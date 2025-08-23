2025 Fantasy Football Expert Player Rankings And Auction Values For Every Position
It's that time of the year ... fantasy football draft season!
That means now's the time to get all your information together for one of (if not) the most important part of your fantasy season -- building your roster. If you're not a deep-in-the-weeds fantasy maniac, well, I have you covered with my 2025 fantasy football rankings and auction values for all six of the main positions ... quarterback, running back, wide receiver, tight end, kicker (they still matter) and defenses.
Be sure to check back daily, as these rankings will be updated (as needed) right up to the start of the 2025 NFL season.
Good luck and have a great draft!
2025 Fantasy Football Quarterback Rankings
Rk
Player
Pos
Team
Bye
Auction
1
Josh Allen
QB1
BUF
7
$32
2
Lamar Jackson
QB2
BAL
7
$32
3
Jalen Hurts
QB3
PHI
9
$28
4
Jayden Daniels
QB4
WAS
12
$27
5
Joe Burrow
QB5
CIN
10
$22
6
Patrick Mahomes
QB6
KC
10
$17
7
Kyler Murray
QB7
ARI
8
$14
8
Baker Mayfield
QB8
TB
9
$14
9
Bo Nix
QB9
DEN
12
$12
10
Dak Prescott
QB10
DAL
32
$10
11
Caleb Williams
QB11
CHI
5
$10
12
Brock Purdy
QB12
SF
14
$10
13
Justin Herbert
QB13
LAC
12
$8
14
Jared Goff
QB14
DET
8
$8
15
Justin Fields
QB15
NYJ
9
$7
16
Drake Maye
QB16
NE
14
$7
17
Trevor Lawrence
QB17
JAC
8
$6
18
Jordan Love
QB18
GB
5
$6
19
Tua Tagovailoa
QB19
MIA
12
$5
20
C.J. Stroud
QB20
HOU
6
$5
21
J.J. McCarthy
QB21
MIN
6
$4
22
Matthew Stafford
QB22
LAR
8
$4
23
Michael Penix Jr.
QB23
ATL
5
$4
24
Cam Ward
QB24
TEN
10
$3
25
Geno Smith
QB25
LV
8
$3
26
Bryce Young
QB26
CAR
14
$2
27
Aaron Rodgers
QB27
PIT
5
$2
28
Sam Darnold
QB28
SEA
8
$2
29
Daniel Jones
QB29
IND
11
$1
30
Russell Wilson
QB30
NYG
14
$1
31
Joe Flacco
QB31
CLE
9
$1
32
Tyler Shough
QB32
NO
11
$1
33
Anthony Richardson
QB33
IND
11
$1
34
Jaxson Dart
QB34
NYG
14
$1
35
Spencer Rattler
QB35
NO
11
$1
36
Kenny Pickett
QB36
CLE
9
$1
37
Kirk Cousins
QB37
ATL
5
$1
38
Tyrod Taylor
QB38
NYJ
9
$1
39
Jalen Milroe
QB39
SEA
8
$1
40
Sam Howell
QB40
MIN
6
$1
2025 Fantasy Football Running Back Rankings
Rk
Player
Pos
Team
Bye
Auction
1
Bijan Robinson
RB1
ATL
5
$52
2
Jahmyr Gibbs
RB2
DET
8
$49
3
Saquon Barkley
RB3
PHI
9
$45
4
Ashton Jeanty
RB4
LV
8
$43
5
De'Von Achane
RB5
MIA
12
$41
6
Derrick Henry
RB6
BAL
7
$39
7
Christian McCaffrey
RB7
SF
14
$39
8
Jonathan Taylor
RB8
IND
11
$37
9
Josh Jacobs
RB9
GB
5
$35
10
Kyren Williams
RB10
LAR
8
$33
11
Bucky Irving
RB11
TB
9
$31
12
James Cook
RB12
BUF
7
$30
13
Chase Brown
RB13
CIN
10
$30
14
Omarion Hampton
RB14
LAC
12
$28
15
Breece Hall
RB15
NYJ
9
$28
16
Alvin Kamara
RB16
NO
11
$27
17
Kenneth Walker III
RB17
SEA
8
$25
18
Chuba Hubbard
RB18
CAR
14
$24
19
James Conner
RB19
ARI
8
$24
20
RJ Harvey
RB20
DEN
12
$21
21
David Montgomery
RB21
DET
8
$21
22
D'Andre Swift
RB22
CHI
5
$19
23
Tony Pollard
RB23
TEN
10
$17
24
TreVeyon Henderson
RB24
NE
14
$17
25
Isiah Pacheco
RB25
KC
10
$17
26
Aaron Jones Sr.
