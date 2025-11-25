SI

Week 13 Fantasy Football Player Rankings For Every Position and Flex Rankings

Michael Fabiano

Week 13 Fantasy Player Rankings
Welcome to Week 13 and Happy Thanksgiving!

The NFL schedule doesn’t include any byes this week (there are four teams off in Week 14, at which point the byes are over). There are three games on Thursday this week, as the Packers face the Lions, the Chiefs battle the Cowboys, and the Ravens host the Bengals.

There is also a Friday game (the NFL’s Black Friday contest) that features the Bears and the Eagles, so fantasy managers will have four days of NFL football in total this week.

The biggest storyline heading into this slate is that huge game in Dallas between the Cowboys and Chiefs, as both teams are fighting for the postseason lives. This will also likely be the most watched Thanksgiving Day game in NFL history. The contest includes several fantasy superstars, none more notable than Patrick Mahomes, Dak Prescott, Rashee Rice, CeeDee Lamb, George Pickens, Jake Ferguson, and Travis Kelce. Draft Kings has the total at a lofty 52.5.  

With that said, here are my complete fantasy football player rankings, including my top 100 flex rankings, for Week 13 of the NFL season.

Week 13 Fantasy Quarterback Rankings

RK

Player

TM

Opponent

1

Patrick Mahomes

KC

at DAL

2

Josh Allen

BUF

at PIT

3

Jalen Hurts

PHI

at CHI

4

Drake Maye

NE

vs. NYG

5

Lamar Jackson

BAL

vs. CIN

6

Justin Herbert

LAC

vs. LV

7

Matthew Stafford

LAR

at CAR

8

Joe Burrow

CIN

at BAL

9

Bo Nix

DEN

at WAS

10

Jacoby Brissett

ARI

at TB

11

Dak Prescott

DAL

vs. KC

12

Jared Goff

DET

vs. GB

13

Jaxson Dart

NYG

at NE

14

Trevor Lawrence

JAC

at TEN

15

Sam Darnold

SEA

vs. MIN

16

Caleb Williams

CHI

at PHI

17

Brock Purdy

SF

at CLE

18

Daniel Jones

IND

vs. HOU

19

Jordan Love

GB

at DET

20

Tua Tagovailoa

MIA

vs. NO

21

Marcus Mariota

WAS

vs. DEN

22

Tyrod Taylor

NYJ

vs. ATL

23

Aaron Rodgers

PIT

vs. BUF

24

Bryce Young

CAR

vs. LAR

25

Teddy Bridgewater

TB

vs. ARI

26

Davis Mills

HOU

at IND

27

Kirk Cousins

ATL

at NYJ

28

Cam Ward

TEN

vs. JAC

29

Tyler Shough

NO

at MIA

30

Geno Smith

LV

at LAC

31

Shedeur Sanders

CLE

vs. SF

32

Max Brosmer

MIN

at SEA

Week 13 Fantasy Running Back Rankings

RK

Player

TM

Opponent

1

Christian McCaffrey

SF

at CLE

2

Bijan Robinson

ATL

at NYJ

3

Jahmyr Gibbs

DET

vs. GB

4

Jonathan Taylor

IND

vs. HOU

5

De'Von Achane

MIA

vs. NO

6

James Cook

BUF

at PIT

7

Chase Brown

CIN

at BAL

8

Josh Jacobs

GB

at DET

9

Saquon Barkley

PHI

vs. CHI

10

TreVeyon Henderson

NE

vs. NYG

11

Derrick Henry

BAL

vs. CIN

12

Rico Dowdle

CAR

vs. LAR

13

Breece Hall

NYJ

vs. ATL

14

Ashton Jeanty

LV

at LAC

15

Bucky Irving

TB

vs. ARI

16

Travis Etienne Jr.

JAC

at TEN

17

Kyren Williams

LAR

at CAR

18

Jaylen Warren

PIT

vs. BUF

19

Javonte Williams

DAL

vs. KC

20

Quinshon Judkins

CLE

vs. SF

21

Kimani Vidal

LAC

vs. LV

22

RJ Harvey

DEN

at WAS

23

Kenneth Walker III

SEA

vs. MIN

24

Devin Neal

NO

at MIA

25

Kareem Hunt

KC

at DAL

26

Kenneth Gainwell

PIT

vs. BUF

27

Tyrone Tracy Jr.

