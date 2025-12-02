Week 14 Fantasy Football Player Rankings For Every Position and Flex Rankings
Welcome to Week 14 and the final week of the fantasy regular season!
The NFL schedule has its final bye week of the season, as the 49ers, Giants, Patriots, and Panthers are all off. That leaves us without Christian McCaffrey, Drake Maye, Tetairoa McMillan, and TreVeyon Henderson (among other viable fantasy starters).
The biggest storyline heading into this slate is a huge game in Detroit between the Cowboys and Lions, as both teams are fighting for their postseason lives. This will also likely be the most watched Thursday night game of the season. The contest includes several fantasy superstars, none more notable than Dak Prescott, Jahmyr Gibbs, CeeDee Lamb, George Pickens, and Jake Ferguson.
DraftKings has the total at a lofty 53.5!
With that said, here are my complete fantasy football player rankings, including my top 100 flex rankings, for Week 14 of the NFL season.
Week 14 Fantasy Player Rankings
Week 14 Fantasy Quarterback Rankings
RK
Player
TM
Opponent
1
Josh Allen
BUF
vs. CIN
2
Dak Prescott
DAL
at DET
3
Jalen Hurts
PHI
at LAC
4
Joe Burrow
CIN
at BUF
5
Matthew Stafford
LAR
at ARI
6
Jacoby Brissett
ARI
vs. LAR
7
Patrick Mahomes
KC
vs. HOU
8
Jared Goff
DET
vs. DAL
9
Daniel Jones
IND
at JAC
10
Lamar Jackson
BAL
vs. PIT
11
Bo Nix
DEN
at LV
12
Jordan Love
GB
vs. CHI
13
Baker Mayfield
TB
vs. NO
14
Trevor Lawrence
JAC
vs. IND
15
Marcus Mariota
WAS
at MIN
16
Tyrod Taylor
NYJ
vs. MIA
17
Caleb Williams
CHI
at GB
18
Justin Herbert
LAC
vs. PHI
19
Sam Darnold
SEA
at ATL
20
C.J. Stroud
HOU
at KC
21
Tua Tagovailoa
MIA
at NYJ
22
Tyler Shough
NO
at TB
23
J.J. McCarthy
MIN
vs. WAS
24
Aaron Rodgers
PIT
at BAL
25
Geno Smith
LV
vs. DEN
26
Kirk Cousins
ATL
vs. SEA
27
Shedeur Sanders
CLE
vs. TEN
28
Cam Ward
TEN
at CLE
Week 14 Fantasy Running Back Rankings
RK
Player
TM
Opponent
1
Jonathan Taylor
IND
at JAC
2
De'Von Achane
MIA
at NYJ
3
Jahmyr Gibbs
DET
vs. DAL
4
Bijan Robinson
ATL
vs. SEA
5
James Cook
BUF
vs. CIN
6
Chase Brown
CIN
at BUF
7
Josh Jacobs
GB
vs. CHI
8
Bucky Irving
TB
vs. NO
9
Kyren Williams
LAR
at ARI
10
Saquon Barkley
PHI
at LAC
11
Derrick Henry
BAL
vs. PIT
12
Breece Hall
NYJ
vs. MIA
13
Ashton Jeanty
LV
vs. DEN
14
Quinshon Judkins
CLE
vs. TEN
15
RJ Harvey
DEN
at LV
16
Javonte Williams
DAL
at DET
17
Travis Etienne Jr.
JAC
vs. IND
18
Jaylen Warren
PIT
at BAL
19
Aaron Jones Sr.
