North Carolina High School Football Schedule & Scores (NCHSAA) — August 28
The 2026 North Carolina high school football season continues on August 28 with nearly 200 matchups across the state on Friday night.
To see live updates and every final score from each classification in North Carolina, click on the scoreboard links below.
North Carolina High School Football Scores, Results, Live Updates - August 28
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Full North Carolina High School Football Scoreboard
There are 198 high school football games in North Carolina today. The first game, Asheville Christian Academy vs Candlelight Christian Academy, starts at 7 p.m.
There are 46 games featuring ranked teams, highlighted by Weddington vs Myers Park at 7 p.m.
Heritage vs. Millbrook — 7 p.m.
Westover vs. Gray's Creek — 7 p.m.
South Columbus vs. West Columbus — 7 p.m.
St. Pauls vs. Lumberton — 7 p.m.
West Johnston vs. Smithfield-Selma — 7 p.m.
Pender vs. Red Springs — 7 p.m.
Goldsboro vs. Greene Central — 7 p.m.
Willow Spring vs. Middle Creek — 7 p.m.
Ben L. Smith vs. Southern Guilford — 7 p.m.
South Lenoir vs. North Lenoir — 7 p.m.
Overhills vs. Harnett Central — 7 p.m.
East Columbus vs. Heide Trask — 7 p.m.
Eastern Wayne vs. C.B. Aycock — 7 p.m.
East Lincoln vs. Providence — 7 p.m.
Union vs. Southern Wayne — 7 p.m.
Martin County vs. Bertie — 7 p.m.
Beddingfield vs. Dixon — 7 p.m.
Roanoke Rapids vs. KIPP Pride — 7 p.m.
Leesville Road vs. Wake Forest — 7 p.m.
John A. Holmes vs. North Johnston — 7 p.m.
East Chapel Hill vs. Green Hope — 7 p.m.
South Stanly vs. Piedmont — 7 p.m.
White Oak vs. Richlands — 7 p.m.
West Craven vs. Wilson Prep — 7 p.m.
Knightdale vs. Enloe — 7 p.m.
Southern Durham vs. Jordan — 7 p.m.
South Granville vs. Vance County — 7 p.m.
South Brunswick vs. North Brunswick — 7 p.m.
Anson vs. Montgomery Central — 7 p.m.
Northern vs. Carrboro — 7 p.m.
Northside - Jacksonville vs. Jacksonville — 7 p.m.
Swansboro vs. Pamlico County — 7 p.m.
Kinston vs. Wallace-Rose Hill — 7 p.m.
Bartlett Yancey vs. American Leadership Academy-Johnston — 7 p.m.
South Central vs. Farmville Central — 7 p.m.
Lejeune vs. Lakewood — 7 p.m.
Green Level vs. Broughton — 7 p.m.
North Lincoln vs. Lincolnton — 7 p.m.
Forestview vs. East Gaston — 7 p.m.
Bessemer City vs. Huss — 7 p.m.
Rocky Mount Preparatory vs. Washington County — 7 p.m.
J.F. Webb vs. Warren County — 7 p.m.
Jack Britt vs. Hoggard — 7 p.m.
Howard vs. Trinity Christian — 7 p.m.
North Forsyth vs. T. Wingate Andrews — 7 p.m.
Gates County vs. Pasquotank County — 7 p.m.
SouthLake Christian Academy vs. Ravenscroft — 7 p.m.
College Prep & Leadership Academy vs. Mountain Island Charter — 7 p.m.
East Bladen vs. West Bladen — 7 p.m.
New Bern vs. Havelock — 7 p.m.
Apex Friendship vs. Lee County — 7 p.m.
Southeast Guilford vs. Ragsdale — 7 p.m.
Salisbury vs. North Rowan — 7 p.m.
Ledford Senior vs. East Davidson — 7 p.m.
Mount Zion Christian Academy vs. Faith Christian — 7 p.m.
Perquimans vs. Northampton County — 7 p.m.
Hertford County vs. SouthWest Edgecombe — 7 p.m.
Clayton vs. Southern Nash — 7 p.m.
Fuquay - Varina vs. Apex — 7 p.m.
East Mecklenburg vs. West Mecklenburg — 7 p.m.
Halifax Academy vs. Southampton Academy — 7 p.m.
Asheville Christian Academy vs. Candlelight Christian Academy — 7 p.m.
Independence vs. Corvian Community School — 7 p.m.