RB26
MIN
6
$16
27
Jaylen Warren
RB27
PIT
5
$14
28
Joe Mixon
RB28
HOU
6
$14
29
Brian Robinson Jr.
RB29
WAS
12
$14
30
Kaleb Johnson
RB30
PIT
5
$13
31
Tyrone Tracy Jr.
RB31
NYG
14
$13
32
Travis Etienne Jr.
RB32
JAC
8
$13
33
Quinshon Judkins
RB33
CLE
9
$11
34
Rhamondre Stevenson
RB34
NE
14
$11
35
Jacory Croskey-Merritt
RB35
WAS
12
$11
36
J.K. Dobbins
RB36
DEN
12
$11
37
Javonte Williams
RB37
DAL
10
$9
38
Jordan Mason
RB38
MIN
6
$9
39
Tank Bigsby
RB39
JAC
8
$8
40
Rachaad White
RB40
TB
9
$8
41
Cam Skattebo
RB41
NYG
14
$8
42
Tyjae Spears
RB42
TEN
10
$7
43
Austin Ekeler
RB43
WAS
12
$6
44
Najee Harris
RB44
LAC
12
$6
45
Zach Charbonnet
RB45
SEA
8
$5
46
Nick Chubb
RB46
HOU
6
$5
47
Isaac Guerendo
RB47
SF
14
$5
48
Jerome Ford
RB48
CLE
9
$4
49
Trey Benson
RB49
ARI
8
$4
50
Braelon Allen
RB50
NYJ
9
$4
51
Jaydon Blue
RB51
DAL
10
$4
52
Kareem Hunt
RB52
KC
10
$4
53
Tyler Allgeier
RB53
ATL
5
$3
54
Rico Dowdle
RB54
CAR
14
$3
55
Jaylen Wright
RB55
MIA
12
$3
56
Bhayshul Tuten
RB56
JAC
8
$2
57
Ray Davis
RB57
BUF
7
$2
58
Roschon Johnson
RB58
CHI
5
$2
59
Justice Hill
RB59
BAL
7
$2
60
Jaleel McLaughlin
RB60
DEN
12
$1
61
DJ Giddens
RB61
IND
11
$1
62
Will Shipley
RB62
PHI
9
$1
63
Blake Corum
RB63
LAR
8
$1
64
Kendre Miller
RB64
NO
11
$1
65
MarShawn Lloyd
RB65
GB
5
$1
66
Miles Sanders
RB66
DAL
10
$1
67
Tahj Brooks
RB67
CIN
10
$1
68
Khalil Herbert
RB68
IND
11
$1
69
Chris Rodriguez Jr.
RB69
WAS
12
$1
70
Dylan Sampson
RB70
CLE
9
$1
71
Raheem Mostert
RB71
LV
8
$1
72
Keaton Mitchell
RB72
BAL
7
$1
73
Woody Marks
RB73
HOU
6
$1
74
AJ Dillon
RB74
PHI
9
$1
75
Ty Johnson
RB75
BUF
7
$1
76
Elijah Mitchell
RB76
KC
10
$1
77
Jordan James
RB77
SF
14
$1
78
Sean Tucker
RB78
TB
9
$1
79
Trevor Etienne
RB79
CAR
14
$1
80
Brashard Smith
RB80
KC
19
$1
2025 Fantasy Football Wide Receiver Rankings
Rk
Player
Pos
Team
Bye
Auction
1
Ja'Marr Chase
WR1
CIN
10
$61
2
Justin Jefferson
WR2
MIN
6
$58
3
CeeDee Lamb
WR3
DAL
10
$58
4
Amon-Ra St. Brown
WR4
DET
8
$53
5
Malik Nabers
WR5
NYG
14
$51
6
Puka Nacua
WR6
LAR
8
$48
7
Brian Thomas Jr.
WR7
JAC
8
$45
8
Drake London
WR8
ATL
5
$44
9
Nico Collins
WR9
HOU
6
$44
10
A.J. Brown
WR10
PHI
9
$31
11
Garrett Wilson
WR11
NYJ
9
$31
12
Jaxon Smith-Njigba
WR12
SEA
8
$30
13
Tyreek Hill
WR13
MIA
12
$28
14
DK Metcalf
WR14
PIT
5
$25
15
Ladd McConkey
WR15
LAC
12
$25
16
Terry McLaurin
WR16
WAS
12
$25
17
Tee Higgins
WR17
CIN
10
$24
18
Mike Evans
WR18
TB
9
$24
19
Marvin Harrison Jr.
