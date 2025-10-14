Week 7 Fantasy Football Player Rankings For Every Position and Flex Rankings
Welcome to Week 7! There are only two teams off this week, the Baltimore Ravens and Buffalo Bills, leaving us without some of the top fantasy options, including Josh Allen, Derrick Henry and James Cook. There is also another international game, as the Los Angeles Rams face the Jacksonville Jaguars in London (9:30 a.m. ET).
The biggest storyline heading into this week is the utterly ridiculous number of injured wide receivers around the league. As if the position wasn’t already thin enough, fantasy fans lost Puka Nacua, Emeka Egbuka and Garrett Wilson for this week. We’ve already lost studs like Malik Nabers, CeeDee Lamb and Mike Evans (among others) for differing lengths of time, so there are a lot of fliers and dart throws to consider.
With that said, here are my complete fantasy football player rankings, including my top 100 flex rankings, for the seventh week of the NFL season.
Be sure to check back all week for daily updates!
Week 7 Fantasy Player Rankings
Week 7 Fantasy Quarterback Rankings
RK
Player
TM
Opponent
1
Patrick Mahomes
KC
vs. LV
2
Jayden Daniels
WAS
at DAL
3
Jalen Hurts
PHI
at MIN
4
Dak Prescott
DAL
vs. WAS
5
Caleb Williams
CHI
vs. NO
6
Jared Goff
DET
vs. TB
7
Drake Maye
NE
at TEN
8
Baker Mayfield
TB
at DET
9
Bo Nix
DEN
vs. NYG
10
Justin Herbert
LAC
vs. IND
11
Jordan Love
GB
at ARI
12
C.J. Stroud
HOU
at SEA
13
Trevor Lawrence
JAC
vs. LAR
14
Matthew Stafford
LAR
at JAC
15
Daniel Jones
IND
at LAC
16
Jaxson Dart
NYG
at DEN
17
Sam Darnold
SEA
vs. HOU
18
Aaron Rodgers
PIT
at CIN
19
Justin Fields
NYJ
vs. CAR
20
Bryce Young
CAR
at NYJ
21
Carson Wentz
MIN
vs. PHI
22
Spencer Rattler
NO
at CHI
23
Geno Smith
LV
at KC
24
Michael Penix Jr.
ATL
at SF
25
Mac Jones
SF
vs. ATL
26
Joe Flacco
CIN
vs. PIT
27
Tua Tagovailoa
MIA
at CLE
28
Jacoby Brissett
ARI
vs. GB
29
Dillon Gabriel
CLE
vs. MIA
30
Cam Ward
TEN
vs. NE
Week 7 Fantasy Running Back Rankings
RK
Player
TM
Opponent
1
Christian McCaffrey
SF
vs. ATL
2
Bijan Robinson
ATL
at SF
3
Jahmyr Gibbs
DET
vs. TB
4
Jonathan Taylor
IND
at LAC
5
Josh Jacobs
GB
at ARI
6
De'Von Achane
MIA
at CLE
7
Saquon Barkley
PHI
at MIN
8
Rico Dowdle
CAR
at NYJ
9
Kyren Williams
LAR
at JAC
10
Jordan Mason
MIN
vs. PHI
11
Rachaad White
TB
at DET
12
Javonte Williams
DAL
vs. WAS
13
Quinshon Judkins
CLE
vs. MIA
14
Ashton Jeanty
LV
at KC
15
Breece Hall
NYJ
vs. CAR
16
J.K. Dobbins
DEN
vs. NYG
17
D'Andre Swift
CHI
vs. TB
18
Cam Skattebo
NYG
at DEN
19
Jacory Croskey-Merritt
WAS
at DAL
20
Alvin Kamara
NO
at CHI
21
Travis Etienne Jr.
