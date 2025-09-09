SI

Week 2 Fantasy Football Player Rankings For Every Position and Flex Rankings

Michael Fabiano

Week 2 Fantasy Football Player Rankings
Week 2 Fantasy Football Player Rankings / Sports Illustrate

With one week of NFL action in the book, we have a better idea about player roles, depth-chart placement and in turn, projected future fantasy football value. For example, the trade that sent Tank Bigsby to the Eagles elevates Travis Etienne Jr., who played a featured role for the Jaguars in Week 1.

What's more, the loss of Xavier Worthy and George Kittle to injuries has elevated other players in the rankings, including Hollywood Brown and to a lesser degree, Jake Tonges. With that said, here are my fantasy player rankings for Week 2. Be sure to check back all week for daily updates!

  1. Week 2 Fantasy Quarterback Rankings
  2. Week 2 Fantasy Running Back Rankings
  3. Week 2 Fantasy Wide Receiver Rankings
  4. Week 2 Fantasy Tight End Rankings
  5. Week 2 Fantasy Flex Rankings
  6. Week 2 Fantasy Kicker Rankings
  7. Week 2 Fantasy Defense Rankings

Week 2 Fantasy Quarterback Rankings

RK

Player

TM

Opponent

1

Josh Allen

BUF

at NYJ

2

Lamar Jackson

BAL

vs. CLE

3

Jalen Hurts

PHI

at KC

4

Jayden Daniels

WAS

at GB

5

Joe Burrow

CIN

vs. JAC

6

Justin Herbert

LAC

at LV

7

Kyler Murray

ARI

vs. CAR

8

Patrick Mahomes

KC

vs. PHI

9

Baker Mayfield

TB

at HOU

10

Dak Prescott

DAL

vs. NYG

11

Justin Fields

NYJ

vs. BUF

12

Jared Goff

DET

vs. CHI

13

Caleb Williams

CHI

at DET

14

Bo Nix

DEN

at IND

15

Drake Maye

NE

at MIA

16

Brock Purdy

SF

at NO

17

Geno Smith

LV

vs. LAC

18

Jordan Love

GB

vs. WAS

19

Aaron Rodgers

PIT

vs. SEA

20

Trevor Lawrence

JAC

at CIN

21

J.J. McCarthy

MIN

vs. ATL

22

Michael Penix Jr.

ATL

at MIN

23

Daniel Jones

IND

vs. DEN

24

Tua Tagovailoa

MIA

vs. NE

25

C.J. Stroud

HOU

vs. TB

26

Bryce Young

CAR

at ARI

27

Russell Wilson

NYG

at DAL

28

Matthew Stafford

LAR

at TEN

29

Joe Flacco

CLE

at BAL

30

Sam Darnold

SEA

at PIT

31

Cam Ward

TEN

vs. LAR

32

Spencer Rattler

NO

vs. SF

Week 2 Fantasy Running Back Rankings

RK

Player

TM

Opponent

1

Bijan Robinson

ATL

at MIN

2

Christian McCaffrey

SF

at NO

3

Saquon Barkley

PHI

at KC

4

Derrick Henry

BAL

vs. CLE

5

Jahmyr Gibbs

DET

vs. CHI

6

De'Von Achane

MIA

vs. NE

7

Chase Brown

CIN

vs. JAC

8

Ashton Jeanty

LV

vs. LAC

9

Jonathan Taylor

IND

vs. DEN

10

Kyren Williams

LAR

at TEN

11

Bucky Irving

TB

at HOU

12

Josh Jacobs

GB

vs. WAS

13

James Cook

BUF

at NYJ

14

Breece Hall

NYJ

vs. BUF

15

Alvin Kamara

NO

vs. SF

16

James Conner

ARI

vs. CAR

17

Chuba Hubbard

CAR

at ARI

18

Travis Etienne Jr.

JAC

at CIN

19

David Montgomery

DET

vs. CHI

20

Omarion Hampton

LAC

at LV

21

Jacory Croskey-Merritt

WAS

at GB

22

Tony Pollard

TEN

vs. LAR

23

Kenneth Walker III

SEA

at PIT

24

D'Andre Swift

CHI

at DET

25

Tyrone Tracy Jr.

