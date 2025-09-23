SI

Week 4 Fantasy Football Player Rankings For Every Position and Flex Rankings

Week 4 Fantasy Football Player Rankings
The third week of the fantasy football season has come and gone, and with it, we’ve seen depth chart changes and a ton of injuries … none more than at the quarterback and wide receiver positions, where depth has taken a massive hit.

Fantasy managers will also have to deal with several changing backfield rotations around the NFL, including in Washington and New York. The Commanders have a confusing rotation of three players, including Jacory Croskey-Merritt, Chris Rodrgiuez Jr. and Jeremy McNichols, while the Giants will turn to Bo Skattebo in the absence of Tyrone Tracy Jr. As you’ll see, the rookie’s fantasy stock is soaring.

With that said, here are my complete fantasy rankings, including my flex rankings, for Week 4.

Week 4 Fantasy Quarterback Rankings

RK

Player

TM

Opponent

1

Josh Allen

BUF

vs. NO

2

Lamar Jackson

BAL

at KC

3

Jalen Hurts

PHI

at TB

4

Justin Herbert

LAC

at NYG

5

Patrick Mahomes

KC

vs. BAL

6

Caleb Williams

CHI

at LV

7

Jared Goff

DET

vs. CLE

8

Bo Nix

DEN

vs. CIN

9

Daniel Jones

IND

at LAR

10

Jordan Love

GB

at DAL

11

Baker Mayfield

TB

vs. PHI

12

Geno Smith

LV

vs. CHI

13

Kyler Murray

ARI

vs. SEA

14

Drake Maye

NE

vs. CAR

15

Marcus Mariota

WAS

at ATL

16

Tua Tagovailoa

MIA

vs. NYJ

17

Carson Wentz

MIN

at PIT

18

Jaxson Dart

NYG

vs. LAC

19

Dak Prescott

DAL

vs. GB

20

Mac Jones

SF

vs. JAC

21

Trevor Lawrence

JAC

at SF

22

Bryce Young

CAR

at NE

23

Sam Darnold

SEA

at ARI

24

C.J. Stroud

HOU

vs. TEN

25

Matthew Stafford

LAR

vs. IND

26

Michael Penix Jr.

ATL

vs. WAS

27

Aaron Rodgers

PIT

vs. MIN

28

Tyrod Taylor

NYJ

at MIA

29

Jake Browning

CIN

at DEN

30

Joe Flacco

CLE

at DET

31

Cam Ward

TEN

at HOU

32

Spencer Rattler

NO

at BUF

Week 4 Fantasy Running Back Rankings

RK

Player

TM

Opponent

1

Bijan Robinson

ATL

vs. WAS

2

Christian McCaffrey

SF

vs. JAC

3

Jahmyr Gibbs

DET

vs. CLE

4

Jonathan Taylor

IND

at LAR

5

James Cook

BUF

vs. NO

6

Saquon Barkley

PHI

at TB

7

Derrick Henry

BAL

at KC

8

De'Von Achane

MIA

vs. NYJ

9

Bucky Irving

TB

vs. PHI

10

Josh Jacobs

GB

at DAL

11

Kenneth Walker III

SEA

at ARI

12

Jordan Mason

MIN

at PIT

13

Kyren Williams

LAR

vs. IND

14

Omarion Hampton

LAC

at NYG

15

Ashton Jeanty

LV

vs. CHI

16

J.K. Dobbins

DEN

vs. CIN

17

Cam Skattebo

NYG

vs. LAC

18

Chase Brown

CIN

at DEN

19

Alvin Kamara

NO

at BUF

20

Breece Hall

NYJ

at MIA

21

Jaylen Warren

PIT

vs. MIN

22

Javonte Williams

DAL

vs. GB

23

Chuba Hubbard

CAR

at NE

24

Travis Etienne Jr.

