Week 12 Fantasy Football Player Rankings For Every Position and Flex Rankings

Welcome to Week 12!

The NFL schedule goes back to a four-team bye week, as the Chargers, Commanders, Broncos, and Dolphins are off. That leaves us without regular fantasy starters like Justin Herbert, Bo Nix, De’Von Achane, Ladd McConkey and Oronde Gadsden.

There are longer any International Games left on the schedule, so the Sunday slate starts at 1pm ET with seven games. There are four games in the 4pm ET window, followed of course by the usual Sunday night and Monday night contests to end the weekend’s action.

The biggest storyline heading into this week is an important battle in Kansas City between the Chiefs and Indianapolis Colts. The contest includes several fantasy superstars, none more notable than Jonathan Taylor, Rashee Rice, Patrick Mahomes and Travis Kelce. If the Chiefs lose and go to 5-6, they fall deeper out of the AFC postseason race.

With that said, here are my complete fantasy football player rankings, including my top 100 flex rankings, for Week 12 of the NFL season.

Be sure to check back all week for daily updates!

Week 12 Fantasy Player Rankings

Week 12 Fantasy Quarterback Rankings

RK

Player

TM

Opponent

1

Josh Allen

BUF

at HOU

2

Lamar Jackson

BAL

vs. NYJ

3

Drake Maye

NE

at CIN

4

Jalen Hurts

PHI

at DAL

5

Patrick Mahomes

KC

vs. IND

6

Matthew Stafford

LAR

vs. TB

7

Jared Goff

DET

vs. NYG

8

Brock Purdy

SF

vs. CAR

9

Sam Darnold

SEA

at TEN

10

Dak Prescott

DAL

vs. PHI

11

Jacoby Brissett

ARI

vs. JAC

12

Caleb Williams

CHI

vs. PIT

13

Jordan Love

GB

vs. MIN

14

Daniel Jones

IND

at KC

15

Baker Mayfield

TB

at LAR

16

Trevor Lawrence

JAC

at ARI

17

Joe Flacco

CIN

vs. NE

18

Jameis Winston

NYG

at DET

19

Bryce Young

CAR

at SF

20

J.J. McCarthy

MIN

at GB

21

Aaron Rodgers

PIT

at CHI

22

Davis Mills

HOU

vs. BUF

23

Tyrod Taylor

NYJ

at BAL

24

Geno Smith

LV

vs. CLE

25

Kirk Cousins

ATL

vs. NO

26

Shedeur Sanders

CLE

at LV

27

Tyler Shough

NO

vs. ATL

28

Cam Ward

TEN

vs. SEA

Week 12 Fantasy Running Back Rankings

RK

Player

TM

Opponent

1

Christian McCaffrey

SF

vs. CAR

2

Bijan Robinson

ATL

at NO

3

Jahmyr Gibbs

DET

vs. NYG

4

Jonathan Taylor

IND

at KC

5

Josh Jacobs

GB

vs. MIN

6

TreVeyon Henderson

NE

at CIN

7

Saquon Barkley

PHI

at DAL

8

Kyren Williams

LAR

vs. TB

9

Rico Dowdle

CAR

at SF

10

James Cook

BUF

at HOU

11

Ashton Jeanty

LV

vs. CLE

12

Derrick Henry

BAL

vs. NYJ

13

Javonte Williams

DAL

vs. PHI

14

Jaylen Warren

PIT

at CHI

15

Travis Etienne Jr.

JAC

at SF

16

Chase Brown

CIN

vs. NE

17

Kenneth Walker III

SEA

at TEN

18

Aaron Jones Sr.

MIN

at GB

19

Woody Marks

HOU

vs. BUF

20

Quinshon Judkins

CLE

at LV

21

Breece Hall

NYJ

at BAL

22

D'Andre Swift

CHI

vs. PIT

23

Alvin Kamara

NO

vs. ATL

24

Sean Tucker

TB

at LAR

25

Kareem Hunt

KC

vs. IND

26

Tyrone Tracy Jr.

NYG

at DET

27

David Montgomery

DET

vs. NYG

28

Bam Knight

ARI

vs. JAC

29

Zach Charbonnet

SEA

at TEN

30

Tyjae Spears

TEN

vs. SEA

31

Rachaad White

TB

at LAR

32

Tony Pollard

TEN

vs. SEA

33

Kyle Monangai

CHI

vs. PIT

34

Tyler Allgeier

ATL

at NO

35

Kenneth Gainwell

PIT

at CHI

36

Bhayshul Tuten

JAC

at SF

37

Devin Singletary

NYG

at DET

38

Jordan Mason

MIN

at GB

39

Emanuel Wilson

GB

vs. MIN

40

Blake Corum

LAR

vs. TB

41

Michael Carter

ARI

vs. JAC

42

Nick Chubb

HOU

vs. BUF

43

Brashard Smith

KC

vs. IND

44

Chuba Hubbard

CAR

at SF

45

Devin Neal

NO

vs. ATL

46

Isaiah Davis

NYJ

at BAL

47

Brian Robinson Jr.

