Week 10 Fantasy Football Player Rankings For Every Position and Flex Rankings
Welcome to Week 10!
The NFL continues with a four-team bye this week with the Bengals, Chiefs, Cowboys and Titans all off. Some of the big names in fantasy who are off the board will include Patrick Mahomes, Ja’Marr Chase, CeeDee Lamb, Rashee Rice and Jake Ferguson.
This week also marks the return of the league’s international series, as the Atlanta Falcons and Indianapolis Colts will battle it out in Berlin, Germany. The game will start at 9:30 a.m. on the East Coast, so you’ll want to set your fantasy lineups in advance.
The biggest storyline heading into this week could be the Monday night matchup between the Green Bay Packers and Philadelphia Eagles. Both teams are atop or near the top of the NFC standings, and the game is also loaded with fantasy football superstars the likes of Jalen Hurts, Saquon Barkley, Josh Jacobs and A.J. Brown.
With that said, here are my complete fantasy football player rankings, including my top 100 flex rankings, for Week 10 of the NFL season.
Be sure to check back all week for daily updates!
Week 10 Fantasy Player Rankings
Week 10 Fantasy Quarterback Rankings
RK
Player
TM
Opponent
1
Josh Allen
BUF
at MIA
2
Lamar Jackson
BAL
at MIN
3
Jalen Hurts
PHI
at GB
4
Justin Herbert
LAC
vs. PIT
5
Drake Maye
NE
at TB
6
Bo Nix
DEN
vs. LV
7
Caleb Williams
CHI
vs. NYG
8
Jaxson Dart
NYG
at CHI
9
Baker Mayfield
TB
vs. NE
10
Matthew Stafford
LAR
at SF
11
Jared Goff
DET
at WAS
12
Sam Darnold
SEA
vs. ARI
13
Jordan Love
GB
vs. PHI
14
Daniel Jones
IND
vs. ATL
15
J.J. McCarthy
MIN
vs. BAL
16
Marcus Mariota
WAS
vs. DET
17
Kyler Murray
ARI
at SEA
18
Justin Fields
NYJ
vs. CLE
19
Michael Penix Jr.
ATL
at IND
20
Bryce Young
CAR
vs. NO
21
Mac Jones
SF
vs. LAR
22
Trevor Lawrence
JAC
at HOU
23
Tua Tagovailoa
MIA
vs. BUF
24
Aaron Rodgers
PIT
at LAC
25
Geno Smith
LV
at DEN
26
Dillon Gabriel
CLE
at NYJ
27
Davis Mills
HOU
vs. JAC
28
Tyler Shough
NO
at CAR
Week 10 Fantasy Running Back Rankings
RK
Player
TM
Opponent
1
Jonathan Taylor
IND
vs. ATL
2
Christian McCaffrey
SF
vs. LAR
3
Bijan Robinson
ATL
at IND
4
Jahmyr Gibbs
DET
at WAS
5
James Cook
BUF
at MIA
6
De'Von Achane
MIA
vs. BUF
7
Josh Jacobs
GB
vs. PHI
8
Saquon Barkley
PHI
at GB
9
Rico Dowdle
CAR
vs. NO
10
Derrick Henry
BAL
at MIN
11
Kyle Monangai
CHI
vs. NYG
12
Kyren Williams
LAR
at SF
13
Bucky Irving
TB
vs. NE
14
Ashton Jeanty
LV
at DEN
15
Jaylen Warren
PIT
at LAC
16
Quinshon Judkins
CLE
at NYJ
17
Breece Hall
NYJ
vs. CLE
18
Kenneth Walker III
SEA
vs. ARI
19
J.K. Dobbins
DEN
vs. LV
20
TreVeyon Henderson
NE
at TB
21
Zach Charbonnet
SEA
vs. ARI
22
RJ Harvey
DEN
vs. LV
23
Travis Etienne Jr.
