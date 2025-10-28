SI

Week 9 Fantasy Football Player Rankings For Every Position and Flex Rankings

Michael Fabiano

Week 9 Fantasy Football Rankings
Week 9 Fantasy Football Rankings / Sports illustrate

Welcome to Week 9!

Most of us survived last week’s bye-mageddon, and the NFL goes back to the typical four-team bye this week with the Browns, Buccaneers, Eagles and Jets all off. Some of the big names in fantasy who are off the board will include Jalen Hurts, Baker Mayfield, Saquon Barkley, Quinshon Judkins, A.J. Brown and Emeka Egbuka.

Once again, there is no international game on the NFL schedule this week.

The biggest storyline heading into this week will be Patrick Mahomes and the Kansas City Chiefs traveling to Buffalo to face Josh Allen and the Bills. Not only is that a huge game in the AFC, but it also has plenty of fantasy implications. The Colts will also head to Pittsburgh to face the Steelers in a game that features a top-10 fantasy quarterback … Daniel Jones.

Who saw that coming?

With that said, here are my complete fantasy football player rankings, including my top 100 flex rankings, for the ninth week of the NFL season.

Be sure to check back all week for daily updates!

Week 9 Fantasy Football Rankings

  1. Week 9 Fantasy Quarterback Rankings
  2. Week 9 Fantasy Running Back Rankings
  3. Week 9 Fantasy Wide Receiver Rankings
  4. Week 9 Fantasy Tight End Rankings
  5. Week 9 Fantasy Flex Rankings
  6. Week 9 Fantasy Kicker Rankings
  7. Week 9 Fantasy Defense/DST Rankings

Week 9 Fantasy Quarterback Rankings

RK

Player

TM

Opponent

1

Lamar Jackson

BAL

at MIA

2

Josh Allen

BUF

vs. KC

3

Patrick Mahomes

KC

at BUF

4

Justin Herbert

LAC

at TEN

5

Jayden Daniels

WAS

vs. SEA

6

Drake Maye

NE

vs. ATL

7

Daniel Jones

IND

at PIT

8

Dak Prescott

DAL

vs. ARI

9

Kyler Murray

ARI

at DAL

10

Jared Goff

DET

vs. MIN

11

Jordan Love

GB

vs. CAR

12

Jaxson Dart

NYG

vs. SF

13

Caleb Williams

CHI

at CIN

14

Matthew Stafford

LAR

vs. NO

15

Joe Flacco

CIN

vs. CHI

16

Trevor Lawrence

JAC

at LV

17

Brock Purdy

SF

at NYG

18

Sam Darnold

SEA

at WAS

19

Bo Nix

DEN

at HOU

20

C.J. Stroud

HOU

vs. DEN

21

Tua Tagovailoa

MIA

vs. BAL

22

Aaron Rodgers

PIT

vs. IND

23

Geno Smith

LV

vs. JAC

24

J.J. McCarthy

MIN

at DET

25

Michael Penix Jr.

ATL

at NE

26

Bryce Young

CAR

at GB

27

Cam Ward

TEN

vs. LAC

28

Tyler Shough

NO

at LAR

Week 9 Fantasy Running Back Rankings

RK

Player

TM

Opponent

1

Jonathan Taylor

IND

at PIT

2

Christian McCaffrey

SF

at NYG

3

Jahmyr Gibbs

DET

vs. MIN

4

Bijan Robinson

ATL

at NE

5

De'Von Achane

MIA

vs. BAL

6

Derrick Henry

BAL

at MIA

7

Josh Jacobs

GB

vs. CAR

8

James Cook

BUF

vs. KC

9

Javonte Williams

DAL

vs. ARI

10

Kyren Williams

LAR

vs. NO

11

Kimani Vidal

LAC

at TEN

12

Jaylen Warren

PIT

vs. IND

13

Chase Brown

CIN

vs. CHI

14

Ashton Jeanty

LV

vs. JAC

15

D'Andre Swift

CHI

at CIN

16

Travis Etienne Jr.

JAC

at LV

17

Kareem Hunt

KC

at BUF

18

Tyrone Tracy Jr.

