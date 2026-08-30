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College Football Week 1 Opening Odds for Every Game (LSU Favored Over Clemson, Ole Miss Favored vs. Louisville)

Breaking down the odds for every FBS College Football game in Week 1 of the 2026 season.
Peter Dewey|
LSU Tigers head coach Lane Kiffin.
LSU Tigers head coach Lane Kiffin. | IMAGN IMAGES via Reuters Connect

College Football returned with an exciting slate of games in Week 0, but it was just an appetizer for what is ahead in Week 1 of the 2026 season.

Since the 2026 NFL season doesn’t start until the following week, there will be major College Football games on Thursday, Friday, Saturday, Sunday and Monday – an amazing way to get back into the football season. For bettors, there are a ton of options to consider, even with many of the top-25 teams playing games that they are heavily favored in. 

After all, both Memphis and North Carolina pulled off upsets in Week 0, and we could see a few more teams pick up surprising Week 1 wins. 

There are a few bigger games to watch in this slate, a few of which won’t be on Saturday: 

  • Baylor vs. Auburn (Saturday)
  • Clemson vs. LSU (Saturday)
  • Wisconsin vs. Notre Dame (Sunday)
  • Louisville vs. Ole Miss (Sunday)
  • SMU vs. Florida State (Monday)

So, without further ado, here’s a look at every game in the FBS for Week 1 and which team is favored in that matchup. 

College Football Week 1 Odds

Odds via DraftKings Sportsbook

Thursday, Sept. 3

UMass vs. Rutgers

  • Spread: Rutgers -29.5 (-110) | UMass +29.5 (-110)
  • Total: 52.5 (Over -112/Under -108)

Akron vs. Wake Forest

  • Spread: Wake Forest -23.5 (-115) | Akron +23.5 (-105)
  • Total: 48.5 (Over -105/Under -115)

West Georgia vs. Kennesaw State

  • Spread: Kennesaw State -22.5 (-105) | West Georgia +22.5 (-115)
  • Total: 51.5 (Over -112/Under -108)

Albany (NY) vs. Buffalo

  • Spread: Buffalo -24.5 (-108) | Albany NY +24.5 (-112)
  • Total: 48.5 (Over -108/Under -112)

Merrimack vs. Delaware

  • Spread: Delaware -28.5 (-112) | Merrimack +28.5 (-108)
  • Total: 55.5 (Over -110/Under -110)

Bethune-Cookman vs. UCF

  • Spread: UCF -42.5 (-110) | Bethune-Cookman +42.5 (-110)
  • Total: 59.5 (Over -112/Under -108)

Colorado vs. Georgia Tech

  • Spread: Georgia Tech -6.5 (-110) | Colorado +6.5 (-110)
  • Total: 50.5 (Over -115/Under -105)

Arkansas-Pine Bluff vs. No. 25 Missouri

  • Spread: Missouri -54.5 (-112) | Arkansas-Pine Bluff +54.5 (-108)
  • Total: 60.5 (Over -108/Under -112)

Idaho vs. No. 21 Utah

  • Spread: Utah -33.5 (-112) | Idaho +33.5 (-108)
  • Total: 56.5 (Over -108/Under -112)

Eastern Illinois vs. Minnesota

  • Spread: Eastern Illinois +43.5 (-112) | Minnesota -43.5 (-108)
  • Total: 51.5 (Over -110/Under -110)

UAB vs. Illinois

  • Spread: UAB +28.5 (-112) | Illinois -28.5 (-108)
  • Total: 55.5 (Over -115/Under -105)

Friday, Sept. 4

San Jose State vs. Eastern Michigan

  • Spread: Eastern Michigan -3.5 (-112) | San Jose State +3.5 (-108)
  • Total: 54.5 (Over -115/Under -105)

North Carolina A&T vs. Georgia State

  • Spread: Georgia State -27.5 (-110) | North Carolina A&T +27.5 (-110)
  • Total: 63.5 (Over -108/Under -112)

Indiana State vs. Purdue

  • Spread: Purdue -34.5 (-110) | Indiana State +34.5 (-110)
  • Total: 56.5 (Over -110/Under -110)

LIU vs. Kansas

  • Spread: Kansas -38.5 (-110) | LIU +38.5 (-110)
  • Total: 53.5 (Over -112/Under -108)

Toledo vs. Michigan State

  • Spread: Michigan State -10 (-110) | Toledo +10 (-110)
  • Total: 49.5 (Over -110/Under -110)

UTEP vs. No. 10 Oklahoma

  • Spread: Oklahoma -41.5 (-118) | UTEP +41.5 (-102)
  • Total: 50.5 (Over -108/Under -112)

No. 7 Miami FL vs. Stanford

  • Spread: Miami FL -23.5 (-112) | Stanford +23.5 (-108)
  • Total: 47.5 (Over -112/Under -108)

Fresno State vs. No. 15 USC

  • Spread: USC -23.5 (-108) | Fresno State +23.5 (-112)
  • Total: 51.5 (Over -108/Under -112)

