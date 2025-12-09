SI

Week 15 Fantasy Football Player Rankings For Every Position and Flex Rankings

Michael Fabiano

Week 15 Fantasy Player Rankings
Week 15 Fantasy Player Rankings / Sports Illustrated

Welcome to Week 15 and the first week of the fantasy football playoffs! If you made it this far … congratulations! Now, let’s go win that league championship!

The NFL schedule no longer has bye weeks, so we’ll get all 32 teams and all our players (at least the healthy ones) who have helped us get to the postseason.

The biggest storyline heading this week is a huge contest in Los Angeles between the Lions and Rams in what should be an absolute shootout at Sofi Stadium. The game will feature several fantasy superstars, including Jahmyr Gibbs, Amon-Ra St. Brown, Jameson Williams, Puka Nacua, Davante Adams, Kyren Williams, and Matthew Stafford.

DraftKings has the total at a lofty 55.5!

With that said, here are my complete fantasy football player rankings, including my top 100 flex rankings, for Week 15 of the NFL season.

Be sure to check back all week for daily updates!

Week 15 Fantasy Player Rankings

  1. Week 15 Fantasy Quarterback Rankings
  2. Week 15 Fantasy Running Back Rankings
  3. Week 15 Fantasy Wide Receiver Rankings
  4. Week 15 Fantasy Tight End Rankings
  5. Week 15 Fantasy Flex Rankings
  6. Week 15 Fantasy Kicker Rankings
  7. Week 15 Fantasy Defense/DST Rankings

Week 15 Fantasy Quarterback Rankings

RK

Player

TM

Opponent

1

Josh Allen

BUF

at NE

2

Matthew Stafford

LAR

vs. DET

3

Joe Burrow

CIN

vs. BAL

4

Jalen Hurts

PHI

vs. LV

5

Drake Maye

NE

vs. BUF

6

Lamar Jackson

BAL

at CIN

7

Jaxson Dart

NYG

vs. WAS

8

Brock Purdy

SF

vs. TEN

9

Dak Prescott

DAL

vs. MIN

10

Jared Goff

DET

at LAR

11

Patrick Mahomes

KC

vs. LAC

12

Trevor Lawrence

JAC

at NYJ

13

Baker Mayfield

TB

vs. ATL

14

Sam Darnold

SEA

vs. IND

15

Marcus Mariota

WAS

at NYG

16

Caleb Williams

CHI

vs. CLE

17

C.J. Stroud

HOU

vs. ARI

18

Bo Nix

DEN

vs. GB

19

Jordan Love

GB

at DEN

20

Justin Herbert

LAC

at KC

21

Jacoby Brissett

ARI

at HOU

22

J.J. McCarthy

MIN

at DAL

23

Bryce Young

CAR

at NO

24

Tyler Shough

NO

vs. CAR

25

Shedeur Sanders

CLE

at CHI

26

Aaron Rodgers

PIT

vs. MIA

27

Tua Tagovailoa

MIA

at PIT

28

Cam Ward

TEN

at SF

29

Kirk Cousins

ATL

at TB

30

Geno Smith

LV

at PHI

31

Riley Leonard

IND

at SEA

32

Brady Cook

NYJ

vs. JAC

Week 15 Fantasy Running Back Rankings

RK

Player

TM

Opponent

1

Christian McCaffrey

SF

vs. TEN

2

Jonathan Taylor

IND

at SEA

3

De'Von Achane

MIA

at PIT

4

Jahmyr Gibbs

DET

at LAR

5

Bijan Robinson

ATL

at TB

6

James Cook

BUF

at NE

7

Chase Brown

CIN

vs. BAL

8

Josh Jacobs

GB

at DEN

9

Bucky Irving

TB

vs. ATL

10

Saquon Barkley

PHI

vs. LV

11

Travis Etienne Jr.

