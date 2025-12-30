Week 18 Fantasy Football Player Rankings For Every Position and Top 100 Flex Rankings
Welcome to Week 18 and the fantasy football championship (for those of you who are bold enough to make this your final week). Let’s talk about the challenges ahead.
The NFL slate doesn’t include a Thursday night game; instead, it features two games on Saturday. The Carolina Panthers face the Tampa Bay Buccaneers at 4:30 p.m. ET with the winner taking the NFC South title (unless the Falcons win on Sunday, in which case the Panthers win the division even with a loss) and the No. 4 seed in the conference. At 8 p.m. ET, the San Francisco 49ers host the Seattle Seahawks in a battle for the NFC West championship and the No. 1 seed in that conference. Obviously, these games are huge.
The difficulty in playing in Week 18, of course, is the number of players who won’t play. We already know that Justin Herbert and some other Chargers starters won’t play this week, and the Packers are likely to rest players too since they are locked into the No. 7 seed in the NFC. Other teams will do the same, and some of those players won’t be known until Sunday. Again, this is the challenge of playing in the NFL’s final week.
With that said, here are my complete fantasy player rankings, including my top 100 flex rankings, for Week 18 of the NFL season! Be sure to check back daily for updates!
Week 18 Fantasy Player Rankings
Week 18 Fantasy Quarterback Rankings
RK
Player
TM
Opponent
1
Josh Allen
BUF
vs. NYJ
2
Drake Maye
NE
vs. MIA
3
Trevor Lawrence
JAC
vs. TEN
4
Jalen Hurts
PHI
vs. WAS
5
Joe Burrow
CIN
vs. CLE
6
Matthew Stafford
LAR
vs. ARI
7
Dak Prescott
DAL
at NYG
8
Caleb Williams
CHI
vs. DET
9
Jaxson Dart
NYG
vs. DAL
10
Lamar Jackson
BAL
at PIT
11
Bo Nix
DEN
vs. LAC
12
Brock Purdy
SF
vs. SEA
13
Baker Mayfield
TB
vs. CAR
14
Tyler Shough
NO
at ATL
15
Jacoby Brissett
ARI
at LAR
16
Sam Darnold
SEA
at SF
17
Jared Goff
DET
at CHI
18
Bryce Young
CAR
at TB
19
C.J. Stroud
HOU
vs. IND
20
Kirk Cousins
ATL
vs. NO
21
Malik Willis
GB
at MIN
22
Cam Ward
TEN
at JAC
23
Geno Smith
LV
vs. KC
24
Quinn Ewers
MIA
at NE
25
Trey Lance
LAC
at DEN
26
Aaron Rodgers
PIT
vs. BAL
27
Shedeur Sanders
CLE
at CIN
28
Philip Rivers
IND
at HOU
29
Josh Johnson
WAS
at PHI
30
Max Brosmer
MIN
vs. GB
31
Chris Oladokun
KC
at LV
32
Brady Cook
NYJ
at BUF
Week 18 Fantasy Running Back Rankings
RK
Player
TM
Opponent
1
Christian McCaffrey
SF
vs. SEA
2
Bijan Robinson
ATL
vs. NO
3
James Cook
BUF
vs. NYJ
4
Jahmyr Gibbs
DET
at CHI
5
De'Von Achane
MIA
at NE
6
Jonathan Taylor
IND
at HOU
7
Saquon Barkley
PHI
vs. WAS
8
Chase Brown
CIN
vs. CLE
9
Travis Etienne Jr.
JAC
vs. TEN
10
Derrick Henry
BAL
at PIT
11
RJ Harvey
DEN
vs. LAC
12
Kyren Williams
LAR
vs. ARI
13
Omarion Hampton
LAC
at DEN
14
Jaylen Warren
PIT
vs. BAL
15
Ashton Jeanty
LV
vs. KC
16
TreVeyon Henderson
NE
vs. MIA
17
Javonte Williams
DAL
at NYG
18
Breece Hall
NYJ
at BUF
19
D'Andre Swift
CHI
vs. DET
20
Bucky Irving
TB
vs. CAR
21
Tyrone Tracy Jr.
