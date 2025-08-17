SI

2025 Fantasy Football Top 200 Redraft Player Rankings With Auction Values

Michael Fabiano

Raiders TE Brock Bowers will be the most expensive tight end in 2025 fantasy football auction drafts.
Fantasy football season is here, so managers are getting ready to draft their 2025 squads ahead of the new NFL season. Not everyone utilizes traditional redrafts to build their teams, however. Instead, they'll use an auction-style draft that basically makes every player available to everyone ... for the right price.

With that in mind, here are my top 200 fantasy football player rankings ... now with auction values! These values are based on an auction with a $200 salary cap, and each dollar value is the maximum you should look to pay for each player.

Fantasy Football Auction Value Rankings

Rk

Player

Pos

Team

Bye

Auction

1

Ja'Marr Chase

WR1

CIN

10

$61

2

Bijan Robinson

RB1

ATL

5

$52

3

Justin Jefferson

WR2

MIN

6

$58

4

CeeDee Lamb

WR3

DAL

10

$58

5

Jahmyr Gibbs

RB2

DET

8

$49

6

Amon-Ra St. Brown

WR4

DET

8

$53

7

Malik Nabers

WR5

NYG

14

$51

8

Saquon Barkley

RB3

PHI

9

$45

9

Ashton Jeanty

RB4

LV

8

$43

10

De'Von Achane

RB5

MIA

12

$41

11

Puka Nacua

WR6

LAR

8

$48

12

Brian Thomas Jr.

WR7

JAC

8

$45

13

Drake London

WR9

ATL

5

$44

14

Nico Collins

WR8

HOU

6

$44

15

Derrick Henry

RB6

BAL

7

$39

16

Christian McCaffrey

RB7

SF

14

$39

17

A.J. Brown

WR10

PHI

9

$31

18

Jonathan Taylor

RB8

IND

11

$37

19

Josh Jacobs

RB9

GB

5

$35

20

Kyren Williams

RB10

LAR

8

$33

21

Bucky Irving

RB11

TB

9

$31

22

Brock Bowers

TE1

LV

8

$33

23

Garrett Wilson

WR11

NYJ

9

$31

24

Jaxon Smith-Njigba

WR12

SEA

8

$30

25

Trey McBride

TE2

ARI

8

$31

26

Tyreek Hill

WR13

MIA

12

$28

27

Josh Allen

QB1

BUF

7

$32

28

Lamar Jackson

QB2

BAL

7

$32

29

James Cook

RB12

BUF

7

$30

30

Chase Brown

RB13

CIN

10

$30

31

Omarion Hampton

RB14

LAC

12

$28

32

Jalen Hurts

QB3

PHI

9

$28

33

Jayden Daniels

QB4

WAS

12

$27

34

Breece Hall

RB15

NYJ

9

$28

35

Alvin Kamara

RB16

NO

11

$27

36

Kenneth Walker III

RB17

SEA

8

$25

37

DK Metcalf

WR14

PIT

5

$25

38

Ladd McConkey

WR15

LAC

12

$25

39

Terry McLaurin

WR16

WAS

12

$25

40

Tee Higgins

WR17

CIN

10

$24

41

Mike Evans

WR18

TB

9

$24

42

Marvin Harrison Jr.

