Divisional Round Fantasy Football Rankings for Every Position in PPR Leagues

There are several types of playoff formats, but Michael Fabiano is focusing on one-and-done leagues this week.
Michael Fabiano
Divisional Round Fantasy Rankings
The 2025 NFL postseason started off with a bang (mostly), as every game but one was competitive until deep into the fourth quarter. In the end, the Rams, Bears, Bills, 49ers, Patriots and Texans all advanced, joining the top-seeded Broncos and Seahawks. 

As a result, we now know the players who will be available to us in our postseason fantasy leagues. There are several types of playoff fantasy formats, but I'm focusing on one-and-done leagues. In these leagues, each manager can start any player whose team is still alive. The caveat is that you can start each player only once. 

This week's slate begins on Saturday, with the Bills facing the Broncos (4:30 p.m. ET) and the Seahawks hosting the 49ers (8 p.m. ET) in a rematch of NFC West teams. The final two games in the round will kick off on Sunday, and include the Patriots hosting the Texans  (3 p.m. ET), and the Rams facing the Bears at Soldier Field (6:30 p.m. ET).

So, here's a look at my 2025 divisional round fantasy rankings. Enjoy!

Divisional Round Player Rankings

  1. Divisional Fantasy Quarterback Rankings
  2. Divisional Fantasy Running Back Rankings
  3. Divisional Fantasy Wide Receiver Rankings
  4. Divisional Fantasy Tight End Rankings
  5. Divisional Fantasy Flex Rankings
  6. Divisional  Fantasy Kicker Rankings
  7. Divisional  Fantasy Defense Rankings

Divisional Fantasy Quarterback Rankings

RK

Player

TM

Opponent

1

Josh Allen

BUF

at DEN

2

Matthew Stafford

LAR

at CHI

3

Caleb Williams

CHI

vs. LAR

4

Drake Maye

NE

vs. HOU

5

Bo Nix

DEN

vs. BUF

6

Brock Purdy

SF

at SEA

7

Sam Darnold

SEA

vs. SF

8

C.J. Stroud

HOU

at NE

Divisional Fantasy Running Back Rankings

RK

Player

TM

Opponent

1

Christian McCaffrey

SF

at SEA

2

James Cook

BUF

at DEN

3

RJ Harvey

DEN

vs. BUF

4

Kyren Williams

LAR

at CHI

5

D'Andre Swift

CHI

vs. LAR

6

Kenneth Walker III

SEA

vs. SF

7

TreVeyon Henderson

NE

vs. HOU

8

Zach Charbonnet

SEA

vs. SF

9

Rhamondre Stevenson

NE

vs. HOU

10

Woody Marks

HOU

at NE

11

Kyle Monangai

CHI

vs. LAR

12

Blake Corum

LAR

at CHI

13

Jaleel McLaughlin

DEN

vs. BUF

14

Ray Davis

BUF

at DEN

15

Nick Chubb

HOU

at NE

16

Brian Robinson Jr.

