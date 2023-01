The current and projected salary cap space for each team in the conference, with a list of free agents.

The Bills lead the AFC thanks to a tie-breaking October win over the Chiefs. Kansas City has locked up the AFC West for the seventh year in a row (tied for the second longest streak in league history), with both the Broncos and Raiders falling out of contention to be officially eliminated from the playoffs. The Colts, Texans and Browns will also end their season after Week 18, while teams like the Jaguars, Jets, Patriots, Titans and Steelers are in the hunt for a playoff spot.

As the penultimate week of regular season games wraps up Sunday, let’s take a look at the cap space available in the AFC and the free agents to keep an eye on in 2023.

Note: All salary cap numbers used are according to Spotrac and are subject to change after publication.

2022 cap space status: $2,145,100

2023 cap space status: $48,884,776

2023 free agents: Jessie Bates, S; Vonn Bell, S; Hayden Hurst, TE; Eli Apple, CB; Tre Flowers, CB; Samaje Perine, RB; Drew Sample, TE; Clark Harris, LS; Max Scharping, RG; Brandon Allen, QB; Trent Taylor, WR; Michael Thomas, S; Jalen Davis, CB; Germaine Pratt, LB; Trayveon Williams, RB; Joe Bachie, LB; Clay Johnston, LB; Mitchell Wilcox, TE; Cal Adomitis, LS; Elijah Holyfield, RB

2022 cap space status: $681,359

2023 cap space status: $43,986,785

2023 free agents: Marcus Peters, CB; Roquan Smith, LB; Justin Houston, DL; Kyle Fuller, CB; Lamar Jackson, QB; Ju’wuan James, LT; Sammy Watkins, WR; Jason Pierre-Paul, DL; Josh Bynes, LB; Steven Means, DL; Brent Urban, DL; DeSean Jackson, WR; Josh Oliver, TE; Vince Biegel, LB; Daryl Worley, CB; Kenyan Drake, RB; Demarcus Robinson, WR; Kevon Seymour, CB; Trystan Colon-Castillo,C; Kristian Welch, LB; Geno Stone, S; Tyler Huntley, QB; Del’Shawn Phillips, LB; Nick Moore, LS; Justice Hill, RB; Ben Powers, LG

2022 cap space status: $4,755,518

2023 cap space status: $13,275,957

2023 free agents: Larry Ogunjobi, DL; Mason Rudolph, QB; Devin Bush, LB; Cameron Sutton, CB; Chris Wormley, DL; Derek Watt, FB; Jesse Davis, RT; Tyson Alualu, DL; Marcus Allen, LB; Robert Spillane, LB; Terrell Edmunds, S; Malik Reed, DL; Damontae Kazee, S; Trenton Scott, RT; Jeremy McNichols, RB; Josh Jackson, CB; Anthony Miller, WR; Karl Joseph, S; J.C. Hassenauer, C; Steven Sims, WR; Miles Boykin, WR; Jamir Jones, DL; Christian Kuntz, LS; Benjamin Snell Jr., RB; James Pierre, CB; Zach Gentry, TE

2022 cap space status: $32,001,806

2023 cap space status: $3,767,210

2023 free agents: Deion Jones, LB; Jadeveon Clowney, DL; Jack Conklin, RT; Kareem Hunt, RB; Jacoby Brissett, QB; Anthony Walker Jr., LB; Taven Bryan, DL; Chris Hubbard, LT; Greedy Williams, CB; Ronnie Harrison, S; D’Ernest Johnson, RB; Stephen Weatherly, DL; Ethan Pocic, C; Jesse James, TE; Greg Mancz, C; Pharaoh Brown, TE; Reggie Ragland, LB; Jermaine Carter Jr., LB; Jordan Kunaszyk, LB; Chase Winovich, DL; Sione Takitaki, LB; Michael Dunn, LG; Hjalte Froholdt, RG; Chris Odom, DL; Thomas Graham Jr., CB; A.J. Green, CB; Ben Stille, DL

2022 cap space status: $6,847,185

2023 cap space status: $28,364,203

2023 free agents: Yannick Ngakoue, DL; Matt Pryor, LT; Brandon Facyson, CB; Tyquan Lewis, DL; Ashton Dulin, WR; Rodney McLeod, S; Ben Banogu, DL; Dennis Kelly, RT; Parris Campbell, WR; Armani Watts, S; Matt Haack, P; Jordan Wilkins, RB; Chase McLaughlin, K; Tony Brown, CB; Bobby Okereke, LB; Khalid Kareem, DL; Chris Williams, DL; Deon Jackson, RB; Bryson Cowart, DL; Carter O’Donnell, LT; E.J. Speed, LB; D’vonte Price, RB

