Week 14 Fantasy Football Player Rankings For Every Position and Flex Rankings

Michael Fabiano

Week 14 Fantasy Player Rankings
Welcome to Week 14 and the final week of the fantasy regular season!

The NFL schedule has its final bye week of the season, as the 49ers, Giants, Patriots, and Panthers are all off. That leaves us without Christian McCaffrey, Drake Maye, Tetairoa McMillan, and TreVeyon Henderson (among other viable fantasy starters).

The biggest storyline heading into this slate is a huge game in Detroit between the Cowboys and Lions, as both teams are fighting for their postseason lives. This will also likely be the most watched Thursday night game of the season. The contest includes several fantasy superstars, none more notable than Dak Prescott, Jahmyr Gibbs, CeeDee Lamb, George Pickens, and Jake Ferguson.

DraftKings has the total at a lofty 53.5!

With that said, here are my complete fantasy football player rankings, including my top 100 flex rankings, for Week 14 of the NFL season.

Be sure to check back all week for daily updates!

Week 14 Fantasy Player Rankings

  1. Week 14 Fantasy Quarterback Rankings
  2. Week 14 Fantasy Running Back Rankings
  3. Week 14 Fantasy Wide Receiver Rankings
  4. Week 14 Fantasy Tight End Rankings
  5. Week 14 Fantasy Flex Rankings
  6. Week 14 Fantasy Kicker Rankings
  7. Week 14 Fantasy Defense/DST Rankings

Week 14 Fantasy Quarterback Rankings

RK

Player

TM

Opponent

1

Josh Allen

BUF

vs. CIN

2

Dak Prescott

DAL

at DET

3

Jalen Hurts

PHI

at LAC

4

Joe Burrow

CIN

at BUF

5

Matthew Stafford

LAR

at ARI

6

Jacoby Brissett

ARI

vs. LAR

7

Patrick Mahomes

KC

vs. HOU

8

Jared Goff

DET

vs. DAL

9

Daniel Jones

IND

at JAC

10

Lamar Jackson

BAL

vs. PIT

11

Bo Nix

DEN

at LV

12

Jordan Love

GB

vs. CHI

13

Baker Mayfield

TB

vs. NO

14

Trevor Lawrence

JAC

vs. IND

15

Marcus Mariota

WAS

at MIN

16

Tyrod Taylor

NYJ

vs. MIA

17

Caleb Williams

CHI

at GB

18

Justin Herbert

LAC

vs. PHI

19

Sam Darnold

SEA

at ATL

20

C.J. Stroud

HOU

at KC

21

Tua Tagovailoa

MIA

at NYJ

22

Tyler Shough

NO

at TB

23

J.J. McCarthy

MIN

vs. WAS

24

Aaron Rodgers

PIT

at BAL

25

Geno Smith

LV

vs. DEN

26

Kirk Cousins

ATL

vs. SEA

27

Shedeur Sanders

CLE

vs. TEN

28

Cam Ward

TEN

at CLE

Week 14 Fantasy Running Back Rankings

RK

Player

TM

Opponent

1

Jonathan Taylor

IND

at JAC

2

De'Von Achane

MIA

at NYJ

3

Jahmyr Gibbs

DET

vs. DAL

4

Bijan Robinson

ATL

vs. SEA

5

James Cook

BUF

vs. CIN

6

Chase Brown

CIN

at BUF

7

Josh Jacobs

GB

vs. CHI

8

Bucky Irving

TB

vs. NO

9

Kyren Williams

LAR

at ARI

10

Saquon Barkley

PHI

at LAC

11

Derrick Henry

BAL

vs. PIT

12

Breece Hall

NYJ

vs. MIA

13

Ashton Jeanty

LV

vs. DEN

14

Quinshon Judkins

CLE

vs. TEN

15

RJ Harvey

DEN

at LV

16

Javonte Williams

DAL

at DET

17

Travis Etienne Jr.

