Icardi destrozó al Inter, reveló detalles de su relación con Wanda y habló de Messi

El delantero argentino Mauro Icardi, quien llegó al PSG de Francia luego de alejarse en términos poco amistosos del Inter de Italia, donde comenzó siendo referente y capitán y terminó yéndose por la puerta de atrás, se encargó de destrozar al "Neroazzurro" en una charla con Canal +.

"Estaba en mi séptimo año en el Inter., y mi sueño era jugar en la Champions League con el Inter, lo cual hice la temporada pasada, pero nunca ganamos nada. Pensé que había llegado el momento de ir a un club ganador, uno que sea un desafío, y ganar títulos. Es hora de que empiece a ganar", aseguró, sobre su reciente paso al elenco francés.





Por su parte, habló de la relación amorosa y a la vez profesional que tiene con Wanda Nara, ya que además de ser su esposa oficia de representante a la hora de negociar los contratos y demás aristas de su carrera.

"He estado con Wanda durante siete años, ella es una personalidad famosa y yo también, así que somos plenamente conscientes de lo que eso implica. Eso no cambia mi forma de pensar o jugar, de lo contrario no habría marcado 150 goles con el Inter".

Inmediatamente apareció el nombre de Maxi López, ex compañero y amigo de Icardi y a su vez ex esposo de Nara. "¡Me doy cuenta de que es un tabú que ella se haya casado con mi ex compañero de equipo, pero nos enamoramos y tú no eliges de quién te enamoras!", se escudó.

Mauro (#Icardi), ¿#Messi te borró de la @argentina 🇦🇷?: "No, no lo creo porque lo conozco. Es el mejor jugador del mundo, tuve la posibilidad de estar con él y lo aprecio mucho. Entonces no creo en estas cosas. Lo conocí en #Barcelona hace muchos años y dejo que hablen". pic.twitter.com/3b80SSZD54 — Balón Mundial (@balon_mundial) September 23, 2019





Por último, desmintió las versiones de la prensa que indicaban que Lionel Messi le bajó el pulgar para que llegue a Barcelona, luego de sonar para el club catalán durante el último mercado de pases, y de las distintas convocatorias para la Selección Argentina: "He jugado con Messi, lo conocí cuando estaba en la academia de Barcelona, hace muchos años. Lo conozco y no creo que sea cierto, pero no puedo evitar que la gente lo diga. Le agradezco mucho y dudo que sea cierto", finalizó.