NYG

vs. SF

19

Rhamondre Stevenson

NE

vs. ATL

20

J.K. Dobbins

DEN

at HOU

21

Bam Knight

ARI

at DAL

22

Zach Charbonnet

SEA

at WAS

23

Rico Dowdle

CAR

at GB

24

Alvin Kamara

NO

at LAR

25

Kenneth Walker III

SEA

at WAS

26

David Montgomery

DET

vs. MIN

27

Jacory Croskey-Merritt

WAS

vs. SEA

28

Woody Marks

HOU

vs. DEN

29

Chuba Hubbard

CAR

at GB

30

Aaron Jones Sr.

MIN

at DET

31

Tony Pollard

TEN

vs. LAC

32

RJ Harvey

DEN

at HOU

33

Tyjae Spears

TEN

vs. LAC

34

Jordan Mason

MIN

at DET

35

TreVeyon Henderson

NE

vs. ATL

36

Brashard Smith

KC

at BUF

37

Nick Chubb

HOU

vs. DEN

38

Kyle Monangai

CHI

at CIN

39

Kenneth Gainwell

PIT

vs. IND

40

Samaje Perine

CIN

vs. CHI

41

Blake Corum

LAR

vs. NO

42

Tyler Allgeier

ATL

at NE

43

Justice Hill

BAL

at MIA

44

Emanuel Wilson

GB

vs. CAR

45

Bhayshul Tuten

JAC

at LV

46

Emari Demercado

ARI

at DAL

47

Devin Singletary

NYG

vs. SF

48

Ollie Gordon II

MIA

vs. BAL

49

Jeremy McNichols

WAS

vs. SEA

50

Brian Robinson Jr.

SF

at NYG

51

Devin Neal

NO

at LAR

52

Jaydon Blue

DAL

vs. ARI

53

Raheem Mostert

LV

vs. JAC

54

Ty Johnson

BUF

vs. KC

55

Keaton Mitchell

BAL

at MIA

56

Ray Davis

BUF

vs. KC

57

Jaylen Wright

MIA

vs. BAL

58

Ameer Abdullah

IND

at PIT

59

Jaret Patterson

LAC

at TEN

60

Kyle Juszczyk

SF

at NYG

Week 9 Fantasy Wide Receiver Rankings

RK

Player

TM

Opponent

1

Ja'Marr Chase

CIN

vs. CHI

2

Puka Nacua

LAR

vs. NO

3

Jaxon Smith-Njigba

SEA

at WAS

4

CeeDee Lamb

DAL

vs. ARI

5

Amon-Ra St. Brown

DET

vs. MIN

6

Rashee Rice

KC

at BUF

7

Justin Jefferson

MIN

at DET

8

Drake London

ATL

at NE

9

Nico Collins

HOU

vs. DEN

10

Rome Odunze

CHI

at CIN

11

Davante Adams

LAR

vs. NO

12

Michael Pittman Jr.

IND

vs. LAC

13

Zay Flowers

BAL

at MIA

14

George Pickens

DAL

vs. ARI

15

Ladd McConkey

LAC

at TEN

16

Jaylen Waddle

MIA

vs. BAL

17

DK Metcalf

PIT

vs. IND

18

Tetairoa McMillan

CAR

at GB

19

Chris Olave

NO

at LAR

20

Marvin Harrison Jr.

ARI

at DAL

21

Courtland Sutton

DEN

at HOU

22

Stefon Diggs

NE

vs. ATL

23

Brian Thomas Jr.

JAC

at LV

24

Wan'Dale Robinson

NYG

vs. SF

25

Tee Higgins

CIN

vs. CHI

26

Terry McLaurin

WAS

vs. SEA

27

Xavier Worthy

KC

at BUF

28

Keenan Allen

LAC

at TEN

29

Khalil Shakir

BUF

vs. KC

30

Romeo Doubs

GB

vs. CAR

31

Jameson Williams

DET

vs. MIN

32

Deebo Samuel Sr.

