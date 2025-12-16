Week 16 Fantasy Football Player Rankings For Every Position and Top 100 Flex Rankings
Welcome to Week 16 and the second week of the fantasy football playoffs! If you survived the first round and have advanced, congratulations! Now, let’s go win that league championship!
The NFL schedule no longer has bye weeks, so we’ll get all 32 teams and all our players (at least the healthy ones) who have helped us reach this point in the season. I would also not be afraid to sit a “big name” player who has struggled, like Lamar Jackson, Ashton Jeanty, or even Justin Jefferson, if you have a respectable pivot on your fantasy roster.
The biggest matchups of the week will all have real and fantasy implications, starting with the Rams and Seahawks on Thursday night, and including the Buccaneers and Panthers, the Jaguars and Broncos at Mile High, and the Patriots and Ravens on Sunday night.
With that said, here are my complete fantasy football player rankings, including my top 100 flex rankings, for Week 16 of the NFL season! Be sure to check back daily for updates!
Week 16 Fantasy Player Rankings
Week 16 Fantasy Quarterback Rankings
RK
Player
TM
Opponent
1
Josh Allen
BUF
at CLE
2
Jalen Hurts
PHI
at WAS
3
Drake Maye
NE
at BAL
4
Joe Burrow
CIN
at MIA
5
Jared Goff
DET
vs. PIT
6
Jacoby Brissett
ARI
vs. ATL
7
Matthew Stafford
LAR
at SEA
8
Bo Nix
DEN
vs. JAC
9
Lamar Jackson
BAL
vs. NE
10
Brock Purdy
SF
at IND
11
Justin Herbert
LAC
at DAL
12
Baker Mayfield
TB
at CAR
13
C.J. Stroud
HOU
vs. LV
14
Jordan Love
GB
at CHI
15
Jaxson Dart
NYG
vs. MIN
16
Trevor Lawrence
JAC
at DEN
17
J.J. McCarthy
MIN
at NYG
18
Caleb Williams
CHI
vs. GB
19
Dak Prescott
DAL
vs. LAC
20
Bryce Young
CAR
vs. TB
21
Sam Darnold
SEA
vs. LAR
22
Tyler Shough
NO
vs. NYJ
23
Marcus Mariota
WAS
vs. PHI
24
Aaron Rodgers
PIT
at DET
25
Tua Tagovailoa
MIA
vs. CIN
26
Gardner Minshew
KC
at TEN
27
Kirk Cousins
ATL
at ARI
28
Cam Ward
TEN
vs. KC
29
Shedeur Sanders
CLE
vs. BUF
30
Philip Rivers
IND
vs. SF
31
Brady Cook
NYJ
at NO
32
Kenny Pickett
LV
at HOU
Week 16 Fantasy Running Back Rankings
RK
Player
TM
Opponent
1
Christian McCaffrey
SF
at IND
2
Bijan Robinson
ATL
at ARI
3
Jahmyr Gibbs
DET
vs. PIT
4
De'Von Achane
MIA
vs. CIN
5
Jonathan Taylor
IND
vs. SF
6
James Cook
BUF
at CLE
7
Saquon Barkley
PHI
at WAS
8
Josh Jacobs
GB
at CHI
9
Chase Brown
CIN
at MIA
10
Bucky Irving
TB
at CAR
11
Javonte Williams
DAL
vs. LAC
12
TreVeyon Henderson
NE
at BAL
13
Kyren Williams
LAR
at SEA
14
Travis Etienne Jr.
JAC
at DEN
15
Derrick Henry
BAL
vs. NE
16
Rico Dowdle
CAR
vs. TB
17
RJ Harvey
DEN
vs. JAC
18
D'Andre Swift
CHI
vs. GB
19
Breece Hall
NYJ
at NO
20
Ashton Jeanty
LV
at HOU
21
Woody Marks
HOU
vs. LV
22
Quinshon Judkins
CLE
vs. BUF
23
Aaron Jones Sr.