NYG

at NE

28

Woody Marks

HOU

at IND

29

Trey Benson

ARI

at TB

30

Aaron Jones Sr.

MIN

at SEA

31

D'Andre Swift

CHI

at PHI

32

Kyle Monangai

CHI

at PHI

33

Zach Charbonnet

SEA

vs. MIN

34

Tony Pollard

TEN

vs. JAC

35

David Montgomery

DET

vs. GB

36

Chris Rodriguez

WAS

vs. DEN

37

Tyjae Spears

TEN

vs. JAC

38

Rhamondre Stevenson

NE

vs. NYG

39

Isiah Pacheco

KC

at DAL

40

Tyler Allgeier

ATL

at NYJ

41

Devin Singletary

NYG

at NE

42

Jordan Mason

MIN

at SEA

43

Emanuel Wilson

GB

at DET

44

Rachaad White

TB

vs. ARI

45

Bhayshul Tuten

JAC

at TEN

46

Jacory Croskey-Merritt

WAS

vs. DEN

47

Michael Carter

ARI

at TB

48

Blake Corum

LAR

at CAR

49

Ollie Gordon II

MIA

vs. NO

50

Dylan Sampson

CLE

vs. SF

51

Chuba Hubbard

CAR

vs. LAR

52

Brian Robinson Jr.

SF

at CLE

53

Sean Tucker

TB

vs. ARI

54

Nick Chubb

HOU

at IND

55

Jaleel McLaughlin

DEN

at WAS

56

Raheem Mostert

LV

at LAC

57

Ty Johnson

BUF

at PIT

58

Justice Hill

BAL

vs. CIN

59

Jaret Patterson

LAC

vs. LV

60

Jeremy McNichols

WAS

vs. DEN

Week 13 Fantasy Wide Receiver Rankings

RK

Player

TM

Opponent

1

Jaxon Smith-Njigba

SEA

vs. MIN

2

Puka Nacua

LAR

at CAR

3

Amon-Ra St. Brown

DET

vs. GB

4

Ja'Maar Chase

CIN

at BAL

5

Rashee Rice

KC

at DAL

6

CeeDee Lamb

DAL

vs. KC

7

George Pickens

DAL

vs. KC

8

Nico Collins

HOU

at IND

9

Davante Adams

LAR

at CAR

10

A.J. Brown

PHI

vs. CHI

11

Jaylen Waddle

MIA

vs. NO

12

Michael Wilson

ARI

at TB

13

Ladd McConkey

LAC

vs. LV

14

Devonta Smith

PHI

vs. CHI

15

Chris Olave

NO

at MIA

16

Wan'Dale Robinson

NYG

at NE

17

Stefon Diggs

NE

vs. NYG

18

Justin Jefferson

MIN

at SEA

19

Tetairoa McMillan

CAR

vs. LAR

20

Jameson Williams

DET

vs. GB

21

Zay Flowers

BAL

vs. CIN

22

Emeka Egbuka

TB

vs. ARI

23

Michael Pittman Jr.

IND

at HOU

24

Courtland Sutton

DEN

at WAS

25

Brian Thomas Jr.

JAC

at TEN

26

Deebo Samuel Sr.

