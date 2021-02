2021 Fantasy Football: Top 200 Dynasty Rankings

Top 200 dynasty rankings from SI Fantasy expert Michael Fabiano for the 2021 fantasy football season and beyond.

The fantasy football world has come to a stop in traditional redrafts, but it never stops spinning for those in dynasty leagues. Now's the time to analyze what's happened to player values as a result of 2020, at least before free agency and the 2021 NFL Draft. As a result, here are my top 200 dynasty league rankings. Use this as a guide in determining values for potential trades and future add/drops.

(Note: Listed ages are for the start of the 2021 NFL season.)

2021 DYNASTY RANKINGS (TOP 200)

Christian McCaffrey, RB1 / Age: 25 / FA: 2026 Dalvin Cook, RB2 / Age: 26 / FA: 2026 Alvin Kamara, RB3 / Age: 26 / FA: 2026 Saquon Barkley, RB4 / Age: 24 / FA: 2023 Davante Adams, WR1 / Age: 28 / FA: 2022 D.K. Metcalf, WR2 / Age: 23 / FA: 2023 Derrick Henry, RB5 / Age: 27 / FA: 2024 Tyreek Hill, WR3 / Age: 27 / FA: 2023 Jonathan Taylor, RB6 / Age: 22 / FA: 2024 Ezekiel Elliott, RB7 / Age: 26 / FA: 2027 Nick Chubb, RB8 / Age: 25 / FA: 2022 Josh Jacobs, RB9 / Age: 23 / FA: 2024 Stefon Diggs, WR4 / Age: 27 / FA: 2024 A.J. Brown, WR5 / Age: 24 / FA: 2023 Clyde Edwards-Helaire, RB10 / Age: 22 / FA: 2025 DeAndre Hopkins, WR6 / Age: 29 / FA: 2025 Justin Jefferson, WR7 / Age: 22 / FA: 2025 D'Andre Swift, RB11 / Age: 22 / FA: 2024 Calvin Ridley, WR8 / Age: 26 / FA: 2023 Aaron Jones, RB12 / Age: 26 / FA: 2021 Travis Kelce, TE1 / Age: 31 / FA: 2026 Miles Sanders, RB13 / Age: 24 / FA: 2023 J.K. Dobbins, RB14 / Age: 22 / FA: 2024 Cam Akers, RB15 / Age: 22 / FA: 2024 Michael Thomas, WR9 / Age: 28 / FA: 2025 CeeDee Lamb, WR10 / Age: 22 / FA: 2025 Allen Robinson, WR11 / Age: 28 / FA: 2021 George Kittle, TE2 / Age: 27 / FA: 2026 Terry McLaurin, WR12 / Age: 25 / FA: 2023 Chris Godwin, WR13 / Age: 25 / FA: 2021 Patrick Mahomes, QB1 / Age: 25 / FA: 2032 Austin Ekeler, RB16 / Age: 26 / FA: 2024 Tee Higgins, WR14 / Age: 22 / FA: 2024 Keenan Allen, WR15 / Age: 29 / FA: 2025 Mike Evans, WR16 / Age: 28 / FA: 2024 James Robinson, RB17 / Age: 23 / FA: 2023 Kyler Murray, QB2 / Age: 24 / FA: 2024 Joe Mixon, RB18 / Age: 25 / FA: 2025 Diontae Johnson, WR17 / Age: 25 / FA: 2023 Josh Allen, QB3 / Age: 25 / FA: 2023 Amari Cooper, WR18 / Age: 27 / FA: 2025 Kenny Golladay, WR19 / Age: 27 / FA: 2021 Deshaun Watson, QB4 / Age: 25 / FA: 2026 D.J. Moore, WR20 / Age: 24 / FA: 2023 JuJu Smith-Schuster, WR21 / Age: 24 / FA: 2021 Darren Waller, TE3 / Age: 29 / FA: 2024 Antonio Gibson, RB19 / Age: 23 / FA: 2024 David Montgomery, RB20 / Age: 24 / FA: 2023 Brandon Aiyuk, WR22 / Age: 23 / FA: 2025 Chase Claypool, WR23 / Age: 23 / FA: 2024 Deebo Samuel, WR24 / Age: 25 / FA: 2023 Lamar Jackson, QB5 / Age: 24 / FA: 2023 Robert Woods, WR25 / Age: 29 / FA: 2026 Jerry Jeudy, WR26 / Age: 22 / FA: 2025 Will Fuller, WR27 / Age: 