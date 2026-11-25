NFL Straight-Up Moneyline Picks for Every Game in Week 12
It's time for the best week of the NFL regular season! From Wednesday through Monday, we have a game to watch and bet on for five of six days, including a trio of matchups on Thanksgiving!
The entire SI team has their picks locked in for this week's games. Let's take a look at everyone's records, and then we'll take a look at our Week 12 picks.
NFL Week 11 Results
- Albert Breer, Senior Writer: 8-5 (-3.20 units)
- Eva Geitheim, NFL Writer: 9-4 (-1.47 units)
- Mitch Goldich, Senior Editor: 8-5 (-3.20 units)
- Mike Kadlick, NFL Senior News Writer: 8-5 (-1.60 units)
- Gilberto Manzano, NFL Staff Writer: 6-8 (-5.69 units)
- Conor Orr, Senior Writer: 8-5 (-2.73 units)
- John Pluym, NFL Managing Editor: 9-4 (-1.47 units)
- Matt Verderame, NFL Staff Writer: 10-3 (+1.68 units)
- Iain MacMillan, Senior Editor, Betting: 8-5 (-2.01 units)
- Peter Dewey, Associate Managing Editor, Betting: 9-4 (-1.47 units)
Season-to-Date Results
- Albert Breer, Senior Writer: 105-57-1 (-3.95 units)
- Eva Geitheim, NFL Writer: 106-56-1 (+1.58 units)
- Mitch Goldich, Senior Editor: 92-70-1 (-27.12)
- Mike Kadlick, NFL Senior News Writer: 99-63 (-5.73 units)
- Gilberto Manzano, NFL Staff Writer: 96-67-1 (-10.96 units)
- Conor Orr, Senior Writer: 99-63-1 (-7.56 units)
- John Pluym, NFL Managing Editor: 96-66-1 (-22.10 units)
- Matt Verderame, NFL Staff Writer: 104-58-1 (-7.11 units)
- Iain MacMillan, Senior Editor, Betting: 103-59-1 (+5.53 units)
- Peter Dewey, Associate Managing Editor, Betting: 106-56-1 (+0.26 units)
NFL Week 12 Picks
All odds listed are via DraftKings Sportsbook
Packers (+114) vs. Rams (-134)
- Albert Breer: Packers
- Eva Geitheim: Packers
- Mitch Goldich: Packers
- Mike Kadlick: Packers
- Gilberto Manzano: Rams
- Conor Orr: Rams
- John Pluym: Rams
- Matt Verderame: Packers
- Iain MacMillan: Rams
- Peter Dewey: Rams
Bears (-121) vs. Lions (+102)
- Albert Breer: Lions
- Eva Geitheim: Lions
- Mitch Goldich: Bears
- Mike Kadlick: Bears
- Gilberto Manzano: Bears
- Conor Orr: Bears
- John Pluym: Lions
- Matt Verderame: Bears
- Iain MacMillan: Bears
- Peter Dewey: Bears
Eagles (+364) vs. Cowboys (-470)
- Albert Breer: Cowboys
- Eva Geitheim: Cowboys
- Mitch Goldich: Cowboys
- Mike Kadlick: Cowboys
- Gilberto Manzano: Cowboys
- Conor Orr: Cowboys
- John Pluym: Cowboys
- Matt Verderame: Cowboys
- Iain MacMillan: Cowboys
- Peter Dewey: Cowboys
Chiefs (+126) vs. Bills (-149)
- Albert Breer: Bills
- Eva Geitheim: Bills
- Mitch Goldich: Chiefs
- Mike Kadlick: Chiefs
- Gilberto Manzano: Chiefs
- Conor Orr: Bills
- John Pluym: Chiefs
- Matt Verderame: Chiefs
- Iain MacMillan: Chiefs
- Peter Dewey: Chiefs
Broncos (-157) vs. Steelers (+132)
- Albert Breer: Broncos
- Eva Geitheim: Broncos
- Mitch Goldich: Broncos
- Mike Kadlick: Broncos
- Gilberto Manzano: Steelers
- Conor Orr: Broncos
- John Pluym: Broncos
- Matt Verderame: Steelers
- Iain MacMillan: Steelers
- Peter Dewey: Broncos
Saints (+447) vs. Bengals (-600)
- Albert Breer: Bengals
- Eva Geitheim: Bengals
- Mitch Goldich: Bengals
- Mike Kadlick: Bengals
- Gilberto Manzano: Bengals
- Conor Orr: Bengals
- John Pluym: Bengals
- Matt Verderame: Bengals
- Iain MacMillan: Bengals
- Peter Dewey: Bengals
Giants (-311) vs. Colts (+252)
- Albert Breer: Giants