WAS

vs. SEA

33

Quentin Johnston

LAC

at TEN

34

Jordan Addison

MIN

at DET

35

D.J. Moore

CHI

at CIN

36

Rashid Shaheed

NO

at LAR

37

Travis Hunter

JAC

at LV

38

Jakobi Meyers

LV

vs. JAC

39

Jauan Jennings

SF

at NYG

40

Josh Downs

IND

at PIT

41

Cooper Kupp

SEA

at WAS

42

Troy Franklin

DEN

at HOU

43

Tre Tucker

LV

vs. JAC

44

Christian Watson

GB

vs. CAR

45

Kayshon Boutte

NE

vs. ATL

46

Keon Coleman

BUF

vs. KC

47

Alec Pierce

IND

at PIT

48

Chimere Dike

TEN

vs. LAC

49

Matthew Golden

GB

vs. CAR

50

Darnell Mooney

ATL

at NE

51

Calvin Austin

PIT

vs. IND

52

Olamide Zaccheaus

CHI

at CIN

53

Kendrick Bourne

SF

at NYG

54

Malik Washington

MIA

vs. BAL

55

Elic Ayomanor

TEN

vs. LAC

56

Jayden Higgins

HOU

vs. DEN

57

Hollywood Brown

KC

at BUF

58

Darius Slayton

NYG

vs. SF

59

Rashod Bateman

BAL

at MIA

60

Xavier Legette

CAR

at GB

Week 9 Fantasy Tight End Rankings

RK

Player

TM

Opponent

1

Trey McBride

ARI

at DAL

2

Tyler Warren

IND

at PIT

3

Tucker Kraft

GB

vs. CAR

4

Brock Bowers

LV

vs. JAC

5

Jake Ferguson

DAL

vs. ARI

6

George Kittle

SF

at NYG

7

Oronde Gadsden

LAC

at TEN

8

Sam LaPorta

DET

vs. MIN

9

Travis Kelce

KC

at BUF

10

Kyle Pitts Sr.

ATL

at NE

11

Mark Andrews

BAL

at MIA

12

Zach Ertz

WAS

vs. SEA

13

Dalton Kincaid

BUF

vs. KC

14

T.J. Hockenson

MIN

at DET

15

Dalton Schultz

HOU

vs. DEN

16

Juwan Johnson

NO

at LAR

17

Colston Loveland

CHI

at CIN

18

Evan Engram

DEN

at HOU

19

Hunter Henry

NE

vs. ATL

20

Theo Johnson

NYG

vs. SF

21

Jonnu Smith

PIT

vs. IND

22

Noah Fant

CIN

vs. CHI

23

Chig Okonkwo

TEN

vs. LAC

24

Pat Freiermuth

PIT

vs. IND

25

Hunter Long

JAC

at LV

26

AJ Barner

SEA

at WAS

27

Ja'Tavion Sanders

CAR

at GB

28

Isaiah Likely

BAL

at MIA

29

Tyler Higbee

LAR

vs. NO

30

Darnell Washington

PIT

vs. IND

31

Taysom Hill

NO

at LAR

32

Gunnar Helm

TEN

vs. LAC

Week 9 Fantasy Flex Rankings

RK

Player

Pos

TM

Opponent

1

Jonathan Taylor

RB

IND

at PIT

2

Christian McCaffrey

RB

SF

at NYG

3

Ja'Marr Chase

WR

CIN

vs. CHI

4

Jahmyr Gibbs

RB

DET

vs. MIN

5

Puka Nacua

WR

LAR

vs. NO

6

Jaxon Smith-Njigba

WR

SEA

at WAS

7

Bijan Robinson

RB

ATL

at NE

8

De'Von Achane

RB

MIA

vs. BAL

9

CeeDee Lamb

WR

DAL

vs. ARI

10

Amon-Ra St. Brown

WR

DET

vs. MIN

11

Derrick Henry

RB

BAL

at MIA

12

Josh Jacobs

RB

GB

vs. CAR

13

James Cook

RB

BUF

vs. KC

14

Rashee Rice

WR

KC

at BUF

15

Javonte Williams

RB

DAL

vs. ARI

16

Kyren Williams

RB

LAR

vs. NO

17

Trey McBride

TE

ARI

at DAL

18

Justin Jefferson

WR

MIN

at DET

19

Kimani Vidal

RB

LAC

at TEN

20

Drake London

WR

ATL

at NE

21

Nico Collins

WR

HOU

vs. DEN

22

Rome Odunze

WR

CHI

at CIN

23

Jaylen Warren

RB

PIT

vs. IND

24

Chase Brown

RB

CIN

vs. CHI

25

Ashton Jeanty

RB

LV

vs. JAC

26

Davante Adams

WR

LAR

vs. NO

27

Michael Pittman Jr.

