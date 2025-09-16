SI

Week 3 Fantasy Football Player Rankings For Every Position and Flex Rankings

Michael Fabiano

Vikings RB Jordan Mason has moved up in Michael Fabiano's Week 3 fantasy football rankings.
Vikings RB Jordan Mason has moved up in Michael Fabiano's Week 3 fantasy football rankings. / Brad Rempel-Imagn Images

The second week of the fantasy football season has come and gone, and with it, we’ve seen trades, depth chart changes and numerous injuries … especially at the quarterback spot where we will have multiple backups pushed into starting roles this week.

Fantasy managers will also have to deal with several changing backfield rotations around the NFL, questions about rookie runners (Ashton Jeanty, Omarion Hampton) and if we now believe in Daniel Jones. With that said, here are my fantasy player rankings for Week 3.

  1. Week 3 Fantasy Quarterback Rankings
  2. Week 3 Fantasy Running Back Rankings
  3. Week 3 Fantasy Wide Receiver Rankings
  4. Week 3 Fantasy Tight End Rankings
  5. Week 3 Fantasy Flex Rankings
  6. Week 3 Fantasy Kicker Rankings
  7. Week 3 Fantasy Defense Rankings

Week 3 Fantasy Quarterback Rankings

RK

Player

TM

Opponent

1

Josh Allen

BUF

vs. MIA

2

Lamar Jackson

BAL

vs. DET

3

Jalen Hurts

PHI

vs. LAR

4

Jayden Daniels

WAS

vs. LV

5

Patrick Mahomes

KC

at NYG

6

Daniel Jones

IND

at TEN

7

Dak Prescott

DAL

at CHI

8

Justin Herbert

LAC

vs. DEN

9

Bo Nix

DEN

at LAC

10

Kyler Murray

ARI

at SF

11

Baker Mayfield

TB

vs. NYJ

12

Caleb Williams

CHI

vs. DAL

13

Drake Maye

NE

vs. PIT

14

Jordan Love

GB

at CLE

15

Jared Goff

DET

at BAL

16

Jake Browning

CIN

at MIN

17

Sam Darnold

SEA

vs. NO

18

Mac Jones

SF

vs. ARI

19

Bryce Young

CAR

vs. ATL

20

Trevor Lawrence

JAC

vs. HOU

21

Aaron Rodgers

PIT

at NE

22

Michael Penix Jr.

ATL

at CAR

23

Geno Smith

LV

at WAS

24

Tua Tagovailoa

MIA

at BUF

25

C.J. Stroud

HOU

at JAC

26

Carson Wentz

MIN

vs. CIN

27

Tyrod Taylor

NYJ

at TB

28

Matthew Stafford

LAR

at PHI

29

Russell Wilson

NYG

vs. KC

30

Cam Ward

TEN

vs. IND

31

Spencer Rattler

NO

at SEA

Week 3 Fantasy Running Back Rankings

RK

Player

TM

Opponent

1

Bijan Robinson

ATL

at CAR

2

Christian McCaffrey

SF

vs. ARI

3

Saquon Barkley

PHI

vs. LAR

4

Jahmyr Gibbs

DET

at BAL

5

Derrick Henry

BAL

vs. DET

6

Jonathan Taylor

IND

at TEN

7

James Cook

BUF

vs. MIA

8

De'Von Achane

MIA

at BUF

9

Bucky Irving

TB

vs. NYJ

10

Josh Jacobs

GB

at CLE

11

Kyren Williams

LAR

at PHI

12

Chase Brown

CIN

at MIN

13

Travis Etienne Jr.

