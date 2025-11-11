SI

Week 11 Fantasy Football Player Rankings For Every Position and Flex Rankings

Michael Fabiano

Welcome to Week 11!

The NFL gives fantasy managers a break this week with just two teams on a bye, as the Colts and Saints are off. Some of the big names in fantasy who are off the board will include fantasy MVP Jonathan Taylor, Michael Pittman Jr. and Chris Olave.

This week also includes another game in the league’s international series, as the Miami Dolphins and Washington Commanders will battle it out in Madrid, Spain. The game starts at 9:30 a.m. ET, so you’ll want to set your fantasy lineups in advance.

The biggest storyline heading into this week is the massive battle in Los Angeles between two of the top teams in the NFC, the Rams and the Seattle Seahawks. Both teams are 7-2, and the game is also loaded with fantasy football superstars like Puka Nacua, Jaxon Smith-Njigba, Davante Adams, Kyren Williams and Matthew Stafford.

With that said, here are my complete fantasy football player rankings, including my top 100 flex rankings, for Week 10 of the NFL season.

Be sure to check back all week for daily updates!

  1. Week 11 Fantasy Quarterback Rankings
  2. Week 11 Fantasy Running Back Rankings
  3. Week 11 Fantasy Wide Receiver Rankings
  4. Week 11 Fantasy Tight End Rankings
  5. Week 11 Fantasy Flex Rankings
  6. Week 11 Fantasy Kicker Rankings
  7. Week 11 Fantasy Defense/DST Rankings

Week 11 Fantasy Quarterback Rankings

RK

Player

TM

Opponent

1

Josh Allen

BUF

vs. TB

2

Jalen Hurts

PHI

vs. DET

3

Justin Herbert

LAC

at JAC

4

Lamar Jackson

BAL

at CLE

5

Drake Maye

NE

vs. NYJ

6

Dak Prescott

DAL

at LV

7

Patrick Mahomes

KC

at DEN

8

Matthew Stafford

LAR

vs. SEA

9

Joe Flacco

CIN

at PIT

10

Jordan Love

GB

at NYG

11

Jacoby Brissett

ARI

vs. SF

12

Caleb Williams

CHI

at MIN

13

Tua Tagovailoa

MIA

vs. WAS

14

Marcus Mariota

WAS

at MIA

15

Bo Nix

DEN

vs. KC

16

Aaron Rodgers

PIT

vs. CIN

17

Jared Goff

DET

at PHI

18

Mac Jones

SF

at ARI

19

J.J. McCarthy

MIN

vs. CHI

20

Baker Mayfield

TB

at BUF

21

Geno Smith

LV

vs. DAL

22

Sam Darnold

SEA

at LAR

23

Davis Mills

HOU

at TEN

24

Trevor Lawrence

JAC

vs.LAC

25

Michael Penix Jr.

ATL

vs. CAR

26

Justin Fields

NYJ

at NE

27

Bryce Young

CAR

at ATL

28

Russell Wilson

NYG

vs. GB

29

Cam Ward

TEN

vs. HOU

30

Dillon Gabriel

CLE

vs. BAL

Week 11 Fantasy Running Back Rankings

RK

Player

TM

Opponent

1

Christian McCaffrey

SF

at ARI

2

Bijan Robinson

ATL

vs. CAR

3

Jahmyr Gibbs

DET

at PHI

4

De'Von Achane

MIA

vs. WAS

5

Josh Jacobs

GB

at NYG

6

James Cook

BUF

vs. TB

7

Saquon Barkley

PHI

vs. DET

8

Ashton Jeanty

LV

vs. DAL

9

Rico Dowdle

CAR

at ATL

10

Javonte Williams

DAL

at LV

11

Kyren Williams

LAR

vs. SEA

12

Chase Brown

CIN

at PIT

13

Derrick Henry

BAL

at CLE

14

Jaylen Warren

PIT

vs. CIN

15

TreVeyon Henderson

NE

vs. NYJ

16

Kimani Vidal

LAC

at JAC

17

Breece Hall

NYJ

at NE

18

Quinshon Judkins

CLE

vs. BAL

19

Aaron Jones Sr.

