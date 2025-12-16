SI

Week 16 Fantasy Football Player Rankings For Every Position and Top 100 Flex Rankings

Michael Fabiano

Week 16 Fantasy Player Rankings
Welcome to Week 16 and the second week of the fantasy football playoffs! If you survived the first round and have advanced, congratulations! Now, let’s go win that league championship!

The NFL schedule no longer has bye weeks, so we’ll get all 32 teams and all our players (at least the healthy ones) who have helped us reach this point in the season. I would also not be afraid to sit a “big name” player who has struggled, like Lamar Jackson, Ashton Jeanty, or even Justin Jefferson, if you have a respectable pivot on your fantasy roster.

The biggest matchups of the week will all have real and fantasy implications, starting with the Rams and Seahawks on Thursday night, and including the Buccaneers and Panthers, the Jaguars and Broncos at Mile High, and the Patriots and Ravens on Sunday night. 

With that said, here are my complete fantasy football player rankings, including my top 100 flex rankings, for Week 16 of the NFL season!  Be sure to check back daily for updates!

Week 16 Fantasy Player Rankings

  1. Week 16 Fantasy Quarterback Rankings
  2. Week 16 Fantasy Running Back Rankings
  3. Week 16 Fantasy Wide Receiver Rankings
  4. Week 16 Fantasy Tight End Rankings
  5. Week 16 Fantasy Flex Rankings
  6. Week 16 Fantasy Kicker Rankings
  7. Week 16 Fantasy Defense/DST Rankings

Week 16 Fantasy Quarterback Rankings

RK

Player

TM

Opponent

1

Josh Allen

BUF

at CLE

2

Jalen Hurts

PHI

at WAS

3

Drake Maye

NE

at BAL

4

Joe Burrow

CIN

at MIA

5

Jared Goff

DET

vs. PIT

6

Jacoby Brissett

ARI

vs. ATL

7

Matthew Stafford

LAR

at SEA

8

Bo Nix

DEN

vs. JAC

9

Lamar Jackson

BAL

vs. NE

10

Brock Purdy

SF

at IND

11

Justin Herbert

LAC

at DAL

12

Baker Mayfield

TB

at CAR

13

C.J. Stroud

HOU

vs. LV

14

Jordan Love

GB

at CHI

15

Jaxson Dart

NYG

vs. MIN

16

Trevor Lawrence

JAC

at DEN

17

J.J. McCarthy

MIN

at NYG

18

Caleb Williams

CHI

vs. GB

19

Dak Prescott

DAL

vs. LAC

20

Bryce Young

CAR

vs. TB

21

Sam Darnold

SEA

vs. LAR

22

Tyler Shough

NO

vs. NYJ

23

Marcus Mariota

WAS

vs. PHI

24

Aaron Rodgers

PIT

at DET

25

Tua Tagovailoa

MIA

vs. CIN

26

Gardner Minshew

KC

at TEN

27

Kirk Cousins

ATL

at ARI

28

Cam Ward

TEN

vs. KC

29

Shedeur Sanders

CLE

vs. BUF

30

Philip Rivers

IND

vs. SF

31

Brady Cook

NYJ

at NO

32

Kenny Pickett

LV

at HOU

Week 16 Fantasy Running Back Rankings

RK

Player

TM

Opponent

1

Christian McCaffrey

SF

at IND

2

Bijan Robinson

ATL

at ARI

3

Jahmyr Gibbs

DET

vs. PIT

4

De'Von Achane

MIA

vs. CIN

5

Jonathan Taylor

IND

vs. SF

6

James Cook

BUF

at CLE

7

Saquon Barkley

PHI

at WAS

8

Josh Jacobs

GB

at CHI

9

Chase Brown

CIN

at MIA

10

Bucky Irving

TB

at CAR

11

Javonte Williams

DAL

vs. LAC

12

TreVeyon Henderson

NE

at BAL

13

Kyren Williams

LAR

at SEA

14

Travis Etienne Jr.