JAC
vs. LAR
22
Kimani Vidal
LAC
vs. IND
23
Jaylen Warren
PIT
at CIN
24
Kenneth Walker III
SEA
vs. HOU
25
Chase Brown
CIN
vs. PIT
26
David Montgomery
DET
vs. TB
27
Rhamondre Stevenson
NE
at TEN
28
Zach Charbonnet
SEA
vs. HOU
29
Nick Chubb
HOU
at SEA
30
TreVeyon Henderson
NE
at TEN
31
Tony Pollard
TEN
vs. NE
32
Woody Marks
HOU
at SEA
33
Isiah Pacheco
KC
vs. LV
34
Kareem Hunt
KC
vs. LV
35
Bam Knight
ARI
vs. GB
36
Michael Carter
ARI
vs. GB
37
Tyjae Spears
TEN
vs. NE
38
Kenneth Gainwell
PIT
at CIN
39
Sean Tucker
TB
at DET
40
Tyler Allgeier
ATL
at SF
41
Bhayshul Tuten
JAC
vs. LAR
42
Ollie Gordon II
MIA
at CLE
43
Tyrone Tracy Jr.
NYG
at DEN
44
Kendre Miller
NO
at CHI
45
Hassan Haskins
LAC
vs. IND
46
RJ Harvey
DEN
vs. NYG
47
Chris Rodriguez
WAS
at DAL
48
Brian Robinson Jr.
SF
at DAL
49
Jerome Ford
CLE
vs. MIA
50
Kyle Monangai
CHI
vs. NO
51
Emanuel Wilson
GB
at ARI
52
Zavier Scott
MIN
vs. PHI
53
Isaiah Davis
NYJ
vs. CAR
54
Raheem Mostert
LV
at KC
55
Trevor Etienne
CAR
at NYJ
56
Dylan Sampson
CLE
vs. MIA
57
Jaydon Blue
DAL
vs. WAS
58
Kyle Juszczyk
SF
vs. ATL
59
Samaje Perine
CIN
vs. PIT
60
Brashard Smith
KC
vs. LV
Week 7 Fantasy Wide Receiver Rankings
RK
Player
TM
Opponent
1
Amon-Ra St. Brown
DET
vs. TB
2
Jaxon Smith-Njigba
SEA
vs. HOU
3
Ja'Marr Chase
CIN
vs. PIT
4
Justin Jefferson
MIN
vs. PHI
5
Nico Collins
HOU
at SEA
6
Deebo Samuel Sr.
WAS
at DAL
7
Drake London
ATL
at SF
8
George Pickens
DAL
vs. WAS
9
Davante Adams
LAR
at JAC
10
Rashee Rice
KC
vs. LV
11
Ladd McConkey
LAC
vs. IND
12
Rome Odunze
CHI
vs. NO
13
Courtland Sutton
DEN
vs. NYG
14
DK Metcalf
PIT
at CIN
15
Brian Thomas Jr.
JAC
vs. LAR
16
Jaylen Waddle
MIA
at CLE
17
Tetairoa McMillan
CAR
at NYJ
18
A.J. Brown
PHI
at MIN
19
Xavier Worthy
KC
vs. LV
20
Terry McLaurin
WAS
at DAL
21
Chris Olave
NO
at CHI
22
Tee Higgins
CIN
vs. PIT
23
Quentin Johnston
LAC
vs. IND
24
Kendrick Bourne
SF
vs. ATL
25
Stefon Diggs
NE
at TEN
26
Jordan Addison
MIN
vs. PHI
27
Keenan Allen
LAC
vs. IND
28
Devonta Smith
PHI
at MIN
29
Michael Pittman Jr.