MIN
vs. WAS
20
Omarion Hampton
LAC
vs. PHI
21
D'Andre Swift
CHI
at GB
22
Kenneth Walker III
SEA
at ATL
23
Devin Neal
NO
at TB
24
Zach Charbonnet
SEA
at ATL
25
Kyle Monangai
CHI
vs. GB
26
Kenneth Gainwell
PIT
at BAL
27
Kimani Vidal
LAC
vs. PHI
28
Jordan Mason
MIN
vs. WAS
29
Chris Rodriguez
WAS
at MIN
30
David Montgomery
DET
vs. DAL
31
Kareem Hunt
KC
vs. HOU
32
Woody Marks
HOU
at KC
33
Tony Pollard
TEN
at CLE
34
Trey Benson
ARI
vs. LAR
35
Tyjae Spears
TEN
at CLE
36
Isiah Pacheco
KC
vs. HOU
37
Blake Corum
LAR
at ARI
38
Tyler Allgeier
ATL
vs. SEA
39
Bhayshul Tuten
JAC
vs. IND
40
Ollie Gordon II
MIA
at NYJ
41
Emanuel Wilson
GB
vs. CHI
42
Rachaad White
TB
vs. NO
43
Bam Knight
ARI
vs. LAR
44
Ty Johnson
BUF
vs. CIN
45
Dylan Sampson
CLE
vs. TEN
46
Keaton Mitchell
BAL
vs. PIT
47
Nick Chubb
HOU
at KC
48
Jeremy McNichols
WAS
at MIN
49
Jaleel McLaughlin
DEN
at LV
50
Samaje Perine
CIN
at BUF
51
Ray Davis
BUF
vs. CIN
52
Raheem Mostert
LV
vs. DEN
53
Jacory Croskey-Merritt
WAS
at MIN
54
Isaiah Davis
NYJ
vs. MIA
55
Sean Tucker
TB
vs. NO
56
Jerome Ford
CLE
vs. TEN
57
Michael Carter
ARI
vs. LAR
58
Malik Davis
DAL
at DET
59
Zavier Scott
MIN
vs. WAS
60
Tyler Badie
DEN
at LV
Week 14 Fantasy Wide Receiver Rankings
RK
Player
TM
Opponent
1
Jaxon Smith-Njigba
SEA
at ATL
2
Puka Nacua
LAR
at ARI
3
Ja'Maar Chase
CIN
at BUF
4
CeeDee Lamb
DAL
at DET
5
Drake London
ATL
vs. SEA
6
George Pickens
DAL
at DET
7
Jameson Williams
DET
vs. DAL
8
Rashee Rice
KC
vs. HOU
9
Nico Collins
HOU
at KC
10
Davante Adams
LAR
at ARI
11
A.J. Brown
PHI
at LAC
12
Michael Pittman Jr.
IND
at JAC
13
Jaylen Waddle
MIA
at NYJ
14
Chris Olave
NO
at TB
15
Zay Flowers
BAL
vs. PIT
16
Devonta Smith
PHI
at LAC
17
Justin Jefferson
MIN
vs. WAS
18
Marvin Harrison Jr.
ARI
vs. LAR
19
Courtland Sutton
DEN
at LV
20
Tee Higgins
CIN
at BUF
21
Emeka Egbuka
TB
vs. NO
22
Ladd McConkey
LAC
vs. PHI
23
Terry McLaurin
WAS
at MIN
24
Alec Pierce
IND
at JAC
25
Michael Wilson
ARI
vs. LAR
26
Khalil Shakir
BUF
vs. CIN
27
Deebo Samuel Sr.
WAS
at MIN
28
DK Metcalf
PIT
at BAL
29
Jakobi Meyers
JAC
vs. IND
30
Christian Watson
GB
vs. CHI
31
Rome Odunze
CHI
at GB
32
Troy Franklin
DEN
at LV
33
Adonai Mitchell
NYJ
vs. MIA
34
Romeo Doubs
GB
vs. CHI
35
Brian Thomas Jr.
JAC
vs. IND
36
Jayden Higgins
HOU
at KC
37
Keenan Allen
LAC
vs. PHI
38
Chris Godwin
TB
vs. NO
39
Xavier Worthy
KC
vs. HOU
40
Quentin Johnston
LAC
vs. PHI
41
D.J. Moore
CHI
at GB
42
Josh Downs
IND
at JAC
43
John Metchie III
NYJ
vs. MIA
44
Darnell Mooney
ATL
vs. SEA
45
Tre Tucker
LV
vs. DEN
46
Malik Washington
MIA
at NYJ
47
Jerry Jeudy
CLE
vs. TEN
48
Jordan Addison
MIN
vs. WAS
49
Chimere Dike
TEN
at CLE
50
Cooper Kupp
SEA
at ATL
51
Devaughn Vele
NO
at TB
52
Pat Bryant
DEN
at LV
53
Isaac TeSlaa
DET
vs. DAL
54
Keon Coleman
BUF
vs. CIN
55
Luther Burden III
CHI
at GB
56
Hollywood Brown
KC
vs. HOU
57
Andrei Iosivas
CIN
at BUF
58
Rashid Shaheed
SEA
at ATL
59
Dontayvion Wicks
GB
vs. CHI
60
Gabe Davis
BUF
vs. CIN
Week 14 Fantasy Tight End Rankings
RK
Player
TM
Opponent
1
Trey McBride
ARI
vs. LAR
2
Brock Bowers
LV
vs. DEN
3
Tyler Warren
IND
at JAC
4
Jake Ferguson
DAL
at DET
5
Travis Kelce
KC
vs. HOU
6
Brenton Strange
JAC
vs. IND
7
Mark Andrews
BAL
vs. PIT
8
Dalton Kincaid
BUF
vs. CIN
9
Darren Waller
MIA
at NYJ
10
Kyle Pitts Sr.
ATL
vs. SEA
11
Dalton Schultz
HOU
at KC
12
Juwan Johnson
NO
at TB
13
Zach Ertz
WAS
at MIN
14
Dallas Goedert
PHI
at LAC
15
Oronde Gadsden
LAC
vs. PHI
16
Cade Otton
TB
vs. NO
17
Harold Fannin Jr.
