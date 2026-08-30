College Football Week 1 Opening Odds for Every Game (LSU Favored Over Clemson, Ole Miss Favored vs. Louisville)
College Football returned with an exciting slate of games in Week 0, but it was just an appetizer for what is ahead in Week 1 of the 2026 season.
Since the 2026 NFL season doesn’t start until the following week, there will be major College Football games on Thursday, Friday, Saturday, Sunday and Monday – an amazing way to get back into the football season. For bettors, there are a ton of options to consider, even with many of the top-25 teams playing games that they are heavily favored in.
After all, both Memphis and North Carolina pulled off upsets in Week 0, and we could see a few more teams pick up surprising Week 1 wins.
There are a few bigger games to watch in this slate, a few of which won’t be on Saturday:
- Baylor vs. Auburn (Saturday)
- Clemson vs. LSU (Saturday)
- Wisconsin vs. Notre Dame (Sunday)
- Louisville vs. Ole Miss (Sunday)
- SMU vs. Florida State (Monday)
So, without further ado, here’s a look at every game in the FBS for Week 1 and which team is favored in that matchup.
College Football Week 1 Odds
Odds via DraftKings Sportsbook
Thursday, Sept. 3
UMass vs. Rutgers
- Spread: Rutgers -29.5 (-110) | UMass +29.5 (-110)
- Total: 52.5 (Over -112/Under -108)
Akron vs. Wake Forest
- Spread: Wake Forest -23.5 (-115) | Akron +23.5 (-105)
- Total: 48.5 (Over -105/Under -115)
West Georgia vs. Kennesaw State
- Spread: Kennesaw State -22.5 (-105) | West Georgia +22.5 (-115)
- Total: 51.5 (Over -112/Under -108)
Albany (NY) vs. Buffalo
- Spread: Buffalo -24.5 (-108) | Albany NY +24.5 (-112)
- Total: 48.5 (Over -108/Under -112)
Merrimack vs. Delaware
- Spread: Delaware -28.5 (-112) | Merrimack +28.5 (-108)
- Total: 55.5 (Over -110/Under -110)
Bethune-Cookman vs. UCF
- Spread: UCF -42.5 (-110) | Bethune-Cookman +42.5 (-110)
- Total: 59.5 (Over -112/Under -108)
Colorado vs. Georgia Tech
- Spread: Georgia Tech -6.5 (-110) | Colorado +6.5 (-110)
- Total: 50.5 (Over -115/Under -105)
Arkansas-Pine Bluff vs. No. 25 Missouri
- Spread: Missouri -54.5 (-112) | Arkansas-Pine Bluff +54.5 (-108)
- Total: 60.5 (Over -108/Under -112)
Idaho vs. No. 21 Utah
- Spread: Utah -33.5 (-112) | Idaho +33.5 (-108)
- Total: 56.5 (Over -108/Under -112)
Eastern Illinois vs. Minnesota
- Spread: Eastern Illinois +43.5 (-112) | Minnesota -43.5 (-108)
- Total: 51.5 (Over -110/Under -110)
UAB vs. Illinois
- Spread: UAB +28.5 (-112) | Illinois -28.5 (-108)
- Total: 55.5 (Over -115/Under -105)
Friday, Sept. 4
San Jose State vs. Eastern Michigan
- Spread: Eastern Michigan -3.5 (-112) | San Jose State +3.5 (-108)
- Total: 54.5 (Over -115/Under -105)
North Carolina A&T vs. Georgia State
- Spread: Georgia State -27.5 (-110) | North Carolina A&T +27.5 (-110)
- Total: 63.5 (Over -108/Under -112)
Indiana State vs. Purdue
- Spread: Purdue -34.5 (-110) | Indiana State +34.5 (-110)
- Total: 56.5 (Over -110/Under -110)
LIU vs. Kansas
- Spread: Kansas -38.5 (-110) | LIU +38.5 (-110)
- Total: 53.5 (Over -112/Under -108)
Toledo vs. Michigan State
- Spread: Michigan State -10 (-110) | Toledo +10 (-110)
- Total: 49.5 (Over -110/Under -110)
UTEP vs. No. 10 Oklahoma
- Spread: Oklahoma -41.5 (-118) | UTEP +41.5 (-102)
- Total: 50.5 (Over -108/Under -112)
No. 7 Miami FL vs. Stanford
- Spread: Miami FL -23.5 (-112) | Stanford +23.5 (-108)
- Total: 47.5 (Over -112/Under -108)
Fresno State vs. No. 15 USC
- Spread: USC -23.5 (-108) | Fresno State +23.5 (-112)