IND
at LAC
30
D.J. Moore
CHI
vs. NO
31
Tre Tucker
LV
at KC
32
Jameson Williams
DET
vs. TB
33
Jerry Jeudy
CLE
vs. MIA
34
Cooper Kupp
SEA
vs. HOU
35
Josh Downs
IND
at LAC
36
Wan'Dale Robinson
NYG
at DEN
37
Jakobi Meyers
LV
at KC
38
Romeo Doubs
GB
vs. ARI
39
Sterling Shepard
TB
at DET
40
Rashid Shaheed
NO
at CHI
41
Troy Franklin
DEN
vs. NYG
42
Matthew Golden
GB
vs. ARI
43
Elic Ayomanor
TEN
vs. NE
44
Michael Wilson
ARI
vs. GB
45
Tez Johnson
TB
at DET
46
Ryan Flourney
DAL
vs. WAS
47
Christian Kirk
HOU
at SEA
48
Jauan Jennings
SF
vs. ATL
49
Hollywood Brown
KC
vs. LV
50
Zay Jones
ARI
at GB
51
Josh Reynolds
NYJ
vs. CAR
52
Travis Hunter
JAC
vs. LAR
53
Kayshon Boutte
NE
at TEN
54
Xavier Legette
CAR
at NYJ
55
Dontayvion Wicks
GB
at ARI
56
Jalen Tolbert
DAL
vs. WAS
57
Dyami Brown
JAC
vs. LAR
58
Isaiah Bond
CLE
vs. MIA
59
Marvin Mims Jr.
DEN
vs. NYG
60
Greg Dortch
ARI
vs. GB
Week 7 Fantasy Tight End Rankings
RK
Player
TM
Opponent
1
Trey McBride
ARI
vs. GB
2
Jake Ferguson
DAL
vs. WAS
3
George Kittle
SF
vs. ATL
4
Tyler Warren
IND
at LAC
5
Sam LaPorta
DET
vs. TB
6
Travis Kelce
KC
vs. LV
7
Dallas Goedert
PHI
at MIN
8
Tucker Kraft
GB
at ARI
9
Michael Mayer
LV
at KC
10
Zach Ertz
WAS
at DAL
11
Harold Fannin Jr.
CLE
vs. MIA
12
Darren Waller
MIA
at CLE
13
T.J. Hockenson
MIN
vs. PHI
14
Kyle Pitts Sr.
ATL
at SF
15
David Njoku
CLE
vs. MIA
16
Evan Engram
DEN
vs. NYG
17
Dalton Schultz
HOU
at SEA
18
Mason Taylor
NYJ
vs. CAR
19
Cade Otton
TB
at DET
20
Hunter Henry
NE
at TEN
21
Chigoziem Okonkwo
TEN
vs. NE
22
AJ Barner
SEA
vs. HOU
23
Juwan Johnson
NO
at CHI
24
Noah Fant
CIN
vs. PIT
25
Theo Johnson
NYG
at DEN
26
Tommy Tremble
CAR
at NYJ
27
Darnell Washington
PIT
at CIN
28
Jonnu Smith
PIT
at CIN
29
Oronde Gadsden
LAC
vs. IND
30
Hunter Long
JAC
vs. LAR
31
Taysom Hill
NO
at CHI
32
Cole Kmet
CHI
vs. NO
Week 7 Fantasy Flex Rankings
RK
Player
Pos
TM
Opponent
1
Christian McCaffrey
RB
SF
vs. ATL
2
Bijan Robinson
RB
ATL
at SF
3
Amon-Ra St. Brown
WR
DET
vs. TB
4
Jaxon Smith-Njigba
WR
SEA
vs. HOU
5
Ja'Marr Chase
WR
CIN
vs. PIT
6
Jahmyr Gibbs
RB
DET
vs. TB
7
Jonathan Taylor
RB
IND
at LAC
8
Justin Jefferson
WR
MIN
vs. PHI
9
Josh Jacobs
RB
GB
at ARI
10
Nico Collins
WR
HOU
at SEA
11
De'Von Achane
RB
MIA
at CLE
12
Saquon Barkley
RB
PHI
at MIN
13
Rico Dowdle
RB
CAR
at NYJ
14
Deebo Samuel Sr.
