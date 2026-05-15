Skip to main content
SI

Ranking All 32 NFL Teams By How Many Miles They’ll Travel in 2026

NFL teams will travel a staggering 630,824 air miles throughout the 2026 season. Here’s a complete look at where each club is going, and when.
Mike Kadlick|
The Patriots have the longest non-international road trip of the 2026 season.
The Patriots have the longest non-international road trip of the 2026 season. | Kirby Lee-Imagn Images

The 2026 NFL schedule is here! After months of planning, debate and deliberation, the league officially unveiled its 272-game slate on Thursday night in prime-time fashion.

With the release comes a Wednesday night kickoff game between the Seahawks and the Patriots, a record nine (!) International Series contests with eight different teams playing host, a brand-new Thanksgiving Eve bout, three Turkey Day matchups, the fourth annual Black Friday showdown and a Christmas tripleheader. Combine that with all 32 clubs playing 17 games apiece over 18 weeks, and you’ve got yourself a whole lot of football to look forward to in 2026 …

… and a whole lot of travel.

Over the course of the upcoming season, the NFL will play games in eight different countries—so we calculated the air miles that each team is expected to travel from September to January, which comes to a staggering league-wide total of 630,824. 

For further context, we used distance.to as our source and measured each road trip city-to-city, including return travel from each destination. We did not account for teams potentially remaining on the road between consecutive away games—for example, a situation like the Saints playing the Giants in New Jersey in Week 6 and then likely heading directly to Paris for Week 7. The lone exception was the Jaguars’ back-to-back games in London across Weeks 5 and 6, which we counted as a continuous overseas stay. 

Got it? good.

Before we get into each team’s distance traveled, some fun facts from the NFL’s 2026 travel schedule:

  • The 49ers (37,862) will travel the most air miles in 2026.
  • The Panthers (8,641) will travel the fewest air miles in 2026.
  • The 49ers will make the longest road trip of the 2026 season, traveling 15,745 air miles from Santa Clara to Melbourne in Week 1.
  • The Giants and Eagles will make the shortest road trips of the 2026 season, traveling 166 air miles to each other in Weeks 9 and 18.
  • Despite playing an International Series game in Paris, the Steelers will travel fewer air miles (14,464) this season than the 49ers (15,745) and Rams (15,858) will for their Week 1 trip to Melbourne alone.
  • The Dolphins will travel more than 2,000 air miles for all nine of their road games in 2026.
  • Carolina will travel more than 1,000 air miles just four times.

Here’s a look at each team’s total air miles traveled, ranked from most to least.

Projected air miles traveled for all 32 teams throughout 2026

  1. 49ers: 47,862
  2. Rams: 34,987
  3. Cowboys: 27,990
  4. Patriots: 27,586
  5. Dolphins: 27,575
  6. Texans: 27,331
  7. Chargers: 23,843
  8. Commanders: 23,512
  9. Jaguars: 23,365
  10. Seahawks: 22,516
  11. Saints: 21,996
  12. Eagles: 21,971
  13. Raiders: 21,079
  14. Bills: 19,779
  15. Broncos: 19,143
  16. Lions: 19,095
  17. Jets: 18,287
  18. Chiefs: 18,474
  19. Giants: 18,076
  20. Ravens: 17,402
  21. Falcons: 17,370
  22. Colts: 15,881
  23. Cardinals: 15,618
  24. Bengals: 15,424
  25. Vikings: 14,901
  26. Steelers: 14,464
  27. Packers: 12,619
  28. Buccaneers: 11,949
  29. Titans: 11,380
  30. Bears: 10,664
  31. Browns: 9,064
  32. Panthers: 8,641

Continue scrolling for a full breakdown of every team’s road trips, and how many air miles they’ll travel for each.

Arizona Cardinals: 15,618 air miles

Week, Opponent

Destination

Air Miles Traveled

Week 1, Chargers

Inglewood, Calif.

711

Week 3, 49ers

Santa Clara, Calif.

1,219

Week 4, Giants

East Rutherford, N.J.

4,277

Week 6, Rams

Inglewood, Calif.

711

Week 8, Cowboys

Arlington, Texas

1,747

Week 9, Seahawks

Seattle

2,212

Week 11, Chiefs

Kansas City, Mo.

