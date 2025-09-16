Week 3 Fantasy Football Player Rankings For Every Position and Flex Rankings
The second week of the fantasy football season has come and gone, and with it, we’ve seen trades, depth chart changes and numerous injuries … especially at the quarterback spot where we will have multiple backups pushed into starting roles this week.
Fantasy managers will also have to deal with several changing backfield rotations around the NFL, questions about rookie runners (Ashton Jeanty, Omarion Hampton) and if we now believe in Daniel Jones. With that said, here are my fantasy player rankings for Week 3.
Be sure to check back all week for daily updates!
Week 3 Fantasy Quarterback Rankings
RK
Player
TM
Opponent
1
Josh Allen
BUF
vs. MIA
2
Lamar Jackson
BAL
vs. DET
3
Jalen Hurts
PHI
vs. LAR
4
Jayden Daniels
WAS
vs. LV
5
Patrick Mahomes
KC
at NYG
6
Daniel Jones
IND
at TEN
7
Dak Prescott
DAL
at CHI
8
Justin Herbert
LAC
vs. DEN
9
Bo Nix
DEN
at LAC
10
Kyler Murray
ARI
at SF
11
Baker Mayfield
TB
vs. NYJ
12
Caleb Williams
CHI
vs. DAL
13
Drake Maye
NE
vs. PIT
14
Jordan Love
GB
at CLE
15
Jared Goff
DET
at BAL
16
Jake Browning
CIN
at MIN
17
Sam Darnold
SEA
vs. NO
18
Mac Jones
SF
vs. ARI
19
Bryce Young
CAR
vs. ATL
20
Trevor Lawrence
JAC
vs. HOU
21
Aaron Rodgers
PIT
at NE
22
Michael Penix Jr.
ATL
at CAR
23
Geno Smith
LV
at WAS
24
Tua Tagovailoa
MIA
at BUF
25
C.J. Stroud
HOU
at JAC
26
Carson Wentz
MIN
vs. CIN
27
Tyrod Taylor
NYJ
at TB
28
Matthew Stafford
LAR
at PHI
29
Russell Wilson
NYG
vs. KC
30
Cam Ward
TEN
vs. IND
31
Spencer Rattler
NO
at SEA
Week 3 Fantasy Running Back Rankings
RK
Player
TM
Opponent
1
Bijan Robinson
ATL
at CAR
2
Christian McCaffrey
SF
vs. ARI
3
Saquon Barkley
PHI
vs. LAR
4
Jahmyr Gibbs
DET
at BAL
5
Derrick Henry
BAL
vs. DET
6
Jonathan Taylor
IND
at TEN
7
James Cook
BUF
vs. MIA
8
De'Von Achane
MIA
at BUF
9
Bucky Irving
TB
vs. NYJ
10
Josh Jacobs
GB
at CLE
11
Kyren Williams
LAR
at PHI
12
Chase Brown
CIN
at MIN
13
Travis Etienne Jr.
JAC
vs. HOU
14
Alvin Kamara
NO
at SEA
15
Ashton Jeanty
LV
at WAS
16
Kenneth Walker III
SEA
vs. NO
17
Javonte Williams
DAL
at CHI
18
Chuba Hubbard
CAR
vs. ATL
19
James Conner
ARI
at SF
20
Jordan Mason
MIN
vs. CIN
21
Breece Hall
NYJ
at TB
22
D'Andre Swift
CHI
vs. DAL
23
Jaylen Warren
PIT
at NE
24
J.K. Dobbins
DEN
at LAC
25
David Montgomery
DET
at BAL
26
Omarion Hampton
LAC
vs. DEN
27
Tony Pollard
TEN
vs. IND
28
Rhamondre Stevenson
NE
vs. PIT
29
Jacory Croskey-Merritt
WAS
vs. LV
30
Nick Chubb
HOU
at JAC
31
Tyrone Tracy Jr.
