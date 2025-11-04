SI

Week 10 Fantasy Football Player Rankings For Every Position and Flex Rankings

Michael Fabiano

Welcome to Week 10!

The NFL continues with a four-team bye this week with the Bengals, Chiefs, Cowboys and Titans all off. Some of the big names in fantasy who are off the board will include Patrick Mahomes, Ja’Marr Chase, CeeDee Lamb, Rashee Rice and Jake Ferguson.

This week also marks the return of the league’s international series, as the Atlanta Falcons and Indianapolis Colts will battle it out in Berlin, Germany. The game will start at 9:30 a.m. on the East Coast, so you’ll want to set your fantasy lineups in advance.

The biggest storyline heading into this week could be the Monday night matchup between the Green Bay Packers and Philadelphia Eagles. Both teams are atop or near the top of the NFC standings, and the game is also loaded with fantasy football superstars the likes of Jalen Hurts, Saquon Barkley, Josh Jacobs and A.J. Brown.

With that said, here are my complete fantasy football player rankings, including my top 100 flex rankings, for Week 10 of the NFL season.

Be sure to check back all week for daily updates!

Week 10 Fantasy Player Rankings

Week 10 Fantasy Quarterback Rankings

RK

Player

TM

Opponent

1

Josh Allen

BUF

at MIA

2

Lamar Jackson

BAL

at MIN

3

Jalen Hurts

PHI

at GB

4

Justin Herbert

LAC

vs. PIT

5

Drake Maye

NE

at TB

6

Bo Nix

DEN

vs. LV

7

Caleb Williams

CHI

vs. NYG

8

Jaxson Dart

NYG

at CHI

9

Baker Mayfield

TB

vs. NE

10

Matthew Stafford

LAR

at SF

11

Jared Goff

DET

at WAS

12

Sam Darnold

SEA

vs. ARI

13

Jordan Love

GB

vs. PHI

14

Daniel Jones

IND

vs. ATL

15

J.J. McCarthy

MIN

vs. BAL

16

Marcus Mariota

WAS

vs. DET

17

Kyler Murray

ARI

at SEA

18

Justin Fields

NYJ

vs. CLE

19

Michael Penix Jr.

ATL

at IND

20

Bryce Young

CAR

vs. NO

21

Mac Jones

SF

vs. LAR

22

Trevor Lawrence

JAC

at HOU

23

Tua Tagovailoa

MIA

vs. BUF

24

Aaron Rodgers

PIT

at LAC

25

Geno Smith

LV

at DEN

26

Dillon Gabriel

CLE

at NYJ

27

Davis Mills

HOU

vs. JAC

28

Tyler Shough

NO

at CAR

Week 10 Fantasy Running Back Rankings

RK

Player

TM

Opponent

1

Jonathan Taylor

IND

vs. ATL

2

Christian McCaffrey

SF

vs. LAR

3

Bijan Robinson

ATL

at IND

4

Jahmyr Gibbs

DET

at WAS

5

James Cook

BUF

at MIA

6

De'Von Achane

MIA

vs. BUF

7

Josh Jacobs

GB

vs. PHI

8

Saquon Barkley

PHI

at GB

9

Rico Dowdle

CAR

vs. NO

10

Derrick Henry

BAL

at MIN

11

Kyle Monangai

CHI

vs. NYG

12

Kyren Williams

LAR

at SF

13

Bucky Irving

TB

vs. NE

14

Ashton Jeanty

LV

at DEN

15

Jaylen Warren

PIT

at LAC

16

Quinshon Judkins

CLE

at NYJ

17

Breece Hall

NYJ

vs. CLE

18

Kenneth Walker III

SEA

vs. ARI

19

J.K. Dobbins

DEN

vs. LV

20

TreVeyon Henderson

NE

at TB

21

Zach Charbonnet

SEA

vs. ARI

22

RJ Harvey

DEN

vs. LV

23

Travis Etienne Jr.

JAC

at HOU

24

David Montgomery

DET

at WAS

25

Aaron Jones Sr.

