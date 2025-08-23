SI

2025 Fantasy Football Expert Player Rankings And Auction Values For Every Position

Michael Fabiano

Chiefs QB Patrick Mahomes is sixth at the position in Michael Fabiano's updated 2025 fantasy quarterback rankings.
Chiefs QB Patrick Mahomes is sixth at the position in Michael Fabiano's updated 2025 fantasy quarterback rankings. / Joe Rondone/The Republic / USA TODAY NETWORK via Imagn Images

It's that time of the year ... fantasy football draft season!

That means now's the time to get all your information together for one of (if not) the most important part of your fantasy season -- building your roster. If you're not a deep-in-the-weeds fantasy maniac, well, I have you covered with my 2025 fantasy football rankings and auction values for all six of the main positions ... quarterback, running back, wide receiver, tight end, kicker (they still matter) and defenses.

Be sure to check back daily, as these rankings will be updated (as needed) right up to the start of the 2025 NFL season.

Good luck and have a great draft!

  1. 2025 Fantasy Football Quarterback Rankings
  2. 2025 Fantasy Football Running Back Rankings
  3. 2025 Fantasy Football Wide Receiver Rankings
  4. 2025 Fantasy Football Tight End Rankings
  5. 2025 Fantasy Football Kicker Rankings
  6. 2025 Fantasy Football Defense Rankings

2025 Fantasy Football Quarterback Rankings

Rk

Player

Pos

Team

Bye

Auction

1

Josh Allen

QB1

BUF

7

$32

2

Lamar Jackson

QB2

BAL

7

$32

3

Jalen Hurts

QB3

PHI

9

$28

4

Jayden Daniels

QB4

WAS

12

$27

5

Joe Burrow

QB5

CIN

10

$22

6

Patrick Mahomes

QB6

KC

10

$17

7

Kyler Murray

QB7

ARI

8

$14

8

Baker Mayfield

QB8

TB

9

$14

9

Bo Nix

QB9

DEN

12

$12

10

Dak Prescott

QB10

DAL

32

$10

11

Caleb Williams

QB11

CHI

5

$10

12

Brock Purdy

QB12

SF

14

$10

13

Justin Herbert

QB13

LAC

12

$8

14

Jared Goff

QB14

DET

8

$8

15

Justin Fields

QB15

NYJ

9

$7

16

Drake Maye

QB16

NE

14

$7

17

Trevor Lawrence

QB17

JAC

8

$6

18

Jordan Love

QB18

GB

5

$6

19

Tua Tagovailoa

QB19

MIA

12

$5

20

C.J. Stroud

QB20

HOU

6

$5

21

J.J. McCarthy

QB21

MIN

6

$4

22

Matthew Stafford

QB22

LAR

8

$4

23

Michael Penix Jr.

