Week 13 Fantasy Football Player Rankings For Every Position and Flex Rankings
Welcome to Week 13 and Happy Thanksgiving!
The NFL schedule doesn’t include any byes this week (there are four teams off in Week 14, at which point the byes are over). There are three games on Thursday this week, as the Packers face the Lions, the Chiefs battle the Cowboys, and the Ravens host the Bengals.
There is also a Friday game (the NFL’s Black Friday contest) that features the Bears and the Eagles, so fantasy managers will have four days of NFL football in total this week.
The biggest storyline heading into this slate is that huge game in Dallas between the Cowboys and Chiefs, as both teams are fighting for the postseason lives. This will also likely be the most watched Thanksgiving Day game in NFL history. The contest includes several fantasy superstars, none more notable than Patrick Mahomes, Dak Prescott, Rashee Rice, CeeDee Lamb, George Pickens, Jake Ferguson, and Travis Kelce. Draft Kings has the total at a lofty 52.5.
With that said, here are my complete fantasy football player rankings, including my top 100 flex rankings, for Week 13 of the NFL season.
Week 13 Fantasy Player Rankings
Week 13 Fantasy Quarterback Rankings
RK
Player
TM
Opponent
1
Patrick Mahomes
KC
at DAL
2
Josh Allen
BUF
at PIT
3
Jalen Hurts
PHI
at CHI
4
Drake Maye
NE
vs. NYG
5
Lamar Jackson
BAL
vs. CIN
6
Justin Herbert
LAC
vs. LV
7
Matthew Stafford
LAR
at CAR
8
Joe Burrow
CIN
at BAL
9
Bo Nix
DEN
at WAS
10
Jacoby Brissett
ARI
at TB
11
Dak Prescott
DAL
vs. KC
12
Jared Goff
DET
vs. GB
13
Jaxson Dart
NYG
at NE
14
Trevor Lawrence
JAC
at TEN
15
Sam Darnold
SEA
vs. MIN
16
Caleb Williams
CHI
at PHI
17
Brock Purdy
SF
at CLE
18
Daniel Jones
IND
vs. HOU
19
Jordan Love
GB
at DET
20
Tua Tagovailoa
MIA
vs. NO
21
Marcus Mariota
WAS
vs. DEN
22
Tyrod Taylor
NYJ
vs. ATL
23
Aaron Rodgers
PIT
vs. BUF
24
Bryce Young
CAR
vs. LAR
25
Teddy Bridgewater
TB
vs. ARI
26
Davis Mills
HOU
at IND
27
Kirk Cousins
ATL
at NYJ
28
Cam Ward
TEN
vs. JAC
29
Tyler Shough
NO
at MIA
30
Geno Smith
LV
at LAC
31
Shedeur Sanders
CLE
vs. SF
32
Max Brosmer
MIN
at SEA
Week 13 Fantasy Running Back Rankings
RK
Player
TM
Opponent
1
Christian McCaffrey
SF
at CLE
2
Bijan Robinson
ATL
at NYJ
3
Jahmyr Gibbs
DET
vs. GB
4
Jonathan Taylor
IND
vs. HOU
5
De'Von Achane
MIA
vs. NO
6
James Cook
BUF
at PIT
7
Chase Brown
CIN
at BAL
8
Josh Jacobs
GB
at DET
9
Saquon Barkley
PHI
vs. CHI
10
TreVeyon Henderson
NE
vs. NYG
11
Derrick Henry
BAL
vs. CIN
12
Rico Dowdle
CAR
vs. LAR
13
Breece Hall
NYJ
vs. ATL
14
Ashton Jeanty
LV
at LAC
15
Bucky Irving
TB
vs. ARI
16
Travis Etienne Jr.