27 / FA: 2021 Chris Carson, RB21 / Age: 26 / FA: 2021 Julio Jones, WR28 / Age: 32 / FA: 2024 Ronald Jones, RB22 / Age: 24 / FA: 2022 Kareem Hunt, RB23 / Age: 26 / FA: 2023 Courtland Sutton, WR29 / Age: 25 / FA: 2022 Kenyan Drake, RB24 / Age: 27 / FA: 2021 Cooper Kupp, WR30 / Age: 28 / FA: 2024 Adam Thielen, WR31 / Age: 31 / FA: 2025 Tyler Lockett, WR32 / Age: 28 / FA: 2022 Odell Beckham Jr., WR33 / Age: 28 / FA: 2024 T.J. Hockenson, TE4 / Age: 24 / FA: 2024 Dak Prescott, QB6 / Age: 28 / FA: 2021 D.J. Chark, WR34 / Age: 24 / FA: 2022 Jalen Reagor, WR35 / Age: 22 / FA: 2025 Mark Andrews, TE5 / Age: 26 / FA: 2022 Marquise Brown, WR36 / Age: 24 / FA: 2024 Noah Fant, TE6 / Age: 23 / FA: 2024 Dallas Goedert, TE7 / Age: 26 / FA: 2022 Russell Wilson, QB7 / Age: 32 / FA: 2024 Tyler Boyd, WR37 / Age: 26 / FA: 2024 Justin Herbert, QB8 / Age: 23 / FA: 2025 Laviska Shenault, WR38 / Age: 22 / FA: 2024 DeVante Parker, WR39 / Age: 28 / FA: 2024 Brandin Cooks, WR40 / Age: 27 / FA: 2024 Joe Burrow, QB9 / Age: 23 / FA: 2025 Melvin Gordon, RB25 / Age: 28 / FA: 2022 Robby Anderson, WR41 / Age: 28 / FA: 2022 Jalen Hurts, QB10 / Age: 23 / FA: 2024 Jarvis Landry, WR42 / Age: 28 / FA: 2023 Zack Moss, RB26 / Age: 23 / FA: 2024 Curtis Samuel, WR43 / Age: 25 / FA: 2021 Aaron Rodgers, QB11 / Age: 37 / FA: 2024 James Conner, RB27 / Age: 26 / FA: 2021 Michael Pittman Jr., WR44 / Age: 23 / FA: 2024 Corey Davis, WR45 / Age: 26 / FA: 2021 Michael Gallup, WR46 / Age: 25 / FA: 2022 Hunter Henry, TE8 / Age: 26 / FA: 2021 Henry Ruggs III, WR47 / Age: 22 / FA: 2025 Mike Gesicki, TE9 / Age: 25 / FA: 2022 A.J. Dillon, RB28 / Age: 23 / FA: 2024 Myles Gaskin, RB29 / Age: 24 / FA: 2023 Damien Harris, RB30 / Age: 24 / FA: 2023 Devin Singletary, RB31 / Age: 24 / FA: 2023 Darrell Henderson, RB32 / Age: 24 / FA: 2023 Nyheim Hines, RB33 / Age: 24 / FA: 2022 Raheem Mostert, RB34 / Age: 29 / FA: 2022 David Johnson, RB35 / Age: 29 / FA: 2022 Denzel Mims, WR48 / Age: 23 / FA: 2024 Jonnu Smith, TE10 / Age: 26 / FA: 2021 Chase Edmonds, RB36 / Age: 25 / FA: 2022 Leonard Fournette, RB37 / Age: 26 / FA: 2021 Tarik Cohen, RB38 / Age: 26 / FA: 2024 Cole Kmet, TE11 / Age: 22 / FA: 2024 Evan Engram, TE12 / Age: 27 / FA: 2022 Parris Campbell, WR49 / Age: 24 / FA: 2023 Mike Williams, WR50 / Age: 26 / FA: 2022 Logan Thomas, TE13 / Age: 30 / FA: 2022 Jamison Crowder, WR51 / Age: 28 / FA: 2022 Antonio Brown, WR52 / Age: 33 / FA: 2021 Duke Johnson, RB39 / Age: 27 / FA: 2022 K.J. Hamler, WR53 / Age: 22 / FA: 2024 Mecole Hardman, WR54 / Age: 23 / FA: 2023 Van Jefferson, WR55 / Age: 25 / FA: 2024 Sterling Shepard, WR56 / Age: 28 / FA: 2024 Marlon Mack, RB40 / Age: 25 / FA: 2021 Darius Slayton, WR57 / Age: 24 / FA: 2023 Irv Smith Jr., TE14 / Age: 23 / FA: 2023 Ke'Shawn Vaughn, RB41 / Age: 24 / FA: 2024 Robert Tonyan, TE15 / Age: 27 / FA: 2021 Preston Williams, WR58 / Age: 24 / FA: 2022 Marvin Jones Jr., WR59 / Age: 31 / FA: 2021 John Brown, WR60 / Age: 31 / FA: 2022 Benny Snell Jr., RB42 / Age: 23 / FA: 2023 Tony Pollard, RB43 / Age: 24 / FA: 2023 Alexander Mattison, RB44 / Age: 23 / FA: 2023 Cole Beasley, WR61 / Age: 32 / FA: 2023 Anthony McFarland Jr., RB45 / Age: 22 / FA: 2024 Jeff Wilson Jr., RB46 / Age: 25 / FA: 2022 N'Keal Harry, WR62 / Age: 23 / FA: 2024 Ryan Tannehill, QB12 / Age: 33 / FA: 2024 Jamaal Williams, RB47 / Age: 26 / FA: 2021 J.D. McKissic, RB48 / Age: 28 / FA: 2022 Tua Tagovailoa, QB13 / Age: 23 / FA: 2025 Christian Kirk, WR63 / Age: 24 / FA: 2022 Gabriel Davis, WR64 / Age: 22 / FA: 2024 Kirk Cousins, QB14 / Age: 33 / FA: 2023 Austin Hooper, TE16 / Age: 26 / FA: 2024 Darnell Mooney, WR65 / Age: 23 / FA: 2024 Adam Trautman, TE17 / Age: 24 / FA: 2024 Baker Mayfield, QB15 / Age: 26 / FA: 2023 T.Y. Hilton, WR66 / Age: 31 / FA: 2021 Matthew Stafford, QB16 / Age: 33 / FA: 2023 Hayden Hurst, TE18 / Age: 28 / FA: 2023 Nelson Agholor, WR67 / Age: 28 / FA: 2021 Matt Ryan, QB17 / Age: 36 / FA: 2024 Todd Gurley, RB49 / Age: 27 / FA: 2021 Jared Goff, QB18 / Age: 26 / FA: 2025 Zach Ertz, TE19 / Age: 30 / FA: 2022 Daniel Jones, QB19 / Age: 24 / FA: 2024 Tyler Higbee, TE20 / Age: 28 / FA: 2024 Eric Ebron, TE21 / Age: 28 / FA: 2022 Philip Lindsay, RB50 / Age: 27 / FA: 2021 Taysom Hill, QB20 / Age: 31 / FA: 2022 Dawson Knox, TE22 / Age: 24 / FA: 2023 James White, RB51 / Age: 29 / FA: 2021 Sammy Watkins, WR68 / Age: 28 / FA: 2021 Chris Herndon , TE23 / Age: 25 / FA: 2022 Rob Gronkowski, TE24 / Age: 32 / FA: 2021 Bryan Edwards, WR69 / Age: 22 / FA: 2024 Blake Jarwin, TE25 / Age: 27 / FA: 2024 Devin Duvernay, WR70 / Age: 23 / FA: 2024 Breshad Perriman, WR71 / Age: 27 / FA: 2021 Sony Michel, RB52 / Age: 26 / FA: 2023 LaMical Perine, RB53 / Age: 23 / FA: 2024 Damien Williams, RB54 / Age: 29 / FA: 2022 Joshua Kelley, RB55 / Age: 23 / FA: 2024 Darrynton Evans, RB55 / Age: 23 / FA: 2024 Gus Edwards, RB57 / Age: 26 / FA: 2021 Lynn Bowden, RB58 / Age: 23 / FA: 2024 Derek Carr, QB21 / Age: 30 / FA: 2023 A.J. Green, WR72 / Age: 33 / FA: 2021 Tom Brady, QB22 / Age: 44 / FA: 2022 Sam Darnold, QB23 / Age: 24 / FA: 2023 Allen Lazard, WR73 / Age: 25 / FA: 2021 Kerryon Johnson, RB59 / Age: 24 / FA: 2022 Drew Lock, QB24 / Age: 24 / FA: 2023 Carson Wentz, QB25 / Age: 28 / FA: 2025 Gerald Everett, TE26 / Age: 27 / FA: 2021 Ben Roethlisberger, QB26 / Age: 39 / FA: 2022 Julian Edelman, WR74 / Age: 35 / FA: 2022 Teddy Bridgewater, QB27 / Age: 28 / FA: 2023 Harrison Bryant, TE27 / Age: 23 / FA: 2024 Rashaad Penny, RB60 / Age: 25 / FA: 2023 Russell Gage, WR75 / Age: 25 / FA: 2022 Tim Patrick, WR76 / Age: 27 / FA: 2021 Mike Davis, RB61 / Age: 28 / FA: 2021 O.J. Howard, TE28 / Age: 26 / FA: 2022 Devin Asiasi, TE29 / Age: 24 / FA: 2024 Rashard Higgins, WR77 / Age: 26 / FA: 2021 Emmanuel Sanders, WR78 / Age: 34 / FA: 2022 Tevin Coleman, RB62 / Age: 28 / FA: 2021 Le'Veon Bell, RB63 / Age: 29 / FA: 2021 Jameis Winston, QB28 / Age: 27 / FA: 2021 Jimmy Garoppolo, QB29 / Age: 29 / FA: 2023 Malcolm Brown , RB64 / Age: 28 / FA: 2021