JAC

at NYJ

12

Javonte Williams

DAL

vs. MIN

13

Derrick Henry

BAL

at CIN

14

Kyren Williams

LAR

vs. DET

15

RJ Harvey

DEN

vs. GB

16

Ashton Jeanty

LV

at PHI

17

TreVeyon Henderson

NE

vs. BUF

18

D'Andre Swift

CHI

vs. CLE

19

Breece Hall

NYJ

vs. JAC

20

Quinshon Judkins

CLE

at CHI

21

Rico Dowdle

CAR

at NO

22

Omarion Hampton

LAC

at KC

23

Devin Neal

NO

vs. CAR

24

Woody Marks

HOU

vs. ARI

25

Jaylen Warren

PIT

vs. MIA

26

Tyrone Tracy Jr.

NYG

vs. WAS

27

Chuba Hubbard

CAR

at NO

28

Tony Pollard

TEN

at SF

29

Aaron Jones Sr.

MIN

at DAL

30

Rhamondre Stevenson

NE

vs. BUF

31

Kenneth Walker III

SEA

vs. IND

32

David Montgomery

DET

at LAR

33

Kyle Monangai

CHI

vs. CLE

34

Kenneth Gainwell

PIT

vs. MIA

35

Kareem Hunt

KC

vs. LAC

36

Bam Knight

ARI

at HOU

37

Zach Charbonnet

SEA

vs. IND

38

Devin Singletary

NYG

vs. WAS

39

Kimani Vidal

LAC

at KC

40

Blake Corum

LAR

vs. DET

41

Isiah Pacheco

KC

vs. LAC

42

Chris Rodriguez

WAS

at NYG

43

Jordan Mason

MIN

at DAL

44

Tyler Allgeier

ATL

at TB

45

Jaylen Wright

MIA

at PIT

46

Tyjae Spears

TEN

at SF

47

Rachaad White

TB

vs. ATL

48

Bhayshul Tuten

JAC

at NYJ

49

Dylan Sampson

CLE

at CHI

50

Emanuel Wilson

GB

at DEN

51

Ollie Gordon II

MIA

at PIT

52

Sean Tucker

TB

vs. ATL

53

Brian Robinson Jr.

SF

vs. TEN

54

Ty Johnson

BUF

at NE

55

Nick Chubb

HOU

vs. ARI

56

Michael Carter

ARI

at HOU

57

Jeremy McNichols

WAS

at NYG

58

Samaje Perine

CIN

vs. BAL

59

Jaleel McLaughlin

DEN

vs. GB

60

Ray Davis

BUF

at NE

Week 15 Fantasy Wide Receiver Rankings

RK

Player

TM

Opponent

1

Puka Nacua

LAR

vs. DET

2

Jaxon Smith-Njigba

SEA

vs. IND

3

Ja'Maar Chase

CIN

vs. BAL

4

CeeDee Lamb

DAL

vs. MIN

5

Amon-Ra St. Brown

DET

at LAR

6

Nico Collins

HOU

vs. ARI

7

Davante Adams

LAR

vs. DET

8

George Pickens

DAL

vs. MIN

9

Rashee Rice

KC

vs. LAC

10

A.J. Brown

PHI

vs. LV

11

Tee Higgins

CIN

vs. BAL

12

Jaylen Waddle

MIA

at PIT

13

Jameson Williams

DET

at LAR

14

Chris Olave

NO

vs. CAR

15

Wan'Dale Robinson

NYG

vs. WAS

16

Justin Jefferson

MIN

at DAL

17

Tetairoa McMillan

CAR

at NO

18

Devonta Smith

PHI

vs. LV

19

Ladd McConkey

LAC

at KC

20

Emeka Egbuka

TB

vs. ATL

21

Michael Wilson

ARI

at HOU

22

Jauan Jennings

SF

vs. TEN

23

Jakobi Meyers

JAC

at NYJ

24

Zay Flowers

BAL

at CIN

25

Terry McLaurin

WAS

at NYG

26

Courtland Sutton

DEN

vs. GB

27

Christian Watson

GB

at DEN

28

DK Metcalf

PIT

vs. MIA

29

Michael Pittman Jr.

IND

at SEA

30

Stefon Diggs

NE

vs. BUF

31

Khalil Shakir

BUF

at NE

32

Deebo Samuel Sr.