NYG

at DAL

26

J.K. Dobbins

DEN

at IND

27

Dylan Sampson

CLE

at BAL

28

TreVeyon Henderson

NE

at MIA

29

Javonte Williams

DAL

vs. NYG

30

Aaron Jones Sr.

MIN

vs. ATL

31

Jaylen Warren

PIT

vs. SEA

32

Jordan Mason

MIN

vs. ATL

33

RJ Harvey

DEN

at IND

34

Zach Charbonnet

SEA

at PIT

35

Nick Chubb

HOU

vs. TB

36

Rhamondre Stevenson

NE

at MIA

37

Isiah Pacheco

KC

vs. PHI

38

Austin Ekeler

WAS

at GB

39

Tyler Allgeier

ATL

at MIN

40

Trey Benson

ARI

vs. CAR

41

Kareem Hunt

KC

vs. PHI

42

Jerome Ford

CLE

at BAL

43

Braelon Allen

NYJ

vs. BUF

44

Justice Hill

BAL

vs. CLE

45

Rachaad White

TB

at HOU

46

Rico Dowdle

CAR

at ARI

47

Najee Harris

LAC

at LV

48

Ty Johnson

BUF

at NYJ

49

Tank Bigsby

PHI

at KC

50

Bhayshul Tuten

JAC

at CIN

51

Ray Davis

BUF

at NYJ

52

Brian Robinson Jr.

SF

at NO

53

Cam Skattebo

NYG

at DAL

54

Kenneth Gainwell

PIT

vs. SEA

55

Blake Corum

LAR

at TEN

56

DJ Giddens

IND

vs. DEN

57

Ollie Gordon II

MIA

vs. NE

58

Miles Sanders

DAL

vs. NYG

59

Emanuel Wilson

GB

vs. WAS

60

AJ Dillon

PHI

at KC

Week 2 Fantasy Wide Receiver Rankings

RK

Player

TM

Opponent

1

Ja'Marr Chase

CIN

at BAL

2

CeeDee Lamb

DAL

vs. NYG

3

Puka Nacua

LAR

at TEN

4

Justin Jefferson

MIN

vs. ATL

5

Amon-Ra St. Brown

DET

vs. CHI

6

Malik Nabers

NYG

at DAL

7

Drake London

ATL

at MIN

8

Nico Collins

HOU

vs. TB

9

Brian Thomas Jr.

JAC

at CIN

10

Jaxon Smith-Njigba

SEA

at PIT

11

Garrett Wilson

NYJ

vs. BUF

12

Ladd McConkey

LAC

at LV

13

Marvin Harrison Jr.

ARI

vs. CAR

14

A.J. Brown

PHI

at KC

15

DK Metcalf

PIT

vs. SEA

16

Mike Evans

TB

at HOU

17

Tee Higgins

CIN

vs. JAC

18

Emeka Egbuka

TB

at HOU

19

Hollywood Brown

KC

vs. PHI

20

D.J. Moore

CHI

at DET

21

Courtland Sutton

DEN

at IND

22

Ricky Pearsall

SF

at NO

23

Zay Flowers

BAL

vs. CLE

24

Tyreek Hill

MIA

vs. NE

25

Terry McLaurin

WAS

at GB

26

Tetairoa McMillan

CAR

at ARI

27

Devonta Smith

PHI

at KC

28

Davante Adams

LAR

vat TEN

29

Jakobi Meyers

LV

vs. LAC

30

Jerry Jeudy

CLE

at BAL

31

Chris Olave

NO

vs. SF

32

George Pickens

DAL

vs. NYG

33

Rome Odunze

CHI

at DET

34

Jameson Williams

DET

vs. CHI

35

Keenan Allen

LAC

at LV

36

Keon Coleman

BUF

at NYJ

37

Deebo Samuel Sr.

