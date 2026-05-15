Ranking All 32 NFL Teams By How Many Miles They’ll Travel in 2026
The 2026 NFL schedule is here! After months of planning, debate and deliberation, the league officially unveiled its 272-game slate on Thursday night in prime-time fashion.
With the release comes a Wednesday night kickoff game between the Seahawks and the Patriots, a record nine (!) International Series contests with eight different teams playing host, a brand-new Thanksgiving Eve bout, three Turkey Day matchups, the fourth annual Black Friday showdown and a Christmas tripleheader. Combine that with all 32 clubs playing 17 games apiece over 18 weeks, and you’ve got yourself a whole lot of football to look forward to in 2026 …
… and a whole lot of travel.
Over the course of the upcoming season, the NFL will play games in eight different countries—so we calculated the air miles that each team is expected to travel from September to January, which comes to a staggering league-wide total of 630,824.
For further context, we used distance.to as our source and measured each road trip city-to-city, including return travel from each destination. We did not account for teams potentially remaining on the road between consecutive away games—for example, a situation like the Saints playing the Giants in New Jersey in Week 6 and then likely heading directly to Paris for Week 7. The lone exception was the Jaguars’ back-to-back games in London across Weeks 5 and 6, which we counted as a continuous overseas stay.
Got it? good.
Before we get into each team’s distance traveled, some fun facts from the NFL’s 2026 travel schedule:
- The 49ers (37,862) will travel the most air miles in 2026.
- The Panthers (8,641) will travel the fewest air miles in 2026.
- The 49ers will make the longest road trip of the 2026 season, traveling 15,745 air miles from Santa Clara to Melbourne in Week 1.
- The Giants and Eagles will make the shortest road trips of the 2026 season, traveling 166 air miles to each other in Weeks 9 and 18.
- Despite playing an International Series game in Paris, the Steelers will travel fewer air miles (14,464) this season than the 49ers (15,745) and Rams (15,858) will for their Week 1 trip to Melbourne alone.
- The Dolphins will travel more than 2,000 air miles for all nine of their road games in 2026.
- Carolina will travel more than 1,000 air miles just four times.
Here’s a look at each team’s total air miles traveled, ranked from most to least.
Projected air miles traveled for all 32 teams throughout 2026
- 49ers: 47,862
- Rams: 34,987
- Cowboys: 27,990
- Patriots: 27,586
- Dolphins: 27,575
- Texans: 27,331
- Chargers: 23,843
- Commanders: 23,512
- Jaguars: 23,365
- Seahawks: 22,516
- Saints: 21,996
- Eagles: 21,971
- Raiders: 21,079
- Bills: 19,779
- Broncos: 19,143
- Lions: 19,095
- Jets: 18,287
- Chiefs: 18,474
- Giants: 18,076
- Ravens: 17,402
- Falcons: 17,370
- Colts: 15,881
- Cardinals: 15,618
- Bengals: 15,424
- Vikings: 14,901
- Steelers: 14,464
- Packers: 12,619
- Buccaneers: 11,949
- Titans: 11,380
- Bears: 10,664
- Browns: 9,064
- Panthers: 8,641
Continue scrolling for a full breakdown of every team’s road trips, and how many air miles they’ll travel for each.
Arizona Cardinals: 15,618 air miles
Week, Opponent
Destination
Air Miles Traveled
Week 1, Chargers
Inglewood, Calif.
711
Week 3, 49ers
Santa Clara, Calif.
1,219
Week 4, Giants
East Rutherford, N.J.
4,277
Week 6, Rams
Inglewood, Calif.
711
Week 8, Cowboys
Arlington, Texas
1,747
Week 9, Seahawks
Seattle
2,212
Week 11, Chiefs
Kansas City, Mo.
2,102
Week 16, Saints
New Orleans
2,640
Atlanta Falcons: 17,370 air miles
Week, Opponent
Destination
Air Miles Traveled
Week 1, Steelers
Pittsburgh
1,043
Week 3, Packers
Green Bay
1,538
Week 4, Saints
New Orleans
850
Week 8, Buccaneers
Tampa
834
Week 9, Bengals
Madrid
8,629
Week 12, Vikings
Minneapolis
1,817
Week 14, Browns
Cleveland
1,111
Week 15, Commanders
Landover, Md.