NYG
vs. DAL
22
Aaron Jones Sr.
MIN
vs. GB
23
Kenneth Gainwell
PIT
vs. BAL
24
Rhamondre Stevenson
NE
vs. MIA
25
Josh Jacobs
GB
at MIN
26
Rico Dowdle
CAR
at TB
27
Tony Pollard
TEN
at JAC
28
Blake Corum
LAR
vs. ARI
29
Dylan Sampson
CLE
at CIN
30
Jacory Croskey-Merritt
WAS
at PHI
31
Zach Charbonnet
SEA
at SF
32
Michael Carter
ARI
at LAR
33
Kenneth Walker III
SEA
at SF
34
Isiah Pacheco
KC
at LV
35
Woody Marks
HOU
vs. IND
36
Audric Estime
NO
at ATL
37
Kyle Monangai
CHI
vs. DET
38
Malik Davis
DAL
at NYG
39
Chris Rodriguez Jr.
WAS
at PHI
40
Tyjae Spears
TEN
at JAC
41
Emanuel Wilson
GB
at MIN
42
Tyler Allgeier
ATL
vs. NO
43
Chuba Hubbard
CAR
at TB
44
Devin Singletary
NYG
vs. DAL
45
Samaje Perine
CIN
vs. CLE
46
David Montgomery
DET
at CHI
47
Rachaad White
TB
vs. CAR
48
Kareem Hunt
KC
at LV
49
Kimani Vidal
LAC
at DEN
50
Raheim Sanders
CLE
at CIN
51
Jaylen Wright
MIA
at NE
52
Sean Tucker
TB
vs. CAR
53
Keaton Mitchell
BAL
at PIT
54
Jawhar Jordan
HOU
vs. IND
55
Brian Robinson Jr.
SF
vs. SEA
56
Emari Demercado
ARI
at LAR
57
Evan Hull
NO
at ATL
58
LeQuint Allen
JAC
vs. TEN
59
Ty Johnson
BUF
vs. NYJ
60
Jaleel McLaughlin
DEN
vs. LAC
Week 18 Fantasy Wide Receiver Rankings
RK
Player
TM
Opponent
1
Puka Nacua
LAR
vs. ARI
2
Ja'Maar Chase
CIN
vs. CLE
3
Jaxon Smith-Njigba
SEA
at SF
4
CeeDee Lamb
DAL
at NYG
5
Amon-Ra St. Brown
DET
at CHI
6
Chris Olave
NO
at ATL
7
A.J. Brown
PHI
vs. WAS
8
George Pickens
DAL
at NYG
9
Nico Collins
HOU
vs. IND
10
Michael Wilson
ARI
at LAR
11
Drake London
ATL
vs. NO
12
Mike Evans
TB
vs. CAR
13
Stefon Diggs
NE
vs. MIA
14
Wan'Dale Robinson
NYG
vs. DAL
15
Courtland Sutton
DEN
vs. LAC
16
Jameson Williams
DET
at CHI
17
Tee Higgins
CIN
vs. CLE
18
Tetairoa McMillan
CAR
at TB
19
Devonta Smith
PHI
vs. WAS
20
Luther Burden III
CHI
vs. DET
21
Zay Flowers
BAL
at PIT
22
Jakobi Meyers
JAC
vs. TEN
23
Jauan Jennings
SF
vs. SEA
24
Terry McLaurin
WAS
at PHI
25
Jaylen Waddle
MIA
at NE
26
Chris Godwin
TB
vs. CAR
27
DJ Moore
CHI
vs. DET
28
Deebo Samuel Sr.
WAS
at PHI
29
Ladd McConkey
LAC
at DEN
30
Parker Washington
JAC
vs. TEN
31
Ricky Pearsall
SF
vs. SEA
32
Quentin Johnston
LAC
at DEN
33
Christian Watson
GB
at MIN
34
Justin Jefferson
MIN
vs. GB
35
Michael Pittman Jr.
IND
at HOU
36
Brian Thomas Jr.
