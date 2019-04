The first round of the NFL draft is in the books, but the party is just getting started, as we still have six rounds of picking ahead of us! Teams will continue to select potential starters and begin to load up on depth.

We’ll be instantly analyzing and grading every pick made on Friday night once the draft kicks off at 7 p.m. ET. For now, here’s the draft order.

ROUND 2

33. Arizona Cardinals

34. Indianapolis Colts (via Jets)

35. Oakland Raiders

36. San Francisco 49ers

37. Seattle Seahawks (via Giants)

38. Jacksonville Jaguars

39. Tampa Bay Buccaneers

40. Buffalo Bills

41. Denver Broncos

42. Cincinnati Bengals

43. Detroit Lions

44. Green Bay Packers

45. Los Angeles Rams (via Falcons)

46. Indianapolis Colts (via Redskins)

47. Carolina Panthers

48. Miami Dolphins

49. Cleveland Browns

50. Minnesota Vikings

51. Tennessee Titans

52. Denver Broncos (via Steelers)

53. Philadelphia Eagles (via Ravens)

54. Houston Texans (via Seahawks)

55. Houston Texans

56. New England Patriots (via Bears)

57. Philadelphia Eagles

58. Dallas Cowboys

59. Indianapolis Colts

60. Los Angeles Chargers

61. Kansas City Chiefs

62. New Orleans Saints

63. Kansas City Chiefs (via Rams)

64. New England Patriots

ROUND 3

65. Arizona Cardinals

66. Pittsburgh Steelers (via Raiders)

67. San Francisco 49ers

68. New York Jets

69. Jacksonville Jaguars

70. Tampa Bay Buccaneers

71. Denver Broncos

72. Cincinnati Bengals

73. New England Patriots (via Lions)

74. Buffalo Bills

75. Green Bay Packers

76. Washington Redskins

77. Carolina Panthers

78. Miami Dolphins

79. Los Angeles Rams (via Falcons)

80. Cleveland Browns

81. Minnesota Vikings

82. Tennessee Titans

83. Pittsburgh Steelers

84. Kansas City Chiefs (via Seahawks)

85. Baltimore Ravens

86. Houston Texans

87. Chicago Bears

88. Detroit Lions (via Eagles)

89. Indianapolis Colts

90. Dallas Cowboys

91. Los Angeles Chargers

92. Seattle Seahawks (via Chiefs)

93. New York Jets (via Saints)

94. Los Angeles Rams

95. New York Giants (via Patriots via Browns)

96. Washington Redskins

97. New England Patriots

98. Jacksonville Jaguars (via Rams)

99. Los Angeles Rams

100. Carolina Panthers

101. New England Patriots

102. Baltimore Ravens

