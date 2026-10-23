2026-27 Preseason National Girls Wrestling Rankings Version 6

The focus of the sixth update to the High School on SI Girls National Wrestling Rankings was getting the report ready for this weekend’s Super 32. Results from recent events such as the PNL Fall Championships and KC Fall Brawl are also factored in along with a few other tournaments since the last update.

The weight class movement continued with the girls in the same way it did with the boys ahead of Super 32. When going over the entries one last time, we noticed more than a few ladies who were slated for a different weight class from the initial run through the list.

New No. 1 Wrestlers Emerge Ahead of Super 32

That movement presented us with a slew of new number ones, one of which is a previous number one – Pennsylvania’s Isla Silva (Mt. Lebanon) at 110 pounds but now resides at 115 as she will be at 118 pounds for Super 32.

The others are new at the top spot in this report, although a few of them have occupied the number one seat at various times in the past – Virginia’s Sarissa Tucker (Midland) at 110 pounds, New Jersey’s Taina McGowan (120 pounds), Pennsylvania’s Emma Bacon (130), and Texas’ Landri VonGonten (The Woodlands).

How Super 32 Weight Classes Differ From NFHS Rankings

Super 32 is using four weight classes that fall in between the ones typically presented by the NFHS – 112 pounds, 118, 132 pounds, and 138.

112 pounds (girls from 110 and 115 pounds will be here)

118 pounds (girls from 115 and 120 pounds)

132 pounds (130 and 135 pounds)

138 pounds (135 and 140 pounds)

There are three weights that are slightly off from the NFHS ones with 148 pounds encompassing girls we ranked at 145. The 160-pound bracket is filled with girls ranked at 155 pounds. The 175-pound field is comprised of girls from the rankings at 170 pounds.

Just four of the Super 32 weight classes align closely with the NFHS weights – 95 pounds, 100, 106 pounds, and 124 pounds.

Taina Fernandez Chases Historic Fifth Super 32 Title

All eyes will be on Maryland’s Taina Fernandez of Archbishop Spalding as she pursues her record breaking fifth Super 32 belt. Fernandez and Pennsylvania’s Bo Bassett became the first four-time Super 32 champions in 2025.

Fernandez could set a record that will likely stand for a while since the only way to win five titles is to get the first one as a middle schooler and as history has shown – that is a rarity.

Please send any information or results we may have missed to billybwrestling@yahoo.com.

Current Top-Ranked Wrestlers

Here are the 16 wrestlers holding the No. 1 position in the latest High School On SI national girls wrestling rankings:

95 pounds: Brooklyn Murray (New Hampshire), Fr.

100 pounds: Abigail Peterson, Denver (Iowa), So.

105 pounds: Sarissa Tucker, Midland (Virginia), Sr.

110 pounds: Isla Silva, Mt. Lebanon (Pennsylvania), So.

115 pounds: Abigail Gonzalez, Miami Southridge (Florida), Jr.

120 pounds: Taina McGowen (New Jersey), Jr.

125 pounds: Marlee Solomon, Canon-McMillan (Pennsylvania), Sr.

130 pounds: Emma Bacon (Pennsylvania), Sr.

135 pounds: Camila Torres, Yuma (Arizona), Jr.

140 pounds: Landri VonGonten, The Woodlands (Texas), Sr.

145 pounds: Taina Fernandez, Archbishop Spalding (Maryland), Sr.

155 pounds: Ella Poalillo, Valiant Prep (Arizona), Sr.

170 pounds: Kaili Manuel, Romeo (Michigan), Sr.

190 pounds: Brooke Huffman, Wittenberg-Birnamwood (Wisconsin), Sr.

207 pounds: Abagail Lacy, Bixby (Oklahoma), Jr.

235 pounds: Racheal Adolphe, North Central (Indiana), Jr.

By the Numbers

States With the Most Ranked Wrestlers

The latest High School On SI national girls wrestling rankings include 471 numbered entries across 16 weight classes, with additional wrestlers receiving honorable mention recognition.

States With the Most Ranked Wrestlers

1. California — 54

2. Pennsylvania — 46

3. Texas — 24

4. Wisconsin — 23

5. Oklahoma — 22

6. Illinois — 21

7. New Jersey — 19

8. Ohio — 19

9. Missouri — 18

10. New York — 18

11. Arizona — 17

12. Florida — 15

13. Iowa — 15

California leads the nation in total ranked wrestlers, while Pennsylvania continues to dominate the upper reaches of the rankings.

States With the Most Top 5 Wrestlers

- Pennsylvania — 10

- California — 9

- Arizona — 6

- Colorado — 5

- Kansas — 4

- Florida — 3

- Indiana — 3

- New Jersey — 3

- Ohio — 3

- Oregon — 3

- Texas — 3

- Wisconsin — 3

States With No. 1-Ranked Wrestlers

- Pennsylvania — 4

- Arizona — 2

- Florida — 1

- Indiana — 1

- Iowa — 1

- Maryland — 1

- Michigan — 1

- New Jersey — 1

- Oklahoma — 1

- Texas — 1

- Virginia — 1

- Wisconsin — 1

Pennsylvania leads with four No. 1 wrestlers, while Arizona is the only other state with multiple wrestlers atop their weight classes.

