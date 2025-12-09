Week 15 Fantasy Football Player Rankings For Every Position and Flex Rankings
Welcome to Week 15 and the first week of the fantasy football playoffs! If you made it this far … congratulations! Now, let’s go win that league championship!
The NFL schedule no longer has bye weeks, so we’ll get all 32 teams and all our players (at least the healthy ones) who have helped us get to the postseason.
The biggest storyline heading this week is a huge contest in Los Angeles between the Lions and Rams in what should be an absolute shootout at Sofi Stadium. The game will feature several fantasy superstars, including Jahmyr Gibbs, Amon-Ra St. Brown, Jameson Williams, Puka Nacua, Davante Adams, Kyren Williams, and Matthew Stafford.
DraftKings has the total at a lofty 55.5!
With that said, here are my complete fantasy football player rankings, including my top 100 flex rankings, for Week 15 of the NFL season.
Be sure to check back all week for daily updates!
Week 15 Fantasy Player Rankings
Week 15 Fantasy Quarterback Rankings
RK
Player
TM
Opponent
1
Josh Allen
BUF
at NE
2
Matthew Stafford
LAR
vs. DET
3
Joe Burrow
CIN
vs. BAL
4
Jalen Hurts
PHI
vs. LV
5
Drake Maye
NE
vs. BUF
6
Lamar Jackson
BAL
at CIN
7
Jaxson Dart
NYG
vs. WAS
8
Brock Purdy
SF
vs. TEN
9
Dak Prescott
DAL
vs. MIN
10
Jared Goff
DET
at LAR
11
Patrick Mahomes
KC
vs. LAC
12
Trevor Lawrence
JAC
at NYJ
13
Baker Mayfield
TB
vs. ATL
14
Sam Darnold
SEA
vs. IND
15
Marcus Mariota
WAS
at NYG
16
Caleb Williams
CHI
vs. CLE
17
C.J. Stroud
HOU
vs. ARI
18
Bo Nix
DEN
vs. GB
19
Jordan Love
GB
at DEN
20
Justin Herbert
LAC
at KC
21
Jacoby Brissett
ARI
at HOU
22
J.J. McCarthy
MIN
at DAL
23
Bryce Young
CAR
at NO
24
Tyler Shough
NO
vs. CAR
25
Shedeur Sanders
CLE
at CHI
26
Aaron Rodgers
PIT
vs. MIA
27
Tua Tagovailoa
MIA
at PIT
28
Cam Ward
TEN
at SF
29
Kirk Cousins
ATL
at TB
30
Geno Smith
LV
at PHI
31
Riley Leonard
IND
at SEA
32
Brady Cook
NYJ
vs. JAC
Week 15 Fantasy Running Back Rankings
RK
Player
TM
Opponent
1
Christian McCaffrey
SF
vs. TEN
2
Jonathan Taylor
IND
at SEA
3
De'Von Achane
MIA
at PIT
4
Jahmyr Gibbs
DET
at LAR
5
Bijan Robinson
ATL
at TB
6
James Cook
BUF
at NE
7
Chase Brown
CIN
vs. BAL
8
Josh Jacobs
GB
at DEN
9
Bucky Irving
TB
vs. ATL
10
Saquon Barkley
PHI
vs. LV
11
Travis Etienne Jr.
JAC
at NYJ
12
Javonte Williams
DAL
vs. MIN
13
Derrick Henry
BAL
at CIN
14
Kyren Williams
LAR
vs. DET
15
RJ Harvey
DEN
vs. GB
16
Ashton Jeanty
LV
at PHI
17
TreVeyon Henderson
NE
vs. BUF
18
D'Andre Swift
CHI
vs. CLE
19
Breece Hall
NYJ
vs. JAC
20
Quinshon Judkins
CLE
at CHI
21
Rico Dowdle
CAR
at NO
22
Omarion Hampton
LAC
at KC
23
Devin Neal
NO
vs. CAR
24
Woody Marks
HOU
vs. ARI
25
Jaylen Warren
PIT
vs. MIA
26
Tyrone Tracy Jr.
