Week 9 Fantasy Football Player Rankings For Every Position and Flex Rankings
Welcome to Week 9!
Most of us survived last week’s bye-mageddon, and the NFL goes back to the typical four-team bye this week with the Browns, Buccaneers, Eagles and Jets all off. Some of the big names in fantasy who are off the board will include Jalen Hurts, Baker Mayfield, Saquon Barkley, Quinshon Judkins, A.J. Brown and Emeka Egbuka.
Once again, there is no international game on the NFL schedule this week.
The biggest storyline heading into this week will be Patrick Mahomes and the Kansas City Chiefs traveling to Buffalo to face Josh Allen and the Bills. Not only is that a huge game in the AFC, but it also has plenty of fantasy implications. The Colts will also head to Pittsburgh to face the Steelers in a game that features a top-10 fantasy quarterback … Daniel Jones.
Who saw that coming?
With that said, here are my complete fantasy football player rankings, including my top 100 flex rankings, for the ninth week of the NFL season.
Week 9 Fantasy Football Rankings
Week 9 Fantasy Quarterback Rankings
RK
Player
TM
Opponent
1
Lamar Jackson
BAL
at MIA
2
Josh Allen
BUF
vs. KC
3
Patrick Mahomes
KC
at BUF
4
Justin Herbert
LAC
at TEN
5
Jayden Daniels
WAS
vs. SEA
6
Drake Maye
NE
vs. ATL
7
Daniel Jones
IND
at PIT
8
Dak Prescott
DAL
vs. ARI
9
Kyler Murray
ARI
at DAL
10
Jared Goff
DET
vs. MIN
11
Jordan Love
GB
vs. CAR
12
Jaxson Dart
NYG
vs. SF
13
Caleb Williams
CHI
at CIN
14
Matthew Stafford
LAR
vs. NO
15
Joe Flacco
CIN
vs. CHI
16
Trevor Lawrence
JAC
at LV
17
Brock Purdy
SF
at NYG
18
Sam Darnold
SEA
at WAS
19
Bo Nix
DEN
at HOU
20
C.J. Stroud
HOU
vs. DEN
21
Tua Tagovailoa
MIA
vs. BAL
22
Aaron Rodgers
PIT
vs. IND
23
Geno Smith
LV
vs. JAC
24
J.J. McCarthy
MIN
at DET
25
Michael Penix Jr.
ATL
at NE
26
Bryce Young
CAR
at GB
27
Cam Ward
TEN
vs. LAC
28
Tyler Shough
NO
at LAR
Week 9 Fantasy Running Back Rankings
RK
Player
TM
Opponent
1
Jonathan Taylor
IND
at PIT
2
Christian McCaffrey
SF
at NYG
3
Jahmyr Gibbs
DET
vs. MIN
4
Bijan Robinson
ATL
at NE
5
De'Von Achane
MIA
vs. BAL
6
Derrick Henry
BAL
at MIA
7
Josh Jacobs
GB
vs. CAR
8
James Cook
BUF
vs. KC
9
Javonte Williams
DAL
vs. ARI
10
Kyren Williams
LAR
vs. NO
11
Kimani Vidal
LAC
at TEN
12
Jaylen Warren
PIT
vs. IND
13
Chase Brown
CIN
vs. CHI
14
Ashton Jeanty
LV
vs. JAC
15
D'Andre Swift
CHI
at CIN
16
Travis Etienne Jr.
JAC
at LV
17
Kareem Hunt
KC
at BUF
18
Tyrone Tracy Jr.
NYG
vs. SF
19
Rhamondre Stevenson
NE
vs. ATL
20
J.K. Dobbins
DEN
at HOU
21
Bam Knight
ARI
at DAL
22
Zach Charbonnet
SEA
at WAS
23
Rico Dowdle
CAR
at GB
24
Alvin Kamara
NO
at LAR
25
Kenneth Walker III
SEA
at WAS
26
David Montgomery
DET
vs. MIN
27
Jacory Croskey-Merritt
WAS
vs. SEA
28
Woody Marks
HOU
vs. DEN
29
Chuba Hubbard
CAR
at GB
30
Aaron Jones Sr.
MIN
at DET
31
Tony Pollard
TEN
vs. LAC
32
RJ Harvey
DEN
at HOU
33
Tyjae Spears
TEN
vs. LAC
34
Jordan Mason
MIN
at DET
35
TreVeyon Henderson
NE
vs. ATL
36
Brashard Smith
KC
at BUF
37
Nick Chubb
HOU
vs. DEN
38
Kyle Monangai
CHI
at CIN
39
Kenneth Gainwell
PIT
vs. IND
40
Samaje Perine
CIN
vs. CHI
41
Blake Corum
LAR
vs. NO
42
Tyler Allgeier
ATL
at NE
43
Justice Hill
BAL
at MIA
44
Emanuel Wilson
GB
vs. CAR
45
Bhayshul Tuten
JAC
at LV
46
Emari Demercado
ARI
at DAL
47
Devin Singletary
NYG
vs. SF
48
Ollie Gordon II
MIA
vs. BAL
49
Jeremy McNichols
WAS
vs. SEA
50
Brian Robinson Jr.
