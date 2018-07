¡EXPLOTÓ! | Braulio Luna repudió a Chicharito por burlarse de Zague

Hace unos días el delantero Javier Hernández se colocó en el ojo del huracán pues a través de su cuenta de Instagram y Twitter revivió el polémico problema que vivió Luis Roberto Alves Zague cuando se filtró en Internet un video íntimo donde sale mostrando su miembro masculino.





Chicharito no lo pudo evitar y se burló del video de Zaguehttps://t.co/b4GyZnMmvz — DIARIO RÉCORD (@record_mexico) July 20, 2018





Al Chicharito se le hizo fácil retomar una frase que El Hijo del Lobo Solitario decía en el video, así que en su fotografía puso: “Qué buen arrimón me dio el robot. Impresionantiii! Jajaja”.

Obviamente esta publicación causó polémica y mientras muchos de los usuarios se carcajearon con las palabras del jugador del West Ham United, muchos otros se indignaron y lo criticaron por dicha actitud modificando incluso la fotografía y diciéndole que se retirara del Tricolor.





Que buen arrimón me dió el robot. Impresionantiiiiiii jajaja! 🤣

Saludos gente! pic.twitter.com/daYa1sr8hE — Chicharito Hernandez (@CH14_) July 19, 2018





“Impresionanti pinche chicha eres un loquillo cabrón, al menos el imaginar cosas chingonas nos sirvió para darles de probar la de Zague a los alemanes”, “si hay algo que te caracteriza es tu humildad y sobriedad no pierdas tu esencia mi rey eres un ídolo. Déjate de mamadas y quítate ese tinte de cabello, no le hagas al pinche Neymar”, “por eso no pasas de jugar sólo cinco minutos en equipos chicos y eso a veces”, “Haz de ser perfecto, eh?”, “Quién fuera ese robot con todo respeto”, “Si se nota en tu sonrisa”, “Tu cara de felicidad lo dice todo”, son algunos de los comentarios que se pudieron leer en su red social.

Asimismo, uno de los ex de la Selección Mexicana, Braulio Luna, no soportó la burla y repudió totalmente el sentido del humor del ariete, mandando un mensaje contundente a todos los futbolistas retirados y en activo.





TÓMALA 👀

Braulio Luna revienta al Chicharito por burla sobre Zague…Que luego no se queje 😬 Chequen el tuitazo que se aventó: https://t.co/M0mkx8Sl4q pic.twitter.com/YAoKIJRSYC — SoyReferee (@SoyReferee) July 21, 2018





“Señores futbolistas en activo y en retiro, luego no se quejen que no hay unión, seguramente Zague no la está pasando nada bien, en sus chats digan lo que quieran, en redes sociales tengan poquita madre porque no fuera una crítica o un contrato porque ahí sí se ponen sensibles, ¿verdad”, publicó el ahora analista de Televisa.









Las palabras del ex de San Luis y Necaxa hicieron eco pues fue retuiteado más de 650 veces por sus seguidores, aunque no faltó los que lo juzgaron por salir en defensa del ex de América.





Señores futbolistas en activo y en retiro,luego no se quejen que no hay unión,seguramente Zague no la está pasando nada bien,en sus chats digan lo que quieran,en redes sociales tengan poquita madre porque no fuera una crítica o un contrato porque ahí si se ponen sensibles verdad? — Braulio Luna Guzmán (@ruco11) July 20, 2018





“Pobrecito de Zague… tan inocente que sólo quiso mandar un video a otra pareja… insensibles”, “Cuando él mismo lo tomó a broma públicamente y sus compañeros jugaban con ello no se me vengan a poner sensibles ahora. Si se sintiera tan mal no lo hubiera usado y/o permitido que se usara como estrategia publicitaria. Cuando conviene lo uso y cuando no, lloro. Tantita vergüenza”, “Qué te puedes esperar del pobre diablo de @CH14_ jugador inflado y mediocre”, “Tienes toda la razón, esos son chismes de lavadero, no se me hace nada ético”, son algunas de las expresiones.

















Impresionantiiiiii la forma en que los eliminaron pic.twitter.com/WYgbsu0BAB — Luis Flores (@ArmandoCDG) July 19, 2018









Cuando él mismo lo tomó a broma públicamente y sus compañeros jugaban con ello no se me vengan a poner sensibles ahora. Si se sintiera tan mal no lo hubiera usado y/o permitido que se usara como estrategia publicitaria. Cuando conviene lo uso y cuando no, lloro. Tantita vergüenza — Raul Guzman (@raulguzman) July 20, 2018





Que chingue a su madre el @CH14_ — El Vaquero Rivera (@Alberto84539313) July 20, 2018





Te hablan inflado @CH14_ — Francisco Rivera (@jfranciscoriv) July 20, 2018





No nos cansamos de demostrar que somos "doble moral". De muy mal gusto la broma de @CH14_ — Ana Carolina Topete (@AnaKarolynaT) July 20, 2018





Tienes razón

Porque luego la chicharita @CH14_ se hacen las ofendidas cuando los cachan con scorts — Ramón Domínguez ✌⚽ (@Radoch85) July 21, 2018





Por ahora el formado en Chivas no ha dado ninguna respuesta sobre la crítica del exmediocampista y mientras está de vacaciones en su natal Jalisco para después presentarse con los Hammers e iniciar su preparación rumbo a la temporada 2018-2019 de la Liga Premier.