NYG
vs. KC
32
Quinshon Judkins
CLE
vs. GB
33
Zach Charbonnet
SEA
vs. NO
34
TreVeyon Henderson
NE
vs. PIT
35
Cam Skattebo
NYG
vs. KC
36
RJ Harvey
DEN
at LAC
37
Isiah Pacheco
KC
at NYG
38
Tyler Allgeier
ATL
at CAR
39
Dylan Sampson
CLE
vs. GB
40
Kareem Hunt
KC
at NYG
41
Bhayshul Tuten
JAC
vs. HOU
42
Trey Benson
ARI
at SF
43
Ray Davis
BUF
vs. MIA
44
Najee Harris
LAC
vs. DEN
45
Braelon Allen
NYJ
at TB
46
Justice Hill
BAL
vs. DET
47
Miles Sanders
DAL
at CHI
48
Rachaad White
TB
vs. NYJ
49
Kenneth Gainwell
PIT
at NE
50
Blake Corum
LAR
at PHI
51
Kyle Monangai
CHI
vs. DAL
52
Brian Robinson Jr.
SF
vs. ARI
53
Chris Rodgriguez
WAS
vs. LV
54
Rico Dowdle
CAR
vs. ATL
55
Zavier Scott
MIN
vs. CIN
56
Ty Johnson
BUF
vs. MIA
57
AJ Dillon
PHI
vs. LAR
58
DJ Giddens
IND
at TEN
59
Ollie Gordon II
MIA
at BUF
60
Chris Brooks
GB
at WAS
Week 3 Fantasy Wide Receiver Rankings
RK
Player
TM
Opponent
1
Puka Nacua
LAR
at PHI
2
CeeDee Lamb
DAL
at CHI
3
Amon-Ra St. Brown
DET
at BAL
4
Malik Nabers
NYG
vs. KC
5
Ja'Marr Chase
CIN
at MIN
6
Jaxon Smith-Njigba
SEA
vs. NO
7
Nico Collins
HOU
at JAC
8
Drake London
ATL
at CAR
9
Justin Jefferson
MIN
vs. CIN
10
Garrett Wilson
NYJ
at TB
11
Tetairoa McMillan
CAR
vs. ATL
12
Rome Odunze
CHI
vs. DAL
13
Brian Thomas Jr.
JAC
vs. HOU
14
Zay Flowers
BAL
vs. DET
15
Davante Adams
LAR
at PHI
16
Tyreek Hill
MIA
at BUF
17
D.J. Moore
CHI
vs. DAL
18
Jameson Williams
DET
at BAL
19
Keenan Allen
LAC
vs. DEN
20
Marvin Harrison Jr.
ARI
at SF
21
DK Metcalf
PIT
at NE
22
Emeka Egbuka
TB
vs. NYJ
23
Ladd McConkey
LAC
vs. DEN
24
Courtland Sutton
DEN
at LAC
25
Mike Evans
TB
vs. NYJ
26
Keon Coleman
BUF
vs. MIA
27
A.J. Brown
PHI
vs. LAR
28
Jakobi Meyers
LV
at WAS
29
Terry McLaurin
WAS
vs. LV
30
Jauan Jennings
SF
vs. ARI
31
Deebo Samuel Sr.
WAS
vs. LV
32
Tee Higgins
CIN
at MIN
33
George Pickens
DAL
at CHI
34
Michael Pittman Jr.