2022 cap space status: $1,601,409

2023 cap space status: $-18,064,422

2023 free agents: Evan Engram, TE; Marvin Jones Jr., WR; Dauwane Smoot, DL; Arden Key, DL; Chris Manhertz, TE; Dan Arnold, TE; C.J. Beathard, QB; Andrew Wingard, S; Jawaan Taylor, RT; Adam Gotsis, DL; Corey Peters, DL; Tre Herndon, CB; Darrell Henderson, RB; Tevaughn Campbell, CB; JaMycal Hasty, RB; Cole Van Lanen, LG; Riley Patterson, K; Blake Hance, RT; Tim Jones, WR

Jones Jr. is one of Jacksonville’s top five receivers this season, with 439 yards. Corey Perrine/Florida Times-Unio/USA TODAY NETWORK

2022 cap space status: $1,372,524

2023 cap space status: $47,731,460

2023 free agents: Ogbonnia Okoronkwo, DL; Rasheem Green, DL; Kyle Allen, QB; Rex Burkhead, RB; M.J. Stewart, S; Tavierre Thomas, CB; Justin McCray, EG; Tremon Smith, CB; Jon Weeks, LS; Chris Moore, WR; Scott Quessenberry, C; Kevin Pierre-Louis, LB; Phillip Dorsett, WR; Derek Rivers, DL; Taylor Stallworth, DL; O.J. Howard, TE; Royce Freeman, RB; Jordan Akins, TE; Jeff Driskel, QB; Jonathan Owens, S; Darius Anderson, RB; Jalen Camp, WR; Drew Estrada, WR; Jordan Steckler, RG

2022 cap space status: $1,248,794

2023 cap space status: $-18,736,349

2023 free agents: Austin Hooper, TE; Geoff Swaim, TE; A.J. Moore, S; Dennis Daley, RG; Lonnie Johnson Jr., CB; Morgan Cox, LS; Olansunkanmi Adeniyi, DL; Dontrell Hilliard, RB; Dylan Cole, LB; DeMarcus Walker, DL; Terrance Mitchell, CB; Chris Conley, WR; Mario Edwards Jr., DL; Trenton Cannon, RB; Joshua Dobbs, QB; Le’Raven Clark, RT: Corey Levin, C; Greg Mabin, CB; Tarell Basham, DL; Andrew Adams, S; Da’Shawn Hand, DL; Davontae Harris, CB; Joseph Jones, LB; Joshua Kalu, S; C.J. Board, WR; Daniel Munyer, C; Nate Davis, RG; Kevin Strong, DL; Teair Tart, DL; Cody Hollister, WR; Nick Westbrook-Ikhine, WR; Aaron Brewer, LG; Naquan Jones, DL; David Long Jr., LB

2022 cap space status: $1,643,262

2023 cap space status: $-3,575,101

2023 free agents: Jordan Poyer, S; Rodger Saffold, RG; Jordan Phillips, DL; Case Keenum, QB; Tremaine Edmunds, LB; Tyler Matakevich, LB; Jamison Crowder, WR; David Quessenberry, RG; Sam Martin, P; Taiwan Jones, RB; Bobby Hart, RT; Greg Van Roten, RG; Shaq Lawson, DL; Ike Boettger, RG; A.J. Klein, LB; Xavier Rhodes, CB; Jake Kumerow, WR; Dean Marlowe, S; Justin Murray, LT; Devin Singletary, RB; Tyrel Dodson, LB; Cameron Lewis, CB; Dane Jackson, CB; Jaquan Johnson, S; Tommy Sweeney, TE; Eli Ankou, DL

2022 cap space status: $3,732,146

2023 cap space status: $-6,786,096

2023 free agents: Mike Gesicki, TE; Teddy Bridgewater, QB; Eric Rowe, S; Melvin Ingram, DL; Nik Needham, CB; Eric Fisher, LT; Duke Riley, LB; Elandon Roberts, LB; Adam Shaheen, TE; Trey Flowers, DL; Raheem Mostert, RB; Clayton Fejedelem, S; Greg Little, LT; Sam Eguavoen, LB; John Jenkins, DL; Thomas Morstead, P; Trent Sherfield, WR; Brandon Shell, RT; Justin Bethel, CB; Jeff Wilson, RB; Justin Zimmer, DL; River Cracraft, WR; Michael Deiter, C; Salvon Ahmed, RB; Elijah Campbell, CB; John Lovett, FB; Andrew Van Ginkel, DL; Myles Gaskin, RB; Porter Gustin, DL

2022 cap space status: $1,716,003

2023 cap space status: $54,031,597

2023 free agents: Nelson Agholor, WR; Devin McCourty, S; Jonathan Jones, CB; Jakobi Meyers, WR; Isaiah Wynn, LT; Matt Slater, WR; Cody Davis, S; Jabrill Peppers, S; Marcus Cannon, RT; Joejuan Williams, CB; Carl Davis, DL; Daniel Ekuale, DL; Michael Palardy, P; Raekwon McMillan, LB; Joe Cardona, LS; James Ferentz, C; Conor McDermott, RG; Damien Harris, RB; Yodny Cajuste, LT; Myles Bryant, CB; Kristian Wilkerson, WR; Mack Wilson, LB; Quinn Nordin, K; LaBryan Ray, DL

