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High School

California High School Football Final Scores - October 9

Check out the CIF final scores from Friday night's California high school football action across the Golden State
Sam Brown|
Photo by Eric Taylor

The 2026 California high school football season continued with another massive Friday night of action on October 9, and High School On SI has final scores from around the Golden State.

Here are the California high school football scores from Friday, October 9, 2026.

California High School Football Final Scores - October 9

Agoura 29, Oak Park 21

Alhambra 56, Dougherty Valley 0

Alpaugh 50, Valley Oaks Charter 3

Amador Valley 28, Foothill 0

Antioch 40, Deer Valley 12

Aptos 28, Watsonville 13

Aquinas 56, Heritage Christian 0

Argonaut 34, Union Mine 21

Arleta 21, Monroe 20

Arlington 27, Heritage 20

Arroyo 48, El Monte 14

Arroyo Grande 21, San Luis Obispo 14

Arvin 21, West 14

Atwater 14, Los Banos 13

Bakersfield 63, Stockdale 0

Bakersfield Christian 38, Tehachapi 0

Banning 49, Twentynine Palms 20

Bassett 63, Workman 14

Bell 31, South Gate 26

Bell Gardens 20, Montebello 3

Big Valley Christian 35, Bret Harte 33

Birmingham 56, Taft 19

Bishop Amat 28, Chaminade 7

Bonita 45, Northview 16

Bonita Vista 50, Castle Park 6

Boron 38, Immanuel Christian 0

Bradshaw Christian 27, El Dorado 19

Brea Olinda 28, Aliso Niguel 17

Bullard 21, Sanger 20

Burbank 35, Monrovia 6

Burroughs 35, Gabrielino 7

Cabrillo 56, Santa Maria 18

Calabasas 44, Camarillo 42

Calaveras 45, Summerville 7

Calvary Chapel 31, Legacy College Prep 0

Calvary Chapel 14, Valencia 12

Campolindo 27, Miramonte 7

Cardinal Newman 40, San Marin 0

Carlsbad 38, Mission Hills 21

Caruthers 28, Fowler 21

Cathedral 41, St. Paul 18

Cathedral Catholic 49, La Jolla 7

Central Catholic 43, Manteca 13

Central East 27, Clovis 0

Central Valley 55, Pacheco 7

Central Valley Christian 42, Golden West 14

Chaparral 42, Norco 16

Chatsworth 27, Granada Hills Charter 24

Chester 42, Plumas Charter 14

Chico 35, Shasta 7

Chowchilla 41, Firebaugh 0

Citrus Valley 35, Redlands East Valley 0

Claremont 28, Chino 25

Cleveland 37, El Camino Real 20

Cloverdale 27, Kelseyville 19

Clovis East 29, Clovis North 28

Coachella Valley 49, Desert Mirage 18

Coalinga 20, Liberty 0

Colfax 35, Marysville 0

College Park 43, Petaluma 26

Cornerstone Christian 53, River Springs 14

Corona del Mar 28, Tustin 14

Costa Mesa 32, Anaheim 29

Crean Lutheran 30, Capistrano Valley 22

CSDR 70, Entrepreneur 6

Culver City 51, West 12

Cuyama Valley 36, Frazier Mountain 12

Del Oro 35, Jesuit 30

Desert 75, Lone Pine 16

Desert Christian Academy 19, Linfield Christian 12

Destiny Christian Academy 40, Antelope 20

Don Lugo 42, Walnut 8

Dorsey 41, Marquez 21

Dos Palos 20, Mendota 13

Downey 46, Warren 18

Duarte 25, Azusa 15

Dublin 24, Clayton Valley Charter 21

East Nicolaus 36, Durham 19

Eastlake 34, Montgomery 0

Edison 21, Tracy 14

El Capitan 56, Monte Vista 0

Elk Grove 55, Cosumnes Oaks 28

Elsinore 40, Temescal Canyon 21

Escalon 31, Hughson 14

Etna 50, Weed 6

Flintridge Prep 33, Cate 25

Folsom 49, Whitney 25

Foothill 35, River Valley 14

Francis Parker 81, Julian 0

Franklin 48, Laguna Creek 0

