Las palabas de Keylor Navas sobre su salida del Real Madrid tras la victoria del PSG

El cancerbero de Costa Rica, llegado este verano al Paris Saint Germain, mencionó en zona mixta que siempre trató de dar lo mejor de sí pero que no contó con demasiadas oportunidades. Recalcó no tener nada pendiente con nadie.

Keylor Navas hizo las maletas hacia la capital francesa después de quedarle claro que el portero titular del Real Madrid iba a ser Thibaut Courtois. En el equipo del Parque de los Príncipes ha disputado los dos encuentros desde su aterrizaje, donde cuenta con el rol de guardameta principal por delante de Sergio Rico y Marcin Bulka. Uno de ellos es el triunfo (3-0) de anoche ante los merengues, con quienes dijo no tener nada pendiente:





🇨🇷🗣️ "SIEMPRE traté de DAR LO MEJOR de mí, pero NO tuve muchas OPORTUNIDADES", @NavasKeylor habla tras la victoria del PSG (3-0 vs MADRID). pic.twitter.com/rVZKegyede — ChiringuitoLatino (@chirilatino) September 19, 2019

"Yo no tenía ninguna espina clavada con nadie. No tengo ningún problema con él (Zidane). Cuando me lo tope en la calle en el futuro le saludaré, no tengo ningún problema con nadie. No estoy herido, pero es lógico que todo el mundo quiere salir de un lugar bien, más por todo el esfuerzo que se hizo, pero no tengo resentimiento. Siempre traté de dar lo mejor de mí, todo el mundo sabe cómo entrenaba, pero no tuve muchos chances de jugar".





GEOFFROY VAN DER HASSELT/GettyImages





De este modo, el de Costa Rica quiere reflejar que el triunfo de anoche no se trata de ningún ajuste de cuentas ni nada por el estilo. Con el Paris Saint Germain lidera la Ligue 1 y el grupo de Liga de Campeones, por el momento. El domingo tendrá un compromiso complicado visitando al Olympique de Lyon para tratar de seguir siendo puntero en la competición doméstica. Si no se lesiona y no hay ninguna sorpresa bajo palos, es probable que vuelva a pisar el Santiago Bernabéu el 26 de noviembre con motivo de la quinta jornada de la fase actual.