1,099
Week 18, Panthers
Charlotte
453
Baltimore Ravens: 17,402 air miles
Week, Opponent
Destination
Air Miles Traveled
Week 1, Colts
Indianapolis
1,020
Week 3, Cowboys
Rio De Janeiro, Brazil
9,617
Week 5, Falcons
Atlanta
1,153
Week 6, Browns
Cleveland
616
Week 8, Bills
Orchard Park, N.Y.
530
Week 11, Panthers
Charlotte
729
Week 12, Texans
Houston
2,500
Week 15, Steelers
Pittsburgh
392
Week 17, Bengals
Cincinnati
846
Buffalo Bills: 19,779 air miles
Week, Opponent
Destination
Air Miles Traveled
Week 1, Texans
Houston
2,571
Week 5, Rams
Inglewood, Calif.
4,416
Week 6, Raiders
Las Vegas
3,960
Week 9, Vikings
Minneapolis
1,476
Week 10, Jets
East Rutherford, N.J.
548
Week 13, Patriots
Foxborough, Mass.
771
Week 14, Packers
Green Bay
958
Week 16, Broncos
Denver
2,747
Week 17, Dolphins
Miami Gardens, Fla.
2,331
Carolina Panthers: 8,641 air miles
Week, Opponent
Destination
Air Miles Traveled
Week 2, Falcons
Atlanta
452
Week 3, Browns
Cleveland
872
Week 6, Eagles
Philadelphia
901
Week 8, Packers
Green Bay
1,491
Week 10, Saints
New Orleans
1,298
Week 12, Buccaneers
Tampa
1,024
Week 13, Vikings
Minneapolis
1,877
Week 16, Steelers
Pittsburgh
726
Chicago Bears: 10,644 air miles
Week, Opponent
Destination
Air Miles Traveled
Week 1, Panthers
Charlotte
1,173
Week 5, Packers
Green Bay
371
Week 6, Falcons
Atlanta
1,175
Week 8, Seahawks
Seattle
3,466
Week 12, Lions
Detroit
477
Week 14, Dolphins
Miami Gardens, Fla.
2,354
Week 15, Bills
Orchard Park, N.Y.
919
Week 18, Vikings
Minneapolis
710
Cincinnati Bengals: 15,424 air miles
Week, Opponent
Destination
Air Miles Traveled
Week 2, Texans
Houston
1,787
Week 3, Steelers
Pittsburgh
513
Week 5, Dolphins
Miami Gardens, Fla.
1,888
Week 7, Ravens
Baltimore
846
Week 9, Falcons
Madrid, Spain
8,260
Week 11, Commanders
Landover, Md.
818
Week 13, Browns
Cleveland
442
Week 15, Panthers
Charlotte
674
Week 16, Colts
Indianapolis
197
Cleveland Browns: 9,064 air miles
Week, Opponent
Destination
Air Miles Traveled
Week 1, Jaguars
Jacksonville
1,543
Week 2, Buccaneers
Tampa
1,874
Week 5, Jets
East Rutherford, N.J.
796
Week 8, Steelers
Pittsburgh
230
Week 9, Saints
New Orleans
1,850
Week 15, Giants
East Rutherford, N.J.
796
Week 17, Ravens
Baltimore
616
Week 18, Bengals
Cincinnati
442
Dallas Cowboys: 27,990 air miles
Week, Opponent
Destination
Air Miles Traveled
Week 1, Giants
East Rutherford, N.J.
2,771
Week 3, Ravens
Rio de Janeiro, Brazil
10,468
Week 4, Texans
Houston
460
Week 7, Eagles
Philadelphia
2,629
Week 9, Colts
Indianapolis
1,558
Week 13, Seahawks
Seattle
3,338
Week 15, Rams
Inglewood, Calif.
2,454
Week 18, Commanders
Landover, Md.
2,414
Denver Broncos: 19,143 air miles
Week, Opponent
Destination
Air Miles Traveled
Week 1, Chiefs
Kansas City
1,116
Week 4, 49ers
Santa Clara, Calif.
1,861
Week 5, Chargers
Inglewood, Calif.
1,678
Week 7, Cardinals
Glendale, Ariz.
1,170
Week 9, Panthers
Charlotte
2,711
Week 12, Steelers
Pittsburgh
2,635
Week 14, Jets
East Rutherford, N.J.