WAS

at GB

38

Travis Hunter

JAC

at CIN

39

Quentin Johnston

LAC

at LV

40

Khalil Shakir

BUF

at NYJ

41

Calvin Ridley

TEN

vs. LAR

42

Jauan Jennings

SF

at NO

43

Stefon Diggs

NE

at MIA

44

Michael Pittman Jr.

IND

vs. DEN

45

Jaylen Waddle

MIA

vs. NE

46

Cedric Tillman

CLE

at BAL

47

Rashid Shaheed

NO

vs. SF

48

Kayshon Boutte

NE

at MIA

49

Jayden Reed

GB

vs. WAS

50

Wan'Dale Robinson

NYG

at DAL

51

Matthew Golden

GB

vs. WAS

52

Josh Downs

IND

vs. DEN

53

Romeo Doubs

GB

vs. WAS

54

Cooper Kupp

SEA

at PIT

55

Adam Thielen

MIN

vs. ATL

56

Xavier Legette

CAR

at ARI

57

Ray-Ray McCloud

ATL

at MIN

58

Tre Tucker

LV

vs. LAC

59

DeMario Douglas

NE

at MIA

60

Jayden Higgins

HOU

vs. TB

Week 2 Fantasy Tight End Rankings

RK

Player

TM

Opponent

1

Trey McBride

ARI

vs. CAR

2

Brock Bowers

LV

vs. LAC

3

Sam LaPorta

DET

vs. CHI

4

Travis Kelce

KC

vs. PHI

5

Tyler Warren

IND

vs. DEN

6

T.J. Hockenson

MIN

vs. ATL

7

Mark Andrews

BAL

vs. CLE

8

Jake Ferguson

DAL

at NYG

9

Dallas Goedert

PHI

at KC

10

Hunter Henry

NE

at MIA

11

Tucker Kraft

GB

vs. WAS

12

David Njoku

CLE

at BAL

13

Dalton Kincaid

BUF

at NYJ

14

Zach Ertz

WAS

at GB

15

Evan Engram

DEN

at IND

16

Kyle Pitts

ATL

at MIN

17

Brenton Strange

JAC

at CIN

18

Harold Fannin Jr.

CLE

at BAL

19

Jonnu Smith

PIT

vs. SEA

20

Cade Otton

TB

at HOU

21

Colston Loveland

CHI

at DET

22

Juwan Johnson

NO

vs. SF

23

Pat Freiermuth

PIT

vs. SEA

24

Jake Tonges

SF

at NO

25

Dalton Schultz

HOU

vs. TB

26

Chigoziem Okonkwo

TEN

vs. LAR

27

Tyler Conklin

LAC

at LV

28

Ja'Tavion Sanders

CAR

at ARI

29

Mason Taylor

NYJ

vs. BUF

30

Theo Johnson

NYG

at DAL

31

Mike Gesicki

CIN

vs. CAR

32

Michel Mayer

LV

vs. LAC

Week 2 Fantasy Flex Rankings

RK

Player

Pos

TM

Opponent

1

Ja'Marr Chase

WR

CIN

at BAL

2

Bijan Robinson

RB

ATL

at MIN

3

Christian McCaffrey

RB

SF

at NO

4

Saquon Barkley

RB

PHI

at KC

5

CeeDee Lamb

WR

DAL

vs. NYG

6

Puka Nacua

WR

LAR

at TEN

7

Derrick Henry

RB

BAL

vs. CLE

8

Jahmyr Gibbs

RB

DET

vs. CHI

9

Justin Jefferson

WR

MIN

vs. ATL

10

Amon-Ra St. Brown

WR

DET

vs. CHI

11

De'Von Achane

RB

MIA

vs. NE

12

Malik Nabers

WR

NYG

at DAL

13

Drake London

WR

ATL

at MIN

14

Chase Brown

RB

CIN

vs. JAC

15

Ashton Jeanty

RB

LV

vs. LAC

16

Nico Collins

WR

HOU

vs. TB

17

Jonathan Taylor

RB

IND

vs. DEN

18

Brian Thomas Jr.

