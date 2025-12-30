SI

Week 18 Fantasy Football Player Rankings For Every Position and Top 100 Flex Rankings

Michael Fabiano

Welcome to Week 18 and the fantasy football championship (for those of you who are bold enough to make this your final week). Let’s talk about the challenges ahead. 

The NFL slate doesn’t include a Thursday night game; instead, it features two games on Saturday. The Carolina Panthers face the Tampa Bay Buccaneers at 4:30 p.m. ET with the winner taking the NFC South title (unless the Falcons win on Sunday, in which case the Panthers win the division even with a loss) and the No. 4 seed in the conference. At 8 p.m. ET, the San Francisco 49ers host the Seattle Seahawks in a battle for the NFC West championship and the No. 1 seed in that conference. Obviously, these games are huge.

The difficulty in playing in Week 18, of course, is the number of players who won’t play. We already know that Justin Herbert and some other Chargers starters won’t play this week, and the Packers are likely to rest players too since they are locked into the No. 7 seed in the NFC. Other teams will do the same, and some of those players won’t be known until Sunday. Again, this is the challenge of playing in the NFL’s final week.

With that said, here are my complete fantasy player rankings, including my top 100 flex rankings, for Week 18 of the NFL season!  Be sure to check back daily for updates!

Week 18 Fantasy Quarterback Rankings

RK

Player

TM

Opponent

1

Josh Allen

BUF

vs. NYJ

2

Drake Maye

NE

vs. MIA

3

Trevor Lawrence

JAC

vs. TEN

4

Jalen Hurts

PHI

vs. WAS

5

Joe Burrow

CIN

vs. CLE

6

Matthew Stafford

LAR

vs. ARI

7

Dak Prescott

DAL

at NYG

8

Caleb Williams

CHI

vs. DET

9

Jaxson Dart

NYG

vs. DAL

10

Lamar Jackson

BAL

at PIT

11

Bo Nix

DEN

vs. LAC

12

Brock Purdy

SF

vs. SEA

13

Baker Mayfield

TB

vs. CAR

14

Tyler Shough

NO

at ATL

15

Jacoby Brissett

ARI

at LAR

16

Sam Darnold

SEA

at SF

17

Jared Goff

DET

at CHI

18

Bryce Young

CAR

at TB

19

C.J. Stroud

HOU

vs. IND

20

Kirk Cousins

ATL

vs. NO

21

Malik Willis

GB

at MIN

22

Cam Ward

TEN

at JAC

23

Geno Smith

LV

vs. KC

24

Quinn Ewers

MIA

at NE

25

Trey Lance

LAC

at DEN

26

Aaron Rodgers

PIT

vs. BAL

27

Shedeur Sanders

CLE

at CIN

28

Philip Rivers

IND

at HOU

29

Josh Johnson

WAS

at PHI

30

Max Brosmer

MIN

vs. GB

31

Chris Oladokun

KC

at LV

32

Brady Cook

NYJ

at BUF

Week 18 Fantasy Running Back Rankings

RK

Player

TM

Opponent

1

Christian McCaffrey

SF

vs. SEA

2

Bijan Robinson

ATL

vs. NO

3

James Cook

BUF

vs. NYJ

4

Jahmyr Gibbs

DET

at CHI

5

De'Von Achane

MIA

at NE

6

Jonathan Taylor

IND

at HOU

7

Saquon Barkley

PHI

vs. WAS

8

Chase Brown

CIN

vs. CLE

9

Travis Etienne Jr.

JAC

vs. TEN

10

Derrick Henry

BAL

at PIT

11

RJ Harvey

DEN

vs. LAC

12

Kyren Williams

LAR

vs. ARI

13

Omarion Hampton

LAC

at DEN

14

Jaylen Warren

PIT

vs. BAL

15

Ashton Jeanty

LV

vs. KC

16

TreVeyon Henderson

NE

vs. MIA

17

Javonte Williams

DAL

at NYG

18

Breece Hall

NYJ

at BUF

19

D'Andre Swift

CHI

vs. DET

20

Bucky Irving

TB

vs. CAR

21

Tyrone Tracy Jr.

NYG

vs. DAL

22

Aaron Jones Sr.