WR19

ARI

8

$21

43

D.J. Moore

WR20

CHI

5

$20

44

Davante Adams

WR21

LAR

8

$19

45

George Kittle

TE3

SF

14

$27

46

Chuba Hubbard

RB18

CAR

14

$24

47

James Conner

RB19

ARI

8

$24

48

Joe Burrow

QB5

CIN

10

$22

49

Xavier Worthy

WR22

KC

10

$17

50

Courtland Sutton

WR23

DEN

12

$17

51

Rashee Rice

WR24

KC

10

$16

52

Devonta Smith

WR25

PHI

9

$16

53

Jaylen Waddle

WR26

MIA

12

$16

54

Zay Flowers

WR27

BAL

7

$15

55

Sam LaPorta

TE4

DET

8

$17

56

RJ Harvey

RB20

DEN

12

$21

57

Jameson Williams

WR28

DET

8

$16

58

Tetairoa McMilllan

WR29

CAR

14

$15

59

Travis Hunter

WR30

JAC

8

$14

60

Chris Olave

WR31

NO

11

$15

61

Patrick Mahomes

QB6

KC

10

$17

62

David Montgomery

RB21

DET

8

$21

63

Calvin Ridley

WR32

TEN

10

$13

64

Jauan Jennings

WR33

SF

14

$13

65

D'Andre Swift

RB22

CHI

5

$19

66

T.J. Hockenson

TE5

MIN

6

$16

67

Travis Kelce

TE6

KC

10

$16

68

Tony Pollard

RB23

TEN

10

$17

69

TreVeyon Henderson

RB24

NE

14

$17

70

George Pickens

WR34

DAL

10

$11

71

Jerry Jeudy

WR35

CLE

9

$11

72

Rome Odunze

WR36

CHI

5

$11

73

Kyler Murray

QB7

ARI

8

$14

74

Jakobi Meyers

WR37

LV

8

$9

75

Baker Mayfield

QB8

TB

9

$14

76

Jordan Addison

WR38

MIN

6

$9

77

Isiah Pacheco

RB25

KC

10

$17

78

Aaron Jones Sr.

RB26

MIN

6

$16

79

Kaleb Johnson

RB27

PIT

5

$15

80

Joe Mixon

RB28

HOU

6

$14

81

Bo Nix

QB9

DEN

12

$12

82

Brian Robinson Jr.

RB29

WAS

12

$14

83

Stefon Diggs

WR39

NE

14

$8

84

Mark Andrews

TE7

BAL

7

$11

85

Tyrone Tracy Jr.

RB30

NYG

14

$13

86

Travis Etienne Jr.

RB31

JAC

8

$13

87

David Njoku

TE8

CLE

9

$11

88

Jaylen Warren

RB32

PIT

5

$11

89

J.K. Dobbins

RB33

DEN

12

$11

90

Evan Engram

TE9

DEN

12

$10

91

Dak Prescott

QB10

DAL

32

$10

92

Khalil Shakir

WR40

BUF

7

$8

93

Deebo Samuel Sr.

WR41

WAS

12

$8

94

Rhamondre Stevenson

RB34

NE

14

$11

95

Caleb Williams

QB11

CHI

5

$10

96

Michael Pittman Jr.

WR42

IND

11

$7

97

Ricky Pearsall

WR43

SF

14

$7

98

Brock Purdy

QB12

SF

14

$10

99

Justin Herbert

QB13

LAC

12

$8

100

Javonte Williams

RB35

DAL

10

$9

101

Chris Godwin

WR46

TB

9

$6

102

Jayden Reed

WR45

GB

5

$6

103

Emeka Egbuka

WR46

TB

9

$6

104

Jared Goff

QB14

DET

8

$8

105

Josh Downs

WR47

IND

11

$5

106

Justin Fields

QB15

NYJ

9

$7

107

Cooper Kupp

WR48

SEA

8

$5

108

Tucker Kraft

TE10

GB

5

$9

109

Drake Maye

QB16

NE

14

$7

110

Trevor Lawrence

QB17

JAC

8

$6

111

Tyler Warren

TE11

IND

11

$8

112

Jordan Mason

RB36

MIN

6

$9

113

Quinshon Judkins

RB37

CLE

9

$8

114

Jordan Love

QB18

GB

5

$6

115

Rachaad White

RB38

TB

9

$8

116

Cam Skattebo

RB39

NYG

14

$8

117

Tua Tagovailoa

QB19

MIA

12

$5

118

Jake Ferguson

TE12

DAL

10

$7

119

C.J. Stroud

QB20

HOU

6

$5

120

Dalton Kincaid

TE13

BUF

7

$7

121

Tyjae Spears

RB40

TEN

10

$7

122

Tank Bigsby

RB41

JAC

8

$7

123

Austin Ekeler

RB42

WAS

12

$6

124

Colston Loveland

TE14

CHI

5

$7

125

Najee Harris

RB43

LAC

12

$6

126

Zach Charbonnet

RB44

SEA

8

$5

127

Nick Chubb

RB45

HOU

6

$5

128

Matthew Golden

WR49

GB

5

$4

129

Darnell Mooney

WR50

ATL

5

$4

130

Brandon Aiyuk

WR51

SF

14

$4

131

Isaac Guerendo

RB46

SF

14

$5

132

J.J. McCarthy

QB21

MIN

6

$4

133

Dallas Goedert

TE15

PHI

9

$6

134

Matthew Stafford

QB22

LAR

8

$4

135

Keon Coleman

WR52

BUF

7

$3

136

Jonnu Smith

TE16

MIA

12

$5

137

Christian Kirk

WR53

HOU

6

$3

138

Keenan Allen

WR54

LAC

12

$3

139

Michael Penix Jr.