- Total: 51.5 (Over -108/Under -112)
Saturday, Sept. 5
Ball State vs. No. 1 Ohio State
- Spread: Ohio State -49.5 (-108) | Ball State +49.5 (-112)
- Total: 57.5 (Over -105/Under -115)
Tarleton State vs. Bowling Green
- Spread: Bowling Green -2.5 (-112) | Tarleton State +2.5 (-108)
- Total: 47.5 (Over -110/Under -110)
East Carolina vs. No. 13 Alabama
- Spread: Alabama -28.5 (-108) | East Carolina +28.5 (-112)
- Total: 53.5 (Over -115/Under -105)
Bryant vs. Army
- Spread: Bryant +36.5 (-112) | Army -36.5 (-108)
- Total: 51.5 (Over -108/Under -112)
Youngstown State vs. Kentucky
- Spread: Youngstown State +23.5 (-115) | Kentucky -23.5 (-105)
- Total: 62.5 (Over -110/Under -110)
SE Missouri vs. Iowa State
- Spread: SE Missouri +29.5 (-112) | Iowa State -29.5 (-108)
- Total: 53.5 (Over -105/Under -115)
Marshall vs. No. 18 Penn State
- Spread: Penn State -24.5 (-110) | Marshall +24.5 (-110)
- Total: 54.5 (Over -110/Under -110)
North Texas vs. No. 6 Indiana
- Spread: Indiana -40.5 (-112) | North Texas +40.5 (-108)
- Total: 57.5 (Over -115/Under -105)
Coastal Carolina vs. West Virginia
- Spread: West Virginia -21.5 (-110) | Coastal Carolina +21.5 (-110)
- Total: 54.5 (Over -110/Under -110)
New Hampshire vs. Syracuse
- Spread: Syracuse -31.5 (-110) | New Hampshire +31.5 (-110)
- Total: 54.5 (Over -110/Under -110)
Rhode Island vs. Temple
- Spread: Temple -10.5 (-108) | Rhode Island +10.5 (-112)
- Total: 51.5 (Over -110/Under -110)
Boise State vs. No. 2 Oregon
- Spread: Oregon -24.5 (-108) | Boise State +24.5 (-112)
- Total: 51.5 (Over -118/Under -102)
Baylor vs. Auburn
- Spread: Auburn -7 (-112) | Baylor +7 (-108)
- Total: 59.5 (Over -102/Under -118)
Oregon State vs. Houston
- Spread: Houston -20.5 (-115) | Oregon State +20.5 (-105)
- Total: 51.5 (Over -105/Under -115)
Tennessee State vs. No. 3 Georgia
- Spread: Georgia -47.5 (-102) | Tennessee State +47.5 (-118)
- Total: 55.5 (Over -115/Under -105)
Furman vs. No. 20 Tennessee
- Spread: Tennessee -46.5 (-110) | Furman +46.5 (-110)
- Total: 66.5 (Over -105/Under -115)
Boston College vs. Cincinnati
- Spread: Cincinnati -7.5 (-110) | Boston College +7.5 (-110)
- Total: 51.5 (Over -110/Under -110)
Tulane vs. Duke
- Spread: Duke -9.5 (-102) | Tulane +9.5 (-118)
- Total: 50.5 (Over -115/Under -105)
Northern Illinois vs. No. 22 Iowa
- Spread: Iowa -31.5 (-110) | Northern Illinois +31.5 (-110)
- Total: 45.5 (Over -118/Under -102)
Florida Atlantic vs. Florida
- Spread: Florida -27.5 (-105) | Florida Atlantic +27.5 (-115)
- Total: 59.5 (Over -112/Under -108)
Ohio vs. Nebraska
- Spread: Nebraska -23.5 (-110) | Ohio +23.5 (-110)
- Total: 49.5 (Over -110/Under -110)
Western Michigan vs. No. 15 Michigan
- Spread: Michigan -27.5 (-110) | Western Michigan +27.5 (-110)
- Total: 48.5 (Over -110/Under -110)
Duquesne vs. Air Force
- Spread: Air Force -30.5 (-108) | Duquesne +30.5 (-112)
- Total: 58.5 (Over -105/Under -115)
Maine vs. Appalachian State
- Spread: Appalachian State -18.5 (-112) | Maine +18.5 (-108)
- Total: 53.5 (Over -108/Under -112)
North Alabama vs. Arkansas
- Spread: Arkansas -40.5 (-108) | North Alabama +40.5 (-112)
- Total: 63.5 (Over -105/Under -115)
Kent State vs. South Carolina
- Spread: South Carolina -35.5 (-110) | Kent State +35.5 (-110)
- Total: 53.0 (Over -110/Under -110)
FIU vs. South Florida
- Spread: South Florida -13.5 (-110) | FIU +13.5 (-110)
- Total: 53.5 (Over -115/Under -105)
Missouri State vs. Texas A&M
- Spread: Texas A&M -41.5 (-102) | Missouri State +41.5 (-118)
- Total: 52.5 (Over -110/Under -110)
ULM vs. Mississippi State
