Week 4 Fantasy Football Player Rankings For Every Position and Flex Rankings
The third week of the fantasy football season has come and gone, and with it, we’ve seen depth chart changes and a ton of injuries … none more than at the quarterback and wide receiver positions, where depth has taken a massive hit.
Fantasy managers will also have to deal with several changing backfield rotations around the NFL, including in Washington and New York. The Commanders have a confusing rotation of three players, including Jacory Croskey-Merritt, Chris Rodrgiuez Jr. and Jeremy McNichols, while the Giants will turn to Bo Skattebo in the absence of Tyrone Tracy Jr. As you’ll see, the rookie’s fantasy stock is soaring.
With that said, here are my complete fantasy rankings, including my flex rankings, for Week 4.
Be sure to check back all week for daily updates!
Week 4 Fantasy Quarterback Rankings
RK
Player
TM
Opponent
1
Josh Allen
BUF
vs. NO
2
Lamar Jackson
BAL
at KC
3
Jalen Hurts
PHI
at TB
4
Justin Herbert
LAC
at NYG
5
Patrick Mahomes
KC
vs. BAL
6
Caleb Williams
CHI
at LV
7
Jared Goff
DET
vs. CLE
8
Bo Nix
DEN
vs. CIN
9
Daniel Jones
IND
at LAR
10
Jordan Love
GB
at DAL
11
Baker Mayfield
TB
vs. PHI
12
Geno Smith
LV
vs. CHI
13
Kyler Murray
ARI
vs. SEA
14
Drake Maye
NE
vs. CAR
15
Marcus Mariota
WAS
at ATL
16
Tua Tagovailoa
MIA
vs. NYJ
17
Carson Wentz
MIN
at PIT
18
Jaxson Dart
NYG
vs. LAC
19
Dak Prescott
DAL
vs. GB
20
Mac Jones
SF
vs. JAC
21
Trevor Lawrence
JAC
at SF
22
Bryce Young
CAR
at NE
23
Sam Darnold
SEA
at ARI
24
C.J. Stroud
HOU
vs. TEN
25
Matthew Stafford
LAR
vs. IND
26
Michael Penix Jr.
ATL
vs. WAS
27
Aaron Rodgers
PIT
vs. MIN
28
Tyrod Taylor
NYJ
at MIA
29
Jake Browning
CIN
at DEN
30
Joe Flacco
CLE
at DET
31
Cam Ward
TEN
at HOU
32
Spencer Rattler
NO
at BUF
Week 4 Fantasy Running Back Rankings
RK
Player
TM
Opponent
1
Bijan Robinson
ATL
vs. WAS
2
Christian McCaffrey
SF
vs. JAC
3
Jahmyr Gibbs
DET
vs. CLE
4
Jonathan Taylor
IND
at LAR
5
James Cook
BUF
vs. NO
6
Saquon Barkley
PHI
at TB
7
Derrick Henry
BAL
at KC
8
De'Von Achane
MIA
vs. NYJ
9
Bucky Irving
TB
vs. PHI
10
Josh Jacobs
GB
at DAL
11
Kenneth Walker III
SEA
at ARI
12
Jordan Mason
MIN
at PIT
13
Kyren Williams
LAR
vs. IND
14
Omarion Hampton
LAC
at NYG
15
Ashton Jeanty
LV
vs. CHI
16
J.K. Dobbins
DEN
vs. CIN
17
Cam Skattebo
NYG
vs. LAC
18
Chase Brown
CIN
at DEN
19
Alvin Kamara
NO
at BUF
20
Breece Hall
NYJ
at MIA
21
Jaylen Warren
PIT
vs. MIN
22
Javonte Williams
DAL
vs. GB
23
Chuba Hubbard
CAR
at NE
24
Travis Etienne Jr.