JAC
at HOU
24
David Montgomery
DET
at WAS
25
Aaron Jones Sr.
MIN
vs. BAL
26
Kimani Vidal
LAC
vs. PIT
27
Jordan Mason
MIN
vs. BAL
28
Tyrone Tracy Jr.
NYG
at CHI
29
Woody Marks
HOU
vs. JAC
30
Alvin Kamara
NO
at CAR
31
Jacory Croskey-Merritt
WAS
vs. DET
32
Nick Chubb
HOU
vs. JAC
33
Bam Knight
ARI
at SEA
34
Kenneth Gainwell
PIT
at LAC
35
Terrell Jennings
NE
at TB
36
Justice Hill
BAL
at MIN
37
Devin Singletary
NYG
at CHI
38
Emari Demercado
ARI
at SEA
39
Blake Corum
LAR
at SF
40
Tyler Allgeier
ATL
at IND
41
Dylan Sampson
CLE
at NYJ
42
Bhayshul Tuten
JAC
at HOU
43
Chuba Hubbard
CAR
vs. NO
44
Rachaad White
TB
vs. NE
45
Ollie Gordon II
MIA
vs. BUF
46
Emanuel Wilson
GB
vs. PHI
47
Jeremy McNichols
WAS
vs. DET
48
Isaiah Davis
NYJ
vs. CLE
49
Brian Robinson Jr.
SF
vs. LAR
50
Devin Neal
NO
at CAR
51
Ty Johnson
BUF
at MIA
52
Keaton Mitchell
BAL
at MIN
53
Ray Davis
BUF
at MIA
54
Chris Rodriguez
WAS
vs. DET
55
Raheem Mostert
LV
at DEN
56
Jerome Ford
CLE
at NYJ
57
Travis Homer
CHI
vs. NYG
58
Ameer Abdullah
IND
vs. ATL
59
Jaret Patterson
LAC
vs. PIT
60
Sean Tucker
TB
vs. NE
Week 10 Fantasy Wide Receiver Rankings
RK
Player
TM
Opponent
1
Puka Nacua
LAR
at SF
2
Jaxon Smith-Njigba
SEA
vs. ARI
3
Amon-Ra St. Brown
DET
at WAS
4
Drake London
ATL
at IND
5
Justin Jefferson
MIN
vs. BAL
6
Davante Adams
LAR
at SF
7
Nico Collins
HOU
vs. JAC
8
A.J. Brown
PHI
at GB
9
Courtland Sutton
DEN
vs. LV
10
Michael Pittman Jr.
IND
vs. ATL
11
Rome Odunze
CHI
vs. NYG
12
Jaylen Waddle
MIA
vs. BUF
13
Garrett Wilson
NYJ
vs. CLE
14
Emeka Egbuka
TB
vs. NE
15
Tetairoa McMillan
CAR
vs. NO
16
Devonta Smith
PHI
at GB
17
Ladd McConkey
LAC
vs. PIT
18
Zay Flowers
BAL
at MIN
19
Wan'Dale Robinson
NYG
at CHI
20
Quentin Johnston
LAC
vs. PIT
21
Stefon Diggs
NE
at TB
22
D.J. Moore
CHI
vs. NYG
23
Romeo Doubs
GB
vs. PHI
24
Deebo Samuel Sr.
WAS
vs. DET
25
Keenan Allen
LAC
vs. PIT
26
DK Metcalf
PIT
at LAC
27
Marvin Harrison Jr.
ARI
at SEA
28
Jameson Williams
DET
at WAS
29
Chris Olave
NO
at CAR
30
Khalil Shakir
BUF
at MIA
31
Brian Thomas Jr.
