NFL Straight-Up Moneyline Picks for Every Game in Week 1
The SI Team is back for another season of NFL picks! Nine writers, reporters, editors, and insiders are giving their pick to win every single game. Point spreads don't matter here; all we care about is which team wins each game.
Here's a look at this season's panel:
- Albert Breer, Senior NFL Reporter
- Clare Brennan, Associate Editor
- Mitch Goldich, Senior Editor
- Gilberto Manzano, NFL Staff Writer
- Conor Orr, Senior Writer
- John Pluym, NFL Managing Editor
- Matt Verderame, NFL Staff Writer
- Iain MacMillan, Senior Editor, Betting
- Peter Dewey, Associate Managing Editor, Betting
Let's take a look at everyone's picks for the opening week of the NFL season.
NFL Week 1 Picks
All odds listed are via DraftKings Sportsbook
Cowboys (+310) vs. Eagles (-395)
- Albert Breer: Eagles
- Clare Brennan: Eagles
- Mitch Goldich: Eagles
- Gilberto Manzano: Eagles
- Conor Orr: Eagles
- John Pluym: Eagles
- Matt Verderame: Eagles
- Iain MacMillan: Eagles
- Peter Dewey: Eagles
Chiefs (-170) vs. Chargers (+142)
- Albert Breer: Chiefs
- Clare Brennan: Chiefs
- Mitch Goldich: Chiefs
- Gilberto Manzano: Chiefs
- Conor Orr: Chargers
- John Pluym: Chiefs
- Matt Verderame: Chiefs
- Iain MacMillan: Chiefs
- Peter Dewey: Chiefs
Bengals (-238) vs. Browns (+195)
- Albert Breer: Bengals
- Clare Brennan: Bengals
- Mitch Goldich: Bengals
- Gilberto Manzano: Bengals
- Conor Orr: Bengals
- John Pluym: Bengals
- Matt Verderame: Bengals
- Iain MacMillan: Bengals
- Peter Dewey: Bengals
Giants (+215) vs. Commanders (-265)
- Albert Breer: Commanders
- Clare Brennan: Commanders
- Mitch Goldich: Commanders
- Gilberto Manzano: Commanders
- Conor Orr: Commanders
- John Pluym: Commanders
- Matt Verderame: Commanders
- Iain MacMillan: Giants
- Peter Dewey: Commanders
Cardinals (-285) vs. Saints (+230)
- Albert Breer: Cardinals
- Clare Brennan: Cardinals
- Mitch Goldich: Cardinals
- Gilberto Manzano: Cardinals
- Conor Orr: Saints
- John Pluym: Cardinals
- Matt Verderame: Cardinals
- Iain MacMillan: Cardinals
- Peter Dewey: Cardinals
Buccaneers (-135) vs. Falcons (+114)
- Albert Breer: Buccaneers
- Clare Brennan: Buccaneers
- Mitch Goldich: Buccaneers
- Gilberto Manzano: Falcons
- Conor Orr: Buccaneers
- John Pluym: Buccaneers
- Matt Verderame: Buccaneers
- Iain MacMillan: Buccaneers
- Peter Dewey: Buccaneers
Steelers (-155) vs. Jets (+130)
- Albert Breer: Steelers
- Clare Brennan: Steelers
- Mitch Goldich: Steelers
- Gilberto Manzano: Jets
- Conor Orr: Jets
- John Pluym: Jets
- Matt Verderame: Steelers
- Iain MacMillan: Steelers
- Peter Dewey: Steelers
Dolphins (-108) vs. Colts (-112)
- Albert Breer: Colts
- Clare Brennan: Colts
- Mitch Goldich: Dolphins
- Gilberto Manzano: Dolphins
- Conor Orr: Colts
- John Pluym: Colts
- Matt Verderame: Colts
- Iain MacMillan: Dolphins
- Peter Dewey: Dolphins
Raiders (+130) vs. Patriots (-155)
- Albert Breer: Raiders
- Clare Brennan: Raiders
- Mitch Goldich: Raiders
- Gilberto Manzano: Patriots
- Conor Orr: Raiders
- John Pluym: Patriots
- Matt Verderame: Patriots
- Iain MacMillan: Raiders
- Peter Dewey: Patriots
Panthers (+150) vs. Jaguars (-180)
- Albert Breer: Panthers
- Clare Brennan: Panthers
- Mitch Goldich: Panthers
- Gilberto Manzano: Panthers
- Conor Orr: Jaguars
- John Pluym: Jaguars
- Matt Verderame: Jaguars
- Iain MacMillan: Jaguars
- Peter Dewey: Panthers
Titans (+330) vs. Broncos (-425)
- Albert Breer: Broncos
- Clare Brennan: Broncos
- Mitch Goldich: Broncos
- Gilberto Manzano: Broncos
- Conor Orr: Broncos
- John Pluym: Broncos
- Matt Verderame: Broncos
- Iain MacMillan: Titans
- Peter Dewey: Broncos
49ers (-142) vs. Seahawks (+120)
- Albert Breer: Seahawks
- Clare Brennan: Seahawks
- Mitch Goldich: Seahawks
- Gilberto Manzano: Seahawks
- Conor Orr: 49ers
- John Pluym: Seahawks
- Matt Verderame: Seahawks
- Iain MacMillan: 49ers
- Peter Dewey: 49ers
Lions (+124) vs. Packers (-148)
- Albert Breer: Lions
- Clare Brennan: Lions
- Mitch Goldich: Lions
- Gilberto Manzano: Lions
- Conor Orr: Packers
- John Pluym: Packers
- Matt Verderame: Lions
- Iain MacMillan: Packers
- Peter Dewey: Packers
Texans (+130) vs. Rams (-155)
- Albert Breer: Rams
- Clare Brennan: Rams
- Mitch Goldich: Rams
- Gilberto Manzano: Texans
- Conor Orr: Rams
- John Pluym: Rams
- Matt Verderame: Rams
- Iain MacMillan: Texans
- Peter Dewey: Rams
Ravens (-108) vs. Bills (-112)
- Albert Breer: Bills
- Clare Brennan: Ravens
- Mitch Goldich: Ravens
- Gilberto Manzano: Ravens
- Conor Orr: Bills
- John Pluym: Bills
- Matt Verderame: Ravens
- Iain MacMillan: Ravens
- Peter Dewey: Ravens
Vikings (-122) vs. Bears (+102)
- Albert Breer: Vikings
- Clare Brennan: Vikings
- Mitch Goldich: Vikings
- Gilberto Manzano: Bears
- Conor Orr: Vikings
- John Pluym: Vikings
- Matt Verderame: Vikings
- Iain MacMillan: Bears
- Peter Dewey: Bears
Odds refresh periodically and are subject to change.
If you or someone you know has a gambling problem and wants help, call 1-800-GAMBLER.