MIN
at NYG
24
Jaylen Warren
PIT
at DET
25
Tyrone Tracy Jr.
NYG
vs. MIN
26
Tony Pollard
TEN
vs. KC
27
Devin Neal
NO
vs. NYJ
28
Omarion Hampton
LAC
at DAL
29
Kenneth Walker III
SEA
vs. LAR
30
Kenneth Gainwell
PIT
at DET
31
Kyle Monangai
CHI
vs. GB
32
Chuba Hubbard
CAR
vs. TB
33
Rhamondre Stevenson
NE
at BAL
34
David Montgomery
DET
vs. PIT
35
Kareem Hunt
KC
at TEN
36
Michael Carter
ARI
vs. ATL
37
Kimani Vidal
LAC
at DAL
38
Blake Corum
LAR
at SEA
39
Isiah Pacheco
KC
at TEN
40
Jordan Mason
MIN
at DAL
41
Jacory Croskey-Merritt
WAS
vs. PHI
42
Zach Charbonnet
SEA
vs. LAR
43
Tyler Allgeier
ATL
at ARI
44
Tyjae Spears
TEN
vs. KC
45
Rachaad White
TB
at CAR
46
Devin Singletary
NYG
vs. MIN
47
Sean Tucker
TB
at CAR
48
Emari Demercado
ARI
vs. ATL
49
Emanuel Wilson
GB
at CHI
50
Jeremy McNichols
WAS
vs. PHI
51
Jaylen Wright
MIA
vs. CIN
52
Brian Robinson Jr.
SF
at IND
53
Nick Chubb
HOU
vs. LV
54
Jaleel McLaughlin
DEN
vs. JAC
55
Ollie Gordon II
MIA
vs. CIN
56
Evan Hull
NO
vs. NYJ
57
Ty Johnson
BUF
at CLE
58
Samaje Perine
CIN
at MIA
59
LeQuint Allen
JAC
at DEN
60
Audric Estime
NO
vs. NYJ
Week 16 Fantasy Wide Receiver Rankings
RK
Player
TM
Opponent
1
Puka Nacua
LAR
at SEA
2
Jaxon Smith-Njigba
SEA
vs. LAR
3
Ja'Maar Chase
CIN
at MIA
4
Amon-Ra St. Brown
DET
vs. PIT
5
CeeDee Lamb
DAL
vs. LAC
6
Rashee Rice
KC
at TEN
7
Nico Collins
HOU
vs. LV
8
Drake London
ATL
at ARI
9
Michael Wilson
ARI
vs. ATL
10
Jameson Williams
DET
vs. PIT
11
A.J. Brown
PHI
at WAS
12
Tee Higgins
CIN
at MIA
13
Mike Evans
TB
at CAR
14
George Pickens
DAL
vs. LAC
15
Chris Olave
NO
vs. NYJ
16
Ladd McConkey
LAC
at DAL
17
Tetairoa McMillan
CAR
vs. TB
18
DK Metcalf
PIT
at DET
19
Courtland Sutton
DEN
vs. JAC
20
Terry McLaurin
WAS
vs. PHI
21
Zay Flowers
BAL
vs. NE
22
Devonta Smith
PHI
at WAS
23
Stefon Diggs
NE
at BAL
24
Jauan Jennings
SF
at IND
25
Wan'Dale Robinson
NYG
vs. MIN
26
Justin Jefferson
MIN
at NYG
27
Jaylen Waddle
MIA
vs. CIN
28
Emeka Egbuka
TB
at CAR
29
Brian Thomas Jr.
JAC
at DEN
30
Deebo Samuel Sr.
WAS
vs. PHI
31
Michael Pittman Jr.