JAC

vs. HOU

14

Alvin Kamara

NO

at SEA

15

Ashton Jeanty

LV

at WAS

16

Kenneth Walker III

SEA

vs. NO

17

Javonte Williams

DAL

at CHI

18

Chuba Hubbard

CAR

vs. ATL

19

James Conner

ARI

at SF

20

Jordan Mason

MIN

vs. CIN

21

Breece Hall

NYJ

at TB

22

D'Andre Swift

CHI

vs. DAL

23

Jaylen Warren

PIT

at NE

24

J.K. Dobbins

DEN

at LAC

25

David Montgomery

DET

at BAL

26

Omarion Hampton

LAC

vs. DEN

27

Tony Pollard

TEN

vs. IND

28

Rhamondre Stevenson

NE

vs. PIT

29

Jacory Croskey-Merritt

WAS

vs. LV

30

Nick Chubb

HOU

at JAC

31

Tyrone Tracy Jr.

NYG

vs. KC

32

Quinshon Judkins

CLE

vs. GB

33

Zach Charbonnet

SEA

vs. NO

34

TreVeyon Henderson

NE

vs. PIT

35

Cam Skattebo

NYG

vs. KC

36

RJ Harvey

DEN

at LAC

37

Isiah Pacheco

KC

at NYG

38

Tyler Allgeier

ATL

at CAR

39

Dylan Sampson

CLE

vs. GB

40

Kareem Hunt

KC

at NYG

41

Bhayshul Tuten

JAC

vs. HOU

42

Trey Benson

ARI

at SF

43

Ray Davis

BUF

vs. MIA

44

Najee Harris

LAC

vs. DEN

45

Braelon Allen

NYJ

at TB

46

Justice Hill

BAL

vs. DET

47

Miles Sanders

DAL

at CHI

48

Rachaad White

TB

vs. NYJ

49

Kenneth Gainwell

PIT

at NE

50

Blake Corum

LAR

at PHI

51

Kyle Monangai

CHI

vs. DAL

52

Brian Robinson Jr.

SF

vs. ARI

53

Chris Rodgriguez

WAS

vs. LV

54

Rico Dowdle

CAR

vs. ATL

55

Zavier Scott

MIN

vs. CIN

56

Ty Johnson

BUF

vs. MIA

57

AJ Dillon

PHI

vs. LAR

58

DJ Giddens

IND

at TEN

59

Ollie Gordon II

MIA

at BUF

60

Chris Brooks

GB

at WAS

Week 3 Fantasy Wide Receiver Rankings

RK

Player

TM

Opponent

1

Puka Nacua

LAR

at PHI

2

CeeDee Lamb

DAL

at CHI

3

Amon-Ra St. Brown

DET

at BAL

4

Malik Nabers

NYG

vs. KC

5

Ja'Marr Chase

CIN

at MIN

6

Jaxon Smith-Njigba

SEA

vs. NO

7

Nico Collins

HOU

at JAC

8

Drake London

ATL

at CAR

9

Justin Jefferson

MIN

vs. CIN

10

Garrett Wilson

NYJ

at TB

11

Tetairoa McMillan

CAR

vs. ATL

12

Rome Odunze

CHI

vs. DAL

13

Brian Thomas Jr.

JAC

vs. HOU

14

Zay Flowers

BAL

vs. DET

15

Davante Adams

LAR

at PHI

16

Tyreek Hill

MIA

at BUF

17

D.J. Moore

CHI

vs. DAL

18

Jameson Williams

DET

at BAL

19

Keenan Allen

LAC

vs. DEN

20

Marvin Harrison Jr.

ARI

at SF

21

DK Metcalf

PIT

at NE

22

Emeka Egbuka

TB

vs. NYJ

23

Ladd McConkey

LAC

vs. DEN

24

Courtland Sutton

DEN

at LAC

25

Mike Evans

TB

vs. NYJ

26

Keon Coleman

BUF

vs. MIA

27

A.J. Brown

PHI

vs. LAR

28

Jakobi Meyers

LV

at WAS

29

Terry McLaurin

WAS

vs. LV

30

Jauan Jennings

SF

vs. ARI

31

Deebo Samuel Sr.

WAS

vs. LV

32

Tee Higgins

CIN

at MIN

33

George Pickens

DAL

at CHI

34

Michael Pittman Jr.