JAC

at DEN

15

Derrick Henry

BAL

vs. NE

16

Rico Dowdle

CAR

vs. TB

17

RJ Harvey

DEN

vs. JAC

18

D'Andre Swift

CHI

vs. GB

19

Breece Hall

NYJ

at NO

20

Ashton Jeanty

LV

at HOU

21

Woody Marks

HOU

vs. LV

22

Quinshon Judkins

CLE

vs. BUF

23

Aaron Jones Sr.

MIN

at NYG

24

Jaylen Warren

PIT

at DET

25

Tyrone Tracy Jr.

NYG

vs. MIN

26

Tony Pollard

TEN

vs. KC

27

Devin Neal

NO

vs. NYJ

28

Omarion Hampton

LAC

at DAL

29

Kenneth Walker III

SEA

vs. LAR

30

Kenneth Gainwell

PIT

at DET

31

Kyle Monangai

CHI

vs. GB

32

Chuba Hubbard

CAR

vs. TB

33

Rhamondre Stevenson

NE

at BAL

34

David Montgomery

DET

vs. PIT

35

Kareem Hunt

KC

at TEN

36

Michael Carter

ARI

vs. ATL

37

Kimani Vidal

LAC

at DAL

38

Blake Corum

LAR

at SEA

39

Isiah Pacheco

KC

at TEN

40

Jordan Mason

MIN

at DAL

41

Jacory Croskey-Merritt

WAS

vs. PHI

42

Zach Charbonnet

SEA

vs. LAR

43

Tyler Allgeier

ATL

at ARI

44

Tyjae Spears

TEN

vs. KC

45

Rachaad White

TB

at CAR

46

Devin Singletary

NYG

vs. MIN

47

Sean Tucker

TB

at CAR

48

Emari Demercado

ARI

vs. ATL

49

Emanuel Wilson

GB

at CHI

50

Jeremy McNichols

WAS

vs. PHI

51

Jaylen Wright

MIA

vs. CIN

52

Brian Robinson Jr.

SF

at IND

53

Nick Chubb

HOU

vs. LV

54

Jaleel McLaughlin

DEN

vs. JAC

55

Ollie Gordon II

MIA

vs. CIN

56

Evan Hull

NO

vs. NYJ

57

Ty Johnson

BUF

at CLE

58

Samaje Perine

CIN

at MIA

59

LeQuint Allen

JAC

at DEN

60

Audric Estime

NO

vs. NYJ

Week 16 Fantasy Wide Receiver Rankings

RK

Player

TM

Opponent

1

Puka Nacua

LAR

at SEA

2

Jaxon Smith-Njigba

SEA

vs. LAR

3

Ja'Maar Chase

CIN

at MIA

4

Amon-Ra St. Brown

DET

vs. PIT

5

CeeDee Lamb

DAL

vs. LAC

6

Rashee Rice

KC

at TEN

7

Nico Collins

HOU

vs. LV

8

Drake London

ATL

at ARI

9

Michael Wilson

ARI

vs. ATL

10

Jameson Williams

DET

vs. PIT

11

A.J. Brown

PHI

at WAS

12

Tee Higgins

CIN

at MIA

13

Mike Evans

TB

at CAR

14

George Pickens

DAL

vs. LAC

15

Chris Olave

NO

vs. NYJ

16

Ladd McConkey

LAC

at DAL

17

Tetairoa McMillan

CAR

vs. TB

18

DK Metcalf

PIT

at DET

19

Courtland Sutton

DEN

vs. JAC

20

Terry McLaurin

WAS

vs. PHI

21

Zay Flowers

BAL

vs. NE

22

Devonta Smith

PHI

at WAS

23

Stefon Diggs

NE

at BAL

24

Jauan Jennings

SF

at IND

25

Wan'Dale Robinson

NYG

vs. MIN

26

Justin Jefferson

MIN

at NYG

27

Jaylen Waddle

MIA

vs. CIN

28

Emeka Egbuka

TB

at CAR

29

Brian Thomas Jr.

JAC

at DEN

30

Deebo Samuel Sr.

WAS

vs. PHI

31

Michael Pittman Jr.