JAC
vs. TEN
37
Khalil Shakir
BUF
vs. NYJ
38
Marvin Harrison Jr.
ARI
at LAR
39
Keenan Allen
LAC
at DEN
40
Tre Tucker
LV
vs. KC
41
Emeka Egbuka
TB
vs. CAR
42
Rasheed Shaheed
SEA
at SF
43
Jerry Jeudy
CLE
at CIN
44
Romeo Doubs
GB
at MIN
45
Xavier Worthy
KC
at LV
46
Jayden Reed
GB
at MIN
47
Jayden Higgins
HOU
vs. IND
48
Alec Pierce
IND
at HOU
49
Troy Franklin
DEN
vs. LAC
50
Cooper Kupp
SEA
at SF
51
Josh Downs
IND
at HOU
52
Jordan Addison
MIN
vs. GB
53
Darius Slayton
NYG
vs. DAL
54
Chimere Dike
TEN
at JAC
55
Adonai Mitchell
NYJ
at BUF
56
Jalen Coker
CAR
at TB
57
Kyle Williams
NE
vs. MIA
58
Adam Thielen
PIT
vs. BAL
59
John Metchie II
NYJ
at BUF
60
Efton Chism III
NE
vs. MIA
Week 18 Fantasy Tight End Rankings
RK
Player
TM
Opponent
1
Trey McBride
ARI
at LAR
2
Kyle Pitts Sr.
ATL
vs. NO
3
Hunter Henry
NE
vs. MIA
4
Harold Fannin Jr.
CLE
at CIN
5
Juwan Johnson
NO
at ATL
6
Jake Tonges
SF
vs. SEA
7
Dallas Goedert
PHI
vs. WAS
8
Colston Loveland
CHI
vs. DET
9
Michael Mayer
LV
vs. KC
10
AJ Barner
SEA
at SF
11
Colby Parkinson
LAR
vs. ARI
12
Dalton Schultz
HOU
vs. IND
13
Oronde Gadsden
LAC
at DEN
14
Jake Ferguson
DAL
at NYG
15
Brenton Strange
JAC
vs. TEN
16
Tyler Warren
IND
at HOU
17
Travis Kelce
KC
at LV
18
Dalton Kincaid
BUF
vs. NYJ
19
Mark Andrews
BAL
at PIT
20
Chig Okonkwo
TEN
at JAC
21
Pat Freiermuth
PIT
vs. BAL
22
Darren Waller
MIA
at NE
23
Theo Johnson
NYG
vs. DAL
24
Taysom Hill
NO
at ATL
25
Jonnu Smith
PIT
vs. BAL
26
Evan Engram
DEN
vs. LAC
27
Cade Otton
TB
vs. CAR
28
Mike Gesicki
CIN
vs. CLE
29
T.J. Hockenson
MIN
vs. GB
30
Isaiah Likely
BAL
at PIT
31
Luke Musgrave
GB
at MIN
32
Gunner Helm
TEN
at JAC
Week 18 Fantasy Flex Rankings
RK
Player
Pos
TM
Opponent
1
Christian McCaffrey
RB
SF
vs. SEA
2
Bijan Robinson
RB
ATL
vs. NO
3
Puka Nacua
WR
LAR
vs. ARI
4
James Cook
RB
BUF
vs. NYJ
5
Ja'Maar Chase
WR
CIN
vs. CLE
6
Jaxon Smith-Njigba
WR
SEA
at SF
7
Jahmyr Gibbs
RB
DET
at CHI
8
De'Von Achane
RB
MIA
at NE
9
Jonathan Taylor
RB
IND
at HOU
10
CeeDee Lamb
WR
DAL
at NYG
11
Amon-Ra St. Brown
WR
DET
at CHI
12
Chris Olave
WR
NO
at ATL
13
Trey McBride
TE
ARI
at LAR
14
Saquon Barkley
RB
PHI
vs. WAS
15
Chase Brown
RB
CIN
vs. CLE
16
Travis Etienne Jr.
