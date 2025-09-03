SI

NFL Straight-Up Moneyline Picks for Every Game in Week 1

The Sports Illustrated team breaks down their picks to win all 16 games in Week 1 of the 2025 NFL season.

Iain MacMillan

The Bills and Ravens will face each other in the Week 1 edition of Sunday Night Football.
The SI Team is back for another season of NFL picks! Nine writers, reporters, editors, and insiders are giving their pick to win every single game. Point spreads don't matter here; all we care about is which team wins each game.

Here's a look at this season's panel:

Let's take a look at everyone's picks for the opening week of the NFL season.

NFL Week 1 Picks

Cowboys (+310) vs. Eagles (-395)

  • Albert Breer: Eagles
  • Clare Brennan: Eagles
  • Mitch Goldich: Eagles
  • Gilberto Manzano: Eagles
  • Conor Orr: Eagles
  • John Pluym: Eagles
  • Matt Verderame: Eagles
  • Iain MacMillan: Eagles
  • Peter Dewey: Eagles

Chiefs (-170) vs. Chargers (+142)

  • Albert Breer: Chiefs
  • Clare Brennan: Chiefs
  • Mitch Goldich: Chiefs
  • Gilberto Manzano: Chiefs
  • Conor Orr: Chargers
  • John Pluym: Chiefs
  • Matt Verderame: Chiefs
  • Iain MacMillan: Chiefs
  • Peter Dewey: Chiefs

Bengals (-238) vs. Browns (+195)

  • Albert Breer: Bengals
  • Clare Brennan: Bengals
  • Mitch Goldich: Bengals
  • Gilberto Manzano: Bengals
  • Conor Orr: Bengals
  • John Pluym: Bengals
  • Matt Verderame: Bengals
  • Iain MacMillan: Bengals
  • Peter Dewey: Bengals

Giants (+215) vs. Commanders (-265)

  • Albert Breer: Commanders
  • Clare Brennan: Commanders
  • Mitch Goldich: Commanders
  • Gilberto Manzano: Commanders
  • Conor Orr: Commanders
  • John Pluym: Commanders
  • Matt Verderame: Commanders
  • Iain MacMillan: Giants
  • Peter Dewey: Commanders

Cardinals (-285) vs. Saints (+230)

  • Albert Breer: Cardinals
  • Clare Brennan: Cardinals
  • Mitch Goldich: Cardinals
  • Gilberto Manzano: Cardinals
  • Conor Orr: Saints
  • John Pluym: Cardinals
  • Matt Verderame: Cardinals
  • Iain MacMillan: Cardinals
  • Peter Dewey: Cardinals

Buccaneers (-135) vs. Falcons (+114)

  • Albert Breer: Buccaneers
  • Clare Brennan: Buccaneers
  • Mitch Goldich: Buccaneers
  • Gilberto Manzano: Falcons
  • Conor Orr: Buccaneers
  • John Pluym: Buccaneers
  • Matt Verderame: Buccaneers
  • Iain MacMillan: Buccaneers
  • Peter Dewey: Buccaneers

Steelers (-155) vs. Jets (+130)

  • Albert Breer: Steelers
  • Clare Brennan: Steelers
  • Mitch Goldich: Steelers
  • Gilberto Manzano: Jets
  • Conor Orr: Jets
  • John Pluym: Jets
  • Matt Verderame: Steelers
  • Iain MacMillan: Steelers
  • Peter Dewey: Steelers

Dolphins (-108) vs. Colts (-112)

  • Albert Breer: Colts
  • Clare Brennan: Colts
  • Mitch Goldich: Dolphins
  • Gilberto Manzano: Dolphins
  • Conor Orr: Colts
  • John Pluym: Colts
  • Matt Verderame: Colts
  • Iain MacMillan: Dolphins
  • Peter Dewey: Dolphins

Raiders (+130) vs. Patriots (-155)

  • Albert Breer: Raiders
  • Clare Brennan: Raiders
  • Mitch Goldich: Raiders
  • Gilberto Manzano: Patriots
  • Conor Orr: Raiders
  • John Pluym: Patriots
  • Matt Verderame: Patriots
  • Iain MacMillan: Raiders
  • Peter Dewey: Patriots

Panthers (+150) vs. Jaguars (-180)

  • Albert Breer: Panthers
  • Clare Brennan: Panthers
  • Mitch Goldich: Panthers
  • Gilberto Manzano: Panthers
  • Conor Orr: Jaguars
  • John Pluym: Jaguars
  • Matt Verderame: Jaguars
  • Iain MacMillan: Jaguars
  • Peter Dewey: Panthers

Titans (+330) vs. Broncos (-425)

  • Albert Breer: Broncos
  • Clare Brennan: Broncos
  • Mitch Goldich: Broncos
  • Gilberto Manzano: Broncos
  • Conor Orr: Broncos
  • John Pluym: Broncos
  • Matt Verderame: Broncos
  • Iain MacMillan: Titans
  • Peter Dewey: Broncos

49ers (-142) vs. Seahawks (+120)

  • Albert Breer: Seahawks
  • Clare Brennan: Seahawks
  • Mitch Goldich: Seahawks
  • Gilberto Manzano: Seahawks
  • Conor Orr: 49ers
  • John Pluym: Seahawks
  • Matt Verderame: Seahawks
  • Iain MacMillan: 49ers
  • Peter Dewey: 49ers

Lions (+124) vs. Packers (-148)

  • Albert Breer: Lions
  • Clare Brennan: Lions
  • Mitch Goldich: Lions
  • Gilberto Manzano: Lions
  • Conor Orr: Packers
  • John Pluym: Packers
  • Matt Verderame: Lions
  • Iain MacMillan: Packers
  • Peter Dewey: Packers

Texans (+130) vs. Rams (-155)

  • Albert Breer: Rams
  • Clare Brennan: Rams
  • Mitch Goldich: Rams
  • Gilberto Manzano: Texans
  • Conor Orr: Rams
  • John Pluym: Rams
  • Matt Verderame: Rams
  • Iain MacMillan: Texans
  • Peter Dewey: Rams

Ravens (-108) vs. Bills (-112)

  • Albert Breer: Bills
  • Clare Brennan: Ravens
  • Mitch Goldich: Ravens
  • Gilberto Manzano: Ravens
  • Conor Orr: Bills
  • John Pluym: Bills
  • Matt Verderame: Ravens
  • Iain MacMillan: Ravens
  • Peter Dewey: Ravens

Vikings (-122) vs. Bears (+102)

  • Albert Breer: Vikings
  • Clare Brennan: Vikings
  • Mitch Goldich: Vikings
  • Gilberto Manzano: Bears
  • Conor Orr: Vikings
  • John Pluym: Vikings
  • Matt Verderame: Vikings
  • Iain MacMillan: Bears
  • Peter Dewey: Bears

