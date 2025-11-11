Week 11 Fantasy Football Player Rankings For Every Position and Flex Rankings
Welcome to Week 11!
The NFL gives fantasy managers a break this week with just two teams on a bye, as the Colts and Saints are off. Some of the big names in fantasy who are off the board will include fantasy MVP Jonathan Taylor, Michael Pittman Jr. and Chris Olave.
This week also includes another game in the league’s international series, as the Miami Dolphins and Washington Commanders will battle it out in Madrid, Spain. The game starts at 9:30 a.m. ET, so you’ll want to set your fantasy lineups in advance.
The biggest storyline heading into this week is the massive battle in Los Angeles between two of the top teams in the NFC, the Rams and the Seattle Seahawks. Both teams are 7-2, and the game is also loaded with fantasy football superstars like Puka Nacua, Jaxon Smith-Njigba, Davante Adams, Kyren Williams and Matthew Stafford.
With that said, here are my complete fantasy football player rankings, including my top 100 flex rankings, for Week 10 of the NFL season.
Be sure to check back all week for daily updates!
Week 11 Fantasy Quarterback Rankings
RK
Player
TM
Opponent
1
Josh Allen
BUF
vs. TB
2
Jalen Hurts
PHI
vs. DET
3
Justin Herbert
LAC
at JAC
4
Lamar Jackson
BAL
at CLE
5
Drake Maye
NE
vs. NYJ
6
Dak Prescott
DAL
at LV
7
Patrick Mahomes
KC
at DEN
8
Matthew Stafford
LAR
vs. SEA
9
Joe Flacco
CIN
at PIT
10
Jordan Love
GB
at NYG
11
Jacoby Brissett
ARI
vs. SF
12
Caleb Williams
CHI
at MIN
13
Tua Tagovailoa
MIA
vs. WAS
14
Marcus Mariota
WAS
at MIA
15
Bo Nix
DEN
vs. KC
16
Aaron Rodgers
PIT
vs. CIN
17
Jared Goff
DET
at PHI
18
Mac Jones
SF
at ARI
19
J.J. McCarthy
MIN
vs. CHI
20
Baker Mayfield
TB
at BUF
21
Geno Smith
LV
vs. DAL
22
Sam Darnold
SEA
at LAR
23
Davis Mills
HOU
at TEN
24
Trevor Lawrence
JAC
vs.LAC
25
Michael Penix Jr.
ATL
vs. CAR
26
Justin Fields
NYJ
at NE
27
Bryce Young
CAR
at ATL
28
Russell Wilson
NYG
vs. GB
29
Cam Ward
TEN
vs. HOU
30
Dillon Gabriel
CLE
vs. BAL
Week 11 Fantasy Running Back Rankings
RK
Player
TM
Opponent
1
Christian McCaffrey
SF
at ARI
2
Bijan Robinson
ATL
vs. CAR
3
Jahmyr Gibbs
DET
at PHI
4
De'Von Achane
MIA
vs. WAS
5
Josh Jacobs
GB
at NYG
6
James Cook
BUF
vs. TB
7
Saquon Barkley
PHI
vs. DET
8
Ashton Jeanty
LV
vs. DAL
9
Rico Dowdle
CAR
at ATL
10
Javonte Williams
DAL
at LV
11
Kyren Williams
LAR
vs. SEA
12
Chase Brown
CIN
at PIT
13
Derrick Henry
BAL
at CLE
14
Jaylen Warren
PIT
vs. CIN
15
TreVeyon Henderson
NE
vs. NYJ
16
Kimani Vidal
LAC
at JAC
17
Breece Hall
NYJ
at NE
18
Quinshon Judkins
CLE
vs. BAL
19
Aaron Jones Sr.
MIN
vs. CHI
20
Rachaad White
TB
at BUF
21
Travis Etienne Jr.
