Every NHL Player Participating in 2026 Winter Olympics

The Winter Olympics will take place in Milan, Italy in February. For the first time since 2014, NHL players will take part in the Games, representing their nations in men’s ice hockey.

The men’s ice hockey tournament will get underway with the preliminary rounds on Wednesday, Feb. 11. There are a total of 12 countries competing in ice hockey at the Winter Olympics, though, notably, Russia will be absent, still not permitted to participate.

Of the 12 participating nations, only Canada, Sweden and the United States will have complete 25-man rosters consisting of NHL players. Italy is the only team without a single representative from the NHL.

We’ll run through the rosters of each participating nation and look at a full list of which NHL players will be present at the 2026 Games.

Canada - 25

Sidney Crosby is among 25 NHL players representing Canada at the Olympics | David Kirouac-Imagn Images

Forwards:

Macklin Celebrini (Sharks), Anthony Cirelli (Lightning), Sidney Crosby ( Penguins), Brandon Hagel (Lightning), Bo Horvat (Islanders), Nathan MacKinnon (Avalanche), Brad Marchand (Panthers), Mitch Marner (Golden Knights), Connor McDavid (Oilers), Brayden Point (Lightning), Sam Reinhart (Panthers), Mark Stone (Golden Knights), Nick Suzuki (Canadiens), Tom Wilson (Capitals)

Defensemen:

Drew Doughty (Kings), Thomas Harley (Stars), Cale Makar (Avalanche), Josh Morrissey (Jets), Colton Parayko (Blues), Travis Sanheim (Flyers), Shea Theodore (Golden Knights), Devon Toews (Avalanche)

Goaltenders:

Jordan Binnington (Blues), Darcy Kuemper (Kings), Logan Thompson (Capitals)

USA - 25

Auston Matthews will be the captain for the United States men’s ice hockey team at the Olympics. | David Kirouac-Imagn Images

Forwards:

Matt Boldy (Wild), Kyle Connor (Jets), Jack Eichel (Golden Knights), Jake Guentzel (Lightning), Jack Hughes (Devils), Clayton Keller (Mammoth), Dylan Larkin (Red Wings), Auston Matthews (Maple Leafs), J.T. Miller (Rangers), Brock Nelson (Avalanche), Tage Thompson (Sabres), Brady Tkachuk (Senators), Matthew Tkachuk (Panthers), Vincent Trocheck (Rangers)

Defensemen:

Brock Faber (Wild), Noah Hanifin (Golden Knights), Quinn Hughes (Wid), Jackson LaCombe (Ducks), Charlie McAvoy (Bruins), Jake Sanderson (Senators), Jaccob Slavin (Hurricanes), Zach Werenski (Blue Jackets)

Goaltenders:

Connor Hellebuyck (Jets), Jake Oettinger (Stars), Jeremy Swayman (Bruins)

Sweden - 25

William Nylander will represent Sweden at the 2026 Winter Olympics | David Kirouac-Imagn Images

Forwards:

Jesper Bratt (Devils), Leo Carlsson (Ducks), Joel Eriksson Ek (Wild), Filip Forsberg (Predators), Pontus Holmberg (Lightning), Adrian Kempe (Kings), Gabriel Landeskog (Avalanche), Elias Lindholm (Bruins), William Nylander (Maple Leafs), Elias Pettersson (Canucks), Rickard Rakell (Penguins), Lucas Raymond (Red Wings), Alex Wennberg (Sharks), Mika Zibanejad (Rangers)

Defensemen:

Rasmus Andersson (Golden Knights), Philip Broberg (Blues), Jonas Brodin (Wild), Rasmus Dahlin (Sabres), Oliver Ekman-Larsson (Maple Leafs), Gustav Forsling (Panthers), Victor Hedman (Lightning), Erik Karlsson (Penguins)

Goaltenders:

Filip Gustavsson (Wild), Jacob Markstrom (Devils), Jesper Wallstedt (Wild)

Finland - 24

Forwards:

Hurricanes forward Sebastian Aho will represent Team Finland at the 2026 Winter Olympics. | David Kirouac-Imagn Images