WR19
ARI
8
$21
20
D.J. Moore
WR20
CHI
5
$20
21
Davante Adams
WR21
LAR
8
$19
22
Xavier Worthy
WR22
KC
10
$17
23
Courtland Sutton
WR23
DEN
12
$17
24
Rashee Rice
WR24
KC
10
$16
25
Devonta Smith
WR25
PHI
9
$16
26
Jaylen Waddle
WR26
MIA
12
$16
27
Zay Flowers
WR27
BAL
7
$15
28
Jameson Williams
WR28
DET
8
$15
29
Tetairoa McMillan
WR29
CAR
14
$15
30
Travis Hunter
WR30
JAC
8
$14
31
Emeka Egbuka
WR31
TB
9
$14
32
Chris Olave
WR32
NO
11
$14
33
Calvin Ridley
WR33
TEN
10
$13
34
Jauan Jennings
WR34
SF
14
$13
35
George Pickens
WR35
DAL
10
$11
36
Jerry Jeudy
WR36
CLE
9
$11
37
Rome Odunze
WR37
CHI
5
$11
38
Jakobi Meyers
WR38
LV
8
$9
39
Jordan Addison
WR39
MIN
6
$9
40
Stefon Diggs
WR40
NE
14
$8
41
Khalil Shakir
WR41
BUF
7
$8
42
Deebo Samuel Sr.
WR42
WAS
12
$8
43
Ricky Pearsall
WR43
SF
14
$7
44
Michael Pittman Jr.
WR44
IND
11
$7
45
Jayden Reed
WR45
GB
5
$6
46
Josh Downs
WR46
IND
11
$6
47
Chris Godwin
WR47
TB
9
$5
48
Cooper Kupp
WR48
SEA
8
$5
49
Matthew Golden
WR49
GB
5
$4
50
Darnell Mooney
WR50
ATL
5
$4
51
Brandon Aiyuk
WR51
SF
14
$4
52
Keon Coleman
WR52
BUF
7
$3
53
Christian Kirk
WR53
HOU
6
$3
54
Keenan Allen
WR54
LAC
12
$3
55
Marvin Mims Jr.
WR55
DEN
12
$3
56
Rashid Shaheed
WR56
NO
11
$2
57
Cedric Tillman
WR57
CLE
9
$2
58
Jayden Higgins
WR58
HOU
6
$2
59
Luther Burden III
WR59
CHI
5
$2
60
Quentin Johnston
WR60
LAC
12
$2
61
Adam Thielen
WR61
CAR
14
$2
62
Wan'Dale Robinson
WR62
NYG
14
$2
63
Hollywood Brown
WR63
KC
10
$2
64
Rashod Bateman
WR64
BAL
7
$2
65
Romeo Doubs
WR65
GB
5
$2
66
Josh Palmer
WR66
BUF
7
$2
67
Kyle Williams
WR67
NE
14
$2
68
Tre Harris
WR68
LAC
12
$2
69
Don’t'e Thornton
WR69
LV
8
$1
70
Xavier Legette
WR70
CAR
14
$1
71
Calvin Austin III
WR71
PIT
5
$1
72
Demario Douglas
WR72
NE
14
$1
73
Michael Wilson
WR73
ARI
8
$1
74
Tim Patrick
WR74
DET
8
$1
75
DeAndre Hopkins
WR75
BAL
7
$1
76
Isaac TeSlaa
WR76
DET
8
$1
77
Tyler Lockett
WR77
TEN
10
$1
78
Alec Pierce
WR78
IND
11
$1
79
Jack Bech
WR79
LV
8
$1
80
Elic Ayomanor
WR80
TEN
10
$1
2025 Fantasy Football Tight End Rankings
Rk
Player
Pos
Team
Bye
Auction
1
Brock Bowers
TE1
LV
8
$33
2
Trey McBride
TE2
ARI
8
$31
3
George Kittle
TE3
SF
14
$27
4
Sam LaPorta
TE4
DET
8
$17
5
T.J. Hockenson
TE5
MIN
6
$16
6
Travis Kelce
TE6
KC
10
$16
7
Mark Andrews
TE7
BAL
7
$11
8
David Njoku
TE8
CLE
9
$11
9
Evan Engram
TE9
DEN
12
$10
10
Tucker Kraft
TE10
GB
5
$9
11
Tyler Warren
TE11
IND
11
$8
12
Jake Ferguson
TE12
DAL
10
$7
13
Dalton Kincaid
TE13
BUF
7
$7
14
Colston Loveland
TE14
CHI
5