WR
WAS
at DAL
15
Drake London
WR
ATL
at SF
16
George Pickens
WR
DAL
vs. WAS
17
Kyren Williams
RB
LAR
at JAC
18
Jordan Mason
RB
MIN
vs. PHI
19
Rachaad White
RB
TB
at DET
20
Javonte Williams
RB
DAL
vs. WAS
21
Quinshon Judkins
RB
CLE
vs. MIA
22
Ashton Jeanty
RB
LV
at KC
23
Davante Adams
WR
LAR
at JAC
24
Rashee Rice
WR
KC
vs. LV
25
Ladd McConkey
WR
LAC
vs. IND
26
Rome Odunze
WR
CHI
vs. NO
27
Trey McBride
TE
ARI
vs. GB
28
Courtland Sutton
WR
DEN
vs. NYG
29
DK Metcalf
WR
PIT
at CIN
30
Jake Ferguson
TE
DAL
vs. WAS
31
Brian Thomas Jr.
WR
JAC
vs. LAR
32
Jaylen Waddle
WR
MIA
at CLE
33
Tetairoa McMillan
WR
CAR
at NYJ
34
A.J. Brown
WR
PHI
at MIN
35
Xavier Worthy
WR
KC
vs. LV
36
Breece Hall
RB
NYJ
vs. CAR
37
J.K. Dobbins
RB
DEN
vs. NYG
38
D'Andre Swift
RB
CHI
vs. TB
39
Cam Skattebo
RB
NYG
at DEN
40
Terry McLaurin
WR
WAS
at DAL
41
Chris Olave
WR
NO
at CHI
42
George Kittle
TE
SF
vs. ATL
43
Tyler Warren
TE
IND
at LAC
44
Tee Higgins
WR
CIN
vs. PIT
45
Quentin Johnston
WR
LAC
vs. IND
46
Jacory Croskey-Merritt
RB
WAS
at DAL
47
Alvin Kamara
RB
NO
at CHI
48
Travis Etienne Jr.
RB
JAC
vs. LAR
49
Travis Kelce
TE
KC
vs. LV
50
Kimani Vidal
RB
LAC
vs. IND
51
Kendrick Bourne
WR
SF
vs. ATL
52
Jaylen Warren
RB
PIT
at CIN
53
Stefon Diggs
WR
NE
at TEN
54
Keenan Allen
WR
LAC
vs. IND
55
Sam LaPorta
TE
DET
vs. TB
56
Kenneth Walker III
RB
SEA
vs. HOU
57
Jordan Addison
WR
MIN
vs. PHI
58
Devonta Smith
WR
PHI
at MIN
59
Michael Pittman Jr.
WR
IND
at LAC
60
D.J. Moore
WR
CHI
vs. NO
61
Tre Tucker
WR
LV
at KC
62
Dallas Goedert
TE
PHI
at MIN
63
Chase Brown
RB
CIN
vs. PIT
64
Jameson Williams
WR
DET
vs. TB
65
Tucker Kraft
TE
GB
at ARI
66
David Montgomery
RB
DET
vs. TB
67
Michael Mayer
TE
LV
at KC
68
Rhamondre Stevenson
RB
NE
at TEN
69
Jerry Jeudy
WR
CLE
vs. MIA
70
Cooper Kupp
WR
SEA
vs. HOU
71
Zach Charbonnet
RB
SEA
vs. HOU
72
Josh Downs
WR
IND
at LAC
73
Zach Ertz
TE
WAS
at DAL
74
Wan'Dale Robinson
WR
NYG
at DEN
75
Harold Fannin Jr.