SF
at NYG
51
Devin Neal
NO
at LAR
52
Jaydon Blue
DAL
vs. ARI
53
Raheem Mostert
LV
vs. JAC
54
Ty Johnson
BUF
vs. KC
55
Keaton Mitchell
BAL
at MIA
56
Ray Davis
BUF
vs. KC
57
Jaylen Wright
MIA
vs. BAL
58
Ameer Abdullah
IND
at PIT
59
Jaret Patterson
LAC
at TEN
60
Kyle Juszczyk
SF
at NYG
Week 9 Fantasy Wide Receiver Rankings
RK
Player
TM
Opponent
1
Ja'Marr Chase
CIN
vs. CHI
2
Puka Nacua
LAR
vs. NO
3
Jaxon Smith-Njigba
SEA
at WAS
4
CeeDee Lamb
DAL
vs. ARI
5
Amon-Ra St. Brown
DET
vs. MIN
6
Rashee Rice
KC
at BUF
7
Justin Jefferson
MIN
at DET
8
Drake London
ATL
at NE
9
Nico Collins
HOU
vs. DEN
10
Rome Odunze
CHI
at CIN
11
Davante Adams
LAR
vs. NO
12
Michael Pittman Jr.
IND
vs. LAC
13
Zay Flowers
BAL
at MIA
14
George Pickens
DAL
vs. ARI
15
Ladd McConkey
LAC
at TEN
16
Jaylen Waddle
MIA
vs. BAL
17
DK Metcalf
PIT
vs. IND
18
Tetairoa McMillan
CAR
at GB
19
Chris Olave
NO
at LAR
20
Marvin Harrison Jr.
ARI
at DAL
21
Courtland Sutton
DEN
at HOU
22
Stefon Diggs
NE
vs. ATL
23
Brian Thomas Jr.
JAC
at LV
24
Wan'Dale Robinson
NYG
vs. SF
25
Tee Higgins
CIN
vs. CHI
26
Terry McLaurin
WAS
vs. SEA
27
Xavier Worthy
KC
at BUF
28
Keenan Allen
LAC
at TEN
29
Khalil Shakir
BUF
vs. KC
30
Romeo Doubs
GB
vs. CAR
31
Jameson Williams
DET
vs. MIN
32
Deebo Samuel Sr.
WAS
vs. SEA
33
Quentin Johnston
LAC
at TEN
34
Jordan Addison
MIN
at DET
35
D.J. Moore
CHI
at CIN
36
Rashid Shaheed
NO
at LAR
37
Travis Hunter
JAC
at LV
38
Jakobi Meyers
LV
vs. JAC
39
Jauan Jennings
SF
at NYG
40
Josh Downs
IND
at PIT
41
Cooper Kupp
SEA
at WAS
42
Troy Franklin
DEN
at HOU
43
Tre Tucker
LV
vs. JAC
44
Christian Watson
GB
vs. CAR
45
Kayshon Boutte
NE
vs. ATL
46
Keon Coleman
BUF
vs. KC
47
Alec Pierce
IND
at PIT
48
Chimere Dike
TEN
vs. LAC
49
Matthew Golden
GB
vs. CAR
50
Darnell Mooney
ATL
at NE
51
Calvin Austin
PIT
vs. IND
52
Olamide Zaccheaus
CHI
at CIN
53
Kendrick Bourne
SF
at NYG
54
Malik Washington
MIA
vs. BAL
55
Elic Ayomanor
TEN
vs. LAC
56
Jayden Higgins
HOU
vs. DEN
57
Hollywood Brown
KC
at BUF
58
Darius Slayton
NYG
vs. SF
59
Rashod Bateman
BAL
at MIA
60
Xavier Legette
CAR
at GB
Week 9 Fantasy Tight End Rankings
RK
Player
TM
Opponent
1
Trey McBride
ARI
at DAL
2
Tyler Warren
IND
at PIT
3
Tucker Kraft
GB
vs. CAR
4
Brock Bowers
LV
vs. JAC
5
Jake Ferguson
DAL
vs. ARI
6
George Kittle
SF
at NYG
7
Oronde Gadsden
LAC
at TEN
8
Sam LaPorta
DET
vs. MIN
9
Travis Kelce
KC
at BUF
10
Kyle Pitts Sr.
