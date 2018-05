REVELADO | La razón por la que Buffon nunca abandonó el fútbol italiano hasta ahora

Gianluigi Buffon anunció este jueves en rueda de prensa que se marchará a final de temporada de la Juventus. El guardameta pone fin así a una carrera de 17 años en el equipo italiano para dar paso a nuevos retos. Todavía no ha revelado si se retirará o no, pero todo hace indicar que tendrá un cargo en el club a partir del año que viene, aunque Tuttosport lo ha relacionado con el Real Madrid, el PSG, o Boca Juniors.

Y es que Buffon es un hombre muy apegado a su país, tal y como reveló en una entrevista a The Player's Tribune. El cancerbero pudo abandonar Italia en varias ocasiones para jugar en los mejores equipos del mundo pero prefirió quedarse en la Juventus y ahora podría seguir vinculado al club de su vida de otra manera.

Gianluigi Buffon ha anunciado que abandonará la Juventus a final de temporada después de 17 años en el club. ⚫️⚪️ #UCL pic.twitter.com/96Yh0LIMor — Liga de Campeones (@LigadeCampeones) May 17, 2018

Así se lo confesó a Piqué hace un par de meses: "Me habría gustado, porque soy una persona a la que le gusta conocer gente, ver otros estilos de vida, con otras formas de pensar. Eso me motivaba. Pero también creo que, en el fondo, me siento muy italiano. Entiendo que Italia tiene muchas limitaciones, y el Calcio también las tiene, pero es el mundo que conozco mejor, el mundo que me hace sonreír y me gusta, pese a sus limitaciones. Por eso, sabiendo que soy un personaje importante del deporte, no quería ni quiero irme de Italia. Mientras pueda, prefiero estar aquí", opinó.





Sobre su futuro, Gianluigi ha confirmado en rueda de prensa que lo hará saber la semana que viene y habló sobre la oferta de la Juventus y un posible regreso al Parma, club en el que debutó. "Hasta hace quince días me retiraba. Ahora tengo que decir que han llegado grandes propuestas, dentro y fuera del campo. La primera me la ha hecho el presidente de la Juve. Tengo que pensarlo y lo diré la próxima semana, después de reflexionarlo. Un retorno al Parma sería una idea romántica, pero no se habla...".