IND
vs. SF
32
Jakobi Meyers
JAC
at DEN
33
Jayden Reed
GB
at CHI
34
Ricky Pearsall
SF
at IND
35
Keenan Allen
LAC
at DAL
36
Luther Burden III
CHI
vs. GB
37
Khalil Shakir
BUF
at CLE
38
Chris Godwin
TB
at CAR
39
DJ Moore
CHI
vs. GB
40
Jordan Addison
MIN
at NYG
41
Troy Franklin
DEN
vs. JAC
42
Alec Pierce
IND
vs. SF
43
Xavier Worthy
KC
at TEN
44
Adonai Mitchell
NYJ
at NO
45
Cooper Kupp
SEA
vs. LAR
46
Devaughn Vele
NO
vs. NYJ
47
Romeo Doubs
GB
at CHI
48
Jayden Higgins
HOU
vs. LV
49
Jerry Jeudy
CLE
vs. BUF
50
Darnell Mooney
ATL
at ARI
51
Dontayvion Wicks
GB
at CHI
52
Mack Hollins
NE
at BAL
53
Chimere Dike
TEN
vs. KC
54
Malik Washington
MIA
vs. CIN
55
Tre Tucker
LV
at HOU
56
Parker Washington
JAC
at DEN
57
Isaiah Bond
CLE
vs. BUF
58
Keon Coleman
BUF
at CLE
59
Kayshon Boutte
NE
at BAL
60
John Metchie III
NYJ
at NO
Week 16 Fantasy Tight End Rankings
RK
Player
TM
Opponent
1
Trey McBride
ARI
vs. ATL
2
George Kittle
SF
at IND
3
Brock Bowers
LV
at HOU
4
Jake Ferguson
DAL
vs. LAC
5
Kyle Pitts Sr.
ATL
at ARI
6
Travis Kelce
KC
at TEN
7
Dallas Goedert
PHI
at WAS
8
Colby Parkinson
LAR
at SEA
9
Dalton Schultz
HOU
vs. LV
10
Mark Andrews
BAL
vs. NE
11
Harold Fannin Jr.
CLE
vs. BUF
12
Darren Waller
MIA
vs. CIN
13
Tyler Warren
IND
vs. SF
14
Juwan Johnson
NO
vs. NYJ
15
Oronde Gadsden
LAC
at DAL
16
Dalton Kincaid
BUF
at CLE
17
Brenton Strange
JAC
at DEN
18
Theo Johnson
NYG
vs. MIN
19
T.J. Hockenson
MIN
at NYG
20
Colston Loveland
CHI
vs. GB
21
Hunter Henry
NE
at BAL
22
Evan Engram
DEN
vs. JAC
23
AJ Barner
SEA
vs. LAR
24
Dawson Knox
BUF
at CLE
25
Mike Gesicki
CIN
at MIA
26
Pat Freiermuth
PIT
at DET
27
Gunner Helm
TEN
vs. KC
28
Isaiah Likely
BAL
vs. NE
29
Jonnu Smith
PIT
at DET
30
Chig Okonkwo
TEN
vs. KC
31
Luke Musgrave
GB
at CHI
32
John Bates
WAS
vs. PHI
Week 16 Fantasy Flex Rankings
RK
Player
Pos
TM
Opponent
1
Christian McCaffrey
RB
SF
at IND
2
Puka Nacua
WR
LAR
at SEA
3
Bijan Robinson
RB
ATL
at ARI
4
Jaxon Smith-Njigba
WR
SEA
vs. LAR
5
Ja'Maar Chase
WR
CIN
at MIA
6
Jahmyr Gibbs
RB
DET
vs. PIT
7
Amon-Ra St. Brown
WR
DET
vs. PIT
8
De'Von Achane
RB
MIA
vs. CIN
9
Jonathan Taylor
RB
IND
vs. SF
10
James Cook
RB
BUF
at CLE
11
CeeDee Lamb
WR
DAL
vs. LAC
12
Saquon Barkley
RB
PHI
at WAS
13
Josh Jacobs
RB
GB
at CHI
14
Chase Brown
RB
CIN
at MIA
15
Trey McBride
TE
ARI
vs. ATL
16
Rashee Rice
WR
KC
at TEN
17
Nico Collins
WR
HOU
vs. LV
18
Drake London
WR
ATL
at ARI
19
Michael Wilson
WR
ARI
vs. ATL
20
Jameson Williams
WR
DET
vs. PIT
21
Javonte Williams
RB
DAL
vs. LAC
22
A.J. Brown
WR
PHI
at WAS
23
Bucky Irving
RB
TB
at CAR
24
TreVeyon Henderson
RB
NE
at BAL
25
Tee Higgins
WR
CIN
at MIA
26
Kyren Williams
RB
LAR
at SEA
27
Travis Etienne Jr.
