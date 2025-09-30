SI

Week 5 Fantasy Football Player Rankings For Every Position and Flex Rankings

Michael Fabiano

Week 5 Fantasy Football Rankings
The fourth week of the fantasy football season has come and gone, and now the NFL (and fantasy managers) entering into the first week of byes. In fact, nine of the next 10 weeks on the league’s slate will include at least two teams on a bye. This week, the Bears, Falcons Packers, and Steelers are all off the board.

The Week 5 rankings will be without two more wide receivers, as Malik Nabers and Tyreek Hill are both out for the season after suffering brutal knee injuries. That leaves the position thinner than it was in drafts, which creates a scrambling scenario for a lot of managers. Couple that with the high number of busts at the position, and wide receiver is suddenly a bit tougher to fill as we hit the bye weeks.

On the bright side, younger wide receivers like Rome Odunze, Quentin Johnston and Emeka Egbuka (to name a few) continue to exceed expectations and should remain in start lineups until further notice. They could all be league winners.

Fantasy managers are also starting to see a few of the top rookie running backs like Ashton Jeanty, Omarion Hampton and Quinshon Judkins, hitting their statistical stride. I also like Cam Skattebo this week, as you’ll see among the runners.

With that said, here are my complete fantasy football player rankings, including my top 100 flex rankings, for the fifth week of the NFL season.

Week 5 Fantasy Quarterback Rankings

RK

Player

TM

Opponent

1

Josh Allen

BUF

vs. NE

2

Lamar Jackson

BAL

vs. HOU

3

Jalen Hurts

PHI

vs. DEN

4

Jayden Daniels

WAS

at LAC

5

Patrick Mahomes

KC

at JAC

6

Justin Herbert

LAC

vs. WAS

7

Justin Fields

NYJ

vs. DAL

8

Drake Maye

NE

at BUF

9

Kyler Murray

ARI

vs. TEN

10

Daniel Jones

IND

vs. LV

11

Jared Goff

DET

at CIN

12

Dak Prescott

DAL

at NYJ

13

Brock Purdy

SF

at LAR

14

Jaxson Dart

NYG

at NO

15

Baker Mayfield

TB

at SEA

16

Bo Nix

DEN

at PHI

17

Geno Smith

LV

at IND

18

Bryce Young

CAR

vs. MIA

19

C.J. Stroud

HOU

at BAL

20

Matthew Stafford

LAR

vs. SF

21

Spencer Rattler

NO

vs. NYG

22

Sam Darnold

SEA

vs. TB

23

Tua Tagovailoa

MIA

at CAR

24

Trevor Lawrence

JAC

vs. KC

25

Carson Wentz

MIN

at CLE

26

Jake Browning

CIN

vs. DET

27

Cam Ward

TEN

at ARI

28

Joe Flacco

CLE

vs. MIN

Week 5 Fantasy Running Back Rankings

RK

Player

TM

Opponent

1

Christian McCaffrey

SF

at LAR

2

Jahmyr Gibbs

DET

at CIN

3

Jonathan Taylor

IND

vs. LV

4

James Cook

BUF

vs. NE

5

Saquon Barkley

PHI

vs. DEN

6

De'Von Achane

MIA

at CAR

7

Bucky Irving

TB

at SEA

8

Omarion Hampton

LAC

vs. WAS

9

Derrick Henry

BAL

vs. HOU

10

Ashton Jeanty

LV

at IND

11

Alvin Kamara

NO

vs. NYG

12

Cam Skattebo

NYG

at NO

13

Breece Hall

NYJ

vs. DAL

14

Kyren Williams

LAR

vs. SF

15

Quinshon Judkins

CLE

vs. MIN

16

Javonte Williams

DAL

at NYJ

17

Travis Etienne Jr.