Saturday, Sept. 5

Ball State vs. No. 1 Ohio State

  • Spread: Ohio State -49.5 (-108) | Ball State +49.5 (-112)
  • Total: 57.5 (Over -105/Under -115)

Tarleton State vs. Bowling Green

  • Spread: Bowling Green -2.5 (-112) | Tarleton State +2.5 (-108)
  • Total: 47.5 (Over -110/Under -110)

East Carolina vs. No. 13 Alabama

  • Spread: Alabama -28.5 (-108) | East Carolina +28.5 (-112)
  • Total: 53.5 (Over -115/Under -105)

Bryant vs. Army

  • Spread: Bryant +36.5 (-112) | Army -36.5 (-108)
  • Total: 51.5 (Over -108/Under -112)

Youngstown State vs. Kentucky

  • Spread: Youngstown State +23.5 (-115) | Kentucky -23.5 (-105)
  • Total: 62.5 (Over -110/Under -110)

SE Missouri vs. Iowa State

  • Spread: SE Missouri +29.5 (-112) | Iowa State -29.5 (-108)
  • Total: 53.5 (Over -105/Under -115)

Marshall vs. No. 18 Penn State

  • Spread: Penn State -24.5 (-110) | Marshall +24.5 (-110)
  • Total: 54.5 (Over -110/Under -110)

North Texas vs. No. 6 Indiana

  • Spread: Indiana -40.5 (-112) | North Texas +40.5 (-108)
  • Total: 57.5 (Over -115/Under -105)

Coastal Carolina vs. West Virginia

  • Spread: West Virginia -21.5 (-110) | Coastal Carolina +21.5 (-110)
  • Total: 54.5 (Over -110/Under -110)

New Hampshire vs. Syracuse

  • Spread: Syracuse -31.5 (-110) | New Hampshire +31.5 (-110)
  • Total: 54.5 (Over -110/Under -110)

Rhode Island vs. Temple

  • Spread: Temple -10.5 (-108) | Rhode Island +10.5 (-112)
  • Total: 51.5 (Over -110/Under -110)

Boise State vs. No. 2 Oregon

  • Spread: Oregon -24.5 (-108) | Boise State +24.5 (-112)
  • Total: 51.5 (Over -118/Under -102)

Baylor vs. Auburn

  • Spread: Auburn -7 (-112) | Baylor +7 (-108)
  • Total: 59.5 (Over -102/Under -118)

Oregon State vs. Houston

  • Spread: Houston -20.5 (-115) | Oregon State +20.5 (-105)
  • Total: 51.5 (Over -105/Under -115)

Tennessee State vs. No. 3 Georgia

  • Spread: Georgia -47.5 (-102) | Tennessee State +47.5 (-118)
  • Total: 55.5 (Over -115/Under -105)

Furman vs. No. 20 Tennessee

  • Spread: Tennessee -46.5 (-110) | Furman +46.5 (-110)
  • Total: 66.5 (Over -105/Under -115)

Boston College vs. Cincinnati

  • Spread: Cincinnati -7.5 (-110) | Boston College +7.5 (-110)
  • Total: 51.5 (Over -110/Under -110)

Tulane vs. Duke

  • Spread: Duke -9.5 (-102) | Tulane +9.5 (-118)
  • Total: 50.5 (Over -115/Under -105)

Northern Illinois vs. No. 22 Iowa

  • Spread: Iowa -31.5 (-110) | Northern Illinois +31.5 (-110)
  • Total: 45.5 (Over -118/Under -102)

Florida Atlantic vs. Florida

  • Spread: Florida -27.5 (-105) | Florida Atlantic +27.5 (-115)
  • Total: 59.5 (Over -112/Under -108)

Ohio vs. Nebraska

  • Spread: Nebraska -23.5 (-110) | Ohio +23.5 (-110)
  • Total: 49.5 (Over -110/Under -110)

Western Michigan vs. No. 15 Michigan

  • Spread: Michigan -27.5 (-110) | Western Michigan +27.5 (-110)
  • Total: 48.5 (Over -110/Under -110)

Duquesne vs. Air Force

  • Spread: Air Force -30.5 (-108) | Duquesne +30.5 (-112)
  • Total: 58.5 (Over -105/Under -115)

Maine vs. Appalachian State

  • Spread: Appalachian State -18.5 (-112) | Maine +18.5 (-108)
  • Total: 53.5 (Over -108/Under -112)

North Alabama vs. Arkansas

  • Spread: Arkansas -40.5 (-108) | North Alabama +40.5 (-112)
  • Total: 63.5 (Over -105/Under -115)

Kent State vs. South Carolina

  • Spread: South Carolina -35.5 (-110) | Kent State +35.5 (-110)
  • Total: 53.0 (Over -110/Under -110)

FIU vs. South Florida

  • Spread: South Florida -13.5 (-110) | FIU +13.5 (-110)
  • Total: 53.5 (Over -115/Under -105)

Missouri State vs. Texas A&M

  • Spread: Texas A&M -41.5 (-102) | Missouri State +41.5 (-118)
  • Total: 52.5 (Over -110/Under -110)

ULM vs. Mississippi State

  • Spread: Mississippi State -28.5 (-110) | ULM +28.5 (-110)
  • Total: 56.5 (Over -105/Under -115)