NYG
vs. WAS
27
Chuba Hubbard
CAR
at NO
28
Tony Pollard
TEN
at SF
29
Aaron Jones Sr.
MIN
at DAL
30
Rhamondre Stevenson
NE
vs. BUF
31
Kenneth Walker III
SEA
vs. IND
32
David Montgomery
DET
at LAR
33
Kyle Monangai
CHI
vs. CLE
34
Kenneth Gainwell
PIT
vs. MIA
35
Kareem Hunt
KC
vs. LAC
36
Bam Knight
ARI
at HOU
37
Zach Charbonnet
SEA
vs. IND
38
Devin Singletary
NYG
vs. WAS
39
Kimani Vidal
LAC
at KC
40
Blake Corum
LAR
vs. DET
41
Isiah Pacheco
KC
vs. LAC
42
Chris Rodriguez
WAS
at NYG
43
Jordan Mason
MIN
at DAL
44
Tyler Allgeier
ATL
at TB
45
Jaylen Wright
MIA
at PIT
46
Tyjae Spears
TEN
at SF
47
Rachaad White
TB
vs. ATL
48
Bhayshul Tuten
JAC
at NYJ
49
Dylan Sampson
CLE
at CHI
50
Emanuel Wilson
GB
at DEN
51
Ollie Gordon II
MIA
at PIT
52
Sean Tucker
TB
vs. ATL
53
Brian Robinson Jr.
SF
vs. TEN
54
Ty Johnson
BUF
at NE
55
Nick Chubb
HOU
vs. ARI
56
Michael Carter
ARI
at HOU
57
Jeremy McNichols
WAS
at NYG
58
Samaje Perine
CIN
vs. BAL
59
Jaleel McLaughlin
DEN
vs. GB
60
Ray Davis
BUF
at NE
Week 15 Fantasy Wide Receiver Rankings
RK
Player
TM
Opponent
1
Puka Nacua
LAR
vs. DET
2
Jaxon Smith-Njigba
SEA
vs. IND
3
Ja'Maar Chase
CIN
vs. BAL
4
CeeDee Lamb
DAL
vs. MIN
5
Amon-Ra St. Brown
DET
at LAR
6
Nico Collins
HOU
vs. ARI
7
Davante Adams
LAR
vs. DET
8
George Pickens
DAL
vs. MIN
9
Rashee Rice
KC
vs. LAC
10
A.J. Brown
PHI
vs. LV
11
Tee Higgins
CIN
vs. BAL
12
Jaylen Waddle
MIA
at PIT
13
Jameson Williams
DET
at LAR
14
Chris Olave
NO
vs. CAR
15
Wan'Dale Robinson
NYG
vs. WAS
16
Justin Jefferson
MIN
at DAL
17
Tetairoa McMillan
CAR
at NO
18
Devonta Smith
PHI
vs. LV
19
Ladd McConkey
LAC
at KC
20
Emeka Egbuka
TB
vs. ATL
21
Michael Wilson
ARI
at HOU
22
Jauan Jennings
SF
vs. TEN
23
Jakobi Meyers
JAC
at NYJ
24
Zay Flowers
BAL
at CIN
25
Terry McLaurin
WAS
at NYG
26
Courtland Sutton
DEN
vs. GB
27
Christian Watson
GB
at DEN
28
DK Metcalf
PIT
vs. MIA
29
Michael Pittman Jr.
IND
at SEA
30
Stefon Diggs
NE
vs. BUF
31
Khalil Shakir
BUF
at NE
32
Deebo Samuel Sr.
WAS
at NYG
33
Brian Thomas Jr.