MIN

vs. CHI

20

Rachaad White

TB

at BUF

21

Travis Etienne Jr.

JAC

vs. LAC

22

Woody Marks

HOU

at TEN

23

D'Andre Swift

CHI

at MIN

24

J.K. Dobbins

DEN

vs. KC

25

Tyrone Tracy Jr.

NYG

vs. GB

26

David Montgomery

DET

at PHI

27

Zach Charbonnet

SEA

at LAR

28

Tony Pollard

TEN

vs. HOU

29

Tyjae Spears

TEN

vs. HOU

30

RJ Harvey

DEN

vs. KC

31

Kenneth Walker III

SEA

at LAR

32

Kyle Monangai

CHI

at MIN

33

Kareem Hunt

KC

at DEN

34

Jacory Croskey-Merritt

WAS

at MIA

35

Sean Tucker

TB

at BUF

36

Bam Knight

ARI

vs. SF

37

Emari Demercado

ARI

vs. SF

38

Tyler Allgeier

ATL

vs. CAR

39

Kenneth Gainwell

PIT

vs. CIN

40

Devin Singletary

NYG

vs. GB

41

Jordan Mason

MIN

vs. CHI

42

Chuba Hubbard

CAR

at ATL

43

Nick Chubb

HOU

at TEN

44

Blake Corum

LAR

vs. SEA

45

Brashard Smith

KC

at DEN

46

Justice Hill

BAL

at CLE

47

Bhayshul Tuten

JAC

vs. LAC

48

Chris Rodriguez

WAS

at MIA

49

Brian Robinson Jr.

SF

at ARI

50

Emanuel Wilson

GB

at NYG

51

Ollie Gordon II

MIA

vs. WAS

52

Dylan Sampson

CLE

vs. BAL

53

Isaiah Davis

NYJ

at NE

54

Jeremy McNichols

WAS

at MIA

55

Ty Johnson

BUF

vs. TB

56

Samaje Perine

CIN

at PIT

57

Keaton Mitchell

BAL

at CLE

58

Jaret Patterson

LAC

at JAC

59

Michael Carter

ARI

vs. SF

60

Ray Davis

BUF

vs. TB

Week 11 Fantasy Wide Receiver Rankings

RK

Player

TM

Opponent

1

Ja'Marr Chase

CIN

at PIT

2

Puka Nacua

LAR

vs. SEA

3

CeeDee Lamb

DAL

at LV

4

Jaxon Smith-Njigba

SEA

at LAR

5

Amon-Ra St. Brown

DET

at PHI

6

Rashee Rice

KC

at DEN

7

Drake London

ATL

vs. CAR

8

Emeka Egbuka

TB

at BUF

9

Jaylen Waddle

MIA

vs. WAS

10

Justin Jefferson

MIN

vs. CHI

11

Nico Collins

HOU

at TEN

12

Davante Adams

LAR

vs. SEA

13

Ladd McConkey

LAC

at JAC

14

A.J. Brown

PHI

vs. DET

15

Marvin Harrison Jr.

ARI

at SF

16

George Pickens

DAL

at LV

17

Rome Odunze

CHI

at MIN

18

Stefon Diggs

NE

vs. NYJ

19

Zay Flowers

BAL

at CLE

20

Devonta Smith

PHI

vs. DET

21

Tee Higgins

CIN

at PIT

22

Romeo Doubs

GB

at NYG

23

Jameson Williams

DET

at PHI

24

DK Metcalf

PIT

vs. CIN

25

Jauan Jennings

SF

vs. ARI

26

Quentin Johnston

LAC

at JAC

27

Wan'Dale Robinson

NYG

vs. GB

28

Deebo Samuel Sr.