Fresno Christian 12, Tranquillity 7

Gahr 16, Norwalk 14

Garden Grove 20, Santa Ana 13

Garfield 54, South East 34

Glendora 42, Ayala 0

Godinez Fundamental 35, Century 0

Golden Sierra 70, Esparto 0

Golden Valley 30, Castaic 9

Grace 56, Del Sol 49

Granite Hills 35, Corcoran 7

Granite Hills 35, Steele Canyon 7

Great Oak 35, Santiago 27

Greenfield 14, Seaside 7

Gunn 38, MacDonald 7

Gustine 30, Modesto Christian 12

Hart 42, West Ranch 7

Helix 49, Grossmont 12

Hemet 41, Citrus Hill 16

Heritage 56, Emerald 0

Herlong 30, Westwood 0

Hill 47, Mt. Pleasant 6

Hillcrest 42, Perris 0

Hilltop 20, Mar Vista 19

Hilmar 35, Sonora 29

Hollywood 40, Bernstein 20

Hoover 43, Belmont 7

Huntington Beach 21, Dana Hills 16

Immanuel 28, Dinuba 14

Inglewood 26, Palos Verdes 23

James Logan 31, Berkeley 0

Jefferson 50, Santee 21

Johansen 49, Ceres 24

Jurupa Valley 19, San Bernardino 8

Justin-Siena 64, Healdsburg 18

Kairos Public 21, Valley 6

Kennedy 48, Armijo 24

Kennedy 63, Delano 6

Kennedy 56, Sylmar 22

Kerman 32, Exeter 22

Kern Valley 14, Del Oro 13

King 17, Temecula Valley 7

King City 35, Everett Alvarez 0

Kingsburg 37, Washington Union 6

La Canada 7, Muir 0

La Serna 56, La Mirada 19

Lancaster 42, Knight 0

Las Plumas 39, Gridley 35

Lassen 56, Central Valley 6

Lathrop 43, Livingston 10

Lawndale 45, Peninsula 6

Leigh 20, Pioneer 17

Liberty 38, Frontier 26

Liberty 41, Orange Vista 14

Liberty Ranch 54, Amador 10

Lincoln 43, St. Augustine 15

Lincoln 48, Wheatland 32

Lincoln 21, Wilson 6

Lindhurst 58, San Juan 0

Locke 18, Dymally 8

Malibu 44, Desert Christian 30

Manual Arts 24, Dr. Maya Angelou Community 19

Maranatha Christian 20, Classical Academy 15

Marin Catholic 28, Windsor 27

Marina 28, Harbor 21

Marina 32, Laguna Hills 31

Mariposa County 30, Delhi 0

Mary Star of the Sea 63, Bosco Tech 6

Mater Dei 41, JSerra Catholic 7

Mater Dei Catholic 52, Olympian 14

Maywood CES 7, Contreras 6

McFarland 7, Mira Monte 0

Menlo-Atherton 23, Menlo School 16

Merced 61, Buhach Colony 0

Middletown 22, St. Helena 21

Mills 35, Lynbrook 0

Minarets 38, Yosemite 0

Mira Costa 56, Leuzinger 0

Mira Mesa 34, Madison 14

Monache 21, Mt. Whitney 12

Montclair 21, Rowland 20

Monte Vista 28, California 21

Moorpark 38, Rio Mesa 20

Moreno Valley 31, Valley View 21

Mountain Empire 41, Calipatria 14

Mt. Eden 26, Encinal 10

Murrieta Mesa 26, Vista Murrieta 21

Newbury Park 21, Pacifica 16

Newport Harbor 44, Tesoro 19

Nipomo 34, Paso Robles 0

Nogales 21, Chaffey 14

Nordhoff 30, Channel Islands 10

North 12, East Bakersfield 7

North 12, Santa Monica 0

Notre Dame 49, Arrowhead Christian 6

Notre Dame (SO) 49, Loyola 21

O'Farrell Charter 49, Victory Christian Academy 6

Oak Grove 28, San Jose 13

Oakmont 38, Bear River 32

Oaks Christian 42, Simi Valley 35

Ocean View 47, Saddleback 0

Oceanside 38, Del Norte 7

Ontario 45, Sierra Vista 21

Orange 53, Segerstrom 7

Orosi 56, Lindsay 7

Oxnard 27, Buena 24

Pacifica 31, Northwood 24

PAL Academy 54, Tehillah Christian Academy 44

Palmdale 51, Antelope Valley 7

Palo Alto 35, Burlingame 21

Palo Verde Valley 21, Vincent Memorial 7

Paloma Valley 48, JW North 34

Paraclete 58, Bishop Montgomery 0

Paradise 41, Colusa 3

Paramount 55, Santa Fe 28

Patrick Henry 43, Mount Miguel 6