MIN

vs. BAL

26

Kimani Vidal

LAC

vs. PIT

27

Jordan Mason

MIN

vs. BAL

28

Tyrone Tracy Jr.

NYG

at CHI

29

Woody Marks

HOU

vs. JAC

30

Alvin Kamara

NO

at CAR

31

Jacory Croskey-Merritt

WAS

vs. DET

32

Nick Chubb

HOU

vs. JAC

33

Bam Knight

ARI

at SEA

34

Kenneth Gainwell

PIT

at LAC

35

Terrell Jennings

NE

at TB

36

Justice Hill

BAL

at MIN

37

Devin Singletary

NYG

at CHI

38

Emari Demercado

ARI

at SEA

39

Blake Corum

LAR

at SF

40

Tyler Allgeier

ATL

at IND

41

Dylan Sampson

CLE

at NYJ

42

Bhayshul Tuten

JAC

at HOU

43

Chuba Hubbard

CAR

vs. NO

44

Rachaad White

TB

vs. NE

45

Ollie Gordon II

MIA

vs. BUF

46

Emanuel Wilson

GB

vs. PHI

47

Jeremy McNichols

WAS

vs. DET

48

Isaiah Davis

NYJ

vs. CLE

49

Brian Robinson Jr.

SF

vs. LAR

50

Devin Neal

NO

at CAR

51

Ty Johnson

BUF

at MIA

52

Keaton Mitchell

BAL

at MIN

53

Ray Davis

BUF

at MIA

54

Chris Rodriguez

WAS

vs. DET

55

Raheem Mostert

LV

at DEN

56

Jerome Ford

CLE

at NYJ

57

Travis Homer

CHI

vs. NYG

58

Ameer Abdullah

IND

vs. ATL

59

Jaret Patterson

LAC

vs. PIT

60

Sean Tucker

TB

vs. NE

Week 10 Fantasy Wide Receiver Rankings

RK

Player

TM

Opponent

1

Puka Nacua

LAR

at SF

2

Jaxon Smith-Njigba

SEA

vs. ARI

3

Amon-Ra St. Brown

DET

at WAS

4

Drake London

ATL

at IND

5

Justin Jefferson

MIN

vs. BAL

6

Davante Adams

LAR

at SF

7

Nico Collins

HOU

vs. JAC

8

A.J. Brown

PHI

at GB

9

Courtland Sutton

DEN

vs. LV

10

Michael Pittman Jr.

IND

vs. ATL

11

Rome Odunze

CHI

vs. NYG

12

Jaylen Waddle

MIA

vs. BUF

13

Garrett Wilson

NYJ

vs. CLE

14

Emeka Egbuka

TB

vs. NE

15

Tetairoa McMillan

CAR

vs. NO

16

Devonta Smith

PHI

at GB

17

Ladd McConkey

LAC

vs. PIT

18

Zay Flowers

BAL

at MIN

19

Wan'Dale Robinson

NYG

at CHI

20

Quentin Johnston

LAC

vs. PIT

21

Stefon Diggs

NE

at TB

22

D.J. Moore

CHI

vs. NYG

23

Romeo Doubs

GB

vs. PHI

24

Deebo Samuel Sr.

WAS

vs. DET

25

Keenan Allen

LAC

vs. PIT

26

DK Metcalf

PIT

at LAC

27

Marvin Harrison Jr.

ARI

at SEA

28

Jameson Williams

DET

at WAS

29

Chris Olave

NO

at CAR

30

Khalil Shakir

BUF

at MIA

31

Brian Thomas Jr.