JAC

vs. KC

18

Jordan Mason

MIN

at CLE

19

Chuba Hubbard

CAR

vs. MIA

20

Trey Benson

ARI

vs. TEN

21

Kenneth Walker III

SEA

vs. TB

22

David Montgomery

DET

at CIN

23

J.K. Dobbins

DEN

at PHI

24

Nick Chubb

HOU

at BAL

25

Chase Brown

CIN

vs. DET

26

TreVeyon Henderson

NE

at BUF

27

Tony Pollard

TEN

at ARI

28

Woody Marks

HOU

at BAL

29

Isiah Pacheco

KC

at JAC

30

Zach Charbonnet

SEA

vs. TB

31

Jacory Croskey-Merritt

WAS

at LAC

32

Rhamondre Stevenson

NE

at BUF

33

Justice Hill

BAL

vs. HOU

34

Kareem Hunt

KC

at JAC

35

RJ Harvey

DEN

at PHI

36

Chris Rodriguez

WAS

at LAC

37

Blake Corum

LAR

vs. SF

38

Rico Dowdle

CAR

vs. MIA

39

Rachaad White

TB

at SEA

40

Emari Demarcado

ARI

vs. TEN

41

Kendre Miller

NO

vs. NYG

42

Ollie Gordon II

MIA

at CAR

43

Isaiah Davis

NYJ

vs. DAL

44

Bhayshul Tuten

JAC

vs. KC

45

Miles Sanders

DAL

at NYJ

46

Ty Johnson

BUF

vs. NE

47

Devin Singletary

NYG

at NO

48

A.J. Dillon

PHI

vs. DEN

49

Brian Robinson Jr.

SF

at LAR

50

Jerome Ford

CLE

vs. MIN

51

Raheem Mostert

LV

at IND

52

Zavier Scott

MIN

at CLE

53

Antonio Gibson

NE

at BUF

54

Jeremy McNichols

WAS

at LAC

55

Ray Davis

BUF

vs. NE

56

Kyle Juszczyk

SF

at LAR

57

Samaje Perine

CIN

vs. DET

58

Dylan Sampson

CLE

vs. MIN

59

LeQuint Allen

JAC

vs. KC

60

Cam Akers

MIN

at CLE

Week 5 Fantasy Wide Receiver Rankings

RK

Player

TM

Opponent

1

Puka Nacua

LAR

vs. SF

2

Amon-Ra St. Brown

DET

at CIN

3

Justin Jefferson

MIN

at CLE

4

Jaxon Smith-Njigba

SEA

vs. TB

5

Nico Collins

HOU

at BAL

6

Ja'Marr Chase

CIN

vs. DET

7

Garrett Wilson

NYJ

vs. DAL

8

Quentin Johnston

LAC

vs. WAS

9

Emeka Egbuka

TB

at SEA

10

Davante Adams

LAR

vs. SF

11

George Pickens

DAL

at NYJ

12

Marvin Harrison Jr.

ARI

vs. TEN

13

Xavier Worthy

KC

at JAC

14

Courtland Sutton

DEN

at PHI

15

Deebo Samuel Sr.

WAS

at LAC

16

Chris Olave

NO

vs. NYG

17

Keenan Allen

LAC

vs. WAS

18

Michael Pittman Jr.

IND

vs. LV

19

Jakobi Meyers

LV

at IND

20

Tetairoa McMillan

CAR

vs. MIA

21

Zay Flowers

BAL

vs. HOU

22

Ladd McConkey

LAC

vs. WAS

23

Ricky Pearsall

SF

at LAR

24

Jaylen Waddle

MIA

at CAR

25

Brian Thomas Jr.

JAC

vs. KC

26

A.J. Brown

PHI

vs. DEN

27

Tee Higgins

CIN

vs. DET

28

Devonta Smith

PHI

vs. DEN

29

Jameson Williams

DET

at CIN

30

Jauan Jennings

SF

at LAR

31

Khalil Shakir

BUF

vs. NE

32

Jordan Addison

MIN

at CLE

33

Jerry Jeudy

CLE

vs. MIN

34

Chris Godwin

TB

at SEA

35

Josh Downs

IND

vs. LV

36

Wan'Dale Robinson

NYG

at NO

37

Hollywood Brown

KC

at JAC

38

Stefon Diggs

NE

at BUF

39

Elic Ayomanor

TEN

at ARI

40

Keon Coleman

BUF

vs. NE

41

Cooper Kupp

SEA

vs. TB

42

Rashid Shaheed

NO

vs. NYG

43

Darius Slayton

NYG

at NO

44

Calvin Ridley

TEN

at ARI

45

Marvin Mims, Jr.