Patterson 41, East Union 31

Piedmont 35, Arroyo 20

Pinole Valley 35, St. Patrick-St. Vincent 21

Pioneer 21, Lynwood 13

Pitman 42, Modesto 7

Pittsburg 41, Liberty 19

Placer 64, Del Campo 6

Pleasant Valley 52, Enterprise 28

Point Loma 51, Scripps Ranch 14

Pomona 55, Ganesha 7

Ponderosa 35, Bella Vista 29

Portola 14, Hamilton 12

Potter Valley 16, Round Valley 8

Priory 51, Elsie Allen 6

Quartz Hill 51, Littlerock 0

Ramona 38, Pacific 14

Ramona 50, San Pasqual 29

Rancho Bernardo 45, El Camino 17

Rancho Dominguez 34, Hawkins 0

Redwood Christian 51, San Lorenzo 20

Reedley 28, Hanford West 0

Ridgeview 46, Golden Valley 18

Rio Vista 40, Mesa Verde 21

Ripon Christian 17, Orestimba 6

River City 28, Wood 0

River Islands 41, Riverbank 0

Rocklin 31, Granite Bay 10

Rosemont 41, Galt 21

Royal 21, Dos Pueblos 17

Roybal 34, Mendez 0

Rubidoux 52, La Sierra 36

Salinas 43, Monterey 14

San Clemente 40, Los Alamitos 0

San Dimas 33, Diamond Ranch 8

San Fernando 38, Panorama 21

San Jacinto 48, Tahquitz 7

San Joaquin Memorial 56, Sunnyside 8

San Leandro 22, Hayward 21

San Marcos 30, Santa Paula 13

San Mateo 28, Mountain View 14

San Rafael 33, Santa Rosa 6

San Ramon Valley 42, Livermore 7

San Ysidro 25, Sweetwater 23

Santa Margarita 27, Servite 3

Santa Rosa Academy 31, Alhambra 26

Santa Teresa 49, Leland 18

Santa Ynez 35, Pioneer Valley 6

Saratoga 28, El Camino 9

Saugus 52, Canyon 21

Savanna 84, Magnolia 52

Selma 33, Sierra Pacific 25

Sierra 25, Avenal 18

Sierra 13, Mountain House 0

Sierra Canyon 58, Serra 0

Sonora 17, Westminster 14

South 49, Beverly Hills 0

South Pasadena 49, Crescenta Valley 21

Southwest SD 31, Chula Vista 20

St. Anthony 17, La Salle 14

St. Bernard 47, Cantwell-Sacred Heart of Mary 14

St. Genevieve 42, Verbum Dei Jesuit 7

St. John Bosco 28, Orange Lutheran 14

St. Joseph 42, Lompoc 0

St. Margaret's 24, Portola 15

Stone Ridge Christian 44, Waterford 14

Sunny Hills 17, Esperanza 14

Tabor Academy 20, Oak Ridge 17

Temecula Prep 28, Hamilton 14

Temple City 42, Mark Keppel 12

Templeton 14, Atascadero 3

Terra Nova 31, South San Francisco 21

Torrance 46, El Segundo 13

Torrey Pines 22, Poway 7

Trabuco Hills 49, Foothill 42

Trinity 30, Fall River 0

Tulare Union 29, Hanford 22

Twelve Bridges 43, Nevada Union 6

Ukiah 21, Rancho Cotate 18

University 22, Estancia 21

University Prep 39, Yreka 0

Valley Center 48, Mt. Carmel 15

Valley Christian 35, Village Christian 7

Valley Oaks CES 46, Sherman Oaks CES 0

Vasquez 66, Whittier Christian 44

Ventura 24, Santa Barbara 21

Verdugo Hills 56, Fulton 0

Villa Park 36, La Habra 33

Vintage 49, Casa Grande 6

Vista del Lago 49, Christian Brothers 17

Wasco 27, Chavez 13

Washington 20, American 6

West Campus 50, Futures 0

West Covina 35, Diamond Bar 21

West Hills 12, Santana 3

West Park 35, Cordova 0

West Valley 34, Anderson 0

Western Christian 69, Capistrano Valley Christian 34

Westlake 42, Thousand Oaks 10

Westview 70, Escondido 14

Whittier 55, Glenn 0

Wilcox 38, King's Academy 29

Williams 29, Maxwell 19

Willits 20, Upper Lake 12

Woodcreek 51, Rio Americano 8

Woodlake 41, Strathmore 7

Woodland 41, Casa Roble 27

Xavier Prep 14, Palm Desert 3

Yuba City 35, Roseville 7

Scores Not Reported