Schools With the Most Ranked Wrestlers

- Valiant Prep (Arizona) — 9

- Wyoming Seminary (Pennsylvania) — 9

- Buchanan (California) — 6

- Blair Academy (New Jersey) — 4

- Denver (Iowa) — 3

- Moanalua (Hawaii) — 3

- Poway (California) — 3

- Ste. Genevieve (Missouri) — 3

Schools With the Most Top 5 Wrestlers

- Wyoming Seminary (Pennsylvania) — 6

- Valiant Prep (Arizona) — 5

- Buchanan (California) — 3

- Los Altos (California) — 2

Wyoming Seminary leads the nation with six Top 5 wrestlers, while Valiant Prep has five. Buchanan follows with three, giving the three programs a combined 14 wrestlers among the nation's Top 5.

Girls National High School Wrestling Rankings | High School On SI

2026-27 High School On SI Girls Preseason National High School Rankings: Version 6

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95-Pounds

1-Brooklyn Murray (Wyoming Seminary, PA) FR

2-Sophia Valdez (CO) FR

3-Giada Croteau (Bishop McCort, PA) FR

4-Alexandria Marin (Buchanan, CA) SO

5-Lanaia Selig (Bonney Lake, WA) SO

6-Olivia Maya Felix (Liberty, CA) SO

7-Leivelle Alejado (Leilehua, HI) SR

8-Lilly Lundy (Lewis-Palmer) SR

9-Mia Pardo (Jack Britt, NC) SO

10-Jaelyn Anderson (NE) FR

11-Mackenzie Amidon (CA) FR

12-Piper Phillips (Mason City, IA) JR

13-Ella Paris (Salem, NH) SR

14-Mckenzie Astorino (Curwensville, PA) SO

15-Emma Martinez (Madera South, CA) SO

16-Easton Dadiomoff (Cleveland, TN) SR

17-McKenzie Mantei (Dundee, MI) JR

18-Alliya Walker (Grayson County, VA) JR

19-Olivia Polansky (Choate Rosemary, CT) JR

20-Olivia Davalos (CA) FR

21-Tatiana Alexander (Eastchester, NY) SR

22-Lorilye Beardsley (Avon-Geneseo, NY) FR

23-Kalaya Baxter (ID) FR

24-Audrey Eller (UT) FR

25-Cambria Leshko (Southern Lehigh, PA) SO

26-Mya Van Beek (Raccoon River-Northwest, IA) SR

27-Lindsey Lau (Mid-Pacific, HI) JR

28-Alexandera Thomas (Cooper City, FL) SR

29-Pearl Jewett (General Brown, NY) FR

30-Melayna Johnson (Riverton, UT) JR

100-Pounds

1-Abigail Peterson (Denver, IA) SO

2-Madison Healey (Wyoming Seminary, PA) JR

3-Justice Gutierrez (Pomona, CO) JR

4-Olivia Hernandez (OR) FR

5-Paola Perez (Mater Lakes Academy, FL) SO

6-Sky Ramos (Moanalua, HI) SR

7-Gabriella Lemus (Clovis, CA) FR

8-Noah Kovach (Azle, TX) SR

22-Isabella Cullen (Troy Buchanan, MO) JR

9-Cassidy McCallister (Raccoon River-Northwest, IA) SR

10-Angelina Qualtieri (Lenape Valley/Hopatcong, NJ) SR

11-Timi Coles (Bishop McCort, PA) FR

12-Brooklyn Henry (PA) JR

13-Aniya Polk (Shaw, OH) SR

14-Ella Thomas (Poland Seminary, OH) SR

15-Katie Zimmerman (Hillcrest, UT) SR

16-Samantha Massey (Mount Markham, NY) FR

18-Alessia De Lucia (NJ) FR

19-Jasmine Brucato (Canandaigua Academy, NY) SR

20-Natalie Andrade (Hunderton Central, NJ) SO

21-Jenna Greer (PA) FR

23-Mia Nesbitt (Neshaminy, PA) SO

24-Cidney Schaffer (Lackawanna Trail, PA) SO

25-Carson Robertson (Catawba Ridge, SC) SO

27-Aileen Paniagua (North Salem, OR) SR

28-Kylie-Ann Thach (Eleanor Roosevelt, CA) SO

29-Lexi Wolk (Ste. Genevieve, MO) SO

30-Daniella Vazquez (Garces, CA) SO

HM:

Naiya Delos Santos (Taylor County, KY) JR

Natalie Roberson (Katy, TX) SR

Olivia Mancha (Choate Rosemary Hall, CT) JR

Kylee Tran-Harris (Tulsa Union, OK) SO

Nora Ohnemus (Indianola, IA) JR

Rebecca Marin (Doral Academy, FL) SR

Nicole Abrego (Garden City, KS) SR

Jahnavi Marion (Kalamazoo Central, MI) SO

Angelina Ramirez (Riverdale/Kingsbridge Academy, NY)