2,102

Week 16, Saints

New Orleans

2,640

Atlanta Falcons: 17,370 air miles

Week, Opponent

Destination

Air Miles Traveled

Week 1, Steelers

Pittsburgh

1,043

Week 3, Packers

Green Bay

1,538

Week 4, Saints

New Orleans

850

Week 8, Buccaneers

Tampa

834

Week 9, Bengals

Madrid

8,629

Week 12, Vikings

Minneapolis

1,817

Week 14, Browns

Cleveland

1,111

Week 15, Commanders

Landover, Md.

1,099

Week 18, Panthers

Charlotte

453

Baltimore Ravens: 17,402 air miles

Week, Opponent

Destination

Air Miles Traveled

Week 1, Colts

Indianapolis

1,020

Week 3, Cowboys

Rio De Janeiro, Brazil

9,617

Week 5, Falcons

Atlanta

1,153

Week 6, Browns

Cleveland

616

Week 8, Bills

Orchard Park, N.Y.

530

Week 11, Panthers

Charlotte

729

Week 12, Texans

Houston

2,500

Week 15, Steelers

Pittsburgh

392

Week 17, Bengals

Cincinnati

846

Buffalo Bills: 19,779 air miles

Week, Opponent

Destination

Air Miles Traveled

Week 1, Texans

Houston

2,571

Week 5, Rams

Inglewood, Calif.

4,416

Week 6, Raiders

Las Vegas

3,960

Week 9, Vikings

Minneapolis

1,476

Week 10, Jets

East Rutherford, N.J.

548

Week 13, Patriots

Foxborough, Mass.

771

Week 14, Packers

Green Bay

958

Week 16, Broncos

Denver

2,747

Week 17, Dolphins

Miami Gardens, Fla.

2,331

Carolina Panthers: 8,641 air miles

Week, Opponent

Destination

Air Miles Traveled

Week 2, Falcons

Atlanta

452

Week 3, Browns

Cleveland

872

Week 6, Eagles

Philadelphia

901

Week 8, Packers

Green Bay

1,491

Week 10, Saints

New Orleans

1,298

Week 12, Buccaneers

Tampa

1,024

Week 13, Vikings

Minneapolis

1,877

Week 16, Steelers

Pittsburgh

726

Chicago Bears: 10,644 air miles

Week, Opponent

Destination

Air Miles Traveled

Week 1, Panthers

Charlotte

1,173

Week 5, Packers

Green Bay

371

Week 6, Falcons

Atlanta

1,175

Week 8, Seahawks

Seattle

3,466

Week 12, Lions

Detroit

477

Week 14, Dolphins

Miami Gardens, Fla.

2,354

Week 15, Bills

Orchard Park, N.Y.

919

Week 18, Vikings

Minneapolis

710

Cincinnati Bengals: 15,424 air miles

Week, Opponent

Destination

Air Miles Traveled

Week 2, Texans

Houston

1,787

Week 3, Steelers

Pittsburgh

513

Week 5, Dolphins

Miami Gardens, Fla.

1,888

Week 7, Ravens

Baltimore

846

Week 9, Falcons

Madrid, Spain

8,260

Week 11, Commanders

Landover, Md.

818

Week 13, Browns

Cleveland

442

Week 15, Panthers

Charlotte

674

Week 16, Colts

Indianapolis

197

Cleveland Browns: 9,064 air miles

Week, Opponent

Destination

Air Miles Traveled

Week 1, Jaguars

Jacksonville

1,543

Week 2, Buccaneers

Tampa

1,874

Week 5, Jets

East Rutherford, N.J.

796

Week 8, Steelers

Pittsburgh

230

Week 9, Saints

New Orleans

1,850

Week 15, Giants

East Rutherford, N.J.

796

Week 17, Ravens

Baltimore

616

Week 18, Bengals

Cincinnati

442

Dallas Cowboys: 27,990 air miles

Week, Opponent

Destination

Air Miles Traveled

Week 1, Giants

East Rutherford, N.J.

2,771

Week 3, Ravens

Rio de Janeiro, Brazil

10,468

Week 4, Texans

Houston

460

Week 7, Eagles

Philadelphia

2,629

Week 9, Colts

Indianapolis

1,558

Week 13, Seahawks

Seattle

3,338

Week 15, Rams

Inglewood, Calif.

2,454

Week 18, Commanders

Landover, Md.

2,414

Denver Broncos: 19,143 air miles

Week, Opponent

Destination

Air Miles Traveled

Week 1, Chiefs

Kansas City

1,116

Week 4, 49ers

Santa Clara, Calif.

1,861

Week 5, Chargers

Inglewood, Calif.