Acalanes vs. Las Lomas

Alta Loma vs. Los Osos

Anzar vs. Emery

Aragon vs. Capuchino

Beaumont vs. Redlands

Beckman vs. Irvine

Biggs vs. Quincy

Branham vs. Piedmont Hills

Buchanan vs. Clovis West

Buena Park vs. Los Amigos

Burbank vs. Johnson

Burney vs. Tulelake

Canoga Park vs. Van Nuys

Canyon Springs vs. Lakeside

Carlmont vs. Hillsdale

Carmel vs. Alisal

Carpinteria vs. Santa Clara

Carson vs. Banning

Castro Valley vs. Tennyson

Centennial vs. Cabrillo

Cerritos vs. Mayfair

Charter Oak vs. Colony

Christian vs. University City

Compton vs. Compton Early College

Corning vs. Live Oak

Corona vs. Roosevelt

Coronado vs. Morse

Crawford vs. Canyon Hills

De Anza vs. Vallejo

Del Mar vs. Gunderson

Delta vs. Vacaville Christian

Denair vs. Le Grand

Downey vs. Gregori

El Camino vs. Natomas

El Diamante vs. Lemoore

El Dorado vs. El Toro

Enochs vs. Turlock

Escondido Charter vs. Coastal Academy

Fillmore vs. Hueneme

Foothill vs. Red Bluff

Foothill vs. South

Foresthill vs. Valley Christian

George Washington Prep vs. King/Drew

Golden Valley vs. El Capitan

Grant vs. McClatchy

Hamilton vs. Westchester

Hercules vs. Kennedy

Highlands vs. Woodland Christian

Hoopa Valley vs. McKinleyville

Hoover vs. Kearny

Imperial vs. Calexico

Independence vs. Highland

Jefferson vs. Fremont

Katella vs. Rancho Alamitos

Kennedy vs. Newark Memorial

Kimball vs. Lincoln

La Costa Canyon vs. San Marcos

Lighthouse Christian vs. Vista Meridian

Lodi vs. St. Mary's

Los Angeles vs. Diego Rivera

Maranatha vs. Ontario Christian

Millikan vs. Lakewood

Mission Bay vs. San Diego

Moreau Catholic vs. Bishop O'Dowd

Mountain View vs. South El Monte

Murrieta Valley vs. Centennial

Napa vs. Sonoma Valley

Palisades vs. University

Palm Springs vs. Shadow Hills

Parlier vs. Farmersville

Pierce vs. Willows

Poly vs. North Hollywood

Prospect vs. Independence

R vs. Riverdale

Rancho Mirage vs. La Quinta

Richmond vs. Albany

Righetti vs. Mission College Prep

Rodriguez vs. Vacaville

Roosevelt vs. Huntington Park

Rosamond vs. California City

Saint Francis vs. SICP

Saint Mary's vs. El Cerrito

Salesian vs. Bishop Alemany

San Jacinto Leadership Academy vs. California Lutheran

San Juan Hills vs. Edison

Sheldon vs. Monterey Trail

SPXSMA vs. St. Francis

Sutter vs. Dixon

Torres vs. Roosevelt

Trinity Classical Academy vs. Lancaster Baptist

Trona vs. Mojave

Tulare Western vs. Redwood

Valhalla vs. El Cajon Valley

Venice vs. Fairfax

Vista del Lago vs. Rancho Verde

Warner vs. San Pasqual Academy

West Shores vs. Borrego Springs

Western vs. Troy

Wilson vs. La Puente

Woodside vs. Half Moon Bay

Yucaipa vs. Cajon

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Published
Sam Brown
SAM BROWN

Sam Brown covers high school sports as well as NCAA football and basketball. Sam began his professional career as a high school sports reporter for The Tennessean in Nashville where he covered boys and girls prep sports full-time and helped cover Vanderbilt football, Tennessee Titans football and Nashville Predators hockey. He graduated from Middle Tennessee State University with a double major in journalism and communication studies and currently lives in Seattle with his girlfriend and dog.  

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