Triton vs. Hobbton — 7 p.m.
Northern Guilford vs. East Forsyth — 7 p.m.
Watauga vs. T.C. Roberson — 7 p.m.
Walkertown vs. Parkland — 7 p.m.
Rosewood vs. North Duplin — 7 p.m.
Phillip O. Berry Academy of Technology vs. Ashbrook — 7 p.m.
Currituck County vs. Deep Creek — 7 p.m.
Athens Drive vs. Cary — 7 p.m.
J.H. Rose vs. Washington — 7 p.m.
North Moore vs. Wake Christian Academy — 7 p.m.
West Iredell vs. North Iredell — 7 p.m.
Weddington vs. Myers Park — 7 p.m.
South Wake HomeSchool vs. John Paul II — 7 p.m.
West Cabarrus vs. Jay M. Robinson — 7 p.m.
Grapevine Faith Christian vs. Ambassador Christian — 7 p.m.
Elkin vs. North Stokes — 7 p.m.
Northwest Halifax vs. Bear Grass Charter — 7 p.m.
Mallard Creek vs. Maury — 7 p.m.
Croatan vs. Topsail — 7 p.m.
Providence HomeSchool vs. Cary Christian — 7 p.m.
Parkwood vs. Cuthbertson — 7 p.m.
Mount Tabor vs. Lake Norman — 7 p.m.
Cabarrus Stallions vs. Hickory Grove Christian — 7 p.m.
Page vs. Northwest Guilford — 7 p.m.
Rockingham County vs. Magna Vista — 7 p.m.
A.L. Brown vs. Concord — 7 p.m.
Starmount vs. East Surry — 7 p.m.
Sanderson vs. Riverside-Durham — 7 p.m.
North Mecklenburg vs. South Iredell — 7 p.m.
Webb vs. Asheville School (Independent) — 7 p.m.
North Raleigh Christian Academy vs. Southwest Onslow — 7 p.m.
South Stokes vs. West Stokes — 7 p.m.
North Davidson vs. Lexington Senior — 7 p.m.
Ayden - Grifton vs. North Pitt — 7 p.m.
Hayesville vs. Enka — 7 p.m.
Harrells Christian Academy vs. Wayne Christian — 7 p.m.
Providence Grove vs. Morehead — 7 p.m.
Mitchell vs. McDowell — 7 p.m.
Pine Lake Preparatory vs. East Rowan — 7 p.m.
West Forsyth vs. Grimsley — 7 p.m.
Oak Grove vs. Ronald Reagan — 7 p.m.
Central Davidson vs. Atkins — 7 p.m.
Reidsville vs. George Washington — 7 p.m.
E.E. Smith vs. Ashley — 7 p.m.
Panther Creek vs. Hillside — 7 p.m.
Seaforth vs. Southeast Alamance — 7 p.m.
Wilkes Central vs. McMichael — 7 p.m.
Rolesville vs. Providence Day — 7 p.m.
Christ the King vs. Grace Christian — 7 p.m.
Spring Creek vs. Southern Wayne — 7 p.m.
Thomasville vs. Cummings — 7 p.m.
Northeast Guilford vs. Eastern Alamance — 7 p.m.
South Point vs. Charlotte Latin — 7 p.m.
Glenn vs. R.J. Reynolds — 7 p.m.
Rocky Mount vs. East Wake — 7 p.m.
Rabun Gap-Nacoochee vs. Brownsburg — 7 p.m.
Charlotte Catholic vs. Charlotte Country Day School — 7 p.m.
Arendell Parrott Academy vs. Lawrence Academy — 7 p.m.
South Garner vs. Southern Lee — 7 p.m.
Pungo Christian Academy vs. Northeast Academy — 7 p.m.
Triangle Math and Science Academy vs. North East Carolina Prep — 7 p.m.
Langtree Charter Academy vs. South Rowan — 7 p.m.
West Rowan vs. Davie County — 7 p.m.
Community Christian vs. Liberty Christian Academy — 7 p.m.
Orange vs. Chapel Hill — 7 p.m.
Southeast Halifax vs. Louisburg — 7 p.m.
Cedar Ridge vs. Graham — 7 p.m.
Jones Senior vs. Columbia — 7 p.m.
Monroe vs. West Charlotte — 7 p.m.
Maryland School for the Deaf vs. Rocky Mount Academy — 7 p.m.
Metrolina Christian Academy vs. High Point Christian Academy — 7 p.m.
