Week 12 Fantasy Football Player Rankings For Every Position and Flex Rankings
Welcome to Week 12!
The NFL schedule goes back to a four-team bye week, as the Chargers, Commanders, Broncos, and Dolphins are off. That leaves us without regular fantasy starters like Justin Herbert, Bo Nix, De’Von Achane, Ladd McConkey and Oronde Gadsden.
There are longer any International Games left on the schedule, so the Sunday slate starts at 1pm ET with seven games. There are four games in the 4pm ET window, followed of course by the usual Sunday night and Monday night contests to end the weekend’s action.
The biggest storyline heading into this week is an important battle in Kansas City between the Chiefs and Indianapolis Colts. The contest includes several fantasy superstars, none more notable than Jonathan Taylor, Rashee Rice, Patrick Mahomes and Travis Kelce. If the Chiefs lose and go to 5-6, they fall deeper out of the AFC postseason race.
With that said, here are my complete fantasy football player rankings, including my top 100 flex rankings, for Week 12 of the NFL season.
Week 12 Fantasy Player Rankings
Week 12 Fantasy Quarterback Rankings
RK
Player
TM
Opponent
1
Josh Allen
BUF
at HOU
2
Lamar Jackson
BAL
vs. NYJ
3
Drake Maye
NE
at CIN
4
Jalen Hurts
PHI
at DAL
5
Patrick Mahomes
KC
vs. IND
6
Matthew Stafford
LAR
vs. TB
7
Jared Goff
DET
vs. NYG
8
Brock Purdy
SF
vs. CAR
9
Sam Darnold
SEA
at TEN
10
Dak Prescott
DAL
vs. PHI
11
Jacoby Brissett
ARI
vs. JAC
12
Caleb Williams
CHI
vs. PIT
13
Jordan Love
GB
vs. MIN
14
Daniel Jones
IND
at KC
15
Baker Mayfield
TB
at LAR
16
Trevor Lawrence
JAC
at ARI
17
Joe Flacco
CIN
vs. NE
18
Jameis Winston
NYG
at DET
19
Bryce Young
CAR
at SF
20
J.J. McCarthy
MIN
at GB
21
Aaron Rodgers
PIT
at CHI
22
Davis Mills
HOU
vs. BUF
23
Tyrod Taylor
NYJ
at BAL
24
Geno Smith
LV
vs. CLE
25
Kirk Cousins
ATL
vs. NO
26
Shedeur Sanders
CLE
at LV
27
Tyler Shough
NO
vs. ATL
28
Cam Ward
TEN
vs. SEA
Week 12 Fantasy Running Back Rankings
RK
Player
TM
Opponent
1
Christian McCaffrey
SF
vs. CAR
2
Bijan Robinson
ATL
at NO
3
Jahmyr Gibbs
DET
vs. NYG
4
Jonathan Taylor
IND
at KC
5
Josh Jacobs
GB
vs. MIN
6
TreVeyon Henderson
NE
at CIN
7
Saquon Barkley
PHI
at DAL
8
Kyren Williams
LAR
vs. TB
9
Rico Dowdle
CAR
at SF
10
James Cook
BUF
at HOU
11
Ashton Jeanty
LV
vs. CLE
12
Derrick Henry
BAL
vs. NYJ
13
Javonte Williams
DAL
vs. PHI
14
Jaylen Warren
PIT
at CHI
15
Travis Etienne Jr.
JAC
at SF
16
Chase Brown
CIN
vs. NE
17
Kenneth Walker III
SEA
at TEN
18
Aaron Jones Sr.
MIN
at GB
19
Woody Marks
HOU
vs. BUF
20
Quinshon Judkins
CLE
at LV
21
Breece Hall
NYJ
at BAL
22
D'Andre Swift
CHI
vs. PIT
23
Alvin Kamara
NO
vs. ATL
24
Sean Tucker
TB
at LAR
25
Kareem Hunt
KC
vs. IND
26
Tyrone Tracy Jr.
NYG
at DET
27
David Montgomery
DET
vs. NYG
28
Bam Knight
ARI
vs. JAC
29
Zach Charbonnet
SEA
at TEN
30
Tyjae Spears
TEN
vs. SEA
31
Rachaad White
TB
at LAR
32
Tony Pollard
TEN
vs. SEA
33
Kyle Monangai
CHI
vs. PIT
34
Tyler Allgeier
ATL
at NO
35
Kenneth Gainwell
PIT
at CHI
36
Bhayshul Tuten
JAC
at SF
37
Devin Singletary
NYG
at DET
38
Jordan Mason
MIN
at GB
39
Emanuel Wilson
GB
vs. MIN
40
Blake Corum
LAR
vs. TB
41
Michael Carter
ARI
vs. JAC
42
Nick Chubb
HOU
vs. BUF
43
Brashard Smith
KC
vs. IND
44
Chuba Hubbard
CAR
at SF
45
Devin Neal
NO
vs. ATL
46
Isaiah Davis
NYJ
at BAL
47
Brian Robinson Jr.