IND

vs. SF

32

Jakobi Meyers

JAC

at DEN

33

Jayden Reed

GB

at CHI

34

Ricky Pearsall

SF

at IND

35

Keenan Allen

LAC

at DAL

36

Luther Burden III

CHI

vs. GB

37

Khalil Shakir

BUF

at CLE

38

Chris Godwin

TB

at CAR

39

DJ Moore

CHI

vs. GB

40

Jordan Addison

MIN

at NYG

41

Troy Franklin

DEN

vs. JAC

42

Alec Pierce

IND

vs. SF

43

Xavier Worthy

KC

at TEN

44

Adonai Mitchell

NYJ

at NO

45

Cooper Kupp

SEA

vs. LAR

46

Devaughn Vele

NO

vs. NYJ

47

Romeo Doubs

GB

at CHI

48

Jayden Higgins

HOU

vs. LV

49

Jerry Jeudy

CLE

vs. BUF

50

Darnell Mooney

ATL

at ARI

51

Dontayvion Wicks

GB

at CHI

52

Mack Hollins

NE

at BAL

53

Chimere Dike

TEN

vs. KC

54

Malik Washington

MIA

vs. CIN

55

Tre Tucker

LV

at HOU

56

Parker Washington

JAC

at DEN

57

Isaiah Bond

CLE

vs. BUF

58

Keon Coleman

BUF

at CLE

59

Kayshon Boutte

NE

at BAL

60

John Metchie III

NYJ

at NO

Week 16 Fantasy Tight End Rankings

RK

Player

TM

Opponent

1

Trey McBride

ARI

vs. ATL

2

George Kittle

SF

at IND

3

Brock Bowers

LV

at HOU

4

Jake Ferguson

DAL

vs. LAC

5

Kyle Pitts Sr.

ATL

at ARI

6

Travis Kelce

KC

at TEN

7

Dallas Goedert

PHI

at WAS

8

Colby Parkinson

LAR

at SEA

9

Dalton Schultz

HOU

vs. LV

10

Mark Andrews

BAL

vs. NE

11

Harold Fannin Jr.

CLE

vs. BUF

12

Darren Waller

MIA

vs. CIN

13

Tyler Warren

IND

vs. SF

14

Juwan Johnson

NO

vs. NYJ

15

Oronde Gadsden

LAC

at DAL

16

Dalton Kincaid

BUF

at CLE

17

Brenton Strange

JAC

at DEN

18

Theo Johnson

NYG

vs. MIN

19

T.J. Hockenson

MIN

at NYG

20

Colston Loveland

CHI

vs. GB

21

Hunter Henry

NE

at BAL

22

Evan Engram

DEN

vs. JAC

23

AJ Barner

SEA

vs. LAR

24

Dawson Knox

BUF

at CLE

25

Mike Gesicki

CIN

at MIA

26

Pat Freiermuth

PIT

at DET

27

Gunner Helm

TEN

vs. KC

28

Isaiah Likely

BAL

vs. NE

29

Jonnu Smith

PIT

at DET

30

Chig Okonkwo

TEN

vs. KC

31

Luke Musgrave

GB

at CHI

32

John Bates

WAS

vs. PHI

Week 16 Fantasy Flex Rankings

RK

Player

Pos

TM

Opponent

1

Christian McCaffrey

RB

SF

at IND

2

Puka Nacua

WR

LAR

at SEA

3

Bijan Robinson

RB

ATL

at ARI

4

Jaxon Smith-Njigba

WR

SEA

vs. LAR

5

Ja'Maar Chase

WR

CIN

at MIA

6

Jahmyr Gibbs

RB

DET

vs. PIT

7

Amon-Ra St. Brown

WR

DET

vs. PIT

8

De'Von Achane

RB

MIA

vs. CIN

9

Jonathan Taylor

RB

IND

vs. SF

10

James Cook

RB

BUF

at CLE

11

CeeDee Lamb

WR

DAL

vs. LAC

12

Saquon Barkley

RB

PHI

at WAS

13

Josh Jacobs

RB

GB

at CHI

14

Chase Brown

RB

CIN

at MIA

15

Trey McBride

TE

ARI

vs. ATL

16

Rashee Rice

WR

KC

at TEN

17

Nico Collins

WR

HOU

vs. LV

18

Drake London

WR

ATL

at ARI

19

Michael Wilson

WR

ARI

vs. ATL

20

Jameson Williams

WR

DET

vs. PIT

21

Javonte Williams

RB

DAL

vs. LAC

22

A.J. Brown

WR

PHI

at WAS

23

Bucky Irving

RB

TB

at CAR

24

TreVeyon Henderson

RB

NE

at BAL

25

Tee Higgins

WR

CIN

at MIA

26

Kyren Williams

RB

LAR

at SEA

27

Travis Etienne Jr.

