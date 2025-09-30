Week 5 Fantasy Football Player Rankings For Every Position and Flex Rankings
The fourth week of the fantasy football season has come and gone, and now the NFL (and fantasy managers) entering into the first week of byes. In fact, nine of the next 10 weeks on the league’s slate will include at least two teams on a bye. This week, the Bears, Falcons Packers, and Steelers are all off the board.
The Week 5 rankings will be without two more wide receivers, as Malik Nabers and Tyreek Hill are both out for the season after suffering brutal knee injuries. That leaves the position thinner than it was in drafts, which creates a scrambling scenario for a lot of managers. Couple that with the high number of busts at the position, and wide receiver is suddenly a bit tougher to fill as we hit the bye weeks.
On the bright side, younger wide receivers like Rome Odunze, Quentin Johnston and Emeka Egbuka (to name a few) continue to exceed expectations and should remain in start lineups until further notice. They could all be league winners.
Fantasy managers are also starting to see a few of the top rookie running backs like Ashton Jeanty, Omarion Hampton and Quinshon Judkins, hitting their statistical stride. I also like Cam Skattebo this week, as you’ll see among the runners.
With that said, here are my complete fantasy football player rankings, including my top 100 flex rankings, for the fifth week of the NFL season.
Be sure to check back all week for daily updates!
Week 5 Fantasy Quarterback Rankings
RK
Player
TM
Opponent
1
Josh Allen
BUF
vs. NE
2
Lamar Jackson
BAL
vs. HOU
3
Jalen Hurts
PHI
vs. DEN
4
Jayden Daniels
WAS
at LAC
5
Patrick Mahomes
KC
at JAC
6
Justin Herbert
LAC
vs. WAS
7
Justin Fields
NYJ
vs. DAL
8
Drake Maye
NE
at BUF
9
Kyler Murray
ARI
vs. TEN
10
Daniel Jones
IND
vs. LV
11
Jared Goff
DET
at CIN
12
Dak Prescott
DAL
at NYJ
13
Brock Purdy
SF
at LAR
14
Jaxson Dart
NYG
at NO
15
Baker Mayfield
TB
at SEA
16
Bo Nix
DEN
at PHI
17
Geno Smith
LV
at IND
18
Bryce Young
CAR
vs. MIA
19
C.J. Stroud
HOU
at BAL
20
Matthew Stafford
LAR
vs. SF
21
Spencer Rattler
NO
vs. NYG
22
Sam Darnold
SEA
vs. TB
23
Tua Tagovailoa
MIA
at CAR
24
Trevor Lawrence
JAC
vs. KC
25
Carson Wentz
MIN
at CLE
26
Jake Browning
CIN
vs. DET
27
Cam Ward
TEN
at ARI
28
Joe Flacco
CLE
vs. MIN
Week 5 Fantasy Running Back Rankings
RK
Player
TM
Opponent
1
Christian McCaffrey
SF
at LAR
2
Jahmyr Gibbs
DET
at CIN
3
Jonathan Taylor
IND
vs. LV
4
James Cook
BUF
vs. NE
5
Saquon Barkley
PHI
vs. DEN
6
De'Von Achane
MIA
at CAR
7
Bucky Irving
TB
at SEA
8
Omarion Hampton
LAC
vs. WAS
9
Derrick Henry
BAL
vs. HOU
10
Ashton Jeanty
LV
at IND
11
Alvin Kamara
NO
vs. NYG
12
Cam Skattebo
NYG
at NO
13
Breece Hall
NYJ
vs. DAL
14
Kyren Williams
LAR
vs. SF
15
Quinshon Judkins
CLE
vs. MIN
16
Javonte Williams
DAL
at NYJ
17
Travis Etienne Jr.