3,243
Week 15, Raiders
Las Vegas
1,216
Week 17, Patriots
Foxborough, Mass.
3,515
Detroit Lions: 19,095 air miles
Week, Opponent
Destination
Air Miles Traveled
Week 2, Bills
Orchard Park, N.Y.
442
Week 4, Panthers
Charlotte
1,010
Week 5, Cardinals
Glendale, Ariz.
3,380
Week 9, Dolphins
Miami Gardens, Fla.
2,287
Week 10, Patriots
Munich, Germany
8,636
Week 13, Falcons
Atlanta
1,195
Week 15, Vikings
Minneapolis
1,084
Week 17, Bears
Chicago
477
Week 18, Packers
Green Bay
583
Green Bay Packers: 12,619 air miles
Week, Opponent
Destination
Air Miles Traveled
Week 1, Vikings
Minneapolis
518
Week 2, Jets
East Rutherford, N.J.
1,501
Week 4, Buccaneers
Tampa
2,371
Week 7, Lions
Detroit
583
Week 9, Patriots
Foxborough, Mass.
1,717
Week 12, Rams
Inglewood, Calif.
3,532
Week 13, Saints
New Orleans
2,025
Week 16, Bears
Chicago
371
Houston Texans: 27,331 air miles
Week, Opponent
Destination
Air Miles Traveled
Week 3, Colts
Indianapolis
1,731
Week 5, Titans
Nashville
1,330
Week 6, Jaguars
London
9,694
Week 9, Chargers
Inglewood, Calif.
2,754
Week 10, Browns
Cleveland
2,228
Week 13, Steelers
Pittsburgh
2,273
Week 14, Commanders
Landover, Md.
2,451
Week 16, Eagles
Philadelphia
2,679
Week 17, Packers
Green Bay
2,191
Indianapolis Colts: 15,881 air miles
Week, Opponent
Destination
Air Miles Traveled
Week 2, Chiefs
Kansas City, Mo.
902
Week 4, Commanders
London
7,976
Week 5, Steelers
Pittsburgh
658
Week 7, Vikings
Minneapolis
1,021
Week 8, Jaguars
Jacksonville
1,399
Week 11, Texans
Houston
1,731
Week 14, Eagles
Philadelphia
1,166
Week 15, Titans
Nashville
502
Week 17, Browns
Cleveland
525
Jacksonville Jaguars: 23,365 air miles
Week, Opponent
Destination
Air Miles Traveled
Week 2, Broncos
Denver
2,930
Week 4, Bengals
Cincinnati
1,258
Weeks 5/6, Eagles/Texans
London
8,520
Week 9, Ravens
Baltimore
1,363
Week 10, Titans
Nashville
1,000
Week 11, Giants
East Rutherford, N.J.
1,680
Week 13, Bears
Chicago
1,725
Week 15, Texans
Houston
1,641
Week 16, Cowboys
Arlington, Texas
1,848
Week 18, Colts
Indianapolis
1,399
Kansas City Chiefs: 18,474 air miles
Week, Opponent
Destination
Air Miles Traveled
Week 3, Dolphins
Miami Gardens, Fla.
2,460
Week 4, Raiders
Las Vegas
2,286
Week 7, Seahawks
Seattle
3,008
Week 8, Broncos
Denver
1,116
Week 10, Falcons
Atlanta
1,349
Week 12, Bills
Orchard Park, N.Y.
1,725
Week 13, Rams
Inglewood, Calif.
2,726
Week 14, Bengals
Cincinnati
1,077
Week 17, Chargers
Inglewood, Calif.
2,726
Las Vegas Raiders: 21,079 air miles
Week, Opponent
Destination
Air Miles Traveled
Week 2, Chargers
Iglewood, Calif.
468
Week 3, Saints
New Orleans
3,017
Week 5, Patriots
Foxborough, Mass.
4,728
Week 8, Jets
East Rutherford, N.J.
4,448
Week 9, 49ers
Santa Clara, Calif.
774
Week 11, Broncos
Denver
1,216
Week 12, Browns
Cleveland
3,655
Week 17, Cardinals
Glendale, Ariz.
488
Week 18, Chiefs
Kansas City, Mo.
2,286
Los Angeles Chargers: 24,843 air miles
Week, Opponent
Destination
Air Miles Traveled
Week 3, Bills
Orchard Park, N.Y.