JAC
at NYJ
34
Luther Burden III
CHI
vs. CLE
35
Jayden Reed
GB
at DEN
36
Jordan Addison
MIN
at DAL
37
Ricky Pearsall
SF
vs. TEN
38
Darnell Mooney
ATL
at TB
39
Keenan Allen
LAC
at KC
40
Jerry Jeudy
CLE
at CHI
41
Chris Godwin
TB
vs. ATL
42
Jayden Higgins
HOU
vs. ARI
43
Xavier Worthy
KC
vs. LAC
44
Quentin Johnston
LAC
at KC
45
Alec Pierce
IND
at SEA
46
DJ Moore
CHI
vs. CLE
47
Malik Washington
MIA
at PIT
48
Chimere Dike
TEN
at SF
49
Tre Tucker
LV
at PHI
50
Romeo Doubs
GB
at DEN
51
Adonai Mitchell
NYJ
vs. JAC
52
Pat Bryant
DEN
vs. GB
53
Cooper Kupp
SEA
vs. IND
54
Keon Coleman
BUF
at NE
55
Rashid Shaheed
SEA
vs. IND
56
Olamide Zaccheaus
CHI
vs. CLE
57
Devaughn Vele
NO
vs. CAR
58
Elic Ayomanor
TEN
at SF
59
Kayshon Boutte
NE
vs. BUF
60
Troy Franklin
DEN
vs. GB
Week 15 Fantasy Tight End Rankings
RK
Player
TM
Opponent
1
Trey McBride
ARI
at HOU
2
George Kittle
SF
vs. TEN
3
Brock Bowers
LV
at PHI
4
Jake Ferguson
DAL
vs. MIN
5
Tyler Warren
IND
at SEA
6
Mark Andrews
BAL
at CIN
7
Travis Kelce
KC
vs. LAC
8
Harold Fannin Jr.
CLE
at CHI
9
Dalton Schultz
HOU
vs. ARI
10
Dalton Kincaid
BUF
at NE
11
Kyle Pitts Sr.
ATL
at TB
12
Colston Loveland
CHI
vs. CLE
13
Theo Johnson
NYG
vs. WAS
14
Isaiah Likely
BAL
at CIN
15
Dallas Goedert
PHI
vs. LV
16
Brenton Strange
JAC
at NYJ
17
Mike Gesicki
CIN
vs. BAL
18
Hunter Henry
NE
vs. BUF
19
Juwan Johnson
NO
vs. CAR
20
AJ Barner
SEA
vs. IND
21
Oronde Gadsden
LAC
at KC
22
T.J. Hockenson
MIN
at DAL
23
Darren Waller
MIA
at PIT
24
David Njoku
CLE
at CHI
25
Cade Otton
TB
vs. ATL
26
Colby Parkinson
LAR
vs. DET
27
Mason Taylor
NYJ
vs. JAC
28
Pat Freiermuth
PIT
vs. MIA
29
Evan Engram
DEN
vs. GB
30
Gunner Helm
TEN
at SF
31
Jonnu Smith
PIT
vs. MIA
32
Chig Okonkwo
TEN
at SF
Week 15 Fantasy Flex Rankings
RK
Player
Pos
TM
Opponent
1
Christian McCaffrey
RB
SF
vs. TEN
2
Puka Nacua
WR
LAR
vs. DET
3
Jaxon Smith-Njigba
WR
SEA
vs. IND
4
Ja'Maar Chase
WR
CIN
vs. BAL
5
Jonathan Taylor
RB
IND
at SEA
6
De'Von Achane
RB
MIA
at PIT
7
Jahmyr Gibbs
RB
DET
at LAR
8
CeeDee Lamb
WR
DAL
vs. MIN
9
Amon-Ra St. Brown
WR
DET
at LAR
10
Bijan Robinson
RB
ATL
at TB
11
James Cook
RB
BUF
at NE
12
Nico Collins
WR
HOU
vs. ARI
13
Davante Adams
WR
LAR
vs. DET
14
Chase Brown
RB
CIN
vs. BAL
15
Josh Jacobs
RB
GB
at DEN
16
Bucky Irving
RB
TB
vs. ATL
17
Saquon Barkley
RB
PHI
vs. LV
18
Travis Etienne Jr.