JAC

vs. IND

18

Jaylen Warren

PIT

at BAL

19

Aaron Jones Sr.

MIN

vs. WAS

20

Omarion Hampton

LAC

vs. PHI

21

D'Andre Swift

CHI

at GB

22

Kenneth Walker III

SEA

at ATL

23

Devin Neal

NO

at TB

24

Zach Charbonnet

SEA

at ATL

25

Kyle Monangai

CHI

vs. GB

26

Kenneth Gainwell

PIT

at BAL

27

Kimani Vidal

LAC

vs. PHI

28

Jordan Mason

MIN

vs. WAS

29

Chris Rodriguez

WAS

at MIN

30

David Montgomery

DET

vs. DAL

31

Kareem Hunt

KC

vs. HOU

32

Woody Marks

HOU

at KC

33

Tony Pollard

TEN

at CLE

34

Trey Benson

ARI

vs. LAR

35

Tyjae Spears

TEN

at CLE

36

Isiah Pacheco

KC

vs. HOU

37

Blake Corum

LAR

at ARI

38

Tyler Allgeier

ATL

vs. SEA

39

Bhayshul Tuten

JAC

vs. IND

40

Ollie Gordon II

MIA

at NYJ

41

Emanuel Wilson

GB

vs. CHI

42

Rachaad White

TB

vs. NO

43

Bam Knight

ARI

vs. LAR

44

Ty Johnson

BUF

vs. CIN

45

Dylan Sampson

CLE

vs. TEN

46

Keaton Mitchell

BAL

vs. PIT

47

Nick Chubb

HOU

at KC

48

Jeremy McNichols

WAS

at MIN

49

Jaleel McLaughlin

DEN

at LV

50

Samaje Perine

CIN

at BUF

51

Ray Davis

BUF

vs. CIN

52

Raheem Mostert

LV

vs. DEN

53

Jacory Croskey-Merritt

WAS

at MIN

54

Isaiah Davis

NYJ

vs. MIA

55

Sean Tucker

TB

vs. NO

56

Jerome Ford

CLE

vs. TEN

57

Michael Carter

ARI

vs. LAR

58

Malik Davis

DAL

at DET

59

Zavier Scott

MIN

vs. WAS

60

Tyler Badie

DEN

at LV

Week 14 Fantasy Wide Receiver Rankings

RK

Player

TM

Opponent

1

Jaxon Smith-Njigba

SEA

at ATL

2

Puka Nacua

LAR

at ARI

3

Ja'Maar Chase

CIN

at BUF

4

CeeDee Lamb

DAL

at DET

5

Drake London

ATL

vs. SEA

6

George Pickens

DAL

at DET

7

Jameson Williams

DET

vs. DAL

8

Rashee Rice

KC

vs. HOU

9

Nico Collins

HOU

at KC

10

Davante Adams

LAR

at ARI

11

A.J. Brown

PHI

at LAC

12

Michael Pittman Jr.

IND

at JAC

13

Jaylen Waddle

MIA

at NYJ

14

Chris Olave

NO

at TB

15

Zay Flowers

BAL

vs. PIT

16

Devonta Smith

PHI

at LAC

17

Justin Jefferson

MIN

vs. WAS

18

Marvin Harrison Jr.

ARI

vs. LAR

19

Courtland Sutton

DEN

at LV

20

Tee Higgins

CIN

at BUF

21

Emeka Egbuka

TB

vs. NO

22

Ladd McConkey

LAC

vs. PHI

23

Terry McLaurin

WAS

at MIN

24

Alec Pierce

IND

at JAC

25

Michael Wilson

ARI

vs. LAR

26

Khalil Shakir

BUF

vs. CIN

27

Deebo Samuel Sr.

WAS

at MIN

28

DK Metcalf

PIT

at BAL

29

Jakobi Meyers

JAC

vs. IND

30

Christian Watson

GB

vs. CHI

31

Rome Odunze

CHI

at GB

32

Troy Franklin

DEN

at LV

33

Adonai Mitchell

NYJ

vs. MIA

34

Romeo Doubs

GB

vs. CHI

35

Brian Thomas Jr.