4,416
Week 4, Seahawks
Seattle
1,930
Week 6, Chiefs
Kansas City, Mo.
2,726
Week 10, Ravens
Baltimore
4,646
Week 13, Buccaneers
Tampa
4,312
Week 14, Raiders
Las Vegas
468
Week 16, Dolphins
Miami Gardens, Fla.
4,668
Week 18, Broncos
Denver
1,678
Los Angeles Rams: 34,987 air miles
Week, Opponent
Destination
Air Miles Traveled
Week 1, 49ers
Melbourne, Australia
15,858
Week 3, Broncos
Denver
1,678
Week 7, Raiders
Las Vegas
468
Week 9, Commanders
Landover, Md.
4,619
Week 10, Cardinals
Glendale, Ariz.
711
Week 14, 49ers
Santa Clara, Calif.
619
Week 16, Seahawks
Seattle
1,930
Week 17, Buccaneers
Tampa
4,312
Miami Dolphins: 27,575 air miles
Week, Opponent
Destination
Air Miles Traveled
Week 1, Raiders
Las Vegas
4,338
Week 2, 49ers
Santa Clara, Calif.
5,108
Week 4, Vikings
Minneapolis
3,003
Week 7, Jets
East Rutherford, N.J.
2,175
Week 10, Colts
Indianapolis
1,029
Week 11, Bills
Orchard Park, N.Y.
2,331
Week 13, Broncos
Denver
3,429
Week 15, Packers
Green Bay
2,710
Week 18, Patriots
Foxborough, Mass.
2,451
Minnesota Vikings: 14,901 air miles
Week, Opponent
Destination
Air Miles Traveled
Week 2, Bears
Chicago
710
Week 3, Buccaneers
Tampa
2,637
Week 5, Saints
New Orleans
2,105
Week 8, Lions
Detroit
1,084
Week 10, Packers
Green Bay
518
Week 11, 49ers
Mexico City
3,594
Week 14, Patriots
Foxborough, Mass.
2,235
Week 17, Jets
East Rutherford, N.J.
2,017
New England Patriots: 27,586 air miles
Week, Opponent
Destination
Air Miles Traveled
Week 1, Seahawks
Seattle
4,972
Week 3, Jaguars
Jacksonville
1,991
Week 4, Bills
Orchard Park, N.Y.
771
Week 7, Bears
Chicago
1,683
Week 8, Dolphins
Miami Gardens, Fla.
2,451
Week 10, Lions
Munich, Germany
7,723
Week 12, Chargers
Inglewood, Calif.
5,182
Week 15, Chiefs
Kansas City, Mo.
2,474
Week 16, Jets
East Rutherford, N.J.
341
New Orleans Saints: 21,996 air miles
Week, Opponent
Destination
Air Miles Traveled
Week 1, Lions
Detroit
1,880
Week 2, Ravens
Baltimore
1,998
Week 6, Giants
East Rutherford, N.J.
2,338
Week 7, Steelers
Paris
9,590
Week 11, Bears
Chicago
1,666
Week 12, Bengals
Cincinnati
1,416
Week 14, Panthers
Charlotte
1,298
Week 15, Buccaneers
Tampa
962
Week 17, Falcons
Atlanta
849
New York Giants: 18,076 air miles
Week, Opponent
Destination
Air Miles Traveled
Week 2, Rams
Inglewood, Calif.
4,897
Week 5, Commanders
Landover, Md.
396
Week 7, Texans
Houston
2,833
Week 9, Eagles
Philadelphia
166
Week 12, Colts
Indianapolis
1,279
Week 14, Seahawks
Seattle
4,788
Week 16, Lions
Detroit
947
Week 17, Cowboys
Arlington, Texas
2,771
New York Jets: 18,287 air miles
Week, Opponent
Destination
Air Miles Traveled
Week 1, Titans
Nashville
1,514
Week 3, Lions
Detroit
947
Week 4, Bears
Chicago
1,412
Week 6, Patriots
Foxborough, Mass.
341
Week 9, Chiefs
Kansas City, Mo.
2,176
Week 11, Chargers
Inglewood, Calif.
4,897
Week 12, Dolphins
Miami Gardens, Fla.
2,174
Week 16, Cardinals
Glendale, Ariz.