JAC

at HOU

32

Jauan Jennings

SF

vs. LAR

33

Jordan Addison

MIN

vs. BAL

34

Parker Washington

JAC

at HOU

35

Josh Downs

IND

vs. ATL

36

Tre Tucker

LV

at DEN

37

Jerry Jeudy

CLE

at NYJ

38

Alec Pierce

IND

vs. ATL

39

Troy Franklin

DEN

vs. LV

40

Olamide Zaccheaus

CHI

vs. NYG

41

DeMario Douglas

NE

at TB

42

Jakobi Meyers

LV

at DEN

43

Rashid Shaheed

NO

at CAR

44

Keon Coleman

BUF

at MIA

45

Dyami Brown

JAC

at HOU

46

Christian Watson

GB

vs. PHI

47

Kendrick Bourne

SF

vs. LAR

48

Tez Johnson

TB

vs. NE

49

Matthew Golden

GB

vs. PHI

50

Tory Horton

SEA

vs. ARI

51

Darnell Mooney

ATL

at IND

52

Calvin Austin III

PIT

at LAC

53

Darius Slayton

NYG

at CHI

54

Malik Washington

MIA

vs. BUF

55

Sterling Shepard

TB

vs. NE

56

Christian Kirk

HOU

vs. JAC

57

Michael Wilson

ARI

vs. SEA

58

Rashod Bateman

BAL

at MIN

59

Xavier Legette

CAR

vs. NO

60

Isaiah Bond

CLE

at NYJ

Week 10 Fantasy Tight End Rankings

RK

Player

TM

Opponent

1

Trey McBride

ARI

at SEA

2

Brock Bowers

LV

at DEN

3

Sam LaPorta

DET

at WAS

4

Oronde Gadsden

LAC

vs. PIT

5

Tyler Warren

IND

vs. ATL

6

George Kittle

SF

vs. LAR

7

Mark Andrews

BAL

at MIN

8

Dalton Kincaid

BUF

at MIA

9

Dallas Goedert

PHI

at GB

10

Kyle Pitts Sr.

ATL

at IND

11

Harold Fannin Jr.

CLE

at NYJ

12

Theo Johnson

NYG

at CHI

13

Dalton Schultz

HOU

vs. JAC

14

Hunter Henry

NE

at TB

15

David Njoku

CLE

at NYJ

16

Juwan Johnson

NO

at CAR

17

T.J. Hockenson

MIN

vs. BAL

18

Luke Musgrave

GB

vs. PHI

19

Cade Otton

TB

vs. NE

20

Zach Ertz

WAS

vs. DET

21

Evan Engram

DEN

vs. LV

22

Mason Taylor

NYJ

vs. CLE

23

AJ Barner

SEA

vs. ARI

24

Jonnu Smith

PIT

at LAC

25

Pat Freiermuth

PIT

at LAC

26

Colston Loveland

CHI

vs. NYG

27

Hunter Long

JAC

at HOU

28

Ja'Tavion Sanders

CAR

vs. NO

29

Isaiah Likely

BAL

at MIN

30

Tyler Higbee

LAR

at SF

31

Darnell Washington

PIT

at LAC

32

Taysom Hill

NO

at CAR

Week 10 Fantasy Flex Rankings

RK

Player

Pos

TM

Opponent

1

Jonathan Taylor

RB

IND

vs. ATL

2

Christian McCaffrey

RB

SF

vs. LAR

3

Puka Nacua

WR

LAR

at SF

4

Jaxon Smith-Njigba

WR

SEA

vs. ARI

5

Bijan Robinson

RB

ATL

at IND

6

Jahmyr Gibbs

RB

DET

at WAS

7

Amon-Ra St. Brown

WR

DET

at WAS

8

Drake London

WR

ATL

at IND

9

James Cook

RB

BUF

at MIA

10

De'Von Achane

RB

MIA

vs. BUF

11

Josh Jacobs

RB

GB

vs. PHI

12

Saquon Barkley

RB

PHI

at GB

13

Rico Dowdle

RB

CAR

vs. NO

14

Trey McBride

TE

ARI

at SEA

15

Brock Bowers

TE

LV

at DEN

16

Justin Jefferson

WR

MIN

vs. BAL

17

Davante Adams

WR

LAR

at SF

18

Nico Collins

WR

HOU

vs. JAC

19

A.J. Brown

WR

PHI

at GB

20

Derrick Henry

RB

BAL

at MIN

21

Kyle Monangai

RB

CHI

vs. NYG

22

Kyren Williams

RB

LAR

at SF

23

Courtland Sutton

WR

DEN

vs. LV

24

Michael Pittman Jr.