DEN

at PHI

46

Malik Washington

MIA

at CAR

47

Rashod Bateman

BAL

vs. HOU

48

Christian Kirk

HOU

at BAL

49

Travis Hunter

JAC

vs. KC

50

Jalen Tolbert

DAL

at NYJ

51

Troy Franklin

DEN

at PHI

52

Tyquan Thornton

KC

at JAC

53

Greg Dortch

ARI

vs. TEN

54

Luke McCaffrey

WAS

at LAC

55

Kayshon Boutte

NE

at BUF

56

Adonai Mitchell

IND

vs. LV

57

KaVontae Turpin

DAL

at NYJ

58

Isaiah Bond

CLE

vs. MIN

59

Jayden Higgins

HOU

at BAL

60

Tre Tucker

LV

at IND

Week 5 Fantasy Tight End Rankings

RK

Player

TM

Opponent

1

Trey McBride

ARI

vs. TEN

2

Brock Bowers

LV

at IND

3

Jake Ferguson

DAL

at NYJ

4

Tyler Warren

IND

vs. LV

5

Sam LaPorta

DET

at CIN

6

Travis Kelce

KC

at JAC

7

Juwan Johnson

NO

vs. NYG

8

Dalton Kincaid

BUF

vs. NE

9

Dallas Goedert

PHI

vs. DEN

10

T.J. Hockenson

MIN

at CLE

11

Mark Andrews

BAL

vs. HOU

12

Zach Ertz

WAS

at LAC

13

Hunter Henry

NE

at BUF

14

David Njoku

CLE

vs. MIN

15

Dalton Schultz

HOU

at BAL

16

Harold Fannin Jr.

CLE

vs. MIN

17

Brenton Strange

JAC

vs. KC

18

Jake Tonges

SF

at LAR

19

Chigoziem Okonkwo

TEN

at ARI

20

Darren Waller

MIA

at CAR

21

Tommy Tremble

CAR

vs. MIA

22

Cade Otton

TB

at SEA

23

Evan Engram

DEN

at PHI

24

Theo Johnson

NYG

at NO

25

AJ Barner

SEA

vs. TB

26

Mike Gesicki

CIN

vs. DET

27

Mason Taylor

NYJ

vs. DAL

28

Oronde Gadsden

LAC

vs. WAS

29

Tyler Higbee

LAR

vs. SF

30

Isaiah Likely

BAL

vs. HOU

31

Noah Gray

KC

vs. JAC

32

Elijah Arroyo

SEA

vs. TB

Week 5 Fantasy Flex Rankings

RK

Player

Pos

TM

Opponent

1

Puka Nacua

WR

LAR

vs. SF

2

Christian McCaffrey

RB

SF

at LAR

3

Jahmyr Gibbs

RB

DET

at CIN

4

Jonathan Taylor

RB

IND

vs. LV

5

Amon-Ra St. Brown

WR

DET

at CIN

6

James Cook

RB

BUF

vs. NE

7

Saquon Barkley

RB

PHI

vs. DEN

8

Justin Jefferson

WR

MIN

at CLE

9

Jaxon Smith-Njigba

WR

SEA

vs. TB

10

Nico Collins

WR

HOU

at BAL

11

De'Von Achane

RB

MIA

at CAR

12

Bucky Irving

RB

TB

at SEA

13

Omarion Hampton

RB

LAC

vs. WAS

14

Garrett Wilson

WR

NYJ

vs. DAL

15

Quentin Johnston

WR

LAC

vs. WAS

16

Emeka Egbuka

WR

TB

at SEA

17

Derrick Henry

RB

BAL

vs. HOU

18

Ashton Jeanty

RB

LV

at IND

19

Trey McBride

TE

ARI

vs. TEN

20

Brock Bowers

TE

LV

at IND

21

Alvin Kamara

RB

NO

vs. NYG

22

Davante Adams

WR

LAR

vs. SF

23

George Pickens

WR

DAL

at NYJ

24

Marvin Harrison Jr.