1,678

Week 7, Cardinals

Glendale, Ariz.

1,170

Week 9, Panthers

Charlotte

2,711

Week 12, Steelers

Pittsburgh

2,635

Week 14, Jets

East Rutherford, N.J.

3,243

Week 15, Raiders

Las Vegas

1,216

Week 17, Patriots

Foxborough, Mass.

3,515

Detroit Lions: 19,095 air miles

Week, Opponent

Destination

Air Miles Traveled

Week 2, Bills

Orchard Park, N.Y.

442

Week 4, Panthers

Charlotte

1,010

Week 5, Cardinals

Glendale, Ariz.

3,380

Week 9, Dolphins

Miami Gardens, Fla.

2,287

Week 10, Patriots

Munich, Germany

8,636

Week 13, Falcons

Atlanta

1,195

Week 15, Vikings

Minneapolis

1,084

Week 17, Bears

Chicago

477

Week 18, Packers

Green Bay

583

Green Bay Packers: 12,619 air miles

Week, Opponent

Destination

Air Miles Traveled

Week 1, Vikings

Minneapolis

518

Week 2, Jets

East Rutherford, N.J.

1,501

Week 4, Buccaneers

Tampa

2,371

Week 7, Lions

Detroit

583

Week 9, Patriots

Foxborough, Mass.

1,717

Week 12, Rams

Inglewood, Calif.

3,532

Week 13, Saints

New Orleans

2,025

Week 16, Bears

Chicago

371

Houston Texans: 27,331 air miles

Week, Opponent

Destination

Air Miles Traveled

Week 3, Colts

Indianapolis

1,731

Week 5, Titans

Nashville

1,330

Week 6, Jaguars

London

9,694

Week 9, Chargers

Inglewood, Calif.

2,754

Week 10, Browns

Cleveland

2,228

Week 13, Steelers

Pittsburgh

2,273

Week 14, Commanders

Landover, Md.

2,451

Week 16, Eagles

Philadelphia

2,679

Week 17, Packers

Green Bay

2,191

Indianapolis Colts: 15,881 air miles

Week, Opponent

Destination

Air Miles Traveled

Week 2, Chiefs

Kansas City, Mo.

902

Week 4, Commanders

London

7,976

Week 5, Steelers

Pittsburgh

658

Week 7, Vikings

Minneapolis

1,021

Week 8, Jaguars

Jacksonville

1,399

Week 11, Texans

Houston

1,731

Week 14, Eagles

Philadelphia

1,166

Week 15, Titans

Nashville

502

Week 17, Browns

Cleveland

525

Jacksonville Jaguars: 23,365 air miles

Week, Opponent

Destination

Air Miles Traveled

Week 2, Broncos

Denver

2,930

Week 4, Bengals

Cincinnati

1,258

Weeks 5/6, Eagles/Texans

London

8,520

Week 9, Ravens

Baltimore

1,363

Week 10, Titans

Nashville

1,000

Week 11, Giants

East Rutherford, N.J.

1,680

Week 13, Bears

Chicago

1,725

Week 15, Texans

Houston

1,641

Week 16, Cowboys

Arlington, Texas

1,848

Week 18, Colts

Indianapolis

1,399

Kansas City Chiefs: 18,474 air miles

Week, Opponent

Destination

Air Miles Traveled

Week 3, Dolphins

Miami Gardens, Fla.

2,460

Week 4, Raiders

Las Vegas

2,286

Week 7, Seahawks

Seattle

3,008

Week 8, Broncos

Denver

1,116

Week 10, Falcons

Atlanta

1,349

Week 12, Bills

Orchard Park, N.Y.

1,725

Week 13, Rams

Inglewood, Calif.

2,726

Week 14, Bengals

Cincinnati

1,077

Week 17, Chargers

Inglewood, Calif.

2,726

Las Vegas Raiders: 21,079 air miles

Week, Opponent

Destination

Air Miles Traveled

Week 2, Chargers

Iglewood, Calif.

468

Week 3, Saints

New Orleans

3,017

Week 5, Patriots

Foxborough, Mass.

4,728

Week 8, Jets

East Rutherford, N.J.

4,448

Week 9, 49ers

Santa Clara, Calif.

774

Week 11, Broncos

Denver

1,216

Week 12, Browns

Cleveland

3,655

Week 17, Cardinals

Glendale, Ariz.

488

Week 18, Chiefs

Kansas City, Mo.

