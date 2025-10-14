SI

Week 7 Fantasy Football Player Rankings For Every Position and Flex Rankings

Michael Fabiano

Week 7 Fantasy Football Rankings
Welcome to Week 7! There are only two teams off this week, the Baltimore Ravens and Buffalo Bills, leaving us without some of the top fantasy options, including Josh Allen, Derrick Henry and James Cook. There is also another international game, as the Los Angeles Rams face the Jacksonville Jaguars in London (9:30 a.m. ET).

The biggest storyline heading into this week is the utterly ridiculous number of injured wide receivers around the league. As if the position wasn’t already thin enough, fantasy fans lost Puka Nacua, Emeka Egbuka and Garrett Wilson for this week. We’ve already lost studs like Malik Nabers, CeeDee Lamb and Mike Evans (among others) for differing lengths of time, so there are a lot of fliers and dart throws to consider.

With that said, here are my complete fantasy football player rankings, including my top 100 flex rankings, for the seventh week of the NFL season.

Week 7 Fantasy Player Rankings

  1. Week 7 Fantasy Quarterback Rankings
  2. Week 7 Fantasy Running Back Rankings
  3. Week 7 Fantasy Wide Receiver Rankings
  4. Week 7 Fantasy Tight End Rankings
  5. Week 7 Fantasy Flex Rankings
  6. Week 7 Fantasy Kicker Rankings
  7. Week 7 Fantasy Defense Rankings

Week 7 Fantasy Quarterback Rankings

RK

Player

TM

Opponent

1

Patrick Mahomes

KC

vs. LV

2

Jayden Daniels

WAS

at DAL

3

Jalen Hurts

PHI

at MIN

4

Dak Prescott

DAL

vs. WAS

5

Caleb Williams

CHI

vs. NO

6

Jared Goff

DET

vs. TB

7

Drake Maye

NE

at TEN

8

Baker Mayfield

TB

at DET

9

Bo Nix

DEN

vs. NYG

10

Justin Herbert

LAC

vs. IND

11

Jordan Love

GB

at ARI

12

C.J. Stroud

HOU

at SEA

13

Trevor Lawrence

JAC

vs. LAR

14

Matthew Stafford

LAR

at JAC

15

Daniel Jones

IND

at LAC

16

Jaxson Dart

NYG

at DEN

17

Sam Darnold

SEA

vs. HOU

18

Aaron Rodgers

PIT

at CIN

19

Justin Fields

NYJ

vs. CAR

20

Bryce Young

CAR

at NYJ

21

Carson Wentz

MIN

vs. PHI

22

Spencer Rattler

NO

at CHI

23

Geno Smith

LV

at KC

24

Michael Penix Jr.

ATL

at SF

25

Mac Jones

SF

vs. ATL

26

Joe Flacco

CIN

vs. PIT

27

Tua Tagovailoa

MIA

at CLE

28

Jacoby Brissett

ARI

vs. GB

29

Dillon Gabriel

CLE

vs. MIA

30

Cam Ward

TEN

vs. NE

Week 7 Fantasy Running Back Rankings

RK

Player

TM

Opponent

1

Christian McCaffrey

SF

vs. ATL

2

Bijan Robinson

ATL

at SF

3

Jahmyr Gibbs

DET

vs. TB

4

Jonathan Taylor

IND

at LAC

5

Josh Jacobs

GB

at ARI

6

De'Von Achane

MIA

at CLE

7

Saquon Barkley

PHI

at MIN

8

Rico Dowdle

CAR

at NYJ

9

Kyren Williams

LAR

at JAC

10

Jordan Mason

MIN

vs. PHI

11

Rachaad White

TB

at DET

12

Javonte Williams

DAL

vs. WAS

13

Quinshon Judkins

CLE

vs. MIA

14

Ashton Jeanty

LV

at KC

15

Breece Hall

NYJ

vs. CAR

16

J.K. Dobbins

DEN

vs. NYG

17

D'Andre Swift

CHI

vs. TB

18

Cam Skattebo

NYG

at DEN

19

Jacory Croskey-Merritt

WAS

at DAL

20

Alvin Kamara

NO

at CHI

21

Travis Etienne Jr.