IND
at TEN
35
Hollywood Brown
KC
at NYG
36
Quentin Johnston
LAC
vs. DEN
37
Jerry Jeudy
CLE
vs. GB
38
Chris Olave
NO
at SEA
39
Calvin Ridley
TEN
vs. IND
40
Ricky Pearsall
SF
vs. ARI
41
Devonta Smith
PHI
vs. LAR
42
Jaylen Waddle
MIA
at BUF
43
Cooper Kupp
SEA
vs. NO
44
Troy Franklin
DEN
at LAC
45
Khalil Shakir
BUF
vs. MIA
46
Travis Hunter
JAC
vs. HOU
47
Wan'Dale Robinson
NYG
vs. KC
48
Stefon Diggs
NE
vs. PIT
49
Darnell Mooney
ATL
at CAR
50
Rashid Shaheed
NO
at SEA
51
Josh Downs
IND
at TEN
52
Cedric Tillman
CLE
vs. GB
53
Romeo Doubs
GB
at CLE
54
Kayshon Boutte
NE
vs. PIT
55
Dyami Brown
JAC
vs. HOU
56
Marvin Mims Jr.
DEN
at LAC
57
Elic Ayomanor
TEN
vs. IND
58
Matthew Golden
GB
at CLE
59
Tyquan Thornton
KC
at NYG
60
Dontayvion Wicks
GB
at CLE
Week 3 Fantasy Tight End Rankings
RK
Player
TM
Opponent
1
Trey McBride
ARI
at SF
2
Brock Bowers
LV
at WAS
3
Tyler Warren
IND
at TEN
4
Sam LaPorta
DET
at BAL
5
Tucker Kraft
GB
vs. LV
6
Travis Kelce
KC
at NYG
7
Juwan Johnson
NO
at SEA
8
Jake Ferguson
DAL
at CHI
9
Zach Ertz
WAS
vs. LV
10
David Njoku
CLE
vs. GB
11
Dalton Kincaid
BUF
vs. MIA
12
T.J. Hockenson
MIN
vs. CIN
13
Mark Andrews
BAL
vs. DET
14
Hunter Henry
NE
vs. PIT
15
Kyle Pitts
ATL
at CAR
16
Harold Fannin Jr.
CLE
vs. GB
17
Brenton Strange
JAC
vs. HOU
18
Evan Engram
DEN
at LAC
19
Chigoziem Okonkwo
TEN
vs. IND
20
Dalton Schultz
HOU
at JAC
21
Jonnu Smith
PIT
at NE
22
Cade Otton
TB
vs. NYJ
23
Cole Kmet
CHI
vs. DAL
24
Jake Tonges
SF
vs. ARI
25
Pat Freiermuth
PIT
at NE
26
Ja'Tavion Sanders
CAR
vs. ATL
27
Colston Loveland
CHI
vs. DAL
28
Mike Gesicki
CIN
at MIN
29
AJ Barner
SEA
vs. NO
30
Grant Calcaterra
PHI
vs. LAR
31
Theo Johnson
NYG
vs. KC
32
Mason Taylor
NYJ
at TB
Week 3 Fantasy Flex Rankings
RK
Player
Pos
TM
Opponent
1
Bijan Robinson
RB
ATL
at CAR
2
Christian McCaffrey
RB
SF
vs. ARI
3
Puka Nacua
WR
LAR
at PHI
4
CeeDee Lamb
WR
DAL
at CHI
5
Amon-Ra St. Brown
WR
DET
at BAL
6
Saquon Barkley
RB
PHI
vs. LAR
7
Jahmyr Gibbs
RB
DET
at BAL
8
Malik Nabers
WR
NYG
vs. KC
9
Ja'Marr Chase
WR
CIN
at MIN
10
Derrick Henry
RB
BAL
vs. DET
11
Jonathan Taylor
RB
IND
at TEN
12
Jaxon Smith-Njigba
WR
SEA
vs. NO
13
Nico Collins
WR
HOU
at JAC
14
James Cook
RB
BUF
vs. MIA
15
Drake London
WR
ATL
at CAR
16
De'Von Achane
RB
MIA
at BUF
17
Bucky Irving
RB
TB
vs. NYJ
18
Justin Jefferson
WR
MIN
vs. CIN
19
Josh Jacobs
RB
GB
at CLE
20
Trey McBride
TE
ARI
at SF
21
Kyren Williams
RB
LAR
at PHI
22
Chase Brown
RB
CIN
at MIN
23
Brock Bowers
TE
LV
at WAS
24
Travis Etienne Jr.