CLE
vs. TEN
18
AJ Barner
SEA
at ATL
19
Colston Loveland
CHI
at GB
20
Evan Engram
DEN
at LV
21
T.J. Hockenson
MIN
vs. WAS
22
Mason Taylor
NYJ
vs. MIA
23
David Njoku
CLE
vs. TEN
24
Colby Parkinson
LAR
at ARI
25
Chig Okonkwo
TEN
at CLE
26
Darnell Washington
PIT
at BAL
27
Mike Gesicki
CIN
at BUF
28
Isaiah Likely
BAL
vs. PIT
29
Dawson Knox
BUF
vs. CIN
30
Gunner Helm
TEN
at CLE
31
Pat Freiermuth
PIT
at BAL
32
Taysom Hill
NO
at TB
Week 14 Fantasy Flex Rankings
RK
Player
Pos
TM
Opponent
1
Jonathan Taylor
RB
IND
at JAC
2
Jaxon Smith-Njigba
WR
SEA
at ATL
3
Puka Nacua
WR
LAR
at ARI
4
Ja'Maar Chase
WR
CIN
at BUF
5
De'Von Achane
RB
MIA
at NYJ
6
CeeDee Lamb
WR
DAL
at DET
7
Jahmyr Gibbs
RB
DET
vs. DAL
8
Bijan Robinson
RB
ATL
vs. SEA
9
James Cook
RB
BUF
vs. CIN
10
Drake London
WR
ATL
vs. SEA
11
Chase Brown
RB
CIN
at BUF
12
George Pickens
WR
DAL
at DET
13
Josh Jacobs
RB
GB
vs. CHI
14
Bucky Irving
RB
TB
vs. NO
15
Kyren Williams
RB
LAR
at ARI
16
Trey McBride
TE
ARI
vs. LAR
17
Jameson Williams
WR
DET
vs. DAL
18
Saquon Barkley
RB
PHI
at LAC
19
Derrick Henry
RB
BAL
vs. PIT
20
Breece Hall
RB
NYJ
vs. MIA
21
Rashee Rice
WR
KC
vs. HOU
22
Brock Bowers
TE
LV
vs. DEN
23
Nico Collins
WR
HOU
at KC
24
Ashton Jeanty
RB
LV
vs. DEN
25
Davante Adams
WR
LAR
at ARI
26
A.J. Brown
WR
PHI
at LAC
27
Michael Pittman Jr.
WR
IND
at JAC
28
Quinshon Judkins
RB
CLE
vs. TEN
29
RJ Harvey
RB
DEN
at LV
30
Jaylen Waddle
WR
MIA
at NYJ
31
Chris Olave
WR
NO
at TB
32
Javonte Williams
RB
DAL
at DET
33
Travis Etienne Jr.
RB
JAC
vs. IND
34
Jaylen Warren
RB
PIT
at BAL
35
Tyler Warren
TE
IND
at JAC
36
Zay Flowers
WR
BAL
vs. PIT
37
Aaron Jones Sr.
RB
MIN
vs. WAS
38
Omarion Hampton
RB
LAC
vs. PHI
39
Devonta Smith
WR
PHI
at LAC
40
Jake Ferguson
TE
DAL
at DET
41
Justin Jefferson
WR
MIN
vs. WAS
42
Marvin Harrison Jr.
WR
ARI
vs. LAR
43
Courtland Sutton
WR
DEN
at LV
44
Travis Kelce
TE
KC
vs. HOU
45
D'Andre Swift
RB
CHI
at GB
46
Tee Higgins
WR
CIN
at BUF
47
Emeka Egbuka
WR
TB
vs. NO
48
Ladd McConkey
WR
LAC
vs. PHI
49
Terry McLaurin
WR
WAS
at MIN
50
Alec Pierce
WR
IND
at JAC
51
Kenneth Walker III
RB
SEA
at ATL
52
Devin Neal
RB
NO
at TB
53
Michael Wilson
WR
ARI
vs. LAR
54
Zach Charbonnet
RB
SEA
at ATL
55
Khalil Shakir
WR
BUF
vs. CIN
56
Deebo Samuel Sr.