MIN

vs. GB

23

Kenneth Gainwell

PIT

vs. BAL

24

Rhamondre Stevenson

NE

vs. MIA

25

Josh Jacobs

GB

at MIN

26

Rico Dowdle

CAR

at TB

27

Tony Pollard

TEN

at JAC

28

Blake Corum

LAR

vs. ARI

29

Dylan Sampson

CLE

at CIN

30

Jacory Croskey-Merritt

WAS

at PHI

31

Zach Charbonnet

SEA

at SF

32

Michael Carter

ARI

at LAR

33

Kenneth Walker III

SEA

at SF

34

Isiah Pacheco

KC

at LV

35

Woody Marks

HOU

vs. IND

36

Audric Estime

NO

at ATL

37

Kyle Monangai

CHI

vs. DET

38

Malik Davis

DAL

at NYG

39

Chris Rodriguez Jr.

WAS

at PHI

40

Tyjae Spears

TEN

at JAC

41

Emanuel Wilson

GB

at MIN

42

Tyler Allgeier

ATL

vs. NO

43

Chuba Hubbard

CAR

at TB

44

Devin Singletary

NYG

vs. DAL

45

Samaje Perine

CIN

vs. CLE

46

David Montgomery

DET

at CHI

47

Rachaad White

TB

vs. CAR

48

Kareem Hunt

KC

at LV

49

Kimani Vidal

LAC

at DEN

50

Raheim Sanders

CLE

at CIN

51

Jaylen Wright

MIA

at NE

52

Sean Tucker

TB

vs. CAR

53

Keaton Mitchell

BAL

at PIT

54

Jawhar Jordan

HOU

vs. IND

55

Brian Robinson Jr.

SF

vs. SEA

56

Emari Demercado

ARI

at LAR

57

Evan Hull

NO

at ATL

58

LeQuint Allen

JAC

vs. TEN

59

Ty Johnson

BUF

vs. NYJ

60

Jaleel McLaughlin

DEN

vs. LAC

Week 18 Fantasy Wide Receiver Rankings

RK

Player

TM

Opponent

1

Puka Nacua

LAR

vs. ARI

2

Ja'Maar Chase

CIN

vs. CLE

3

Jaxon Smith-Njigba

SEA

at SF

4

CeeDee Lamb

DAL

at NYG

5

Amon-Ra St. Brown

DET

at CHI

6

Chris Olave

NO

at ATL

7

A.J. Brown

PHI

vs. WAS

8

George Pickens

DAL

at NYG

9

Nico Collins

HOU

vs. IND

10

Michael Wilson

ARI

at LAR

11

Drake London

ATL

vs. NO

12

Mike Evans

TB

vs. CAR

13

Stefon Diggs

NE

vs. MIA

14

Wan'Dale Robinson

NYG

vs. DAL

15

Courtland Sutton

DEN

vs. LAC

16

Jameson Williams

DET

at CHI

17

Tee Higgins

CIN

vs. CLE

18

Tetairoa McMillan

CAR

at TB

19

Devonta Smith

PHI

vs. WAS

20

Luther Burden III

CHI

vs. DET

21

Zay Flowers

BAL

at PIT

22

Jakobi Meyers

JAC

vs. TEN

23

Jauan Jennings

SF

vs. SEA

24

Terry McLaurin

WAS

at PHI

25

Jaylen Waddle

MIA

at NE

26

Chris Godwin

TB

vs. CAR

27

DJ Moore

CHI

vs. DET

28

Deebo Samuel Sr.

WAS

at PHI

29

Ladd McConkey

LAC

at DEN

30

Parker Washington

JAC

vs. TEN

31

Ricky Pearsall

SF

vs. SEA

32

Quentin Johnston

LAC

at DEN

33

Christian Watson

GB

at MIN

34

Justin Jefferson

MIN

vs. GB

35

Michael Pittman Jr.

IND

at HOU

36

Brian Thomas Jr.

JAC

vs. TEN

37

Khalil Shakir

BUF

vs. NYJ

38

Marvin Harrison Jr.