- Spread: Mississippi State -28.5 (-110) | ULM +28.5 (-110)
- Total: 56.5 (Over -105/Under -115)
Miami (OH) vs. Pittsburgh
- Spread: Pittsburgh -19.5 (-115) | Lafayette +19.5 (-115)
- Total: 58.5 (Over -110/Under -110)
Lafayette vs. UConn
- Spread: UConn -16.5 (-110) | Miami (OH) +16.5 (-110)
- Total: 47.5 (Over -110/Under -110)
Austin Peay vs. Vanderbilt
- Spread: Vanderbilt -30.5 (-112) | Austin Peay +30.5 (-108)
- Total: 61.5 (Over -108/Under -112)
Norfolk State vs. Old Dominion
- Spread: Old Dominion -41.5 (-110) | Norfolk State +41.5 (-110)
- Total: 55.5 (Over -105/Under -115)
Clemson vs. No. 11 LSU
- Spread: LSU -10.5 (-110) | Clemson +10.5 (-110)
- Total: 51.5 (Over -110/Under -110)
Texas State vs. No. 5 Texas
- Spread: Texas -30.5 (-105) | Texas State +30.5 (-115)
- Total: 59.5 (Over -112/Under -108)
Abilene Christian vs. No. 12 Texas Tech
- Spread: Texas Tech -42.5 (-112) | Abilene Christian +42.5 (-108)
- Total: 59.5 (Over -105/Under -115)
Utah Tech vs. No. 14 BYU
- Spread: BYU -47.5 (-112) | Utah Tech +47.5 (-108)
- Total: 54.5 (Over -105/Under -115)
Liberty vs. James Madison
- Spread: James Madison -6.0 (-110) | Liberty +6.0 (-110)
- Total: 52.5 (Over -110/Under -110)
Oklahoma State vs. Tulsa
- Spread: Oklahoma State -14 (-110) | Tulsa +14 (-110)
- Total: 60.5 (Over -108/Under -112)
Central Michigan vs. New Mexico
- Spread: New Mexico -10.5 (-108) | Central Michigan +10.5 (-112)
- Total: 46.5 (Over -115/Under -105)
Wyoming vs. Colorado State
- Spread: Colorado State 3.5 (+100) | Wyoming +3.5 (-120)
- Total: 47.5 (Over -112/Under -108)
Idaho State vs. Utah State
- Spread: Utah State -12.5 (-110) | Idaho State +12.5 (-110)
- Total: 63.5 (Over -110/Under -110)
Morgan State vs. Arizona State
- Spread: Arizona State -41.5 (-110) | Morgan State +41.5 (-110)
- Total: 52.5 (Over -112/Under -108)
UCLA vs. California
- Spread: California +1.5 (-108) | UCLA -1.5 (-112)
- Total: 53.5 (Over -112/Under -108)
Western Kentucky vs. Nevada
- Spread: Western Kentucky -2.5 (-112) | Nevada +2.5 (-108)
- Total: 52.5 (Over -112/Under -108)
Arkansas State vs. Memphis
- Spread: Memphis -8.5 (-112) | Arkansas State +8.5 (-108)
- Total: 55.5 (Over -105/Under -115)
Sam Houston vs. Troy
- Spread: Troy -16.5 (-115) | Sam Houston +16.5 (-105)
- Total: 53.5 (Over -105/Under -115)
Northern Arizona vs. Arizona
- Spread: Northern Arizona +31.5 (-112) | Arizona -31.5 (-108)
- Total: 56.5 (Over -108/Under -112)
Portland State vs. San Diego State
- Spread: San Diego State -40.5 (-110) | Portland State +40.5 (-110)
- Total: 57.5 (Over -105/Under -115)
UNLV vs. Hawaii
- Spread: UNLV -3 (-112) | Hawaii +2.5 (-108)
- Total: 58.5 (Over -110/Under -110)
Sunday, Sept. 6
Washington State vs. No. 17 Washington
- Spread: Washington State +23.5 (-108) | Washington -23.5 (-112)
- Total: 50.5 (Over -110/Under -110)
Wisconsin vs. No. 4 Notre Dame
- Spread: Wisconsin +20.5 (-108) | Notre Dame -20.5 (-112)
- Total: 47.5 (Over -110/Under -110)
No. 24 Louisville vs. No. 9 Ole Miss
- Spread: Louisville +6.5 (-105) | Ole Miss -6.5 (-115)
- Total: 55.5 (Over -108/Under -112)
Monday, Sept. 7
No. 19 SMU vs. Florida State
- Spread: SMU -2.5 (-115) | Florida State +2.5 (-105)
- Total: 52.5 (Over -112/Under -108)
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Peter is the associate managing editor for Sports Illustrated Betting. He has worked as a writer and editor for BetSided, NBC Sports, the Connecticut Sun and the Meriden Record-Journal covering the NBA, WNBA, NFL, MLB, betting and more. He is a hoops fanatic with a soft spot for his New York Knicks.Follow peterdewey2