JAC
at SF
25
Trey Benson
ARI
vs. SEA
26
Quinshon Judkins
CLE
at DET
27
David Montgomery
DET
vs. CLE
28
D'Andre Swift
CHI
at LV
29
TreVeyon Henderson
NE
vs. CAR
30
Tony Pollard
TEN
at HOU
31
Rhamondre Stevenson
NE
vs. CAR
32
Jacory Croskey-Merritt
WAS
at ATL
33
Isiah Pacheco
KC
vs. BAL
34
Nick Chubb
HOU
vs. TEN
35
Bhayshul Tuten
JAC
at SF
36
Tyler Allgeier
ATL
vs. WAS
37
Justice Hill
BAL
at KC
38
RJ Harvey
DEN
vs. CIN
39
Kareem Hunt
KC
vs. BAL
40
Kenneth Gainwell
PIT
vs. MIN
41
Chris Rodriguez Jr.
WAS
at ATL
42
Ollie Gordon II
MIA
vs. NYJ
43
Devin Singletary
NYG
vs. LAC
44
Braelon Allen
NYJ
at MIA
45
Woody Marks
HOU
vs. TEN
46
Rico Dowdle
CAR
at NE
47
Ty Johnson
BUF
vs. NO
48
Rachaad White
TB
vs. PHI
49
Miles Sanders
DAL
vs. GB
50
Blake Corum
LAR
vs. IND
51
Kyle Monangai
CHI
at LV
52
Jeremy McNichols
WAS
at ATL
53
Ray Davis
BUF
vs. NO
54
Brian Robinson Jr.
SF
vs. JAC
55
Jerome Ford
CLE
at DET
56
Emari Demarcado
ARI
vs. SEA
57
Hassan Haskins
LAC
at NYG
58
Antonio Gibson
NE
vs. CAR
59
Zavier Scott
MIN
at PIT
60
George Holani
SEA
at ARI
Week 4 Fantasy Wide Receiver Rankings
RK
Player
TM
Opponent
1
Puka Nacua
LAR
vs. IND
2
Amon-Ra St. Brown
DET
vs. CLE
3
Malik Nabers
NYG
vs. LAC
4
Jaxon Smith-Njigba
SEA
at ARI
5
Justin Jefferson
MIN
at PIT
6
Nico Collins
HOU
vs. TEN
7
Garrett Wilson
NYJ
at MIA
8
Ja'Marr Chase
CIN
at DEN
9
Rome Odunze
CHI
at LV
10
Drake London
ATL
vs. WAS
11
Mike Evans
TB
vs. PHI
12
Zay Flowers
BAL
at KC
13
Davante Adams
LAR
vs. IND
14
Emeka Egbuka
TB
vs. PHI
15
A.J. Brown
PHI
at TB
16
Jakobi Meyers
LV
vs. CHI
17
Keenan Allen
LAC
at NYG
18
Courtland Sutton
DEN
vs. CIN
19
Ricky Pearsall
SF
vs. JAC
20
Tyreek Hill
MIA
vs. NYJ
21
Quentin Johnston
LAC
at NYG
22
Tetairoa McMillan
CAR
at NE
23
Ladd McConkey
LAC
at NYG
24
Michael Pittman Jr.
IND
at LAR
25
Jerry Jeudy
CLE
at DET
26
Brian Thomas Jr.
JAC
at SF
27
Devonta Smith
PHI
at TB
28
Jameson Williams
DET
vs. CLE
29
George Pickens
DAL
vs. GB
30
Deebo Samuel Sr.
WAS
at ATL
31
D.J. Moore
CHI
at LV
32
Chris Olave
NO
at BUF
33
DK Metcalf
PIT
vs. MIN
34
Terry McLaurin
WAS
at ATL
35
Hollywood Brown
KC
vs. BAL
36
Marvin Harrison Jr.