WR

IND

vs. LAC

28

D'Andre Swift

RB

CHI

at CIN

29

Zay Flowers

WR

BAL

at MIA

30

George Pickens

WR

DAL

vs. ARI

31

Ladd McConkey

WR

LAC

at TEN

32

Jaylen Waddle

WR

MIA

vs. BAL

33

DK Metcalf

WR

PIT

vs. IND

34

Tetairoa McMillan

WR

CAR

at GB

35

Chris Olave

WR

NO

at LAR

36

Tyler Warren

TE

IND

at PIT

37

Tucker Kraft

TE

GB

vs. CAR

38

Marvin Harrison Jr.

WR

ARI

at DAL

39

Courtland Sutton

WR

DEN

at HOU

40

Travis Etienne Jr.

RB

JAC

at LV

41

Kareem Hunt

RB

KC

at BUF

42

Brock Bowers

TE

LV

vs. JAC

43

Jake Ferguson

TE

DAL

vs. ARI

44

Tyrone Tracy Jr.

RB

NYG

vs. SF

45

George Kittle

TE

SF

at NYG

46

Oronde Gadsden

TE

LAC

at TEN

47

Rhamondre Stevenson

RB

NE

vs. ATL

48

J.K. Dobbins

RB

DEN

at HOU

49

Bam Knight

RB

ARI

at DAL

50

Zach Charbonnet

RB

SEA

at WAS

51

Rico Dowdle

RB

CAR

at GB

52

Stefon Diggs

WR

NE

vs. ATL

53

Brian Thomas Jr.

WR

JAC

at LV

54

Wan'Dale Robinson

WR

NYG

vs. SF

55

Tee Higgins

WR

CIN

vs. CHI

56

Terry McLaurin

WR

WAS

vs. SEA

57

Xavier Worthy

WR

KC

at BUF

58

Sam LaPorta

TE

DET

vs. MIN

59

Travis Kelce

TE

KC

at BUF

60

Keenan Allen

WR

LAC

at TEN

61

Khalil Shakir

WR

BUF

vs. KC

62

Alvin Kamara

RB

NO

at LAR

63

Kenneth Walker III

RB

SEA

at WAS

64

David Montgomery

RB

DET

vs. MIN

65

Romeo Doubs

WR

GB

vs. CAR

66

Jameson Williams

WR

DET

vs. MIN

67

Deebo Samuel Sr.

WR

WAS

vs. SEA

68

Quentin Johnston

WR

LAC

at TEN

69

Jordan Addison

WR

MIN

at DET

70

Kyle Pitts Sr.

TE

ATL

at NE

71

D.J. Moore

WR

CHI

at CIN

72

Rashid Shaheed

WR

NO

at LAR

73

Travis Hunter

WR

JAC

at LV

74

Jacory Croskey-Merritt

RB

WAS

vs. SEA

75

Woody Marks

RB

HOU

vs. DEN

76

Chuba Hubbard

RB

CAR

at GB

77

Aaron Jones Sr.