WR

JAC

at CIN

19

Kyren Williams

RB

LAR

at TEN

20

Jaxon Smith-Njigba

WR

SEA

at PIT

21

Bucky Irving

RB

TB

at HOU

22

Josh Jacobs

RB

GB

vs. WAS

23

Trey McBride

TE

ARI

vs. CAR

24

Brock Bowers

TE

LV

vs. LAC

25

Garrett Wilson

WR

NYJ

vs. BUF

26

James Cook

RB

BUF

at NYJ

27

Ladd McConkey

WR

LAC

at LV

28

Marvin Harrison Jr.

WR

ARI

vs. CAR

29

A.J. Brown

WR

PHI

at KC

30

Breece Hall

RB

NYJ

vs. BUF

31

Alvin Kamara

RB

NO

vs. SF

32

DK Metcalf

WR

PIT

vs. SEA

33

Mike Evans

WR

TB

at HOU

34

Tee Higgins

WR

CIN

vs. JAC

35

Emeka Egbuka

WR

TB

at HOU

36

James Conner

RB

ARI

vs. CAR

37

Travis Etienne Jr.

RB

JAC

at CIN

38

Chuba Hubbard

RB

CAR

at ARI

39

Hollywood Brown

WR

KC

vs. PHI

40

D.J. Moore

WR

CHI

at DET

41

Courtland Sutton

WR

DEN

at IND

42

Ricky Pearsall

WR

SF

at NO

43

Zay Flowers

WR

BAL

vs. CLE

44

David Montgomery

RB

DET

vs. CHI

45

Omarion Hampton

RB

LAC

at LV

46

Tyreek Hill

WR

MIA

vs. NE

47

Terry McLaurin

WR

WAS

at GB

48

Tetairoa McMillan

WR

CAR

at ARI

49

Devonta Smith

WR

PHI

at KC

50

Davante Adams

WR

LAR

vat TEN

51

Jakobi Meyers

WR

LV

vs. LAC

52

Jacory Croskey-Merritt

RB

WAS

at GB

53

Jerry Jeudy

WR

CLE

at BAL

54

Chris Olave

WR

NO

vs. SF

55

Tony Pollard

RB

TEN

vs. LAR

56

Kenneth Walker III

RB

SEA

at PIT

57

Sam LaPorta

TE

DET

vs. CHI

58

George Pickens

WR

DAL

vs. NYG

59

D'Andre Swift

RB

CHI

at DET

60

Travis Kelce

TE

KC

vs. PHI

61

Rome Odunze

WR

CHI

at DET

62

Jameson Williams

WR

DET

vs. CHI

63

Keenan Allen

WR

LAC

at LV

64

Tyler Warren

TE

IND

vs. DEN

65

Keon Coleman

WR

BUF

at NYJ

66

Deebo Samuel Sr.

WR

WAS

at GB

67

Tyrone Tracy Jr.

RB

NYG

at DAL

68

J.K. Dobbins

RB

DEN

at IND

69

TreVeyon Henderson

RB

NE

at MIA

70

Travis Hunter

WR

JAC

at CIN

71

Quentin Johnston

WR

LAC

at LV

72

Khalil Shakir

WR

BUF

at NYJ

73

Dylan Sampson

RB

CLE

at BAL

74

Aaron Jones Sr.

RB

MIN

vs. ATL

75

Jaylen Warren

RB

PIT

vs. SEA

76

Calvin Ridley

WR

TEN

vs. LAR

77

T.J. Hockenson

TE

MIN

vs. ATL

78

Jauan Jennings

WR

SF

at NO

79

Stefon Diggs

WR

NE

at MIA

80

Michael Pittman Jr.