WAS

at MIA

29

Tetairoa McMillan

CAR

at ATL

30

Courtland Sutton

DEN

vs. KC

31

Parker Washington

JAC

vs. LAC

32

Khalil Shakir

BUF

vs. TB

33

Xavier Worthy

KC

at DEN

34

Tre Tucker

LV

vs. DAL

35

Keenan Allen

LAC

at JAC

36

Tez Johnson

TB

at BUF

37

Troy Franklin

DEN

vs. KC

38

Keon Coleman

BUF

vs. TB

39

D.J. Moore

CHI

at MIN

40

Malik Washington

MIA

vs. WAS

41

Jerry Jeudy

CLE

vs. BAL

42

Jordan Addison

MIN

vs. CHI

43

Christian Watson

GB

at NYG

44

Darnell Mooney

ATL

vs. CAR

45

Mack Hollins

NE

vs. NYJ

46

Rashid Shaheed

SEA

at LAR

47

Jakobi Meyers

JAC

vs. LAC

48

Darius Slayton

NYG

vs. GB

49

Matthew Golden

GB

at NYG

50

Calvin Austin III

PIT

vs. CIN

51

Chimere Dike

TEN

vs. HOU

52

Cooper Kupp

SEA

at LAR

53

Jayden Higgins

HOU

at TEN

54

Rashod Bateman

BAL

at CLE

55

Jalen Nailor

MIN

vs. CHI

56

DeMario Douglas

NE

at NYJ

57

Kendrick Bourne

SF

at ARI

58

Sterling Shepard

TB

at BUF

59

Xavier Legette

CAR

at ATL

60

Elic Ayomanor

TEN

vs. HOU

Week 11 Fantasy Tight End Rankings

RK

Player

TM

Opponent

1

Trey McBride

ARI

vs. SF

2

Brock Bowers

LV

vs. DAL

3

George Kittle

SF

at ARI

4

Jake Ferguson

DAL

at LV

5

Oronde Gadsden

LAC

at JAC

6

Sam LaPorta

DET

at PHI

7

Travis Kelce

KC

at DEN

8

Dallas Goedert

PHI

vs. DET

9

Mark Andrews

BAL

at CLE

10

Cade Otton

TB

at BUF

11

Kyle Pitts Sr.

ATL

vs. CAR

12

Theo Johnson

NYG

vs. GB

13

Zach Ertz

WAS

at MIA

14

Pat Freiermuth

PIT

vs. CIN

15

Colston Loveland

CHI

at MIN

16

Dalton Schultz

HOU

at TEN

17

Hunter Henry

NE

vs. NYJ

18

Jonnu Smith

PIT

vs. CIN

19

Luke Musgrave

GB

at NYG

20

T.J. Hockenson

MIN

vs. CHI

21

David Njoku

CLE

vs. BAL

22

Noah Fant

CIN

at PIT

23

Evan Engram

DEN

vs. KC

24

Dawson Knox

BUF

vs. TB

25

Mason Taylor

NYJ

at NE

26

Harold Fannin Jr.