JAC
at HOU
32
Jauan Jennings
SF
vs. LAR
33
Jordan Addison
MIN
vs. BAL
34
Parker Washington
JAC
at HOU
35
Josh Downs
IND
vs. ATL
36
Tre Tucker
LV
at DEN
37
Jerry Jeudy
CLE
at NYJ
38
Alec Pierce
IND
vs. ATL
39
Troy Franklin
DEN
vs. LV
40
Olamide Zaccheaus
CHI
vs. NYG
41
DeMario Douglas
NE
at TB
42
Jakobi Meyers
LV
at DEN
43
Rashid Shaheed
NO
at CAR
44
Keon Coleman
BUF
at MIA
45
Dyami Brown
JAC
at HOU
46
Christian Watson
GB
vs. PHI
47
Kendrick Bourne
SF
vs. LAR
48
Tez Johnson
TB
vs. NE
49
Matthew Golden
GB
vs. PHI
50
Tory Horton
SEA
vs. ARI
51
Darnell Mooney
ATL
at IND
52
Calvin Austin III
PIT
at LAC
53
Darius Slayton
NYG
at CHI
54
Malik Washington
MIA
vs. BUF
55
Sterling Shepard
TB
vs. NE
56
Christian Kirk
HOU
vs. JAC
57
Michael Wilson
ARI
vs. SEA
58
Rashod Bateman
BAL
at MIN
59
Xavier Legette
CAR
vs. NO
60
Isaiah Bond
CLE
at NYJ
Week 10 Fantasy Tight End Rankings
RK
Player
TM
Opponent
1
Trey McBride
ARI
at SEA
2
Brock Bowers
LV
at DEN
3
Sam LaPorta
DET
at WAS
4
Oronde Gadsden
LAC
vs. PIT
5
Tyler Warren
IND
vs. ATL
6
George Kittle
SF
vs. LAR
7
Mark Andrews
BAL
at MIN
8
Dalton Kincaid
BUF
at MIA
9
Dallas Goedert
PHI
at GB
10
Kyle Pitts Sr.
ATL
at IND
11
Harold Fannin Jr.
CLE
at NYJ
12
Theo Johnson
NYG
at CHI
13
Dalton Schultz
HOU
vs. JAC
14
Hunter Henry
NE
at TB
15
David Njoku
CLE
at NYJ
16
Juwan Johnson
NO
at CAR
17
T.J. Hockenson
MIN
vs. BAL
18
Luke Musgrave
GB
vs. PHI
19
Cade Otton
TB
vs. NE
20
Zach Ertz
WAS
vs. DET
21
Evan Engram
DEN
vs. LV
22
Mason Taylor
NYJ
vs. CLE
23
AJ Barner
SEA
vs. ARI
24
Jonnu Smith
PIT
at LAC
25
Pat Freiermuth
PIT
at LAC
26
Colston Loveland
CHI
vs. NYG
27
Hunter Long
JAC
at HOU
28
Ja'Tavion Sanders
CAR
vs. NO
29
Isaiah Likely
BAL
at MIN
30
Tyler Higbee
LAR
at SF
31
Darnell Washington
PIT
at LAC
32
Taysom Hill
NO
at CAR
Week 10 Fantasy Flex Rankings
RK
Player
Pos
TM
Opponent
1
Jonathan Taylor
RB
IND
vs. ATL
2
Christian McCaffrey
RB
SF
vs. LAR
3
Puka Nacua
WR
LAR
at SF
4
Jaxon Smith-Njigba
WR
SEA
vs. ARI
5
Bijan Robinson
RB
ATL
at IND
6
Jahmyr Gibbs
RB
DET
at WAS
7
Amon-Ra St. Brown
WR
DET
at WAS
8
Drake London
WR
ATL
at IND
9
James Cook
RB
BUF
at MIA
10
De'Von Achane
RB
MIA
vs. BUF
11
Josh Jacobs
RB
GB
vs. PHI
12
Saquon Barkley
RB
PHI
at GB
13
Rico Dowdle
RB
CAR
vs. NO
14
Trey McBride
TE
ARI
at SEA
15
Brock Bowers
TE
LV
at DEN
16
Justin Jefferson
WR
MIN
vs. BAL
17
Davante Adams
WR
LAR
at SF
18
Nico Collins
WR
HOU
vs. JAC
19
A.J. Brown
WR
PHI
at GB
20
Derrick Henry
RB
BAL
at MIN
21
Kyle Monangai
RB
CHI
vs. NYG
22
Kyren Williams
RB
LAR
at SF
23
Courtland Sutton
WR
DEN
vs. LV
24
Michael Pittman Jr.