Joel Armia (Kings), Sebastian Aho (Hurricanes), Mikael Granlund (Ducks), Erik Haula (Predators), Roope Hintz (Stars), Kaapo Kakko (Kraken), Oliver Kapanen (Canadiens), Joel Kiviranta (Avalanche), Artturi Lehkonen (Avalanche), Anton Lundell (Panthers), Eeto Luostarinen (Panthers), Mikko Rantanen (Stars), Teuvo Teravainen (Blackhawks), Eeli Tolvanen (Kraken)

Defensemen:

Miro Heiskanen (Stars), Henri Jokiharju (Bruins), Esa Lindell (Stars), Olli Maatta (Mammoth), Nikolas Matinpalo (Senators), Niko Mikkola (Panthers), Rasmus Ristolainen (Flyers)

Goaltenders:

Kevin Lankinen (Canucks), Ukko-Pekka Luukkonen (Sabres), Juuse Saros (Predators)

Czechia - 11

David Pastrnak will represent Czechia at the 2026 Winter Olympics. | Bob Frid-Imagn Images

Forwards:

Radek Faksa (Stars), Tomas Hertl (Golden Knights), David Kampf (Canucks), Martin Necas (Avalanche), Ondrej Palat (Devils), David Pastrnak (Bruins), Pavel Zacha (Bruins),

Defensemen:

Radko Gudas (Ducks), Filip Hronek (Canucks)

Goaltenders:

Lukas Dostal (Ducks), Karel Vejmelka (Mammoth)

Switzerland - 10

Roman Josi will represent Switzerland at the 2026 Winter Olympics | Sergei Belski-Imagn Images

Forwards:

Kevin Fiala (Kings), Nico Hischier (Devils), Philipp Kurashev (Sharks), Timo Meier (Devils), Nino Niederreiter (Jets), Pius Suter (Blues)

Defensemen:

Roman Josi (Predators), J.J. Moser (Lightning), Jonas Siegenthaler (Devils)

Goaltenders:

Akira Schmid (Golden Knights)

Denmark - 7

Lightning forward Oliver Bjorkstrand will play for Team Denmark in the 2026 Winter Olympics | Nathan Ray Seebeck-Imagn Images

Forwards:

Oliver Bjorkstrand (Lightning), Nikolaj Ehlers (Hurricanes), Lars Eller (Senators), Oscar Fisker Mølgaard (Kraken), Jonas Rondbjerg (Golden Knights)

Goaltenders:

Frederik Anderson (Hurricanes), Mads Sogaard (Senators)

Slovakia - 7

Canadiens forward Juraj Slafkovsky will play for Slovakia at the 2026 Winter Olympics | David Kirouac-Imagn Images

Forwards:

Dalibor Dvorsky (Blues), Martin Popisil (Flames), Pavol Regenda (Sharks), Juraf Slafkovsky (Canadiens)

Defensemen:

Erik Cernak (Lightning), Martin Fehervary (Capitals), Simon Nemec (Devils)

Latvia - 6

Blue Jackets goalie Elvis Merzlikins will play for Latvia at the 2026 Olympics. | James Guillory-Imagn Images

Forwards:

Rodrigo Ābols (Flyers), Teodors Blugers (Canucks), Zemgus Girgensons (Lightning)

Defensemen:

Uvis Balinskis (Panthers)

Goaltenders:

Elvis Merzlikins (Blue Jackets), Arturs Silovs (Penguins)

Germany - 6

Oilers star Leon Draisaitl will represent Germany at the 2026 Winter Olympics. | Kamil Krzaczynski-Imagn Images

Forwards:

Leon Draisaitl (Oilers), JJ Peterka (Mammoth), Lukas Reichel (Canucks), Nico Sturm (Wild), Tim Stutzle (Senators)

Defensemen:

Moritz Seider (Red Wings)

France - 1

Montreal Canadiens left wing Alexandre Texier plays the puck against the Detroit Red Wings. | David Kirouac-Imagn Images

Forwards:

Alexandre Texier (Canadiens)