JAC
at TEN
17
Kyren Williams
LAR
at CAR
18
Jaylen Warren
PIT
vs. BUF
19
Javonte Williams
DAL
vs. KC
20
Quinshon Judkins
CLE
vs. SF
21
Kimani Vidal
LAC
vs. LV
22
RJ Harvey
DEN
at WAS
23
Kenneth Walker III
SEA
vs. MIN
24
Devin Neal
NO
at MIA
25
Kareem Hunt
KC
at DAL
26
Kenneth Gainwell
PIT
vs. BUF
27
Tyrone Tracy Jr.
NYG
at NE
28
Woody Marks
HOU
at IND
29
Trey Benson
ARI
at TB
30
Aaron Jones Sr.
MIN
at SEA
31
D'Andre Swift
CHI
at PHI
32
Kyle Monangai
CHI
at PHI
33
Zach Charbonnet
SEA
vs. MIN
34
Tony Pollard
TEN
vs. JAC
35
David Montgomery
DET
vs. GB
36
Chris Rodriguez
WAS
vs. DEN
37
Tyjae Spears
TEN
vs. JAC
38
Rhamondre Stevenson
NE
vs. NYG
39
Isiah Pacheco
KC
at DAL
40
Tyler Allgeier
ATL
at NYJ
41
Devin Singletary
NYG
at NE
42
Jordan Mason
MIN
at SEA
43
Emanuel Wilson
GB
at DET
44
Rachaad White
TB
vs. ARI
45
Bhayshul Tuten
JAC
at TEN
46
Jacory Croskey-Merritt
WAS
vs. DEN
47
Michael Carter
ARI
at TB
48
Blake Corum
LAR
at CAR
49
Ollie Gordon II
MIA
vs. NO
50
Dylan Sampson
CLE
vs. SF
51
Chuba Hubbard
CAR
vs. LAR
52
Brian Robinson Jr.
SF
at CLE
53
Sean Tucker
TB
vs. ARI
54
Nick Chubb
HOU
at IND
55
Jaleel McLaughlin
DEN
at WAS
56
Raheem Mostert
LV
at LAC
57
Ty Johnson
BUF
at PIT
58
Justice Hill
BAL
vs. CIN
59
Jaret Patterson
LAC
vs. LV
60
Jeremy McNichols
WAS
vs. DEN
Week 13 Fantasy Wide Receiver Rankings
RK
Player
TM
Opponent
1
Jaxon Smith-Njigba
SEA
vs. MIN
2
Puka Nacua
LAR
at CAR
3
Amon-Ra St. Brown
DET
vs. GB
4
Ja'Maar Chase
CIN
at BAL
5
Rashee Rice
KC
at DAL
6
CeeDee Lamb
DAL
vs. KC
7
George Pickens
DAL
vs. KC
8
Nico Collins
HOU
at IND
9
Davante Adams
LAR
at CAR
10
A.J. Brown
PHI
vs. CHI
11
Jaylen Waddle
MIA
vs. NO
12
Michael Wilson
ARI
at TB
13
Ladd McConkey
LAC
vs. LV
14
Devonta Smith
PHI
vs. CHI
15
Chris Olave
NO
at MIA
16
Wan'Dale Robinson
NYG
at NE
17
Stefon Diggs
NE
vs. NYG
18
Justin Jefferson
MIN
at SEA
19
Tetairoa McMillan
CAR
vs. LAR
20
Jameson Williams
DET
vs. GB
21
Zay Flowers
BAL
vs. CIN
22
Emeka Egbuka
TB
vs. ARI
23
Michael Pittman Jr.
IND
at HOU
24
Courtland Sutton
DEN
at WAS
25
Brian Thomas Jr.
JAC
at TEN
26
Deebo Samuel Sr.