JAC
vs. LAC
22
Woody Marks
HOU
at TEN
23
D'Andre Swift
CHI
at MIN
24
J.K. Dobbins
DEN
vs. KC
25
Tyrone Tracy Jr.
NYG
vs. GB
26
David Montgomery
DET
at PHI
27
Zach Charbonnet
SEA
at LAR
28
Tony Pollard
TEN
vs. HOU
29
Tyjae Spears
TEN
vs. HOU
30
RJ Harvey
DEN
vs. KC
31
Kenneth Walker III
SEA
at LAR
32
Kyle Monangai
CHI
at MIN
33
Kareem Hunt
KC
at DEN
34
Jacory Croskey-Merritt
WAS
at MIA
35
Sean Tucker
TB
at BUF
36
Bam Knight
ARI
vs. SF
37
Emari Demercado
ARI
vs. SF
38
Tyler Allgeier
ATL
vs. CAR
39
Kenneth Gainwell
PIT
vs. CIN
40
Devin Singletary
NYG
vs. GB
41
Jordan Mason
MIN
vs. CHI
42
Chuba Hubbard
CAR
at ATL
43
Nick Chubb
HOU
at TEN
44
Blake Corum
LAR
vs. SEA
45
Brashard Smith
KC
at DEN
46
Justice Hill
BAL
at CLE
47
Bhayshul Tuten
JAC
vs. LAC
48
Chris Rodriguez
WAS
at MIA
49
Brian Robinson Jr.
SF
at ARI
50
Emanuel Wilson
GB
at NYG
51
Ollie Gordon II
MIA
vs. WAS
52
Dylan Sampson
CLE
vs. BAL
53
Isaiah Davis
NYJ
at NE
54
Jeremy McNichols
WAS
at MIA
55
Ty Johnson
BUF
vs. TB
56
Samaje Perine
CIN
at PIT
57
Keaton Mitchell
BAL
at CLE
58
Jaret Patterson
LAC
at JAC
59
Michael Carter
ARI
vs. SF
60
Ray Davis
BUF
vs. TB
Week 11 Fantasy Wide Receiver Rankings
RK
Player
TM
Opponent
1
Ja'Marr Chase
CIN
at PIT
2
Puka Nacua
LAR
vs. SEA
3
CeeDee Lamb
DAL
at LV
4
Jaxon Smith-Njigba
SEA
at LAR
5
Amon-Ra St. Brown
DET
at PHI
6
Rashee Rice
KC
at DEN
7
Drake London
ATL
vs. CAR
8
Emeka Egbuka
TB
at BUF
9
Jaylen Waddle
MIA
vs. WAS
10
Justin Jefferson
MIN
vs. CHI
11
Nico Collins
HOU
at TEN
12
Davante Adams
LAR
vs. SEA
13
Ladd McConkey
LAC
at JAC
14
A.J. Brown
PHI
vs. DET
15
Marvin Harrison Jr.
ARI
at SF
16
George Pickens
DAL
at LV
17
Rome Odunze
CHI
at MIN
18
Stefon Diggs
NE
vs. NYJ
19
Zay Flowers
BAL
at CLE
20
Devonta Smith
PHI
vs. DET
21
Tee Higgins
CIN
at PIT
22
Romeo Doubs
GB
at NYG
23
Jameson Williams
DET
at PHI
24
DK Metcalf
PIT
vs. CIN
25
Jauan Jennings
SF
vs. ARI
26
Quentin Johnston
LAC
at JAC
27
Wan'Dale Robinson
NYG
vs. GB
28
Deebo Samuel Sr.