2,286

Los Angeles Chargers: 24,843 air miles

Week, Opponent

Destination

Air Miles Traveled

Week 3, Bills

Orchard Park, N.Y.

4,416

Week 4, Seahawks

Seattle

1,930

Week 6, Chiefs

Kansas City, Mo.

2,726

Week 10, Ravens

Baltimore

4,646

Week 13, Buccaneers

Tampa

4,312

Week 14, Raiders

Las Vegas

468

Week 16, Dolphins

Miami Gardens, Fla.

4,668

Week 18, Broncos

Denver

1,678

Los Angeles Rams: 34,987 air miles

Week, Opponent

Destination

Air Miles Traveled

Week 1, 49ers

Melbourne, Australia

15,858

Week 3, Broncos

Denver

1,678

Week 7, Raiders

Las Vegas

468

Week 9, Commanders

Landover, Md.

4,619

Week 10, Cardinals

Glendale, Ariz.

711

Week 14, 49ers

Santa Clara, Calif.

619

Week 16, Seahawks

Seattle

1,930

Week 17, Buccaneers

Tampa

4,312

Miami Dolphins: 27,575 air miles

Week, Opponent

Destination

Air Miles Traveled

Week 1, Raiders

Las Vegas

4,338

Week 2, 49ers

Santa Clara, Calif.

5,108

Week 4, Vikings

Minneapolis

3,003

Week 7, Jets

East Rutherford, N.J.

2,175

Week 10, Colts

Indianapolis

1,029

Week 11, Bills

Orchard Park, N.Y.

2,331

Week 13, Broncos

Denver

3,429

Week 15, Packers

Green Bay

2,710

Week 18, Patriots

Foxborough, Mass.

2,451

Minnesota Vikings: 14,901 air miles

Week, Opponent

Destination

Air Miles Traveled

Week 2, Bears

Chicago

710

Week 3, Buccaneers

Tampa

2,637

Week 5, Saints

New Orleans

2,105

Week 8, Lions

Detroit

1,084

Week 10, Packers

Green Bay

518

Week 11, 49ers

Mexico City

3,594

Week 14, Patriots

Foxborough, Mass.

2,235

Week 17, Jets

East Rutherford, N.J.

2,017

New England Patriots: 27,586 air miles

Week, Opponent

Destination

Air Miles Traveled

Week 1, Seahawks

Seattle

4,972

Week 3, Jaguars

Jacksonville

1,991

Week 4, Bills

Orchard Park, N.Y.

771

Week 7, Bears

Chicago

1,683

Week 8, Dolphins

Miami Gardens, Fla.

2,451

Week 10, Lions

Munich, Germany

7,723

Week 12, Chargers

Inglewood, Calif.

5,182

Week 15, Chiefs

Kansas City, Mo.

2,474

Week 16, Jets

East Rutherford, N.J.

341

New Orleans Saints: 21,996 air miles

Week, Opponent

Destination

Air Miles Traveled

Week 1, Lions

Detroit

1,880

Week 2, Ravens

Baltimore

1,998

Week 6, Giants

East Rutherford, N.J.

2,338

Week 7, Steelers

Paris

9,590

Week 11, Bears

Chicago

1,666

Week 12, Bengals

Cincinnati

1,416

Week 14, Panthers

Charlotte

1,298

Week 15, Buccaneers

Tampa

962

Week 17, Falcons

Atlanta

849

New York Giants: 18,076 air miles

Week, Opponent

Destination

Air Miles Traveled

Week 2, Rams

Inglewood, Calif.

4,897

Week 5, Commanders

Landover, Md.

396

Week 7, Texans

Houston

2,833

Week 9, Eagles

Philadelphia

166

Week 12, Colts

Indianapolis

1,279

Week 14, Seahawks

Seattle

4,788

Week 16, Lions

Detroit

947

Week 17, Cowboys

Arlington, Texas

2,771

New York Jets: 18,287 air miles

Week, Opponent

Destination

Air Miles Traveled

Week 1, Titans

Nashville

1,514

Week 3, Lions

Detroit

947

Week 4, Bears

Chicago

1,412

Week 6, Patriots

Foxborough, Mass.

341

Week 9, Chiefs

Kansas City, Mo.

2,176

Week 11, Chargers

Inglewood, Calif.

4,897

Week 12, Dolphins

Miami Gardens, Fla.

2,174

Week 16, Cardinals

Glendale, Ariz.

