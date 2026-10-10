California High School Football Final Scores - October 9
The 2026 California high school football season continued with another massive Friday night of action on October 9, and High School On SI has final scores from around the Golden State.
Here are the California high school football scores from Friday, October 9, 2026.
California High School Football Final Scores - October 9
Agoura 29, Oak Park 21
Alhambra 56, Dougherty Valley 0
Alpaugh 50, Valley Oaks Charter 3
Amador Valley 28, Foothill 0
Antioch 40, Deer Valley 12
Aptos 28, Watsonville 13
Aquinas 56, Heritage Christian 0
Argonaut 34, Union Mine 21
Arleta 21, Monroe 20
Arlington 27, Heritage 20
Arroyo 48, El Monte 14
Arroyo Grande 21, San Luis Obispo 14
Arvin 21, West 14
Atwater 14, Los Banos 13
Bakersfield 63, Stockdale 0
Bakersfield Christian 38, Tehachapi 0
Banning 49, Twentynine Palms 20
Bassett 63, Workman 14
Bell 31, South Gate 26
Bell Gardens 20, Montebello 3
Big Valley Christian 35, Bret Harte 33
Birmingham 56, Taft 19
Bishop Amat 28, Chaminade 7
Bonita 45, Northview 16
Bonita Vista 50, Castle Park 6
Boron 38, Immanuel Christian 0
Bradshaw Christian 27, El Dorado 19
Brea Olinda 28, Aliso Niguel 17
Bullard 21, Sanger 20
Burbank 35, Monrovia 6
Burroughs 35, Gabrielino 7
Cabrillo 56, Santa Maria 18
Calabasas 44, Camarillo 42
Calaveras 45, Summerville 7
Calvary Chapel 31, Legacy College Prep 0
Calvary Chapel 14, Valencia 12
Campolindo 27, Miramonte 7
Cardinal Newman 40, San Marin 0
Carlsbad 38, Mission Hills 21
Caruthers 28, Fowler 21
Cathedral 41, St. Paul 18
Cathedral Catholic 49, La Jolla 7
Central Catholic 43, Manteca 13
Central East 27, Clovis 0
Central Valley 55, Pacheco 7
Central Valley Christian 42, Golden West 14
Chaparral 42, Norco 16
Chatsworth 27, Granada Hills Charter 24
Chester 42, Plumas Charter 14
Chico 35, Shasta 7
Chowchilla 41, Firebaugh 0
Citrus Valley 35, Redlands East Valley 0
Claremont 28, Chino 25
Cleveland 37, El Camino Real 20
Cloverdale 27, Kelseyville 19
Clovis East 29, Clovis North 28
Coachella Valley 49, Desert Mirage 18
Coalinga 20, Liberty 0
Colfax 35, Marysville 0
College Park 43, Petaluma 26
Cornerstone Christian 53, River Springs 14
Corona del Mar 28, Tustin 14
Costa Mesa 32, Anaheim 29
Crean Lutheran 30, Capistrano Valley 22
CSDR 70, Entrepreneur 6
Culver City 51, West 12
Cuyama Valley 36, Frazier Mountain 12
Del Oro 35, Jesuit 30
Desert 75, Lone Pine 16
Desert Christian Academy 19, Linfield Christian 12
Destiny Christian Academy 40, Antelope 20
Don Lugo 42, Walnut 8
Dorsey 41, Marquez 21
Dos Palos 20, Mendota 13
Downey 46, Warren 18
Duarte 25, Azusa 15
Dublin 24, Clayton Valley Charter 21
East Nicolaus 36, Durham 19
Eastlake 34, Montgomery 0
Edison 21, Tracy 14
El Capitan 56, Monte Vista 0
Elk Grove 55, Cosumnes Oaks 28
Elsinore 40, Temescal Canyon 21
Escalon 31, Hughson 14
Etna 50, Weed 6
Flintridge Prep 33, Cate 25
Folsom 49, Whitney 25
Foothill 35, River Valley 14
Francis Parker 81, Julian 0
Franklin 48, Laguna Creek 0
Fresno Christian 12, Tranquillity 7
Gahr 16, Norwalk 14