WR
WAS
at MIN
57
Kyle Monangai
RB
CHI
vs. GB
58
DK Metcalf
WR
PIT
at BAL
59
Jakobi Meyers
WR
JAC
vs. IND
60
Christian Watson
WR
GB
vs. CHI
61
Kenneth Gainwell
RB
PIT
at BAL
62
Brenton Strange
TE
JAC
vs. IND
63
Rome Odunze
WR
CHI
at GB
64
Mark Andrews
TE
BAL
vs. PIT
65
Troy Franklin
WR
DEN
at LV
66
Kimani Vidal
RB
LAC
vs. PHI
67
Jordan Mason
RB
MIN
vs. WAS
68
Chris Rodriguez
RB
WAS
at MIN
69
David Montgomery
RB
DET
vs. DAL
70
Kareem Hunt
RB
KC
vs. HOU
71
Woody Marks
RB
HOU
at KC
72
Tony Pollard
RB
TEN
at CLE
73
Trey Benson
RB
ARI
vs. LAR
74
Dalton Kincaid
TE
BUF
vs. CIN
75
Tyjae Spears
RB
TEN
at CLE
76
Adonai Mitchell
WR
NYJ
vs. MIA
77
Romeo Doubs
WR
GB
vs. CHI
78
Brian Thomas Jr.
WR
JAC
vs. IND
79
Isiah Pacheco
RB
KC
vs. HOU
80
Jayden Higgins
WR
HOU
at KC
81
Keenan Allen
WR
LAC
vs. PHI
82
Chris Godwin
WR
TB
vs. NO
83
Darren Waller
TE
MIA
at NYJ
84
Kyle Pitts Sr.
TE
ATL
vs. SEA
85
Xavier Worthy
WR
KC
vs. HOU
86
Quentin Johnston
WR
LAC
vs. PHI
87
Dalton Schultz
TE
HOU
at KC
88
Juwan Johnson
TE
NO
at TB
89
D.J. Moore
WR
CHI
at GB
90
Josh Downs
WR
IND
at JAC
91
Zach Ertz
TE
WAS
at MIN
92
Dallas Goedert
TE
PHI
at LAC
93
Oronde Gadsden
TE
LAC
vs. PHI
94
John Metchie III
WR
NYJ
vs. MIA
95
Darnell Mooney
WR
ATL
vs. SEA
96
Cade Otton
TE
TB
vs. NO
97
Harold Fannin Jr.
TE
CLE
vs. TEN
98
Tre Tucker
WR
LV
vs. DEN
99
Malik Washington
WR
MIA
at NYJ
100
Jerry Jeudy
WR
CLE
vs. TEN
Week 14 Fantasy Kicker Rankings
RK
Player
TM
Opponent
1
Brandon Aubrey
DAL
at DET
2
Jason Myers
SEA
at ATL
3
Chase McLaughlin
TB
vs. NO
4
Ka'imi Fairbairn
HOU
at KC
5
Jake Bates
DET
vs. DAL
6
Cam Little
JAC
vs. IND
7
Matt Prater
BUF
vs. CIN
8
Harrison Mevis
LAR
at ARI
9
Tyler Loop
BAL
vs. PIT
10
Chris Boswell
PIT
at BAL
11
Will Reichard
MIN
vs. WAS
12
Riley Patterson
MIA
at NYJ
13
Cameron Dicker
LAC
vs. PHI
14
Jake Moody
WAS
at MIN
15
Wil Lutz
DEN
at LV
16
Harrison Butker
KC
vs. HOU
17
Evan McPherson
CIN
at BUF
18
Michael Badgley
IND
at JAC
19
Brandon McManus
GB
vs. CHI
20
Cairo Santos
CHI
at GB
21
Chad Ryland
ARI
vs. LAR
22
Daniel Carlson
LV
vs. DEN
23
Jake Elliott
PHI
at LAC
24
Andre Szmyt
CLE
vs. TEN
25
Zane Gonzalez
ATL
vs. SEA
26
Nick Folk
NYJ
vs. MIA
27
Cade York
NO
at TB
28
Joey Slye
TEN
at CLE
Week 14 Fantasy Defense/DST Rankings
RK
Player
TM
Opponent
1
Seahawks
SEA
at ATL
2
Broncos
DEN
at LV
3
Browns
CLE
vs. TEN
4
Rams
LAR
at ARI
5
Steelers
PIT
at BAL
6
Commanders
WAS
at MIN
7
Buccaneers
TB
vs. NO
8
Titans
TEN
at CLE
9
Chiefs
KC
vs. HOU
10
Dolphins
MIA
at NYJ
11
Vikings
MIN
vs. WAS
12
Eagles
PHI
at LAC
13
Ravens
BAL
vs. PIT
14
Colts
IND
at JAC
15
Bills
BUF
vs. CIN
16
Jets
NYJ
vs. MIA
17
Packers
GB
vs. CHI
18
Chargers
LAC
vs. PHI
19
Jaguars
JAC
vs. IND
20
Cardinals
ARI
vs. LAR
21
Texans
HOU
at KC
22
Saints
NO
at TB
23
Falcons
ATL
vs. SEA
24
Lions
DET
vs. DAL
25
Bears
CHI
at GB
26
Bengals
CIN
at BUF
27
Cowboys
DAL
at DET
28
Raiders
LV
vs. DEN