WAS
at MIA
29
Tetairoa McMillan
CAR
at ATL
30
Courtland Sutton
DEN
vs. KC
31
Parker Washington
JAC
vs. LAC
32
Khalil Shakir
BUF
vs. TB
33
Xavier Worthy
KC
at DEN
34
Tre Tucker
LV
vs. DAL
35
Keenan Allen
LAC
at JAC
36
Tez Johnson
TB
at BUF
37
Troy Franklin
DEN
vs. KC
38
Keon Coleman
BUF
vs. TB
39
D.J. Moore
CHI
at MIN
40
Malik Washington
MIA
vs. WAS
41
Jerry Jeudy
CLE
vs. BAL
42
Jordan Addison
MIN
vs. CHI
43
Christian Watson
GB
at NYG
44
Darnell Mooney
ATL
vs. CAR
45
Mack Hollins
NE
vs. NYJ
46
Rashid Shaheed
SEA
at LAR
47
Jakobi Meyers
JAC
vs. LAC
48
Darius Slayton
NYG
vs. GB
49
Matthew Golden
GB
at NYG
50
Calvin Austin III
PIT
vs. CIN
51
Chimere Dike
TEN
vs. HOU
52
Cooper Kupp
SEA
at LAR
53
Jayden Higgins
HOU
at TEN
54
Rashod Bateman
BAL
at CLE
55
Jalen Nailor
MIN
vs. CHI
56
DeMario Douglas
NE
at NYJ
57
Kendrick Bourne
SF
at ARI
58
Sterling Shepard
TB
at BUF
59
Xavier Legette
CAR
at ATL
60
Elic Ayomanor
TEN
vs. HOU
Week 11 Fantasy Tight End Rankings
RK
Player
TM
Opponent
1
Trey McBride
ARI
vs. SF
2
Brock Bowers
LV
vs. DAL
3
George Kittle
SF
at ARI
4
Jake Ferguson
DAL
at LV
5
Oronde Gadsden
LAC
at JAC
6
Sam LaPorta
DET
at PHI
7
Travis Kelce
KC
at DEN
8
Dallas Goedert
PHI
vs. DET
9
Mark Andrews
BAL
at CLE
10
Cade Otton
TB
at BUF
11
Kyle Pitts Sr.
ATL
vs. CAR
12
Theo Johnson
NYG
vs. GB
13
Zach Ertz
WAS
at MIA
14
Pat Freiermuth
PIT
vs. CIN
15
Colston Loveland
CHI
at MIN
16
Dalton Schultz
HOU
at TEN
17
Hunter Henry
NE
vs. NYJ
18
Jonnu Smith
PIT
vs. CIN
19
Luke Musgrave
GB
at NYG
20
T.J. Hockenson
MIN
vs. CHI
21
David Njoku
CLE
vs. BAL
22
Noah Fant
CIN
at PIT
23
Evan Engram
DEN
vs. KC
24
Dawson Knox
BUF
vs. TB
25
Mason Taylor
NYJ
at NE
26
Harold Fannin Jr.
CLE
vs. BAL
27
Tyler Higbee
LAR
vs. SEA
28
Darnell Washington
PIT
vs. CIN
29
AJ Barner
SEA
at LAR
30
Isaiah Likely
BAL
at CLE
Week 11 Fantasy Flex Rankings
RK
Player
Pos
TM
Opponent
1
Christian McCaffrey
RB
SF
at ARI
2
Ja'Marr Chase
WR
CIN
at PIT
3
Puka Nacua
WR
LAR
vs. SEA
4
Bijan Robinson
RB
ATL
vs. CAR
5
Jahmyr Gibbs
RB
DET
at PHI
6
De'Von Achane
RB
MIA
vs. WAS
7
CeeDee Lamb
WR
DAL
at LV
8
Jaxon Smith-Njigba
WR
SEA
at LAR
9
Amon-Ra St. Brown
WR
DET
at PHI
10
Josh Jacobs
RB
GB
at NYG
11
James Cook
RB
BUF
vs. TB
12
Saquon Barkley
RB
PHI
vs. DET
13
Trey McBride
TE
ARI
vs. SF
14
Ashton Jeanty
RB
LV
vs. DAL
15
Rashee Rice
WR
KC
at DEN
16
Emeka Egbuka
WR
TB
at BUF
17
Jaylen Waddle
WR
MIA
vs. WAS
18
Drake London
WR
ATL
vs. CAR
19
Rico Dowdle
RB
CAR
at ATL
20
Javonte Williams
RB
DAL
at LV
21
Kyren Williams
RB
LAR
vs. SEA
22
Brock Bowers
TE
LV
vs. DAL
23
Justin Jefferson
WR
MIN
vs. CHI
24
Nico Collins
WR
HOU
at TEN
25
Davante Adams
WR
LAR
vs. SEA
26
Ladd McConkey
WR
LAC
at JAC
27
Chase Brown
RB
CIN
at PIT
28
Derrick Henry
RB
BAL
at CLE
29
Jaylen Warren
RB
PIT
vs. CIN
30
A.J. Brown
WR
PHI
vs. DET
31
Marvin Harrison Jr.