WR

IND

vs. ATL

25

Bucky Irving

RB

TB

vs. NE

26

Ashton Jeanty

RB

LV

at DEN

27

Rome Odunze

WR

CHI

vs. NYG

28

Jaylen Waddle

WR

MIA

vs. BUF

29

Garrett Wilson

WR

NYJ

vs. CLE

30

Emeka Egbuka

WR

TB

vs. NE

31

Tetairoa McMillan

WR

CAR

vs. NO

32

Jaylen Warren

RB

PIT

at LAC

33

Quinshon Judkins

RB

CLE

at NYJ

34

Breece Hall

RB

NYJ

vs. CLE

35

Devonta Smith

WR

PHI

at GB

36

Ladd McConkey

WR

LAC

vs. PIT

37

Zay Flowers

WR

BAL

at MIN

38

Wan'Dale Robinson

WR

NYG

at CHI

39

Sam LaPorta

TE

DET

at WAS

40

Oronde Gadsden

TE

LAC

vs. PIT

41

Quentin Johnston

WR

LAC

vs. PIT

42

Tyler Warren

TE

IND

vs. ATL

43

Stefon Diggs

WR

NE

at TB

44

D.J. Moore

WR

CHI

vs. NYG

45

Romeo Doubs

WR

GB

vs. PHI

46

Deebo Samuel Sr.

WR

WAS

vs. DET

47

Kenneth Walker III

RB

SEA

vs. ARI

48

Keenan Allen

WR

LAC

vs. PIT

49

J.K. Dobbins

RB

DEN

vs. LV

50

DK Metcalf

WR

PIT

at LAC

51

Marvin Harrison Jr.

WR

ARI

at SEA

52

Jameson Williams

WR

DET

at WAS

53

Chris Olave

WR

NO

at CAR

54

TreVeyon Henderson

RB

NE

at TB

55

George Kittle

TE

SF

vs. LAR

56

Khalil Shakir

WR

BUF

at MIA

57

Jauan Jennings

WR

SF

vs. LAR

58

Jordan Addison

WR

MIN

vs. BAL

59

Zach Charbonnet

RB

SEA

vs. ARI

60

Mark Andrews

TE

BAL

at MIN

61

Josh Downs

WR

IND

vs. ATL

62

RJ Harvey

RB

DEN

vs. LV

63

Travis Etienne Jr.

RB

JAC

at HOU

64

Brian Thomas Jr.

WR

JAC

at HOU

65

Dalton Kincaid

TE

BUF

at MIA

66

Parker Washington

WR

JAC

at HOU

67

Tre Tucker

WR

LV

at DEN

68

Dallas Goedert

TE

PHI

at GB

69

David Montgomery

RB

DET

at WAS

70

Aaron Jones Sr.

RB

MIN

vs. BAL

71

Kimani Vidal

RB

LAC

vs. PIT

72

Jordan Mason

RB

MIN

vs. BAL

73

Tyrone Tracy Jr.

RB

NYG

at CHI

74

Kyle Pitts Sr.

TE

ATL

at IND

75

Harold Fannin Jr.