WR

ARI

vs. TEN

25

Xavier Worthy

WR

KC

at JAC

26

Courtland Sutton

WR

DEN

at PHI

27

Deebo Samuel Sr.

WR

WAS

at LAC

28

Ja'Marr Chase

WR

CIN

vs. DET

29

Cam Skattebo

RB

NYG

at NO

30

Breece Hall

RB

NYJ

vs. DAL

31

Kyren Williams

RB

LAR

vs. SF

32

Quinshon Judkins

RB

CLE

vs. MIN

33

Javonte Williams

RB

DAL

at NYJ

34

Travis Etienne Jr.

RB

JAC

vs. KC

35

Jordan Mason

RB

MIN

at CLE

36

Chuba Hubbard

RB

CAR

vs. MIA

37

Chris Olave

WR

NO

vs. NYG

38

Keenan Allen

WR

LAC

vs. WAS

39

Michael Pittman Jr.

WR

IND

vs. LV

40

Trey Benson

RB

ARI

vs. TEN

41

Kenneth Walker III

RB

SEA

vs. TB

42

Jakobi Meyers

WR

LV

at IND

43

Tetairoa McMillan

WR

CAR

vs. MIA

44

Jake Ferguson

TE

DAL

at NYJ

45

Zay Flowers

WR

BAL

vs. HOU

46

David Montgomery

RB

DET

at CIN

47

J.K. Dobbins

RB

DEN

at PHI

48

Ladd McConkey

WR

LAC

vs. WAS

49

Ricky Pearsall

WR

SF

at LAR

50

Jaylen Waddle

WR

MIA

at CAR

51

Nick Chubb

RB

HOU

at BAL

52

Tyler Warren

TE

IND

vs. LV

53

Chase Brown

RB

CIN

vs. DET

54

TreVeyon Henderson

RB

NE

at BUF

55

Brian Thomas Jr.

WR

JAC

vs. KC

56

Tony Pollard

RB

TEN

at ARI

57

A.J. Brown

WR

PHI

vs. DEN

58

Devonta Smith

WR

PHI

vs. DEN

59

Jameson Williams

WR

DET

at CIN

60

Jauan Jennings

WR

SF

at LAR

61

Woody Marks

RB

HOU

at BAL

62

Isiah Pacheco

RB

KC

at JAC

63

Zach Charbonnet

RB

SEA

vs. TB

64

Khalil Shakir

WR

BUF

vs. NE

65

Jordan Addison

WR

MIN

at CLE

66

Sam LaPorta

TE

DET

at CIN

67

Travis Kelce

TE

KC

at JAC

68

Jacory Croskey-Merritt

RB

WAS

at LAC

69

Rhamondre Stevenson

RB

NE

at BUF

70

Jerry Jeudy

WR

CLE

vs. MIN

71

Chris Godwin

WR

TB

at SEA

72

Josh Downs

WR

IND

vs. LV

73

Wan'Dale Robinson

WR

NYG

at NO

74

Hollywood Brown

WR

KC

at JAC

75

Juwan Johnson

TE

NO

vs. NYG

76

Stefon Diggs

WR

NE

at BUF

77

Tee Higgins

WR

CIN

vs. DET

78

Dalton Kincaid

TE

BUF

vs. NE

79

Elic Ayomanor

WR

TEN

at ARI

80

Dallas Goedert

TE

PHI

vs. DEN

81

Keon Coleman

WR

BUF

vs. NE

82

T.J. Hockenson

TE

MIN

at CLE

83

Justice Hill

RB

BAL

vs. HOU

84

Kareem Hunt

RB

KC

at JAC

85

Mark Andrews

TE

BAL

vs. HOU

86

Cooper Kupp

WR

SEA

vs. TB

87

Rashid Shaheed

WR

NO

vs. NYG

88

RJ Harvey

RB

DEN

at PHI

89

Darius Slayton

WR

NYG

at NO

90

Calvin Ridley

WR

TEN

at ARI

91

Marvin Mims, Jr.