SF

vs. CAR

48

Dylan Sampson

CLE

at LV

49

Kyle Juszczyk

SF

vs. CAR

50

Ty Johnson

BUF

at HOU

51

Keaton Mitchell

BAL

vs. NYJ

52

Tank Bigsby

PHI

at DAL

53

Terrell Jennings

NE

at CIN

54

Jerome Ford

CLE

at LV

55

Kaleb Johnson

PIT

at CHI

56

Tahj Brooks

CIN

vs. NE

57

Ameer Abdullah

IND

at KC

58

Malik Davis

DAL

vs. PHI

59

LeQunt Allen Jr.

JAC

at ARI

60

Chris Brooks

GB

vs. MIN

Week 12 Fantasy Wide Receiver Rankings

RK

Player

TM

Opponent

1

Puka Nacua

LAR

vs. TB

2

Jaxon Smith-Njigba

SEA

at TEN

3

Amon-Ra St. Brown

DET

vs. NYG

4

CeeDee Lamb

DAL

vs. PHI

5

Rashee Rice

KC

vs. IND

6

Tetairoa McMillan

CAR

at SF

7

Nico Collins

HOU

vs. BUF

8

Emeka Egbuka

TB

at LAR

9

Justin Jefferson

MIN

at GB

10

Davante Adams

LAR

vs. TB

11

George Pickens

DAL

vs. PHI

12

Zay Flowers

BAL

vs. NYJ

13

Jameson Williams

DET

vs. NYG

14

Stefon Diggs

NE

at CIN

15

A.J. Brown

PHI

at DAL

16

Chris Olave

NO

vs. ATL

17

Michael Pittman Jr.

IND

at KC

18

Devonta Smith

PHI

at DAL

19

Tee Higgins

CIN

vs. NE

20

Rome Odunze

CHI

vs. PIT

21

Wan'Dale Robinson

NYG

at DET

22

Alec Pierce

IND

at KC

23

DK Metcalf

PIT

at CHI

24

Xavier Worthy

KC

vs. IND

25

Khalil Shakir

BUF

at HOU

26

Jauan Jennings

SF

vs. JAC

27

Michael Wilson

ARI

vs. JAC

28

Tre Tucker

LV

vs. CLE

29

Romeo Doubs

GB

vs. MIN

30

Brian Thomas Jr.

JAC

at ARI

31

Mack Hollins

NE

at CIN

32

Parker Washington

JAC

at ARI

33

Jerry Jeudy

CLE

at LV

34

D.J. Moore

CHI

vs. PIT

35

Ricky Pearsall

SF

vs. CAR

36

Christian Watson

GB

vs. MIN

37

Rashid Shaheed

SEA

at TEN

38

Andrei Iosivas

CIN

vs. NE

39

Jordan Addison

MIN

at GB

40

Darnell Mooney

ATL

at NO

41

Josh Downs

IND

at KC

42

Greg Dortch

ARI

vs. JAC

43

Jakobi Meyers

JAC

at SF

44

Tez Johnson

TB

at LAR

45

Rashod Bateman

BAL

vs. NYJ

46

Jayden Higgins

HOU

vs. BUF

47

Cooper Kupp

SEA

at TEN

48

Elic Ayomanor

TEN

vs. SEA

49

Hollywood Brown

KC

vs. IND

50

Matthew Golden

GB

vs. MIN

51

Darius Slayton

NYG

at DET

52

Keon Coleman

BUF

at HOU

53

Roman Wilson

PIT

at CHI

54

Chimere Dike

TEN

vs. SEA

55

Calvin Austin II

PIT

at CHI

56

Cedric Tillman

CLE

at LV

57

Tyler Lockett

LV

vs. CLE

58

Sterling Shepard

TB

at LAR

59

Jalen Coker

CAR

at SF

60

DeMario Douglas

NE

at CIN

Week 12 Fantasy Tight End Rankings

RK

Player

TM

Opponent

1

Trey McBride

ARI

vs. JAC

2

Brock Bowers

LV

vs. CLE

3

George Kittle

SF

vs. CAR

4

Jake Ferguson

DAL

vs. PHI

5

Tyler Warren

IND

at KC

6

Travis Kelce

KC

vs. IND

7

Mark Andrews

BAL

vs. NYJ

8

Dallas Goedert

PHI

at DAL

9

Juwan Johnson

NO

vs. ATL

10

Cade Otton

TB

at LAR

11

Hunter Henry

NE

at CIN

12

Kyle Pitts Sr.