CLE

vs. BAL

27

Tyler Higbee

LAR

vs. SEA

28

Darnell Washington

PIT

vs. CIN

29

AJ Barner

SEA

at LAR

30

Isaiah Likely

BAL

at CLE

Week 11 Fantasy Flex Rankings

RK

Player

Pos

TM

Opponent

1

Christian McCaffrey

RB

SF

at ARI

2

Ja'Marr Chase

WR

CIN

at PIT

3

Puka Nacua

WR

LAR

vs. SEA

4

Bijan Robinson

RB

ATL

vs. CAR

5

Jahmyr Gibbs

RB

DET

at PHI

6

De'Von Achane

RB

MIA

vs. WAS

7

CeeDee Lamb

WR

DAL

at LV

8

Jaxon Smith-Njigba

WR

SEA

at LAR

9

Amon-Ra St. Brown

WR

DET

at PHI

10

Josh Jacobs

RB

GB

at NYG

11

James Cook

RB

BUF

vs. TB

12

Saquon Barkley

RB

PHI

vs. DET

13

Trey McBride

TE

ARI

vs. SF

14

Ashton Jeanty

RB

LV

vs. DAL

15

Rashee Rice

WR

KC

at DEN

16

Emeka Egbuka

WR

TB

at BUF

17

Jaylen Waddle

WR

MIA

vs. WAS

18

Drake London

WR

ATL

vs. CAR

19

Rico Dowdle

RB

CAR

at ATL

20

Javonte Williams

RB

DAL

at LV

21

Kyren Williams

RB

LAR

vs. SEA

22

Brock Bowers

TE

LV

vs. DAL

23

Justin Jefferson

WR

MIN

vs. CHI

24

Nico Collins

WR

HOU

at TEN

25

Davante Adams

WR

LAR

vs. SEA

26

Ladd McConkey

WR

LAC

at JAC

27

Chase Brown

RB

CIN

at PIT

28

Derrick Henry

RB

BAL

at CLE

29

Jaylen Warren

RB

PIT

vs. CIN

30

A.J. Brown

WR

PHI

vs. DET

31

Marvin Harrison Jr.

WR

ARI

at SF

32

George Pickens

WR

DAL

at LV

33

TreVeyon Henderson

RB

NE

vs. NYJ

34

Kimani Vidal

RB

LAC

at JAC

35

Breece Hall

RB

NYJ

at NE

36

Quinshon Judkins

RB

CLE

vs. BAL

37

Aaron Jones Sr.

RB

MIN

vs. CHI

38

George Kittle

TE

SF

at ARI

39

Rome Odunze

WR

CHI

at MIN

40

Jake Ferguson

TE

DAL

at LV

41

Stefon Diggs

WR

NE

vs. NYJ

42

Zay Flowers

WR

BAL

at CLE

43

Devonta Smith

WR

PHI

vs. DET

44

Tee Higgins

WR

CIN

at PIT

45

Rachaad White

RB

TB

at BUF

46

Travis Etienne Jr.

RB

JAC

vs. LAC

47

Woody Marks

RB

HOU

at TEN

48

Oronde Gadsden

TE

LAC

at JAC

49

Romeo Doubs

WR

GB

at NYG

50

Jameson Williams

WR

DET

at PHI

51

DK Metcalf

WR

PIT

vs. CIN

52

D'Andre Swift

RB

CHI

at MIN

53

Jauan Jennings

WR

SF

vs. ARI

54

Quentin Johnston

WR

LAC

at JAC

55

Wan'Dale Robinson

WR

NYG

vs. GB

56

Sam LaPorta

TE

DET

at PHI

57

Deebo Samuel Sr.

WR

WAS

at MIA

58

Travis Kelce

TE

KC

at DEN

59

Tetairoa McMillan

WR

CAR

at ATL

60

Courtland Sutton

WR

DEN

vs. KC

61

J.K. Dobbins

RB

DEN

vs. KC

62

Parker Washington

WR

JAC

vs. LAC

63

Khalil Shakir

WR

BUF

vs. TB

64

Dallas Goedert

TE

PHI

vs. DET

65

Mark Andrews

TE

BAL

at CLE

66

Cade Otton

TE

TB

at BUF

67

Xavier Worthy

WR

KC

at DEN

68

Tre Tucker

WR

LV

vs. DAL

69

Keenan Allen

WR

LAC

at JAC

70

Tez Johnson

WR

TB

at BUF

71

Tyrone Tracy Jr.

RB

NYG

vs. GB

72

David Montgomery

RB

DET

at PHI

73

Zach Charbonnet

RB

SEA

at LAR

74

Tony Pollard

RB

TEN

vs. HOU

75

Tyjae Spears

RB

TEN

vs. HOU

76

RJ Harvey

RB

DEN

vs. KC

77

Troy Franklin

WR

DEN

vs. KC

78

Keon Coleman

WR

BUF

vs. TB

79

D.J. Moore

WR

CHI

at MIN

80

Kenneth Walker III

RB

SEA

at LAR

81

Kyle Pitts Sr.

