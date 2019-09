Zidane: "¿James, indiscutible? Por qué no. Es muy bueno"

Zinedine Zidane ha dado este mediodía la rueda de prensa previa al partido de mañana ante Osasuna, y ha hablado de diversos temas de actualidad del Real Madrid.

La solidez como clave ante el Sevilla: "Creo que sí. Más allá del partido, lo que destaca es que jugamos en equipo. Para ganar partidos hay que jugar así. No hay partidos fáciles. Cuando estas juntos puedes pelear mejor. Tenemos que seguir en esta liga".

Favoritos para ganar LaLiga: "No sé cuántos equipos hay para ganar. Cuesta mucho ganar partidos. Esta liga puede pasar de todo. LaLiga es muy buena. Ver todos los equipos arriba te tiene que exigir".

Preocupación por las lesiones: "No estoy preocupado, pero sí molesto. No quiero a mis jugadores lesionados, pero es una parte del fútbol que no controlamos muy bien. Los que trabajan aquí son gente muy buena, pero hay que aceptar de vez en cuando que una lesión puede pasar. El calendario con muchos partidos también afecta". "El partido de mañana siempre es el más importante. El partido del Sevilla fue bien, pero ahora hay que repetirlo. Me molesta mucho el tema de Mendy porque estaba bien".

Sobre el "The Best" no quiso hablar: "Ni lo vi, ni me enteré".

La crisis del Real Madrid: "Siempre es así y va a seguir así. Lo que pasó, pasó. El partido de mañana es el importante. Lo que me mueve es lo que está en juego mañana. Tenemos que hacer un gran partido, con la misma actitud e intensidad".

Cambios en la preparación física de los jugadores: "No ha cambiado mucho. Todos los preparadores físicos piensan en el equipo y son grandes profesionales. Lo que pasa luego, todo el mundo opina. Lo que tengo que decir es que necesitamos un poco de respeto para ellos. Trabajamos muy bien en pretemporada, pero en las lesiones entran en juego muchos factores".

4 futbolistas del Real Madrid en el XI ideal FIFPro: "Me alegro por mis jugadores. No te voy a decir si se lo merecen o no, pero cuando un jugador es bueno lo es siempre, para toda la vida".





Falta de respeto por cuestionale: "El fútbol es así. Cuando pierdo estoy fuera, cuando gano dentro. Solo me interesa el partido de mañana".





Ssu estado anímico: "Me siento fuerte. Igual que hace un mes. Intento dar el máximo, como cuando era jugador. En la dificultad se aprende mucho".

El mal inicio del Barcelona: "Podemos perder nosotros, ellos... todos. Que mis jugadores den el máximo es lo más importante. Si se pierde dando el máximo no pasa nada. Solo puede ganar uno, pero hay que darlo todo".





El punto fuerte de Osasuna: "No ha perdido todavía. Es un equipo con confianza. Es intenso. No estoy sorprendidos de su rendimiento. Todos los equipos son buenos".





El momento de Bale y la rotación de Benzema: "Está en la misma dinámica como los demás. Es un jugador importante. Nos ayuda mucho ofensivamente, pero también defensivamente". " Rotarlo (a Benzema) es como a todos los demás. Hay poco tiempo de recuperación. Al final somos 25 jugadores y tenemos que estar preparados para jugar".





Recuperación de Isco y Modric: "Están mejor, a punto de reincorporarse. No sé si llegarán para el partido ante el Atlético".





James, ¿indiscutible?: "¿Por qué no iba a ser indiscutible? Es muy bueno. Cada uno quiere aportar en el equipo".

Las pocas oportunidades de Rodrygo: "Lo primero es que es un jugador de la primera plantilla. Sabemos perfectamente lo que hacemos con él. Son decisiones mías porque depende del primer equipo. Puede jugar con nosotros o con el Castilla. Estamos encantados con él".





Mejora táctica del equipo: "Tuvimos la impresión de hacer un mal partido en París. Creo que hasta el primer gol del PSG nuestro partido fue muy bueno. Perdimos, pero analizo los partidos y el inicio fue muy bueno. Tampoco hicimos 90 minutos perfectos en Sevilla. Hay que analizarlo todo. Hay que seguir trabajando para mejorar. Somos un equipo fuerte con mucha calidad, pero hay que demostrarlo en cada partido".