Garden Grove 20, Santa Ana 13
Garfield 54, South East 34
Glendora 42, Ayala 0
Godinez Fundamental 35, Century 0
Golden Sierra 70, Esparto 0
Golden Valley 30, Castaic 9
Grace 56, Del Sol 49
Granite Hills 35, Corcoran 7
Granite Hills 35, Steele Canyon 7
Great Oak 35, Santiago 27
Greenfield 14, Seaside 7
Gunn 38, MacDonald 7
Gustine 30, Modesto Christian 12
Hart 42, West Ranch 7
Helix 49, Grossmont 12
Hemet 41, Citrus Hill 16
Heritage 56, Emerald 0
Herlong 30, Westwood 0
Hill 47, Mt. Pleasant 6
Hillcrest 42, Perris 0
Hilltop 20, Mar Vista 19
Hilmar 35, Sonora 29
Hollywood 40, Bernstein 20
Hoover 43, Belmont 7
Huntington Beach 21, Dana Hills 16
Immanuel 28, Dinuba 14
Inglewood 26, Palos Verdes 23
James Logan 31, Berkeley 0
Jefferson 50, Santee 21
Johansen 49, Ceres 24
Jurupa Valley 19, San Bernardino 8
Justin-Siena 64, Healdsburg 18
Kairos Public 21, Valley 6
Kennedy 48, Armijo 24
Kennedy 63, Delano 6
Kennedy 56, Sylmar 22
Kerman 32, Exeter 22
Kern Valley 14, Del Oro 13
King 17, Temecula Valley 7
King City 35, Everett Alvarez 0
Kingsburg 37, Washington Union 6
La Canada 7, Muir 0
La Serna 56, La Mirada 19
Lancaster 42, Knight 0
Las Plumas 39, Gridley 35
Lassen 56, Central Valley 6
Lathrop 43, Livingston 10
Lawndale 45, Peninsula 6
Leigh 20, Pioneer 17
Liberty 38, Frontier 26
Liberty 41, Orange Vista 14
Liberty Ranch 54, Amador 10
Lincoln 43, St. Augustine 15
Lincoln 48, Wheatland 32
Lincoln 21, Wilson 6
Lindhurst 58, San Juan 0
Locke 18, Dymally 8
Malibu 44, Desert Christian 30
Manual Arts 24, Dr. Maya Angelou Community 19
Maranatha Christian 20, Classical Academy 15
Marin Catholic 28, Windsor 27
Marina 28, Harbor 21
Marina 32, Laguna Hills 31
Mariposa County 30, Delhi 0
Mary Star of the Sea 63, Bosco Tech 6
Mater Dei 41, JSerra Catholic 7
Mater Dei Catholic 52, Olympian 14
Maywood CES 7, Contreras 6
McFarland 7, Mira Monte 0
Menlo-Atherton 23, Menlo School 16
Merced 61, Buhach Colony 0
Middletown 22, St. Helena 21
Mills 35, Lynbrook 0
Minarets 38, Yosemite 0
Mira Costa 56, Leuzinger 0
Mira Mesa 34, Madison 14
Monache 21, Mt. Whitney 12
Montclair 21, Rowland 20
Monte Vista 28, California 21
Moorpark 38, Rio Mesa 20
Moreno Valley 31, Valley View 21
Mountain Empire 41, Calipatria 14
Mt. Eden 26, Encinal 10
Murrieta Mesa 26, Vista Murrieta 21
Newbury Park 21, Pacifica 16
Newport Harbor 44, Tesoro 19
Nipomo 34, Paso Robles 0
Nogales 21, Chaffey 14
Nordhoff 30, Channel Islands 10
North 12, East Bakersfield 7
North 12, Santa Monica 0
Notre Dame 49, Arrowhead Christian 6
Notre Dame (SO) 49, Loyola 21
O'Farrell Charter 49, Victory Christian Academy 6
Oak Grove 28, San Jose 13
Oakmont 38, Bear River 32
Oaks Christian 42, Simi Valley 35
Ocean View 47, Saddleback 0
Oceanside 38, Del Norte 7
Ontario 45, Sierra Vista 21
Orange 53, Segerstrom 7
Orosi 56, Lindsay 7
Oxnard 27, Buena 24
Pacifica 31, Northwood 24
PAL Academy 54, Tehillah Christian Academy 44
Palmdale 51, Antelope Valley 7
Palo Alto 35, Burlingame 21
Palo Verde Valley 21, Vincent Memorial 7
Paloma Valley 48, JW North 34
Paraclete 58, Bishop Montgomery 0
Paradise 41, Colusa 3
Paramount 55, Santa Fe 28
Patrick Henry 43, Mount Miguel 6
