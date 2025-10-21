SI

Week 8 Fantasy Football Player Rankings For Every Position and Flex Rankings

Michael Fabiano

Falcons RB Bijan Robinson is the top-ranked player in Michael Fabiano's Week 8 Fantasy Flex Rankings.
Falcons RB Bijan Robinson is the top-ranked player in Michael Fabiano's Week 8 Fantasy Flex Rankings. / Brett Davis-Imagn Images

Welcome to Week 8!

This is our first “bye-mageddon,” as six teams (the Cardinals, Lions, Jaguars, Raiders, Rams and Seahawks) are all off the board. That leaves us without a number of big-name fantasy players, including the likes of Jahmyr Gibbs, Kyren Williams, Puka Nacua, and Jaxon Smith-Njigba, just to name a few.

For the first time since Week 3, there is no international game on the NFL schedule ... so feel free to sleep in on the West Coast!

The biggest storyline heading into this week will be, of course, trying to cobble together a competitive starting fantasy lineup with so many players unavailable. Not only are there six teams off, but injuries continue to mount around the league. Just this past week, fantasy stars like Jayden Daniels, Nico Collins and Mike Evans were all injured.

With that said, here are my complete fantasy football player rankings, including my top 100 flex rankings, for the eighth week of the NFL season.

Be sure to check back all week for daily updates!

Week 8 Fantasy Player Rankings

  1. Week 8 Fantasy Quarterback Rankings
  2. Week 8 Fantasy Running Back Rankings
  3. Week 8 Fantasy Wide Receiver Rankings
  4. Week 8 Fantasy Tight End Rankings
  5. Week 8 Fantasy Flex Rankings
  6. Week 8 Fantasy Kicker Rankings
  7. Week 8 Fantasy Defense/DST Rankings

Week 8 Fantasy Quarterback Rankings

RK

Player

TM

Opponent

1

Patrick Mahomes

KC

vs. WAS

2

Josh Allen

BUF

at CAR

3

Lamar Jackson

BAL

vs. CHI

4

Jalen Hurts

PHI

vs. NYG

5

Bo Nix

DEN

vs. DAL

6

Dak Prescott

DAL

at DEN

7

Baker Mayfield

TB

at NO

8

Drake Maye

NE

vs. CLE

9

Caleb Williams

CHI

at BAL

10

Jaxson Dart

NYG

at PHI

11

Jordan Love

GB

at PIT

12

Justin Herbert

LAC

vs. MIN

13

Daniel Jones

IND

vs. TEN

14

Michael Penix Jr.