RB

JAC

at DEN

28

Mike Evans

WR

TB

at CAR

29

Derrick Henry

RB

BAL

vs. NE

30

George Pickens

WR

DAL

vs. LAC

31

George Kittle

TE

SF

at IND

32

Chris Olave

WR

NO

vs. NYJ

33

Brock Bowers

TE

LV

at HOU

34

Rico Dowdle

RB

CAR

vs. TB

35

Ladd McConkey

WR

LAC

at DAL

36

RJ Harvey

RB

DEN

vs. JAC

37

D'Andre Swift

RB

CHI

vs. GB

38

Tetairoa McMillan

WR

CAR

vs. TB

39

DK Metcalf

WR

PIT

at DET

40

Courtland Sutton

WR

DEN

vs. JAC

41

Breece Hall

RB

NYJ

at NO

42

Ashton Jeanty

RB

LV

at HOU

43

Terry McLaurin

WR

WAS

vs. PHI

44

Zay Flowers

WR

BAL

vs. NE

45

Woody Marks

RB

HOU

vs. LV

46

Quinshon Judkins

RB

CLE

vs. BUF

47

Aaron Jones Sr.

RB

MIN

at NYG

48

Devonta Smith

WR

PHI

at WAS

49

Jaylen Warren

RB

PIT

at DET

50

Tyrone Tracy Jr.

RB

NYG

vs. MIN

51

Devin Neal

RB

NO

vs. NYJ

52

Stefon Diggs

WR

NE

at BAL

53

Jauan Jennings

WR

SF

vs. IND

54

Wan'Dale Robinson

WR

NYG

vs. MIN

55

Jake Ferguson

TE

DAL

vs. LAC

56

Justin Jefferson

WR

MIN

at NYG

57

Jaylen Waddle

WR

MIA

vs. CIN

58

Kyle Pitts Sr.

TE

ATL

at ARI

59

Emeka Egbuka

WR

TB

at CAR

60

Brian Thomas Jr.

WR

JAC

at DEN

61

Travis Kelce

TE

KC

at TEN

62

Deebo Samuel Sr.

WR

WAS

vs. PHI

63

Dallas Goedert

TE

PHI

at WAS

64

Michael Pittman Jr.

WR

IND

vs. SF

65

Jakobi Meyers

WR

JAC

at DEN

66

Tony Pollard

RB

TEN

vs. KC

67

Omarion Hampton

RB

LAC

at DAL

68

Jayden Reed

WR

GB

at CHI

69

Ricky Pearsall

WR

SF

at. IND

70

Kenneth Walker III

RB

SEA

vs. LAR

71

Keenan Allen

WR

LAC

at DAL

72

Luther Burden III

WR

CHI

vs. GB

73

Khalil Shakir

WR

BUF

at CLE

74

Kenneth Gainwell

RB

PIT

at DET

75

Chris Godwin

WR

TB

at CAR

76

DJ Moore

WR

CHI

vs. GB

77

Kyle Monangai

RB

CHI

vs. GB

78

Colby Parkinson

TE

LAR

at SEA

79

Jordan Addison

WR

MIN

at NYG

80

Dalton Schultz

TE

HOU

vs. LV

81

Troy Franklin

WR

DEN

vs. JAC

82

Chuba Hubbard

RB

CAR

vs. TB

83

Rhamondre Stevenson

RB

NE

at BAL

84

David Montgomery

RB

DET

vs. PIT

85

Kareem Hunt

RB

KC

at TEN

86

Michael Carter

RB

ARI

vs. ATL

87

Mark Andrews

TE

BAL

vs. NE

88

Harold Fannin Jr.