JAC

at SF

25

Trey Benson

ARI

vs. SEA

26

Quinshon Judkins

CLE

at DET

27

David Montgomery

DET

vs. CLE

28

D'Andre Swift

CHI

at LV

29

TreVeyon Henderson

NE

vs. CAR

30

Tony Pollard

TEN

at HOU

31

Rhamondre Stevenson

NE

vs. CAR

32

Jacory Croskey-Merritt

WAS

at ATL

33

Isiah Pacheco

KC

vs. BAL

34

Nick Chubb

HOU

vs. TEN

35

Bhayshul Tuten

JAC

at SF

36

Tyler Allgeier

ATL

vs. WAS

37

Justice Hill

BAL

at KC

38

RJ Harvey

DEN

vs. CIN

39

Kareem Hunt

KC

vs. BAL

40

Kenneth Gainwell

PIT

vs. MIN

41

Chris Rodriguez Jr.

WAS

at ATL

42

Ollie Gordon II

MIA

vs. NYJ

43

Devin Singletary

NYG

vs. LAC

44

Braelon Allen

NYJ

at MIA

45

Woody Marks

HOU

vs. TEN

46

Rico Dowdle

CAR

at NE

47

Ty Johnson

BUF

vs. NO

48

Rachaad White

TB

vs. PHI

49

Miles Sanders

DAL

vs. GB

50

Blake Corum

LAR

vs. IND

51

Kyle Monangai

CHI

at LV

52

Jeremy McNichols

WAS

at ATL

53

Ray Davis

BUF

vs. NO

54

Brian Robinson Jr.

SF

vs. JAC

55

Jerome Ford

CLE

at DET

56

Emari Demarcado

ARI

vs. SEA

57

Hassan Haskins

LAC

at NYG

58

Antonio Gibson

NE

vs. CAR

59

Zavier Scott

MIN

at PIT

60

George Holani

SEA

at ARI

Week 4 Fantasy Wide Receiver Rankings

RK

Player

TM

Opponent

1

Puka Nacua

LAR

vs. IND

2

Amon-Ra St. Brown

DET

vs. CLE

3

Malik Nabers

NYG

vs. LAC

4

Jaxon Smith-Njigba

SEA

at ARI

5

Justin Jefferson

MIN

at PIT

6

Nico Collins

HOU

vs. TEN

7

Garrett Wilson

NYJ

at MIA

8

Ja'Marr Chase

CIN

at DEN

9

Rome Odunze

CHI

at LV

10

Drake London

ATL

vs. WAS

11

Mike Evans

TB

vs. PHI

12

Zay Flowers

BAL

at KC

13

Davante Adams

LAR

vs. IND

14

Emeka Egbuka

TB

vs. PHI

15

A.J. Brown

PHI

at TB

16

Jakobi Meyers

LV

vs. CHI

17

Keenan Allen

LAC

at NYG

18

Courtland Sutton

DEN

vs. CIN

19

Ricky Pearsall

SF

vs. JAC

20

Tyreek Hill

MIA

vs. NYJ

21

Quentin Johnston

LAC

at NYG

22

Tetairoa McMillan

CAR

at NE

23

Ladd McConkey

LAC

at NYG

24

Michael Pittman Jr.

IND

at LAR

25

Jerry Jeudy

CLE

at DET

26

Brian Thomas Jr.

JAC

at SF

27

Devonta Smith

PHI

at TB

28

Jameson Williams

DET

vs. CLE

29

George Pickens

DAL

vs. GB

30

Deebo Samuel Sr.

WAS

at ATL

31

D.J. Moore

CHI

at LV

32

Chris Olave

NO

at BUF

33

DK Metcalf

PIT

vs. MIN

34

Terry McLaurin

WAS

at ATL

35

Hollywood Brown

KC

vs. BAL

36

Marvin Harrison Jr.