JAC
vs. KC
18
Jordan Mason
MIN
at CLE
19
Chuba Hubbard
CAR
vs. MIA
20
Trey Benson
ARI
vs. TEN
21
Kenneth Walker III
SEA
vs. TB
22
David Montgomery
DET
at CIN
23
J.K. Dobbins
DEN
at PHI
24
Nick Chubb
HOU
at BAL
25
Chase Brown
CIN
vs. DET
26
TreVeyon Henderson
NE
at BUF
27
Tony Pollard
TEN
at ARI
28
Woody Marks
HOU
at BAL
29
Isiah Pacheco
KC
at JAC
30
Zach Charbonnet
SEA
vs. TB
31
Jacory Croskey-Merritt
WAS
at LAC
32
Rhamondre Stevenson
NE
at BUF
33
Justice Hill
BAL
vs. HOU
34
Kareem Hunt
KC
at JAC
35
RJ Harvey
DEN
at PHI
36
Chris Rodriguez
WAS
at LAC
37
Blake Corum
LAR
vs. SF
38
Rico Dowdle
CAR
vs. MIA
39
Rachaad White
TB
at SEA
40
Emari Demarcado
ARI
vs. TEN
41
Kendre Miller
NO
vs. NYG
42
Ollie Gordon II
MIA
at CAR
43
Isaiah Davis
NYJ
vs. DAL
44
Bhayshul Tuten
JAC
vs. KC
45
Miles Sanders
DAL
at NYJ
46
Ty Johnson
BUF
vs. NE
47
Devin Singletary
NYG
at NO
48
A.J. Dillon
PHI
vs. DEN
49
Brian Robinson Jr.
SF
at LAR
50
Jerome Ford
CLE
vs. MIN
51
Raheem Mostert
LV
at IND
52
Zavier Scott
MIN
at CLE
53
Antonio Gibson
NE
at BUF
54
Jeremy McNichols
WAS
at LAC
55
Ray Davis
BUF
vs. NE
56
Kyle Juszczyk
SF
at LAR
57
Samaje Perine
CIN
vs. DET
58
Dylan Sampson
CLE
vs. MIN
59
LeQuint Allen
JAC
vs. KC
60
Cam Akers
MIN
at CLE
Week 5 Fantasy Wide Receiver Rankings
RK
Player
TM
Opponent
1
Puka Nacua
LAR
vs. SF
2
Amon-Ra St. Brown
DET
at CIN
3
Justin Jefferson
MIN
at CLE
4
Jaxon Smith-Njigba
SEA
vs. TB
5
Nico Collins
HOU
at BAL
6
Ja'Marr Chase
CIN
vs. DET
7
Garrett Wilson
NYJ
vs. DAL
8
Quentin Johnston
LAC
vs. WAS
9
Emeka Egbuka
TB
at SEA
10
Davante Adams
LAR
vs. SF
11
George Pickens
DAL
at NYJ
12
Marvin Harrison Jr.
ARI
vs. TEN
13
Xavier Worthy
KC
at JAC
14
Courtland Sutton
DEN
at PHI
15
Deebo Samuel Sr.
WAS
at LAC
16
Chris Olave
NO
vs. NYG
17
Keenan Allen
LAC
vs. WAS
18
Michael Pittman Jr.
IND
vs. LV
19
Jakobi Meyers
LV
at IND
20
Tetairoa McMillan
CAR
vs. MIA
21
Zay Flowers
BAL
vs. HOU
22
Ladd McConkey
LAC
vs. WAS
23
Ricky Pearsall
SF
at LAR
24
Jaylen Waddle
MIA
at CAR
25
Brian Thomas Jr.