IND

at TEN

35

Hollywood Brown

KC

at NYG

36

Quentin Johnston

LAC

vs. DEN

37

Jerry Jeudy

CLE

vs. GB

38

Chris Olave

NO

at SEA

39

Calvin Ridley

TEN

vs. IND

40

Ricky Pearsall

SF

vs. ARI

41

Devonta Smith

PHI

vs. LAR

42

Jaylen Waddle

MIA

at BUF

43

Cooper Kupp

SEA

vs. NO

44

Troy Franklin

DEN

at LAC

45

Khalil Shakir

BUF

vs. MIA

46

Travis Hunter

JAC

vs. HOU

47

Wan'Dale Robinson

NYG

vs. KC

48

Stefon Diggs

NE

vs. PIT

49

Darnell Mooney

ATL

at CAR

50

Rashid Shaheed

NO

at SEA

51

Josh Downs

IND

at TEN

52

Cedric Tillman

CLE

vs. GB

53

Romeo Doubs

GB

at CLE

54

Kayshon Boutte

NE

vs. PIT

55

Dyami Brown

JAC

vs. HOU

56

Marvin Mims Jr.

DEN

at LAC

57

Elic Ayomanor

TEN

vs. IND

58

Matthew Golden

GB

at CLE

59

Tyquan Thornton

KC

at NYG

60

Dontayvion Wicks

GB

at CLE

Week 3 Fantasy Tight End Rankings

RK

Player

TM

Opponent

1

Trey McBride

ARI

at SF

2

Brock Bowers

LV

at WAS

3

Tyler Warren

IND

at TEN

4

Sam LaPorta

DET

at BAL

5

Tucker Kraft

GB

vs. LV

6

Travis Kelce

KC

at NYG

7

Juwan Johnson

NO

at SEA

8

Jake Ferguson

DAL

at CHI

9

Zach Ertz

WAS

vs. LV

10

David Njoku

CLE

vs. GB

11

Dalton Kincaid

BUF

vs. MIA

12

T.J. Hockenson

MIN

vs. CIN

13

Mark Andrews

BAL

vs. DET

14

Hunter Henry

NE

vs. PIT

15

Kyle Pitts

ATL

at CAR

16

Harold Fannin Jr.

CLE

vs. GB

17

Brenton Strange

JAC

vs. HOU

18

Evan Engram

DEN

at LAC

19

Chigoziem Okonkwo

TEN

vs. IND

20

Dalton Schultz

HOU

at JAC

21

Jonnu Smith

PIT

at NE

22

Cade Otton

TB

vs. NYJ

23

Cole Kmet

CHI

vs. DAL

24

Jake Tonges

SF

vs. ARI

25

Pat Freiermuth

PIT

at NE

26

Ja'Tavion Sanders

CAR

vs. ATL

27

Colston Loveland

CHI

vs. DAL

28

Mike Gesicki

CIN

at MIN

29

AJ Barner

SEA

vs. NO

30

Grant Calcaterra

PHI

vs. LAR

31

Theo Johnson

NYG

vs. KC

32

Mason Taylor

NYJ

at TB

Week 3 Fantasy Flex Rankings

RK

Player

Pos

TM

Opponent

1

Bijan Robinson

RB

ATL

at CAR

2

Christian McCaffrey

RB

SF

vs. ARI

3

Puka Nacua

WR

LAR

at PHI

4

CeeDee Lamb

WR

DAL

at CHI

5

Amon-Ra St. Brown

WR

DET

at BAL

6

Saquon Barkley

RB

PHI

vs. LAR

7

Jahmyr Gibbs

RB

DET

at BAL

8

Malik Nabers

WR

NYG

vs. KC

9

Ja'Marr Chase

WR

CIN

at MIN

10

Derrick Henry

RB

BAL

vs. DET

11

Jonathan Taylor

RB

IND

at TEN

12

Jaxon Smith-Njigba

WR

SEA

vs. NO

13

Nico Collins

WR

HOU

at JAC

14

James Cook

RB

BUF

vs. MIA

15

Drake London

WR

ATL

at CAR

16

De'Von Achane

RB

MIA

at BUF

17

Bucky Irving

RB

TB

vs. NYJ

18

Justin Jefferson

WR

MIN

vs. CIN

19

Josh Jacobs

RB

GB

at CLE

20

Trey McBride

TE

ARI

at SF

21

Kyren Williams

RB

LAR

at PHI

22

Chase Brown

RB

CIN

at MIN

23

Brock Bowers

TE

LV

at WAS

24

Travis Etienne Jr.