RB

MIN

at DET

78

Tony Pollard

RB

TEN

vs. LAC

79

RJ Harvey

RB

DEN

at HOU

80

Tyjae Spears

RB

TEN

vs. LAC

81

Jakobi Meyers

WR

LV

vs. JAC

82

Jauan Jennings

WR

SF

at NYG

83

Josh Downs

WR

IND

at PIT

84

Jordan Mason

RB

MIN

at DET

85

TreVeyon Henderson

RB

NE

vs. ATL

86

Brashard Smith

RB

KC

at BUF

87

Nick Chubb

RB

HOU

vs. DEN

88

Cooper Kupp

WR

SEA

at WAS

89

Mark Andrews

TE

BAL

at MIA

90

Troy Franklin

WR

DEN

at HOU

91

Tre Tucker

WR

LV

vs. JAC

92

Christian Watson

WR

GB

vs. CAR

93

Kayshon Boutte

WR

NE

vs. ATL

94

Zach Ertz

TE

WAS

vs. SEA

95

Keon Coleman

WR

BUF

vs. KC

96

Alec Pierce

WR

IND

at PIT

97

Chimere Dike

WR

TEN

vs. LAC

98

Dalton Kincaid

TE

BUF

vs. KC

99

Matthew Golden

WR

GB

vs. CAR

100

T.J. Hockenson

TE

MIN

at DET

Week 9 Fantasy Kicker Rankings

RK

Player

TM

Opponent

1

Brandon Aubrey

DAL

vs. ARI

2

Tyler Loop

BAL

at MIA

3

Jake Bates

DET

vs. MIN

4

Cameron Dicker

LAC

at TEN

5

Chris Boswell

PIT

vs. IND

6

Matt Prater

BUF

vs. KC

7

Ka'imi Fairbairn

HOU

vs. DEN

8

Jason Myers

SEA

at WAS

9

Michael Badgley

IND

at PIT

10

Cairo Santos

CHI

at CIN

11

Brandon McManus

GB

vs. CAR

12

Eddy Pineiro

SF

at NYG

13

Andres Borregales

NE

vs. ATL

14

Riley Patterson

MIA

vs. BAL

15

Evan McPherson

CIN

vs. CHI

16

Cam Little

JAC

at LV

17

Will Reichard

MIN

at DET

18

Joshua Karty

LAR

vs. NO

19

Harrison Butker

KC

at BUF

20

Parker Romo

ATL

at NE

21

Joey Slye

TEN

vs. LAC

22

Graham Gano

NYG

vs. SF

23

Chad Ryland

ARI

at DAL

24

Daniel Carlson

LV

vs. JAC

25

Matthew Wright

WAS

vs. SEA

26

Wil Lutz

DEN

at HOU

27

Blake Grupe

NO

at LAR

28

Ryan Fitzgerald

CAR

at GB

Week 9 Fantasy Defense/DST Rankings

RK

Player

TM

Opponent

1

Rams

LAR

vs. NO

2

Chargers

LAC

at TEN

3

Lions

DET

vs. MIN

4

Packers

GB

vs. CAR

5

Patriots

NE

vs. ATL

6

Jaguars

JAC

at LV

7

Broncos

DEN

at HOU

8

Seahawks

SEA

at WAS

9

49ers

SF

at NYG

10

Colts

IND

at PIT

11

Ravens

BAL

at MIA

12

Bears

CHI

at CIN

13

Bengals

CIN

vs. CHI

14

Texans

HOU

vs. DEN

15

Giants

NYG

vs. SF

16

Steelers

PIT

vs. IND

17

Commanders

WAS

vs. SEA

18

Cowboys

DAL

vs. ARI

19

Falcons

ATL

at NE

20

Raiders

LV

vs. JAC

21

Dolphins

MIA

vs. BAL

22

Chiefs

KC

at BUF

23

Panthers

CAR

at GB

24

Bills

BUF

vs. KC

25

Saints

NO

at LAR

26

Vikings

MIN

at DET

27

Titans

TEN

vs. LAC

28

Cardinals

ARI

at DAL

Published |Modified
Michael Fabiano
MICHAEL FABIANO

Michael Fabiano is a fantasy football analyst for Sports Illustrated. His weekly rankings and Start 'Em, Sit 'Em articles are must-reads for fantasy players. He is also the co-host of the Fantasy Dirt Podcast on SI. Before joining SI in August 2020, he worked for CBS Sports, NFL Network and SiriusXM. He also contributes to Westwood One Radio. Fabiano was the first fantasy analyst to appear on one of the four major TV networks and is a member of the Fantasy Sports Writers Association Hall of Fame.

Home/FANTASY