Patterson 41, East Union 31
Piedmont 35, Arroyo 20
Pinole Valley 35, St. Patrick-St. Vincent 21
Pioneer 21, Lynwood 13
Pitman 42, Modesto 7
Pittsburg 41, Liberty 19
Placer 64, Del Campo 6
Pleasant Valley 52, Enterprise 28
Point Loma 51, Scripps Ranch 14
Pomona 55, Ganesha 7
Ponderosa 35, Bella Vista 29
Portola 14, Hamilton 12
Potter Valley 16, Round Valley 8
Priory 51, Elsie Allen 6
Quartz Hill 51, Littlerock 0
Ramona 38, Pacific 14
Ramona 50, San Pasqual 29
Rancho Bernardo 45, El Camino 17
Rancho Dominguez 34, Hawkins 0
Redwood Christian 51, San Lorenzo 20
Reedley 28, Hanford West 0
Ridgeview 46, Golden Valley 18
Rio Vista 40, Mesa Verde 21
Ripon Christian 17, Orestimba 6
River City 28, Wood 0
River Islands 41, Riverbank 0
Rocklin 31, Granite Bay 10
Rosemont 41, Galt 21
Royal 21, Dos Pueblos 17
Roybal 34, Mendez 0
Rubidoux 52, La Sierra 36
Salinas 43, Monterey 14
San Clemente 40, Los Alamitos 0
San Dimas 33, Diamond Ranch 8
San Fernando 38, Panorama 21
San Jacinto 48, Tahquitz 7
San Joaquin Memorial 56, Sunnyside 8
San Leandro 22, Hayward 21
San Marcos 30, Santa Paula 13
San Mateo 28, Mountain View 14
San Rafael 33, Santa Rosa 6
San Ramon Valley 42, Livermore 7
San Ysidro 25, Sweetwater 23
Santa Margarita 27, Servite 3
Santa Rosa Academy 31, Alhambra 26
Santa Teresa 49, Leland 18
Santa Ynez 35, Pioneer Valley 6
Saratoga 28, El Camino 9
Saugus 52, Canyon 21
Savanna 84, Magnolia 52
Selma 33, Sierra Pacific 25
Sierra 25, Avenal 18
Sierra 13, Mountain House 0
Sierra Canyon 58, Serra 0
Sonora 17, Westminster 14
South 49, Beverly Hills 0
South Pasadena 49, Crescenta Valley 21
Southwest SD 31, Chula Vista 20
St. Anthony 17, La Salle 14
St. Bernard 47, Cantwell-Sacred Heart of Mary 14
St. Genevieve 42, Verbum Dei Jesuit 7
St. John Bosco 28, Orange Lutheran 14
St. Joseph 42, Lompoc 0
St. Margaret's 24, Portola 15
Stone Ridge Christian 44, Waterford 14
Sunny Hills 17, Esperanza 14
Tabor Academy 20, Oak Ridge 17
Temecula Prep 28, Hamilton 14
Temple City 42, Mark Keppel 12
Templeton 14, Atascadero 3
Terra Nova 31, South San Francisco 21
Torrance 46, El Segundo 13
Torrey Pines 22, Poway 7
Trabuco Hills 49, Foothill 42
Trinity 30, Fall River 0
Tulare Union 29, Hanford 22
Twelve Bridges 43, Nevada Union 6
Ukiah 21, Rancho Cotate 18
University 22, Estancia 21
University Prep 39, Yreka 0
Valley Center 48, Mt. Carmel 15
Valley Christian 35, Village Christian 7
Valley Oaks CES 46, Sherman Oaks CES 0
Vasquez 66, Whittier Christian 44
Ventura 24, Santa Barbara 21
Verdugo Hills 56, Fulton 0
Villa Park 36, La Habra 33
Vintage 49, Casa Grande 6
Vista del Lago 49, Christian Brothers 17
Wasco 27, Chavez 13
Washington 20, American 6
West Campus 50, Futures 0
West Covina 35, Diamond Bar 21
West Hills 12, Santana 3
West Park 35, Cordova 0
West Valley 34, Anderson 0
Western Christian 69, Capistrano Valley Christian 34
Westlake 42, Thousand Oaks 10
Westview 70, Escondido 14
Whittier 55, Glenn 0
Wilcox 38, King's Academy 29
Williams 29, Maxwell 19
Willits 20, Upper Lake 12
Woodcreek 51, Rio Americano 8
Woodlake 41, Strathmore 7
Woodland 41, Casa Roble 27
Xavier Prep 14, Palm Desert 3
Yuba City 35, Roseville 7