WAS
vs. DEN
27
Troy Franklin
DEN
at WAS
28
DK Metcalf
PIT
vs. BUF
29
Rome Odunze
CHI
at PHI
30
Darnell Mooney
ATL
at NYJ
31
Jauan Jennings
SF
at CLE
32
Khalil Shakir
BUF
at PIT
33
D.J. Moore
CHI
at PHI
34
Christian Watson
GB
at DET
35
Keenan Allen
LAC
vs. LV
36
Jakobi Meyers
JAC
at TEN
37
Xavier Worthy
KC
at DAL
38
Chimere Dike
TEN
vs. JAC
39
Quentin Johnston
LAC
vs. LV
40
Alec Pierce
IND
at HOU
41
Tre Tucker
LV
at LAC
42
Ricky Pearsall
SF
at CLE
43
Malik Washington
MIA
vs. NO
44
Parker Washington
JAC
at TEN
45
Romeo Doubs
GB
at DET
46
Greg Dortch
ARI
at TB
47
John Metchie III
NYJ
vs. ATL
48
Mack Hollins
NE
vs. NYG
49
Jayden Higgins
HOU
vs. IND
50
Cooper Kupp
SEA
vs. MIN
51
Jerry Jeudy
CLE
vs. SF
52
Andrei Iosivas
CIN
at BAL
53
Josh Downs
IND
at HOU
54
Hollywood Brown
KC
at DAL
55
Rashid Shaheed
SEA
vs. MIN
56
Jordan Addison
MIN
at SEA
57
Tez Johnson
TB
vs. ARI
58
Elic Ayomanor
TEN
vs. JAC
59
Rashod Bateman
BAL
vs. CIN
60
Kayshon Boutte
NE
vs. NYG
Week 13 Fantasy Tight End Rankings
RK
Player
TM
Opponent
1
Trey McBride
ARI
at TB
2
George Kittle
SF
at CLE
3
Brock Bowers
LV
at LAC
4
Tyler Warren
IND
vs. HOU
5
Oronde Gadsden
LAC
vs. LV
6
Travis Kelce
KC
at DAL
7
Jake Ferguson
DAL
vs. KC
8
Mark Andrews
BAL
vs. CIN
9
Juwan Johnson
NO
at MIA
10
Dallas Goedert
PHI
vs. CHI
11
Dalton Schultz
HOU
at IND
12
Theo Johnson
NYG
at NE
13
Kyle Pitts Sr.
ATL
at NYJ
14
Cade Otton
TB
vs. ARI
15
Hunter Henry
NE
vs. NYG
16
Zach Ertz
WAS
vs. DEN
17
Brenton Strange
JAC
at TEN
18
AJ Barner
SEA
vs. MIN
19
Harold Fannin Jr.
CLE
vs. SF
20
Isaiah Likely
BAL
vs. CIN
21
Colston Loveland
CHI
at PHI
22
Colby Parkinson
LAR
at CAR
23
Evan Engram
DEN
at WAS
24
T.J. Hockenson
MIN
at SEA
25
Mike Gesicki
CIN
at BAL
26
David Njoku
CLE
vs. SF
27
Taysom Hill
NO
at MIA
28
Pat Freiermuth
PIT
vs. BUF
29
Mason Taylor
NYJ
vs. ATL
30
Jonnu Smith
PIT
vs. BUF
31
Chig Okonkwo
TEN
vs. JAC
32
Darnell Washington
PIT
vs. BUF
Week 13 Fantasy Flex Rankings
RK
Player
Pos
TM
Opponent
1
Christian McCaffrey
RB
SF
at CLE
2
Jaxon Smith-Njigba
WR
SEA
vs. MIN
3
Bijan Robinson
RB
ATL
at NYJ
4
Jahmyr Gibbs
RB
DET
vs. GB
5
Puka Nacua
WR
LAR
at CAR
6
Jonathan Taylor
RB
IND
vs. HOU
7
De'Von Achane
RB
MIA
vs. NO
8
Amon-Ra St. Brown
WR
DET
vs. GB
9
Ja'Maar Chase
WR
CIN
at BAL
10
James Cook
RB
BUF
at PIT
11
Chase Brown
RB
CIN
at BAL
12
Rashee Rice
WR
KC
at DAL
13
CeeDee Lamb
WR
DAL
vs. KC
14
George Pickens
WR
DAL
vs. KC
15
Trey McBride
TE
ARI
at TB
16
Josh Jacobs
RB
GB
at DET
17
Saquon Barkley
RB
PHI
vs. CHI
18
TreVeyon Henderson
RB
NE
vs. NYG
19
Nico Collins
WR
HOU
at IND
20
Davante Adams
WR
LAR
at CAR
21
Derrick Henry
RB
BAL
vs. CIN
22
A.J. Brown
WR
PHI
vs. CHI
23
Jaylen Waddle
WR
MIA
vs. NO
24
Rico Dowdle
RB
CAR
vs. LAR
25
Michael Wilson
WR
ARI
at TB
26
Breece Hall
RB
NYJ
vs. ATL
27
Ashton Jeanty
RB
LV
at LAC
28
Bucky Irving
RB
TB
vs. ARI
29
Travis Etienne Jr.
