Week 8 Fantasy Football Player Rankings For Every Position and Flex Rankings
Welcome to Week 8!
This is our first “bye-mageddon,” as six teams (the Cardinals, Lions, Jaguars, Raiders, Rams and Seahawks) are all off the board. That leaves us without a number of big-name fantasy players, including the likes of Jahmyr Gibbs, Kyren Williams, Puka Nacua, and Jaxon Smith-Njigba, just to name a few.
For the first time since Week 3, there is no international game on the NFL schedule ... so feel free to sleep in on the West Coast!
The biggest storyline heading into this week will be, of course, trying to cobble together a competitive starting fantasy lineup with so many players unavailable. Not only are there six teams off, but injuries continue to mount around the league. Just this past week, fantasy stars like Jayden Daniels, Nico Collins and Mike Evans were all injured.
With that said, here are my complete fantasy football player rankings, including my top 100 flex rankings, for the eighth week of the NFL season.
Be sure to check back all week for daily updates!
Week 8 Fantasy Player Rankings
Week 8 Fantasy Quarterback Rankings
RK
Player
TM
Opponent
1
Patrick Mahomes
KC
vs. WAS
2
Josh Allen
BUF
at CAR
3
Lamar Jackson
BAL
vs. CHI
4
Jalen Hurts
PHI
vs. NYG
5
Bo Nix
DEN
vs. DAL
6
Dak Prescott
DAL
at DEN
7
Baker Mayfield
TB
at NO
8
Drake Maye
NE
vs. CLE
9
Caleb Williams
CHI
at BAL
10
Jaxson Dart
NYG
at PHI
11
Jordan Love
GB
at PIT
12
Justin Herbert
LAC
vs. MIN
13
Daniel Jones
IND
vs. TEN
14
Michael Penix Jr.
ATL
vs. MIA
15
Brock Purdy
SF
at HOU
16
Joe Flacco
CIN
vs. NYJ
17
Aaron Rodgers
PIT
vs. GB
18
C.J. Stroud
HOU
vs. SF
19
Marcus Mariota
WAS
at KC
20
Carson Wentz
MIN
at LAC
21
Tyrod Taylor
NYJ
at CIN
22
Andy Dalton
CAR
vs. BUF
23
Spencer Rattler
NO
vs. TB
24
Tua Tagovailoa
MIA
at ATL
25
Dillon Gabriel
CLE
at NE
26
Cam Ward
TEN
at IND
Week 8 Fantasy Running Back Rankings
RK
Player
TM
Opponent
1
Bijan Robinson
ATL
vs. MIA
2
Jonathan Taylor
IND
vs. TEN
3
Christian McCaffrey
SF
at HOU
4
Josh Jacobs
GB
at PIT
5
De'Von Achane
MIA
at ATL
6
James Cook
BUF
at CAR
7
Rachaad White
TB
at NO
8
Derrick Henry
BAL
vs. CHI
9
Javonte Williams
DAL
at DEN
10
Quinshon Judkins
CLE
at NE
11
Saquon Barkley
PHI
vs. NYG
12
Jordan Mason
MIN
at LAC
13
D'Andre Swift
CHI
at BAL
14
Cam Skattebo
NYG
at PHI
15
J.K. Dobbins
DEN
vs. DAL
16
Jaylen Warren
PIT
vs. GB
17
Chase Brown
CIN
vs. NYJ
18
Breece Hall
NYJ
at CIN
19
Isiah Pacheco
KC
vs. WAS
20
Rico Dowdle
CAR
vs. BUF
21
Alvin Kamara
NO
vs. TB
22
Jacory Croskey-Merritt
WAS
at KC
23
Rhamondre Stevenson
NE
vs. CLE
24
Kimani Vidal
LAC
vs. MIN
25
Tony Pollard
TEN
at IND
26
Chuba Hubbard
CAR
vs. BUF
27
Woody Marks
HOU
vs. SF
28
Tyler Allgeier
ATL
vs. MIA
29
Kyle Monangai
CHI
at BAL
30
Nick Chubb
HOU
vs. SF
31
Kareem Hunt
KC
vs. WAS
32
Tyrone Tracy Jr.
NYG
at PHI
33
Brashard Smith
KC
vs. WAS
34
RJ Harvey
DEN
vs. DAL
35
Sean Tucker
TB
at NO
36
Kenneth Gainwell
PIT
vs. GB
37
Justice Hill
BAL
vs. CHI
38
TreVeyon Henderson
NE
vs. CLE
39
Tyjae Spears
TEN
at IND
40
Hassan Haskins
LAC
vs. MIN
41
Brian Robinson Jr.