TE
CLE
vs. MIA
76
Nick Chubb
RB
HOU
at SEA
77
TreVeyon Henderson
RB
NE
at TEN
78
Tony Pollard
RB
TEN
vs. NE
79
Darren Waller
TE
MIA
at CLE
80
Jakobi Meyers
WR
LV
at KC
81
T.J. Hockenson
TE
MIN
vs. PHI
82
Romeo Doubs
WR
GB
vs. ARI
83
Sterling Shepard
WR
TB
at DET
84
Woody Marks
RB
HOU
at SEA
85
Rashid Shaheed
WR
NO
at CHI
86
Isiah Pacheco
RB
KC
vs. LV
87
Troy Franklin
WR
DEN
vs. NYG
88
Matthew Golden
WR
GB
vs. ARI
89
Elic Ayomanor
WR
TEN
vs. NE
90
Michael Wilson
WR
ARI
vs. GB
91
Tez Johnson
WR
TB
at DET
92
Kyle Pitts Sr.
TE
ATL
at SF
93
Ryan Flourney
WR
DAL
vs. WAS
94
Christian Kirk
WR
HOU
at SEA
95
Kareem Hunt
RB
KC
vs. LV
96
David Njoku
TE
CLE
vs. MIA
97
Jauan Jennings
WR
SF
vs. ATL
98
Evan Engram
TE
DEN
vs. NYG
99
Bam Knight
RB
ARI
vs. GB
100
Dalton Schultz
TE
HOU
at SEA
Week 7 Fantasy Kicker Rankings
RK
Player
TM
Opponent
1
Brandon Aubrey
DAL
vs. WAS
2
Eddy Piniero
SF
vs. ATL
3
Jake Bates
DET
vs. TB
4
Will Reichard
MIN
vs. PHI
5
Cam Little
JAC
vs. LAR
6
Matt Gay
WAS
at DAL
7
Cameron Dicker
LAC
vs. IND
8
Jake Moody
CHI
vs. NO
9
Michael Badgley
IND
at LAC
10
Chris Boswell
PIT
at CIN
11
Harrison Butker
KC
vs. LV
12
Chase McLaughlin
TB
at DET
13
Ka'imi Fairbairn
HOU
at SEA
14
Wil Lutz
DEN
vs. NYG
15
John Parker Romo
ATL
at SF
16
Lucas Havrisik
GB
at ARI
17
Jake Elliott
PHI
at MIN
18
Daniel Carlson
LV
at KC
19
Andres Borregales
NE
at TEN
20
Blake Grupe
NO
at CHI
21
Jason Myers
SEA
vs. HOU
22
Joshua Karty
LAR
at JAC
23
Chad Ryland
ARI
vs. GB
24
Matthew Wright
TEN
vs. NE
25
Ryan Fitzgerald
CAR
at NYJ
26
Andre Szmyt
CLE
vs. MIA
27
Nick Folk
NYJ
vs. CAR
28
Jude McAtamney
NYG
at DEN
29
Riley Patterson
MIA
at CLE
30
Evan McPherson
CIN
vs. PIT
Week 7 Fantasy Defense Rankings
RK
Player
TM
Opponent
1
Chiefs
KC
vs. LV
2
Patriots
NE
at TEN
3
Steelers
PIT
at CIN
4
Broncos
DEN
vs. NYG
5
Packers
GB
at ARI
6
Eagles
PHI
at MIN
7
Browns
CLE
vs. MIA
8
Dolphins
MIA
at CLE
9
Bears
CHI
vs. NO
10
Seahawks
SEA
vs. HOU
11
Jets
NYJ
at CAR
12
Falcons
ATL
at SF
13
Panthers
CAR
at NYJ
14
Colts
IND
at LAC
15
49ers
SF
vs. ATL
16
Rams
LAR
at JAC
17
Lions
DET
vs. TB
18
Jaguars
JAC
vs. LAR
19
Texans
HOU
at SEA
20
Vikings
MIN
vs. PHI
21
Bengals
CIN
vs. PIT
22
Saints
NO
at CHI
23
Giants
NYG
at DEN
24
Cardinals
ARI
vs. GB
25
Chargers
LAC
vs. IND
26
Cowboys
DAL
vs. WAS
27
Commanders
WAS
at DAL
28
Buccaneers
TB
at DET
29
Titans
TEN
vs. NE
30
Raiders
LV
at KC