WAS

at NYG

33

Brian Thomas Jr.

JAC

at NYJ

34

Luther Burden III

CHI

vs. CLE

35

Jayden Reed

GB

at DEN

36

Jordan Addison

MIN

at DAL

37

Ricky Pearsall

SF

vs. TEN

38

Darnell Mooney

ATL

at TB

39

Keenan Allen

LAC

at KC

40

Jerry Jeudy

CLE

at CHI

41

Chris Godwin

TB

vs. ATL

42

Jayden Higgins

HOU

vs. ARI

43

Xavier Worthy

KC

vs. LAC

44

Quentin Johnston

LAC

at KC

45

Alec Pierce

IND

at SEA

46

DJ Moore

CHI

vs. CLE

47

Malik Washington

MIA

at PIT

48

Chimere Dike

TEN

at SF

49

Tre Tucker

LV

at PHI

50

Romeo Doubs

GB

at DEN

51

Adonai Mitchell

NYJ

vs. JAC

52

Pat Bryant

DEN

vs. GB

53

Cooper Kupp

SEA

vs. IND

54

Keon Coleman

BUF

at NE

55

Rashid Shaheed

SEA

vs. IND

56

Olamide Zaccheaus

CHI

vs. CLE

57

Devaughn Vele

NO

vs. CAR

58

Elic Ayomanor

TEN

at SF

59

Kayshon Boutte

NE

vs. BUF

60

Troy Franklin

DEN

vs. GB

Week 15 Fantasy Tight End Rankings

RK

Player

TM

Opponent

1

Trey McBride

ARI

at HOU

2

George Kittle

SF

vs. TEN

3

Brock Bowers

LV

at PHI

4

Jake Ferguson

DAL

vs. MIN

5

Tyler Warren

IND

at SEA

6

Mark Andrews

BAL

at CIN

7

Travis Kelce

KC

vs. LAC

8

Harold Fannin Jr.

CLE

at CHI

9

Dalton Schultz

HOU

vs. ARI

10

Dalton Kincaid

BUF

at NE

11

Kyle Pitts Sr.

ATL

at TB

12

Colston Loveland

CHI

vs. CLE

13

Theo Johnson

NYG

vs. WAS

14

Isaiah Likely

BAL

at CIN

15

Dallas Goedert

PHI

vs. LV

16

Brenton Strange

JAC

at NYJ

17

Mike Gesicki

CIN

vs. BAL

18

Hunter Henry

NE

vs. BUF

19

Juwan Johnson

NO

vs. CAR

20

AJ Barner

SEA

vs. IND

21

Oronde Gadsden

LAC

at KC

22

T.J. Hockenson

MIN

at DAL

23

Darren Waller

MIA

at PIT

24

David Njoku

CLE

at CHI

25

Cade Otton

TB

vs. ATL

26

Colby Parkinson

LAR

vs. DET

27

Mason Taylor

NYJ

vs. JAC

28

Pat Freiermuth

PIT

vs. MIA

29

Evan Engram

DEN

vs. GB

30

Gunner Helm

TEN

at SF

31

Jonnu Smith

PIT

vs. MIA

32

Chig Okonkwo

TEN

at SF

Week 15 Fantasy Flex Rankings

RK

Player

Pos

TM

Opponent

1

Christian McCaffrey

RB

SF

vs. TEN

2

Puka Nacua

WR

LAR

vs. DET

3

Jaxon Smith-Njigba

WR

SEA

vs. IND

4

Ja'Maar Chase

WR

CIN

vs. BAL

5

Jonathan Taylor

RB

IND

at SEA

6

De'Von Achane

RB

MIA

at PIT

7

Jahmyr Gibbs

RB

DET

at LAR

8

CeeDee Lamb

WR

DAL

vs. MIN

9

Amon-Ra St. Brown

WR

DET

at LAR

10

Bijan Robinson

RB

ATL

at TB

11

James Cook

RB

BUF

at NE

12

Nico Collins

WR

HOU

vs. ARI

13

Davante Adams

WR

LAR

vs. DET

14

Chase Brown

RB

CIN

vs. BAL

15

Josh Jacobs

RB

GB

at DEN

16

Bucky Irving

RB

TB

vs. ATL

17

Saquon Barkley

RB

PHI

vs. LV

18

Travis Etienne Jr.