SF
vs. CAR
48
Dylan Sampson
CLE
at LV
49
Kyle Juszczyk
SF
vs. CAR
50
Ty Johnson
BUF
at HOU
51
Keaton Mitchell
BAL
vs. NYJ
52
Tank Bigsby
PHI
at DAL
53
Terrell Jennings
NE
at CIN
54
Jerome Ford
CLE
at LV
55
Kaleb Johnson
PIT
at CHI
56
Tahj Brooks
CIN
vs. NE
57
Ameer Abdullah
IND
at KC
58
Malik Davis
DAL
vs. PHI
59
LeQunt Allen Jr.
JAC
at ARI
60
Chris Brooks
GB
vs. MIN
Week 12 Fantasy Wide Receiver Rankings
RK
Player
TM
Opponent
1
Puka Nacua
LAR
vs. TB
2
Jaxon Smith-Njigba
SEA
at TEN
3
Amon-Ra St. Brown
DET
vs. NYG
4
CeeDee Lamb
DAL
vs. PHI
5
Rashee Rice
KC
vs. IND
6
Tetairoa McMillan
CAR
at SF
7
Nico Collins
HOU
vs. BUF
8
Emeka Egbuka
TB
at LAR
9
Justin Jefferson
MIN
at GB
10
Davante Adams
LAR
vs. TB
11
George Pickens
DAL
vs. PHI
12
Zay Flowers
BAL
vs. NYJ
13
Jameson Williams
DET
vs. NYG
14
Stefon Diggs
NE
at CIN
15
A.J. Brown
PHI
at DAL
16
Chris Olave
NO
vs. ATL
17
Michael Pittman Jr.
IND
at KC
18
Devonta Smith
PHI
at DAL
19
Tee Higgins
CIN
vs. NE
20
Rome Odunze
CHI
vs. PIT
21
Wan'Dale Robinson
NYG
at DET
22
Alec Pierce
IND
at KC
23
DK Metcalf
PIT
at CHI
24
Xavier Worthy
KC
vs. IND
25
Khalil Shakir
BUF
at HOU
26
Jauan Jennings
SF
vs. JAC
27
Michael Wilson
ARI
vs. JAC
28
Tre Tucker
LV
vs. CLE
29
Romeo Doubs
GB
vs. MIN
30
Brian Thomas Jr.
JAC
at ARI
31
Mack Hollins
NE
at CIN
32
Parker Washington
JAC
at ARI
33
Jerry Jeudy
CLE
at LV
34
D.J. Moore
CHI
vs. PIT
35
Ricky Pearsall
SF
vs. CAR
36
Christian Watson
GB
vs. MIN
37
Rashid Shaheed
SEA
at TEN
38
Andrei Iosivas
CIN
vs. NE
39
Jordan Addison
MIN
at GB
40
Darnell Mooney
ATL
at NO
41
Josh Downs
IND
at KC
42
Greg Dortch
ARI
vs. JAC
43
Jakobi Meyers
JAC
at SF
44
Tez Johnson
TB
at LAR
45
Rashod Bateman
BAL
vs. NYJ
46
Jayden Higgins
HOU
vs. BUF
47
Cooper Kupp
SEA
at TEN
48
Elic Ayomanor
TEN
vs. SEA
49
Hollywood Brown
KC
vs. IND
50
Matthew Golden
GB
vs. MIN
51
Darius Slayton
NYG
at DET
52
Keon Coleman
BUF
at HOU
53
Roman Wilson
PIT
at CHI
54
Chimere Dike
TEN
vs. SEA
55
Calvin Austin II
PIT
at CHI
56
Cedric Tillman
CLE
at LV
57
Tyler Lockett
LV
vs. CLE
58
Sterling Shepard
TB
at LAR
59
Jalen Coker
CAR
at SF
60
DeMario Douglas
NE
at CIN
Week 12 Fantasy Tight End Rankings
RK
Player
TM
Opponent
1
Trey McBride
ARI
vs. JAC
2
Brock Bowers
LV
vs. CLE
3
George Kittle
SF
vs. CAR
4
Jake Ferguson
DAL
vs. PHI
5
Tyler Warren
IND
at KC
6
Travis Kelce
KC
vs. IND
7
Mark Andrews
BAL
vs. NYJ
8
Dallas Goedert
PHI
at DAL
9
Juwan Johnson
NO
vs. ATL
10
Cade Otton
TB
at LAR
11
Hunter Henry
NE
at CIN
12
Kyle Pitts Sr.