$7
15
Dallas Goedert
TE15
PHI
9
$6
16
Jonnu Smith
TE16
PIT
5
$5
17
Kyle Pitts
TE17
ATL
5
$5
18
Hunter Henry
TE18
NE
14
$4
19
Zach Ertz
TE19
WAS
12
$4
20
Cade Otton
TE20
TB
9
$4
21
Brenton Strange
TE21
JAC
8
$3
22
Mike Gesicki
TE22
CIN
10
$3
23
Dalton Schultz
TE23
HOU
6
$2
24
Pat Freiermuth
TE24
PIT
5
$2
25
Isaiah Likely
TE25
BAL
7
$2
26
Chigoziem Okonkwo
TE26
TEN
10
$1
27
Mason Taylor
TE27
NYJ
9
$1
28
Darren Waller
TE28
MIA
12
$1
29
Theo Johnson
TE29
NYG
14
$1
30
Juwan Johnson
TE30
NO
11
$1
31
Ja'Tavion Sanders
TE31
CAR
14
$1
32
Elijah Arroyo
TE32
SEA
8
$1
2025 Fantasy Football Kicker Rankings
Rk
Player
Pos
Team
Bye
Auction
1
Brandon Aubrey
K1
DAL
10
$3
2
Jake Bates
K2
DET
8
$2
3
Cameron Dicker
K3
LAC
12
$2
4
Chris Boswell
K4
PIT
5
$2
5
Wil Lutz
K5
DEN
12
$2
6
Chase McLaughlin
K6
TB
9
$2
7
Tyler Bass
K7
BUF
7
$2
8
Ka'imi Fairbairn
K8
HOU
6
$1
9
Matt Gay
K9
WAS
12
$1
10
Brandon McManus
K10
GB
5
$1
11
Tyler Loop
K11
BAL
7
$1
12
Will Reichard
K12
MIN
6
$1
13
Harrison Butker
K13
KC
10
$1
14
Jason Sanders
K14
MIA
12
$1
15
Jake Elliott
K15
PHI
9
$1
16
Younghoe Koo
K16
ATL
5
$1
17
Jake Moody
K17
SF
14
$1
18
Evan McPherson
K18
CIN
10
$1
19
Chad Ryland
K19
ARI
8
$1
20
Jason Myers
K20
SEA
8
$1
21
Joshua Karty
K21
LAR
8
$1
22
Daniel Carlson
K22
LV
8
$1
23
Spencer Shrader
K23
IND
11
$1
24
Cam Little
K24
JAC
8
$1
25
Matthew Wright
K25
CAR
14
$1
26
Cairo Santos
K26
CHI
5
$1
27
Blake Grupe
K27
NO
11
$1
28
Nick Folk
K28
NYJ
9
$1
29
Joey Slye
K29
TEN
10
$1
30
Graham Gano
K30
NYG
14
$1
31
Dustin Hopkins
K31
CLE
9
$1
32
Andres Borregales
K32
NE
14
$1
2025 Fantasy Football Defense Rankings
Rk
Player
Pos
Team
Bye
Auction
1
Broncos
DST1
DEN
12
$3
2
Eagles
DST2
PHI
9
$2
3
Steelers
DST3
PIT
5
$2
4
Texans
DST4
HOU
6
$2
5
Bills
DST5
BUF
7
$2
6
Lions
DST6
DET
8
$2
7
Vikings
DST7
MIN
6
$2
8
Ravens
DST8
BAL
7
$1
9
Chiefs
DST9
KC
10
$1
10
Packers
DST10
GB
5
$1
11
Chargers
DST11
LAC
12
$1
12
Seahawks
DST12
SEA
8
$1
13
Rams
DST13
LAR
8
$1
14
Cardinals
DST14
ARI
8
$1
15
Bears
DST15
CHI
5
$1
16
Buccaneers
DST16
TB
9
$1
17
Cowboys
DST17
DAL
10
$1
18
Colts
DST18
IND
11
$1
19
49ers
DST19
SF
14
$1
20
Giants
DST20
NYG
14
$1
21
Patriots
DST21
NE
14
$1
22
Commanders
DST22
WAS
12
$1
23
Browns
DST23
CLE
9
$1
24
Falcons
DST24
ATL
5
$1
25
Bengals
DST25
CIN
10
$1
26
Dolphins
DST26
MIA
12
$1
27
Jets
DST27
NYJ
9
$1
28
Saints
DST28
NO
11
$1
29
Jaguars
DST29
JAC
8
$1
30
Raiders
DST30
LV
8
$1
31
Titans
DST31
TEN
10
$1
32
Panthers
DST32
CAR
14
$1