WAS

vs. DEN

27

Troy Franklin

DEN

at WAS

28

DK Metcalf

PIT

vs. BUF

29

Rome Odunze

CHI

at PHI

30

Darnell Mooney

ATL

at NYJ

31

Jauan Jennings

SF

at CLE

32

Khalil Shakir

BUF

at PIT

33

D.J. Moore

CHI

at PHI

34

Christian Watson

GB

at DET

35

Keenan Allen

LAC

vs. LV

36

Jakobi Meyers

JAC

at TEN

37

Xavier Worthy

KC

at DAL

38

Chimere Dike

TEN

vs. JAC

39

Quentin Johnston

LAC

vs. LV

40

Alec Pierce

IND

at HOU

41

Tre Tucker

LV

at LAC

42

Ricky Pearsall

SF

at CLE

43

Malik Washington

MIA

vs. NO

44

Parker Washington

JAC

at TEN

45

Romeo Doubs

GB

at DET

46

Greg Dortch

ARI

at TB

47

John Metchie III

NYJ

vs. ATL

48

Mack Hollins

NE

vs. NYG

49

Jayden Higgins

HOU

vs. IND

50

Cooper Kupp

SEA

vs. MIN

51

Jerry Jeudy

CLE

vs. SF

52

Andrei Iosivas

CIN

at BAL

53

Josh Downs

IND

at HOU

54

Hollywood Brown

KC

at DAL

55

Rashid Shaheed

SEA

vs. MIN

56

Jordan Addison

MIN

at SEA

57

Tez Johnson

TB

vs. ARI

58

Elic Ayomanor

TEN

vs. JAC

59

Rashod Bateman

BAL

vs. CIN

60

Kayshon Boutte

NE

vs. NYG

Week 13 Fantasy Tight End Rankings

RK

Player

TM

Opponent

1

Trey McBride

ARI

at TB

2

George Kittle

SF

at CLE

3

Brock Bowers

LV

at LAC

4

Tyler Warren

IND

vs. HOU

5

Oronde Gadsden

LAC

vs. LV

6

Travis Kelce

KC

at DAL

7

Jake Ferguson

DAL

vs. KC

8

Mark Andrews

BAL

vs. CIN

9

Juwan Johnson

NO

at MIA

10

Dallas Goedert

PHI

vs. CHI

11

Dalton Schultz

HOU

at IND

12

Theo Johnson

NYG

at NE

13

Kyle Pitts Sr.

ATL

at NYJ

14

Cade Otton

TB

vs. ARI

15

Hunter Henry

NE

vs. NYG

16

Zach Ertz

WAS

vs. DEN

17

Brenton Strange

JAC

at TEN

18

AJ Barner

SEA

vs. MIN

19

Harold Fannin Jr.

CLE

vs. SF

20

Isaiah Likely

BAL

vs. CIN

21

Colston Loveland

CHI

at PHI

22

Colby Parkinson

LAR

at CAR

23

Evan Engram

DEN

at WAS

24

T.J. Hockenson

MIN

at SEA

25

Mike Gesicki

CIN

at BAL

26

David Njoku

CLE

vs. SF

27

Taysom Hill

NO

at MIA

28

Pat Freiermuth

PIT

vs. BUF

29

Mason Taylor

NYJ

vs. ATL

30

Jonnu Smith

PIT

vs. BUF

31

Chig Okonkwo

TEN

vs. JAC

32

Darnell Washington

PIT

vs. BUF

Week 13 Fantasy Flex Rankings

RK

Player

Pos

TM

Opponent

1

Christian McCaffrey

RB

SF

at CLE

2

Jaxon Smith-Njigba

WR

SEA

vs. MIN

3

Bijan Robinson

RB

ATL

at NYJ

4

Jahmyr Gibbs

RB

DET

vs. GB

5

Puka Nacua

WR

LAR

at CAR

6

Jonathan Taylor

RB

IND

vs. HOU

7

De'Von Achane

RB

MIA

vs. NO

8

Amon-Ra St. Brown

WR

DET

vs. GB

9

Ja'Maar Chase

WR

CIN

at BAL

10

James Cook

RB

BUF

at PIT

11

Chase Brown

RB

CIN

at BAL

12

Rashee Rice

WR

KC

at DAL

13

CeeDee Lamb

WR

DAL

vs. KC

14

George Pickens

WR

DAL

vs. KC

15

Trey McBride

TE

ARI

at TB

16

Josh Jacobs

RB

GB

at DET

17

Saquon Barkley

RB

PHI

vs. CHI

18

TreVeyon Henderson

RB

NE

vs. NYG

19

Nico Collins

WR

HOU

at IND

20

Davante Adams

WR

LAR

at CAR

21

Derrick Henry

RB

BAL

vs. CIN

22

A.J. Brown

WR

PHI

vs. CHI

23

Jaylen Waddle

WR

MIA

vs. NO

24

Rico Dowdle

RB

CAR

vs. LAR

25

Michael Wilson

WR

ARI

at TB

26

Breece Hall

RB

NYJ

vs. ATL

27

Ashton Jeanty

RB

LV

at LAC

28

Bucky Irving

RB

TB

vs. ARI

29

Travis Etienne Jr.