TE

CLE

at NYJ

76

Woody Marks

RB

HOU

vs. JAC

77

Theo Johnson

TE

NYG

at CHI

78

Jerry Jeudy

WR

CLE

at NYJ

79

Alec Pierce

WR

IND

vs. ATL

80

Alvin Kamara

RB

NO

at CAR

81

Dalton Schultz

TE

HOU

vs. JAC

82

Hunter Henry

TE

NE

at TB

83

David Njoku

TE

CLE

at NYJ

84

Troy Franklin

WR

DEN

vs. LV

85

Olamide Zaccheaus

WR

CHI

vs. NYG

86

Juwan Johnson

TE

NO

at CAR

87

Jacory Croskey-Merritt

RB

WAS

vs. DET

88

Nick Chubb

RB

HOU

vs. JAC

89

DeMario Douglas

WR

NE

at TB

90

Jakobi Meyers

WR

JAC

at HOU

91

Rashid Shaheed

WR

NO

at CAR

92

T.J. Hockenson

TE

MIN

vs. BAL

93

Bam Knight

RB

ARI

at SEA

94

Tory Horton

WR

SEA

vs. ARI

95

Luke Musgrave

TE

GB

vs. PHI

96

Kenneth Gainwell

RB

PIT

at LAC

97

Terrell Jennings

RB

NE

at TB

98

Justice Hill

RB

BAL

at MIN

99

Devin Singletary

RB

NYG

at CHI

100

Emari Demercado

RB

ARI

at SEA

Week 10 Fantasy Kicker Rankings

RK

Player

TM

Opponent

1

Chase McLaughlin

TB

vs. NE

2

Tyler Loop

BAL

at MIN

3

Will Reichard

MIN

vs. BAL

4

Jake Bates

DET

at WAS

5

Cameron Dicker

LAC

vs. PIT

6

Chris Boswell

PIT

at LAC

7

Cairo Santos

CHI

vs. NYG

8

Matt Prater

BUF

at MIA

9

Eddy Pineiro

SF

vs . LAR

10

Michael Badgley

IND

vs. ATL

11

Brandon McManus

GB

vs. PHI

12

Nick Folk

NYJ

vs. CLE

13

Ka'imi Fairbairn

HOU

vs. JAC

14

Jason Myers

SEA

vs. ARI

15

Chad Ryland

ARI

at SEA

16

Cam Little

JAC

at HOU

17

Andres Borregales

NE

at TB

18

Riley Patterson

MIA

vs. BUF

19

Andre Szmyt

CLE

at NYJ

20

Daniel Carlson

LV

at DEN

21

Ryan Fitzgerald

CAR

vs. NO

22

Jake Elliott

PHI

at GB

23

Joshua Karty

LAR

at SF

24

Parker Romo

ATL

at IND

25

Matt Gay

WAS

vs. DET

26

Wil Lutz

DEN

vs. LV

27

Graham Gano

NYG

at CHI

28

Blake Grupe

NO

at CAR

Week 10 Fantasy Defense/DST Rankings

RK

Player

TM

Opponent

1

Broncos

DEN

vs. LV

2

Bills

BUF

at MIA

3

Texans

HOU

vs. JAC

4

Browns

CLE

at NYJ

5

Panthers

CAR

vs. NO

6

Lions

DET

at WAS

7

Seahawks

SEA

vs. ARI

8

Jaguars

JAC

at HOU

9

Jets

NYJ

vs. CLE

10

Bears

CHI

vs. NYG

11

Patriots

NE

at TB

12

Rams

LAR

at SF

13

Colts

IND

vs. ATL

14

Ravens

BAL

at MIN

15

Buccaneers

TB

vs. NE

16

Chargers

LAC

vs. PIT

17

Giants

NYG

at CHI

18

Commanders

WAS

vs. DET

19

Steelers

PIT

at LAC

20

Packers

GB

vs. PHI

21

Eagles

PHI

at GB

22

Saints

NO

at CAR

23

Vikings

MIN

vs. BAL

24

Cardinals

ARI

at SEA

25

49ers

SF

vs. LAR

26

Falcons

ATL

at IND

27

Raiders

LV

at DEN

28

Dolphins

MIA

vs. BUF

MICHAEL FABIANO

Michael Fabiano is a fantasy football analyst for Sports Illustrated. His weekly rankings and Start 'Em, Sit 'Em articles are must-reads for fantasy players. He is also the co-host of the Fantasy Dirt Podcast on SI. Before joining SI in August 2020, he worked for CBS Sports, NFL Network and SiriusXM. He also contributes to Westwood One Radio. Fabiano was the first fantasy analyst to appear on one of the four major TV networks and is a member of the Fantasy Sports Writers Association Hall of Fame.