WR

DEN

at PHI

92

Zach Ertz

TE

WAS

at LAC

93

Hunter Henry

TE

NE

at BUF

94

Chris Rodriguez

RB

WAS

at LAC

95

Malik Washington

WR

MIA

at CAR

96

David Njoku

TE

CLE

vs. MIN

97

Dalton Schultz

TE

HOU

at BAL

98

Harold Fannin Jr.

TE

CLE

vs. MIN

99

Rashod Bateman

WR

BAL

vs. HOU

100

Christian Kirk

WR

HOU

at BAL

Week 5 Fantasy Kicker Rankings

RK

Player

TM

Opponent

1

Brandon Aubrey

DAL

at NYJ

2

Spencer Shrader

IND

vs. LV

3

Jake Bates

DET

at CIN

4

Cameron Dicker

LAC

vs. WAS

5

Ka'imi Fairbairn

HOU

at BAL

6

Will Reichard

MIN

at CLE

7

Chad Ryland

ARI

vs. TEN

8

Jake Elliott

PHI

vs. DEN

9

Matt Gay

WAS

at LAC

10

Nick Folk

NYJ

vs. DAL

11

Wil Lutz

DEN

at PHI

12

Joey Slye

TEN

at ARI

13

Joshua Karty

LAR

vs. SF

14

Matt Prater

BUF

vs. NE

15

Jason Myers

SEA

vs. TB

16

Chase McLaughlin

TB

at SEA

17

Tyler Loop

BAL

vs. HOU

18

Eddy Piniero

SF

at LAR

19

Harrison Butker

KC

at JAC

20

Ryan Fitzgerald

CAR

vs. MIA

21

Daniel Carlson

LV

at IND

22

Riley Patterson

MIA

at CAR

23

Jude McAtamney

NYG

at NO

24

Cam Little

JAC

vs. KC

25

Blake Grupe

NO

vs. NYG

26

Evan McPherson

CIN

vs. DET

27

Andres Borregales

NE

at BUF

28

Andre Szmyt

CLE

vs. MIN

Week 5 Fantasy Defense Rankings

RK

Player

TM

Opponent

1

Vikings

MIN

at CLE

2

Cardinals

ARI

vs. TEN

3

Lions

DET

at CIN

4

Browns

CLE

vs. MIN

5

Colts

IND

vs. LV

6

Rams

LAR

vs. SF

7

Bills

BUF

vs. NE

8

Seahawks

SEA

vs. TB

9

Giants

NYG

at NO

10

Dolphins

MIA

at CAR

11

Chiefs

KC

at JAC

12

Eagles

PHI

vs. DEN

13

Panthers

CAR

vs. MIA

14

Ravens

BAL

vs. HOU

15

Jets

NYJ

vs. DAL

16

Texans

HOU

at BAL

17

Saints

NO

vs. NYG

18

Cowboys

DAL

at NYJ

19

Chargers

LAC

vs. WAS

20

Broncos

DEN

at PHI

21

Buccaneers

TB

at SEA

22

49ers

SF

at LAR

23

Jaguars

JAC

vs. KC

24

Titans

TEN

at ARI

25

Commanders

WAS

at LAC

26

Raiders

LV

at IND

27

Patriots

NE

at BUF

28

Bengals

CIN

vs. DET

Published
Michael Fabiano
MICHAEL FABIANO

Michael Fabiano is a fantasy football analyst for Sports Illustrated. His weekly rankings and Start 'Em, Sit 'Em articles are must-reads for fantasy players. He is also the co-host of the Fantasy Dirt Podcast on SI. Before joining SI in August 2020, he worked for CBS Sports, NFL Network and SiriusXM. He also contributes to Westwood One Radio. Fabiano was the first fantasy analyst to appear on one of the four major TV networks and is a member of the Fantasy Sports Writers Association Hall of Fame.