RB

JAC

at NYJ

19

Trey McBride

TE

ARI

at HOU

20

George Pickens

WR

DAL

vs. MIN

21

Rashee Rice

WR

KC

vs. LAC

22

A.J. Brown

WR

PHI

vs. LV

23

Tee Higgins

WR

CIN

vs. BAL

24

Javonte Williams

RB

DAL

vs. MIN

25

Derrick Henry

RB

BAL

at CIN

26

Kyren Williams

RB

LAR

vs. DET

27

George Kittle

TE

SF

vs. TEN

28

Jaylen Waddle

WR

MIA

at PIT

29

Jameson Williams

WR

DET

at LAR

30

RJ Harvey

RB

DEN

vs. GB

31

Brock Bowers

TE

LV

at PHI

32

Ashton Jeanty

RB

LV

at PHI

33

Chris Olave

WR

NO

vs. CAR

34

Wan'Dale Robinson

WR

NYG

vs. WAS

35

Justin Jefferson

WR

MIN

at DAL

36

TreVeyon Henderson

RB

NE

vs. BUF

37

Tetairoa McMillan

WR

CAR

at NO

38

D'Andre Swift

RB

CHI

vs. CLE

39

Devonta Smith

WR

PHI

vs. LV

40

Ladd McConkey

WR

LAC

at KC

41

Emeka Egbuka

WR

TB

vs. ATL

42

Breece Hall

RB

NYJ

vs. JAC

43

Quinshon Judkins

RB

CLE

at CHI

44

Rico Dowdle

RB

CAR

at NO

45

Omarion Hampton

RB

LAC

at KC

46

Devin Neal

RB

NO

vs. CAR

47

Jauan Jennings

WR

SF

vs. TEN

48

Michael Wilson

WR

ARI

at HOU

49

Woody Marks

RB

HOU

vs. ARI

50

Jaylen Warren

RB

PIT

vs. MIA

51

Jakobi Meyers

WR

JAC

at NYJ

52

Zay Flowers

WR

BAL

at CIN

53

Jake Ferguson

TE

DAL

vs. MIN

54

Tyrone Tracy Jr.

RB

NYG

vs. WAS

55

Terry McLaurin

WR

WAS

at NYG

56

Courtland Sutton

WR

DEN

vs. GB

57

Christian Watson

WR

GB

at DEN

58

DK Metcalf

WR

PIT

vs. MIA

59

Tyler Warren

TE

IND

at SEA

60

Chuba Hubbard

RB

CAR

at NO

61

Tony Pollard

RB

TEN

at SF

62

Aaron Jones Sr.

RB

MIN

at DAL

63

Michael Pittman Jr.

WR

IND

at SEA

64

Stefon Diggs

WR

NE

vs. BUF

65

Khalil Shakir

WR

BUF

at NE

66

Rhamondre Stevenson

RB

NE

vs. BUF

67

Deebo Samuel Sr.

WR

WAS

at NYG

68

Mark Andrews

TE

BAL

at CIN

69

Brian Thomas Jr.

WR

JAC

at NYJ

70

Travis Kelce

TE

KC

vs. LAC

71

Harold Fannin Jr.

TE

CLE

at CHI

72

Kenneth Walker III

RB

SEA

vs. IND

73

David Montgomery

RB

DET

at LAR

74

Kyle Monangai

RB

CHI

vs. CLE

75

Kenneth Gainwell

RB

PIT

vs. MIA

76

Kareem Hunt

RB

KC

vs. LAC

77

Bam Knight

RB

ARI

at HOU

78

Zach Charbonnet

RB

SEA

vs. IND

79

Devin Singletary

RB

NYG

vs. WAS

80

Kimani Vidal

RB

LAC

at KC

81

Luther Burden III

WR

CHI

vs. CLE

82

Dalton Schultz

TE

HOU

vs. ARI

83

Dalton Kincaid

TE

BUF

at NE

84

Kyle Pitts Sr.