Scores Not Reported
Acalanes vs. Las Lomas
Alta Loma vs. Los Osos
Anzar vs. Emery
Aragon vs. Capuchino
Beaumont vs. Redlands
Beckman vs. Irvine
Biggs vs. Quincy
Branham vs. Piedmont Hills
Buchanan vs. Clovis West
Buena Park vs. Los Amigos
Burbank vs. Johnson
Burney vs. Tulelake
Canoga Park vs. Van Nuys
Canyon Springs vs. Lakeside
Carlmont vs. Hillsdale
Carmel vs. Alisal
Carpinteria vs. Santa Clara
Carson vs. Banning
Castro Valley vs. Tennyson
Centennial vs. Cabrillo
Cerritos vs. Mayfair
Charter Oak vs. Colony
Christian vs. University City
Compton vs. Compton Early College
Corning vs. Live Oak
Corona vs. Roosevelt
Coronado vs. Morse
Crawford vs. Canyon Hills
De Anza vs. Vallejo
Del Mar vs. Gunderson
Delta vs. Vacaville Christian
Denair vs. Le Grand
Downey vs. Gregori
El Camino vs. Natomas
El Diamante vs. Lemoore
El Dorado vs. El Toro
Enochs vs. Turlock
Escondido Charter vs. Coastal Academy
Fillmore vs. Hueneme
Foothill vs. Red Bluff
Foothill vs. South
Foresthill vs. Valley Christian
George Washington Prep vs. King/Drew
Golden Valley vs. El Capitan
Grant vs. McClatchy
Hamilton vs. Westchester
Hercules vs. Kennedy
Highlands vs. Woodland Christian
Hoopa Valley vs. McKinleyville
Hoover vs. Kearny
Imperial vs. Calexico
Independence vs. Highland
Jefferson vs. Fremont
Katella vs. Rancho Alamitos
Kennedy vs. Newark Memorial
Kimball vs. Lincoln
La Costa Canyon vs. San Marcos
Lighthouse Christian vs. Vista Meridian
Lodi vs. St. Mary's
Los Angeles vs. Diego Rivera
Maranatha vs. Ontario Christian
Millikan vs. Lakewood
Mission Bay vs. San Diego
Moreau Catholic vs. Bishop O'Dowd
Mountain View vs. South El Monte
Murrieta Valley vs. Centennial
Napa vs. Sonoma Valley
Palisades vs. University
Palm Springs vs. Shadow Hills
Parlier vs. Farmersville
Pierce vs. Willows
Poly vs. North Hollywood
Prospect vs. Independence
R vs. Riverdale
Rancho Mirage vs. La Quinta
Richmond vs. Albany
Righetti vs. Mission College Prep
Rodriguez vs. Vacaville
Roosevelt vs. Huntington Park
Rosamond vs. California City
Saint Francis vs. SICP
Saint Mary's vs. El Cerrito
Salesian vs. Bishop Alemany
San Jacinto Leadership Academy vs. California Lutheran
San Juan Hills vs. Edison
Sheldon vs. Monterey Trail
SPXSMA vs. St. Francis
Sutter vs. Dixon
Torres vs. Roosevelt
Trinity Classical Academy vs. Lancaster Baptist
Trona vs. Mojave
Tulare Western vs. Redwood
Valhalla vs. El Cajon Valley
Venice vs. Fairfax
Vista del Lago vs. Rancho Verde
Warner vs. San Pasqual Academy
West Shores vs. Borrego Springs
Western vs. Troy
Wilson vs. La Puente
Woodside vs. Half Moon Bay
Yucaipa vs. Cajon
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Sam Brown covers high school sports as well as NCAA football and basketball. Sam began his professional career as a high school sports reporter for The Tennessean in Nashville where he covered boys and girls prep sports full-time and helped cover Vanderbilt football, Tennessee Titans football and Nashville Predators hockey. He graduated from Middle Tennessee State University with a double major in journalism and communication studies and currently lives in Seattle with his girlfriend and dog.