JAC

vs. IND

36

Jayden Higgins

HOU

at KC

37

Keenan Allen

LAC

vs. PHI

38

Chris Godwin

TB

vs. NO

39

Xavier Worthy

KC

vs. HOU

40

Quentin Johnston

LAC

vs. PHI

41

D.J. Moore

CHI

at GB

42

Josh Downs

IND

at JAC

43

John Metchie III

NYJ

vs. MIA

44

Darnell Mooney

ATL

vs. SEA

45

Tre Tucker

LV

vs. DEN

46

Malik Washington

MIA

at NYJ

47

Jerry Jeudy

CLE

vs. TEN

48

Jordan Addison

MIN

vs. WAS

49

Chimere Dike

TEN

at CLE

50

Cooper Kupp

SEA

at ATL

51

Devaughn Vele

NO

at TB

52

Pat Bryant

DEN

at LV

53

Isaac TeSlaa

DET

vs. DAL

54

Keon Coleman

BUF

vs. CIN

55

Luther Burden III

CHI

at GB

56

Hollywood Brown

KC

vs. HOU

57

Andrei Iosivas

CIN

at BUF

58

Rashid Shaheed

SEA

at ATL

59

Dontayvion Wicks

GB

vs. CHI

60

Gabe Davis

BUF

vs. CIN

Week 14 Fantasy Tight End Rankings

RK

Player

TM

Opponent

1

Trey McBride

ARI

vs. LAR

2

Brock Bowers

LV

vs. DEN

3

Tyler Warren

IND

at JAC

4

Jake Ferguson

DAL

at DET

5

Travis Kelce

KC

vs. HOU

6

Brenton Strange

JAC

vs. IND

7

Mark Andrews

BAL

vs. PIT

8

Dalton Kincaid

BUF

vs. CIN

9

Darren Waller

MIA

at NYJ

10

Kyle Pitts Sr.

ATL

vs. SEA

11

Dalton Schultz

HOU

at KC

12

Juwan Johnson

NO

at TB

13

Zach Ertz

WAS

at MIN

14

Dallas Goedert

PHI

at LAC

15

Oronde Gadsden

LAC

vs. PHI

16

Cade Otton

TB

vs. NO

17

Harold Fannin Jr.