ATL
at NO
13
Dalton Schultz
HOU
vs. BUF
14
Theo Johnson
NYG
at DET
15
David Njoku
CLE
at LV
16
Mason Taylor
NYJ
at BAL
17
Colston Loveland
CHI
vs. PIT
18
Harold Fannin Jr.
CLE
at LV
19
Michael Mayer
LV
vs. CLE
20
T.J. Hockenson
MIN
at GB
21
AJ Barner
SEA
at TEN
22
Luke Musgrave
GB
vs. MIN
23
Pat Freiermuth
PIT
at CHI
24
Noah Fant
CIN
vs. NE
25
Jonnu Smith
PIT
at CHI
26
Chig Okonkwo
TEN
vs. SEA
27
Brock Wright
DET
vs. NYG
28
Dawson Knox
BUF
at HOU
29
Tyler Higbee
LAR
vs. TB
30
Darnell Washington
PIT
at CHI
31
Isaiah Likely
BAL
vs. NYJ
32
Taysom Hill
NO
vs. ATL
Week 12 Fantasy Flex Rankings
RK
Player
Pos
TM
Opponent
1
Christian McCaffrey
RB
SF
vs. CAR
2
Bijan Robinson
RB
ATL
at NO
3
Jahmyr Gibbs
RB
DET
vs. NYG
4
Jonathan Taylor
RB
IND
at KC
5
Puka Nacua
WR
LAR
vs. TB
6
Jaxon Smith-Njigba
WR
SEA
at TEN
7
Amon-Ra St. Brown
WR
DET
vs. NYG
8
CeeDee Lamb
WR
DAL
vs. PHI
9
Rashee Rice
WR
KC
vs. IND
10
Josh Jacobs
RB
GB
vs. MIN
11
Trey McBride
TE
ARI
vs. JAC
12
TreVeyon Henderson
RB
NE
at CIN
13
Saquon Barkley
RB
PHI
at DAL
14
Kyren Williams
RB
LAR
vs. TB
15
Rico Dowdle
RB
CAR
at SF
16
James Cook
RB
BUF
at HOU
17
Tetairoa McMillan
WR
CAR
at SF
18
Nico Collins
WR
HOU
vs. BUF
19
Brock Bowers
TE
LV
vs. CLE
20
Emeka Egbuka
WR
TB
at LAR
21
Justin Jefferson
WR
MIN
at GB
22
Davante Adams
WR
LAR
vs. TB
23
Ashton Jeanty
RB
LV
vs. CLE
24
Derrick Henry
RB
BAL
vs. NYJ
25
Javonte Williams
RB
DAL
vs. PHI
26
George Pickens
WR
DAL
vs. PHI
27
Zay Flowers
WR
BAL
vs. NYJ
28
Jameson Williams
WR
DET
vs. NYG
29
Jaylen Warren
RB
PIT
at CHI
30
Travis Etienne Jr.
RB
JAC
at SF
31
Chase Brown
RB
CIN
vs. NE
32
Stefon Diggs
WR
NE
at CIN
33
A.J. Brown
WR
PHI
at DAL
34
Chris Olave
WR
NO
vs. ATL
35
Michael Pittman Jr.
WR
IND
at KC
36
George Kittle
TE
SF
vs. CAR
37
Devonta Smith
WR
PHI
at DAL
38
Tee Higgins
WR
CIN
vs. NE
39
Jake Ferguson
TE
DAL
vs. PHI
40
Rome Odunze
WR
CHI
vs. PIT
41
Kenneth Walker III
RB
SEA
at TEN
42
Wan'Dale Robinson
WR
NYG
at DET
43
Aaron Jones Sr.
RB
MIN
at GB
44
Woody Marks
RB
HOU
vs. BUF
45
Quinshon Judkins
RB
CLE
at LV
46
Breece Hall
RB
NYJ
at BAL
47
D'Andre Swift
RB
CHI
vs. PIT
48
Tyler Warren
TE
IND
at KC
49
Alec Pierce
WR
IND
at KC
50
Travis Kelce
TE
KC
vs. IND
51
DK Metcalf
WR
PIT
at CHI
52
Xavier Worthy
WR
KC
vs. IND
53
Khalil Shakir
WR
BUF
at HOU
54
Jauan Jennings
WR
SF
vs. JAC
55
Michael Wilson
WR
ARI
vs. JAC
56
Alvin Kamara
RB
NO
vs. ATL
57
Sean Tucker
RB
TB
at LAR
58
Kareem Hunt
RB
KC
vs. IND
59
Tyrone Tracy Jr.
RB
NYG
at DET
60
David Montgomery
RB
DET
vs. NYG
61
Tre Tucker
WR
LV
vs. CLE
62
Romeo Doubs
WR
GB
vs. MIN
63
Brian Thomas Jr.