QB23

ATL

5

$4

24

Cam Ward

QB24

TEN

10

$3

25

Geno Smith

QB25

LV

8

$3

26

Bryce Young

QB26

CAR

14

$2

27

Aaron Rodgers

QB27

PIT

5

$2

28

Sam Darnold

QB28

SEA

8

$2

29

Daniel Jones

QB29

IND

11

$1

30

Russell Wilson

QB30

NYG

14

$1

31

Joe Flacco

QB31

CLE

9

$1

32

Tyler Shough

QB32

NO

11

$1

33

Anthony Richardson

QB33

IND

11

$1

34

Jaxson Dart

QB34

NYG

14

$1

35

Spencer Rattler

QB35

NO

11

$1

36

Kenny Pickett

QB36

CLE

9

$1

37

Kirk Cousins

QB37

ATL

5

$1

38

Tyrod Taylor

QB38

NYJ

9

$1

39

Jalen Milroe

QB39

SEA

8

$1

40

Sam Howell

QB40

MIN

6

$1

2025 Fantasy Football Running Back Rankings

Rk

Player

Pos

Team

Bye

Auction

1

Bijan Robinson

RB1

ATL

5

$52

2

Jahmyr Gibbs

RB2

DET

8

$49

3

Saquon Barkley

RB3

PHI

9

$45

4

Ashton Jeanty

RB4

LV

8

$43

5

De'Von Achane

RB5

MIA

12

$41

6

Derrick Henry

RB6

BAL

7

$39

7

Christian McCaffrey

RB7

SF

14

$39

8

Jonathan Taylor

RB8

IND

11

$37

9

Josh Jacobs

RB9

GB

5

$35

10

Kyren Williams

RB10

LAR

8

$33

11

Bucky Irving

RB11

TB

9

$31

12

James Cook

RB12

BUF

7

$30

13

Chase Brown

RB13

CIN

10

$30

14

Omarion Hampton

RB14

LAC

12

$28

15

Breece Hall

RB15

NYJ

9

$28

16

Alvin Kamara

RB16

NO

11

$27

17

Kenneth Walker III

RB17

SEA

8

$25

18

Chuba Hubbard

RB18

CAR

14

$24

19

James Conner

RB19

ARI

8

$24

20

RJ Harvey

RB20

DEN

12

$21

21

David Montgomery

RB21

DET

8

$21

22

D'Andre Swift

RB22

CHI

5

$19

23

Tony Pollard

RB23

TEN

10

$17

24

TreVeyon Henderson

RB24

NE

14

$17

25

Isiah Pacheco

RB25

KC

10

$17

26

Aaron Jones Sr.

RB26

MIN

6

$16

27

Jaylen Warren

RB27

PIT

5

$14

28

Joe Mixon

RB28

HOU

6

$14

29

Brian Robinson Jr.

RB29

WAS

12

$14

30

Kaleb Johnson

RB30

PIT

5

$13

31

Tyrone Tracy Jr.

RB31

NYG

14

$13

32

Travis Etienne Jr.

RB32

JAC

8

$13

33

Quinshon Judkins

RB33

CLE

9

$11

34

Rhamondre Stevenson

RB34

NE

14

$11

35

Jacory Croskey-Merritt

RB35

WAS

12

$11

36

J.K. Dobbins

RB36

DEN

12

$11

37

Javonte Williams

RB37

DAL

10

$9

38

Jordan Mason

RB38

MIN

6

$9

39

Tank Bigsby

RB39

JAC

8

$8

40

Rachaad White

RB40

TB

9

$8

41

Cam Skattebo

RB41

NYG

14

$8

42

Tyjae Spears

RB42

TEN

10

$7

43

Austin Ekeler

RB43

WAS

12

$6

44

Najee Harris

RB44

LAC

12

$6

45

Zach Charbonnet

RB45

SEA

8

$5

46

Nick Chubb

RB46

HOU

6

$5

47

Isaac Guerendo

RB47

SF

14

$5

48

Jerome Ford

RB48

CLE

9

$4

49

Trey Benson

RB49

ARI

8

$4

50

Braelon Allen

RB50

NYJ

9

$4

51

Jaydon Blue

RB51

DAL

10

$4

52

Kareem Hunt

RB52

KC

10

$4

53

Tyler Allgeier

RB53

ATL

5

$3

54

Rico Dowdle

RB54

CAR

14

$3

55

Jaylen Wright

RB55

MIA

12

$3

56

Bhayshul Tuten

RB56

JAC

8

$2

57

Ray Davis

RB57

BUF

7

$2

58

Roschon Johnson

RB58

CHI

5

$2

59

Justice Hill

RB59

BAL

7

$2

60

Jaleel McLaughlin

RB60

DEN

12

$1

61

DJ Giddens

RB61

IND

11

$1

62

Will Shipley

RB62

PHI

9

$1

63

Blake Corum

RB63

LAR

8

$1

64

Kendre Miller

RB64

NO

11

$1

65

MarShawn Lloyd

RB65

GB

5

$1

66

Miles Sanders

RB66

DAL

10

$1

67

Tahj Brooks

RB67

CIN

10

$1

68

Khalil Herbert

RB68

IND

11

$1

69

Chris Rodriguez Jr.