RB
JAC
at TEN
30
Kyren Williams
RB
LAR
at CAR
31
Ladd McConkey
WR
LAC
vs. LV
32
Devonta Smith
WR
PHI
vs. CHI
33
George Kittle
TE
SF
at CLE
34
Brock Bowers
TE
LV
at LAC
35
Chris Olave
WR
NO
at MIA
36
Jaylen Warren
RB
PIT
vs. BUF
37
Wan'Dale Robinson
WR
NYG
at NE
38
Stefon Diggs
WR
NE
vs. NYG
39
Javonte Williams
RB
DAL
vs. KC
40
Justin Jefferson
WR
MIN
at SEA
41
Quinshon Judkins
RB
CLE
vs. SF
42
Tetairoa McMillan
WR
CAR
vs. LAR
43
Kimani Vidal
RB
LAC
vs. LV
44
RJ Harvey
RB
DEN
at WAS
45
Jameson Williams
WR
DET
vs. GB
46
Zay Flowers
WR
BAL
vs. CIN
47
Emeka Egbuka
WR
TB
vs. ARI
48
Michael Pittman Jr.
WR
IND
at HOU
49
Tyler Warren
TE
IND
vs. HOU
50
Oronde Gadsden
TE
LAC
vs. LV
51
Kenneth Walker III
RB
SEA
vs. MIN
52
Devin Neal
RB
NO
at MIA
53
Kareem Hunt
RB
KC
at DAL
54
Brian Thomas Jr.
WR
JAC
at TEN
55
Courtland Sutton
WR
DEN
at WAS
56
Kenneth Gainwell
RB
PIT
vs. BUF
57
Tyrone Tracy Jr.
RB
NYG
at NE
58
Travis Kelce
TE
KC
at DAL
59
Jake Ferguson
TE
DAL
vs. KC
60
Deebo Samuel Sr.
WR
WAS
vs. DEN
61
Troy Franklin
WR
DEN
at WAS
62
DK Metcalf
WR
PIT
vs. BUF
63
Woody Marks
RB
HOU
at IND
64
Trey Benson
RB
ARI
at TB
65
Rome Odunze
WR
CHI
at PHI
66
Darnell Mooney
WR
ATL
at NYJ
67
Mark Andrews
TE
BAL
vs. CIN
68
Aaron Jones Sr.
RB
MIN
at SEA
69
Juwan Johnson
TE
NO
at MIA
70
D'Andre Swift
RB
CHI
at PHI
71
Jauan Jennings
WR
SF
at CLE
72
Khalil Shakir
WR
BUF
at PIT
73
D.J. Moore
WR
CHI
at PHI
74
Kyle Monangai
RB
CHI
at PHI
75
Zach Charbonnet
RB
SEA
vs. MIN
76
Christian Watson
WR
GB
at DET
77
Tony Pollard
RB
TEN
vs. JAC
78
David Montgomery
RB
DET
vs. GB
79
Chris Rodriguez
RB
WAS
vs. DEN
80
Keenan Allen
WR
LAC
vs. LV
81
Jakobi Meyers
WR
JAC
at TEN
82
Tyjae Spears
RB
TEN
vs. JAC
83
Chimere Dike
WR
TEN
vs. JAC
84
Xavier Worthy
WR
KC
at DAL
85
Quentin Johnston
WR
LAC
vs. LV
86
Alec Pierce
WR
IND
at HOU
87
Rhamondre Stevenson
RB
NE
vs. NYG
88
Isiah Pacheco
RB
KC
at DAL
89
Dallas Goedert
TE
PHI
vs. CHI
90
Tre Tucker
WR
LV
at LAC
91
Tyler Allgeier
RB
ATL
at NYJ
92
Devin Singletary
RB
NYG
at NE
93
Ricky Pearsall
WR
SF
at CLE
94
Jordan Mason
RB
MIN
at SEA
95
Emanuel Wilson
RB
GB
at DET
96
Dalton Schultz
TE
HOU
at IND
97
Theo Johnson
TE
NYG
at NE
98
Kyle Pitts Sr.