JAC
vs. KC
26
A.J. Brown
PHI
vs. DEN
27
Tee Higgins
CIN
vs. DET
28
Devonta Smith
PHI
vs. DEN
29
Jameson Williams
DET
at CIN
30
Jauan Jennings
SF
at LAR
31
Khalil Shakir
BUF
vs. NE
32
Jordan Addison
MIN
at CLE
33
Jerry Jeudy
CLE
vs. MIN
34
Chris Godwin
TB
at SEA
35
Josh Downs
IND
vs. LV
36
Wan'Dale Robinson
NYG
at NO
37
Hollywood Brown
KC
at JAC
38
Stefon Diggs
NE
at BUF
39
Elic Ayomanor
TEN
at ARI
40
Keon Coleman
BUF
vs. NE
41
Cooper Kupp
SEA
vs. TB
42
Rashid Shaheed
NO
vs. NYG
43
Darius Slayton
NYG
at NO
44
Calvin Ridley
TEN
at ARI
45
Marvin Mims, Jr.
DEN
at PHI
46
Malik Washington
MIA
at CAR
47
Rashod Bateman
BAL
vs. HOU
48
Christian Kirk
HOU
at BAL
49
Travis Hunter
JAC
vs. KC
50
Jalen Tolbert
DAL
at NYJ
51
Troy Franklin
DEN
at PHI
52
Tyquan Thornton
KC
at JAC
53
Greg Dortch
ARI
vs. TEN
54
Luke McCaffrey
WAS
at LAC
55
Kayshon Boutte
NE
at BUF
56
Adonai Mitchell
IND
vs. LV
57
KaVontae Turpin
DAL
at NYJ
58
Isaiah Bond
CLE
vs. MIN
59
Jayden Higgins
HOU
at BAL
60
Tre Tucker
LV
at IND
Week 5 Fantasy Tight End Rankings
RK
Player
TM
Opponent
1
Trey McBride
ARI
vs. TEN
2
Brock Bowers
LV
at IND
3
Jake Ferguson
DAL
at NYJ
4
Tyler Warren
IND
vs. LV
5
Sam LaPorta
DET
at CIN
6
Travis Kelce
KC
at JAC
7
Juwan Johnson
NO
vs. NYG
8
Dalton Kincaid
BUF
vs. NE
9
Dallas Goedert
PHI
vs. DEN
10
T.J. Hockenson
MIN
at CLE
11
Mark Andrews
BAL
vs. HOU
12
Zach Ertz
WAS
at LAC
13
Hunter Henry
NE
at BUF
14
David Njoku
CLE
vs. MIN
15
Dalton Schultz
HOU
at BAL
16
Harold Fannin Jr.
CLE
vs. MIN
17
Brenton Strange
JAC
vs. KC
18
Jake Tonges
SF
at LAR
19
Chigoziem Okonkwo
TEN
at ARI
20
Darren Waller
MIA
at CAR
21
Tommy Tremble
CAR
vs. MIA
22
Cade Otton
TB
at SEA
23
Evan Engram
DEN
at PHI
24
Theo Johnson
NYG
at NO
25
AJ Barner
SEA
vs. TB
26
Mike Gesicki
CIN
vs. DET
27
Mason Taylor
NYJ
vs. DAL
28
Oronde Gadsden
LAC
vs. WAS
29
Tyler Higbee
LAR
vs. SF
30
Isaiah Likely
BAL
vs. HOU
31
Noah Gray
KC
vs. JAC
32
Elijah Arroyo
SEA
vs. TB
Week 5 Fantasy Flex Rankings
RK
Player
Pos
TM
Opponent
1
Puka Nacua
WR
LAR
vs. SF
2
Christian McCaffrey
RB
SF
at LAR
3
Jahmyr Gibbs
RB
DET
at CIN
4
Jonathan Taylor
RB
IND
vs. LV
5
Amon-Ra St. Brown
WR
DET
at CIN
6
James Cook
RB
BUF
vs. NE
7
Saquon Barkley
RB
PHI
vs. DEN
8
Justin Jefferson
WR
MIN
at CLE
9
Jaxon Smith-Njigba
WR
SEA
vs. TB
10
Nico Collins
WR
HOU
at BAL
11
De'Von Achane
RB
MIA
at CAR
12
Bucky Irving
RB
TB
at SEA
13
Omarion Hampton
RB
LAC
vs. WAS
14
Garrett Wilson
WR
NYJ
vs. DAL
15
Quentin Johnston
WR
LAC
vs. WAS
16
Emeka Egbuka
WR
TB
at SEA
17
Derrick Henry
RB
BAL
vs. HOU
18
Ashton Jeanty
RB
LV
at IND
19
Trey McBride
TE
ARI
vs. TEN
20
Brock Bowers
TE
LV
at IND
21
Alvin Kamara
RB
NO
vs. NYG
22
Davante Adams
WR
LAR
vs. SF
23
George Pickens
WR
DAL
at NYJ
24
Marvin Harrison Jr.