ARI
vs. SEA
37
Tee Higgins
CIN
at DEN
38
Jaylen Waddle
MIA
vs. NYJ
39
Khalil Shakir
BUF
vs. NO
40
Elic Ayomanor
TEN
at HOU
41
Romeo Doubs
GB
at DAL
42
Keon Coleman
BUF
vs. NO
43
Cooper Kupp
SEA
at ARI
44
Josh Downs
IND
at LAR
45
Cedric Tillman
CLE
at DET
46
Matthew Golden
GB
at DAL
47
Calvin Ridley
TEN
at HOU
48
Wan'Dale Robinson
NYG
vs. LAC
49
Rashid Shaheed
NO
at BUF
50
Tyquan Thornton
KC
vs. BAL
51
Stefon Diggs
NE
vs. CAR
52
Jordan Addison
MIN
at PIT
53
KaVontae Turpin
DAL
vs. GB
54
Marvin Mims Jr.
DEN
vs. CIN
55
Dontayvion Wicks
GB
at DAL
56
Darnell Mooney
ATL
vs. WAS
57
Travis Hunter
JAC
at SF
58
Troy Franklin
DEN
vs. CIN
59
Kayshon Boutte
NE
vs. CAR
60
Christian Kirk
HOU
vs. TEN
Week 4 Fantasy Tight End Rankings
RK
Player
TM
Opponent
1
Trey McBride
ARI
vs. SEA
2
Brock Bowers
LV
vs. CHI
3
Jake Ferguson
DAL
vs. GB
4
T.J. Hockenson
MIN
at PIT
5
Tyler Warren
IND
at LAR
6
Sam LaPorta
DET
vs. CLE
7
Travis Kelce
KC
vs. BAL
8
Tucker Kraft
GB
at DAL
9
Dalton Kincaid
BUF
vs. NO
10
Juwan Johnson
NO
at BUF
11
David Njoku
CLE
at DET
12
Hunter Henry
NE
vs. CAR
13
Kyle Pitts
ATL
vs. WAS
14
Dallas Goedert
PHI
at TB
15
Zach Ertz
WAS
at ATL
16
Brenton Strange
JAC
at SF
17
Mark Andrews
BAL
at KC
18
Harold Fannin Jr.
CLE
at DET
19
Chigoziem Okonkwo
TEN
at HOU
20
Dalton Schultz
HOU
vs. TEN
21
Jonnu Smith
PIT
vs. MIN
22
Cade Otton
TB
vs. PHI
23
Pat Freiermuth
PIT
vs. MIN
24
Jake Tonges
SF
vs. JAC
25
Isaiah Likely
BAL
at KC
26
Theo Johnson
NYG
vs. LAC
27
Cole Kmet
CHI
at LV
28
Mason Taylor
NYJ
at MIA
29
AJ Barner
SEA
at ARI
30
Tyler Higbee
LAR
vs. IND
31
Tommy Tremble
CAR
at NE
32
Mike Gesicki
CIN
at DEN
Week 4 Fantasy Flex Rankings
RK
Player
Pos
TM
Opponent
1
Puka Nacua
WR
LAR
vs. IND
2
Bijan Robinson
RB
ATL
vs. WAS
3
Christian McCaffrey
RB
SF
vs. JAC
4
Jahmyr Gibbs
RB
DET
vs. CLE
5
Jonathan Taylor
RB
IND
at LAR
6
Amon-Ra St. Brown
WR
DET
vs. CLE
7
Malik Nabers
WR
NYG
vs. LAC
8
Justin Jefferson
WR
MIN
at PIT
9
Jaxon Smith-Njigba
WR
SEA
at ARI
10
James Cook
RB
BUF
vs. NO
11
Saquon Barkley
RB
PHI
at TB
12
Derrick Henry
RB
BAL
at KC
13
De'Von Achane
RB
MIA
vs. NYJ
14
Nico Collins
WR
HOU
vs. TEN
15
Bucky Irving
RB
TB
vs. PHI
16
Josh Jacobs