ARI

vs. SEA

37

Tee Higgins

CIN

at DEN

38

Jaylen Waddle

MIA

vs. NYJ

39

Khalil Shakir

BUF

vs. NO

40

Elic Ayomanor

TEN

at HOU

41

Romeo Doubs

GB

at DAL

42

Keon Coleman

BUF

vs. NO

43

Cooper Kupp

SEA

at ARI

44

Josh Downs

IND

at LAR

45

Cedric Tillman

CLE

at DET

46

Matthew Golden

GB

at DAL

47

Calvin Ridley

TEN

at HOU

48

Wan'Dale Robinson

NYG

vs. LAC

49

Rashid Shaheed

NO

at BUF

50

Tyquan Thornton

KC

vs. BAL

51

Stefon Diggs

NE

vs. CAR

52

Jordan Addison

MIN

at PIT

53

KaVontae Turpin

DAL

vs. GB

54

Marvin Mims Jr.

DEN

vs. CIN

55

Dontayvion Wicks

GB

at DAL

56

Darnell Mooney

ATL

vs. WAS

57

Travis Hunter

JAC

at SF

58

Troy Franklin

DEN

vs. CIN

59

Kayshon Boutte

NE

vs. CAR

60

Christian Kirk

HOU

vs. TEN

Week 4 Fantasy Tight End Rankings

RK

Player

TM

Opponent

1

Trey McBride

ARI

vs. SEA

2

Brock Bowers

LV

vs. CHI

3

Jake Ferguson

DAL

vs. GB

4

T.J. Hockenson

MIN

at PIT

5

Tyler Warren

IND

at LAR

6

Sam LaPorta

DET

vs. CLE

7

Travis Kelce

KC

vs. BAL

8

Tucker Kraft

GB

at DAL

9

Dalton Kincaid

BUF

vs. NO

10

Juwan Johnson

NO

at BUF

11

David Njoku

CLE

at DET

12

Hunter Henry

NE

vs. CAR

13

Kyle Pitts

ATL

vs. WAS

14

Dallas Goedert

PHI

at TB

15

Zach Ertz

WAS

at ATL

16

Brenton Strange

JAC

at SF

17

Mark Andrews

BAL

at KC

18

Harold Fannin Jr.