ATL

vs. MIA

15

Brock Purdy

SF

at HOU

16

Joe Flacco

CIN

vs. NYJ

17

Aaron Rodgers

PIT

vs. GB

18

C.J. Stroud

HOU

vs. SF

19

Marcus Mariota

WAS

at KC

20

Carson Wentz

MIN

at LAC

21

Tyrod Taylor

NYJ

at CIN

22

Andy Dalton

CAR

vs. BUF

23

Spencer Rattler

NO

vs. TB

24

Tua Tagovailoa

MIA

at ATL

25

Dillon Gabriel

CLE

at NE

26

Cam Ward

TEN

at IND

Week 8 Fantasy Running Back Rankings

RK

Player

TM

Opponent

1

Bijan Robinson

ATL

vs. MIA

2

Jonathan Taylor

IND

vs. TEN

3

Christian McCaffrey

SF

at HOU

4

Josh Jacobs

GB

at PIT

5

De'Von Achane

MIA

at ATL

6

James Cook

BUF

at CAR

7

Rachaad White

TB

at NO

8

Derrick Henry

BAL

vs. CHI

9

Javonte Williams

DAL

at DEN

10

Quinshon Judkins

CLE

at NE

11

Saquon Barkley

PHI

vs. NYG

12

Jordan Mason

MIN

at LAC

13

D'Andre Swift

CHI

at BAL

14

Cam Skattebo

NYG

at PHI

15

J.K. Dobbins

DEN

vs. DAL

16

Jaylen Warren

PIT

vs. GB

17

Chase Brown

CIN

vs. NYJ

18

Breece Hall

NYJ

at CIN

19

Isiah Pacheco

KC

vs. WAS

20

Rico Dowdle

CAR

vs. BUF

21

Alvin Kamara

NO

vs. TB

22

Jacory Croskey-Merritt

WAS

at KC

23

Rhamondre Stevenson

NE

vs. CLE

24

Kimani Vidal

LAC

vs. MIN

25

Tony Pollard

TEN

at IND

26

Chuba Hubbard

CAR

vs. BUF

27

Woody Marks

HOU

vs. SF

28

Tyler Allgeier

ATL

vs. MIA

29

Kyle Monangai

CHI

at BAL

30

Nick Chubb

HOU

vs. SF

31

Kareem Hunt

KC

vs. WAS

32

Tyrone Tracy Jr.

NYG

at PHI

33

Brashard Smith

KC

vs. WAS

34

RJ Harvey

DEN

vs. DAL

35

Sean Tucker

TB

at NO

36

Kenneth Gainwell

PIT

vs. GB

37

Justice Hill

BAL

vs. CHI

38

TreVeyon Henderson

NE

vs. CLE

39

Tyjae Spears

TEN

at IND

40

Hassan Haskins

LAC

vs. MIN

41

Brian Robinson Jr.

SF

at HOU

42

Ollie Gordon II

MIA

at ATL

43

Jerome Ford

CLE

at NE

44

Isaiah Davis

NYJ

at CIN

45

Jaydon Blue

DAL

at DEN

46

Jeremy McNichols

WAS

at KC

47

Ty Johnson

BUF

at CAR

48

Zavier Scott

MIN

at LAC

49

Ray Davis

BUF

at CAR

50

Samaje Perine

CIN

vs. NYJ

51

Emanuel Wilson

GB

at PIT

52

Chris Rodriguez Jr.

WAS

at KC

53

Dylan Sampson

CLE

at NE

54

Tank Bigsby

PHI

vs. NYG

55

Devin Neal

NO

vs. TB

56

Tyler Badie

DEN

vs. DAL

57

Ameer Abdullah

IND

vs. TEN

58

Will Shipley

PHI

vs. NYG

59

Kyle Juszczyk

SF

at HOU

60

Hunter Luepke

DAL

at DEN

Week 8 Fantasy Wide Receiver Rankings

RK

Player

TM

Opponent

1

Ja'Marr Chase

CIN

vs. NYJ

2

CeeDee Lamb

DAL

at DEN

3

Rashee Rice

KC

vs. WAS

4

Justin Jefferson

MIN

at LAC

5

Drake London

ATL

vs. MIA

6

Emeka Egbuka

TB

at NO

7

A.J. Brown

PHI

vs. NYG

8

Courtland Sutton

DEN

vs. DAL

9

Rome Odunze

CHI

at BAL

10

Chris Olave

NO

vs. TB

11

DK Metcalf

PIT

vs. GB

12

Ladd McConkey

LAC

vs. MIN

13

Keenan Allen

LAC

vs. MIN

14

Devonta Smith

PHI

vs. NYG

15

Tee Higgins

CIN

vs. NYJ

16

Deebo Samuel Sr.

WAS

at KC

17

George Pickens

DAL

at DEN

18

Jordan Addison

MIN

at LAC

19

Michael Pittman Jr.

IND

vs. TEN

20

Wan'Dale Robinson

NYG

at PHI

21

Tetairoa McMillan

CAR

vs. BUF

22

Quentin Johnston

LAC

vs. MIN

23

Zay Flowers

BAL

vs. CHI

24

Jaylen Waddle

MIA

at ATL

25

Stefon Diggs

NE

vs. CLE

26

Terry McLaurin

WAS

at KC

27

Romeo Doubs

GB

at PIT

28

Xavier Worthy

KC

vs. WAS

29

Tez Johnson

TB

at NO

30

Khalil Shakir

BUF

at CAR

31

D.J. Moore

CHI

at BAL

32

Jauan Jennings

SF

at HOU

33

Rashid Shaheed

NO

vs. TB

34

Jerry Jeudy

CLE

at NE

35

Alec Pierce

IND

vs. TEN

36

Troy Franklin

DEN

vs. DAL

37

Hollywood Brown

KC

vs. WAS

38

Kendrick Bourne

SF

at HOU

39

Darnell Mooney

ATL

vs. MIA

40

Elic Ayomanor

TEN

at IND

41

Matthew Golden

GB

at PIT

42

Marvin Mims Jr.