RB69

WAS

12

$1

70

Dylan Sampson

RB70

CLE

9

$1

71

Raheem Mostert

RB71

LV

8

$1

72

Keaton Mitchell

RB72

BAL

7

$1

73

Woody Marks

RB73

HOU

6

$1

74

AJ Dillon

RB74

PHI

9

$1

75

Ty Johnson

RB75

BUF

7

$1

76

Elijah Mitchell

RB76

KC

10

$1

77

Jordan James

RB77

SF

14

$1

78

Sean Tucker

RB78

TB

9

$1

79

Trevor Etienne

RB79

CAR

14

$1

80

Brashard Smith

RB80

KC

19

$1

2025 Fantasy Football Wide Receiver Rankings

Rk

Player

Pos

Team

Bye

Auction

1

Ja'Marr Chase

WR1

CIN

10

$61

2

Justin Jefferson

WR2

MIN

6

$58

3

CeeDee Lamb

WR3

DAL

10

$58

4

Amon-Ra St. Brown

WR4

DET

8

$53

5

Malik Nabers

WR5

NYG

14

$51

6

Puka Nacua

WR6

LAR

8

$48

7

Brian Thomas Jr.

WR7

JAC

8

$45

8

Drake London

WR8

ATL

5

$44

9

Nico Collins

WR9

HOU

6

$44

10

A.J. Brown

WR10

PHI

9

$31

11

Garrett Wilson

WR11

NYJ

9

$31

12

Jaxon Smith-Njigba

WR12

SEA

8

$30

13

Tyreek Hill

WR13

MIA

12

$28

14

DK Metcalf

WR14

PIT

5

$25

15

Ladd McConkey

WR15

LAC

12

$25

16

Terry McLaurin

WR16

WAS

12

$25

17

Tee Higgins

WR17

CIN

10

$24

18

Mike Evans

WR18

TB

9

$24

19

Marvin Harrison Jr.

WR19

ARI

8

$21

20

D.J. Moore

WR20

CHI

5

$20

21

Davante Adams

WR21

LAR

8

$19

22

Xavier Worthy

WR22

KC

10

$17

23

Courtland Sutton

WR23

DEN

12

$17

24

Rashee Rice

WR24

KC

10

$16

25

Devonta Smith

WR25

PHI

9

$16

26

Jaylen Waddle

WR26

MIA

12

$16

27

Zay Flowers

WR27

BAL

7

$15

28

Jameson Williams

WR28

DET

8

$15

29

Tetairoa McMillan

WR29

CAR

14

$15

30

Travis Hunter

WR30

JAC

8

$14

31

Emeka Egbuka

WR31

TB

9

$14

32

Chris Olave

WR32

NO

11

$14

33

Calvin Ridley

WR33

TEN

10

$13

34

Jauan Jennings

WR34

SF

14

$13

35

George Pickens

WR35

DAL

10

$11

36

Jerry Jeudy

WR36

CLE

9

$11

37

Rome Odunze

WR37

CHI

5

$11

38

Jakobi Meyers

WR38

LV

8

$9

39

Jordan Addison

WR39

MIN

6

$9

40

Stefon Diggs

WR40

NE

14

$8

41

Khalil Shakir

WR41

BUF

7

$8

42

Deebo Samuel Sr.

WR42

WAS

12

$8

43

Ricky Pearsall

WR43

SF

14

$7

44

Michael Pittman Jr.

WR44

IND

11

$7

45

Jayden Reed

WR45

GB

5

$6

46

Josh Downs

WR46

IND

11

$6

47

Chris Godwin

WR47

TB

9

$5

48

Cooper Kupp

WR48

SEA

8

$5

49

Matthew Golden

WR49

GB

5

$4

50

Darnell Mooney

WR50

ATL

5

$4

51

Brandon Aiyuk

WR51

SF

14

$4

52

Keon Coleman

WR52

BUF

7

$3

53

Christian Kirk

WR53

HOU

6

$3

54

Keenan Allen

WR54

LAC

12

$3

55

Marvin Mims Jr.

