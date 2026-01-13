Divisional Round Fantasy Football Rankings for Every Position in PPR Leagues
The 2025 NFL postseason started off with a bang (mostly), as every game but one was competitive until deep into the fourth quarter. In the end, the Rams, Bears, Bills, 49ers, Patriots and Texans all advanced, joining the top-seeded Broncos and Seahawks.
As a result, we now know the players who will be available to us in our postseason fantasy leagues. There are several types of playoff fantasy formats, but I'm focusing on one-and-done leagues. In these leagues, each manager can start any player whose team is still alive. The caveat is that you can start each player only once.
This week's slate begins on Saturday, with the Bills facing the Broncos (4:30 p.m. ET) and the Seahawks hosting the 49ers (8 p.m. ET) in a rematch of NFC West teams. The final two games in the round will kick off on Sunday, and include the Patriots hosting the Texans (3 p.m. ET), and the Rams facing the Bears at Soldier Field (6:30 p.m. ET).
So, here's a look at my 2025 divisional round fantasy rankings. Enjoy!
Divisional Round Player Rankings
- Divisional Fantasy Quarterback Rankings
- Divisional Fantasy Running Back Rankings
- Divisional Fantasy Wide Receiver Rankings
- Divisional Fantasy Tight End Rankings
- Divisional Fantasy Flex Rankings
- Divisional Fantasy Kicker Rankings
- Divisional Fantasy Defense Rankings
Divisional Fantasy Quarterback Rankings
RK
Player
TM
Opponent
1
Josh Allen
BUF
at DEN
2
Matthew Stafford
LAR
at CHI
3
Caleb Williams
CHI
vs. LAR
4
Drake Maye
NE
vs. HOU
5
Bo Nix
DEN
vs. BUF
6
Brock Purdy
SF
at SEA
7
Sam Darnold
SEA
vs. SF
8
C.J. Stroud
HOU
at NE
Divisional Fantasy Running Back Rankings
RK
Player
TM
Opponent
1
Christian McCaffrey
SF
at SEA
2
James Cook
BUF
at DEN
3
RJ Harvey
DEN
vs. BUF
4
Kyren Williams
LAR
at CHI
5
D'Andre Swift
CHI
vs. LAR
6
Kenneth Walker III
SEA
vs. SF
7
TreVeyon Henderson
NE
vs. HOU
8
Zach Charbonnet
SEA
vs. SF
9
Rhamondre Stevenson
NE
vs. HOU
10
Woody Marks
HOU
at NE
11
Kyle Monangai
CHI
vs. LAR
12
Blake Corum
LAR
at CHI
13
Jaleel McLaughlin
DEN
vs. BUF
14
Ray Davis
BUF
at DEN
15
Nick Chubb
HOU
at NE
16
Brian Robinson Jr.
SF
at SEA
Divisional Fantasy Wide Receiver Rankings
RK
Player
TM
Opponent
1
Puka Nacua
LAR
at CHI
2
Jaxon Smith-Njigba
SEA
vs. SF
3
Nico Collins
HOU
at NE
4
Davante Adams
LAR
at CHI
5
Courtland Sutton
DEN
vs. BUF
6
Stefon Diggs
NE
vs. HOU
7
DJ Moore
CHI
vs. LAR
8
Luther Burden III
CHI
vs. LAR
9
Jauan Jennings
SF
at SEA
10
Khalil Shakir
BUF
at DEN
11
Christian Kirk
HOU
at NE
12
Rome Odunze
CHI
vs. LAR
13
Rashid Shaheed
SEA
vs. SF
14
Ricky Pearsall
SF
at SEA
15
Jayden Higgins
HOU
at NE
16
Troy Franklin
DEN
vs. BUF
17
Cooper Kupp
SEA
vs. SF
18
Pat Bryant
DEN
vs. BUF
19
Demarcus Robinson
SF
at SEA
20
Kayshon Boutte
NE
vs. HOU
21
Olamide Zaccheaus
CHI
vs. LAR
22
Demario Douglas
NE
vs. HOU
Divisional Fantasy Tight End Rankings
RK
Player
TM
Opponent