RB
GB
at DAL
17
Kenneth Walker III
RB
SEA
at ARI
18
Jordan Mason
RB
MIN
at PIT
19
Garrett Wilson
WR
NYJ
at MIA
20
Ja'Marr Chase
WR
CIN
at DEN
21
Rome Odunze
WR
CHI
at LV
22
Emeka Egbuka
WR
TB
vs. PHI
23
Kyren Williams
RB
LAR
vs. IND
24
Drake London
WR
ATL
vs. WAS
25
Davante Adams
WR
LAR
vs. IND
26
A.J. Brown
WR
PHI
at TB
27
Jakobi Meyers
WR
LV
vs. CHI
28
Keenan Allen
WR
LAC
at NYG
29
Courtland Sutton
WR
DEN
vs. CIN
30
Ricky Pearsall
WR
SF
vs. JAC
31
Tyreek Hill
WR
MIA
vs. NYJ
32
Trey McBride
TE
ARI
vs. SEA
33
Quentin Johnston
WR
LAC
at NYG
34
Omarion Hampton
RB
LAC
at NYG
35
Ashton Jeanty
RB
LV
vs. CHI
36
Brock Bowers
TE
LV
vs. CHI
37
J.K. Dobbins
RB
DEN
vs. CIN
38
Zay Flowers
WR
BAL
at KC
39
Tetairoa McMillan
WR
CAR
at NE
40
Cam Skattebo
RB
NYG
vs. LAC
41
Chase Brown
RB
CIN
at DEN
42
Alvin Kamara
RB
NO
at BUF
43
Breece Hall
RB
NYJ
at MIA
44
Ladd McConkey
WR
LAC
at NYG
45
Michael Pittman Jr.
WR
IND
at LAR
46
Jaylen Warren
RB
PIT
vs. MIN
47
Javonte Williams
RB
DAL
vs. GB
48
Chuba Hubbard
RB
CAR
at NE
49
Travis Etienne Jr.
RB
JAC
at SF
50
Jerry Jeudy
WR
CLE
at DET
51
Trey Benson
RB
ARI
vs. SEA
52
Jake Ferguson
TE
DAL
vs. GB
53
Quinshon Judkins
RB
CLE
at DET
54
David Montgomery
RB
DET
vs. CLE
55
Brian Thomas Jr.
WR
JAC
at SF
56
Devonta Smith
WR
PHI
at TB
57
Jameson Williams
WR
DET
vs. CLE
58
George Pickens
WR
DAL
vs. GB
59
D.J. Moore
WR
CHI
at LV
60
Chris Olave
WR
NO
at BUF
61
Deebo Samuel Sr.
WR
WAS
at ATL
62
D'Andre Swift
RB
CHI
at LV
63
TreVeyon Henderson
RB
NE
vs. CAR
64
Tony Pollard
RB
TEN
at HOU
65
Marvin Harrison Jr.
WR
ARI
vs. SEA
66
DK Metcalf
WR
PIT
vs. MIN
67
Terry McLaurin
WR
WAS
at ATL
68
T.J. Hockenson
TE
MIN
at PIT
69
Hollywood Brown
WR
KC
vs. BAL
70
Tyler Warren
TE
IND
at LAR
71
Rhamondre Stevenson
RB
NE
vs. CAR
72
Jacory Croskey-Merritt
RB
WAS
at ATL
73
Tee Higgins
WR
CIN
at DEN
74
Jaylen Waddle
WR
MIA
vs. NYJ
75
Khalil Shakir
WR
BUF
vs. NO
76
Sam LaPorta
TE
DET
vs. CLE
77
Travis Kelce
TE
KC
vs. BAL
78
Tucker Kraft
TE
GB
at DAL
79
Dalton Kincaid
TE
BUF
vs. NO
80
Juwan Johnson
TE
NO
at BUF
81
Mark Andrews
TE
BAL
at KC
82
Elic Ayomanor
WR
TEN
at HOU
83
David Njoku
TE
CLE
at DET
84
Hunter Henry
TE
NE
vs. CAR