WR
ARI
at SF
32
George Pickens
WR
DAL
at LV
33
TreVeyon Henderson
RB
NE
vs. NYJ
34
Kimani Vidal
RB
LAC
at JAC
35
Breece Hall
RB
NYJ
at NE
36
Quinshon Judkins
RB
CLE
vs. BAL
37
Aaron Jones Sr.
RB
MIN
vs. CHI
38
George Kittle
TE
SF
at ARI
39
Rome Odunze
WR
CHI
at MIN
40
Jake Ferguson
TE
DAL
at LV
41
Stefon Diggs
WR
NE
vs. NYJ
42
Zay Flowers
WR
BAL
at CLE
43
Devonta Smith
WR
PHI
vs. DET
44
Tee Higgins
WR
CIN
at PIT
45
Rachaad White
RB
TB
at BUF
46
Travis Etienne Jr.
RB
JAC
vs. LAC
47
Woody Marks
RB
HOU
at TEN
48
Oronde Gadsden
TE
LAC
at JAC
49
Romeo Doubs
WR
GB
at NYG
50
Jameson Williams
WR
DET
at PHI
51
DK Metcalf
WR
PIT
vs. CIN
52
D'Andre Swift
RB
CHI
at MIN
53
Jauan Jennings
WR
SF
vs. ARI
54
Quentin Johnston
WR
LAC
at JAC
55
Wan'Dale Robinson
WR
NYG
vs. GB
56
Sam LaPorta
TE
DET
at PHI
57
Deebo Samuel Sr.
WR
WAS
at MIA
58
Travis Kelce
TE
KC
at DEN
59
Tetairoa McMillan
WR
CAR
at ATL
60
Courtland Sutton
WR
DEN
vs. KC
61
J.K. Dobbins
RB
DEN
vs. KC
62
Parker Washington
WR
JAC
vs. LAC
63
Khalil Shakir
WR
BUF
vs. TB
64
Dallas Goedert
TE
PHI
vs. DET
65
Mark Andrews
TE
BAL
at CLE
66
Cade Otton
TE
TB
at BUF
67
Xavier Worthy
WR
KC
at DEN
68
Tre Tucker
WR
LV
vs. DAL
69
Keenan Allen
WR
LAC
at JAC
70
Tez Johnson
WR
TB
at BUF
71
Tyrone Tracy Jr.
RB
NYG
vs. GB
72
David Montgomery
RB
DET
at PHI
73
Zach Charbonnet
RB
SEA
at LAR
74
Tony Pollard
RB
TEN
vs. HOU
75
Tyjae Spears
RB
TEN
vs. HOU
76
RJ Harvey
RB
DEN
vs. KC
77
Troy Franklin
WR
DEN
vs. KC
78
Keon Coleman
WR
BUF
vs. TB
79
D.J. Moore
WR
CHI
at MIN
80
Kenneth Walker III
RB
SEA
at LAR
81
Kyle Pitts Sr.