WR
ARI
vs. TEN
25
Xavier Worthy
WR
KC
at JAC
26
Courtland Sutton
WR
DEN
at PHI
27
Deebo Samuel Sr.
WR
WAS
at LAC
28
Ja'Marr Chase
WR
CIN
vs. DET
29
Cam Skattebo
RB
NYG
at NO
30
Breece Hall
RB
NYJ
vs. DAL
31
Kyren Williams
RB
LAR
vs. SF
32
Quinshon Judkins
RB
CLE
vs. MIN
33
Javonte Williams
RB
DAL
at NYJ
34
Travis Etienne Jr.
RB
JAC
vs. KC
35
Jordan Mason
RB
MIN
at CLE
36
Chuba Hubbard
RB
CAR
vs. MIA
37
Chris Olave
WR
NO
vs. NYG
38
Keenan Allen
WR
LAC
vs. WAS
39
Michael Pittman Jr.
WR
IND
vs. LV
40
Trey Benson
RB
ARI
vs. TEN
41
Kenneth Walker III
RB
SEA
vs. TB
42
Jakobi Meyers
WR
LV
at IND
43
Tetairoa McMillan
WR
CAR
vs. MIA
44
Jake Ferguson
TE
DAL
at NYJ
45
Zay Flowers
WR
BAL
vs. HOU
46
David Montgomery
RB
DET
at CIN
47
J.K. Dobbins
RB
DEN
at PHI
48
Ladd McConkey
WR
LAC
vs. WAS
49
Ricky Pearsall
WR
SF
at LAR
50
Jaylen Waddle
WR
MIA
at CAR
51
Nick Chubb
RB
HOU
at BAL
52
Tyler Warren
TE
IND
vs. LV
53
Chase Brown
RB
CIN
vs. DET
54
TreVeyon Henderson
RB
NE
at BUF
55
Brian Thomas Jr.
WR
JAC
vs. KC
56
Tony Pollard
RB
TEN
at ARI
57
A.J. Brown
WR
PHI
vs. DEN
58
Devonta Smith
WR
PHI
vs. DEN
59
Jameson Williams
WR
DET
at CIN
60
Jauan Jennings
WR
SF
at LAR
61
Woody Marks
RB
HOU
at BAL
62
Isiah Pacheco
RB
KC
at JAC
63
Zach Charbonnet
RB
SEA
vs. TB
64
Khalil Shakir
WR
BUF
vs. NE
65
Jordan Addison
WR
MIN
at CLE
66
Sam LaPorta
TE
DET
at CIN
67
Travis Kelce
TE
KC
at JAC
68
Jacory Croskey-Merritt
RB
WAS
at LAC
69
Rhamondre Stevenson
RB
NE
at BUF
70
Jerry Jeudy
WR
CLE
vs. MIN
71
Chris Godwin
WR
TB
at SEA
72
Josh Downs
WR
IND
vs. LV
73
Wan'Dale Robinson
WR
NYG
at NO
74
Hollywood Brown
WR
KC
at JAC
75
Juwan Johnson
TE
NO
vs. NYG
76
Stefon Diggs
WR
NE
at BUF
77
Tee Higgins
WR
CIN
vs. DET
78
Dalton Kincaid
TE
BUF
vs. NE
79
Elic Ayomanor
WR
TEN
at ARI
80
Dallas Goedert
TE
PHI
vs. DEN
81
Keon Coleman
WR
BUF
vs. NE
82
T.J. Hockenson
TE
MIN
at CLE
83
Justice Hill
RB
BAL
vs. HOU
84
Kareem Hunt
RB
KC
at JAC
85
Mark Andrews
TE
BAL
vs. HOU
86
Cooper Kupp
WR
SEA
vs. TB
87
Rashid Shaheed
WR
NO
vs. NYG
88
RJ Harvey
RB
DEN
at PHI
89
Darius Slayton
WR
NYG
at NO
90
Calvin Ridley
WR
TEN
at ARI
91
Marvin Mims, Jr.