RB

JAC

at TEN

30

Kyren Williams

RB

LAR

at CAR

31

Ladd McConkey

WR

LAC

vs. LV

32

Devonta Smith

WR

PHI

vs. CHI

33

George Kittle

TE

SF

at CLE

34

Brock Bowers

TE

LV

at LAC

35

Chris Olave

WR

NO

at MIA

36

Jaylen Warren

RB

PIT

vs. BUF

37

Wan'Dale Robinson

WR

NYG

at NE

38

Stefon Diggs

WR

NE

vs. NYG

39

Javonte Williams

RB

DAL

vs. KC

40

Justin Jefferson

WR

MIN

at SEA

41

Quinshon Judkins

RB

CLE

vs. SF

42

Tetairoa McMillan

WR

CAR

vs. LAR

43

Kimani Vidal

RB

LAC

vs. LV

44

RJ Harvey

RB

DEN

at WAS

45

Jameson Williams

WR

DET

vs. GB

46

Zay Flowers

WR

BAL

vs. CIN

47

Emeka Egbuka

WR

TB

vs. ARI

48

Michael Pittman Jr.

WR

IND

at HOU

49

Tyler Warren

TE

IND

vs. HOU

50

Oronde Gadsden

TE

LAC

vs. LV

51

Kenneth Walker III

RB

SEA

vs. MIN

52

Devin Neal

RB

NO

at MIA

53

Kareem Hunt

RB

KC

at DAL

54

Brian Thomas Jr.

WR

JAC

at TEN

55

Courtland Sutton

WR

DEN

at WAS

56

Kenneth Gainwell

RB

PIT

vs. BUF

57

Tyrone Tracy Jr.

RB

NYG

at NE

58

Travis Kelce

TE

KC

at DAL

59

Jake Ferguson

TE

DAL

vs. KC

60

Deebo Samuel Sr.

WR

WAS

vs. DEN

61

Troy Franklin

WR

DEN

at WAS

62

DK Metcalf

WR

PIT

vs. BUF

63

Woody Marks

RB

HOU

at IND

64

Trey Benson

RB

ARI

at TB

65

Rome Odunze

WR

CHI

at PHI

66

Darnell Mooney

WR

ATL

at NYJ

67

Mark Andrews

TE

BAL

vs. CIN

68

Aaron Jones Sr.

RB

MIN

at SEA

69

Juwan Johnson

TE

NO

at MIA

70

D'Andre Swift

RB

CHI

at PHI

71

Jauan Jennings

WR

SF

at CLE

72

Khalil Shakir

WR

BUF

at PIT

73

D.J. Moore

WR

CHI

at PHI

74

Kyle Monangai

RB

CHI

at PHI

75

Zach Charbonnet

RB

SEA

vs. MIN

76

Christian Watson

WR

GB

at DET

77

Tony Pollard

RB

TEN

vs. JAC

78

David Montgomery

RB

DET

vs. GB

79

Chris Rodriguez

RB

WAS

vs. DEN

80

Keenan Allen

WR

LAC

vs. LV

81

Jakobi Meyers

WR

JAC

at TEN

82

Tyjae Spears

RB

TEN

vs. JAC

83

Chimere Dike

WR

TEN

vs. JAC

84

Xavier Worthy

WR

KC

at DAL

85

Quentin Johnston

WR

LAC

vs. LV

86

Alec Pierce

WR

IND

at HOU

87

Rhamondre Stevenson

RB

NE

vs. NYG

88

Isiah Pacheco

RB

KC

at DAL

89

Dallas Goedert

TE

PHI

vs. CHI

90

Tre Tucker

WR

LV

at LAC

91

Tyler Allgeier

RB

ATL

at NYJ

92

Devin Singletary

RB

NYG

at NE

93

Ricky Pearsall

WR

SF

at CLE

94

Jordan Mason

RB

MIN

at SEA

95

Emanuel Wilson

RB

GB

at DET

96

Dalton Schultz

TE

HOU

at IND

97

Theo Johnson

TE

NYG

at NE

98

Kyle Pitts Sr.