CLE

vs. TEN

18

AJ Barner

SEA

at ATL

19

Colston Loveland

CHI

at GB

20

Evan Engram

DEN

at LV

21

T.J. Hockenson

MIN

vs. WAS

22

Mason Taylor

NYJ

vs. MIA

23

David Njoku

CLE

vs. TEN

24

Colby Parkinson

LAR

at ARI

25

Chig Okonkwo

TEN

at CLE

26

Darnell Washington

PIT

at BAL

27

Mike Gesicki

CIN

at BUF

28

Isaiah Likely

BAL

vs. PIT

29

Dawson Knox

BUF

vs. CIN

30

Gunner Helm

TEN

at CLE

31

Pat Freiermuth

PIT

at BAL

32

Taysom Hill

NO

at TB

Week 14 Fantasy Flex Rankings

RK

Player

Pos

TM

Opponent

1

Jonathan Taylor

RB

IND

at JAC

2

Jaxon Smith-Njigba

WR

SEA

at ATL

3

Puka Nacua

WR

LAR

at ARI

4

Ja'Maar Chase

WR

CIN

at BUF

5

De'Von Achane

RB

MIA

at NYJ

6

CeeDee Lamb

WR

DAL

at DET

7

Jahmyr Gibbs

RB

DET

vs. DAL

8

Bijan Robinson

RB

ATL

vs. SEA

9

James Cook

RB

BUF

vs. CIN

10

Drake London

WR

ATL

vs. SEA

11

Chase Brown

RB

CIN

at BUF

12

George Pickens

WR

DAL

at DET

13

Josh Jacobs

RB

GB

vs. CHI

14

Bucky Irving

RB

TB

vs. NO

15

Kyren Williams

RB

LAR

at ARI

16

Trey McBride

TE

ARI

vs. LAR

17

Jameson Williams

WR

DET

vs. DAL

18

Saquon Barkley

RB

PHI

at LAC

19

Derrick Henry

RB

BAL

vs. PIT

20

Breece Hall

RB

NYJ

vs. MIA

21

Rashee Rice

WR

KC

vs. HOU

22

Brock Bowers

TE

LV

vs. DEN

23

Nico Collins

WR

HOU

at KC

24

Ashton Jeanty

RB

LV

vs. DEN

25

Davante Adams

WR

LAR

at ARI

26

A.J. Brown

WR

PHI

at LAC

27

Michael Pittman Jr.

WR

IND

at JAC

28

Quinshon Judkins

RB

CLE

vs. TEN

29

RJ Harvey

RB

DEN

at LV

30

Jaylen Waddle

WR

MIA

at NYJ

31

Chris Olave

WR

NO

at TB

32

Javonte Williams

RB

DAL

at DET

33

Travis Etienne Jr.

RB

JAC

vs. IND

34

Jaylen Warren

RB

PIT

at BAL

35

Tyler Warren

TE

IND

at JAC

36

Zay Flowers

WR

BAL

vs. PIT

37

Aaron Jones Sr.

RB

MIN

vs. WAS

38

Omarion Hampton

RB

LAC

vs. PHI

39

Devonta Smith

WR

PHI

at LAC

40

Jake Ferguson

TE

DAL

at DET

41

Justin Jefferson

WR

MIN

vs. WAS

42

Marvin Harrison Jr.

WR

ARI

vs. LAR

43

Courtland Sutton

WR

DEN

at LV

44

Travis Kelce

TE

KC

vs. HOU

45

D'Andre Swift

RB

CHI

at GB

46

Tee Higgins

WR

CIN

at BUF

47

Emeka Egbuka

WR

TB

vs. NO

48

Ladd McConkey

WR

LAC

vs. PHI

49

Terry McLaurin

WR

WAS

at MIN

50

Alec Pierce

WR

IND

at JAC

51

Kenneth Walker III

RB

SEA

at ATL

52

Devin Neal

RB

NO

at TB

53

Michael Wilson

WR

ARI

vs. LAR

54

Zach Charbonnet

RB

SEA

at ATL

55

Khalil Shakir

WR

BUF

vs. CIN

56

Deebo Samuel Sr.

WR

WAS

at MIN

57

Kyle Monangai

RB

CHI

vs. GB

58

DK Metcalf

WR

PIT

at BAL

59

Jakobi Meyers

WR

JAC

vs. IND

60

Christian Watson

WR

GB

vs. CHI

61

Kenneth Gainwell

RB

PIT

at BAL

62

Brenton Strange

TE

JAC

vs. IND

63

Rome Odunze

WR

CHI

at GB

64

Mark Andrews

TE

BAL

vs. PIT

65

Troy Franklin

WR

DEN

at LV

66

Kimani Vidal

RB

LAC

vs. PHI

67

Jordan Mason

RB

MIN

vs. WAS

68

Chris Rodriguez

RB

WAS

at MIN

69

David Montgomery

RB

DET

vs. DAL

70

Kareem Hunt

RB

KC

vs. HOU

71

Woody Marks

RB

HOU

at KC

72

Tony Pollard

RB

TEN

at CLE

73

Trey Benson

RB

ARI

vs. LAR

74

Dalton Kincaid

TE

BUF

vs. CIN

75

Tyjae Spears

RB

TEN

at CLE

76

Adonai Mitchell

WR

NYJ

vs. MIA

77

Romeo Doubs

WR

GB

vs. CHI

78

Brian Thomas Jr.