TE
ATL
at NYJ
99
Malik Washington
WR
MIA
vs. NO
100
Cade Otton
TE
TB
vs. ARI
Week 13 Fantasy Kicker Rankings
RK
Player
TM
Opponent
1
Jason Myers
SEA
vs. MIN
2
Brandon Aubrey
DAL
vs. KC
3
Jake Bates
DET
vs. GB
4
Cameron Dicker
LAC
vs. LV
5
Chase McLaughlin
TB
vs. ARI
6
Cairo Santos
CHI
at PHI
7
Tyler Loop
BAL
vs. CIN
8
Cam Little
JAC
at TEN
9
Andy Borregales
NE
vs. NYG
10
Chris Boswell
PIT
vs. BUF
11
Harrison Butker
KC
at DAL
12
Evan McPherson
CIN
at BAL
13
Harrison Mevis
LAR
at CAR
14
Ka'imi Fairbairn
HOU
at IND
15
Zane Gonzalez
ATL
at NYJ
16
Matt Prater
BUF
at PIT
17
Jake Moody
WAS
vs. DEN
18
Riley Patterson
MIA
vs. NO
19
Wil Lutz
DEN
at WAS
20
Michael Badgley
IND
vs. HOU
21
Matt Gay
SF
at CLE
22
Will Reichard
MIN
at SEA
23
Nick Folk
NYJ
vs. ATL
24
Chad Ryland
ARI
at TB
25
Brandon McManus
GB
at DET
26
Joey Slye
TEN
vs. JAC
27
Younghoe Koo
NYG
at NE
28
Ryan Fitzgerald
CAR
vs. LAR
29
Jake Elliott
PHI
vs. CHI
30
Daniel Carlson
LV
at LAC
31
Andre Szmyt
CLE
vs. SF
32
Cade York
NO
at MIA
Week 13 Fantasy Defense/DST Rankings
RK
Player
TM
Opponent
1
Seahawks
SEA
vs. MIN
2
Chargers
LAC
vs. LV
3
Jaguars
JAC
at TEN
4
49ers
SF
at CLE
5
Rams
LAR
at CAR
6
Broncos
DEN
at WAS
7
Dolphins
MIA
vs. NO
8
Colts
IND
vs. HOU
9
Patriots
NE
vs. NYG
10
Falcons
ATL
at NYJ
11
Eagles
PHI
vs. CHI
12
Jets
NYJ
vs. ATL
13
Cardinals
ARI
at TB
14
Bills
BUF
at PIT
15
Texans
HOU
at IND
16
Steelers
PIT
vs. BUF
17
Browns
CLE
vs. SF
18
Lions
DET
vs. GB
19
Cowboys
DAL
vs. KC
20
Chiefs
KC
at DAL
21
Ravens
BAL
vs. CIN
22
Saints
NO
at MIA
23
Titans
TEN
vs. JAC
24
Bears
CHI
at PHI
25
Buccaneers
TB
vs. ARI
26
Vikings
MIN
at SEA
27
Bengals
CIN
at BAL
28
Giants
NYG
at NE
29
Commanders
WAS
vs. DEN
30
Packers
GB
at DET
31
Raiders
LV
at LAC
32
Panthers
CAR
vs. LAR