ATL

at NO

13

Dalton Schultz

HOU

vs. BUF

14

Theo Johnson

NYG

at DET

15

David Njoku

CLE

at LV

16

Mason Taylor

NYJ

at BAL

17

Colston Loveland

CHI

vs. PIT

18

Harold Fannin Jr.

CLE

at LV

19

Michael Mayer

LV

vs. CLE

20

T.J. Hockenson

MIN

at GB

21

AJ Barner

SEA

at TEN

22

Luke Musgrave

GB

vs. MIN

23

Pat Freiermuth

PIT

at CHI

24

Noah Fant

CIN

vs. NE

25

Jonnu Smith

PIT

at CHI

26

Chig Okonkwo

TEN

vs. SEA

27

Brock Wright

DET

vs. NYG

28

Dawson Knox

BUF

at HOU

29

Tyler Higbee

LAR

vs. TB

30

Darnell Washington

PIT

at CHI

31

Isaiah Likely

BAL

vs. NYJ

32

Taysom Hill

NO

vs. ATL

Week 12 Fantasy Flex Rankings

RK

Player

Pos

TM

Opponent

1

Christian McCaffrey

RB

SF

vs. CAR

2

Bijan Robinson

RB

ATL

at NO

3

Jahmyr Gibbs

RB

DET

vs. NYG

4

Jonathan Taylor

RB

IND

at KC

5

Puka Nacua

WR

LAR

vs. TB

6

Jaxon Smith-Njigba

WR

SEA

at TEN

7

Amon-Ra St. Brown

WR

DET

vs. NYG

8

CeeDee Lamb

WR

DAL

vs. PHI

9

Rashee Rice

WR

KC

vs. IND

10

Josh Jacobs

RB

GB

vs. MIN

11

Trey McBride

TE

ARI

vs. JAC

12

TreVeyon Henderson

RB

NE

at CIN

13

Saquon Barkley

RB

PHI

at DAL

14

Kyren Williams

RB

LAR

vs. TB

15

Rico Dowdle

RB

CAR

at SF

16

James Cook

RB

BUF

at HOU

17

Tetairoa McMillan

WR

CAR

at SF

18

Nico Collins

WR

HOU

vs. BUF

19

Brock Bowers

TE

LV

vs. CLE

20

Emeka Egbuka

WR

TB

at LAR

21

Justin Jefferson

WR

MIN

at GB

22

Davante Adams

WR

LAR

vs. TB

23

Ashton Jeanty

RB

LV

vs. CLE

24

Derrick Henry

RB

BAL

vs. NYJ

25

Javonte Williams

RB

DAL

vs. PHI

26

George Pickens

WR

DAL

vs. PHI

27

Zay Flowers

WR

BAL

vs. NYJ

28

Jameson Williams

WR

DET

vs. NYG

29

Jaylen Warren

RB

PIT

at CHI

30

Travis Etienne Jr.

RB

JAC

at SF

31

Chase Brown

RB

CIN

vs. NE

32

Stefon Diggs

WR

NE

at CIN

33

A.J. Brown

WR

PHI

at DAL

34

Chris Olave

WR

NO

vs. ATL

35

Michael Pittman Jr.

WR

IND

at KC

36

George Kittle

TE

SF

vs. CAR

37

Devonta Smith

WR

PHI

at DAL

38

Tee Higgins

WR

CIN

vs. NE

39

Jake Ferguson

TE

DAL

vs. PHI

40

Rome Odunze

WR

CHI

vs. PIT

41

Kenneth Walker III

RB

SEA

at TEN

42

Wan'Dale Robinson

WR

NYG

at DET

43

Aaron Jones Sr.

RB

MIN

at GB

44

Woody Marks

RB

HOU

vs. BUF

45

Quinshon Judkins

RB

CLE

at LV

46

Breece Hall

RB

NYJ

at BAL

47

D'Andre Swift

RB

CHI

vs. PIT

48

Tyler Warren

TE

IND

at KC

49

Alec Pierce

WR

IND

at KC

50

Travis Kelce

TE

KC

vs. IND

51

DK Metcalf

WR

PIT

at CHI

52

Xavier Worthy

WR

KC

vs. IND

53

Khalil Shakir

WR

BUF

at HOU

54

Jauan Jennings

WR

SF

vs. JAC

55

Michael Wilson

WR

ARI

vs. JAC

56

Alvin Kamara

RB

NO

vs. ATL

57

Sean Tucker

RB

TB

at LAR

58

Kareem Hunt

RB

KC

vs. IND

59

Tyrone Tracy Jr.

RB

NYG

at DET

60

David Montgomery

RB

DET

vs. NYG

61

Tre Tucker

WR

LV

vs. CLE

62

Romeo Doubs

WR

GB

vs. MIN

63

Brian Thomas Jr.