TE

ATL

vs. CAR

82

Theo Johnson

TE

NYG

vs. GB

83

Zach Ertz

TE

WAS

at MIA

84

Pat Freiermuth

TE

PIT

vs. CIN

85

Kyle Monangai

RB

CHI

at MIN

86

Colston Loveland

TE

CHI

at MIN

87

Kareem Hunt

RB

KC

at DEN

88

Dalton Schultz

TE

HOU

at TEN

89

Malik Washington

WR

MIA

vs. WAS

90

Jerry Jeudy

WR

CLE

vs. BAL

91

Jordan Addison

WR

MIN

vs. CHI

92

Hunter Henry

TE

NE

vs. NYJ

93

Jonnu Smith

TE

PIT

vs. CIN

94

Luke Musgrave

TE

GB

at NYG

95

Jacory Croskey-Merritt

RB

WAS

at MIA

96

Sean Tucker

RB

TB

at BUF

97

Bam Knight

RB

ARI

vs. SF

98

Christian Watson

WR

GB

at NYG

99

Darnell Mooney

WR

ATL

vs. CAR

100

Mack Hollins

WR

NE

vs. NYJ

Week 11 Fantasy Kicker Rankings

RK

Player

TM

Opponent

1

Brandon Aubrey

DAL

at LV

2

Jake Bates

DET

at PHI

3

Will Reichard

MIN

vs. CHI

4

Chris Boswell

PIT

vs. CIN

5

Cairo Santos

CHI

at MIN

6

Eddy Pineiro

SF

at ARI

7

Tyler Loop

BAL

at CLE

8

Jason Myers

SEA

at LAR

9

Daniel Carlson

LV

vs. DAL

10

Andres Borregales

NE

vs. NYJ

11

Brandon McManus

GB

at NYG

12

Harrison Mevis

LAR

vs. SEA

13

Matthew Wright

HOU

at TEN

14

Matt Prater

BUF

vs. TB

15

Cameron Dicker

LAC

at JAC

16

Chase McLaughlin

TB

at BUF

17

Riley Patterson

MIA

vs. WAS

18

Evan McPherson

CIN

at PIT

19

Chad Ryland

ARI

vs. SF

20

Cam Little

JAC

vs. LAC

21

Harrison Butker

KC

at DEN

22

Zane Gonzalez

ATL

vs. CAR

23

Younghoe Koo

NYG

vs. GB

24

Jake Elliott

PHI

vs. DET

25

Joey Slye

TEN

vs. HOU

26

Wil Lutz

DEN

vs. KC

27

Matt Gay

WAS

at MIA

28

Nick Folk

NYJ

at NE

29

Ryan Fitzgerald

CAR

at ATL

30

Andre Szmyt

CLE

vs. BAL

Week 11 Fantasy Defense/DST Rankings

RK

Player

TM

Opponent

1

Texans

HOU

at TEN

2

Patriots

NE

vs. NYJ

3

Ravens

BAL

at CLE

4

Packers

GB

at NYG

5

Chargers

LAC

at JAC

6

Vikings

MIN

vs. CHI

7

Steelers

PIT

vs. CIN

8

Bills

BUF

vs. TB

9

Falcons

ATL

vs. CAR

10

Dolphins

MIA

vs. WAS

11

Cowboys

DAL

at LV

12

Panthers

CAR

at ATL

13

Cardinals

ARI

vs. SF

14

Rams

LAR

vs. SEA

15

Jaguars

JAC

vs. LAC

16

Titans

TEN

vs. HOU

17

49ers

SF

at ARI

18

Chiefs

KC

at DEN

19

Commanders

WAS

at MIA

20

Bears

CHI

at MIN

21

Broncos

DEN

vs. KC

22

Seahawks

SEA

at LAR

23

Browns

CLE

vs. BAL

24

Eagles

PHI

vs. DET

25

Jets

NYJ

at NE

26

Giants

NYG

vs. GB

27

Lions

DET

at PHI

28

Bengals

CIN

at PIT

29

Buccaneers

TB

at BUF

30

Raiders

LV

vs. DAL

Published
MICHAEL FABIANO

Michael Fabiano is a fantasy football analyst for Sports Illustrated. His weekly rankings and Start 'Em, Sit 'Em articles are must-reads for fantasy players. He is also the co-host of the Fantasy Dirt Podcast on SI. Before joining SI in August 2020, he worked for CBS Sports, NFL Network and SiriusXM. He also contributes to Westwood One Radio. Fabiano was the first fantasy analyst to appear on one of the four major TV networks and is a member of the Fantasy Sports Writers Association Hall of Fame.