1
Colston Loveland
CHI
vs. LAR
2
Hunter Henry
NE
vs. HOU
3
Dalton Schultz
HOU
at NE
4
AJ Barner
SEA
vs. SF
5
Dalton Kincaid
BUF
at DEN
6
Colby Parkinson
LAR
at CHI
7
Jake Tonges
SF
at SEA
8
Evan Engram
DEN
vs. BUF
9
Tyler Higbee
LAR
at CHI
10
Cole Kmet
CHI
vs. LAR
11
Dawson Knox
BUF
at DEN
12
Terrance Ferguson
LAR
at CHI
13
Luke Farrell
SF
at SEA
14
Eric Saubert
SEA
vs. SF
Divisional Fantasy Flex Rankings
RK
Player
Pos
TM
Opponent
1
Puka Nacua
WR
LAR
at CHI
2
Jaxon Smith-Njigba
WR
SEA
vs. SF
3
Christian McCaffrey
RB
SF
at SEA
4
James Cook
RB
BUF
at DEN
5
RJ Harvey
RB
DEN
vs. BUF
6
Kyren Williams
RB
LAR
at CHI
7
Nico Collins
WR
HOU
at NE
8
Davante Adams
WR
LAR
at CHI
9
Colston Loveland
TE
CHI
vs. LAR
10
D'Andre Swift
RB
CHI
vs. LAR
11
Kenneth Walker III
RB
SEA
vs. SF
12
TreVeyon Henderson
RB
NE
vs. HOU
13
Courtland Sutton
WR
DEN
vs. BUF
14
Zach Charbonnet
RB
SEA
vs. SF
15
Rhamondre Stevenson
RB
NE
vs. HOU
16
Stefon Diggs
WR
NE
vs. HOU
17
Woody Marks
RB
HOU
at NE
18
DJ Moore
WR
CHI
vs. LAR
19
Luther Burden III
WR
CHI
vs. LAR
20
Hunter Henry
TE
NE
vs. HOU
21
Jauan Jennings
WR
SF
at SEA
22
Khalil Shakir
WR
BUF
at DEN
23
Kyle Monangai
RB
CHI
vs. LAR
24
Christian Kirk
WR
HOU
at NE
25
Dalton Schultz
TE
HOU
at NE
26
Rome Odunze
WR
CHI
vs. LAR
27
Blake Corum
RB
LAR
at CHI
28
Rashid Shaheed
WR
SEA
vs. SF
29
Ricky Pearsall
WR
SF
at SEA
30
Jayden Higgins
WR
HOU
at NE
31
AJ Barner
TE
SEA
vs. SF
32
Dalton Kincaid
TE
BUF
at DEN
33
Colby Parkinson
TE
LAR
at CHI
34
Jake Tonges
TE
SF
at SEA
35
Troy Franklin
WR
DEN
vs. BUF
36
Cooper Kupp
WR
SEA
vs. SF
37
Pat Bryant
WR
DEN
vs. BUF
38
Demarcus Robinson
WR
SF
at SEA
39
Kayshon Boutte
WR
NE
vs. HOU
40
Evan Engram
TE
DEN
vs. BUF
41
Tyler Higbee
TE
LAR
at CHI
42
Olamide Zaccheaus
WR
CHI
vs. LAR
43
Demario Douglas
WR
NE
vs. HOU
44
Cole Kmet
TE
CHI
vs. LAR
45
Dawson Knox
TE
BUF
at DEN
46
Terrance Ferguson
TE
LAR
at CHI
47
Jaleel McLaughlin
RB
DEN
vs. BUF
48
Ray Davis
RB
BUF
at DEN
49
Nick Chubb
RB
HOU
at NE
50
Brian Robinson Jr.
RB
SF
at SEA
Divisional Fantasy Kicker Rankings
RK
Player
TM
Opponent
1
Harrison Mevis
LAR
at CHI
2
Jason Myers
SEA
vs. SF
3
Ka'imi Fairbairn
HOU
at NE
4
Cairo Santos
CHI
vs. LAR
5
Eddy Piniero
SF
at SEA
6
Andy Borregales
NE
vs. HOU
7
Matt Prater
BUF
at DEN
8
Wil Lutz
DEN
vs. BUF
Divisional Fantasy Defense Rankings
RK
Player
TM
Opponent
1
Seahawks
SEA
vs. SF
2
Patriots
NE
vs. HOU
3
Texans
HOU
at NE
4
Broncos
DEN
vs. BUF
5
Bears
CHI
vs. LAR
6
Rams
LAR
at CHI
7
49ers
SF
at SEA
8
Bills
BUF
at DEN
Michael Fabiano is a fantasy football analyst for Sports Illustrated. His weekly rankings and Start 'Em, Sit 'Em articles are must-reads for fantasy players. He is also the co-host of the Fantasy Dirt Podcast on SI. Before joining SI in August 2020, he worked for CBS Sports, NFL Network and SiriusXM. He also contributes to Westwood One Radio. Fabiano was the first fantasy analyst to appear on one of the four major TV networks and is a member of the Fantasy Sports Writers Association Hall of Fame.Follow Michael_Fabiano