RB
JAC
at DEN
28
Mike Evans
WR
TB
at CAR
29
Derrick Henry
RB
BAL
vs. NE
30
George Pickens
WR
DAL
vs. LAC
31
George Kittle
TE
SF
at IND
32
Chris Olave
WR
NO
vs. NYJ
33
Brock Bowers
TE
LV
at HOU
34
Rico Dowdle
RB
CAR
vs. TB
35
Ladd McConkey
WR
LAC
at DAL
36
RJ Harvey
RB
DEN
vs. JAC
37
D'Andre Swift
RB
CHI
vs. GB
38
Tetairoa McMillan
WR
CAR
vs. TB
39
DK Metcalf
WR
PIT
at DET
40
Courtland Sutton
WR
DEN
vs. JAC
41
Breece Hall
RB
NYJ
at NO
42
Ashton Jeanty
RB
LV
at HOU
43
Terry McLaurin
WR
WAS
vs. PHI
44
Zay Flowers
WR
BAL
vs. NE
45
Woody Marks
RB
HOU
vs. LV
46
Quinshon Judkins
RB
CLE
vs. BUF
47
Aaron Jones Sr.
RB
MIN
at NYG
48
Devonta Smith
WR
PHI
at WAS
49
Jaylen Warren
RB
PIT
at DET
50
Tyrone Tracy Jr.
RB
NYG
vs. MIN
51
Devin Neal
RB
NO
vs. NYJ
52
Stefon Diggs
WR
NE
at BAL
53
Jauan Jennings
WR
SF
vs. IND
54
Wan'Dale Robinson
WR
NYG
vs. MIN
55
Jake Ferguson
TE
DAL
vs. LAC
56
Justin Jefferson
WR
MIN
at NYG
57
Jaylen Waddle
WR
MIA
vs. CIN
58
Kyle Pitts Sr.
TE
ATL
at ARI
59
Emeka Egbuka
WR
TB
at CAR
60
Brian Thomas Jr.
WR
JAC
at DEN
61
Travis Kelce
TE
KC
at TEN
62
Deebo Samuel Sr.
WR
WAS
vs. PHI
63
Dallas Goedert
TE
PHI
at WAS
64
Michael Pittman Jr.
WR
IND
vs. SF
65
Jakobi Meyers
WR
JAC
at DEN
66
Tony Pollard
RB
TEN
vs. KC
67
Omarion Hampton
RB
LAC
at DAL
68
Jayden Reed
WR
GB
at CHI
69
Ricky Pearsall
WR
SF
at. IND
70
Kenneth Walker III
RB
SEA
vs. LAR
71
Keenan Allen
WR
LAC
at DAL
72
Luther Burden III
WR
CHI
vs. GB
73
Khalil Shakir
WR
BUF
at CLE
74
Kenneth Gainwell
RB
PIT
at DET
75
Chris Godwin
WR
TB
at CAR
76
DJ Moore
WR
CHI
vs. GB
77
Kyle Monangai
RB
CHI
vs. GB
78
Colby Parkinson
TE
LAR
at SEA
79
Jordan Addison
WR
MIN
at NYG
80
Dalton Schultz
TE
HOU
vs. LV
81
Troy Franklin
WR
DEN
vs. JAC
82
Chuba Hubbard
RB
CAR
vs. TB
83
Rhamondre Stevenson
RB
NE
at BAL
84
David Montgomery
RB
DET
vs. PIT
85
Kareem Hunt
RB
KC
at TEN
86
Michael Carter
RB
ARI
vs. ATL
87
Mark Andrews
TE
BAL
vs. NE
88
Harold Fannin Jr.