WR

JAC

vs. IND

79

Isiah Pacheco

RB

KC

vs. HOU

80

Jayden Higgins

WR

HOU

at KC

81

Keenan Allen

WR

LAC

vs. PHI

82

Chris Godwin

WR

TB

vs. NO

83

Darren Waller

TE

MIA

at NYJ

84

Kyle Pitts Sr.

TE

ATL

vs. SEA

85

Xavier Worthy

WR

KC

vs. HOU

86

Quentin Johnston

WR

LAC

vs. PHI

87

Dalton Schultz

TE

HOU

at KC

88

Juwan Johnson

TE

NO

at TB

89

D.J. Moore

WR

CHI

at GB

90

Josh Downs

WR

IND

at JAC

91

Zach Ertz

TE

WAS

at MIN

92

Dallas Goedert

TE

PHI

at LAC

93

Oronde Gadsden

TE

LAC

vs. PHI

94

John Metchie III

WR

NYJ

vs. MIA

95

Darnell Mooney

WR

ATL

vs. SEA

96

Cade Otton

TE

TB

vs. NO

97

Harold Fannin Jr.

TE

CLE

vs. TEN

98

Tre Tucker

WR

LV

vs. DEN

99

Malik Washington

WR

MIA

at NYJ

100

Jerry Jeudy

WR

CLE

vs. TEN

Week 14 Fantasy Kicker Rankings

RK

Player

TM

Opponent

1

Brandon Aubrey

DAL

at DET

2

Jason Myers

SEA

at ATL

3

Chase McLaughlin

TB

vs. NO

4

Ka'imi Fairbairn

HOU

at KC

5

Jake Bates

DET

vs. DAL

6

Cam Little

JAC

vs. IND

7

Matt Prater

BUF

vs. CIN

8

Harrison Mevis

LAR

at ARI

9

Tyler Loop

BAL

vs. PIT

10

Chris Boswell

PIT

at BAL

11

Will Reichard

MIN

vs. WAS

12

Riley Patterson

MIA

at NYJ

13

Cameron Dicker

LAC

vs. PHI

14

Jake Moody

WAS

at MIN

15

Wil Lutz

DEN

at LV

16

Harrison Butker

KC

vs. HOU

17

Evan McPherson

CIN

at BUF

18

Michael Badgley

IND

at JAC

19

Brandon McManus

GB

vs. CHI

20

Cairo Santos

CHI

at GB

21

Chad Ryland

ARI

vs. LAR

22

Daniel Carlson

LV

vs. DEN

23

Jake Elliott

PHI

at LAC

24

Andre Szmyt

CLE

vs. TEN

25

Zane Gonzalez

ATL

vs. SEA

26

Nick Folk

NYJ

vs. MIA

27

Cade York

NO

at TB

28

Joey Slye

TEN

at CLE

Week 14 Fantasy Defense/DST Rankings

RK

Player

TM

Opponent

1

Seahawks

SEA

at ATL

2

Broncos

DEN

at LV

3

Browns

CLE

vs. TEN

4

Rams

LAR

at ARI

5

Steelers

PIT

at BAL

6

Commanders

WAS

at MIN

7

Buccaneers

TB

vs. NO

8

Titans

TEN

at CLE

9

Chiefs

KC

vs. HOU

10

Dolphins

MIA

at NYJ

11

Vikings

MIN

vs. WAS

12

Eagles

PHI

at LAC

13

Ravens

BAL

vs. PIT

14

Colts

IND

at JAC

15

Bills

BUF

vs. CIN

16

Jets

NYJ

vs. MIA

17

Packers

GB

vs. CHI

18

Chargers

LAC

vs. PHI

19

Jaguars

JAC

vs. IND

20

Cardinals

ARI

vs. LAR

21

Texans

HOU

at KC

22

Saints

NO

at TB

23

Falcons

ATL

vs. SEA

24

Lions

DET

vs. DAL

25

Bears

CHI

at GB

26

Bengals

CIN

at BUF

27

Cowboys

DAL

at DET

28

Raiders

LV

vs. DEN