WR

JAC

at ARI

64

Bam Knight

RB

ARI

vs. JAC

65

Zach Charbonnet

RB

SEA

at TEN

66

Mark Andrews

TE

BAL

vs. NYJ

67

Mack Hollins

WR

NE

at CIN

68

Parker Washington

WR

JAC

at ARI

69

Dallas Goedert

TE

PHI

at DAL

70

Jerry Jeudy

WR

CLE

at LV

71

Tyjae Spears

RB

TEN

vs. SEA

72

Juwan Johnson

TE

NO

vs. ATL

73

D.J. Moore

WR

CHI

vs. PIT

74

Ricky Pearsall

WR

SF

vs. CAR

75

Cade Otton

TE

TB

at LAR

76

Hunter Henry

TE

NE

at CIN

77

Christian Watson

WR

GB

vs. MIN

78

Kyle Pitts Sr.

TE

ATL

at NO

79

Dalton Schultz

TE

HOU

vs. BUF

80

Theo Johnson

TE

NYG

at DET

81

Rachaad White

RB

TB

at LAR

82

Tony Pollard

RB

TEN

vs. SEA

83

Kyle Monangai

RB

CHI

vs. PIT

84

Rashid Shaheed

WR

SEA

at TEN

85

Tyler Allgeier

RB

ATL

at NO

86

David Njoku

TE

CLE

at LV

87

Kenneth Gainwell

RB

PIT

at CHI

88

Bhayshul Tuten

RB

JAC

at SF

89

Devin Singletary

RB

NYG

at DET

90

Jordan Mason

RB

MIN

at GB

91

Emanuel Wilson

RB

GB

vs. MIN

92

Andrei Iosivas

WR

CIN

vs. NE

93

Darnell Mooney

WR

ATL

at NO

94

Josh Downs

WR

IND

at KC

95

Jordan Addison

WR

MIN

at GB

96

Greg Dortch

WR

ARI

vs. JAC

97

Jakobi Meyers

WR

JAC

at SF

98

Tez Johnson

WR

TB

at LAR

99

Mason Taylor

TE

NYJ

at BAL

100

Colston Loveland

TE

CHI

vs. PIT

Week 12 Fantasy Kicker Rankings

RK

Player

TM

Opponent

1

Brandon Aubrey

DAL

vs. PHI

2

Tyler Loop

BAL

vs. NYJ

3

Jake Bates

DET

vs. MYG

4

Jason Myers

SEA

at TEN

5

Cairo Santos

CHI

vs. PIT

6

Cam Little

JAC

at ARI

7

Chris Boswell

PIT

vat CHI

8

Chase McLaughlin

TB

at LAR

9

Harrison Mevis

LAR

vs. TB

10

Andy Borregales

NE

at CIN

11

Jake Elliott

PHI

at DAL

12

Matt Prater

BUF

at HOU

13

Harrison Butker

KC

vs. IND

14

Lucas Havrisik

GB

vs. MIN

15

Zane Gonzalez

ATL

at NO

16

Chad Ryland

ARI

vs. JAC

17

Evan McPherson

CIN

vs. NE

18

Daniel Carlson

LV

vs. CLE

19

Will Reichard

MIN

at GB

20

Nick Folk

NYJ

at BAL

21

Matthew Wright

HOU

vs. BUF

22

Ryan Fitzgerald

CAR

at SF

23

Andre Szmyt

CLE

at LV

24

Younghoe Koo

NYG

at DET

25

Joey Slye

TEN

vs. SEA

26

Michael Badgley

IND

at KC

27

Blake Grupe

NO

vs. ATL

28

TBD

SF

vs. CAR

Week 12 Fantasy Defense/DST Rankings

RK

Player

TM

Opponent

1

Seahawks

SEA

at TEN

2

Ravens

BAL

vs. NYJ

3

Lions

DET

vs. NYG

4

Packers

GB

vs. MIN

5

Patriots

NE

at CIN

6

Bills

BUF

at HOU

7

Browns

CLE

at LV

8

Raiders

LV

vs. CLE

9

Falcons

ATL

at NO

10

Rams

LAR

vs. TB

11

Cardinals

ARI

vs. JAC

12

49ers

SF

vs. CAR

13

Steelers

PIT

at CHI

14

Saints

NO

vs. ATL

15

Vikings

MIN

at GB

16

Bears

CHI

vs. PIT

17

Jaguars

JAC

at ARI

18

Chiefs

KC

vs. IND

19

Panthers

CAR

at SF

20

Titans

TEN

vs. SEA

21

Eagles

PHI

at DAL

22

Texans

HOU

vs. BUF

23

Jets

NYJ

at BAL

24

Colts

IND

at KC

25

Buccaneers

TB

at LAR

26

Bengals

CIN

vs. NE

27

Cowboys

DAL

vs. PHI

28

Giants

NYG

at DET