TE
CLE
vs. BUF
89
Alec Pierce
WR
IND
vs. SF
90
Xavier Worthy
WR
KC
at TEN
91
Adonai Mitchell
WR
NYJ
at NO
92
Darren Waller
TE
MIA
vs. CIN
93
Kimani Vidal
RB
LAC
at DAL
94
Blake Corum
RB
LAR
at SEA
95
Tyler Warren
TE
IND
at SF
96
Cooper Kupp
WR
SEA
vs. LAR
97
Devaughn Vele
WR
NO
vs. NYJ
98
Isiah Pacheco
RB
KC
at TEN
99
Romeo Doubs
WR
GB
at CHI
100
Juwan Johnson
TE
NO
vs. NYJ
Week 16 Fantasy Kicker Rankings
RK
Player
TM
Opponent
1
Brandon Aubrey
DAL
vs. LAC
2
Ka'imi Fairbairn
HOU
vs. LV
3
Jason Myers
SEA
vs. LAR
4
Jake Bates
DET
vs. PIT
5
Cameron Dicker
LAC
at DAL
6
Eddy Piniero
SF
at IND
7
Will Reichard
MIN
at NYG
8
Chase McLaughlin
TB
at CAR
9
Andy Borregales
NE
at BAL
10
Chris Boswell
PIT
at DET
11
Harrison Butker
KC
at TEN
12
Tyler Loop
BAL
vs. NE
13
Cairo Santos
CHI
vs. GB
14
Cam Little
JAC
at DEN
15
Harrison Mevis
LAR
at SEA
16
Charlie Smyth
NO
vs. NYJ
17
Evan McPherson
CIN
at MIA
18
Jake Elliott
PHI
at WAS
19
Chad Ryland
ARI
vs. ATL
20
Riley Patterson
MIA
vs. CIN
21
Matt Prater
BUF
at CLE
22
Zane Gonzalez
ATL
at ARI
23
Wil Lutz
DEN
vs. JAC
24
Blake Grupe
IND
vs. SF
25
Brandon McManus
GB
vs. JAC
26
Jake Moody
WAS
vs. PHI
27
Nick Folk
NYJ
at NO
28
Joey Slye
TEN
vs. KC
29
Ryan Fitzgerald
CAR
vs. TB
30
Younghoe Koo
NYG
vs. MIN
31
Daniel Carlson
LV
at HOU
32
Andre Szmyt
CLE
vs. BUF
Week 16 Fantasy Defense/DST Rankings
RK
Player
TM
Opponent
1
Texans
HOU
vs. LV
2
Bills
BUF
at CLE
3
Eagles
PHI
at WAS
4
Chiefs
KC
at TEN
5
Saints
NO
vs. NYJ
6
Vikings
MIN
at NYG
7
Lions
DET
vs. PIT
8
Buccaneers
TB
at CAR
9
49ers
SF
at IND
10
Broncos
DEN
vs. JAC
11
Rams
LAR
at SEA
12
Jets
NYJ
at NO
13
Cardinals
ARI
vs. ATL
14
Patriots
NE
at BAL
15
Seahawks
SEA
vs. LAR
16
Giants
NYG
vs. MIN
17
Packers
GB
at CHI
18
Cowboys
DAL
vs. LAC
19
Panthers
CAR
vs. TB
20
Ravens
BAL
vs. NE
21
Falcons
ATL
at ARI
22
Chargers
LAC
at DAL
23
Titans
TEN
vs. KC
24
Dolphins
MIA
vs. CIN
25
Bears
CHI
vs. GB
26
Jaguars
JAC
at DEN
27
Browns
CLE
vs. BUF
28
Colts
IND
vs. SF
29
Steelers
PIT
at DEN
30
Commanders
WAS
vs. PHI
31
Bengals
CIN
at MIA
32
Raiders
LV
at HOU