QB23

ATL

5

$4

140

Kyle Pitts

TE17

ATL

5

$5

141

Marvin Mims Jr.

WR55

DEN

12

$3

142

Rashid Shaheed

WR56

NO

11

$2

143

Cedric Tillman

WR57

CLE

9

$2

144

Jayden Higgins

WR58

HOU

6

$2

145

Luther Burden III

WR59

CHI

5

$2

146

Quentin Johnston

WR60

LAC

12

$2

147

Cam Ward

QB24

TEN

10

$3

148

Jerome Ford

RB47

CLE

9

$4

149

Jaydon Blue

RB48

DAL

10

$4

150

Kareem Hunt

RB49

KC

10

$3

151

Adam Thielen

WR61

CAR

14

$2

152

Hunter Henry

TE18

NE

14

$4

153

Tyler Allgeier

RB50

ATL

5

$3

154

Trey Benson

RB51

ARI

8

$3

155

Zach Ertz

TE19

WAS

12

$4

156

Rico Dowdle

RB52

CAR

14

$3

157

Wan'Dale Robinson

WR62

NYG

14

$2

158

Hollywood Brown

WR63

KC

10

$2

159

Geno Smith

QB25

LV

8

$3

160

Bryce Young

QB26

CAR

14

$2

161

Cade Otton

TE20

TB

9

$4

162

Aaron Rodgers

QB27

PIT

5

$2

163

Brenton Strange

TE21

JAC

8

$3

164

Rashod Bateman

WR64

BAL

7

$2

165

Sam Darnold

QB28

SEA

8

$2

166

Romeo Doubs

WR65

GB

5

$2

167

Jaylen Wright

RB53

MIA

12

$3

168

Bhayshul Tuten

RB54

JAC

8

$2

169

Ray Davis

RB55

BUF

14

$2

170

Roschon Johnson

RB56

CHI

5

$2

171

Braelon Allen

RB57

NYJ

9

$2

172

Dylan Sampson

RB58

CLE

9

$2

173

Josh Palmer

WR66

BUF

7

$2

174

Jalen McMillan

WR67

TB

9

$2

175

Kyle Williams

WR68

NE

14

$2

176

Anthony Richardson

QB29

IND

11

$1

177

Justice Hill

RB59

BAL

7

$2

178

Mike Gesicki

TE22

CIN

10

$3

179

Tre Harris

WR69

LAC

12

$2

180

Don’t'e Thornton

WR70

LV

8

$1

181

Xavier Legette

WR71

CAR

14

$1

182

Russell Wilson

QB30

NYG

14

$1

183

Jaleel McLaughlin

RB60

DEN

12

$1

184

Calvin Austin III

WR72

PIT

5

$1

185

Demario Douglas

WR73

NE

14

$1

186

Dalton Schultz

TE23

HOU

6

$2

187

MarShawn Lloyd

RB61

GB

5

$1

188

Michael Wilson

WR74

ARI

8

$1

189

DeAndre Hopkins

WR75

BAL

7

$1

190

Pat Freiermuth

TE24

PIT

5

$2

191

Tyler Lockett

WR76

TEN

10

$1

192

Jalen Coker

WR77

CAR

14

$1

193

Alec Pierce

WR78

IND

11

$1

194

Dontayvion Wicks

WR79

GB

5

$1

195

Isaiah Likely

TE25

BAL

7

$2

196

Khalil Herbert

RB62

IND

11

$1

197

Will Shipley

RB63

PHI

9

$1

198

Blake Corum

RB64

LAR

8

$1

199

Kendre Miller

RB65

NO

11

$1

200

Chigoziem Okonkwo

TE26

TEN

10

$1

Michael Fabiano
MICHAEL FABIANO

Michael Fabiano is a fantasy football analyst for Sports Illustrated. His weekly rankings and Start 'Em, Sit 'Em articles are must-reads for fantasy players. He is also the co-host of the Fantasy Dirt Podcast on SI. Before joining SI in August 2020, he worked for CBS Sports, NFL Network and SiriusXM. He also contributes to Westwood One Radio. Fabiano was the first fantasy analyst to appear on one of the four major TV networks and is a member of the Fantasy Sports Writers Association Hall of Fame.