RB
JAC
vs. HOU
25
Garrett Wilson
WR
NYJ
at TB
26
Alvin Kamara
RB
NO
at SEA
27
Ashton Jeanty
RB
LV
at WAS
28
Tetairoa McMillan
WR
CAR
vs. ATL
29
Rome Odunze
WR
CHI
vs. DAL
30
Kenneth Walker III
RB
SEA
vs. NO
31
Brian Thomas Jr.
WR
JAC
vs. HOU
32
Zay Flowers
WR
BAL
vs. DET
33
Davante Adams
WR
LAR
at PHI
34
Tyreek Hill
WR
MIA
at BUF
35
Javonte Williams
RB
DAL
at CHI
36
D.J. Moore
WR
CHI
vs. DAL
37
Chuba Hubbard
RB
CAR
vs. ATL
38
Jameson Williams
WR
DET
at BAL
39
James Conner
RB
ARI
at SF
40
Jordan Mason
RB
MIN
vs. CIN
41
Breece Hall
RB
NYJ
at TB
42
D'Andre Swift
RB
CHI
vs. DAL
43
Jaylen Warren
RB
PIT
at NE
44
Keenan Allen
WR
LAC
vs. DEN
45
J.K. Dobbins
RB
DEN
at LAC
46
Marvin Harrison Jr.
WR
ARI
at SF
47
DK Metcalf
WR
PIT
at NE
48
Emeka Egbuka
WR
TB
vs. NYJ
49
Ladd McConkey
WR
LAC
vs. DEN
50
Tyler Warren
TE
IND
at TEN
51
Courtland Sutton
WR
DEN
at LAC
52
Mike Evans
WR
TB
vs. NYJ
53
David Montgomery
RB
DET
at BAL
54
Keon Coleman
WR
BUF
vs. MIA
55
A.J. Brown
WR
PHI
vs. LAR
56
Jakobi Meyers
WR
LV
at WAS
57
Terry McLaurin
WR
WAS
vs. LV
58
Omarion Hampton
RB
LAC
vs. DEN
59
Jauan Jennings
WR
SF
vs. ARI
60
Deebo Samuel Sr.
WR
WAS
vs. LV
61
Tee Higgins
WR
CIN
at MIN
62
George Pickens
WR
DAL
at CHI
63
Michael Pittman Jr.
WR
IND
at TEN
64
Tony Pollard
RB
TEN
vs. IND
65
Rhamondre Stevenson
RB
NE
vs. PIT
66
Hollywood Brown
WR
KC
at NYG
67
Quentin Johnston
WR
LAC
vs. DEN
68
Jacory Croskey-Merritt
RB
WAS
vs. LV
69
Jerry Jeudy
WR
CLE
vs. GB
70
Chris Olave
WR
NO
at SEA
71
Calvin Ridley
WR
TEN
vs. IND
72
Ricky Pearsall
WR
SF
vs. ARI
73
Devonta Smith
WR
PHI
vs. LAR
74
Jaylen Waddle
WR
MIA
at BUF
75
Nick Chubb
RB
HOU
at JAC
76
Sam LaPorta
TE
DET
at BAL
77
Cooper Kupp
WR
SEA
vs. NO
78
Troy Franklin
WR
DEN
at LAC
79
Tucker Kraft
TE
GB
vs. LV
80
Travis Kelce
TE
KC
at NYG
81
Khalil Shakir
WR
BUF
vs. MIA
82
Travis Hunter
WR
JAC
vs. HOU
83
Wan'Dale Robinson
WR
NYG
vs. KC
84
Stefon Diggs
WR
NE
vs. PIT
85
Tyrone Tracy Jr.