TE

ATL

at TB

85

Blake Corum

RB

LAR

vs. DET

86

Jayden Reed

WR

GB

at DEN

87

Jordan Addison

WR

MIN

at DAL

88

Colston Loveland

TE

CHI

vs. CLE

89

Isiah Pacheco

RB

KC

vs. LAC

90

Chris Rodriguez

RB

WAS

at NYG

91

Jordan Mason

RB

MIN

at DAL

92

Ricky Pearsall

WR

SF

vs. TEN

93

Darnell Mooney

WR

ATL

at TB

94

Keenan Allen

WR

LAC

at KC

95

Jerry Jeudy

WR

CLE

at CHI

96

Chris Godwin

WR

TB

vs. ATL

97

Tyler Allgeier

RB

ATL

at TB

98

Theo Johnson

TE

NYG

vs. WAS

99

Isaiah Likely

TE

BAL

at CIN

Week 15 Fantasy Kicker Rankings

RK

Player

TM

Opponent

1

Brandon Aubrey

DAL

vs. MIN

2

Jason Myers

SEA

vs. IND

3

Ka'imi Fairbairn

HOU

vs. ARI

4

Chase McLaughlin

TB

vs. ATL

5

Cam Little

JAC

at NYJ

6

Cameron Dicker

LAC

at KC

7

Jake Bates

DET

at LAR

8

Tyler Loop

BAL

at CIN

9

Will Reichard

MIN

at DAL

10

Evan McPherson

CIN

vs. BAL

11

Harrison Mevis

LAR

vs. DET

12

Cairo Santos

CHI

vs. CLE

13

Riley Patterson

MIA

at PIT

14

Jake Moody

WAS

at NYG

15

Matt Prater

BUF

at NE

16

Chris Boswell

PIT

vs. MIA

17

Harrison Butker

KC

vs. LAC

18

Brandon McManus

GB

at DEN

19

Jake Elliott

PHI

vs. LV

20

Andy Borregales

NE

vs. BUF

21

Zane Gonzalez

ATL

at TB

22

Wil Lutz

DEN

vs. GB

23

Chad Ryland

ARI

at HOU

24

Joey Slye

TEN

at SF

25

Daniel Carlson

LV

at PHI

26

Andre Szmyt

CLE

at CHI

27

Charlie Smyth

NO

vs. CAR

28

Blake Grupe

IND

at SEA

29

Nick Folk

NYJ

vs. JAC

30

Younghoe Koo

NYG

vs. WAS

31

Ryan Fitzgerald

CAR

at NO

32

Matt Gay

SF

vs. TEN

Week 15 Fantasy Defense/DST Rankings

RK

Player

TM

Opponent

1

Eagles

PHI

vs. LV

2

Jaguars

JAC

at NYJ

3

Seahawks

SEA

vs. IND

4

Buccaneers

TB

vs. ATL

5

49ers

SF

vs. TEN

6

Texans

HOU

vs. ARI

7

Steelers

PIT

vs. MIA

8

Bears

CHI

vs. CLE

9

Chiefs

KC

vs. LAC

10

Saints

NO

vs. CAR

11

Cowboys

DAL

vs. MIN

12

Dolphins

MIA

at PIT

13

Panthers

CAR

vs. NO

14

Bills

BUF

at NE

15

Broncos

DEN

vs. GB

16

Falcons

ATL

at TB

17

Chargers

LAC

at KC

18

Giants

NYG

vs. WAS

19

Browns

CLE

at CHI

20

Patriots

NE

vs. BUF

21

Packers

GB

at DEN

22

Commanders

WAS

at NYG

23

Vikings

MIN

at DAL

24

Rams

LAR

vs. DET

25

Titans

TEN

at SF

26

Cardinals

ARI

at HOU

27

Ravens

BAL

at CIN

28

Colts

IND

at SEA

29

Bengals

CIN

vs. BAL

30

Jets

NYJ

vs. JAC

31

Lions

DET

at LAR

32

Raiders

LV

at PHI

