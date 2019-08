​Carlo Vela habló sobre el acercamiento que tuvo con el FC Barcelona

Hace unos meses durante el mercado de piernas invernal se dio a conocer que el Barcelona estaba interesado en fichar al mexicano Carlos Vela, que tuvo un gran paso por LaLiga de España con la Real Sociedad, para ser el relevo del uruguayo Luis Suárez, pero al final no se concretó su fichaje ya que se decidieron por el ghanés Kevin-Prince Boateng argumentando que el sueldo fue factor.





Oficial 🔥🔥🔥 El Barcelona ficha a Kevin Prince Boateng en calidad de cedido pic.twitter.com/8I8ECBut5G — Futbol Mundial (@futbolmundialsp) January 21, 2019





El técnico culé Ernesto Valverde era el más interesado por hacerse con los servicios del Bombardero pues valoraba que podía jugar tirado a un costado o como mediapunta, mientras el africano fungía como un centro delantero nato, además su transferencia no tuvo ningún costo y si querían al azteca debían desembolsar seis millones de dólares anuales.

Ahora, después de medio año de aquel suceso, el campeón del mundo sub-17 reveló al medio BS The Podcast, como se dio el acercamiento de los españoles, agregando que él estaba dispuesto a retornar al Viejo Continente sin importar el salario porque lo único que le interesaba era ser uno de los mejores del mundo, así que le dijo a su representante ‘diles que sí aceptó’.





Carlos Vela cuenta la anécdota de sus contactos con Barcelona 😱#PorSiNoLoViste https://t.co/LP88YKsqPC — Futbol Picante (@futpicante) August 30, 2019





“Estuvo muy cerca. En mi segundo mes de vacaciones estaba con piña colada y mi agente me llamó para decirme: ‘mira, Barcelona te está llamando, quieren que juegues durante cuatro meses y luego puedes regresar a Los Ángeles’. Dije: ‘sólo di que sí, no me importa el dinero o nada. Voy a comenzar a entrenar mañana, dame dos semanas para estar un poco en forma”, explicó La Hiena.

Aunado a ello, el dos veces mundialista admitió que a clubes como Barcelona o Real Madrid no se les puede decir que no por lo que significan a nivel mundial, sin embargo, no confesó las razones por las cuales no pudo llegar al cuadro blaugrana, aunque si dijo que tiene el deseo de acabar su carrera con Los Ángeles FC.





Carlos Vela cuando lo buscó el Barcelona 🗣 pic.twitter.com/qWDzqvSeFz — Sergio Dipp (@SergioADippW) August 28, 2019





“Barcelona, Real Madrid no puedes decir que no. Si fuera sólo mi elección, seguro, lo tomaría. No sólo son las cosas que quiero, el fútbol es un negocio y sabes como funciona. Pero quiero estar aquí por el resto de mi carrera”.

Boateng pasó sin pena ni gloria por el Barca pues no logró hacer ninguna anotación, así que al concluir los cuatro meses partió a la Serie A con la Fiorentina, a diferencia de Vela que sigue en un gran nivel en la MLS con LAFC, sumando 27 tantos en 26 cotejos más diez asistencias.





La AC Fiorentina ficha por 1M€ al delantero y mediapunta ghanés Kevin-Prince Boateng (32), procedente del Sassuolo, que lo tuvo cedido la 2ª vuelta de la temporada pasada en el FC Barcelona. pic.twitter.com/Z7WrVWlbRU — Ivan Quirós (@QuirosRuiz) July 31, 2019