Miami (OH) vs. Pittsburgh

  • Spread: Pittsburgh -19.5 (-115) | Lafayette +19.5 (-115)
  • Total: 58.5 (Over -110/Under -110)

Lafayette vs. UConn

  • Spread: UConn -16.5 (-110) | Miami (OH) +16.5 (-110)
  • Total: 47.5 (Over -110/Under -110)

Austin Peay vs. Vanderbilt

  • Spread: Vanderbilt -30.5 (-112) | Austin Peay +30.5 (-108)
  • Total: 61.5 (Over -108/Under -112)

Norfolk State vs. Old Dominion

  • Spread: Old Dominion -41.5 (-110) | Norfolk State +41.5 (-110)
  • Total: 55.5 (Over -105/Under -115)

Clemson vs. No. 11 LSU

  • Spread: LSU -10.5 (-110) | Clemson +10.5 (-110)
  • Total: 51.5 (Over -110/Under -110)

Texas State vs. No. 5 Texas

  • Spread: Texas -30.5 (-105) | Texas State +30.5 (-115)
  • Total: 59.5 (Over -112/Under -108)

Abilene Christian vs. No. 12 Texas Tech

  • Spread: Texas Tech -42.5 (-112) | Abilene Christian +42.5 (-108)
  • Total: 59.5 (Over -105/Under -115)

Utah Tech vs. No. 14 BYU

  • Spread: BYU -47.5 (-112) | Utah Tech +47.5 (-108)
  • Total: 54.5 (Over -105/Under -115)

Liberty vs. James Madison

  • Spread: James Madison -6.0 (-110) | Liberty +6.0 (-110)
  • Total: 52.5 (Over -110/Under -110)

Oklahoma State vs. Tulsa

  • Spread: Oklahoma State -14 (-110) | Tulsa +14 (-110)
  • Total: 60.5 (Over -108/Under -112)

Central Michigan vs. New Mexico

  • Spread: New Mexico -10.5 (-108) | Central Michigan +10.5 (-112)
  • Total: 46.5 (Over -115/Under -105)

Wyoming vs. Colorado State

  • Spread: Colorado State 3.5 (+100) | Wyoming +3.5 (-120)
  • Total: 47.5 (Over -112/Under -108)

Idaho State vs. Utah State

  • Spread: Utah State -12.5 (-110) | Idaho State +12.5 (-110)
  • Total: 63.5 (Over -110/Under -110)

Morgan State vs. Arizona State

  • Spread: Arizona State -41.5 (-110) | Morgan State +41.5 (-110)
  • Total: 52.5 (Over -112/Under -108)

UCLA vs. California

  • Spread: California +1.5 (-108) | UCLA -1.5 (-112)
  • Total: 53.5 (Over -112/Under -108)

Western Kentucky vs. Nevada

  • Spread: Western Kentucky -2.5 (-112) | Nevada +2.5 (-108)
  • Total: 52.5 (Over -112/Under -108)

Arkansas State vs. Memphis

  • Spread: Memphis -8.5 (-112) | Arkansas State +8.5 (-108)
  • Total: 55.5 (Over -105/Under -115)

Sam Houston vs. Troy

  • Spread: Troy -16.5 (-115) | Sam Houston +16.5 (-105)
  • Total: 53.5 (Over -105/Under -115)

Northern Arizona vs. Arizona

  • Spread: Northern Arizona +31.5 (-112) | Arizona -31.5 (-108)
  • Total: 56.5 (Over -108/Under -112)

Portland State vs. San Diego State

  • Spread: San Diego State -40.5 (-110) | Portland State +40.5 (-110)
  • Total: 57.5 (Over -105/Under -115)

UNLV vs. Hawaii

  • Spread: UNLV -3 (-112) | Hawaii +2.5 (-108)
  • Total: 58.5 (Over -110/Under -110)

Sunday, Sept. 6

Washington State vs. No. 17 Washington

  • Spread: Washington State +23.5 (-108) | Washington -23.5 (-112)
  • Total: 50.5 (Over -110/Under -110)

Wisconsin vs. No. 4 Notre Dame

  • Spread: Wisconsin +20.5 (-108) | Notre Dame -20.5 (-112)
  • Total: 47.5 (Over -110/Under -110)

No. 24 Louisville vs. No. 9 Ole Miss

  • Spread: Louisville +6.5 (-105) | Ole Miss -6.5 (-115)
  • Total: 55.5 (Over -108/Under -112)

Monday, Sept. 7

No. 19 SMU vs. Florida State

  • Spread: SMU -2.5 (-115) | Florida State +2.5 (-105)
  • Total: 52.5 (Over -112/Under -108)

Odds refresh periodically and are subject to change.

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Published | Modified
Peter Dewey
PETER DEWEY

Peter is the associate managing editor for Sports Illustrated Betting. He has worked as a writer and editor for BetSided, NBC Sports, the Connecticut Sun and the Meriden Record-Journal covering the NBA, WNBA, NFL, MLB, betting and more. He is a hoops fanatic with a soft spot for his New York Knicks.

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