SF
at HOU
42
Ollie Gordon II
MIA
at ATL
43
Jerome Ford
CLE
at NE
44
Isaiah Davis
NYJ
at CIN
45
Jaydon Blue
DAL
at DEN
46
Jeremy McNichols
WAS
at KC
47
Ty Johnson
BUF
at CAR
48
Zavier Scott
MIN
at LAC
49
Ray Davis
BUF
at CAR
50
Samaje Perine
CIN
vs. NYJ
51
Emanuel Wilson
GB
at PIT
52
Chris Rodriguez Jr.
WAS
at KC
53
Dylan Sampson
CLE
at NE
54
Tank Bigsby
PHI
vs. NYG
55
Devin Neal
NO
vs. TB
56
Tyler Badie
DEN
vs. DAL
57
Ameer Abdullah
IND
vs. TEN
58
Will Shipley
PHI
vs. NYG
59
Kyle Juszczyk
SF
at HOU
60
Hunter Luepke
DAL
at DEN
Week 8 Fantasy Wide Receiver Rankings
RK
Player
TM
Opponent
1
Ja'Marr Chase
CIN
vs. NYJ
2
CeeDee Lamb
DAL
at DEN
3
Rashee Rice
KC
vs. WAS
4
Justin Jefferson
MIN
at LAC
5
Drake London
ATL
vs. MIA
6
Emeka Egbuka
TB
at NO
7
A.J. Brown
PHI
vs. NYG
8
Courtland Sutton
DEN
vs. DAL
9
Rome Odunze
CHI
at BAL
10
Chris Olave
NO
vs. TB
11
DK Metcalf
PIT
vs. GB
12
Ladd McConkey
LAC
vs. MIN
13
Keenan Allen
LAC
vs. MIN
14
Devonta Smith
PHI
vs. NYG
15
Tee Higgins
CIN
vs. NYJ
16
Deebo Samuel Sr.
WAS
at KC
17
George Pickens
DAL
at DEN
18
Jordan Addison
MIN
at LAC
19
Michael Pittman Jr.
IND
vs. TEN
20
Wan'Dale Robinson
NYG
at PHI
21
Tetairoa McMillan
CAR
vs. BUF
22
Quentin Johnston
LAC
vs. MIN
23
Zay Flowers
BAL
vs. CHI
24
Jaylen Waddle
MIA
at ATL
25
Stefon Diggs
NE
vs. CLE
26
Terry McLaurin
WAS
at KC
27
Romeo Doubs
GB
at PIT
28
Xavier Worthy
KC
vs. WAS
29
Tez Johnson
TB
at NO
30
Khalil Shakir
BUF
at CAR
31
D.J. Moore
CHI
at BAL
32
Jauan Jennings
SF
at HOU
33
Rashid Shaheed
NO
vs. TB
34
Jerry Jeudy
CLE
at NE
35
Alec Pierce
IND
vs. TEN
36
Troy Franklin
DEN
vs. DAL
37
Hollywood Brown
KC
vs. WAS
38
Kendrick Bourne
SF
at HOU
39
Darnell Mooney
ATL
vs. MIA
40
Elic Ayomanor
TEN
at IND
41
Matthew Golden
GB
at PIT
42
Marvin Mims Jr.
DEN
vs. DAL
43
Keon Coleman
BUF
at CAR
44
Xavier Legette
CAR
vs. BUF
45
Kayshon Boutte
NE
vs. CLE
46
Xavier Hutchinson
HOU
vs. SF
47
Lil'Jordan Humphrey
NYG
at PHI
48
Sterling Shepard
TB
at NO
49
Jayden Higgins
HOU
vs. SF
50
Van Jefferson
TEN
at IND
51
Luther Burden
CHI
at BAL
52
Chimere Dike
TEN
at IND
53
DeMario Douglas
NE
vs. CLE
54
Andrei Ioavias
CIN
vs. NYJ
55
Josh Reynolds
NYJ
at CIN
56
Malik Washington
MIA
at ATL
57
Jaylin Noel
HOU
vs. SF
58
Jalen Nailor
MIN
at LAC
59
Chris Moore
WAS
at KC
60
Tyler Johnson
NYJ
at CIN
Week 8 Fantasy Tight End Rankings
RK
Player
TM
Opponent
1
Jake Ferguson
DAL
at DEN
2
Tyler Warren
IND
vs. TEN
3
Tucker Kraft
GB
at PIT
4
George Kittle
SF
at HOU
5
Travis Kelce
KC
vs. WAS
6
Dalton Kincaid
BUF
at CAR
7
Harold Fannin Jr.
CLE
at NE
8
T.J. Hockenson
MIN
at LAC
9
Oronde Gadsden
LAC
vs. MIN
10
Kyle Pitts Sr.