TE
ATL
vs. CAR
82
Theo Johnson
TE
NYG
vs. GB
83
Zach Ertz
TE
WAS
at MIA
84
Pat Freiermuth
TE
PIT
vs. CIN
85
Kyle Monangai
RB
CHI
at MIN
86
Colston Loveland
TE
CHI
at MIN
87
Kareem Hunt
RB
KC
at DEN
88
Dalton Schultz
TE
HOU
at TEN
89
Malik Washington
WR
MIA
vs. WAS
90
Jerry Jeudy
WR
CLE
vs. BAL
91
Jordan Addison
WR
MIN
vs. CHI
92
Hunter Henry
TE
NE
vs. NYJ
93
Jonnu Smith
TE
PIT
vs. CIN
94
Luke Musgrave
TE
GB
at NYG
95
Jacory Croskey-Merritt
RB
WAS
at MIA
96
Sean Tucker
RB
TB
at BUF
97
Bam Knight
RB
ARI
vs. SF
98
Christian Watson
WR
GB
at NYG
99
Darnell Mooney
WR
ATL
vs. CAR
100
Mack Hollins
WR
NE
vs. NYJ
Week 11 Fantasy Kicker Rankings
RK
Player
TM
Opponent
1
Brandon Aubrey
DAL
at LV
2
Jake Bates
DET
at PHI
3
Will Reichard
MIN
vs. CHI
4
Chris Boswell
PIT
vs. CIN
5
Cairo Santos
CHI
at MIN
6
Eddy Pineiro
SF
at ARI
7
Tyler Loop
BAL
at CLE
8
Jason Myers
SEA
at LAR
9
Daniel Carlson
LV
vs. DAL
10
Andres Borregales
NE
vs. NYJ
11
Brandon McManus
GB
at NYG
12
Harrison Mevis
LAR
vs. SEA
13
Matthew Wright
HOU
at TEN
14
Matt Prater
BUF
vs. TB
15
Cameron Dicker
LAC
at JAC
16
Chase McLaughlin
TB
at BUF
17
Riley Patterson
MIA
vs. WAS
18
Evan McPherson
CIN
at PIT
19
Chad Ryland
ARI
vs. SF
20
Cam Little
JAC
vs. LAC
21
Harrison Butker
KC
at DEN
22
Zane Gonzalez
ATL
vs. CAR
23
Younghoe Koo
NYG
vs. GB
24
Jake Elliott
PHI
vs. DET
25
Joey Slye
TEN
vs. HOU
26
Wil Lutz
DEN
vs. KC
27
Matt Gay
WAS
at MIA
28
Nick Folk
NYJ
at NE
29
Ryan Fitzgerald
CAR
at ATL
30
Andre Szmyt
CLE
vs. BAL
Week 11 Fantasy Defense/DST Rankings
RK
Player
TM
Opponent
1
Texans
HOU
at TEN
2
Patriots
NE
vs. NYJ
3
Ravens
BAL
at CLE
4
Packers
GB
at NYG
5
Chargers
LAC
at JAC
6
Vikings
MIN
vs. CHI
7
Steelers
PIT
vs. CIN
8
Bills
BUF
vs. TB
9
Falcons
ATL
vs. CAR
10
Dolphins
MIA
vs. WAS
11
Cowboys
DAL
at LV
12
Panthers
CAR
at ATL
13
Cardinals
ARI
vs. SF
14
Rams
LAR
vs. SEA
15
Jaguars
JAC
vs. LAC
16
Titans
TEN
vs. HOU
17
49ers
SF
at ARI
18
Chiefs
KC
at DEN
19
Commanders
WAS
at MIA
20
Bears
CHI
at MIN
21
Broncos
DEN
vs. KC
22
Seahawks
SEA
at LAR
23
Browns
CLE
vs. BAL
24
Eagles
PHI
vs. DET
25
Jets
NYJ
at NE
26
Giants
NYG
vs. GB
27
Lions
DET
at PHI
28
Bengals
CIN
at PIT
29
Buccaneers
TB
at BUF
30
Raiders
LV
vs. DAL