WR
IND
vs. ATL
25
Bucky Irving
RB
TB
vs. NE
26
Ashton Jeanty
RB
LV
at DEN
27
Rome Odunze
WR
CHI
vs. NYG
28
Jaylen Waddle
WR
MIA
vs. BUF
29
Garrett Wilson
WR
NYJ
vs. CLE
30
Emeka Egbuka
WR
TB
vs. NE
31
Tetairoa McMillan
WR
CAR
vs. NO
32
Jaylen Warren
RB
PIT
at LAC
33
Quinshon Judkins
RB
CLE
at NYJ
34
Breece Hall
RB
NYJ
vs. CLE
35
Devonta Smith
WR
PHI
at GB
36
Ladd McConkey
WR
LAC
vs. PIT
37
Zay Flowers
WR
BAL
at MIN
38
Wan'Dale Robinson
WR
NYG
at CHI
39
Sam LaPorta
TE
DET
at WAS
40
Oronde Gadsden
TE
LAC
vs. PIT
41
Quentin Johnston
WR
LAC
vs. PIT
42
Tyler Warren
TE
IND
vs. ATL
43
Stefon Diggs
WR
NE
at TB
44
D.J. Moore
WR
CHI
vs. NYG
45
Romeo Doubs
WR
GB
vs. PHI
46
Deebo Samuel Sr.
WR
WAS
vs. DET
47
Kenneth Walker III
RB
SEA
vs. ARI
48
Keenan Allen
WR
LAC
vs. PIT
49
J.K. Dobbins
RB
DEN
vs. LV
50
DK Metcalf
WR
PIT
at LAC
51
Marvin Harrison Jr.
WR
ARI
at SEA
52
Jameson Williams
WR
DET
at WAS
53
Chris Olave
WR
NO
at CAR
54
TreVeyon Henderson
RB
NE
at TB
55
George Kittle
TE
SF
vs. LAR
56
Khalil Shakir
WR
BUF
at MIA
57
Jauan Jennings
WR
SF
vs. LAR
58
Jordan Addison
WR
MIN
vs. BAL
59
Zach Charbonnet
RB
SEA
vs. ARI
60
Mark Andrews
TE
BAL
at MIN
61
Josh Downs
WR
IND
vs. ATL
62
RJ Harvey
RB
DEN
vs. LV
63
Travis Etienne Jr.
RB
JAC
at HOU
64
Brian Thomas Jr.
WR
JAC
at HOU
65
Dalton Kincaid
TE
BUF
at MIA
66
Parker Washington
WR
JAC
at HOU
67
Tre Tucker
WR
LV
at DEN
68
Dallas Goedert
TE
PHI
at GB
69
David Montgomery
RB
DET
at WAS
70
Aaron Jones Sr.
RB
MIN
vs. BAL
71
Kimani Vidal
RB
LAC
vs. PIT
72
Jordan Mason
RB
MIN
vs. BAL
73
Tyrone Tracy Jr.
RB
NYG
at CHI
74
Kyle Pitts Sr.
TE
ATL
at IND
75
Harold Fannin Jr.