DEN

vs. DAL

43

Keon Coleman

BUF

at CAR

44

Xavier Legette

CAR

vs. BUF

45

Kayshon Boutte

NE

vs. CLE

46

Xavier Hutchinson

HOU

vs. SF

47

Lil'Jordan Humphrey

NYG

at PHI

48

Sterling Shepard

TB

at NO

49

Jayden Higgins

HOU

vs. SF

50

Van Jefferson

TEN

at IND

51

Luther Burden

CHI

at BAL

52

Chimere Dike

TEN

at IND

53

DeMario Douglas

NE

vs. CLE

54

Andrei Ioavias

CIN

vs. NYJ

55

Josh Reynolds

NYJ

at CIN

56

Malik Washington

MIA

at ATL

57

Jaylin Noel

HOU

vs. SF

58

Jalen Nailor

MIN

at LAC

59

Chris Moore

WAS

at KC

60

Tyler Johnson

NYJ

at CIN

Week 8 Fantasy Tight End Rankings

RK

Player

TM

Opponent

1

Jake Ferguson

DAL

at DEN

2

Tyler Warren

IND

vs. TEN

3

Tucker Kraft

GB

at PIT

4

George Kittle

SF

at HOU

5

Travis Kelce

KC

vs. WAS

6

Dalton Kincaid

BUF

at CAR

7

Harold Fannin Jr.

CLE

at NE

8

T.J. Hockenson

MIN

at LAC

9

Oronde Gadsden

LAC

vs. MIN

10

Kyle Pitts Sr.

