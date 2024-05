Who Are The East-West Shrine Bowl Rookies Battling For A Roster Spot With The New Orleans Saints?

From the #ShrineBowl to the @Saints!



đź’« Bub Means (@twoplayaBub)

đź’« Kristian Boyd (@KhristianBoyd99)

đź’« Josiah Ezirim (@Josiah_Ezirim)

đź’« Trajan Jeffcoat

đź’« Kyle Hergel (@kyledawg60)

đź’« Dallin Holker (@D_HOLKER)

đź’« Jacob Kibodi (@JacobKibodi)

💫 Matthew Hayball (@matthewhayball)… pic.twitter.com/gmnMqiv0sp