RB
JAC
vs. TEN
17
A.J. Brown
WR
PHI
vs. WAS
18
George Pickens
WR
DAL
at NYG
19
Derrick Henry
RB
BAL
at PIT
20
RJ Harvey
RB
DEN
vs. LAC
21
Nico Collins
WR
HOU
vs. IND
22
Michael Wilson
WR
ARI
at LAR
23
Kyren Williams
RB
LAR
vs. ARI
24
Omarion Hampton
RB
LAC
at DEN
25
Jaylen Warren
RB
PIT
vs. BAL
26
Ashton Jeanty
RB
LV
vs. KC
27
Kyle Pitts Sr.
TE
ATL
vs. NO
28
TreVeyon Henderson
RB
NE
vs. MIA
29
Javonte Williams
RB
DAL
at NYG
30
Drake London
WR
ATL
vs. NO
31
Mike Evans
WR
TB
vs. CAR
32
Stefon Diggs
WR
NE
vs. MIA
33
Wan'Dale Robinson
WR
NYG
vs. DAL
34
Courtland Sutton
WR
DEN
vs. LAC
35
Jameson Williams
WR
DET
at CHI
36
Breece Hall
RB
NYJ
at BUF
37
D'Andre Swift
RB
CHI
vs. DET
38
Tee Higgins
WR
CIN
vs. CLE
39
Tetairoa McMillan
WR
CAR
at TB
40
Devonta Smith
WR
PHI
vs. WAS
41
Luther Burden III
WR
CHI
vs. DET
42
Zay Flowers
WR
BAL
at PIT
43
Bucky Irving
RB
TB
vs. CAR
44
Tyrone Tracy Jr.
RB
NYG
vs. DAL
45
Aaron Jones Sr.
RB
MIN
vs. GB
46
Kenneth Gainwell
RB
PIT
vs. BAL
47
Jakobi Meyers
WR
JAC
vs. TEN
48
Hunter Henry
TE
NE
vs. MIA
49
Harold Fannin Jr.
TE
CLE
at CIN
50
Jauan Jennings
WR
SF
vs. SEA
51
Rhamondre Stevenson
RB
NE
vs. MIA
52
Josh Jacobs
RB
GB
at MIN
53
Terry McLaurin
WR
WAS
at PHI
54
Jaylen Waddle
WR
MIA
at NE
55
Rico Dowdle
RB
CAR
at TB
56
Juwan Johnson
TE
NO
at ATL
57
Jake Tonges
TE
SF
vs. SEA
58
Tony Pollard
RB
TEN
at JAC
59
Chris Godwin
WR
TB
vs. CAR
60
Blake Corum
RB
LAR
vs. ARI
61
Dylan Sampson
RB
CLE
at CIN
62
DJ Moore
WR
CHI
vs. DET
63
Deebo Samuel Sr.
WR
WAS
at PHI
64
Dallas Goedert
TE
PHI
vs. WAS
65
Ladd McConkey
WR
LAC
at DEN
66
Colston Loveland
TE
CHI
vs. DET
67
Jacory Croskey-Merritt
RB
WAS
at PHI
68
Zach Charbonnet
RB
SEA
at SF
69
Michael Carter
RB
ARI
at LAR
70
Parker Washington
WR
JAC
vs. TEN
71
Michael Mayer
TE
LV
vs. KC
72
Ricky Pearsall
WR
SF
vs. SEA
73
Kenneth Walker III
RB
SEA
at SF
74
Quentin Johnston
WR
LAC
at DEN
75
Christian Watson
WR
GB
at MIN
76
Justin Jefferson
WR
MIN
vs. GB
77
AJ Barner
TE
SEA
at SF
78
Michael Pittman Jr.
WR
IND
at HOU
79
Brian Thomas Jr.
WR
JAC
vs. TEN
80
Khalil Shakir
WR
BUF
vs. NYJ
81
Isiah Pacheco
RB
KC
at LV
82
Colby Parkinson
TE
LAR
vs. ARI
83
Woody Marks
RB
HOU
vs. IND
84
Audric Estime
RB
NO
at ATL
85
Kyle Monangai
RB
CHI
vs. DET
86
Dalton Schultz
TE
HOU
vs. IND
87
Malik Davis
RB
DAL
at NYG
88
Chris Rodriguez Jr.
