Every NHL Player Participating in 2026 Winter Olympics
The Winter Olympics will take place in Milan, Italy in February. For the first time since 2014, NHL players will take part in the Games, representing their nations in men’s ice hockey.
The men’s ice hockey tournament will get underway with the preliminary rounds on Wednesday, Feb. 11. There are a total of 12 countries competing in ice hockey at the Winter Olympics, though, notably, Russia will be absent, still not permitted to participate.
Of the 12 participating nations, only Canada, Sweden and the United States will have complete 25-man rosters consisting of NHL players. Italy is the only team without a single representative from the NHL.
We’ll run through the rosters of each participating nation and look at a full list of which NHL players will be present at the 2026 Games.
Canada - 25
Forwards:
Macklin Celebrini (Sharks), Anthony Cirelli (Lightning), Sidney Crosby ( Penguins), Brandon Hagel (Lightning), Bo Horvat (Islanders), Nathan MacKinnon (Avalanche), Brad Marchand (Panthers), Mitch Marner (Golden Knights), Connor McDavid (Oilers), Brayden Point (Lightning), Sam Reinhart (Panthers), Mark Stone (Golden Knights), Nick Suzuki (Canadiens), Tom Wilson (Capitals)
Defensemen:
Drew Doughty (Kings), Thomas Harley (Stars), Cale Makar (Avalanche), Josh Morrissey (Jets), Colton Parayko (Blues), Travis Sanheim (Flyers), Shea Theodore (Golden Knights), Devon Toews (Avalanche)
Goaltenders:
Jordan Binnington (Blues), Darcy Kuemper (Kings), Logan Thompson (Capitals)
USA - 25
Forwards:
Matt Boldy (Wild), Kyle Connor (Jets), Jack Eichel (Golden Knights), Jake Guentzel (Lightning), Jack Hughes (Devils), Clayton Keller (Mammoth), Dylan Larkin (Red Wings), Auston Matthews (Maple Leafs), J.T. Miller (Rangers), Brock Nelson (Avalanche), Tage Thompson (Sabres), Brady Tkachuk (Senators), Matthew Tkachuk (Panthers), Vincent Trocheck (Rangers)
Defensemen:
Brock Faber (Wild), Noah Hanifin (Golden Knights), Quinn Hughes (Wid), Jackson LaCombe (Ducks), Charlie McAvoy (Bruins), Jake Sanderson (Senators), Jaccob Slavin (Hurricanes), Zach Werenski (Blue Jackets)
Goaltenders:
Connor Hellebuyck (Jets), Jake Oettinger (Stars), Jeremy Swayman (Bruins)
Sweden - 25
Forwards:
Jesper Bratt (Devils), Leo Carlsson (Ducks), Joel Eriksson Ek (Wild), Filip Forsberg (Predators), Pontus Holmberg (Lightning), Adrian Kempe (Kings), Gabriel Landeskog (Avalanche), Elias Lindholm (Bruins), William Nylander (Maple Leafs), Elias Pettersson (Canucks), Rickard Rakell (Penguins), Lucas Raymond (Red Wings), Alex Wennberg (Sharks), Mika Zibanejad (Rangers)
Defensemen:
Rasmus Andersson (Golden Knights), Philip Broberg (Blues), Jonas Brodin (Wild), Rasmus Dahlin (Sabres), Oliver Ekman-Larsson (Maple Leafs), Gustav Forsling (Panthers), Victor Hedman (Lightning), Erik Karlsson (Penguins)
Goaltenders:
Filip Gustavsson (Wild), Jacob Markstrom (Devils), Jesper Wallstedt (Wild)
Finland - 24
Forwards:
Joel Armia (Kings), Sebastian Aho (Hurricanes), Mikael Granlund (Ducks), Erik Haula (Predators), Roope Hintz (Stars), Kaapo Kakko (Kraken), Oliver Kapanen (Canadiens), Joel Kiviranta (Avalanche), Artturi Lehkonen (Avalanche), Anton Lundell (Panthers), Eeto Luostarinen (Panthers), Mikko Rantanen (Stars), Teuvo Teravainen (Blackhawks), Eeli Tolvanen (Kraken)
Defensemen:
Miro Heiskanen (Stars), Henri Jokiharju (Bruins), Esa Lindell (Stars), Olli Maatta (Mammoth), Nikolas Matinpalo (Senators), Niko Mikkola (Panthers), Rasmus Ristolainen (Flyers)
Goaltenders:
Kevin Lankinen (Canucks), Ukko-Pekka Luukkonen (Sabres), Juuse Saros (Predators)
Czechia - 11
Forwards:
Radek Faksa (Stars), Tomas Hertl (Golden Knights), David Kampf (Canucks), Martin Necas (Avalanche), Ondrej Palat (Devils), David Pastrnak (Bruins), Pavel Zacha (Bruins),
Defensemen:
Radko Gudas (Ducks), Filip Hronek (Canucks)
Goaltenders:
Lukas Dostal (Ducks), Karel Vejmelka (Mammoth)
Switzerland - 10
Forwards:
Kevin Fiala (Kings), Nico Hischier (Devils), Philipp Kurashev (Sharks), Timo Meier (Devils), Nino Niederreiter (Jets), Pius Suter (Blues)
Defensemen:
Roman Josi (Predators), J.J. Moser (Lightning), Jonas Siegenthaler (Devils)
Goaltenders:
Akira Schmid (Golden Knights)
Denmark - 7
Forwards:
Oliver Bjorkstrand (Lightning), Nikolaj Ehlers (Hurricanes), Lars Eller (Senators), Oscar Fisker Mølgaard (Kraken), Jonas Rondbjerg (Golden Knights)
Goaltenders:
Frederik Anderson (Hurricanes), Mads Sogaard (Senators)
Slovakia - 7
Forwards:
Dalibor Dvorsky (Blues), Martin Popisil (Flames), Pavol Regenda (Sharks), Juraf Slafkovsky (Canadiens)
Defensemen:
Erik Cernak (Lightning), Martin Fehervary (Capitals), Simon Nemec (Devils)
Latvia - 6
Forwards:
Rodrigo Ābols (Flyers), Teodors Blugers (Canucks), Zemgus Girgensons (Lightning)
Defensemen:
Uvis Balinskis (Panthers)
Goaltenders:
Elvis Merzlikins (Blue Jackets), Arturs Silovs (Penguins)
Germany - 6
Forwards:
Leon Draisaitl (Oilers), JJ Peterka (Mammoth), Lukas Reichel (Canucks), Nico Sturm (Wild), Tim Stutzle (Senators)
Defensemen:
Moritz Seider (Red Wings)
France - 1
Forwards:
Alexandre Texier (Canadiens)
More on Sports Illustrated
Karl Rasmussen is a staff writer for the Breaking and Trending News team for Sports Illustrated. A University of Oregon alum who joined SI in February 2023, his work has appeared on 12up and ClutchPoints. Rasmussen is a loyal Tottenham, Jets, Yankees and Ducks fan.Follow Karlras920