SF

at SEA

Divisional Fantasy Wide Receiver Rankings

RK

Player

TM

Opponent

1

Puka Nacua

LAR

at CHI

2

Jaxon Smith-Njigba

SEA

vs. SF

3

Nico Collins

HOU

at NE

4

Davante Adams

LAR

at CHI

5

Courtland Sutton

DEN

vs. BUF

6

Stefon Diggs

NE

vs. HOU

7

DJ Moore

CHI

vs. LAR

8

Luther Burden III

CHI

vs. LAR

9

Jauan Jennings

SF

at SEA

10

Khalil Shakir

BUF

at DEN

11

Christian Kirk

HOU

at NE

12

Rome Odunze

CHI

vs. LAR

13

Rashid Shaheed

SEA

vs. SF

14

Ricky Pearsall

SF

at SEA

15

Jayden Higgins

HOU

at NE

16

Troy Franklin

DEN

vs. BUF

17

Cooper Kupp

SEA

vs. SF

18

Pat Bryant

DEN

vs. BUF

19

Demarcus Robinson

SF

at SEA

20

Kayshon Boutte

NE

vs. HOU

21

Olamide Zaccheaus

CHI

vs. LAR

22

Demario Douglas

NE

vs. HOU

Divisional Fantasy Tight End Rankings

RK

Player

TM

Opponent

1

Colston Loveland

CHI

vs. LAR

2

Hunter Henry

NE

vs. HOU

3

Dalton Schultz

HOU

at NE

4

AJ Barner

SEA

vs. SF

5

Dalton Kincaid

BUF

at DEN

6

Colby Parkinson

LAR

at CHI

7

Jake Tonges

SF

at SEA

8

Evan Engram

DEN

vs. BUF

9

Tyler Higbee

LAR

at CHI

10

Cole Kmet

CHI

vs. LAR

11

Dawson Knox

BUF

at DEN

12

Terrance Ferguson

LAR

at CHI

13

Luke Farrell

SF

at SEA

14

Eric Saubert

SEA

vs. SF

Divisional Fantasy Flex Rankings

RK

Player

Pos

TM

Opponent

1

Puka Nacua

WR

LAR

at CHI

2

Jaxon Smith-Njigba

WR

SEA

vs. SF

3

Christian McCaffrey

RB

SF

at SEA

4

James Cook

RB

BUF

at DEN

5

RJ Harvey

RB

DEN

vs. BUF

6

Kyren Williams

RB

LAR

at CHI

7

Nico Collins

WR

HOU

at NE

8

Davante Adams

WR

LAR

at CHI

9

Colston Loveland

TE

CHI

vs. LAR

10

D'Andre Swift

RB

CHI

vs. LAR

11

Kenneth Walker III

RB

SEA

vs. SF

12

TreVeyon Henderson

RB

NE

vs. HOU

13

Courtland Sutton

WR

DEN

vs. BUF

14

Zach Charbonnet

RB

SEA

vs. SF

15

Rhamondre Stevenson

RB

NE

vs. HOU

16

Stefon Diggs

WR

NE

vs. HOU

17

Woody Marks

RB

HOU

at NE

18

DJ Moore

WR

CHI

vs. LAR

19

Luther Burden III

WR

CHI

vs. LAR

20

Hunter Henry

TE

NE

vs. HOU

21

Jauan Jennings

WR

SF

at SEA

22

Khalil Shakir

WR

BUF

at DEN

23

Kyle Monangai

RB

CHI

vs. LAR

24

Christian Kirk

WR

HOU

at NE

25

Dalton Schultz

TE

HOU

at NE

26

Rome Odunze

WR

CHI

vs. LAR

27

Blake Corum

RB

LAR

at CHI

28

Rashid Shaheed

WR

SEA

vs. SF

29

Ricky Pearsall

WR

SF

at SEA

30

Jayden Higgins

WR

HOU

at NE

31

AJ Barner

TE

SEA

vs. SF

32

Dalton Kincaid

TE

BUF

at DEN

33

Colby Parkinson

TE

LAR

at CHI

34

Jake Tonges

TE

SF

at SEA

35

Troy Franklin

WR

DEN

vs. BUF

36

Cooper Kupp

WR

SEA

vs. SF

37

Pat Bryant

WR

DEN

vs. BUF

38

Demarcus Robinson

WR

SF

at SEA

39

Kayshon Boutte

WR

NE

vs. HOU

40

Evan Engram

TE

DEN

vs. BUF

41

Tyler Higbee

TE

LAR

at CHI

42

Olamide Zaccheaus

WR

CHI

vs. LAR

43

Demario Douglas

WR

NE

vs. HOU

44

Cole Kmet

TE

CHI

vs. LAR

45

Dawson Knox

TE

BUF

at DEN

46

Terrance Ferguson

TE

LAR

at CHI

47

Jaleel McLaughlin

RB

DEN

vs. BUF

48

Ray Davis

RB

BUF

at DEN

49

Nick Chubb

RB

HOU

at NE

50

Brian Robinson Jr.

RB

SF

at SEA

Divisional  Fantasy Kicker Rankings

RK

Player

TM

Opponent

1

Harrison Mevis

LAR

at CHI

2

Jason Myers

SEA

vs. SF

3

Ka'imi Fairbairn

HOU

at NE

4

Cairo Santos

CHI

vs. LAR

5

Eddy Piniero

SF

at SEA

6

Andy Borregales

NE

vs. HOU

7

Matt Prater

BUF

at DEN

8

Wil Lutz

DEN

vs. BUF

Divisional  Fantasy Defense Rankings

RK

Player

TM

Opponent

1

Seahawks

SEA

vs. SF

2

Patriots

NE

vs. HOU

3

Texans

HOU

at NE

4

Broncos

DEN

vs. BUF

5

Bears

CHI

vs. LAR

6

Rams

LAR

at CHI

7

49ers

SF

at SEA

8

Bills

BUF

at DEN

Published
Michael Fabiano
MICHAEL FABIANO

Michael Fabiano is a fantasy football analyst for Sports Illustrated. His weekly rankings and Start 'Em, Sit 'Em articles are must-reads for fantasy players. He is also the co-host of the Fantasy Dirt Podcast on SI. Before joining SI in August 2020, he worked for CBS Sports, NFL Network and SiriusXM. He also contributes to Westwood One Radio. Fabiano was the first fantasy analyst to appear on one of the four major TV networks and is a member of the Fantasy Sports Writers Association Hall of Fame.

