Suns Reveal Entire 2026-27 Regular Season Schedule

PHOENIX — It's finally here.

The Phoenix Suns have unveiled their 2026-27 regular season schedule, and you can feel the buzz around the Valley as we're just one step closer to the season.

Phoenix won't be playing on Christmas Day or opening night, as schedule-makers and NBA execs still want to see the Suns take that next step before plugging them back into the national spotlight.

The entire Suns' slate, broken up by each month:

October

Wednesday, Oct. 21: AT Portland Trail Blazers

Saturday, Oct. 24: vs Golden State Warriors

Monday, Oct. 26: AT Oklahoma City Thunder

Friday, Oct. 30: vs Denver Nuggets (NBA Cup Game)

November

Monday, Nov. 2: AT Golden State Warriors

Wednesday, Nov. 4: vs Portland Trail Blazers

Thursday, Nov. 5: vs Orlando Magic

Saturday, Nov. 7: vs Houston Rockets

Monday, Nov. 9: vs San Antonio Spurs

Tuesday, Nov. 10: vs Los Angeles Clippers

Thursday, Nov. 12: vs Charlotte Hornets

Sunday, Nov. 15: vs Los Angeles Lakers

Monday, Nov. 16: AT Denver Nuggets

Wednesday, Nov. 18: AT Sacramento Kings

Friday, Nov. 20: AT Utah Jazz (NBA Cup)

Monday, Nov. 23: AT New Orleans Pelicans

Wednesday, Nov. 25: AT Houston Rockets (NBA Cup)

Friday, Nov. 27: vs Dallas Mavericks (NBA Cup)

Sunday, Nov. 29: AT Utah Jazz

December

Tuesday, Dec. 1: vs LA Clippers

Wednesday, Dec. 2: vs Sacramento Kings

*NBA Cup Knockout Play, TBD*

Saturday, Dec. 12: vs Minnesota Timberwolves

Monday, Dec. 14: vs Atlanta Hawks

Wednesday, Dec. 16: AT Detroit Pistons

Friday, Dec. 18: AT Milwaukee Bucks

Sunday, Dec. 20: AT Memphis Grizzlies

Monday, Dec. 21: AT Minnesota Timberwolves

Wednesday, Dec. 23: vs Indiana Pacers

Saturday, Dec. 26: AT Dallas Mavericks

Monday, Dec. 28: vs Golden State Warriors

Wednesday, Dec. 30: vs Philadelphia 76ers

Thursday, Dec. 31: vs New York Knicks

January

Saturday, Jan. 2: vs Sacramento Kings

Monday, Jan. 4: vs Boston Celtics

Tuesday, Jan. 5: AT Denver Nuggets

Friday, Jan. 8: AT Dallas Mavericks

Sunday, Jan. 10: vs Chicago Bulls

Wednesday, Jan. 13: AT Toronto Raptors

Friday, Jan. 15: AT Indiana Pacers

Monday, Jan. 18: AT Los Angeles Clippers

Wednesday, Jan. 20: vs Memphis Grizzlies

Friday, Jan. 22: vs Utah Jazz

Sunday, Jan. 24: vs Utah Jazz

Tuesday, Jan. 26: AT New York Knicks

Wednesday, Jan. 27: AT Brooklyn Nets

Friday, Jan. 29: AT Boston Celtics

Sunday, Jan. 31: AT Minnesota Timberwolves

February

Wednesday, Feb. 3: vs Cleveland Cavaliers

Friday, Feb. 5: vs Houston Rockets

Saturday, Feb. 6: AT Sacramento Kings

Monday, Feb. 8: vs Los Angeles Lakers

Wednesday, Feb. 10: vs Detroit Pistons

Friday, Feb. 12: AT Atlanta Hawks

Sunday, Feb. 14: AT Cleveland Cavaliers

Monday, Feb. 15: AT Washington Wizards

Wednesday, Feb. 17: AT Philadelphia 76ers

Thursday, Feb. 25: AT New Orleans Pelicans

Saturday, Feb. 27: vs New Orleans Pelicans

March

Monday, Mar. 1: vs Washington Wizards

Wednesday, Mar. 3: vs Brooklyn Nets

Friday, Mar. 5: vs Minnesota Timberwolves

Monday, Mar. 8: AT Miami Heat

Tuesday, Mar. 9: AT Orlando Magic

Thursday, Mar. 11: AT Chicago Bulls

Saturday, Mar. 13: AT Charlotte Hornets

Monday, Mar. 15: AT Memphis Grizzlies

Wednesday, Mar. 17: AT Los Angeles Lakers

Friday, Mar. 19: vs Miami Heat

Sunday, Mar. 21: vs Portland Trail Blazers

Tuesday, Mar. 23: vs Oklahoma City Thunder

Wednesday, Mar. 24: vs Oklahoma City Thunder

Friday, Mar. 26: vs Milwaukee Bucks

Sunday, Mar. 28: vs Toronto Raptors

Monday, Mar. 29: AT San Antonio Spurs

Wednesday, Mar. 31: AT San Antonio Spurs

April

Friday, Apr. 2: vs Denver Nuggets

Sunday, Apr. 4: AT Los Angeles Clippers

Tuesday, Apr. 6: AT Golden State Warriors

Friday, Apr. 9: vs Memphis Grizzlies

Sunday, Apr. 11: AT Los Angeles Lakers

Suns Preseason Schedule

Monday, Oct. 5: AT Detroit Pistons

Wednesday, Oct. 7: AT Chicago Bulls

Saturday, Oct. 10: VS San Antonio Spurs

Wednesday, Oct. 14: AT San Antonio Spurs

Friday, Oct. 16: VS Utah Jazz