2022 cap space status: $3,679,832

2023 cap space status: $15,903,165

2023 free agents: George Fant, LT; Connor McGovern, C; Sheldon Rankins, DL; Joe Flacco, QB; Dan Feeney, LG; Lamarcus Joyner, S; Mike White, QB; Solomon Thomas, DL; Greg Zuerlein, K; Nate Herbig, RG; Vinny Curry, DL; Kwon Alexander, LB; Mike Remmers, RT; Cedric Ogbuehi, LT; Laurent Duvernay-Tardif, RG; Nathan Shepherd, DL; Jeff Smith, WR; Dru Samia, RG; Nick Bawden, FB; Quincy Williams, LB; Bryce Huff, DL; James Robinson, RB; Zane Lewis, CB; Ty Johnson, RB; Marcell Harris, LB

2022 cap space status: $3,540,414

2023 cap space status: $23,863,694

Smith-Schuster signed with the Chiefs this past March after five seasons with the Steelers. Jay Biggerstaff/USA TODAY Sports

2023 free agents: Orlando Brown, LT; JuJu Smith-Schuster, WR; Carlos Dunlap, DL; Derrick Nnadi, DL; Andrew Wylie, RT; Chad Henne, QB; Ronald Jones II, RB; Brandon Williams, DL; Blake Bell, TE; Michael Burton, FB; Mecole Hardman, WR; Deon Bush, S; Geron Christian, LT; Jerick McKinnon, RB; Juan Thornhill, S; Justin Watson, WR; Khalen Saunders, DL; Darius Harris, LB; Chris Lammons, CB; Jody Fortson, TE; Tommy Townsend, P; Tershawn Wharton, DL; Shane Buechele, QB; Prince Tega Wanogho, RT; Nick Allegretti, LG; Jordan Franks, TE

2022 cap space status: $9,189,230

2023 cap space status: $15,372,270

2023 free agents: Billy Turner, RT; Calvin Anderson, LT; Tom Compton, RT; Kareem Jackson, S; Mike Boone, RB; Dalton Risner, LG; Cameron Fleming, RT; Andrew Beck, TE; Eric Saubert, TE; DeShawn Williams, DL; Latavius Murray, RB; Alex Singleton, LB; Dre’Mont Jones, DL; Marlon Mack, WR; Eric Tomlinson, TE; Darius Phillips, CB; Brett Rypien, QB; Dakota Allen, LB; Essang Bassey, CB; P.J. Locke, S; Quinn Bailey, RT; Jonas Griffith, LB; Corliss Waitman, P; Jacob Bobenmoyer, LS

2022 cap space status: $3,732,146

2023 cap space status: $-9,460,543

2023 free agents: Kyle Van Noy, DL; Chase Daniel, QB; Bryce Callahan, CB; Will Clapp, C; Morgan Fox, DL; Nasir Adderley, S; DeAndre Carter, WR; Tyeler Davison, DL; Richard Rodgers, TE; Christian Covington, DL; Troy Reeder, LB; Sony Michel, RB; Jalen Guyton, WR; J.K. Scott, P; Trey Pipkins, LT; Donald Parham, TE; Storm Norton, RT; Joe Gaziano, DL; Derrek Tuszka, DL; Kemon Hall, CB; Forrest Merrill, DL; Breiden Fehoko, DL; Drue Tranquill, LB; Foster Sarell, LT; Michael Bandy, WR; Cameron Dicker, K; Easton Stick, QB; Taylor Bertolet, K

2022 cap space status: $8,592,705

2023 cap space status: $34,434,577

2023 free agents: Clelin Ferrell, DL; Anthony Averett, CB; Brandon Parker, RT; Denzel Perryman, LB; Josh Jacobs, RB; Jerry Tillery, DL; Mack Hollins, WR; Rock Ya-Sin, CB; Jakob Johnson, FB; Duron Harmon, S; Jayon Brown, LB; Jermaine Eluemunor, RG; Ameer Abdullah, RB; Andrew Billings, DL; Hroniss Grasu, C; Keelan Cole, WR; Kyle Peko, DL; Tashawn Bower, DL; Matthias Farley, S; Sidney Jones, CB; Jordan Jenkins, DL; Micah Kiser, LB; Alex Bars, LG; Jackson Barton, LT; Curtis Bolton, LB; Jesper Horsted, TE; Netane Muti, RG; Roderic Teamer, S; Jarrett Stidham, QB; Foster Moreau, TE; Myron Tagovalioa-Amosa, DL; Dillon Stoner, WR; Vitaliy Gurman, RG

