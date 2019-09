Zidane: "No me molesta que suene Mourinho, es lo que hay"

Zidane compareció ante los medios en la rueda de prensa previa al encuentro que disputará el Real Madrid contra el Sevilla mañana, domingo, a las 21:00. Es el primer partido de los blancos tras la catástrofe de París.





Partido: “Vamos a jugar en un campo difícil. Ellos son líderes, han jugado muy bien desde el inicio… Estamos listos para hacer un gran partido”.

Fuerzas para seguir: “Sí, quiero seguir. Si tengo que leer parece que esté fuera, no me interesa. Lo que me interesa es lo que voy a hacer con los jugadores. Nunca he bajado los brazos y voy a seguir trabajando e intentándolo hasta el último minuto”.

GEOFFROY VAN DER HASSELT/GettyImages





Críticas: “No me sorprende, esto es la vida. Siempre hemos tenido dificultades, hasta ganando. Siempre hay momentos complicados en este club, los ha habido mayores. No me importa lo que digan fuera, lo que sé es mi trabajo”.

Cuestionado: “No me siento cuestionado. Me siento respaldado por todos los trabajadores del club, si no es así, mejor salir”.

Rindiendo por debajo del nivel: “¿Podemos hacer más? Sí, pero hemos tenido momentos complicados y otros buenos. Mañana jugamos contra el líder, hay que ganar y ya”.

Dimitir: “No pienso en eso, solo pienso en ganar el partido de mañana”.

Mourinho: “No me molesta que suene, es así. Cuando se pierde un partido hay que cambiar todo. Es lo que hay”.

PIERRE-PHILIPPE MARCOU/GettyImages





Salir: “Lo de fuera siempre es por resultados, lo de dentro es diferente. Nosotros trabajamos para mejorar las cosas. La afición quiere ganar, nosotros también. Tenemos que trabajar y mejorar”.

Intensidad: “El miércoles nos faltó, pero en la primera parte contra el Levante no. En Vigo fuimos muy determinantes. Mañana tenemos un partido e intentaremos hacerlo bien”. “La intensidad no se trabaja, pero cuando juegas sabes que tienes que hacerlo y mantener un buen ritmo”.

Día libre: “Escuché que el club estaba molesto, pero cuando miro a la organización de mi plantilla: jugadores con la selección, que juegan siempre… No es que lo merecieran, es que lo teníamos que hacer. Jugando 7 partidos en 21 días, este era uno para dárselo libre”.

Eriksen y Van de Beek: “No te voy a decir que sí ni que no, es cosa del club”.

Dean Mouhtaropoulos/GettyImages





Arrepentido de volver: “No. Yo tomé la decisión porque sentía un proyecto nuevo. Ahora estoy aquí, es un momento difícil, pero lo voy a intentar. Cuando ganamos es fácil para todos, es en los momentos complicados cuando tenemos que estar todos juntos”.

Nervioso: “Nunca estaré inquieto. Ya hemos analizado lo que pasó, ahora solo pienso en el próximo partido. Siempre va a ser así, incluso si ganamos varios partidos seguidos, cuando volvamos a caer se dirá lo mismo".

¿Cómo se siente? "Perdimos en París, no estamos contentos. Hay que trabajar duro para cambiar los resultados. Es lo bueno del fútbol, mañana tenemos una oportunidad para cambiar.