WR55

DEN

12

$3

56

Rashid Shaheed

WR56

NO

11

$2

57

Cedric Tillman

WR57

CLE

9

$2

58

Jayden Higgins

WR58

HOU

6

$2

59

Luther Burden III

WR59

CHI

5

$2

60

Quentin Johnston

WR60

LAC

12

$2

61

Adam Thielen

WR61

CAR

14

$2

62

Wan'Dale Robinson

WR62

NYG

14

$2

63

Hollywood Brown

WR63

KC

10

$2

64

Rashod Bateman

WR64

BAL

7

$2

65

Romeo Doubs

WR65

GB

5

$2

66

Josh Palmer

WR66

BUF

7

$2

67

Kyle Williams

WR67

NE

14

$2

68

Tre Harris

WR68

LAC

12

$2

69

Don’t'e Thornton

WR69

LV

8

$1

70

Xavier Legette

WR70

CAR

14

$1

71

Calvin Austin III

WR71

PIT

5

$1

72

Demario Douglas

WR72

NE

14

$1

73

Michael Wilson

WR73

ARI

8

$1

74

Tim Patrick

WR74

DET

8

$1

75

DeAndre Hopkins

WR75

BAL

7

$1

76

Isaac TeSlaa

WR76

DET

8

$1

77

Tyler Lockett

WR77

TEN

10

$1

78

Alec Pierce

WR78

IND

11

$1

79

Jack Bech

WR79

LV

8

$1

80

Elic Ayomanor

WR80

TEN

10

$1

2025 Fantasy Football Tight End Rankings

Rk

Player

Pos

Team

Bye

Auction

1

Brock Bowers

TE1

LV

8

$33

2

Trey McBride

TE2

ARI

8

$31

3

George Kittle

TE3

SF

14

$27

4

Sam LaPorta

TE4

DET

8

$17

5

T.J. Hockenson

TE5

MIN

6

$16

6

Travis Kelce

TE6

KC

10

$16

7

Mark Andrews

TE7

BAL

7

$11

8

David Njoku

TE8

CLE

9

$11

9

Evan Engram

TE9

DEN

12

$10

10

Tucker Kraft

TE10

GB

5

$9

11

Tyler Warren

TE11

IND

11

$8

12

Jake Ferguson

TE12

DAL

10

$7

13

Dalton Kincaid

TE13

BUF

7

$7

14

Colston Loveland

TE14

CHI

5

$7

15

Dallas Goedert

TE15

PHI

9

$6

16

Jonnu Smith

TE16

PIT

5

$5

17

Kyle Pitts

TE17

ATL

5

$5

18

Hunter Henry

TE18

NE

14

$4

19

Zach Ertz

TE19

WAS

12

$4

20

Cade Otton

TE20

TB

9

$4

21

Brenton Strange

TE21

JAC

8

$3

22

Mike Gesicki

TE22

CIN

10

$3

23

Dalton Schultz

TE23

HOU

6

$2

24

Pat Freiermuth

TE24

PIT

5

$2

25

Isaiah Likely

TE25

BAL

7

$2

26

Chigoziem Okonkwo

TE26

TEN

10

$1

27

Mason Taylor

TE27

NYJ

9

$1

28

Darren Waller

TE28

MIA

12

$1

29

Theo Johnson

TE29

NYG

14

$1

30

Juwan Johnson

TE30

NO

11

$1

31

Ja'Tavion Sanders

TE31

CAR

14

$1

32

Elijah Arroyo

TE32

SEA

8

$1

2025 Fantasy Football Kicker Rankings

Rk

Player

Pos

Team

Bye

Auction

1

Brandon Aubrey

K1

DAL

10

$3

2

Jake Bates

K2

DET

8

$2

3

Cameron Dicker

K3

LAC

12

$2

4

Chris Boswell

K4

PIT

5

$2

5

Wil Lutz

K5

DEN

12

$2

6

Chase McLaughlin

K6

TB

9

$2

7

Tyler Bass

K7