JAC

vs. LAR

22

Kimani Vidal

LAC

vs. IND

23

Jaylen Warren

PIT

at CIN

24

Kenneth Walker III

SEA

vs. HOU

25

Chase Brown

CIN

vs. PIT

26

David Montgomery

DET

vs. TB

27

Rhamondre Stevenson

NE

at TEN

28

Zach Charbonnet

SEA

vs. HOU

29

Nick Chubb

HOU

at SEA

30

TreVeyon Henderson

NE

at TEN

31

Tony Pollard

TEN

vs. NE

32

Woody Marks

HOU

at SEA

33

Isiah Pacheco

KC

vs. LV

34

Kareem Hunt

KC

vs. LV

35

Bam Knight

ARI

vs. GB

36

Michael Carter

ARI

vs. GB

37

Tyjae Spears

TEN

vs. NE

38

Kenneth Gainwell

PIT

at CIN

39

Sean Tucker

TB

at DET

40

Tyler Allgeier

ATL

at SF

41

Bhayshul Tuten

JAC

vs. LAR

42

Ollie Gordon II

MIA

at CLE

43

Tyrone Tracy Jr.

NYG

at DEN

44

Kendre Miller

NO

at CHI

45

Hassan Haskins

LAC

vs. IND

46

RJ Harvey

DEN

vs. NYG

47

Chris Rodriguez

WAS

at DAL

48

Brian Robinson Jr.

SF

at DAL

49

Jerome Ford

CLE

vs. MIA

50

Kyle Monangai

CHI

vs. NO

51

Emanuel Wilson

GB

at ARI

52

Zavier Scott

MIN

vs. PHI

53

Isaiah Davis

NYJ

vs. CAR

54

Raheem Mostert

LV

at KC

55

Trevor Etienne

CAR

at NYJ

56

Dylan Sampson

CLE

vs. MIA

57

Jaydon Blue

DAL

vs. WAS

58

Kyle Juszczyk

SF

vs. ATL

59

Samaje Perine

CIN

vs. PIT

60

Brashard Smith

KC

vs. LV

Week 7 Fantasy Wide Receiver Rankings

RK

Player

TM

Opponent

1

Amon-Ra St. Brown

DET

vs. TB

2

Jaxon Smith-Njigba

SEA

vs. HOU

3

Ja'Marr Chase

CIN

vs. PIT

4

Justin Jefferson

MIN

vs. PHI

5

Nico Collins

HOU

at SEA

6

Deebo Samuel Sr.

WAS

at DAL

7

Drake London

ATL

at SF

8

George Pickens

DAL

vs. WAS

9

Davante Adams

LAR

at JAC

10

Rashee Rice

KC

vs. LV

11

Ladd McConkey

LAC

vs. IND

12

Rome Odunze

CHI

vs. NO

13

Courtland Sutton

DEN

vs. NYG

14

DK Metcalf

PIT

at CIN

15

Brian Thomas Jr.

JAC

vs. LAR

16

Jaylen Waddle

MIA

at CLE

17

Tetairoa McMillan

CAR

at NYJ

18

A.J. Brown

PHI

at MIN

19

Xavier Worthy

KC

vs. LV

20

Terry McLaurin

WAS

at DAL

21

Chris Olave

NO

at CHI

22

Tee Higgins

CIN

vs. PIT

23

Quentin Johnston

LAC

vs. IND

24

Kendrick Bourne

SF

vs. ATL

25

Stefon Diggs

NE

at TEN

26

Jordan Addison

MIN

vs. PHI

27

Keenan Allen

LAC

vs. IND

28

Devonta Smith

PHI

at MIN

29

Michael Pittman Jr.