ARI

at LAR

39

Keenan Allen

LAC

at DEN

40

Tre Tucker

LV

vs. KC

41

Emeka Egbuka

TB

vs. CAR

42

Rasheed Shaheed

SEA

at SF

43

Jerry Jeudy

CLE

at CIN

44

Romeo Doubs

GB

at MIN

45

Xavier Worthy

KC

at LV

46

Jayden Reed

GB

at MIN

47

Jayden Higgins

HOU

vs. IND

48

Alec Pierce

IND

at HOU

49

Troy Franklin

DEN

vs. LAC

50

Cooper Kupp

SEA

at SF

51

Josh Downs

IND

at HOU

52

Jordan Addison

MIN

vs. GB

53

Darius Slayton

NYG

vs. DAL

54

Chimere Dike

TEN

at JAC

55

Adonai Mitchell

NYJ

at BUF

56

Jalen Coker

CAR

at TB

57

Kyle Williams

NE

vs. MIA

58

Adam Thielen

PIT

vs. BAL

59

John Metchie II

NYJ

at BUF

60

Efton Chism III

NE

vs. MIA

Week 18 Fantasy Tight End Rankings

RK

Player

TM

Opponent

1

Trey McBride

ARI

at LAR

2

Kyle Pitts Sr.

ATL

vs. NO

3

Hunter Henry

NE

vs. MIA

4

Harold Fannin Jr.

CLE

at CIN

5

Juwan Johnson

NO

at ATL

6

Jake Tonges

SF

vs. SEA

7

Dallas Goedert

PHI

vs. WAS

8

Colston Loveland

CHI

vs. DET

9

Michael Mayer

LV

vs. KC

10

AJ Barner

SEA

at SF

11

Colby Parkinson

LAR

vs. ARI

12

Dalton Schultz

HOU

vs. IND

13

Oronde Gadsden

LAC

at DEN

14

Jake Ferguson

DAL

at NYG

15

Brenton Strange

JAC

vs. TEN

16

Tyler Warren

IND

at HOU

17

Travis Kelce

KC

at LV

18

Dalton Kincaid

BUF

vs. NYJ

19

Mark Andrews

BAL

at PIT

20

Chig Okonkwo

TEN

at JAC

21

Pat Freiermuth

PIT

vs. BAL

22

Darren Waller

MIA

at NE

23

Theo Johnson

NYG

vs. DAL

24

Taysom Hill

NO

at ATL

25

Jonnu Smith

PIT

vs. BAL

26

Evan Engram

DEN

vs. LAC

27

Cade Otton

TB

vs. CAR

28

Mike Gesicki

CIN

vs. CLE

29

T.J. Hockenson

MIN

vs. GB

30

Isaiah Likely

BAL

at PIT

31

Luke Musgrave

GB

at MIN

32

Gunner Helm

TEN

at JAC

Week 18 Fantasy Flex Rankings

RK

Player

Pos

TM

Opponent

1

Christian McCaffrey

RB

SF

vs. SEA

2

Bijan Robinson

RB

ATL

vs. NO

3

Puka Nacua

WR

LAR

vs. ARI

4

James Cook

RB

BUF

vs. NYJ

5

Ja'Maar Chase

WR

CIN

vs. CLE

6

Jaxon Smith-Njigba

WR

SEA

at SF

7

Jahmyr Gibbs

RB

DET

at CHI

8

De'Von Achane

RB

MIA

at NE

9

Jonathan Taylor

RB

IND

at HOU

10

CeeDee Lamb

WR

DAL

at NYG

11

Amon-Ra St. Brown

WR

DET

at CHI

12

Chris Olave

WR

NO

at ATL

13

Trey McBride

TE

ARI

at LAR

14

Saquon Barkley

RB

PHI

vs. WAS

15

Chase Brown

RB

CIN

vs. CLE

16

Travis Etienne Jr.

RB

JAC

vs. TEN

17

A.J. Brown

WR

PHI

vs. WAS

18

George Pickens

WR

DAL

at NYG

19

Derrick Henry

RB

BAL

at PIT

20

RJ Harvey

RB

DEN

vs. LAC

21

Nico Collins

WR

HOU

vs. IND

22

Michael Wilson

WR

ARI

at LAR

23

Kyren Williams

RB

LAR

vs. ARI

24

Omarion Hampton

RB

LAC

at DEN

25

Jaylen Warren

RB

PIT

vs. BAL

26

Ashton Jeanty

RB

LV

vs. KC

27

Kyle Pitts Sr.