105-Pounds

1-Jaclyn Bouzakis (Wyoming Seminary, PA) SR

2-Emma Faczak (Bennett, CO) JR

3-Ryleigh Sturgill (TN) SR

4-Bella Manno (Valiant Prep, AZ) FR

5-Amaya Hoku Kapihe (Kapolei, HI) JR

6-Kayne-Lin Chun (HI) FR

7-Maisie Elliott (Sumner, WA) SO

8-Kirra Mitchell (Mt. De Sales, GA) SR

9-Angelica Serratos (Santa Ana, CA) JR

10-Marcia Nunez (Buchanan, CA) JR

11-Olivia Munson (Simi Valley, CA) JR

12-Aini Anderson (Holmen, WI) SR

13-Kylee Ooton (OK) FR

14-Mya Beckett (Notre Dame, WI) SO

15-Sophia Lazaro (Northview, CA) SO

16-Maya Wong (Hawaii Baptist Academy, HI) JR

17-Kiana Lien (Mountain View, CA) JR

18-Vivienne Popaduic (Academy, NM) SO

19-Dilynn Albrecht (Milton, WI) JR

20-Lola Gonzales (Chatfield, CO) SR

21-Eva Bhattacharya (Menlo-Atherton, CA) SR

22-Serra Akyali (Phillips Academy, MA) JR

23-Remy Whitney (McCloud, OK) JR

24-Elise Albeso (Emerald Ridge, WA) SO

25-Cassidy O’Connell (Regis/Altoona, WI) JR

26-Libertie Nigh (Urbana, OH) SR

27-Allessandra Toscano (El Paso Eastwood, TX) JR

28-Katelynn Dockery (Bryan, TX) JR

29-Tiffany Francisco (Western, FL) SR

30-Audrey Moore (Keller, TX) SR

HM:

Cordelia Martinez (San Antonio Madsion, TX) SR

Cameron Hodge (Cibolo Steele, TX) SO

Petra Hart (IL) FR

Rhilynn Tolzman (New Prague, MN) FR

Allie Procter (Lumpkin County, GA) FR

Ava Ocampo (New Haven, IN) FR

Abby Guzzo (PA) FR

Blythe Letters (Shaler, PA) JR

Guilianna Latshaw (PA) FR

Farynn Rhees (MO) FR

Harper Kalo (MI) 8th

Peyton Eklund (NE) FR

Jade Wilson (Abilene, KS) JR

110-Pounds

1-Sarissa Tucker (Midland, VA) SR

2-Kayla Batres (Greens Farms Academy, CT) SR

3-Christina Estrada (Buchanan, CA) SR

4-Gabriella Conte (Hanover Park, NJ) SR

5-Ella Neibert (Indian Creek, IN) JR

6-Audrey Cunningham (TX) FR

7-Alicia Kenfack (Bismark Legacy, ND) SR

8-Daphney Gomez (Valiant Prep, AZ) FR

9-Allison McDaniel (Falcon, CO) SO

10-Zolah Williams (Kearney, MO) SO

11-Grace Jawulski (Brandon, FL) SR

12-Ysabelle Ocampo (New Haven, IN) SR

13-Josie Wilson (Abilene, KS) JR

14-Ashlynn Brokaw (Mount Vernon, OH) SR

15-Charlotte Nold (St. Viator, IL) SO

16-Aya Yoshitake (San Marino, CA) JR

17-Alexa Thomas (Badger, WI) JR

18-Mia Forberg (Massillon Perry, OH) SR

19-Sophia Toscano (Buchanan, CA) FR

20-Lily Dizon (John H. Pitman, CA) SR

21-Kaitlynn Fouty (Whiteland, IN) JR

22-Serineh Crane (Hoover, CA) SR

23-Denni Bippes (University, WA) SO

24-Kennedy Hogan (St. Laurence, IL) FR

25-Aro Ogle-Garza (Lucas Lovejoy, TX) SR

26-Adriana Yodice (Paramus Catholic, NJ) SO

27-Kayleigh Fernandez (Golden West, CA) SR

28-Audrey Flores (Bixby, OK) SO

29-Lauren Echeverria (Crook County, OR) SO

30-Layla Ward (Oakland Tech, CA) SO

HM:

Sora Mae Bukoski (Penobscot County, ME) JR

Ayda Miller (Saint Croix Central, WI) JR

Kaila Tatekawa-Maes (Mililani, HI) JR

Brynlee Mooney (The Woodlands, TX) SO

Taylor Drake (Kuna, ID) SR

Yareli Flores (OK) FR

Renee Hudson (Mead, CO) SO

Nixie Schooler (Juneau-Douglas, AK) JR

Nicole Soldevilla (Borger, TX) SR

Mary Griffin (Melissa, TX) SR

Dakota Harris (Union, OK) SR

Lila Breedlove (Borger, TX) SR

115-Pounds

1-Isla Silva (Mt. Lebanon, PA) SO

2-Abigail Gonzalez (Miami Southridge, FL) JR

3-Aubree Gutierrez (Marina, CA) JR

4-Paris Soria (Los Altos, CA) SO

5-Kinzie Williams (American Falls, ID) SR

6-Summer Mutschler (Archbishop Spalding, MD) JR

7-Riley Karwowski (Wyoming Seminary, PA) JR

8-Isabella Phelps (Sidney, NY) JR

9-Lyric Hetzer (OH) SO

10-Ali Svancara (Buhl, ID) SR

11-Jaydin Cuevas (Prairie View, CO) SR

12-Ladyn Hines (Barnesville, OH) SO

13-Kaylee Vera (Little Miami, OH) SO

14-Auriana Wakinekona (Kamehameha-Kapalama, HI) JR

15-Daynah Gomez (Valiant Prep, AZ) JR

16-Chloe Medlock (Putnam City West, OK) JR

17-Alexandria Barskiy (West Brook, NJ) FR

18-Morgan Hyland (Easton, PA) JR

19-Peggy Susan Dean (Spring Studio, CO) SO

20-Jocelyn Danbe (River Dell, NJ) SR

21-Elizabeth Valenzuela-Smith (Pueblo Magnet, AZ) SR

22-Addison St. George (Rockwood Summit, MO) JR

23-Chloe Skiles (Roxana Senior, IL) JR

24-Tegan Robertson (Ridge View, IA) SR

25-Lillian Fonceca (Fremont, CA) JR

26-Isabella Fodera (Poway, CA) JR

27-Emma Baker (Lakeshore, MI) JR

28-Sophia Marie Gonzales (Clovis East, CA) JR

29-Elissa Cruz (Piedmont, OK) FR

30-Lennah Monts (Bennington, KS) JR

HM:

Laetyn Boltz (KS) FR

Addison McGinness (Raccoon River-Northwest, IA) JR

Isabella Thiel (Walsh Jesuit, OH) SO

Stella Piazza (Hampshire, IL) SO

Justice Anthony (Parkersburg South, WV) SR

Madelyn Little (Wyoming Seminary, PA) SO

Katherine Cook (Freedom, WI) SR

Marlina Martinez (McNary, OR) SR

Erica Irvine (Don Bosco, IA) SR

Alia Baker (Klein Cain, TX) SR

Roselane D. Verrett (Monticello, MN) FR

Briella Portrey (Mead, WA) SO

120-Pounds

1-Taina McGowan (NJ) JR

2-Kaylyn Harrill (Skutt Catholic, NE) SR

3-Reagan Mathers (Valiant Prep, AZ) SR

4-Angelina Gochis (Kaneland, IL) SR

5-Trinity Garza (Buchanan, CA) SO

6-Maila Ottow (Snohomish, WA) SR

7-Corynne McNulty (Blair Academy, NJ) SR

8-Olivia Kearns (Shippensburg, PA) JR

9-Mikayla Perkins (Whiteland, IN) JR

10-Valerie McAnelly (Soldotna, AK) SR

11-Gail Sullivan (New York Military Academy, NY) JR

12-Cami Leng (Marysville, OH) SR

13-Ember Zupanc (WI) FR

14-Hadly Heaster (PA) FR

15-Mabel Rogers (Republic, MO) SO

16-Kaiulani Kekahuna (HI) FR

17-Hepua Salter (Kapalama, HI) SR

18-Alexa Smith (Orange Lutheran, CA) SO

19-Khole Perez (Glenbard West, IL) JR

20-Xuan Graham (Southern Lehigh, PA) SR

21-McKinzee Mills (Huntington, OH) SO

22-Lilly Quintanilla (Thermopolis, WY) SR

23-Tatianna Irizarry (Choate Rosemary Hall, CT) SR

24-Mila Juarez (San Marcos, TX) SR

25-Julia Lugabihl (OH) FR

26-Alexia Hernandez (Rio Mesa, CA) SO

27-Grace Nesbitt (Neshaminy, PA) SR

28-Adriana Kunz (Triton, MN) FR

29-Timmery Condit (Pomona, CO) SO

30-Kendal Haynie (Wakulla, FL) JR

HM:

Vivienne Yarbrough (TX) FR

Abigail Stettler (Central Dauphin, PA) JR

Kylee Trostle (Elco, PA) SR

Cora Stewart (Port Washington, WI) SO

Claire Ballard (New Bern, NC) SR

Camryn Gresham (Lakota East, OH) SR

Marlina Martinez (McNary, OR) SR

Tiana Crawford (Rockwall Heath, TX) JR

Emelly Diaz Santos (Morris Hils, NJ) SR

125-Pounds

1-Marlee Solomon (Canon-McMillan, PA) SR

2-Epenesa Elison (Los Altos, CA) JR

3-Hailey Delgado (El Paso Eastwood, TX) JR

4-Marie Sharp (Blair Academy, NJ) JR

5-Mackenzie Carder (Olentangy Orange, OH) SR

6-Nahenahe Kalamau (Moanalua, HI) SR

7-Raenah Smith (Easton, PA) SR

8-Neve O’Byrne (Garnet Valley, PA) JR

9-Winter West (Bonney Lake, WA) JR

10-Lucia Ranieri (Roselle Park, NJ) JR

11-Harper Schwettman (CO) FR

12-Aleia Apostol (Poway, CA) SO

13-McKenna Wilson (Union, OK) JR

14-Elle Changaris (High Point Regional, NJ) JR

15-Violet Diaz (Denver, IA) SR

16-Hannah Naccarati-Cholo (Basha, AZ) JR

17-Victoria Carbonaro (Blair Academy, NJ) JR

18-Emma Grimes (Blair Academy, NJ) JR

19-Khiry Reese (Rosewood, NC) SR

20-Lilly McCleary (Lone Jack, MO) SR

21-Madelyn Medrano (Bentonville, AR) FR

22-Ella Henning (Walker-Hackensack, MN) JR

23-Mary Minogue (Libertyville, IL) SR

24-Malia Griffin (Melissa, TX) SR

25-Remington Zimmerer (Regis Jesuit, CO) SR

26-Phoebe Richers (TX) JR

27-Charli Raymond (Simley, MN) SR

28-Aariona Strader (Pine Richland, PA) JR

29-Madalyn Deiter (Great Falls CMR, MT) SR

30-Charlee Noah (Tri-Valley, ID) JR

HM:

Lila Krull (Miamisburg, OH) SR

Nevada Wildheart (Rossview, TN) SR

Rio Rening (CA) FR

Morgan Johnson (Deforest, WI) SO

Brielynn Jackson (Gardner Edgerton, KS) SO

Chloe Ross (Choate Rosemary Hall, CT) SO

Cecilia Verrilli (New York Military Academy, NY) SO

Kassie Sapp (Whitehall, MI) JR

Emma Mantei (Dundee, MI) 8th

Kaydence Golding (Lisbon, ND) SO

Ranelle Smith (Westmoore, OK) SR

Addison Bernstein (Orland, CA) SR

Ellie Westerman (Eagan, MN) SR

Maya Fiodorova (Reed, NV) SR

Amelia Nidelea-Polanin (Hampshire, IL) SR

130-Pounds

1-Emma Bacon (PA) SR

2-Sobina Clendaniel (Seward, AK) SR

3-Rachel Garcia (OK) FR

4-Kayla Moroschan (Chippewa, OH) SR

5-Carolyne Geckler (Massillon Perry, OH) JR

6-Haley Smarsh (Moon Area, PA) SR

7-Ariella Dobin (Glenbrook North, IL) SR

8-Stasy Rodnikova (Wyoming Seminary, PA) SO

9-Zaylyn Woods (Azle, TX) SO

10-Daelin Cody (Princeton, WI) JR

11-Presley Beard (Derby, KS) SO

12-Finley Evjen (Canton, SD) SO

13-Corabella Wesley (Hobart, IN) SO

14-Sara Pauls (Minisink Valley, NY) JR

15-Chloe Pearce (Rancho Bernardo, CA) SR

16-Sara McLaughlin (Choate Rosemary Hall, CT) SR

17-Caitlin Maragioglio (Bellport, NY) SR

18-Mackinzie Brewer (Fulton, MO) JR

19-Kyah Leyba (Broken Arrow, OK) JR

20-Ramsey Brandenburg (Janesville Parker, WI) SO

21-Claire Lancaster (Norman, OK) JR

22-Jocelynn Mendoza (Gilroy, CA) SR

23-Arianna Ruiz (Mater Lakes Academy, FL) JR

24-Lucy Clarno (Dripping Spring, TX) JR

25-Marisa Iturrino (Carrollton Creekview, TX) JR

26-Lilli Cooper (Denver, IA) JR

27-Apphia Gutierrez (Perry, AZ) JR

28-Melanie Medrano (Bentonville, AR) JR

29-Amy Kate Erikson (Niskayuna-Schenectady, NY) SR

30-Gabriella Frankian (Glen Falls, NY) JR

HM:

Janali Gonzalez (Highland, CA) SO

Rose Karakolis (Park Vista Community, FL) SO

Marley Nelson (Santa Ana, CA) SR

Avaeh Smith (Lewis Central, IA) SR

Avery Fitzgerald (Rockwall, TX) JR

135-Pounds

1-Camille “Camila” Torres (Yuma, AZ) JR

2-Kaison Miller (Norton Community, KS) JR

3-Bella Miller (Dubuque Hempstead, IA) SR

4-Caroline Hilton (Cleveland, TN) JR

5-Brooklyn Perez (Valiant Prep, AZ) SR

6-Kailin Sebert (Allen, TX) SR

7-Mila Mantanona (Palm Desert, CA) SO

8-Olivia Bezdecik (Jerome, ID) SR

9-Rain Scott (Oak Forest, IL) SO

10-Lauren Samuel (NC) FR

11-Eva Garcia (Marina, CA) SR

12-Emma Chacon (Valiant Prep, AZ) SR

13-Sussette Bell (Etiwanda, CA) SR

14-Alina Bardoni (Centennial, NV) SO

15-Hailey Worden (SLAM! Academy, NV) FR

16-Riley Drennan (McKinney, TX) SR

17-Sophia Fodera (Poway, CA) SR

18-Chesney Bartoszek (Wrightstown, WI) SR

19-Noli Paddock (Chatauqua Lake, NY) JR

20-Ava Strayer (Crown Point, IN) SO

21-Talea Guntrum (Steubenville, OH) SR

22-Carleigh Clark (OK) FR

23-Shannon Logue (Bishop Shanahan, PA) JR

24-Eila Schultz (Severance, CO) JR

25-Sheyna Cruz (Paulsboro, NJ) JR

26-Lamiah Berry (Absegami, NJ) SR

27-Peyton Segata (PA) FR

28-Kit Alsaker (Waunakee, WI) JR

29-Faye Schachtner (New Richmond, WI) SO

30-Sofia Hoegemeyer (Millard West, NE) SR

HM:

Jauzlyean Gray (Fort Osage, MO) SO

Ella Hughes (Jefferson, GA) SR

Tiffany Breshears (Broken Arrow, OK) SR

Brylee Colwell (Eastmark, AZ) SR

Makayla Power (Lafayette (Wildwood), MO) SR

Addison Brown (Waynesville, MO) JR

Kimber Alford (Daphne, AL) SR

Melissa Gallo (Florida Christian School, FL) 8th

Helene Papadakis (Crown Point, IN) JR

Annabella Nelson (WI) FR

Aryanna Geiger (Jacobs, IL) SO

Loyalty Lockett (Stillwater, OK) JR

Julianna Hernandez (Rocky Point, NY) JR

140-Pounds

1-Landri VonGonten (The Woodlands, TX) SR

2-Maddie Marsh (Pendleton Heights, IN) SR

3-Violette Lasure (Chestnut Ridge, PA) SR

4-Ema Durst (Sycamore, IL) SR

5-Keanna Conrad (Blackfoot, ID) SR

6-Clover Williams (Edmond North, OK) SR

7-Sarah Pearson (Downingtown West, PA) SR

8-Cordy Zalota (Episcopal Academy, PA) FR

9-Saige McCleery (Sumner, WA) SR

10-Harlow Skenandore (Pulaski, WI) SR

11-Ava Johnson (Clarksville, TN) SR

12-Ki’Morah Cathey (Union, OK) FR

13-Dulcy Martinez (Central Catholic, CA) SR

14-Brynlee Lutz (Wasilla, AK) SR

15-Paisley Morrison (Winter Lakes, OR) JR

16-Ava Turner (Preston, WV) JR

17-Katie Davidson (WI) FR

18-Teagan Carritt (Logan-Magnolia, IA) JR

19-Delaney Dixon (Wyoming Seminary, PA) JR

20-Erin Delling (Parkway Central, MO) JR

21-Ariel Biggs (Fort Osage, MO) SO

22-Kiera Depinet (Seneca East, OH) SR

23-Kelcie Luker (Tulsa Union, OK) JR

24-Gabriella Martinez (Klein Collins, TX) SR

25-Dalilah Coyle (Henrietta, TX) SR

26-Erika Sleznikow (Marshfield, WI) SR

27-Sarai Cortez (Gilroy, CA) JR

28-Kalia Luafalemana-Haney (Farrington, HI) JR

29-Payton Helmin (Milaca-Faith Christian, MN) SO

30-Koi Sims (Liberty, NV) SO

HM:

Sophie Glaser (New Hampton, IA) SR

Franky Groom (North Crawford, WI) SR

Sasha Williams (Edmond North, OK) JR

Lily Weinreich (Clarinda, IA) JR

Mia Spadavecchia (Westwood, NJ) SR

Sophia Hoeme (Manhattan, KS) SR

Gage Vaughn (Caddo, OK) SR

Jordyn Campbell (Yutan, NE) SR

Stella Pettit (Freedom, WI) JR

Corey Harris (Union, OK) SO

Scout Puryear (Willard, MO) SO

145-Pounds

1-Taina Fernandez (Archbishop Spalding, MD) SR

2-Riley Hanrahan (Black River Falls, WI) SR

3-Gray Joyce (KS) SO

4-Eve Skrocki (Valiant Prep, AZ) SR

5-Audrey Robinson (Crater, OR) JR

6-Hayden Bratland (Ankeny, IA) SR

7-Emily Beckley (Broken Arrow, OK) SR

8-Chloe Wehry (Sartell-St. Stephen, MN) SR

9-Emma Antoni (St. Michael-Albertville, MN) SO

10-Camilla Hathaway (Mt. Lebanon, PA) SO

11-Kesi Tsarni (Bullis School, MD) JR

12-Jestinah Solomua (Corona, CA) SR

13-Jayci Shelton (Centralia, MO) SR

14-Zoe Delgado (Florida Christian School, FL) SO

15-Yamilett Cortez (Valiant Prep, AZ) FR

16-Jenny Gautreau (Owen J. Roberts, PA) JR

17-Kimberly Munoz (Berks Catholic, PA) SO

18-Layla Risler (Mondovi, WI) JR

19-Kaylee James (Carthage, MO) JR

20-Keely Fallert (Ste. Genevieve, MO) SR

21-Jammie Krah (Ankeny, IA) JR

22-Taniah Borney (Eagan, MN) SR

23-Kylee Wicklund (Lake Stevens, WA) SR

24-Giavonna Good (Northridge, UT) JR

25-Carmen Bishop (Groton, NY) SO

26-Jameson Strickland (Sun Valley, PA) SR

27-Lyla Kasztner (Olympic Heights, FL) JR

28-Makenzie Harbour (Shenendehowa, NY) SR

29-Miranda Lencrerot (Southwest Dekalb, GA) FR

30-Ennis Coakley (Sunlake, FL) JR

HM:

Isabelle Shockman (Rush City-Braham, MN) JR

Jade Chloe Johnson (Western, IN) JR

Naomi Gearheart (Crestview, OH) SR

Karis Butler (Almira Coulee Hartline, WA) SO

Meadow Mahlmeister (Billings Senior, MT) SR

Amelia Toomey (Tioga, NY) SR

Haru Duus (Fremont, CA) JR

Leann Cory (Collinsville, IL) SR

Reese Thomas (Jonathan Adler, OH) SO

Sarah Rickenbach (Hot Springs, SD) SR

Winry Yaggie (Yankton, SD) SO

Andie Gibson (Beatrice, NE) SR

Michelle Gavilanes (Nutley, NJ) JR

Emma Shephard (Massillon Perry, OH) SR

155-Pounds

1-Ella Poalillo (Valiant Prep, AZ) SR

2-Alexis Penley (Wyoming Seminary, PA) SO

3-Symone Jewell (Northgate, CA) SR

4-Matilda Hruby (Brighton, CO) SR

5-Julia Araujo (Bismarck, ND) SR

6-Mia O’Farrill (State College, PA) FR

7-Janiya Johnson (TN) SR

8-Natalie Blanco (Chino, CA) SR

9-KyLee Tibbs (Gahanna Lincoln, OH) SR

10-Leolyn Karnowski (Wamego, KS) SO

11-Ava Guilmette (Corinth, NY) JR

12-Laila Hustoles (El Reno, OK) JR

13-Victoria Alvarado (Warwick Valley, NY) SR

14-Cece Rock (Luverne, MN) SR

15-Scarlett Yeager (Maize, KS) SO

16-Joanna Henry (Austin Vandegrift, TX) JR

17-Maria Imhauser (Hillsborough, NJ) SR

18-Christal Desir (Forest Hill, FL) SR

19-Jaiden Schwegel (Sartwell-Saint Stephen, MN) FR

20-Maddison Miller (Honesdale, PA) JR

21-Hannah Crowe (Franklin County, GA) JR

22-Heather Butler (Shades Valley, AL) JR

23-Bella Carlson (Forest Lake, MN) SR

24-Courtney Kotish (Buffalo, MN) SR

25-Brynlee Vaughan (Wautoma/Wild Rose, WI) JR

26-Allison Garbacz (South Elgin, IL) JR

27-Madelyn Oliver (Benjamin Franklin, AZ) SR

28-Olivia Faust (Buchanan, CA) JR

29-Julie Cimarusti (West Covina, CA) SR

30-Claire Guydon (The Woodlands, TX) SR

HM:

Vivienne Legato (Archbold, OH) JR

Lillian Hendricks (Greeneview, OH) SR

Ivana Cuellar (Downey, CA) SR

Summer Guthmiller (Sioux Valley, SD) SR

Roxy Sheen (Buhl, ID) SR

Sarah Eddy (Rock Springs, WY) SR

Elizabeth Yelle (Azle, TX) SR

Kaitlyn Young (Shenendehowa, NY) SR

Victoria Barragan (Imperial, CA) SO

Kamryn Bourbon (Nixa, MO) JR

Eleanor Robertson (Franklin Community, IN) JR

Adelynn McKenzie (OH)

Jayda Miller (Crown Point, IN) JR

Gianna Munifo (CA) SO

Josylyn Glass (Sheldon, CA) SO

170-Pounds

1-Kaili Manuel (Romeo, MI) SR

2-Siobhan Flanner (Shawnee Mission South, KS) JR

3-Ciyanna Okocha (Wyoming Seminary, PA) SR

4-Remington LaFlamme (Wyoming Seminary, PA) JR

5-Sarah Pulk (Badger, MN) SR

6-Rylynn Keziah (Parkwood, NC) JR

7-Amaila Djoumessi (Waverly-Shell Rock, IA) JR

8-Juliet Alt (Chestnut Ridge, PA) JR

9-Jadyn Pense (St. Helens, OR) SR

10-Laynie Vaughan (Wautoma/Wild Rose, WI) SR

11-Areli Rodriguez (Alisal, CA) SR

12-Regan Jensen (Algona, IA) JR

13-Mya Dobrinski (Stillwater, OK) JR

14-Hayden Manning (Abington Heights, PA) SO

15-Aisha Williams Bautista (Lewisville Flower Mound, TX) SR

16-Isabelle Rodela (Jefferson, OR) SR

17-Amelia Soltis (Mt. Horeb/Barneveld, WI) SR

18-Ari Jacobson (Hazen, WA) SR

19-Molly Olague (Skyline, ID) SR

20-Payton Temple (Central, IL) SR

21-Anna Fischer (Ste. Genevieve, MO) SR

22-Emily Brixey (Willard, MO) SR

23-Emily Carvalho (Redwood, CA) SR

24-Isabella McFarlane (King, FL) SR

25-Chloe Gatrost (Centennial, AZ) SR

26-Sara Martinez Lopera (Kelly, IL) SR

27-Samya Bazile (Pacifica/Oxnard, CA) SR

28-Iliana Salazar (Jay, OK) SO

29-Payton Traynor (Johnston, IA) JR

30-Reghan Koch (Austintown Fitch, OH) JR

HM:

Emmyjane Bragg (Poway, CA) JR

Anali Wilson (Morton, IL) SR

Ashlee Motes (Morrison, OK) JR

Ava Pfab (Western Dubuque, IA) SR

Temprance Watson (Buffalo, MO) SO

Sophia Lopez (Upland, CA) JR

Alyvia Edwards (Wagoner, OK) JR

190-Pounds

1-Brooke Huffman (Wittenberg-Birnamwood, WI) SR

2-Tevia Nau Rarick (Westlake, UT) JR

3-Olivia Kemp (Carleton Airport, MI) SR

4-Ava Asing (Moanalua, HI) SR

5-Kaylee Thompson (KS) FR

6-Lyla Hensen (Hudson, MI) FR

7-Carli Vargas (Kearney, MO) SR

8-Samantha Diehl (Hampshire, IL) JR

9-Zeinab Mourad (Douglas, FL) SO

10-Princess Saili (WA) FR

11-Autumn Jones (Greeley West, CO) FR

12-Parker Wynn (Sulphur, OK) SO

13-Tynsley Leonard (Maize, KS) SO

14-Jaida Kuntz (Richmond Foster, TX) JR

15-JayaShree Bray (Omaha North, NE) SR

16-Cambree Anderson (Bismarck, ND) SR

17-Ashley Hoffman (Central Dauphin, PA) JR

18-Brianna Sandoval (Bound Brook, NJ) JR

19-Bentley Betts (Robertsdale, AL) JR

20-Tasi Maumausolo Matagi (Nipomo, CA) JR

21-Olivia Martinez (Rochester Mayo, MN) SO

22-Gyssell Andrade (Morristown, NJ) JR

23-Tiffany Bell (Orange Vista, CA) JR

24-Kimyra Patrick (Plainfield South, IL) SO

25-Kenzie Barrett (South Dade, FL) JR

26-Charli Rea (Northwestern, PA) SO

27-Alexis Storsved (Mandan, ND) SR

28-Addison Arvdal (Sutherland, NE) SR

29-Tessalynn Goodner (Putnam City, OK) SR

30-Braya Andrews (Deer Valley, AZ) SR

HM:

Vida Cienega (Everett, WA) JR

Hi’ilei Tuikolongahau (Kamehameha, HI) JR

Estefany Caballero (Orange, CA) SR

Khadiga Mourad (Douglas, FL) FR

Ella Taylor (Cary, NC) SR

Makayla Ocean (Archbishop McCarthy, FL) SR

Nevaeh Williamson (Southern Lee, SC) SR

Adeline Reece (Central Catholic, CA) JR

Jazmyn Garcia (Scottsbluff, NE) SR

Anna Gann (Thompson, AL) JR

Makayla Vasser (Union County, SC) SR

Madeline Sorensen (Eau Claire North, WI) SR

Riley Samarripa (McLoud, OK) JR

Megan Weil (Burns, OR) JR

Lane Harrington (Strath Haven, PA) SR

207-Pounds

1-Abagail Lacy (Bixby, OK) JR

2-Ava Gregg (Shaker, NY) SO

3-Brianna White (Ponderosa, CO) SO

4-Vivianna Scott (St. Helens, OR) JR

5-Kimura Hutter (Adams-Friendship, WI) SR

6-Sandra Takara (Buena Vita, NE) SR

7-Courtney Walls (Rock Island, IL) SR

8-Riley Alborn (Carrollton, OH) SR

9-Faith Jones (Lumpkin County, GA) JR

10-Mercedes Kruse (West De Pere, WI) JR

11-Shaylee Calloway (Beatrice, NE) SR

12-Charley Timms (Reed, NV) SR

13-Marley Dickinson (Natrona County, WY) SR

14-Autumn King (Bay Port, WI) SR

15-Emelia Reyes (Prairie, Cedar Rapids, IA) SR

16-Nancy Hernandez (Hiram Johnson, CA) SR

17-Teagan Moise (Camarillo, CA) SR

18-Noelani Knott (Dallastown, PA) SR

19-Sadie Kinsella (Kaneland, IL) SR

20-Jaylene Dealba (Aurora East, IL) SO

21-Keleigh Russell-Smith (Eagle, ID) JR

22-Kaydence Sander (Rock Springs, WY) JR

23-Caroline Cerro (Auburn, AL) SR

235-Pounds

1-Racheal Adolphe (North Central, IN) JR

2-Gia Coons (Orange Vista, CA) JR

3-Taya Maumausolo Matagi (Nipomo, CA) JR

4-Alyciana Rogers (Liberty Hill, TX) SR

5-Peyton Mullin (Dundee, NY) SR

6-Caylee Rivera (Bloomfield, NM) JR

7-Maycee Hales (Box Elder, UT) JR

8-Eden Hach (Watertown, SD) SR

9-Evelyn Sheer (Hazelton Area, PA) SO

10-Paige Wainscott (Tulsa Union, OK) JR

11-Angela Bereuter (Holt, MO) JR

12-Moriah Parker (Gallatin, MO) JR

13-Jeralyn Spear (Troy Buchanan, MO) SR

14-Brielle Williams (Lawton, OK) SR

15-Shelby Wells (Comal Pieper, TX) SR

16-Lillian Drews (Blaine, MN) SR

17-Molly Marty (Olathe North, KS) SR

18-Daesiah Varner (Cienega, AZ) SR

19-Marley Smith (Lassen, CA) JR

20-Jenna Chapman (Albert Gallatin, PA) JR

21-Khloe Henshaw (Gulf Shores, AL) JR

22-Dharma Aguilar Tencle (Seymour, IN) JR

23-Jayleigh Holler (Franklin Central, IN) SR

24-Kaydence Spradlin (Columbus East, IN) JR

25-Brooke Steinbacher (Columbia City, IN) SO

26-Keely Allen (Greenfield-Central, IN) SR

27-Jasmine Enriquez (Sycamore, IL) SR

28-Karrine Jenkins (Shepard, IL) SR

29-Rebekah Ramirez (Lockport Township, IL) SR

30-Asreilla Wallace (Glenbard North, IL) SR

HM:

Jenisty Ongosia (Lincoln, WA) SR

Aniya Smith (Mason City, IA) SR

Octavia Hill (Omaha North, NE) JR

Mekialla Mauvais (Freedom, FL) SR

Katelynn Holt (Harmony, FL) JR

Sage Dzeladini (North Scott, IA) SR

Ava Potter (Fort Dodge, IA) SO

Makayla Brianvil (Lincoln Park Academy, FL) SR

Brooklyn Snyder (Bancroft-Rosalie, NE) JR

Camila Halaby-Bravo (Florida Christian School, FL) SR

Henessis Villagrana (Romeoville, IL) SR

Esmeralda Bustamante (Noble, IL) JR

Lulu Kirk (Shawnee Mission South, KS) JR