ATL
vs. MIA
11
Dallas Goedert
PHI
vs. NYG
12
Dalton Schultz
HOU
vs. SF
13
Cade Otton
TB
at NO
14
Mark Andrews
BAL
vs. CHI
15
Zach Ertz
WAS
at KC
16
Mason Taylor
NYJ
at CIN
17
Juwan Johnson
NO
vs.TB
18
Noah Fant
CIN
vs. NYJ
19
Evan Engram
DEN
vs. DAL
20
Theo Johnson
NYG
at PHI
21
Colston Loveland
CHI
at BAL
22
Hunter Henry
NE
vs. CLE
23
Jonnu Smith
PIT
vs. GB
24
Chig Okonkwo
TEN
at IND
25
Pat Freiermuth
PIT
vs. GB
26
Ja'Tavion Sanders
CAR
vs. BUF
27
Darnell Washington
PIT
vs. GB
28
Isaiah Likely
BAL
vs. CHI
29
Daniel Bellinger
NYG
at PHI
30
Taysom Hill
NO
vs. TB
31
Gunnar Helms
TEN
at IND
32
Austin Hooper
NE
vs. CLE
Week 8 Fantasy Flex Rankings
RK
Player
Pos
TM
Opponent
1
Bijan Robinson
RB
ATL
vs. MIA
2
Jonathan Taylor
RB
IND
vs. TEN
3
Ja'Marr Chase
WR
CIN
vs. NYJ
4
Christian McCaffrey
RB
SF
at HOU
5
CeeDee Lamb
WR
DAL
at DEN
6
Josh Jacobs
RB
GB
at PIT
7
De'Von Achane
RB
MIA
at ATL
8
Rashee Rice
WR
KC
vs. WAS
9
James Cook
RB
BUF
at CAR
10
Justin Jefferson
WR
MIN
at LAC
11
Drake London
WR
ATL
vs. MIA
12
Emeka Egbuka
WR
TB
at NO
13
A.J. Brown
WR
PHI
vs. NYG
14
Rachaad White
RB
TB
at NO
15
Derrick Henry
RB
BAL
vs. CHI
16
Javonte Williams
RB
DAL
at DEN
17
Quinshon Judkins
RB
CLE
at NE
18
Saquon Barkley
RB
PHI
vs. NYG
19
Courtland Sutton
WR
DEN
vs. DAL
20
Jordan Mason
RB
MIN
at LAC
21
D'Andre Swift
RB
CHI
at BAL
22
Cam Skattebo
RB
NYG
at PHI
23
Rome Odunze
WR
CHI
at BAL
24
Chris Olave
WR
NO
vs. TB
25
DK Metcalf
WR
PIT
vs. GB
26
Ladd McConkey
WR
LAC
vs. MIN
27
Jake Ferguson
TE
DAL
at DEN
28
Keenan Allen
WR
LAC
vs. MIN
29
Devonta Smith
WR
PHI
vs. NYG
30
Tee Higgins
WR
CIN
vs. NYJ
31
J.K. Dobbins
RB
DEN
vs. DAL
32
Deebo Samuel Sr.
WR
WAS
at KC
33
George Pickens
WR
DAL
at DEN
34
Jaylen Warren
RB
PIT
vs. GB
35
Jordan Addison
WR
MIN
at LAC
36
Chase Brown
RB
CIN
vs. NYJ
37
Breece Hall
RB
NYJ
at CIN
38
Tyler Warren
TE
IND
vs. TEN
39
Michael Pittman Jr.
WR
IND
vs. TEN
40
Wan'Dale Robinson
WR
NYG
at PHI
41
Tetairoa McMillan
WR
CAR
vs. BUF
42
Quentin Johnston
WR
LAC
vs. MIN
43
Zay Flowers
WR
BAL
vs. CHI
44
Tucker Kraft
TE
GB
at PIT
45
Jaylen Waddle
WR
MIA
at ATL
46
Stefon Diggs
WR
NE
vs. CLE
47
George Kittle
TE
SF
at HOU
48
Travis Kelce
TE
KC
vs. WAS
49
Isiah Pacheco
RB
KC
vs. WAS
50
Rico Dowdle
RB
CAR
vs. BUF
51
Terry McLaurin
WR
WAS
at KC
52
Xavier Worthy
WR
KC
vs. WAS
53
Romeo Doubs
WR
GB
at PIT
54
Tez Johnson
WR
TB
at NO
55
Alvin Kamara
RB
NO
vs. TB
56
Khalil Shakir
WR
BUF
at CAR
57
Jauan Jennings
WR
SF
at HOU
58
Jacory Croskey-Merritt
RB
WAS
at KC
59
Rhamondre Stevenson
RB
NE
vs. CLE
60
Kimani Vidal
RB
LAC
vs. MIN
61
Dalton Kincaid
TE
BUF
at CAR
62
Tony Pollard
RB
TEN
at IND
63
Harold Fannin Jr.
