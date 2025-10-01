NFL Straight-Up Moneyline Picks for Every Game in Week 5
We're approaching quarter of the way through the 2025 NFL season. There are now four members of the SI panel who are sitting with a profitable record with their picks, including Conor Orr, who sits in first place at 44-19-1 for +8.09 units.
The team has their picks locked in for Week 5, so let's take a look at them.
Week 4 Results
- Clare Brennan, Associate Editor 8-7-1 (-3.50 units)
- Mitch Goldich, Senior Editor 9-6-1 (-1.20 units)
- Gilberto Manzano, NFL Staff Writer 12-3-1 (+3.93 units)
- Conor Orr, Senior Writer 9-6-1 (-2.01 units)
- John Pluym, NFL Managing Editor 6-9-1 (-6.40 units)
- Matt Verderame, NFL Staff Writer 9-6-1 (-1.26 units)
- Iain MacMillan, Senior Editor, Betting 8-7-1 (-2.64 units)
- Peter Dewey, Associate Managing Editor, Betting 8-7-1 (-3.44 units)
Season-to-Date Results
- Clare Brennan, Associate Editor 43-20-1 (+3.15 units)
- Mitch Goldich, Senior Editor 42-21-1 (+2.18 units)
- Gilberto Manzano, NFL Staff Writer 38-25-1 (-4.39 units)
- Conor Orr, Senior Writer 44-19-1 (+8.09 units)
- John Pluym, NFL Managing Editor 39-24-1 (-4.1 units)
- Matt Verderame, NFL Staff Writer 44-19-1 (+4.59 units)
- Iain MacMillan, Senior Editor, Betting 35-28-1 (-8.66 units)
- Peter Dewey, Associate Managing Editor, Betting 39-24-1 (-5.19 units)
NFL Week 5 Picks
All odds listed are via DraftKings Sportsbook
49ers (+245) vs. Rams (-305)
- Clare Brennan: Rams
- Mitch Goldich: Rams
- Gilberto Manzano: Rams
- Conor Orr: Rams
- John Pluym: Rams
- Matt Verderame: Rams
- Iain MacMillan: Rams
- Peter Dewey: Rams
Vikings (-218) vs. Browns (+180)
- Clare Brennan: Vikings
- Mitch Goldich: Vikings
- Gilberto Manzano: Browns
- Conor Orr: Vikings
- John Pluym: Vikings
- Matt Verderame: Vikings
- Iain MacMillan: Browns
- Peter Dewey: Vikings
Broncos (+164) vs. Eagles (-198)
- Clare Brennan: Eagles
- Mitch Goldich: Eagles
- Gilberto Manzano: Eagles
- Conor Orr: Broncos
- John Pluym: Eagles
- Matt Verderame: Eagles
- Iain MacMillan: Broncos
- Peter Dewey: Eagles
Texans (-122) vs. Ravens (+102)
- Clare Brennan: Ravens
- Mitch Goldich: Texans
- Gilberto Manzano: Texans
- Conor Orr: Ravens
- John Pluym: Texans
- Matt Verderame: Texans
- Iain MacMillan: Ravens
- Peter Dewey: Texans
Giants (+105) vs. Saints (-125)
- Clare Brennan: Giants
- Mitch Goldich: Giants
- Gilberto Manzano: Giants
- Conor Orr: Saints
- John Pluym: Giants
- Matt Verderame: Giants
- Iain MacMillan: Saints
- Peter Dewey: Giants
Cowboys (-142) vs. Jets (+120)
- Clare Brennan: Cowboys
- Mitch Goldich: Cowboys
- Gilberto Manzano: Cowboys
- Conor Orr: Cowboys
- John Pluym: Cowboys
- Matt Verderame: Cowboys
- Iain MacMillan: Jets
- Peter Dewey: Cowboys
Raiders (+260) vs. Colts (-325)
- Clare Brennan: Colts
- Mitch Goldich: Colts
- Gilberto Manzano: Colts
- Conor Orr: Colts
- John Pluym: Colts
- Matt Verderame: Colts
- Iain MacMillan: Colts
- Peter Dewey: Colts
Dolphins (-120) vs. Panthers (+100)
- Clare Brennan: Panthers
- Mitch Goldich: Dolphins
- Gilberto Manzano: Dolphins
- Conor Orr: Dolphins
- John Pluym: Panthers
- Matt Verderame: Panthers
- Iain MacMillan: Dolphins
- Peter Dewey: Dolphins
Buccaneers (+140) vs. Seahawks (-166)
- Clare Brennan: Seahawks
- Mitch Goldich: Seahawks
- Gilberto Manzano: Buccaneers
- Conor Orr: Seahawks
- John Pluym: Buccaneers
- Matt Verderame: Buccaneers
- Iain MacMillan: Seahawks
- Peter Dewey: Buccaneers
Titans (+300) vs. Cardinals (-380)
- Clare Brennan: Cardinals
- Mitch Goldich: Cardinals
- Gilberto Manzano: Cardinals
- Conor Orr: Cardinals
- John Pluym: Cardinals
- Matt Verderame: Cardinals
- Iain MacMillan: Cardinals
- Peter Dewey: Cardinals
Commanders (+130) vs. Chargers (-155)
- Clare Brennan: Chargers
- Mitch Goldich: Chargers
- Gilberto Manzano: Chargers
- Conor Orr: Chargers
- John Pluym: Chargers
- Matt Verderame: Commanders
- Iain MacMillan: Chargers
- Peter Dewey: Chargers
Lions (-535) vs. Bengals (+400)
- Clare Brennan: Lions
- Mitch Goldich: Lions
- Gilberto Manzano: Lions
- Conor Orr: Lions
- John Pluym: Lions
- Matt Verderame: Lions
- Iain MacMillan: Lions
- Peter Dewey: Lions
Patriots (+300) vs. Bills (-380)
- Clare Brennan: Bills
- Mitch Goldich: Bills
- Gilberto Manzano: Bills
- Conor Orr: Bills
- John Pluym: Bills
- Matt Verderame: Bills
- Iain MacMillan: Patriots
- Peter Dewey: Bills
Chiefs (-185) vs. Jaguars (+154)
- Clare Brennan: Chiefs
- Mitch Goldich: Chiefs
- Gilberto Manzano: Chiefs
- Conor Orr: Chiefs
- John Pluym: Chiefs
- Matt Verderame: Chiefs
- Iain MacMillan: Chiefs
- Peter Dewey: Chiefs
Odds refresh periodically and are subject to change.
If you or someone you know has a gambling problem and wants help, call 1-800-GAMBLER.