ATL

vs. MIA

11

Dallas Goedert

PHI

vs. NYG

12

Dalton Schultz

HOU

vs. SF

13

Cade Otton

TB

at NO

14

Mark Andrews

BAL

vs. CHI

15

Zach Ertz

WAS

at KC

16

Mason Taylor

NYJ

at CIN

17

Juwan Johnson

NO

vs.TB

18

Noah Fant

CIN

vs. NYJ

19

Evan Engram

DEN

vs. DAL

20

Theo Johnson

NYG

at PHI

21

Colston Loveland

CHI

at BAL

22

Hunter Henry

NE

vs. CLE

23

Jonnu Smith

PIT

vs. GB

24

Chig Okonkwo

TEN

at IND

25

Pat Freiermuth

PIT

vs. GB

26

Ja'Tavion Sanders

CAR

vs. BUF

27

Darnell Washington

PIT

vs. GB

28

Isaiah Likely

BAL

vs. CHI

29

Daniel Bellinger

NYG

at PHI

30

Taysom Hill

NO

vs. TB

31

Gunnar Helms

TEN

at IND

32

Austin Hooper

NE

vs. CLE

Week 8 Fantasy Flex Rankings

RK

Player

Pos

TM

Opponent

1

Bijan Robinson

RB

ATL

vs. MIA

2

Jonathan Taylor

RB

IND

vs. TEN

3

Ja'Marr Chase

WR

CIN

vs. NYJ

4

Christian McCaffrey

RB

SF

at HOU

5

CeeDee Lamb

WR

DAL

at DEN

6

Josh Jacobs

RB

GB

at PIT

7

De'Von Achane

RB

MIA

at ATL

8

Rashee Rice

WR

KC

vs. WAS

9

James Cook

RB

BUF

at CAR

10

Justin Jefferson

WR

MIN

at LAC

11

Drake London

WR

ATL

vs. MIA

12

Emeka Egbuka

WR

TB

at NO

13

A.J. Brown

WR

PHI

vs. NYG

14

Rachaad White

RB

TB

at NO

15

Derrick Henry

RB

BAL

vs. CHI

16

Javonte Williams

RB

DAL

at DEN

17

Quinshon Judkins

RB

CLE

at NE

18

Saquon Barkley

RB

PHI

vs. NYG

19

Courtland Sutton

WR

DEN

vs. DAL

20

Jordan Mason

RB

MIN

at LAC

21

D'Andre Swift

RB

CHI

at BAL

22

Cam Skattebo

RB

NYG

at PHI

23

Rome Odunze

WR

CHI

at BAL

24

Chris Olave

WR

NO

vs. TB

25

DK Metcalf

WR

PIT

vs. GB

26

Ladd McConkey

WR

LAC

vs. MIN

27

Jake Ferguson

TE

DAL

at DEN

28

Keenan Allen

WR

LAC

vs. MIN

29

Devonta Smith

WR

PHI

vs. NYG

30

Tee Higgins

WR

CIN

vs. NYJ

31

J.K. Dobbins

RB

DEN

vs. DAL

32

Deebo Samuel Sr.

WR

WAS

at KC

33

George Pickens

WR

DAL

at DEN

34

Jaylen Warren

RB

PIT

vs. GB

35

Jordan Addison

WR

MIN

at LAC

36

Chase Brown

RB

CIN

vs. NYJ

37

Breece Hall

RB

NYJ

at CIN

38

Tyler Warren

TE

IND

vs. TEN

39

Michael Pittman Jr.

WR

IND

vs. TEN

40

Wan'Dale Robinson

WR

NYG

at PHI

41

Tetairoa McMillan

WR

CAR

vs. BUF

42

Quentin Johnston

WR

LAC

vs. MIN

43

Zay Flowers

WR

BAL

vs. CHI

44

Tucker Kraft

TE

GB

at PIT

45

Jaylen Waddle

WR

MIA

at ATL

46

Stefon Diggs

WR

NE

vs. CLE

47

George Kittle

TE

SF

at HOU

48

Travis Kelce

TE

KC

vs. WAS

49

Isiah Pacheco

RB

KC

vs. WAS

50

Rico Dowdle

RB

CAR

vs. BUF

51

Terry McLaurin

WR

WAS

at KC

52

Xavier Worthy

WR

KC

vs. WAS

53

Romeo Doubs

WR

GB

at PIT

54

Tez Johnson

WR

TB

at NO

55

Alvin Kamara

RB

NO

vs. TB

56

Khalil Shakir

WR

BUF

at CAR

57

Jauan Jennings

WR

SF

at HOU

58

Jacory Croskey-Merritt

RB

WAS

at KC

59

Rhamondre Stevenson

RB

NE

vs. CLE

60

Kimani Vidal

RB

LAC

vs. MIN

61

Dalton Kincaid

TE

BUF

at CAR

62

Tony Pollard

RB

TEN

at IND

63

Harold Fannin Jr.

TE

CLE

at NE

64

Chuba Hubbard

RB

CAR

vs. BUF

65

Woody Marks

RB

HOU

vs. SF

66

Tyler Allgeier

RB

ATL

vs. MIA

67

Kyle Monangai

RB

CHI

at BAL

68

D.J. Moore

WR

CHI

at BAL

69

T.J. Hockenson

TE

MIN

at LAC

70

Oronde Gadsden

TE

LAC

vs. MIN

71

Kyle Pitts Sr.

TE

ATL

vs. MIA

72

Rashid Shaheed

WR

NO

vs. TB

73

Jerry Jeudy

WR

CLE

at NE

74

Alec Pierce

WR

IND

vs. TEN

75

Dallas Goedert

TE

PHI

vs. NYG

76

Dalton Schultz

TE

HOU

vs. SF

77

Cade Otton

TE

TB

at NO

78

Troy Franklin

WR

DEN

vs. DAL

79

Mark Andrews

TE

BAL

vs. CHI

80

Nick Chubb

RB

HOU

vs. SF

81

Hollywood Brown

WR

KC

vs. WAS

82

Kareem Hunt

RB

KC

vs. WAS

83

Kendrick Bourne

WR

SF

at HOU

84

Zach Ertz

TE

WAS

at KC

85

Tyrone Tracy Jr.