West Carteret vs. East Carteret — 7 p.m.
Cox Mill vs. Rocky River — 7 p.m.
Southern Alamance vs. Henry — 7 p.m.
Harding University vs. Garinger — 7 p.m.
East Duplin vs. Princeton — 7 p.m.
Cleveland vs. Corinth Holders — 7 p.m.
Southside vs. North Edgecombe — 7 p.m.
Halifax County vs. Person — 7 p.m.
Chatham Central vs. Jordan-Matthews — 7 p.m.
Southwest Guilford vs. Western Alamance — 7 p.m.
Wakefield vs. Holly Springs — 7 p.m.
David W. Butler vs. Statesville — 7 p.m.
Olympic vs. Palisades — 7 p.m.
Northern Nash vs. Nash Central — 7 p.m.
Dobyns-Bennett vs. Asheville — 7 p.m.
Community School of Davidson vs. South Mecklenburg — 7 p.m.
Zebulon B. Vance vs. Hopewell — 7 p.m.
Purnell Swett vs. New Hanover — 7 p.m.
Franklinton vs. Bunn — 7 p.m.
Ardrey Kell vs. Porter Ridge — 7 p.m.
West Stanly vs. North Stanly — 7 p.m.
E.A. Laney vs. Garner Magnet — 7 p.m.
Central Cabarrus vs. Northwest Cabarrus — 7 p.m.
Alleghany vs. Grayson County — 7 p.m.
Albemarle vs. Chase — 7:30 p.m.
Shelby vs. Crest — 7:30 p.m.
Bradford Preparatory School vs. Highland Tech — 7:30 p.m.
Terry Sanford vs. Pine Forest — 7:30 p.m.
Cabarrus (Cannon/Concord Academy) vs. Oceanside Collegiate Academy — 7:30 p.m.
Richmond vs. Scotland — 7:30 p.m.
Avery County vs. Patton — 7:30 p.m.
North Buncombe vs. Rosman — 7:30 p.m.
Buford vs. Charlotte Christian — 7:30 p.m.
North Gaston vs. Stuart Cramer — 7:30 p.m.
Burns vs. Kings Mountain — 7:30 p.m.
Eastern Randolph vs. Randleman — 7:30 p.m.
Foard vs. East Burke — 7:30 p.m.
Madison vs. East Henderson — 7:30 p.m.
Hibriten vs. South Caldwell — 7:30 p.m.
R-S Central vs. North Henderson — 7:30 p.m.
Robbinsville vs. Franklin — 7:30 p.m.
Pisgah vs. Swain County — 7:30 p.m.
Mountain View vs. Charlotte Country Day School — 7:30 p.m.
Surry Central vs. North Wilkes — 7:30 p.m.
West Davidson vs. Bishop McGuinness — 7:30 p.m.
Wheatmore vs. Forbush — 7:30 p.m.
Draughn vs. Freedom — 7:30 p.m.
Hendersonville vs. West Henderson — 7:30 p.m.
Avery County vs. West Caldwell — 7:30 p.m.
Erwin vs. Mountain Heritage — 7:30 p.m.
West Wilkes vs. North Surry — 7:30 p.m.
East Wilkes vs. Mount Airy — 7:30 p.m.
Northwood vs. Asheboro — 7:30 p.m.
Union Pines vs. Pinecrest — 7:30 p.m.
Lincoln Charter vs. West Lincoln — 7:30 p.m.
Hickory vs. Alexander Central — 7:30 p.m.
Polk County vs. Newton-Conover — 7:30 p.m.
Smoky Mountain vs. Andrews — 7:30 p.m.
Thomas Jefferson Classical Academy vs. Greenville HomeSchool — 7:30 p.m.
St. Stephens vs. Bunker Hill — 7:30 p.m.
Maiden vs. A.C. Reynolds — 7:30 p.m.
Cherryville vs. Charles D. Owen — 7:30 p.m.
Cherokee vs. Tuscola — 7:30 p.m.
East Rutherford vs. Christ School — 7:30 p.m.
Full North Carolina High School Football Scoreboard
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Sam Brown covers high school sports as well as NCAA football and basketball. Sam began his professional career as a high school sports reporter for The Tennessean in Nashville where he covered boys and girls prep sports full-time and helped cover Vanderbilt football, Tennessee Titans football and Nashville Predators hockey. He graduated from Middle Tennessee State University with a double major in journalism and communication studies and currently lives in Seattle with his girlfriend and dog.