RB
JAC
at NYJ
19
Trey McBride
TE
ARI
at HOU
20
George Pickens
WR
DAL
vs. MIN
21
Rashee Rice
WR
KC
vs. LAC
22
A.J. Brown
WR
PHI
vs. LV
23
Tee Higgins
WR
CIN
vs. BAL
24
Javonte Williams
RB
DAL
vs. MIN
25
Derrick Henry
RB
BAL
at CIN
26
Kyren Williams
RB
LAR
vs. DET
27
George Kittle
TE
SF
vs. TEN
28
Jaylen Waddle
WR
MIA
at PIT
29
Jameson Williams
WR
DET
at LAR
30
RJ Harvey
RB
DEN
vs. GB
31
Brock Bowers
TE
LV
at PHI
32
Ashton Jeanty
RB
LV
at PHI
33
Chris Olave
WR
NO
vs. CAR
34
Wan'Dale Robinson
WR
NYG
vs. WAS
35
Justin Jefferson
WR
MIN
at DAL
36
TreVeyon Henderson
RB
NE
vs. BUF
37
Tetairoa McMillan
WR
CAR
at NO
38
D'Andre Swift
RB
CHI
vs. CLE
39
Devonta Smith
WR
PHI
vs. LV
40
Ladd McConkey
WR
LAC
at KC
41
Emeka Egbuka
WR
TB
vs. ATL
42
Breece Hall
RB
NYJ
vs. JAC
43
Quinshon Judkins
RB
CLE
at CHI
44
Rico Dowdle
RB
CAR
at NO
45
Omarion Hampton
RB
LAC
at KC
46
Devin Neal
RB
NO
vs. CAR
47
Jauan Jennings
WR
SF
vs. TEN
48
Michael Wilson
WR
ARI
at HOU
49
Woody Marks
RB
HOU
vs. ARI
50
Jaylen Warren
RB
PIT
vs. MIA
51
Jakobi Meyers
WR
JAC
at NYJ
52
Zay Flowers
WR
BAL
at CIN
53
Jake Ferguson
TE
DAL
vs. MIN
54
Tyrone Tracy Jr.
RB
NYG
vs. WAS
55
Terry McLaurin
WR
WAS
at NYG
56
Courtland Sutton
WR
DEN
vs. GB
57
Christian Watson
WR
GB
at DEN
58
DK Metcalf
WR
PIT
vs. MIA
59
Tyler Warren
TE
IND
at SEA
60
Chuba Hubbard
RB
CAR
at NO
61
Tony Pollard
RB
TEN
at SF
62
Aaron Jones Sr.
RB
MIN
at DAL
63
Michael Pittman Jr.
WR
IND
at SEA
64
Stefon Diggs
WR
NE
vs. BUF
65
Khalil Shakir
WR
BUF
at NE
66
Rhamondre Stevenson
RB
NE
vs. BUF
67
Deebo Samuel Sr.
WR
WAS
at NYG
68
Mark Andrews
TE
BAL
at CIN
69
Brian Thomas Jr.
WR
JAC
at NYJ
70
Travis Kelce
TE
KC
vs. LAC
71
Harold Fannin Jr.
TE
CLE
at CHI
72
Kenneth Walker III
RB
SEA
vs. IND
73
David Montgomery
RB
DET
at LAR
74
Kyle Monangai
RB
CHI
vs. CLE
75
Kenneth Gainwell
RB
PIT
vs. MIA
76
Kareem Hunt
RB
KC
vs. LAC
77
Bam Knight
RB
ARI
at HOU
78
Zach Charbonnet
RB
SEA
vs. IND
79
Devin Singletary
RB
NYG
vs. WAS
80
Kimani Vidal
RB
LAC
at KC
81
Luther Burden III
WR
CHI
vs. CLE
82
Dalton Schultz
TE
HOU
vs. ARI
83
Dalton Kincaid
TE
BUF
at NE
84
Kyle Pitts Sr.