ATL
at NE
11
Mark Andrews
BAL
at MIA
12
Zach Ertz
WAS
vs. SEA
13
Dalton Kincaid
BUF
vs. KC
14
T.J. Hockenson
MIN
at DET
15
Dalton Schultz
HOU
vs. DEN
16
Juwan Johnson
NO
at LAR
17
Colston Loveland
CHI
at CIN
18
Evan Engram
DEN
at HOU
19
Hunter Henry
NE
vs. ATL
20
Theo Johnson
NYG
vs. SF
21
Jonnu Smith
PIT
vs. IND
22
Noah Fant
CIN
vs. CHI
23
Chig Okonkwo
TEN
vs. LAC
24
Pat Freiermuth
PIT
vs. IND
25
Hunter Long
JAC
at LV
26
AJ Barner
SEA
at WAS
27
Ja'Tavion Sanders
CAR
at GB
28
Isaiah Likely
BAL
at MIA
29
Tyler Higbee
LAR
vs. NO
30
Darnell Washington
PIT
vs. IND
31
Taysom Hill
NO
at LAR
32
Gunnar Helm
TEN
vs. LAC
Week 9 Fantasy Flex Rankings
RK
Player
Pos
TM
Opponent
1
Jonathan Taylor
RB
IND
at PIT
2
Christian McCaffrey
RB
SF
at NYG
3
Ja'Marr Chase
WR
CIN
vs. CHI
4
Jahmyr Gibbs
RB
DET
vs. MIN
5
Puka Nacua
WR
LAR
vs. NO
6
Jaxon Smith-Njigba
WR
SEA
at WAS
7
Bijan Robinson
RB
ATL
at NE
8
De'Von Achane
RB
MIA
vs. BAL
9
CeeDee Lamb
WR
DAL
vs. ARI
10
Amon-Ra St. Brown
WR
DET
vs. MIN
11
Derrick Henry
RB
BAL
at MIA
12
Josh Jacobs
RB
GB
vs. CAR
13
James Cook
RB
BUF
vs. KC
14
Rashee Rice
WR
KC
at BUF
15
Javonte Williams
RB
DAL
vs. ARI
16
Kyren Williams
RB
LAR
vs. NO
17
Trey McBride
TE
ARI
at DAL
18
Justin Jefferson
WR
MIN
at DET
19
Kimani Vidal
RB
LAC
at TEN
20
Drake London
WR
ATL
at NE
21
Nico Collins
WR
HOU
vs. DEN
22
Rome Odunze
WR
CHI
at CIN
23
Jaylen Warren
RB
PIT
vs. IND
24
Chase Brown
RB
CIN
vs. CHI
25
Ashton Jeanty
RB
LV
vs. JAC
26
Davante Adams
WR
LAR
vs. NO
27
Michael Pittman Jr.
WR
IND
vs. LAC
28
D'Andre Swift
RB
CHI
at CIN
29
Zay Flowers
WR
BAL
at MIA
30
George Pickens
WR
DAL
vs. ARI
31
Ladd McConkey
WR
LAC
at TEN
32
Jaylen Waddle
WR
MIA
vs. BAL
33
DK Metcalf
WR
PIT
vs. IND
34
Tetairoa McMillan
WR
CAR
at GB
35
Chris Olave
WR
NO
at LAR
36
Tyler Warren
TE
IND
at PIT
37
Tucker Kraft
TE
GB
vs. CAR
38
Marvin Harrison Jr.
WR
ARI
at DAL
39
Courtland Sutton
WR
DEN
at HOU
40
Travis Etienne Jr.
RB
JAC
at LV
41
Kareem Hunt
RB
KC
at BUF
42
Brock Bowers
TE
LV
vs. JAC
43
Jake Ferguson
TE
DAL
vs. ARI
44
Tyrone Tracy Jr.
RB
NYG
vs. SF
45
George Kittle
TE
SF
at NYG
46
Oronde Gadsden
TE
LAC
at TEN
47
Rhamondre Stevenson
RB
NE
vs. ATL
48
J.K. Dobbins
RB
DEN
at HOU
49
Bam Knight
RB
ARI
at DAL
50
Zach Charbonnet
RB
SEA
at WAS
51
Rico Dowdle
RB
CAR
at GB
52
Stefon Diggs
WR
NE
vs. ATL
53
Brian Thomas Jr.
WR
JAC
at LV
54
Wan'Dale Robinson
WR
NYG
vs. SF
55
Tee Higgins
WR
CIN
vs. CHI
56
Terry McLaurin
WR
WAS
vs. SEA
57
Xavier Worthy
WR
KC
at BUF
58
Sam LaPorta
TE
DET
vs. MIN
59
Travis Kelce
TE
KC
at BUF
60
Keenan Allen
WR
LAC
at TEN
61
Khalil Shakir
WR
BUF
vs. KC
62
Alvin Kamara
RB
NO
at LAR
63
Kenneth Walker III
RB
SEA
at WAS
64
David Montgomery
RB
DET
vs. MIN
65
Romeo Doubs
WR
GB
vs. CAR
66
Jameson Williams
WR
DET
vs. MIN
67
Deebo Samuel Sr.