RB
NYG
vs. KC
86
Quinshon Judkins
RB
CLE
vs. GB
87
Zach Charbonnet
RB
SEA
vs. NO
88
TreVeyon Henderson
RB
NE
vs. PIT
89
Juwan Johnson
TE
NO
at SEA
90
Jake Ferguson
TE
DAL
at CHI
91
Darnell Mooney
WR
ATL
at CAR
92
Rashid Shaheed
WR
NO
at SEA
93
Josh Downs
WR
IND
at TEN
94
Cedric Tillman
WR
CLE
vs. GB
95
Cam Skattebo
RB
NYG
vs. KC
96
RJ Harvey
RB
DEN
at LAC
97
Isiah Pacheco
RB
KC
at NYG
98
Zach Ertz
TE
WAS
vs. LV
99
Dylan Sampson
RB
CLE
vs. GB
100
Romeo Doubs
WR
GB
at CLE
Week 3 Fantasy Kicker Rankings
RK
Player
TM
Opponent
1
Brandon Aubrey
DAL
at CHI
2
Cameron Dicker
LAC
vs. DEN
3
Matt Prater
BUF
vs. MIA
4
Jake Elliott
PHI
vs. LAR
5
John Parker Romo
ATL
at CAR
6
Chris Boswell
PIT
at NE
7
Harrison Butker
KC
at NYG
8
Tyler Loop
BAL
vs. DET
9
Wil Lutz
DEN
at LAC
10
Chase McLaughlin
TB
vs. NYJ
11
Spencer Shrader
IND
vs. TEN
12
Jake Bates
DET
at BAL
13
Cairo Santos
CHI
vs. DAL
14
Joey Slye
TEN
vs. IND
15
Cam Little
JAC
vs. HOU
16
Evan McPherson
CIN
at MIN
17
Brandon McManus
GB
at CLE
18
Daniel Carlson
LV
at WAS
19
Will Reichard
MIN
vs. CIN
20
Chad Ryland
ARI
at SF
21
Eddy Piniero
SF
vs. ARI
22
Ka'imi Fairbairn
HOU
at JAC
23
Andres Borregales
NE
vs. PIT
24
Riley Patterson
MIA
at BUF
25
Jason Myers
SEA
vs. NO
26
Blake Grupe
NO
at SEA
27
Graham Gano
NYG
vs. KC
28
Nick Folk
NYJ
at TB
29
Matt Gay
WAS
vs. LV
30
Joshua Karty
LAR
at PHI
31
Ryan Fitzgerald
CAR
vs. ATL
32
Andre Szmyt
CLE
vs. GB
Week 3 Fantasy Defense Rankings
RK
Player
TM
Opponent
1
Packers
GB
at CLE
2
Buccaneers
TB
vs. NYJ
3
Bills
BUF
vs. MIA
4
Chiefs
KC
at NYG
5
Colts
IND
at TEN
6
Falcons
ATL
at CAR
7
Seahawks
SEA
vs. NO
8
Vikings
MIN
vs. CIN
9
Jaguars
JAC
vs. HOU
10
Commanders
WAS
vs. LV
11
Texans
HOU
at JAC
12
49ers
SF
vs. ARI
13
Eagles
PHI
vs. LAR
14
Broncos
DEN
at LAC
15
Bengals
CIN
at MIN
16
Steelers
PIT
at NE
17
Chargers
LAC
vs. DEN
18
Cardinals
ARI
at SF
19
Patriots
NE
vs. PIT
20
Saints
NO
at SEA
21
Titans
TEN
vs. IND
22
Ravens
BAL
vs. DET
23
Lions
DET
at BAL
24
Cowboys
DAL
at CHI
25
Raiders
LV
at WAS
26
Bears
CHI
vs. DAL
27
Panthers
CAR
vs. ATL
28
Giants
NYG
vs. KC
29
Rams
LAR
at PHI
30
Jets
NYJ
at TB
31
Dolphins
MIA
at BUF
32
Browns
CLE
vs. GB