4,277
Week 18, Bills
Orchard Park, N.Y.
548
Philadelphia Eagles: 21,971 air miles
Week, Opponent
Destination
Air Miles Traveled
Week 2, Titans
Nashville
943
Week 3, Bears
Chicago
1,329
Week 5, Jaguars
London
7,080
Week 8, Commanders
Landover, Md.
232
Week 12, Cowboys
Arlington, Texas
2,629
Week 13, Cardinals
Glendale, Ariz.
4,163
Week 17, 49ers
Santa Clara, Calif.
5,004
Week 18, Giants
East Rutherford, N.J.
166
Pittsburgh Steelers: 14,464 air miles
Week, Opponent
Destination
Air Miles Traveled
Week 2, Patriots
Foxborough, Mass.
936
Week 4, Browns
Cleveland
230
Week 6, Buccaneers
Tampa
1,749
Week 7, Saints
Paris
7,777
Week 10, Bengals
Cincinnati
513
Week 11, Eagles
Philadelphia
514
Week 14, Jaguars
Jacksonville
1,409
Week 17, Titans
Nashville
943
Week 18, Ravens
Baltimore
392
San Francisco 49ers: 37,862 air miles
Week, Opponent
Destination
Air Miles Traveled
Week 1, Rams
Melbourne, Australia
15,745
Week 5, Seahawks
Seattle
1,417
Week 7, Falcons
Atlanta
4,225
Week 10, Cowboys
Arlington, Texas
2,874
Week 11, Vikings
Mexico City
3,700
Week 13, Giants
East Rutherford, N.J.
5,091
Week 15, Chargers
Inglewood, Calif.
619
Week 16, Chiefs
Kansas City, Mo.
2,972
Week 18, Cardinals
Glendale, Ariz.
1,219
Seattle Seahawks: 22,516 air miles
Week, Opponent
Destination
Air Miles Traveled
Week 2, Cardinals
Glendale, Ariz.
2,212
Week 3, Commanders
Landover, Md.
4,654
Week 6, Broncos
Denver
2,039
Week 10, Raiders
Las Vegas
1,752
Week 12, 49ers
Santa Clara, Calif.
1,930
Week 15, Eagles
Philadelphia
4,747
Week 17, Panthers
Charlotte
4,562
Week 18, Rams
Inglewood, Calif.
619
Tampa Bay Buccaneers: 11,949 air miles
Week, Opponent
Destination
Air Miles Traveled
Week 1, Bengals
Cincinnati
1,563
Week 5, Cowboys
Arlington, Texas
1,866
Week 7, Panthers
Charlotte
1,024
Week 9, Bears
Chicago
2,008
Week 11, Lions
Detroit
1,989
Week 14, Ravens
Baltimore
1,705
Week 17, Falcons
Atlanta
834
Week 18, Saints
New Orleans
962
Tennessee Titans: 11,380 air miles
Week, Opponent
Destination
Air Miles Traveled
Week 3, Giants
East Rutherford, N.J.
1,514
Week 4, Ravens
Baltimore
1,192
Week 6, Colts
Indianapolis
502
Week 8, Bengals
Cincinnati
479
Week 11, Cowboys
Arlington, Texas
1,267
Week 12, Jaguars
Jacksonville
1,000
Week 14, Lions
Detroit
941
Week 16, Raiders
Las Vegas
3,154
Week 18, Texans
Houston
1,330
Washington Commanders: 23,512 air miles
Week, Opponent
Destination
Air Miles Traveled
Week 1, Eagles
Philadelphia
232
Week 2, Cowboys
Arlington, Texas
2,414
Week 4, Colts
London
7,313
Week 6, 49ers
Santa Clara, Calif.
4,851
Week 10, Giants
East Rutherford, N.J.
396
Week 12, Cardinals
Glendale, Ariz.
3,978
Week 13, Titans
Nashville
1,148
Week 16, Vikings
Minneapolis
1,873
Week 17, Jaguars
Jacksonville
1,306
Mike Kadlick is a contributor to the Breaking and Trending News team at Sports Illustrated. Before joining SI in November 2024, he covered the New England Patriots for WEEI sports radio in Boston and continues to do so for CLNS Media. He has a master's in public relations from Boston University. Kadlick is also an avid runner and a proud lover of all things pizza.