RB

NYG

at PHI

86

Darnell Mooney

WR

ATL

vs. MIA

87

Elic Ayomanor

WR

TEN

at IND

88

Matthew Golden

WR

GB

at PIT

89

Marvin Mims Jr.

WR

DEN

vs. DAL

90

Mason Taylor

TE

NYJ

at CIN

91

Brashard Smith

RB

KC

vs. WAS

92

RJ Harvey

RB

DEN

vs. DAL

93

Sean Tucker

RB

TB

at NO

94

Kenneth Gainwell

RB

PIT

vs. GB

95

Keon Coleman

WR

BUF

at CAR

96

Xavier Legette

WR

CAR

vs. BUF

97

Kayshon Boutte

WR

NE

vs. CLE

98

Xavier Hutchinson

WR

HOU

vs. SF

99

Lil'Jordan Humphrey

WR

NYG

at PHI

100

Sterling Shepard

WR

TB

at NO

Week 8 Fantasy Kicker Rankings

RK

Player

TM

Opponent

1

Brandon Aubrey

DAL

at DEN

2

Chase McLaughlin

TB

at NO

3

Will Reichard

MIN

at LAC

4

Harrison Butker

KC

vs. WAS

5

Jake Moody

CHI

at BAL

6

Cameron Dicker

LAC

vs. MIN

7

Matt Prater

BUF

at CAR

8

Eddy Pineiro

SF

at HOU

9

Evan McPherson

CIN

vs. NYJ

10

Parker Romo

ATL

vs. MIA

11

Tyler Loop

BAL

vs. CHI

12

Chris Boswell

PIT

vs. GB

13

Michael Badgley

IND

vs. TEN

14

Lucas Havrisik

GB

at PIT

15

Wil Lutz

DEN

vs. DAL

16

Matt Gay

WAS

at KC

17

Ka'imi Fairbairn

HOU

vs. SF

18

Blake Grupe

NO

vs. TB

19

Nick Folk

NYJ

at CIN

20

Jake Elliott

PHI

vs. NYG

21

Ryan Fitzgerald

CAR

vs. BUF

22

Andres Borregales

NE

vs. CLE

23

Jude McAtamney

NYG

at PHI

24

Andre Szmyt

CLE

at NE

25

Matthew Wright

TEN

at IND

26

Riley Patterson

MIA

at ATL

Week 8 Fantasy Defense/DST Rankings

RK

Player

TM

Opponent

1

Colts

IND

vs. TEN

2

Falcons

ATL

vs. MIA

3

Chiefs

KC

vs. WAS

4

Bills

BUF

at CAR

5

Buccaneers

TB

at NO

6

Chargers

LAC

vs. MIN

7

Patriots

NE

vs. CLE

8

Bengals

CIN

vs. NYJ

9

Texans

HOU

vs. SF

10

Eagles

PHI

vs. NYG

11

Bears

CHI

at BAL

12

49ers

SF

at HOU

13

Steelers

PIT

vs. GB

14

Packers

GB

at PIT

15

Browns

CLE

at NE

16

Vikings

MIN

at LAC

17

Jets

NYJ

at CIN

18

Broncos

DEN

vs. DAL

19

Ravens

BAL

vs. CHI

20

Saints

NO

vs. TB

21

Giants

NYG

at PHI

22

Dolphins

MIA

at ATL

23

Cowboys

DAL

at DEN

24

Commanders

WAS

at KC

25

Panthers

CAR

vs. BUF

26

Titans

TEN

at IND

Published
Michael Fabiano
MICHAEL FABIANO

Michael Fabiano is a fantasy football analyst for Sports Illustrated. His weekly rankings and Start 'Em, Sit 'Em articles are must-reads for fantasy players. He is also the co-host of the Fantasy Dirt Podcast on SI. Before joining SI in August 2020, he worked for CBS Sports, NFL Network and SiriusXM. He also contributes to Westwood One Radio. Fabiano was the first fantasy analyst to appear on one of the four major TV networks and is a member of the Fantasy Sports Writers Association Hall of Fame.

Home/FANTASY