RB

JAC

vs. HOU

25

Garrett Wilson

WR

NYJ

at TB

26

Alvin Kamara

RB

NO

at SEA

27

Ashton Jeanty

RB

LV

at WAS

28

Tetairoa McMillan

WR

CAR

vs. ATL

29

Rome Odunze

WR

CHI

vs. DAL

30

Kenneth Walker III

RB

SEA

vs. NO

31

Brian Thomas Jr.

WR

JAC

vs. HOU

32

Zay Flowers

WR

BAL

vs. DET

33

Davante Adams

WR

LAR

at PHI

34

Tyreek Hill

WR

MIA

at BUF

35

Javonte Williams

RB

DAL

at CHI

36

D.J. Moore

WR

CHI

vs. DAL

37

Chuba Hubbard

RB

CAR

vs. ATL

38

Jameson Williams

WR

DET

at BAL

39

James Conner

RB

ARI

at SF

40

Jordan Mason

RB

MIN

vs. CIN

41

Breece Hall

RB

NYJ

at TB

42

D'Andre Swift

RB

CHI

vs. DAL

43

Jaylen Warren

RB

PIT

at NE

44

Keenan Allen

WR

LAC

vs. DEN

45

J.K. Dobbins

RB

DEN

at LAC

46

Marvin Harrison Jr.

WR

ARI

at SF

47

DK Metcalf

WR

PIT

at NE

48

Emeka Egbuka

WR

TB

vs. NYJ

49

Ladd McConkey

WR

LAC

vs. DEN

50

Tyler Warren

TE

IND

at TEN

51

Courtland Sutton

WR

DEN

at LAC

52

Mike Evans

WR

TB

vs. NYJ

53

David Montgomery

RB

DET

at BAL

54

Keon Coleman

WR

BUF

vs. MIA

55

A.J. Brown

WR

PHI

vs. LAR

56

Jakobi Meyers

WR

LV

at WAS

57

Terry McLaurin

WR

WAS

vs. LV

58

Omarion Hampton

RB

LAC

vs. DEN

59

Jauan Jennings

WR

SF

vs. ARI

60

Deebo Samuel Sr.

WR

WAS

vs. LV

61

Tee Higgins

WR

CIN

at MIN

62

George Pickens

WR

DAL

at CHI

63

Michael Pittman Jr.

WR

IND

at TEN

64

Tony Pollard

RB

TEN

vs. IND

65

Rhamondre Stevenson

RB

NE

vs. PIT

66

Hollywood Brown

WR

KC

at NYG

67

Quentin Johnston

WR

LAC

vs. DEN

68

Jacory Croskey-Merritt

RB

WAS

vs. LV

69

Jerry Jeudy

WR

CLE

vs. GB

70

Chris Olave

WR

NO

at SEA

71

Calvin Ridley

WR

TEN

vs. IND

72

Ricky Pearsall

WR

SF

vs. ARI

73

Devonta Smith

WR

PHI

vs. LAR

74

Jaylen Waddle

WR

MIA

at BUF

75

Nick Chubb

RB

HOU

at JAC

76

Sam LaPorta

TE

DET

at BAL

77

Cooper Kupp

WR

SEA

vs. NO

78

Troy Franklin

WR

DEN

at LAC

79

Tucker Kraft

TE

GB

vs. LV

80

Travis Kelce

TE

KC

at NYG

81

Khalil Shakir

WR

BUF

vs. MIA

82

Travis Hunter

WR

JAC

vs. HOU

83

Wan'Dale Robinson

WR

NYG

vs. KC

84

Stefon Diggs

WR

NE

vs. PIT

85

Tyrone Tracy Jr.