TE
ATL
at TB
85
Blake Corum
RB
LAR
vs. DET
86
Jayden Reed
WR
GB
at DEN
87
Jordan Addison
WR
MIN
at DAL
88
Colston Loveland
TE
CHI
vs. CLE
89
Isiah Pacheco
RB
KC
vs. LAC
90
Chris Rodriguez
RB
WAS
at NYG
91
Jordan Mason
RB
MIN
at DAL
92
Ricky Pearsall
WR
SF
vs. TEN
93
Darnell Mooney
WR
ATL
at TB
94
Keenan Allen
WR
LAC
at KC
95
Jerry Jeudy
WR
CLE
at CHI
96
Chris Godwin
WR
TB
vs. ATL
97
Tyler Allgeier
RB
ATL
at TB
98
Theo Johnson
TE
NYG
vs. WAS
99
Isaiah Likely
TE
BAL
at CIN
Week 15 Fantasy Kicker Rankings
RK
Player
TM
Opponent
1
Brandon Aubrey
DAL
vs. MIN
2
Jason Myers
SEA
vs. IND
3
Ka'imi Fairbairn
HOU
vs. ARI
4
Chase McLaughlin
TB
vs. ATL
5
Cam Little
JAC
at NYJ
6
Cameron Dicker
LAC
at KC
7
Jake Bates
DET
at LAR
8
Tyler Loop
BAL
at CIN
9
Will Reichard
MIN
at DAL
10
Evan McPherson
CIN
vs. BAL
11
Harrison Mevis
LAR
vs. DET
12
Cairo Santos
CHI
vs. CLE
13
Riley Patterson
MIA
at PIT
14
Jake Moody
WAS
at NYG
15
Matt Prater
BUF
at NE
16
Chris Boswell
PIT
vs. MIA
17
Harrison Butker
KC
vs. LAC
18
Brandon McManus
GB
at DEN
19
Jake Elliott
PHI
vs. LV
20
Andy Borregales
NE
vs. BUF
21
Zane Gonzalez
ATL
at TB
22
Wil Lutz
DEN
vs. GB
23
Chad Ryland
ARI
at HOU
24
Joey Slye
TEN
at SF
25
Daniel Carlson
LV
at PHI
26
Andre Szmyt
CLE
at CHI
27
Charlie Smyth
NO
vs. CAR
28
Blake Grupe
IND
at SEA
29
Nick Folk
NYJ
vs. JAC
30
Younghoe Koo
NYG
vs. WAS
31
Ryan Fitzgerald
CAR
at NO
32
Matt Gay
SF
vs. TEN
Week 15 Fantasy Defense/DST Rankings
RK
Player
TM
Opponent
1
Eagles
PHI
vs. LV
2
Jaguars
JAC
at NYJ
3
Seahawks
SEA
vs. IND
4
Buccaneers
TB
vs. ATL
5
49ers
SF
vs. TEN
6
Texans
HOU
vs. ARI
7
Steelers
PIT
vs. MIA
8
Bears
CHI
vs. CLE
9
Chiefs
KC
vs. LAC
10
Saints
NO
vs. CAR
11
Cowboys
DAL
vs. MIN
12
Dolphins
MIA
at PIT
13
Panthers
CAR
vs. NO
14
Bills
BUF
at NE
15
Broncos
DEN
vs. GB
16
Falcons
ATL
at TB
17
Chargers
LAC
at KC
18
Giants
NYG
vs. WAS
19
Browns
CLE
at CHI
20
Patriots
NE
vs. BUF
21
Packers
GB
at DEN
22
Commanders
WAS
at NYG
23
Vikings
MIN
at DAL
24
Rams
LAR
vs. DET
25
Titans
TEN
at SF
26
Cardinals
ARI
at HOU
27
Ravens
BAL
at CIN
28
Colts
IND
at SEA
29
Bengals
CIN
vs. BAL
30
Jets
NYJ
vs. JAC
31
Lions
DET
at LAR
32
Raiders
LV
at PHI