TE

ATL

vs. NO

28

TreVeyon Henderson

RB

NE

vs. MIA

29

Javonte Williams

RB

DAL

at NYG

30

Drake London

WR

ATL

vs. NO

31

Mike Evans

WR

TB

vs. CAR

32

Stefon Diggs

WR

NE

vs. MIA

33

Wan'Dale Robinson

WR

NYG

vs. DAL

34

Courtland Sutton

WR

DEN

vs. LAC

35

Jameson Williams

WR

DET

at CHI

36

Breece Hall

RB

NYJ

at BUF

37

D'Andre Swift

RB

CHI

vs. DET

38

Tee Higgins

WR

CIN

vs. CLE

39

Tetairoa McMillan

WR

CAR

at TB

40

Devonta Smith

WR

PHI

vs. WAS

41

Luther Burden III

WR

CHI

vs. DET

42

Zay Flowers

WR

BAL

at PIT

43

Bucky Irving

RB

TB

vs. CAR

44

Tyrone Tracy Jr.

RB

NYG

vs. DAL

45

Aaron Jones Sr.

RB

MIN

vs. GB

46

Kenneth Gainwell

RB

PIT

vs. BAL

47

Jakobi Meyers

WR

JAC

vs. TEN

48

Hunter Henry

TE

NE

vs. MIA

49

Harold Fannin Jr.

TE

CLE

at CIN

50

Jauan Jennings

WR

SF

vs. SEA

51

Rhamondre Stevenson

RB

NE

vs. MIA

52

Josh Jacobs

RB

GB

at MIN

53

Terry McLaurin

WR

WAS

at PHI

54

Jaylen Waddle

WR

MIA

at NE

55

Rico Dowdle

RB

CAR

at TB

56

Juwan Johnson

TE

NO

at ATL

57

Jake Tonges

TE

SF

vs. SEA

58

Tony Pollard

RB

TEN

at JAC

59

Chris Godwin

WR

TB

vs. CAR

60

Blake Corum

RB

LAR

vs. ARI

61

Dylan Sampson

RB

CLE

at CIN

62

DJ Moore

WR

CHI

vs. DET

63

Deebo Samuel Sr.

WR

WAS

at PHI

64

Dallas Goedert

TE

PHI

vs. WAS

65

Ladd McConkey

WR

LAC

at DEN

66

Colston Loveland

TE

CHI

vs. DET

67

Jacory Croskey-Merritt

RB

WAS

at PHI

68

Zach Charbonnet

RB

SEA

at SF

69

Michael Carter

RB

ARI

at LAR

70

Parker Washington

WR

JAC

vs. TEN

71

Michael Mayer

TE

LV

vs. KC

72

Ricky Pearsall

WR

SF

vs. SEA

73

Kenneth Walker III

RB

SEA

at SF

74

Quentin Johnston

WR

LAC

at DEN

75

Christian Watson

WR

GB

at MIN

76

Justin Jefferson

WR

MIN

vs. GB

77

AJ Barner

TE

SEA

at SF

78

Michael Pittman Jr.

WR

IND

at HOU

79

Brian Thomas Jr.

WR

JAC

vs. TEN

80

Khalil Shakir

WR

BUF

vs. NYJ

81

Isiah Pacheco

RB

KC

at LV

82

Colby Parkinson

TE

LAR

vs. ARI

83

Woody Marks

RB

HOU

vs. IND

84

Audric Estime

RB

NO

at ATL

85

Kyle Monangai

RB

CHI

vs. DET

86

Dalton Schultz

TE

HOU

vs. IND

87

Malik Davis

RB

DAL

at NYG

88

Chris Rodriguez Jr.

RB

WAS

at PHI

89

Oronde Gadsden

TE

LAC

at DEN

90

Marvin Harrison Jr.