TE
CLE
at NE
64
Chuba Hubbard
RB
CAR
vs. BUF
65
Woody Marks
RB
HOU
vs. SF
66
Tyler Allgeier
RB
ATL
vs. MIA
67
Kyle Monangai
RB
CHI
at BAL
68
D.J. Moore
WR
CHI
at BAL
69
T.J. Hockenson
TE
MIN
at LAC
70
Oronde Gadsden
TE
LAC
vs. MIN
71
Kyle Pitts Sr.
TE
ATL
vs. MIA
72
Rashid Shaheed
WR
NO
vs. TB
73
Jerry Jeudy
WR
CLE
at NE
74
Alec Pierce
WR
IND
vs. TEN
75
Dallas Goedert
TE
PHI
vs. NYG
76
Dalton Schultz
TE
HOU
vs. SF
77
Cade Otton
TE
TB
at NO
78
Troy Franklin
WR
DEN
vs. DAL
79
Mark Andrews
TE
BAL
vs. CHI
80
Nick Chubb
RB
HOU
vs. SF
81
Hollywood Brown
WR
KC
vs. WAS
82
Kareem Hunt
RB
KC
vs. WAS
83
Kendrick Bourne
WR
SF
at HOU
84
Zach Ertz
TE
WAS
at KC
85
Tyrone Tracy Jr.
RB
NYG
at PHI
86
Darnell Mooney
WR
ATL
vs. MIA
87
Elic Ayomanor
WR
TEN
at IND
88
Matthew Golden
WR
GB
at PIT
89
Marvin Mims Jr.
WR
DEN
vs. DAL
90
Mason Taylor
TE
NYJ
at CIN
91
Brashard Smith
RB
KC
vs. WAS
92
RJ Harvey
RB
DEN
vs. DAL
93
Sean Tucker
RB
TB
at NO
94
Kenneth Gainwell
RB
PIT
vs. GB
95
Keon Coleman
WR
BUF
at CAR
96
Xavier Legette
WR
CAR
vs. BUF
97
Kayshon Boutte
WR
NE
vs. CLE
98
Xavier Hutchinson
WR
HOU
vs. SF
99
Lil'Jordan Humphrey
WR
NYG
at PHI
100
Sterling Shepard
WR
TB
at NO
Week 8 Fantasy Kicker Rankings
RK
Player
TM
Opponent
1
Brandon Aubrey
DAL
at DEN
2
Chase McLaughlin
TB
at NO
3
Will Reichard
MIN
at LAC
4
Harrison Butker
KC
vs. WAS
5
Jake Moody
CHI
at BAL
6
Cameron Dicker
LAC
vs. MIN
7
Matt Prater
BUF
at CAR
8
Eddy Pineiro
SF
at HOU
9
Evan McPherson
CIN
vs. NYJ
10
Parker Romo
ATL
vs. MIA
11
Tyler Loop
BAL
vs. CHI
12
Chris Boswell
PIT
vs. GB
13
Michael Badgley
IND
vs. TEN
14
Lucas Havrisik
GB
at PIT
15
Wil Lutz
DEN
vs. DAL
16
Matt Gay
WAS
at KC
17
Ka'imi Fairbairn
HOU
vs. SF
18
Blake Grupe
NO
vs. TB
19
Nick Folk
NYJ
at CIN
20
Jake Elliott
PHI
vs. NYG
21
Ryan Fitzgerald
CAR
vs. BUF
22
Andres Borregales
NE
vs. CLE
23
Jude McAtamney
NYG
at PHI
24
Andre Szmyt
CLE
at NE
25
Matthew Wright
TEN
at IND
26
Riley Patterson
MIA
at ATL
Week 8 Fantasy Defense/DST Rankings
RK
Player
TM
Opponent
1
Colts
IND
vs. TEN
2
Falcons
ATL
vs. MIA
3
Chiefs
KC
vs. WAS
4
Bills
BUF
at CAR
5
Buccaneers
TB
at NO
6
Chargers
LAC
vs. MIN
7
Patriots
NE
vs. CLE
8
Bengals
CIN
vs. NYJ
9
Texans
HOU
vs. SF
10
Eagles
PHI
vs. NYG
11
Bears
CHI
at BAL
12
49ers
SF
at HOU
13
Steelers
PIT
vs. GB
14
Packers
GB
at PIT
15
Browns
CLE
at NE
16
Vikings
MIN
at LAC
17
Jets
NYJ
at CIN
18
Broncos
DEN
vs. DAL
19
Ravens
BAL
vs. CHI
20
Saints
NO
vs. TB
21
Giants
NYG
at PHI
22
Dolphins
MIA
at ATL
23
Cowboys
DAL
at DEN
24
Commanders
WAS
at KC
25
Panthers
CAR
vs. BUF
26
Titans
TEN
at IND