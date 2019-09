"Pinto es muy llorón y además no ha ganado nada” Farid Díaz

El pasado jueves 26 de septiembre, Millonarios y Alianza Petrolera abrieron la fecha 13 de la Liga Águila. Los dirigidos por Jorge Luis Pinto vencieron 2-1al cuadro "aurinegro" que aun mantiene el liderato del campeonato, sin embargo, la discusión entre el defensa Farid Díaz y el técnico del conjunto azul, ha dado de que hablar.





El capitán de Alianza Petrolera fue entrevistado en Blu Radio, allí habló sobre el encontrón que tuvo con el técnico y arremetió contra él, diciendo que no es correcto en lo que dice: “me acuerdo porque hace 15 días empezó a llorar para que no se quemara tiempo, que el fútbol no tenía que ser así y fue lo que hizo ayer. Entonces, uno si hace las cosas no hay que decirlas; es mejor trabajar y quedarse callado”.

La respuesta de Farid Díaz a Jorge Luis Pinto después de @MillosFCoficial 2 - 1 @APetrolera por la Fecha 13 de @LigaAguila 2-2019 pic.twitter.com/yUWVoncZod — MigueRuiZ (@MigueRuiZ) September 27, 2019

Además, el defensor, campeón de Copa Libertadores con Atlético Nacional, no se quedó ahí y continuó lanzando comentarios en contra de Pinto: ” insultos que de un tipo como él no le quedan. Todo porque es muy llorón. Además, que no ha ganado nada, ganó el título con Cúcuta y pare de contar. Y dirigir selecciones. Entonces no tiene por qué irrespetar. Yo caliente le dije que era entrenador y no futbolista, entonces que se dedicara a entrenar y no a llorar. Las cosas hay que hablarlas claras para que no haya malentendidos”.