TE

ATL

at NYJ

99

Malik Washington

WR

MIA

vs. NO

100

Cade Otton

TE

TB

vs. ARI

Week 13 Fantasy Kicker Rankings

RK

Player

TM

Opponent

1

Jason Myers

SEA

vs. MIN

2

Brandon Aubrey

DAL

vs. KC

3

Jake Bates

DET

vs. GB

4

Cameron Dicker

LAC

vs. LV

5

Chase McLaughlin

TB

vs. ARI

6

Cairo Santos

CHI

at PHI

7

Tyler Loop

BAL

vs. CIN

8

Cam Little

JAC

at TEN

9

Andy Borregales

NE

vs. NYG

10

Chris Boswell

PIT

vs. BUF

11

Harrison Butker

KC

at DAL

12

Evan McPherson

CIN

at BAL

13

Harrison Mevis

LAR

at CAR

14

Ka'imi Fairbairn

HOU

at IND

15

Zane Gonzalez

ATL

at NYJ

16

Matt Prater

BUF

at PIT

17

Jake Moody

WAS

vs. DEN

18

Riley Patterson

MIA

vs. NO

19

Wil Lutz

DEN

at WAS

20

Michael Badgley

IND

vs. HOU

21

Matt Gay

SF

at CLE

22

Will Reichard

MIN

at SEA

23

Nick Folk

NYJ

vs. ATL

24

Chad Ryland

ARI

at TB

25

Brandon McManus

GB

at DET

26

Joey Slye

TEN

vs. JAC

27

Younghoe Koo

NYG

at NE

28

Ryan Fitzgerald

CAR

vs. LAR

29

Jake Elliott

PHI

vs. CHI

30

Daniel Carlson

LV

at LAC

31

Andre Szmyt

CLE

vs. SF

32

Cade York

NO

at MIA

Week 13 Fantasy Defense/DST Rankings

RK

Player

TM

Opponent

1

Seahawks

SEA

vs. MIN

2

Chargers

LAC

vs. LV

3

Jaguars

JAC

at TEN

4

49ers

SF

at CLE

5

Rams

LAR

at CAR

6

Broncos

DEN

at WAS

7

Dolphins

MIA

vs. NO

8

Colts

IND

vs. HOU

9

Patriots

NE

vs. NYG

10

Falcons

ATL

at NYJ

11

Eagles

PHI

vs. CHI

12

Jets

NYJ

vs. ATL

13

Cardinals

ARI

at TB

14

Bills

BUF

at PIT

15

Texans

HOU

at IND

16

Steelers

PIT

vs. BUF

17

Browns

CLE

vs. SF

18

Lions

DET

vs. GB

19

Cowboys

DAL

vs. KC

20

Chiefs

KC

at DAL

21

Ravens

BAL

vs. CIN

22

Saints

NO

at MIA

23

Titans

TEN

vs. JAC

24

Bears

CHI

at PHI

25

Buccaneers

TB

vs. ARI

26

Vikings

MIN

at SEA

27

Bengals

CIN

at BAL

28

Giants

NYG

at NE

29

Commanders

WAS

vs. DEN

30

Packers

GB

at DET

31

Raiders

LV

at LAC

32

Panthers

CAR

vs. LAR

Published
Michael Fabiano
MICHAEL FABIANO

Michael Fabiano is a fantasy football analyst for Sports Illustrated. His weekly rankings and Start 'Em, Sit 'Em articles are must-reads for fantasy players. He is also the co-host of the Fantasy Dirt Podcast on SI. Before joining SI in August 2020, he worked for CBS Sports, NFL Network and SiriusXM. He also contributes to Westwood One Radio. Fabiano was the first fantasy analyst to appear on one of the four major TV networks and is a member of the Fantasy Sports Writers Association Hall of Fame.