WR

IND

vs. DEN

81

Jaylen Waddle

WR

MIA

vs. NE

82

Javonte Williams

RB

DAL

vs. NYG

83

Mark Andrews

TE

BAL

vs. CLE

84

Jordan Mason

RB

MIN

vs. ATL

85

RJ Harvey

RB

DEN

at IND

86

Cedric Tillman

WR

CLE

at BAL

87

Zach Charbonnet

RB

SEA

at PIT

88

Nick Chubb

RB

HOU

vs. TB

89

Rhamondre Stevenson

RB

NE

at MIA

90

Jake Ferguson

TE

DAL

at NYG

91

Rashid Shaheed

WR

NO

vs. SF

92

Dallas Goedert

TE

PHI

at KC

93

Kayshon Boutte

WR

NE

at MIA

94

Isiah Pacheco

RB

KC

vs. PHI

95

Jayden Reed

WR

GB

vs. WAS

96

Wan'Dale Robinson

WR

NYG

at DAL

97

Hunter Henry

TE

NE

at MIA

98

Matthew Golden

WR

GB

vs. WAS

99

Josh Downs

WR

IND

vs. DEN

100

Tucker Kraft

TE

GB

vs. WAS

Week 2 Fantasy Kicker Rankings

RK

Player

TM

Opponent

1

Brandon Aubrey

DAL

vs. NYG

2

Chris Boswell

PIT

vs. SEA

3

Cameron Dicker

LAC

at LV

4

Jake Bates

DET

vs. CHI

5

Will Reichard

MIN

vs. ATL

6

Matt Prater

BUF

at NYJ

7

Chad Ryland

ARI

vs. CAR

8

Evan McPherson

CIN

vs. JAC

9

Tyler Loop

BAL

vs. CLE

10

Ka'imi Fairbairn

HOU

vs. TB

11

Joshua Karty

LAR

at TEN

12

Cairo Santos

CHI

at DET

13

Chase McLaughlin

TB

at HOU

14

Wil Lutz

DEN

at IND

15

Cam Little

JAC

at CIN

16

Daniel Carlson

LV

vs. LAC

17

Brandon McManus

GB

vs. WAS

18

Harrison Butker

KC

vs. PHI

19

Matt Gay

WAS

vs. GB

20

Jake Elliott

PHI

at KC

21

Riley Patterson

MIA

vs. NE

22

Younghoe Koo

ATL

at MIN

23

Spencer Shrader

IND

vs. DEN

24

Andres Borregales

NE

at MIA

25

Jason Myers

SEA

at PIT

26

Blake Grupe

NO

vs. SF

27

Joey Slye

TEN

vs. LAR

28

Graham Gano

NYG

at DAL

29

Ryan Fitzgerald

CAR

at ARI

30

Nick Folk

NYJ

vs. BUF

31

Andre Szmyt

CLE

at BAL

32

TBD

SF

at NO

Week 2 Fantasy Defense Rankings

RK

Player

TM

1

49ers

SF

2

Rams

LAR

3

Broncos

DEN

4

Vikings

MIN

5

Cardinals

ARI

6

Steelers

PIT

7

Bills

BUF

8

Ravens

BAL

9

Cowboys

DAL

10

Lions

DET

11

Buccaneers

TB

12

Chargers

LAC

13

Dolphins

MIA

14

Texans

HOU

15

Patriots

NE

16

Colts

IND

17

Bengals

CIN

18

Seahawks

SEA

19

Packers

GB

20

Falcons

ATL

21

Giants

NYG

22

Eagles

PHI

23

Raiders

LV

24

Commanders

WAS

25

Chiefs

KC

26

Bears

CHI

27

Jets

NYJ

28

Titans

TEN

29

Jaguars

JAC

30

Saints

NO

31

Panthers

CAR

32

Browns

CLE

Published
Michael Fabiano
MICHAEL FABIANO

Michael Fabiano is a fantasy football analyst for Sports Illustrated. His weekly rankings and Start 'Em, Sit 'Em articles are must-reads for fantasy players. He is also the co-host of the Fantasy Dirt Podcast on SI. Before joining SI in August 2020, he worked for CBS Sports, NFL Network and SiriusXM. He also contributes to Westwood One Radio. Fabiano was the first fantasy analyst to appear on one of the four major TV networks and is a member of the Fantasy Sports Writers Association Hall of Fame.

Home/FANTASY