IND

at LAC

30

D.J. Moore

CHI

vs. NO

31

Tre Tucker

LV

at KC

32

Jameson Williams

DET

vs. TB

33

Jerry Jeudy

CLE

vs. MIA

34

Cooper Kupp

SEA

vs. HOU

35

Josh Downs

IND

at LAC

36

Wan'Dale Robinson

NYG

at DEN

37

Jakobi Meyers

LV

at KC

38

Romeo Doubs

GB

vs. ARI

39

Sterling Shepard

TB

at DET

40

Rashid Shaheed

NO

at CHI

41

Troy Franklin

DEN

vs. NYG

42

Matthew Golden

GB

vs. ARI

43

Elic Ayomanor

TEN

vs. NE

44

Michael Wilson

ARI

vs. GB

45

Tez Johnson

TB

at DET

46

Ryan Flourney

DAL

vs. WAS

47

Christian Kirk

HOU

at SEA

48

Jauan Jennings

SF

vs. ATL

49

Hollywood Brown

KC

vs. LV

50

Zay Jones

ARI

at GB

51

Josh Reynolds

NYJ

vs. CAR

52

Travis Hunter

JAC

vs. LAR

53

Kayshon Boutte

NE

at TEN

54

Xavier Legette

CAR

at NYJ

55

Dontayvion Wicks

GB

at ARI

56

Jalen Tolbert

DAL

vs. WAS

57

Dyami Brown

JAC

vs. LAR

58

Isaiah Bond

CLE

vs. MIA

59

Marvin Mims Jr.

DEN

vs. NYG

60

Greg Dortch

ARI

vs. GB

Week 7 Fantasy Tight End Rankings

RK

Player

TM

Opponent

1

Trey McBride

ARI

vs. GB

2

Jake Ferguson

DAL

vs. WAS

3

George Kittle

SF

vs. ATL

4

Tyler Warren

IND

at LAC

5

Sam LaPorta

DET

vs. TB

6

Travis Kelce

KC

vs. LV

7

Dallas Goedert

PHI

at MIN

8

Tucker Kraft

GB

at ARI

9

Michael Mayer

LV

at KC

10

Zach Ertz

WAS

at DAL

11

Harold Fannin Jr.

CLE

vs. MIA

12

Darren Waller

MIA

at CLE

13

T.J. Hockenson

MIN

vs. PHI

14

Kyle Pitts Sr.

ATL

at SF

15

David Njoku

CLE

vs. MIA

16

Evan Engram

DEN

vs. NYG

17

Dalton Schultz

HOU

at SEA

18

Mason Taylor

NYJ

vs. CAR

19

Cade Otton

TB

at DET

20

Hunter Henry

NE

at TEN

21

Chigoziem Okonkwo

TEN

vs. NE

22

AJ Barner

SEA

vs. HOU

23

Juwan Johnson

NO

at CHI

24

Noah Fant

CIN

vs. PIT

25

Theo Johnson

NYG

at DEN

26

Tommy Tremble

CAR

at NYJ

27

Darnell Washington

PIT

at CIN

28

Jonnu Smith

PIT

at CIN

29

Oronde Gadsden

LAC

vs. IND

30

Hunter Long

JAC

vs. LAR

31

Taysom Hill

NO

at CHI

32

Cole Kmet

CHI

vs. NO

Week 7 Fantasy Flex Rankings

RK

Player

Pos

TM

Opponent

1

Christian McCaffrey

RB

SF

vs. ATL

2

Bijan Robinson

RB

ATL

at SF

3

Amon-Ra St. Brown

WR

DET

vs. TB

4

Jaxon Smith-Njigba

WR

SEA

vs. HOU

5

Ja'Marr Chase

WR

CIN

vs. PIT

6

Jahmyr Gibbs

RB

DET

vs. TB

7

Jonathan Taylor

RB

IND

at LAC

8

Justin Jefferson

WR

MIN

vs. PHI

9

Josh Jacobs

RB

GB

at ARI

10

Nico Collins

WR

HOU

at SEA

11

De'Von Achane

RB

MIA

at CLE

12

Saquon Barkley

RB

PHI

at MIN

13

Rico Dowdle

RB

CAR

at NYJ

14

Deebo Samuel Sr.