85
Romeo Doubs
WR
GB
at DAL
86
Keon Coleman
WR
BUF
vs. NO
87
Cooper Kupp
WR
SEA
at ARI
88
Josh Downs
WR
IND
at LAR
89
Kyle Pitts
TE
ATL
vs. WAS
90
Dallas Goedert
TE
PHI
at TB
91
Cedric Tillman
WR
CLE
at DET
92
Matthew Golden
WR
GB
at DAL
93
Calvin Ridley
WR
TEN
at HOU
94
Wan'Dale Robinson
WR
NYG
vs. LAC
95
Rashid Shaheed
WR
NO
at BUF
96
Tyquan Thornton
WR
KC
vs. BAL
97
Stefon Diggs
WR
NE
vs. CAR
98
Isiah Pacheco
RB
KC
vs. BAL
99
Nick Chubb
RB
HOU
vs. TEN
100
Bhayshul Tuten
RB
JAC
at SF
Week 4 Fantasy Kicker Rankings
RK
Player
TM
Opponent
1
Brandon Aubrey
DAL
vs. GB
2
Jake Bates
DET
vs. CLE
3
Matt Prater
BUF
vs. NO
4
Cameron Dicker
LAC
at NYG
5
Chris Boswell
PIT
vs. MIN
6
Spencer Shrader
IND
at LAR
7
Ka'imi Fairbairn
HOU
vs. TEN
8
Daniel Carlson
LV
vs. CHI
9
Joshua Karty
LAR
vs. IND
10
Tyler Loop
BAL
at KC
11
Brandon McManus
GB
at DAL
12
Chase McLaughlin
TB
vs. PHI
13
Cairo Santos
CHI
at LV
14
Riley Patterson
MIA
vs. NYJ
15
Eddy Piniero
SF
vs. JAC
16
Will Reichard
MIN
at PIT
17
Nick Folk
NYJ
at MIA
18
John Parker Romo
ATL
vs. WAS
19
Chad Ryland
ARI
avs. SEA
20
Joey Slye
TEN
at HOU
21
Jason Myers
SEA
at ARI
22
Cam Little
JAC
at SF
23
Harrison Butker
KC
vs. BAL
24
Wil Lutz
DEN
vs. CIN
25
Ryan Fitzgerald
CAR
at NE
26
Jake Elliott
PHI
at TB
27
Matt Gay
WAS
at ATL
28
Andres Borregales
NE
vs. CAR
29
Evan McPherson
CIN
at DEN
30
Andre Szmyt
CLE
at DET
31
Graham Gano
NYG
vs. LAC
32
Blake Grupe
NO
at BUF
Week 4 Fantasy Defense Rankings
RK
Player
TM
Opponent
1
Bills
BUF
vs. NO
2
Broncos
DEN
vs. CIN
3
Texans
HOU
vs. TEN
4
Packers
GB
at DAL
5
Lions
DET
vs. CLE
6
Vikings
MIN
at PIT
7
Chargers
LAC
at NYG
8
Patriots
NE
vs. CAR
9
Commanders
WAS
at ATL
10
49ers
SF
vs. JAC
11
Jets
NYJ
at MIA
12
Steelers
PIT
vs. MIN
13
Seahawks
SEA
at ARI
14
Falcons
ATL
vs. WAS
15
Eagles
PHI
at TB
16
Cardinals
ARI
vs. SEA
17
Raiders
LV
vs. CHI
18
Bears
CHI
at LV
19
Rams
LAR
vs. IND
20
Titans
TEN
at HOU
21
Dolphins
MIA
vs. NYJ
22
Jaguars
JAC
at SF
23
Colts
IND
at LAR
24
Bengals
CIN
at DEN
25
Chiefs
KC
vs. BAL
26
Ravens
BAL
at KC
27
Cowboys
DAL
vs. GB
28
Panthers
CAR
at NE
29
Buccaneers
TB
vs. PHI
30
Giants
NYG
vs. LAC
31
Browns
CLE
at DET
32
Saints
NO
at BUF