TE
CLE
at NYJ
76
Woody Marks
RB
HOU
vs. JAC
77
Theo Johnson
TE
NYG
at CHI
78
Jerry Jeudy
WR
CLE
at NYJ
79
Alec Pierce
WR
IND
vs. ATL
80
Alvin Kamara
RB
NO
at CAR
81
Dalton Schultz
TE
HOU
vs. JAC
82
Hunter Henry
TE
NE
at TB
83
David Njoku
TE
CLE
at NYJ
84
Troy Franklin
WR
DEN
vs. LV
85
Olamide Zaccheaus
WR
CHI
vs. NYG
86
Juwan Johnson
TE
NO
at CAR
87
Jacory Croskey-Merritt
RB
WAS
vs. DET
88
Nick Chubb
RB
HOU
vs. JAC
89
DeMario Douglas
WR
NE
at TB
90
Jakobi Meyers
WR
JAC
at HOU
91
Rashid Shaheed
WR
NO
at CAR
92
T.J. Hockenson
TE
MIN
vs. BAL
93
Bam Knight
RB
ARI
at SEA
94
Tory Horton
WR
SEA
vs. ARI
95
Luke Musgrave
TE
GB
vs. PHI
96
Kenneth Gainwell
RB
PIT
at LAC
97
Terrell Jennings
RB
NE
at TB
98
Justice Hill
RB
BAL
at MIN
99
Devin Singletary
RB
NYG
at CHI
100
Emari Demercado
RB
ARI
at SEA
Week 10 Fantasy Kicker Rankings
RK
Player
TM
Opponent
1
Chase McLaughlin
TB
vs. NE
2
Tyler Loop
BAL
at MIN
3
Will Reichard
MIN
vs. BAL
4
Jake Bates
DET
at WAS
5
Cameron Dicker
LAC
vs. PIT
6
Chris Boswell
PIT
at LAC
7
Cairo Santos
CHI
vs. NYG
8
Matt Prater
BUF
at MIA
9
Eddy Pineiro
SF
vs . LAR
10
Michael Badgley
IND
vs. ATL
11
Brandon McManus
GB
vs. PHI
12
Nick Folk
NYJ
vs. CLE
13
Ka'imi Fairbairn
HOU
vs. JAC
14
Jason Myers
SEA
vs. ARI
15
Chad Ryland
ARI
at SEA
16
Cam Little
JAC
at HOU
17
Andres Borregales
NE
at TB
18
Riley Patterson
MIA
vs. BUF
19
Andre Szmyt
CLE
at NYJ
20
Daniel Carlson
LV
at DEN
21
Ryan Fitzgerald
CAR
vs. NO
22
Jake Elliott
PHI
at GB
23
Joshua Karty
LAR
at SF
24
Parker Romo
ATL
at IND
25
Matt Gay
WAS
vs. DET
26
Wil Lutz
DEN
vs. LV
27
Graham Gano
NYG
at CHI
28
Blake Grupe
NO
at CAR
Week 10 Fantasy Defense/DST Rankings
RK
Player
TM
Opponent
1
Broncos
DEN
vs. LV
2
Bills
BUF
at MIA
3
Texans
HOU
vs. JAC
4
Browns
CLE
at NYJ
5
Panthers
CAR
vs. NO
6
Lions
DET
at WAS
7
Seahawks
SEA
vs. ARI
8
Jaguars
JAC
at HOU
9
Jets
NYJ
vs. CLE
10
Bears
CHI
vs. NYG
11
Patriots
NE
at TB
12
Rams
LAR
at SF
13
Colts
IND
vs. ATL
14
Ravens
BAL
at MIN
15
Buccaneers
TB
vs. NE
16
Chargers
LAC
vs. PIT
17
Giants
NYG
at CHI
18
Commanders
WAS
vs. DET
19
Steelers
PIT
at LAC
20
Packers
GB
vs. PHI
21
Eagles
PHI
at GB
22
Saints
NO
at CAR
23
Vikings
MIN
vs. BAL
24
Cardinals
ARI
at SEA
25
49ers
SF
vs. LAR
26
Falcons
ATL
at IND
27
Raiders
LV
at DEN
28
Dolphins
MIA
vs. BUF