SI

NFL Straight-Up Moneyline Picks for Every Game in Week 5

Iain MacMillan

The Sports Illustrated team breaks down their picks to win all 16 games in Week 5 of the 2025 NFL season.
The Sports Illustrated team breaks down their picks to win all 16 games in Week 5 of the 2025 NFL season. / Sports Illustrated
In this story:

We're approaching quarter of the way through the 2025 NFL season. There are now four members of the SI panel who are sitting with a profitable record with their picks, including Conor Orr, who sits in first place at 44-19-1 for +8.09 units.

The team has their picks locked in for Week 5, so let's take a look at them.

Week 4 Results

Season-to-Date Results

NFL Week 5 Picks

All odds listed are via DraftKings Sportsbook

NFL Week 5 moneyline picks
NFL Week 5 moneyline picks / Sports Illustrated

49ers (+245) vs. Rams (-305)

  • Clare Brennan: Rams
  • Mitch Goldich: Rams
  • Gilberto Manzano: Rams
  • Conor Orr: Rams
  • John Pluym: Rams
  • Matt Verderame: Rams
  • Iain MacMillan: Rams
  • Peter Dewey: Rams

Vikings (-218) vs. Browns (+180)

  • Clare Brennan: Vikings
  • Mitch Goldich: Vikings
  • Gilberto Manzano: Browns
  • Conor Orr: Vikings
  • John Pluym: Vikings
  • Matt Verderame: Vikings
  • Iain MacMillan: Browns
  • Peter Dewey: Vikings

Broncos (+164) vs. Eagles (-198)

  • Clare Brennan: Eagles
  • Mitch Goldich: Eagles
  • Gilberto Manzano: Eagles
  • Conor Orr: Broncos
  • John Pluym: Eagles
  • Matt Verderame: Eagles
  • Iain MacMillan: Broncos
  • Peter Dewey: Eagles

Texans (-122) vs. Ravens (+102)

  • Clare Brennan: Ravens
  • Mitch Goldich: Texans
  • Gilberto Manzano: Texans
  • Conor Orr: Ravens
  • John Pluym: Texans
  • Matt Verderame: Texans
  • Iain MacMillan: Ravens
  • Peter Dewey: Texans

Giants (+105) vs. Saints (-125)

  • Clare Brennan: Giants
  • Mitch Goldich: Giants
  • Gilberto Manzano: Giants
  • Conor Orr: Saints
  • John Pluym: Giants
  • Matt Verderame: Giants
  • Iain MacMillan: Saints
  • Peter Dewey: Giants

Cowboys (-142) vs. Jets (+120)

  • Clare Brennan: Cowboys
  • Mitch Goldich: Cowboys
  • Gilberto Manzano: Cowboys
  • Conor Orr: Cowboys
  • John Pluym: Cowboys
  • Matt Verderame: Cowboys
  • Iain MacMillan: Jets
  • Peter Dewey: Cowboys

Raiders (+260) vs. Colts (-325)

  • Clare Brennan: Colts
  • Mitch Goldich: Colts
  • Gilberto Manzano: Colts
  • Conor Orr: Colts
  • John Pluym: Colts
  • Matt Verderame: Colts
  • Iain MacMillan: Colts
  • Peter Dewey: Colts

Dolphins (-120) vs. Panthers (+100)

  • Clare Brennan: Panthers
  • Mitch Goldich: Dolphins
  • Gilberto Manzano: Dolphins
  • Conor Orr: Dolphins
  • John Pluym: Panthers
  • Matt Verderame: Panthers
  • Iain MacMillan: Dolphins
  • Peter Dewey: Dolphins

Buccaneers (+140) vs. Seahawks (-166)

  • Clare Brennan: Seahawks
  • Mitch Goldich: Seahawks
  • Gilberto Manzano: Buccaneers
  • Conor Orr: Seahawks
  • John Pluym: Buccaneers
  • Matt Verderame: Buccaneers
  • Iain MacMillan: Seahawks
  • Peter Dewey: Buccaneers

Titans (+300) vs. Cardinals (-380)

  • Clare Brennan: Cardinals
  • Mitch Goldich: Cardinals
  • Gilberto Manzano: Cardinals
  • Conor Orr: Cardinals
  • John Pluym: Cardinals
  • Matt Verderame: Cardinals
  • Iain MacMillan: Cardinals
  • Peter Dewey: Cardinals

Commanders (+130) vs. Chargers (-155)

  • Clare Brennan: Chargers
  • Mitch Goldich: Chargers
  • Gilberto Manzano: Chargers
  • Conor Orr: Chargers
  • John Pluym: Chargers
  • Matt Verderame: Commanders
  • Iain MacMillan: Chargers
  • Peter Dewey: Chargers

Lions (-535) vs. Bengals (+400)

  • Clare Brennan: Lions
  • Mitch Goldich: Lions
  • Gilberto Manzano: Lions
  • Conor Orr: Lions
  • John Pluym: Lions
  • Matt Verderame: Lions
  • Iain MacMillan: Lions
  • Peter Dewey: Lions

Patriots (+300) vs. Bills (-380)

  • Clare Brennan: Bills
  • Mitch Goldich: Bills
  • Gilberto Manzano: Bills
  • Conor Orr: Bills
  • John Pluym: Bills
  • Matt Verderame: Bills
  • Iain MacMillan: Patriots
  • Peter Dewey: Bills

Chiefs (-185) vs. Jaguars (+154)

  • Clare Brennan: Chiefs
  • Mitch Goldich: Chiefs
  • Gilberto Manzano: Chiefs
  • Conor Orr: Chiefs
  • John Pluym: Chiefs
  • Matt Verderame: Chiefs
  • Iain MacMillan: Chiefs
  • Peter Dewey: Chiefs

Register with DraftKings today to get $200 in bonus bets and over $200 off an NFL Sunday Ticket subscription. Claim this DraftKings Sportsbook promo code offer by depositing and wagering just $5.

Odds refresh periodically and are subject to change.

If you or someone you know has a gambling problem and wants help, call 1-800-GAMBLER.

You can check out all of Iain's bets here!

Published
Iain MacMillan
IAIN MACMILLAN

Originally from Nova Scotia, Iain MacMillan is a senior editor covering betting, with a focus on NFL, NHL, and golf. He hosts the Bacon Bets Podcast and has been featured on VSIN, BetQL and Monumental Sports Network. He is a member of the Metropolitan Golf Writers Association and his beloved Falcons and Maple Leafs break his heart on a yearly basis.

Home/Betting