WR

ARI

at LAR

91

Keenan Allen

WR

LAC

at DEN

92

Tyjae Spears

RB

TEN

at JAC

93

Jake Ferguson

TE

DAL

at NYG

94

Brenton Strange

TE

JAC

vs. TEN

95

Tyler Warren

TE

IND

at HOU

96

Emanuel Wilson

RB

GB

at MIN

97

Tre Tucker

WR

LV

vs. KC

98

Emeka Egbuka

WR

TB

vs. CAR

99

Tyler Allgeier

RB

ATL

vs. NO

100

Chuba Hubbard

RB

CAR

at TB

Week 18 Fantasy Kicker Rankings

RK

Player

TM

Opponent

1

Brandon Aubrey

DAL

at NYG

2

Ka'imi Fairbairn

HOU

vs. IND

3

Jason Myers

SEA

at SF

4

Harrison Mevis

LAR

vs. ARI

5

Cairo Santos

CHI

vs. DET

6

Cam Little

JAC

vs. TEN

7

Chase McLaughlin

TB

vs. CAR

8

Tyler Loop

BAL

at PIT

9

Will Reichard

MIN

vs. GB

10

Eddy Piniero

SF

vs. SEA

11

Charlie Smyth

NO

at ATL

12

Michael Badgley

BUF

vs. NYJ

13

Chris Boswell

PIT

vs. BAL

14

Jake Bates

DET

at CHI

15

Cameron Dicker

LAC

at DEN

16

Jake Elliott

PHI

vs. WAS

17

Evan McPherson

CIN

vs. CLE

18

Brandon McManus

GB

at MIN

19

Daniel Carlson

LV

vs. KC

20

Harrison Butker

KC

at LV

21

Zane Gonzalez

ATL

vs. NO

22

Ben Sauls

NYG

vs. DAL

23

Ryan Fitzgerald

CAR

at TB

24

Wil Lutz

DEN

vs. LAC

25

Nick Folk

NYJ

at BUF

26

Andre Szmyt

CLE

at CIN

27

Joey Slye

TEN

at JAC

28

Chad Ryland

ARI

at LAR

29

Blake Grupe

IND

at HOU

30

Andy Borregales

NE

vs. MIA

31

Riley Patterson

MIA

at NE

32

Jake Moody

WAS

at PHI

Week 18 Fantasy Defense/DST Rankings

RK

Player

TM

Opponent

1

Bills

BUF

vs. NYJ

2

Broncos

DEN

vs. LAC

3

Patriots

NE

vs. MIA

4

Eagles

PHI

vs. WAS

5

Jaguars

JAC

vs. TEN

6

Rams

LAR

vs. ARI

7

Texans

HOU

vs. IND

8

Vikings

MIN

vs. GB

9

Chiefs

KC

at LV

10

Buccaneers

TB

vs. CAR

11

Saints

NO

at ATL

12

Packers

GB

at MIN

13

Steelers

PIT

vs. BAL

14

Seahawks

SEA

at SF

15

Ravens

BAL

at PIT

16

Bengals

CIN

vs. CLE

17

Bears

CHI

vs. DET

18

Panthers

CAR

at TB

19

Raiders

LV

vs. KC

20

Falcons

ATL

vs. NO

21

Lions

DET

at CHI

22

Browns

CLE

at CIN

23

Cowboys

DAL

at NYG

24

Dolphins

MIA

at NE

25

Colts

IND

at HOU

26

Titans

TEN

at JAC

27

49ers

SF

vs. SEA

28

Giants

NYG

vs. DAL

29

Chargers

LAC

at DEN

30

Cardinals

ARI

at LAR

31

Jets

NYJ

at BUF

32

Commanders

WAS

at PHI

Michael Fabiano
MICHAEL FABIANO

Michael Fabiano is a fantasy football analyst for Sports Illustrated. His weekly rankings and Start 'Em, Sit 'Em articles are must-reads for fantasy players. He is also the co-host of the Fantasy Dirt Podcast on SI. Before joining SI in August 2020, he worked for CBS Sports, NFL Network and SiriusXM. He also contributes to Westwood One Radio. Fabiano was the first fantasy analyst to appear on one of the four major TV networks and is a member of the Fantasy Sports Writers Association Hall of Fame.