RB
WAS
at PHI
89
Oronde Gadsden
TE
LAC
at DEN
90
Marvin Harrison Jr.
WR
ARI
at LAR
91
Keenan Allen
WR
LAC
at DEN
92
Tyjae Spears
RB
TEN
at JAC
93
Jake Ferguson
TE
DAL
at NYG
94
Brenton Strange
TE
JAC
vs. TEN
95
Tyler Warren
TE
IND
at HOU
96
Emanuel Wilson
RB
GB
at MIN
97
Tre Tucker
WR
LV
vs. KC
98
Emeka Egbuka
WR
TB
vs. CAR
99
Tyler Allgeier
RB
ATL
vs. NO
100
Chuba Hubbard
RB
CAR
at TB
Week 18 Fantasy Kicker Rankings
RK
Player
TM
Opponent
1
Brandon Aubrey
DAL
at NYG
2
Ka'imi Fairbairn
HOU
vs. IND
3
Jason Myers
SEA
at SF
4
Harrison Mevis
LAR
vs. ARI
5
Cairo Santos
CHI
vs. DET
6
Cam Little
JAC
vs. TEN
7
Chase McLaughlin
TB
vs. CAR
8
Tyler Loop
BAL
at PIT
9
Will Reichard
MIN
vs. GB
10
Eddy Piniero
SF
vs. SEA
11
Charlie Smyth
NO
at ATL
12
Michael Badgley
BUF
vs. NYJ
13
Chris Boswell
PIT
vs. BAL
14
Jake Bates
DET
at CHI
15
Cameron Dicker
LAC
at DEN
16
Jake Elliott
PHI
vs. WAS
17
Evan McPherson
CIN
vs. CLE
18
Brandon McManus
GB
at MIN
19
Daniel Carlson
LV
vs. KC
20
Harrison Butker
KC
at LV
21
Zane Gonzalez
ATL
vs. NO
22
Ben Sauls
NYG
vs. DAL
23
Ryan Fitzgerald
CAR
at TB
24
Wil Lutz
DEN
vs. LAC
25
Nick Folk
NYJ
at BUF
26
Andre Szmyt
CLE
at CIN
27
Joey Slye
TEN
at JAC
28
Chad Ryland
ARI
at LAR
29
Blake Grupe
IND
at HOU
30
Andy Borregales
NE
vs. MIA
31
Riley Patterson
MIA
at NE
32
Jake Moody
WAS
at PHI
Week 18 Fantasy Defense/DST Rankings
RK
Player
TM
Opponent
1
Bills
BUF
vs. NYJ
2
Broncos
DEN
vs. LAC
3
Patriots
NE
vs. MIA
4
Eagles
PHI
vs. WAS
5
Jaguars
JAC
vs. TEN
6
Rams
LAR
vs. ARI
7
Texans
HOU
vs. IND
8
Vikings
MIN
vs. GB
9
Chiefs
KC
at LV
10
Buccaneers
TB
vs. CAR
11
Saints
NO
at ATL
12
Packers
GB
at MIN
13
Steelers
PIT
vs. BAL
14
Seahawks
SEA
at SF
15
Ravens
BAL
at PIT
16
Bengals
CIN
vs. CLE
17
Bears
CHI
vs. DET
18
Panthers
CAR
at TB
19
Raiders
LV
vs. KC
20
Falcons
ATL
vs. NO
21
Lions
DET
at CHI
22
Browns
CLE
at CIN
23
Cowboys
DAL
at NYG
24
Dolphins
MIA
at NE
25
Colts
IND
at HOU
26
Titans
TEN
at JAC
27
49ers
SF
vs. SEA
28
Giants
NYG
vs. DAL
29
Chargers
LAC
at DEN
30
Cardinals
ARI
at LAR
31
Jets
NYJ
at BUF
32
Commanders
WAS
at PHI