CLE

at DET

19

Chigoziem Okonkwo

TEN

at HOU

20

Dalton Schultz

HOU

vs. TEN

21

Jonnu Smith

PIT

vs. MIN

22

Cade Otton

TB

vs. PHI

23

Pat Freiermuth

PIT

vs. MIN

24

Jake Tonges

SF

vs. JAC

25

Isaiah Likely

BAL

at KC

26

Theo Johnson

NYG

vs. LAC

27

Cole Kmet

CHI

at LV

28

Mason Taylor

NYJ

at MIA

29

AJ Barner

SEA

at ARI

30

Tyler Higbee

LAR

vs. IND

31

Tommy Tremble

CAR

at NE

32

Mike Gesicki

CIN

at DEN

Week 4 Fantasy Flex Rankings

RK

Player

Pos

TM

Opponent

1

Puka Nacua

WR

LAR

vs. IND

2

Bijan Robinson

RB

ATL

vs. WAS

3

Christian McCaffrey

RB

SF

vs. JAC

4

Jahmyr Gibbs

RB

DET

vs. CLE

5

Jonathan Taylor

RB

IND

at LAR

6

Amon-Ra St. Brown

WR

DET

vs. CLE

7

Malik Nabers

WR

NYG

vs. LAC

8

Justin Jefferson

WR

MIN

at PIT

9

Jaxon Smith-Njigba

WR

SEA

at ARI

10

James Cook

RB

BUF

vs. NO

11

Saquon Barkley

RB

PHI

at TB

12

Derrick Henry

RB

BAL

at KC

13

De'Von Achane

RB

MIA

vs. NYJ

14

Nico Collins

WR

HOU

vs. TEN

15

Bucky Irving

RB

TB

vs. PHI

16

Josh Jacobs

RB

GB

at DAL

17

Kenneth Walker III

RB

SEA

at ARI

18

Jordan Mason

RB

MIN

at PIT

19

Garrett Wilson

WR

NYJ

at MIA

20

Ja'Marr Chase

WR

CIN

at DEN

21

Rome Odunze

WR

CHI

at LV

22

Emeka Egbuka

WR

TB

vs. PHI

23

Kyren Williams

RB

LAR

vs. IND

24

Drake London

WR

ATL

vs. WAS

25

Davante Adams

WR

LAR

vs. IND

26

A.J. Brown

WR

PHI

at TB

27

Jakobi Meyers

WR

LV

vs. CHI

28

Keenan Allen

WR

LAC

at NYG

29

Courtland Sutton

WR

DEN

vs. CIN

30

Ricky Pearsall

WR

SF

vs. JAC

31

Tyreek Hill

WR

MIA

vs. NYJ

32

Trey McBride

TE

ARI

vs. SEA

33

Quentin Johnston

WR

LAC

at NYG

34

Omarion Hampton

RB

LAC

at NYG

35

Ashton Jeanty

RB

LV

vs. CHI

36

Brock Bowers

TE

LV

vs. CHI

37

J.K. Dobbins

RB

DEN

vs. CIN

38

Zay Flowers

WR

BAL

at KC

39

Tetairoa McMillan

WR

CAR

at NE

40

Cam Skattebo

RB

NYG

vs. LAC

41

Chase Brown

RB

CIN

at DEN

42

Alvin Kamara

RB

NO

at BUF

43

Breece Hall

RB

NYJ

at MIA

44

Ladd McConkey

WR

LAC

at NYG

45

Michael Pittman Jr.

WR

IND

at LAR

46

Jaylen Warren

RB

PIT

vs. MIN

47

Javonte Williams

RB

DAL

vs. GB

48

Chuba Hubbard

RB

CAR

at NE

49

Travis Etienne Jr.

RB

JAC

at SF

50

Jerry Jeudy

WR

CLE

at DET

51

Trey Benson

RB

ARI

vs. SEA

52

Jake Ferguson

TE

DAL

vs. GB

53

Quinshon Judkins

RB

CLE

at DET

54

David Montgomery

RB

DET

vs. CLE

55

Brian Thomas Jr.

WR

JAC

at SF

56

Devonta Smith

WR

PHI

at TB

57

Jameson Williams

WR

DET

vs. CLE

58

George Pickens

WR

DAL

vs. GB

59

D.J. Moore

WR

CHI

at LV

60

Chris Olave

WR

NO

at BUF

61

Deebo Samuel Sr.

WR

WAS

at ATL

62

D'Andre Swift

RB

CHI

at LV

63

TreVeyon Henderson

RB

NE

vs. CAR

64

Tony Pollard

RB

TEN

at HOU

65

Marvin Harrison Jr.