WR
DEN
at PHI
92
Zach Ertz
TE
WAS
at LAC
93
Hunter Henry
TE
NE
at BUF
94
Chris Rodriguez
RB
WAS
at LAC
95
Malik Washington
WR
MIA
at CAR
96
David Njoku
TE
CLE
vs. MIN
97
Dalton Schultz
TE
HOU
at BAL
98
Harold Fannin Jr.
TE
CLE
vs. MIN
99
Rashod Bateman
WR
BAL
vs. HOU
100
Christian Kirk
WR
HOU
at BAL
Week 5 Fantasy Kicker Rankings
RK
Player
TM
Opponent
1
Brandon Aubrey
DAL
at NYJ
2
Spencer Shrader
IND
vs. LV
3
Jake Bates
DET
at CIN
4
Cameron Dicker
LAC
vs. WAS
5
Ka'imi Fairbairn
HOU
at BAL
6
Will Reichard
MIN
at CLE
7
Chad Ryland
ARI
vs. TEN
8
Jake Elliott
PHI
vs. DEN
9
Matt Gay
WAS
at LAC
10
Nick Folk
NYJ
vs. DAL
11
Wil Lutz
DEN
at PHI
12
Joey Slye
TEN
at ARI
13
Joshua Karty
LAR
vs. SF
14
Matt Prater
BUF
vs. NE
15
Jason Myers
SEA
vs. TB
16
Chase McLaughlin
TB
at SEA
17
Tyler Loop
BAL
vs. HOU
18
Eddy Piniero
SF
at LAR
19
Harrison Butker
KC
at JAC
20
Ryan Fitzgerald
CAR
vs. MIA
21
Daniel Carlson
LV
at IND
22
Riley Patterson
MIA
at CAR
23
Jude McAtamney
NYG
at NO
24
Cam Little
JAC
vs. KC
25
Blake Grupe
NO
vs. NYG
26
Evan McPherson
CIN
vs. DET
27
Andres Borregales
NE
at BUF
28
Andre Szmyt
CLE
vs. MIN
Week 5 Fantasy Defense Rankings
RK
Player
TM
Opponent
1
Vikings
MIN
at CLE
2
Cardinals
ARI
vs. TEN
3
Lions
DET
at CIN
4
Browns
CLE
vs. MIN
5
Colts
IND
vs. LV
6
Rams
LAR
vs. SF
7
Bills
BUF
vs. NE
8
Seahawks
SEA
vs. TB
9
Giants
NYG
at NO
10
Dolphins
MIA
at CAR
11
Chiefs
KC
at JAC
12
Eagles
PHI
vs. DEN
13
Panthers
CAR
vs. MIA
14
Ravens
BAL
vs. HOU
15
Jets
NYJ
vs. DAL
16
Texans
HOU
at BAL
17
Saints
NO
vs. NYG
18
Cowboys
DAL
at NYJ
19
Chargers
LAC
vs. WAS
20
Broncos
DEN
at PHI
21
Buccaneers
TB
at SEA
22
49ers
SF
at LAR
23
Jaguars
JAC
vs. KC
24
Titans
TEN
at ARI
25
Commanders
WAS
at LAC
26
Raiders
LV
at IND
27
Patriots
NE
at BUF
28
Bengals
CIN
vs. DET