WR
WAS
vs. SEA
68
Quentin Johnston
WR
LAC
at TEN
69
Jordan Addison
WR
MIN
at DET
70
Kyle Pitts Sr.
TE
ATL
at NE
71
D.J. Moore
WR
CHI
at CIN
72
Rashid Shaheed
WR
NO
at LAR
73
Travis Hunter
WR
JAC
at LV
74
Jacory Croskey-Merritt
RB
WAS
vs. SEA
75
Woody Marks
RB
HOU
vs. DEN
76
Chuba Hubbard
RB
CAR
at GB
77
Aaron Jones Sr.
RB
MIN
at DET
78
Tony Pollard
RB
TEN
vs. LAC
79
RJ Harvey
RB
DEN
at HOU
80
Tyjae Spears
RB
TEN
vs. LAC
81
Jakobi Meyers
WR
LV
vs. JAC
82
Jauan Jennings
WR
SF
at NYG
83
Josh Downs
WR
IND
at PIT
84
Jordan Mason
RB
MIN
at DET
85
TreVeyon Henderson
RB
NE
vs. ATL
86
Brashard Smith
RB
KC
at BUF
87
Nick Chubb
RB
HOU
vs. DEN
88
Cooper Kupp
WR
SEA
at WAS
89
Mark Andrews
TE
BAL
at MIA
90
Troy Franklin
WR
DEN
at HOU
91
Tre Tucker
WR
LV
vs. JAC
92
Christian Watson
WR
GB
vs. CAR
93
Kayshon Boutte
WR
NE
vs. ATL
94
Zach Ertz
TE
WAS
vs. SEA
95
Keon Coleman
WR
BUF
vs. KC
96
Alec Pierce
WR
IND
at PIT
97
Chimere Dike
WR
TEN
vs. LAC
98
Dalton Kincaid
TE
BUF
vs. KC
99
Matthew Golden
WR
GB
vs. CAR
100
T.J. Hockenson
TE
MIN
at DET
Week 9 Fantasy Kicker Rankings
RK
Player
TM
Opponent
1
Brandon Aubrey
DAL
vs. ARI
2
Tyler Loop
BAL
at MIA
3
Jake Bates
DET
vs. MIN
4
Cameron Dicker
LAC
at TEN
5
Chris Boswell
PIT
vs. IND
6
Matt Prater
BUF
vs. KC
7
Ka'imi Fairbairn
HOU
vs. DEN
8
Jason Myers
SEA
at WAS
9
Michael Badgley
IND
at PIT
10
Cairo Santos
CHI
at CIN
11
Brandon McManus
GB
vs. CAR
12
Eddy Pineiro
SF
at NYG
13
Andres Borregales
NE
vs. ATL
14
Riley Patterson
MIA
vs. BAL
15
Evan McPherson
CIN
vs. CHI
16
Cam Little
JAC
at LV
17
Will Reichard
MIN
at DET
18
Joshua Karty
LAR
vs. NO
19
Harrison Butker
KC
at BUF
20
Parker Romo
ATL
at NE
21
Joey Slye
TEN
vs. LAC
22
Graham Gano
NYG
vs. SF
23
Chad Ryland
ARI
at DAL
24
Daniel Carlson
LV
vs. JAC
25
Matthew Wright
WAS
vs. SEA
26
Wil Lutz
DEN
at HOU
27
Blake Grupe
NO
at LAR
28
Ryan Fitzgerald
CAR
at GB
Week 9 Fantasy Defense/DST Rankings
RK
Player
TM
Opponent
1
Rams
LAR
vs. NO
2
Chargers
LAC
at TEN
3
Lions
DET
vs. MIN
4
Packers
GB
vs. CAR
5
Patriots
NE
vs. ATL
6
Jaguars
JAC
at LV
7
Broncos
DEN
at HOU
8
Seahawks
SEA
at WAS
9
49ers
SF
at NYG
10
Colts
IND
at PIT
11
Ravens
BAL
at MIA
12
Bears
CHI
at CIN
13
Bengals
CIN
vs. CHI
14
Texans
HOU
vs. DEN
15
Giants
NYG
vs. SF
16
Steelers
PIT
vs. IND
17
Commanders
WAS
vs. SEA
18
Cowboys
DAL
vs. ARI
19
Falcons
ATL
at NE
20
Raiders
LV
vs. JAC
21
Dolphins
MIA
vs. BAL
22
Chiefs
KC
at BUF
23
Panthers
CAR
at GB
24
Bills
BUF
vs. KC
25
Saints
NO
at LAR
26
Vikings
MIN
at DET
27
Titans
TEN
vs. LAC
28
Cardinals
ARI
at DAL