WR

ARI

vs. SEA

66

DK Metcalf

WR

PIT

vs. MIN

67

Terry McLaurin

WR

WAS

at ATL

68

T.J. Hockenson

TE

MIN

at PIT

69

Hollywood Brown

WR

KC

vs. BAL

70

Tyler Warren

TE

IND

at LAR

71

Rhamondre Stevenson

RB

NE

vs. CAR

72

Jacory Croskey-Merritt

RB

WAS

at ATL

73

Tee Higgins

WR

CIN

at DEN

74

Jaylen Waddle

WR

MIA

vs. NYJ

75

Khalil Shakir

WR

BUF

vs. NO

76

Sam LaPorta

TE

DET

vs. CLE

77

Travis Kelce

TE

KC

vs. BAL

78

Tucker Kraft

TE

GB

at DAL

79

Dalton Kincaid

TE

BUF

vs. NO

80

Juwan Johnson

TE

NO

at BUF

81

Mark Andrews

TE

BAL

at KC

82

Elic Ayomanor

WR

TEN

at HOU

83

David Njoku

TE

CLE

at DET

84

Hunter Henry

TE

NE

vs. CAR

85

Romeo Doubs

WR

GB

at DAL

86

Keon Coleman

WR

BUF

vs. NO

87

Cooper Kupp

WR

SEA

at ARI

88

Josh Downs

WR

IND

at LAR

89

Kyle Pitts

TE

ATL

vs. WAS

90

Dallas Goedert

TE

PHI

at TB

91

Cedric Tillman

WR

CLE

at DET

92

Matthew Golden

WR

GB

at DAL

93

Calvin Ridley

WR

TEN

at HOU

94

Wan'Dale Robinson

WR

NYG

vs. LAC

95

Rashid Shaheed

WR

NO

at BUF

96

Tyquan Thornton

WR

KC

vs. BAL

97

Stefon Diggs

WR

NE

vs. CAR

98

Isiah Pacheco

RB

KC

vs. BAL

99

Nick Chubb

RB

HOU

vs. TEN

100

Bhayshul Tuten

RB

JAC

at SF

Week 4 Fantasy Kicker Rankings

RK

Player

TM

Opponent

1

Brandon Aubrey

DAL

vs. GB

2

Jake Bates

DET

vs. CLE

3

Matt Prater

BUF

vs. NO

4

Cameron Dicker

LAC

at NYG

5

Chris Boswell

PIT

vs. MIN

6

Spencer Shrader

IND

at LAR

7

Ka'imi Fairbairn

HOU

vs. TEN

8

Daniel Carlson

LV

vs. CHI

9

Joshua Karty

LAR

vs. IND

10

Tyler Loop

BAL

at KC

11

Brandon McManus

GB

at DAL

12

Chase McLaughlin

TB

vs. PHI

13

Cairo Santos

CHI

at LV

14

Riley Patterson

MIA

vs. NYJ

15

Eddy Piniero

SF

vs. JAC

16

Will Reichard

MIN

at PIT

17

Nick Folk

NYJ

at MIA

18

John Parker Romo

ATL

vs. WAS

19

Chad Ryland

ARI

avs. SEA

20

Joey Slye

TEN

at HOU

21

Jason Myers

SEA

at ARI

22

Cam Little

JAC

at SF

23

Harrison Butker

KC

vs. BAL

24

Wil Lutz

DEN

vs. CIN

25

Ryan Fitzgerald

CAR

at NE

26

Jake Elliott

PHI

at TB

27

Matt Gay

WAS

at ATL

28

Andres Borregales

NE

vs. CAR

29

Evan McPherson

CIN

at DEN

30

Andre Szmyt

CLE

at DET

31

Graham Gano

NYG

vs. LAC

32

Blake Grupe

NO

at BUF

Week 4 Fantasy Defense Rankings

RK

Player

TM

Opponent

1

Bills

BUF

vs. NO

2

Broncos

DEN

vs. CIN

3

Texans

HOU

vs. TEN

4

Packers

GB

at DAL

5

Lions

DET

vs. CLE

6

Vikings

MIN

at PIT

7

Chargers

LAC

at NYG

8

Patriots

NE

vs. CAR

9

Commanders

WAS

at ATL

10

49ers

SF

vs. JAC

11

Jets

NYJ

at MIA

12

Steelers

PIT

vs. MIN

13

Seahawks

SEA

at ARI

14

Falcons

ATL

vs. WAS

15

Eagles

PHI

at TB

16

Cardinals

ARI

vs. SEA

17

Raiders

LV

vs. CHI

18

Bears

CHI

at LV

19

Rams

LAR

vs. IND

20

Titans

TEN

at HOU

21

Dolphins

MIA

vs. NYJ

22

Jaguars

JAC

at SF

23

Colts

IND

at LAR

24

Bengals

CIN

at DEN

25

Chiefs

KC

vs. BAL

26

Ravens

BAL

at KC

27

Cowboys

DAL

vs. GB

28

Panthers

CAR

at NE

29

Buccaneers

TB

vs. PHI

30

Giants

NYG

vs. LAC

31

Browns

CLE

at DET

32

Saints

NO

at BUF

Michael Fabiano
MICHAEL FABIANO

Michael Fabiano is a fantasy football analyst for Sports Illustrated. His weekly rankings and Start 'Em, Sit 'Em articles are must-reads for fantasy players. He is also the co-host of the Fantasy Dirt Podcast on SI. Before joining SI in August 2020, he worked for CBS Sports, NFL Network and SiriusXM. He also contributes to Westwood One Radio. Fabiano was the first fantasy analyst to appear on one of the four major TV networks and is a member of the Fantasy Sports Writers Association Hall of Fame.