WR
JAC
at ARI
64
Bam Knight
RB
ARI
vs. JAC
65
Zach Charbonnet
RB
SEA
at TEN
66
Mark Andrews
TE
BAL
vs. NYJ
67
Mack Hollins
WR
NE
at CIN
68
Parker Washington
WR
JAC
at ARI
69
Dallas Goedert
TE
PHI
at DAL
70
Jerry Jeudy
WR
CLE
at LV
71
Tyjae Spears
RB
TEN
vs. SEA
72
Juwan Johnson
TE
NO
vs. ATL
73
D.J. Moore
WR
CHI
vs. PIT
74
Ricky Pearsall
WR
SF
vs. CAR
75
Cade Otton
TE
TB
at LAR
76
Hunter Henry
TE
NE
at CIN
77
Christian Watson
WR
GB
vs. MIN
78
Kyle Pitts Sr.
TE
ATL
at NO
79
Dalton Schultz
TE
HOU
vs. BUF
80
Theo Johnson
TE
NYG
at DET
81
Rachaad White
RB
TB
at LAR
82
Tony Pollard
RB
TEN
vs. SEA
83
Kyle Monangai
RB
CHI
vs. PIT
84
Rashid Shaheed
WR
SEA
at TEN
85
Tyler Allgeier
RB
ATL
at NO
86
David Njoku
TE
CLE
at LV
87
Kenneth Gainwell
RB
PIT
at CHI
88
Bhayshul Tuten
RB
JAC
at SF
89
Devin Singletary
RB
NYG
at DET
90
Jordan Mason
RB
MIN
at GB
91
Emanuel Wilson
RB
GB
vs. MIN
92
Andrei Iosivas
WR
CIN
vs. NE
93
Darnell Mooney
WR
ATL
at NO
94
Josh Downs
WR
IND
at KC
95
Jordan Addison
WR
MIN
at GB
96
Greg Dortch
WR
ARI
vs. JAC
97
Jakobi Meyers
WR
JAC
at SF
98
Tez Johnson
WR
TB
at LAR
99
Mason Taylor
TE
NYJ
at BAL
100
Colston Loveland
TE
CHI
vs. PIT
Week 12 Fantasy Kicker Rankings
RK
Player
TM
Opponent
1
Brandon Aubrey
DAL
vs. PHI
2
Tyler Loop
BAL
vs. NYJ
3
Jake Bates
DET
vs. MYG
4
Jason Myers
SEA
at TEN
5
Cairo Santos
CHI
vs. PIT
6
Cam Little
JAC
at ARI
7
Chris Boswell
PIT
vat CHI
8
Chase McLaughlin
TB
at LAR
9
Harrison Mevis
LAR
vs. TB
10
Andy Borregales
NE
at CIN
11
Jake Elliott
PHI
at DAL
12
Matt Prater
BUF
at HOU
13
Harrison Butker
KC
vs. IND
14
Lucas Havrisik
GB
vs. MIN
15
Zane Gonzalez
ATL
at NO
16
Chad Ryland
ARI
vs. JAC
17
Evan McPherson
CIN
vs. NE
18
Daniel Carlson
LV
vs. CLE
19
Will Reichard
MIN
at GB
20
Nick Folk
NYJ
at BAL
21
Matthew Wright
HOU
vs. BUF
22
Ryan Fitzgerald
CAR
at SF
23
Andre Szmyt
CLE
at LV
24
Younghoe Koo
NYG
at DET
25
Joey Slye
TEN
vs. SEA
26
Michael Badgley
IND
at KC
27
Blake Grupe
NO
vs. ATL
28
TBD
SF
vs. CAR
Week 12 Fantasy Defense/DST Rankings
RK
Player
TM
Opponent
1
Seahawks
SEA
at TEN
2
Ravens
BAL
vs. NYJ
3
Lions
DET
vs. NYG
4
Packers
GB
vs. MIN
5
Patriots
NE
at CIN
6
Bills
BUF
at HOU
7
Browns
CLE
at LV
8
Raiders
LV
vs. CLE
9
Falcons
ATL
at NO
10
Rams
LAR
vs. TB
11
Cardinals
ARI
vs. JAC
12
49ers
SF
vs. CAR
13
Steelers
PIT
at CHI
14
Saints
NO
vs. ATL
15
Vikings
MIN
at GB
16
Bears
CHI
vs. PIT
17
Jaguars
JAC
at ARI
18
Chiefs
KC
vs. IND
19
Panthers
CAR
at SF
20
Titans
TEN
vs. SEA
21
Eagles
PHI
at DAL
22
Texans
HOU
vs. BUF
23
Jets
NYJ
at BAL
24
Colts
IND
at KC
25
Buccaneers
TB
at LAR
26
Bengals
CIN
vs. NE
27
Cowboys
DAL
vs. PHI
28
Giants
NYG
at DET