TE

CLE

vs. BUF

89

Alec Pierce

WR

IND

vs. SF

90

Xavier Worthy

WR

KC

at TEN

91

Adonai Mitchell

WR

NYJ

at NO

92

Darren Waller

TE

MIA

vs. CIN

93

Kimani Vidal

RB

LAC

at DAL

94

Blake Corum

RB

LAR

at SEA

95

Tyler Warren

TE

IND

at SF

96

Cooper Kupp

WR

SEA

vs. LAR

97

Devaughn Vele

WR

NO

vs. NYJ

98

Isiah Pacheco

RB

KC

at TEN

99

Romeo Doubs

WR

GB

at CHI

100

Juwan Johnson

TE

NO

vs. NYJ

Week 16 Fantasy Kicker Rankings

RK

Player

TM

Opponent

1

Brandon Aubrey

DAL

vs. LAC

2

Ka'imi Fairbairn

HOU

vs. LV

3

Jason Myers

SEA

vs. LAR

4

Jake Bates

DET

vs. PIT

5

Cameron Dicker

LAC

at DAL

6

Eddy Piniero

SF

at IND

7

Will Reichard

MIN

at NYG

8

Chase McLaughlin

TB

at CAR

9

Andy Borregales

NE

at BAL

10

Chris Boswell

PIT

at DET

11

Harrison Butker

KC

at TEN

12

Tyler Loop

BAL

vs. NE

13

Cairo Santos

CHI

vs. GB

14

Cam Little

JAC

at DEN

15

Harrison Mevis

LAR

at SEA

16

Charlie Smyth

NO

vs. NYJ

17

Evan McPherson

CIN

at MIA

18

Jake Elliott

PHI

at WAS

19

Chad Ryland

ARI

vs. ATL

20

Riley Patterson

MIA

vs. CIN

21

Matt Prater

BUF

at CLE

22

Zane Gonzalez

ATL

at ARI

23

Wil Lutz

DEN

vs. JAC

24

Blake Grupe

IND

vs. SF

25

Brandon McManus

GB

vs. JAC

26

Jake Moody

WAS

vs. PHI

27

Nick Folk

NYJ

at NO

28

Joey Slye

TEN

vs. KC

29

Ryan Fitzgerald

CAR

vs. TB

30

Younghoe Koo

NYG

vs. MIN

31

Daniel Carlson

LV

at HOU

32

Andre Szmyt

CLE

vs. BUF

Week 16 Fantasy Defense/DST Rankings

RK

Player

TM

Opponent

1

Texans

HOU

vs. LV

2

Bills

BUF

at CLE

3

Eagles

PHI

at WAS

4

Chiefs

KC

at TEN

5

Saints

NO

vs. NYJ

6

Vikings

MIN

at NYG

7

Lions

DET

vs. PIT

8

Buccaneers

TB

at CAR

9

49ers

SF

at IND

10

Broncos

DEN

vs. JAC

11

Rams

LAR

at SEA

12

Jets

NYJ

at NO

13

Cardinals

ARI

vs. ATL

14

Patriots

NE

at BAL

15

Seahawks

SEA

vs. LAR

16

Giants

NYG

vs. MIN

17

Packers

GB

at CHI

18

Cowboys

DAL

vs. LAC

19

Panthers

CAR

vs. TB

20

Ravens

BAL

vs. NE

21

Falcons

ATL

at ARI

22

Chargers

LAC

at DAL

23

Titans

TEN

vs. KC

24

Dolphins

MIA

vs. CIN

25

Bears

CHI

vs. GB

26

Jaguars

JAC

at DEN

27

Browns

CLE

vs. BUF

28

Colts

IND

vs. SF

29

Steelers

PIT

at DEN

30

Commanders

WAS

vs. PHI

31

Bengals

CIN

at MIA

32

Raiders

LV

at HOU

Michael Fabiano
MICHAEL FABIANO

Michael Fabiano is a fantasy football analyst for Sports Illustrated. His weekly rankings and Start 'Em, Sit 'Em articles are must-reads for fantasy players. He is also the co-host of the Fantasy Dirt Podcast on SI. Before joining SI in August 2020, he worked for CBS Sports, NFL Network and SiriusXM. He also contributes to Westwood One Radio. Fabiano was the first fantasy analyst to appear on one of the four major TV networks and is a member of the Fantasy Sports Writers Association Hall of Fame.