BUF

7

$2

8

Ka'imi Fairbairn

K8

HOU

6

$1

9

Matt Gay

K9

WAS

12

$1

10

Brandon McManus

K10

GB

5

$1

11

Tyler Loop

K11

BAL

7

$1

12

Will Reichard

K12

MIN

6

$1

13

Harrison Butker

K13

KC

10

$1

14

Jason Sanders

K14

MIA

12

$1

15

Jake Elliott

K15

PHI

9

$1

16

Younghoe Koo

K16

ATL

5

$1

17

Jake Moody

K17

SF

14

$1

18

Evan McPherson

K18

CIN

10

$1

19

Chad Ryland

K19

ARI

8

$1

20

Jason Myers

K20

SEA

8

$1

21

Joshua Karty

K21

LAR

8

$1

22

Daniel Carlson

K22

LV

8

$1

23

Spencer Shrader

K23

IND

11

$1

24

Cam Little

K24

JAC

8

$1

25

Matthew Wright

K25

CAR

14

$1

26

Cairo Santos

K26

CHI

5

$1

27

Blake Grupe

K27

NO

11

$1

28

Nick Folk

K28

NYJ

9

$1

29

Joey Slye

K29

TEN

10

$1

30

Graham Gano

K30

NYG

14

$1

31

Dustin Hopkins

K31

CLE

9

$1

32

Andres Borregales

K32

NE

14

$1

2025 Fantasy Football Defense Rankings

Rk

Player

Pos

Team

Bye

Auction

1

Broncos

DST1

DEN

12

$3

2

Eagles

DST2

PHI

9

$2

3

Steelers

DST3

PIT

5

$2

4

Texans

DST4

HOU

6

$2

5

Bills

DST5

BUF

7

$2

6

Lions

DST6

DET

8

$2

7

Vikings

DST7

MIN

6

$2

8

Ravens

DST8

BAL

7

$1

9

Chiefs

DST9

KC

10

$1

10

Packers

DST10

GB

5

$1

11

Chargers

DST11

LAC

12

$1

12

Seahawks

DST12

SEA

8

$1

13

Rams

DST13

LAR

8

$1

14

Cardinals

DST14

ARI

8

$1

15

Bears

DST15

CHI

5

$1

16

Buccaneers

DST16

TB

9

$1

17

Cowboys

DST17

DAL

10

$1

18

Colts

DST18

IND

11

$1

19

49ers

DST19

SF

14

$1

20

Giants

DST20

NYG

14

$1

21

Patriots

DST21

NE

14

$1

22

Commanders

DST22

WAS

12

$1

23

Browns

DST23

CLE

9

$1

24

Falcons

DST24

ATL

5

$1

25

Bengals

DST25

CIN

10

$1

26

Dolphins

DST26

MIA

12

$1

27

Jets

DST27

NYJ

9

$1

28

Saints

DST28

NO

11

$1

29

Jaguars

DST29

JAC

8

$1

30

Raiders

DST30

LV

8

$1

31

Titans

DST31

TEN

10

$1

32

Panthers

DST32

CAR

14

$1

Michael Fabiano
MICHAEL FABIANO

Michael Fabiano is a fantasy football analyst for Sports Illustrated. His weekly rankings and Start 'Em, Sit 'Em articles are must-reads for fantasy players. He is also the co-host of the Fantasy Dirt Podcast on SI. Before joining SI in August 2020, he worked for CBS Sports, NFL Network and SiriusXM. He also contributes to Westwood One Radio. Fabiano was the first fantasy analyst to appear on one of the four major TV networks and is a member of the Fantasy Sports Writers Association Hall of Fame.