- Eva Geitheim: Giants
- Mitch Goldich: Giants
- Mike Kadlick: Giants
- Gilberto Manzano: Giants
- Conor Orr: Giants
- John Pluym: Giants
- Matt Verderame: Giants
- Iain MacMillan: Colts
- Peter Dewey: Giants
Jets (-195) vs. Dolphins (+164)
- Albert Breer: Dolphins
- Eva Geitheim: Jets
- Mitch Goldich: Jets
- Mike Kadlick: Jets
- Gilberto Manzano: Dolphins
- Conor Orr: Dolphins
- John Pluym: Jets
- Matt Verderame: Jets
- Iain MacMillan: Jets
- Peter Dewey: Jets
Falcons (+259) vs. Vikings (-320)
- Albert Breer: Vikings
- Eva Geitheim: Vikings
- Mitch Goldich: Vikings
- Mike Kadlick: Vikings
- Gilberto Manzano: Vikings
- Conor Orr: Vikings
- John Pluym: Vikings
- Matt Verderame: Vikings
- Iain MacMillan: Vikings
- Peter Dewey: Vikings
Titans (+720) vs. Jaguars (-1120)
- Albert Breer: Jaguars
- Eva Geitheim: Jaguars
- Mitch Goldich: Jaguars
- Mike Kadlick: Jaguars
- Gilberto Manzano: Jaguars
- Conor Orr: Jaguars
- John Pluym: Jaguars
- Matt Verderame: Jaguars
- Iain MacMillan: Jaguars
- Peter Dewey: Jaguars
Ravens (+252) vs. Texans (-311)
- Albert Breer: Texans
- Eva Geitheim: Texans
- Mitch Goldich: Texans
- Mike Kadlick: Texans
- Gilberto Manzano: Texans
- Conor Orr: Texans
- John Pluym: Texans
- Matt Verderame: Texans
- Iain MacMillan: Texans
- Peter Dewey: Texans
Patriots (-104) vs. Chargers (-113)
- Albert Breer: Patriots
- Eva Geitheim: Patriots
- Mitch Goldich: Chargers
- Mike Kadlick: Patriots
- Gilberto Manzano: Patriots
- Conor Orr: Patriots
- John Pluym: Chargers
- Matt Verderame: Patriots
- Iain MacMillan: Chargers
- Peter Dewey: Patriots
Commanders (-337) vs. Cardinals (+271)
- Albert Breer: Commanders
- Eva Geitheim: Commanders
- Mitch Goldich: Commanders
- Mike Kadlick: Commanders
- Gilberto Manzano: Commanders
- Conor Orr: Commanders
- John Pluym: Commanders
- Matt Verderame: Commanders
- Iain MacMillan: Commanders
- Peter Dewey: Commanders
Seahawks (+151) vs. 49ers (-179)
- Albert Breer: 49ers
- Eva Geitheim: 49ers
- Mitch Goldich: 49ers
- Mike Kadlick: 49ers
- Gilberto Manzano: 49ers
- Conor Orr: Seahawks
- John Pluym: 49ers
- Matt Verderame: 49ers
- Iain MacMillan: 49ers
- Peter Dewey: 49ers
Raiders (+182) vs. Browns (-219)
- Albert Breer: Browns
- Eva Geitheim: Browns
- Mitch Goldich: Browns
- Mike Kadlick: Browns
- Gilberto Manzano: Browns
- Conor Orr: Browns
- John Pluym: Browns
- Matt Verderame: Browns
- Iain MacMillan: Raiders
- Peter Dewey: Browns
Panthers (+131) vs. Buccaneers (-155)
- Albert Breer: Panthers
- Eva Geitheim: Panthers
- Mitch Goldich: Panthers
- Mike Kadlick: Buccaneers
- Gilberto Manzano: Panthers
- Conor Orr: Panthers
- John Pluym: Buccaneers
- Matt Verderame: Buccaneers
- Iain MacMillan: Buccaneers
- Peter Dewey: Panthers
Follow Iain on X and Instagram
Claim the latest DraftKings promo code offer today. Sign up and get $200 in bonus bets + 3 months of NBA League Pass when you make your first $5 bet.
Odds refresh periodically and are subject to change.
If you or someone you know has a gambling problem and wants help, call 1-800-GAMBLER.
Originally from Nova Scotia, Iain MacMillan is a senior editor covering betting, with a focus on NFL, NHL, and golf. He hosts the Bacon Bets Podcast and has been featured on VSIN, BetQL and Monumental Sports Network. He is a member of the Metropolitan Golf Writers Association and his beloved Falcons and Maple Leafs break his heart on a yearly basis.Follow iainmacbets