WR

WAS

at DAL

15

Drake London

WR

ATL

at SF

16

George Pickens

WR

DAL

vs. WAS

17

Kyren Williams

RB

LAR

at JAC

18

Jordan Mason

RB

MIN

vs. PHI

19

Rachaad White

RB

TB

at DET

20

Javonte Williams

RB

DAL

vs. WAS

21

Quinshon Judkins

RB

CLE

vs. MIA

22

Ashton Jeanty

RB

LV

at KC

23

Davante Adams

WR

LAR

at JAC

24

Rashee Rice

WR

KC

vs. LV

25

Ladd McConkey

WR

LAC

vs. IND

26

Rome Odunze

WR

CHI

vs. NO

27

Trey McBride

TE

ARI

vs. GB

28

Courtland Sutton

WR

DEN

vs. NYG

29

DK Metcalf

WR

PIT

at CIN

30

Jake Ferguson

TE

DAL

vs. WAS

31

Brian Thomas Jr.

WR

JAC

vs. LAR

32

Jaylen Waddle

WR

MIA

at CLE

33

Tetairoa McMillan

WR

CAR

at NYJ

34

A.J. Brown

WR

PHI

at MIN

35

Xavier Worthy

WR

KC

vs. LV

36

Breece Hall

RB

NYJ

vs. CAR

37

J.K. Dobbins

RB

DEN

vs. NYG

38

D'Andre Swift

RB

CHI

vs. TB

39

Cam Skattebo

RB

NYG

at DEN

40

Terry McLaurin

WR

WAS

at DAL

41

Chris Olave

WR

NO

at CHI

42

George Kittle

TE

SF

vs. ATL

43

Tyler Warren

TE

IND

at LAC

44

Tee Higgins

WR

CIN

vs. PIT

45

Quentin Johnston

WR

LAC

vs. IND

46

Jacory Croskey-Merritt

RB

WAS

at DAL

47

Alvin Kamara

RB

NO

at CHI

48

Travis Etienne Jr.

RB

JAC

vs. LAR

49

Travis Kelce

TE

KC

vs. LV

50

Kimani Vidal

RB

LAC

vs. IND

51

Kendrick Bourne

WR

SF

vs. ATL

52

Jaylen Warren

RB

PIT

at CIN

53

Stefon Diggs

WR

NE

at TEN

54

Keenan Allen

WR

LAC

vs. IND

55

Sam LaPorta

TE

DET

vs. TB

56

Kenneth Walker III

RB

SEA

vs. HOU

57

Jordan Addison

WR

MIN

vs. PHI

58

Devonta Smith

WR

PHI

at MIN

59

Michael Pittman Jr.

WR

IND

at LAC

60

D.J. Moore

WR

CHI

vs. NO

61

Tre Tucker

WR

LV

at KC

62

Dallas Goedert

TE

PHI

at MIN

63

Chase Brown

RB

CIN

vs. PIT

64

Jameson Williams

WR

DET

vs. TB

65

Tucker Kraft

TE

GB

at ARI

66

David Montgomery

RB

DET

vs. TB

67

Michael Mayer

TE

LV

at KC

68

Rhamondre Stevenson

RB

NE

at TEN

69

Jerry Jeudy

WR

CLE

vs. MIA

70

Cooper Kupp

WR

SEA

vs. HOU

71

Zach Charbonnet

RB

SEA

vs. HOU

72

Josh Downs

WR

IND

at LAC

73

Zach Ertz

TE

WAS

at DAL

74

Wan'Dale Robinson

WR

NYG

at DEN

75

Harold Fannin Jr.

TE

CLE

vs. MIA

76

Nick Chubb

RB

HOU

at SEA

77

TreVeyon Henderson

RB

NE

at TEN

78

Tony Pollard

RB

TEN

vs. NE

79

Darren Waller

TE

MIA

at CLE

80

Jakobi Meyers

WR

LV

at KC

81

T.J. Hockenson

TE

MIN

vs. PHI

82

Romeo Doubs

WR

GB

vs. ARI

83

Sterling Shepard

WR

TB

at DET

84

Woody Marks

RB

HOU

at SEA

85

Rashid Shaheed

WR

NO

at CHI

86

Isiah Pacheco

RB

KC

vs. LV

87

Troy Franklin

WR

DEN

vs. NYG

88

Matthew Golden

WR

GB

vs. ARI

89

Elic Ayomanor

WR

TEN

vs. NE

90

Michael Wilson

WR

ARI

vs. GB

91

Tez Johnson

WR

TB

at DET

92

Kyle Pitts Sr.