RB

NYG

vs. KC

86

Quinshon Judkins

RB

CLE

vs. GB

87

Zach Charbonnet

RB

SEA

vs. NO

88

TreVeyon Henderson

RB

NE

vs. PIT

89

Juwan Johnson

TE

NO

at SEA

90

Jake Ferguson

TE

DAL

at CHI

91

Darnell Mooney

WR

ATL

at CAR

92

Rashid Shaheed

WR

NO

at SEA

93

Josh Downs

WR

IND

at TEN

94

Cedric Tillman

WR

CLE

vs. GB

95

Cam Skattebo

RB

NYG

vs. KC

96

RJ Harvey

RB

DEN

at LAC

97

Isiah Pacheco

RB

KC

at NYG

98

Zach Ertz

TE

WAS

vs. LV

99

Dylan Sampson

RB

CLE

vs. GB

100

Romeo Doubs

WR

GB

at CLE

Week 3 Fantasy Kicker Rankings

RK

Player

TM

Opponent

1

Brandon Aubrey

DAL

at CHI

2

Cameron Dicker

LAC

vs. DEN

3

Matt Prater

BUF

vs. MIA

4

Jake Elliott

PHI

vs. LAR

5

John Parker Romo

ATL

at CAR

6

Chris Boswell

PIT

at NE

7

Harrison Butker

KC

at NYG

8

Tyler Loop

BAL

vs. DET

9

Wil Lutz

DEN

at LAC

10

Chase McLaughlin

TB

vs. NYJ

11

Spencer Shrader

IND

vs. TEN

12

Jake Bates

DET

at BAL

13

Cairo Santos

CHI

vs. DAL

14

Joey Slye

TEN

vs. IND

15

Cam Little

JAC

vs. HOU

16

Evan McPherson

CIN

at MIN

17

Brandon McManus

GB

at CLE

18

Daniel Carlson

LV

at WAS

19

Will Reichard

MIN

vs. CIN

20

Chad Ryland

ARI

at SF

21

Eddy Piniero

SF

vs. ARI

22

Ka'imi Fairbairn

HOU

at JAC

23

Andres Borregales

NE

vs. PIT

24

Riley Patterson

MIA

at BUF

25

Jason Myers

SEA

vs. NO

26

Blake Grupe

NO

at SEA

27

Graham Gano

NYG

vs. KC

28

Nick Folk

NYJ

at TB

29

Matt Gay

WAS

vs. LV

30

Joshua Karty

LAR

at PHI

31

Ryan Fitzgerald

CAR

vs. ATL

32

Andre Szmyt

CLE

vs. GB

Week 3 Fantasy Defense Rankings

RK

Player

TM

Opponent

1

Packers

GB

at CLE

2

Buccaneers

TB

vs. NYJ

3

Bills

BUF

vs. MIA

4

Chiefs

KC

at NYG

5

Colts

IND

at TEN

6

Falcons

ATL

at CAR

7

Seahawks

SEA

vs. NO

8

Vikings

MIN

vs. CIN

9

Jaguars

JAC

vs. HOU

10

Commanders

WAS

vs. LV

11

Texans

HOU

at JAC

12

49ers

SF

vs. ARI

13

Eagles

PHI

vs. LAR

14

Broncos

DEN

at LAC

15

Bengals

CIN

at MIN

16

Steelers

PIT

at NE

17

Chargers

LAC

vs. DEN

18

Cardinals

ARI

at SF

19

Patriots

NE

vs. PIT

20

Saints

NO

at SEA

21

Titans

TEN

vs. IND

22

Ravens

BAL

vs. DET

23

Lions

DET

at BAL

24

Cowboys

DAL

at CHI

25

Raiders

LV

at WAS

26

Bears

CHI

vs. DAL

27

Panthers

CAR

vs. ATL

28

Giants

NYG

vs. KC

29

Rams

LAR

at PHI

30

Jets

NYJ

at TB

31

Dolphins

MIA

at BUF

32

Browns

CLE

vs. GB