4,277

Week 18, Bills

Orchard Park, N.Y.

548

Philadelphia Eagles: 21,971 air miles

Week, Opponent

Destination

Air Miles Traveled

Week 2, Titans

Nashville

943

Week 3, Bears

Chicago

1,329

Week 5, Jaguars

London

7,080

Week 8, Commanders

Landover, Md.

232

Week 12, Cowboys

Arlington, Texas

2,629

Week 13, Cardinals

Glendale, Ariz.

4,163

Week 17, 49ers

Santa Clara, Calif.

5,004

Week 18, Giants

East Rutherford, N.J.

166

Pittsburgh Steelers: 14,464 air miles

Week, Opponent

Destination

Air Miles Traveled

Week 2, Patriots

Foxborough, Mass.

936

Week 4, Browns

Cleveland

230

Week 6, Buccaneers

Tampa

1,749

Week 7, Saints

Paris

7,777

Week 10, Bengals

Cincinnati

513

Week 11, Eagles

Philadelphia

514

Week 14, Jaguars

Jacksonville

1,409

Week 17, Titans

Nashville

943

Week 18, Ravens

Baltimore

392

San Francisco 49ers: 37,862 air miles

Week, Opponent

Destination

Air Miles Traveled

Week 1, Rams

Melbourne, Australia

15,745

Week 5, Seahawks

Seattle

1,417

Week 7, Falcons

Atlanta

4,225

Week 10, Cowboys

Arlington, Texas

2,874

Week 11, Vikings

Mexico City

3,700

Week 13, Giants

East Rutherford, N.J.

5,091

Week 15, Chargers

Inglewood, Calif.

619

Week 16, Chiefs

Kansas City, Mo.

2,972

Week 18, Cardinals

Glendale, Ariz.

1,219

Seattle Seahawks: 22,516 air miles

Week, Opponent

Destination

Air Miles Traveled

Week 2, Cardinals

Glendale, Ariz.

2,212

Week 3, Commanders

Landover, Md.

4,654

Week 6, Broncos

Denver

2,039

Week 10, Raiders

Las Vegas

1,752

Week 12, 49ers

Santa Clara, Calif.

1,930

Week 15, Eagles

Philadelphia

4,747

Week 17, Panthers

Charlotte

4,562

Week 18, Rams

Inglewood, Calif.

619

Tampa Bay Buccaneers: 11,949 air miles

Week, Opponent

Destination

Air Miles Traveled

Week 1, Bengals

Cincinnati

1,563

Week 5, Cowboys

Arlington, Texas

1,866

Week 7, Panthers

Charlotte

1,024

Week 9, Bears

Chicago

2,008

Week 11, Lions

Detroit

1,989

Week 14, Ravens

Baltimore

1,705

Week 17, Falcons

Atlanta

834

Week 18, Saints

New Orleans

962

Tennessee Titans: 11,380 air miles

Week, Opponent

Destination

Air Miles Traveled

Week 3, Giants

East Rutherford, N.J.

1,514

Week 4, Ravens

Baltimore

1,192

Week 6, Colts

Indianapolis

502

Week 8, Bengals

Cincinnati

479

Week 11, Cowboys

Arlington, Texas

1,267

Week 12, Jaguars

Jacksonville

1,000

Week 14, Lions

Detroit

941

Week 16, Raiders

Las Vegas

3,154

Week 18, Texans

Houston

1,330

Washington Commanders: 23,512 air miles

Week, Opponent

Destination

Air Miles Traveled

Week 1, Eagles

Philadelphia

232

Week 2, Cowboys

Arlington, Texas

2,414

Week 4, Colts

London

7,313

Week 6, 49ers

Santa Clara, Calif.

4,851

Week 10, Giants

East Rutherford, N.J.

396

Week 12, Cardinals

Glendale, Ariz.

3,978

Week 13, Titans

Nashville

1,148

Week 16, Vikings

Minneapolis

1,873

Week 17, Jaguars

Jacksonville

1,306

More NFL from Sports Illustrated

Add us as a preferred source on Google
Published | Modified
Mike Kadlick
MIKE KADLICK

Mike Kadlick is a contributor to the Breaking and Trending News team at Sports Illustrated. Before joining SI in November 2024, he covered the New England Patriots for WEEI sports radio in Boston and continues to do so for CLNS Media. He has a master's in public relations from Boston University. Kadlick is also an avid runner and a proud lover of all things pizza.

Share on XFollow mikekadlick
Home/NFL