TE

ATL

at SF

93

Ryan Flourney

WR

DAL

vs. WAS

94

Christian Kirk

WR

HOU

at SEA

95

Kareem Hunt

RB

KC

vs. LV

96

David Njoku

TE

CLE

vs. MIA

97

Jauan Jennings

WR

SF

vs. ATL

98

Evan Engram

TE

DEN

vs. NYG

99

Bam Knight

RB

ARI

vs. GB

100

Dalton Schultz

TE

HOU

at SEA

Week 7 Fantasy Kicker Rankings

RK

Player

TM

Opponent

1

Brandon Aubrey

DAL

vs. WAS

2

Eddy Piniero

SF

vs. ATL

3

Jake Bates

DET

vs. TB

4

Will Reichard

MIN

vs. PHI

5

Cam Little

JAC

vs. LAR

6

Matt Gay

WAS

at DAL

7

Cameron Dicker

LAC

vs. IND

8

Jake Moody

CHI

vs. NO

9

Michael Badgley

IND

at LAC

10

Chris Boswell

PIT

at CIN

11

Harrison Butker

KC

vs. LV

12

Chase McLaughlin

TB

at DET

13

Ka'imi Fairbairn

HOU

at SEA

14

Wil Lutz

DEN

vs. NYG

15

John Parker Romo

ATL

at SF

16

Lucas Havrisik

GB

at ARI

17

Jake Elliott

PHI

at MIN

18

Daniel Carlson

LV

at KC

19

Andres Borregales

NE

at TEN

20

Blake Grupe

NO

at CHI

21

Jason Myers

SEA

vs. HOU

22

Joshua Karty

LAR

at JAC

23

Chad Ryland

ARI

vs. GB

24

Matthew Wright

TEN

vs. NE

25

Ryan Fitzgerald

CAR

at NYJ

26

Andre Szmyt

CLE

vs. MIA

27

Nick Folk

NYJ

vs. CAR

28

Jude McAtamney

NYG

at DEN

29

Riley Patterson

MIA

at CLE

30

Evan McPherson

CIN

vs. PIT

Week 7 Fantasy Defense Rankings

RK

Player

TM

Opponent

1

Chiefs

KC

vs. LV

2

Patriots

NE

at TEN

3

Steelers

PIT

at CIN

4

Broncos

DEN

vs. NYG

5

Packers

GB

at ARI

6

Eagles

PHI

at MIN

7

Browns

CLE

vs. MIA

8

Dolphins

MIA

at CLE

9

Bears

CHI

vs. NO

10

Seahawks

SEA

vs. HOU

11

Jets

NYJ

at CAR

12

Falcons

ATL

at SF

13

Panthers

CAR

at NYJ

14

Colts

IND

at LAC

15

49ers

SF

vs. ATL

16

Rams

LAR

at JAC

17

Lions

DET

vs. TB

18

Jaguars

JAC

vs. LAR

19

Texans

HOU

at SEA

20

Vikings

MIN

vs. PHI

21

Bengals

CIN

vs. PIT

22

Saints

NO

at CHI

23

Giants

NYG

at DEN

24

Cardinals

ARI

vs. GB

25

Chargers

LAC

vs. IND

26

Cowboys

DAL

vs. WAS

27

Commanders

WAS

at DAL

28

Buccaneers

TB

at DET

29

Titans

TEN

vs. NE

30

Raiders

LV

at KC

Michael Fabiano
MICHAEL FABIANO

Michael Fabiano is a fantasy football analyst for Sports Illustrated. His weekly rankings and Start 'Em, Sit 'Em articles are must-reads for fantasy players. He is also the co-host of the Fantasy Dirt Podcast on SI. Before joining SI in August 2020, he worked for CBS Sports, NFL Network and SiriusXM. He also contributes to Westwood One Radio. Fabiano was the first fantasy analyst to appear on one of the four major TV networks and is a member of the Fantasy Sports Writers Association Hall of Fame.