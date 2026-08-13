Suns Reveal Entire 2026-27 Regular Season Schedule
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PHOENIX — It's finally here.
The Phoenix Suns have unveiled their 2026-27 regular season schedule, and you can feel the buzz around the Valley as we're just one step closer to the season.
Phoenix won't be playing on Christmas Day or opening night, as schedule-makers and NBA execs still want to see the Suns take that next step before plugging them back into the national spotlight.
The entire Suns' slate, broken up by each month:
October
Wednesday, Oct. 21: AT Portland Trail Blazers
Saturday, Oct. 24: vs Golden State Warriors
Monday, Oct. 26: AT Oklahoma City Thunder
Friday, Oct. 30: vs Denver Nuggets (NBA Cup Game)
November
Monday, Nov. 2: AT Golden State Warriors
Wednesday, Nov. 4: vs Portland Trail Blazers
Thursday, Nov. 5: vs Orlando Magic
Saturday, Nov. 7: vs Houston Rockets
Monday, Nov. 9: vs San Antonio Spurs
Tuesday, Nov. 10: vs Los Angeles Clippers
Thursday, Nov. 12: vs Charlotte Hornets
Sunday, Nov. 15: vs Los Angeles Lakers
Monday, Nov. 16: AT Denver Nuggets
Wednesday, Nov. 18: AT Sacramento Kings
Friday, Nov. 20: AT Utah Jazz (NBA Cup)
Monday, Nov. 23: AT New Orleans Pelicans
Wednesday, Nov. 25: AT Houston Rockets (NBA Cup)
Friday, Nov. 27: vs Dallas Mavericks (NBA Cup)
Sunday, Nov. 29: AT Utah Jazz
December
Tuesday, Dec. 1: vs LA Clippers
Wednesday, Dec. 2: vs Sacramento Kings
*NBA Cup Knockout Play, TBD*
Saturday, Dec. 12: vs Minnesota Timberwolves
Monday, Dec. 14: vs Atlanta Hawks
Wednesday, Dec. 16: AT Detroit Pistons
Friday, Dec. 18: AT Milwaukee Bucks
Sunday, Dec. 20: AT Memphis Grizzlies
Monday, Dec. 21: AT Minnesota Timberwolves
Wednesday, Dec. 23: vs Indiana Pacers
Saturday, Dec. 26: AT Dallas Mavericks
Monday, Dec. 28: vs Golden State Warriors
Wednesday, Dec. 30: vs Philadelphia 76ers
Thursday, Dec. 31: vs New York Knicks
January
Saturday, Jan. 2: vs Sacramento Kings
Monday, Jan. 4: vs Boston Celtics
Tuesday, Jan. 5: AT Denver Nuggets
Friday, Jan. 8: AT Dallas Mavericks
Sunday, Jan. 10: vs Chicago Bulls
Wednesday, Jan. 13: AT Toronto Raptors
Friday, Jan. 15: AT Indiana Pacers
Monday, Jan. 18: AT Los Angeles Clippers
Wednesday, Jan. 20: vs Memphis Grizzlies
Friday, Jan. 22: vs Utah Jazz
Sunday, Jan. 24: vs Utah Jazz
Tuesday, Jan. 26: AT New York Knicks
Wednesday, Jan. 27: AT Brooklyn Nets
Friday, Jan. 29: AT Boston Celtics
Sunday, Jan. 31: AT Minnesota Timberwolves
February
Wednesday, Feb. 3: vs Cleveland Cavaliers
Friday, Feb. 5: vs Houston Rockets
Saturday, Feb. 6: AT Sacramento Kings
Monday, Feb. 8: vs Los Angeles Lakers
Wednesday, Feb. 10: vs Detroit Pistons
Friday, Feb. 12: AT Atlanta Hawks
Sunday, Feb. 14: AT Cleveland Cavaliers
Monday, Feb. 15: AT Washington Wizards
Wednesday, Feb. 17: AT Philadelphia 76ers
Thursday, Feb. 25: AT New Orleans Pelicans
Saturday, Feb. 27: vs New Orleans Pelicans
March
Monday, Mar. 1: vs Washington Wizards
Wednesday, Mar. 3: vs Brooklyn Nets
Friday, Mar. 5: vs Minnesota Timberwolves
Monday, Mar. 8: AT Miami Heat
Tuesday, Mar. 9: AT Orlando Magic
Thursday, Mar. 11: AT Chicago Bulls
Saturday, Mar. 13: AT Charlotte Hornets
Monday, Mar. 15: AT Memphis Grizzlies
Wednesday, Mar. 17: AT Los Angeles Lakers
Friday, Mar. 19: vs Miami Heat
Sunday, Mar. 21: vs Portland Trail Blazers
Tuesday, Mar. 23: vs Oklahoma City Thunder
Wednesday, Mar. 24: vs Oklahoma City Thunder
Friday, Mar. 26: vs Milwaukee Bucks
Sunday, Mar. 28: vs Toronto Raptors
Monday, Mar. 29: AT San Antonio Spurs
Wednesday, Mar. 31: AT San Antonio Spurs
April
Friday, Apr. 2: vs Denver Nuggets
Sunday, Apr. 4: AT Los Angeles Clippers
Tuesday, Apr. 6: AT Golden State Warriors
Friday, Apr. 9: vs Memphis Grizzlies
Sunday, Apr. 11: AT Los Angeles Lakers
Suns Preseason Schedule
Monday, Oct. 5: AT Detroit Pistons
Wednesday, Oct. 7: AT Chicago Bulls
Saturday, Oct. 10: VS San Antonio Spurs
Wednesday, Oct. 14: AT San Antonio Spurs
Friday, Oct. 16: VS Utah Jazz
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Donnie Druin is the Publisher for Arizona Cardinals and Phoenix Suns On SI. Donnie moved to Arizona in 2012 and has been with the company since 2018. In college he won "Best Sports Column" in the state of Arizona for his section and has previously provided coverage for the Pittsburgh Steelers and Arizona State Sun Devils. Follow Donnie on Twitter @DonnieDruin for more news, updates, analysis and more!