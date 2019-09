Piqué insiste: "Para mí, desde el campo y después viéndola en la repetición, no es penalti"

El partido entre el Barcelona y el Osasuna dejó mucho para hablar. Ansu Fati, el penalti, el pinchazo del Barcelona... En esta ocasión, Piqué ha hablado en rueda de prensa tras el partido sobre su acción que costó la pérdida de dos puntos al Barça.

Piqué, como siempre, se mostró claro y contundente, y dijo que “Le comentaba al árbitro que, en las reuniones que hacemos antes de iniciar la temporada, ellos… Primero que cada año cambian la intencionalidad, la no intencionalidad, si es mano, si no es mano. Pero este año, precisamente, ellos dijeron que las dos condiciones eran: 1. La posición natural de la mano; en este caso cuando saltas con el pie derecho arriba, tienes que saltar con la mano un poco arriba, pero no estoy cubriendo ningún espacio. La pelota, si no me da en la mano, me da en la cara. O sea, no estoy cubriendo un espacio de más. 2. La distancia con la pelota. Yo no sé si va a chutar, si va a controlar. Él le da y tengo la mano a centímetros. No me da tiempo de reaccionar e intentar sacarla. Para mí, desde el campo y después viéndola en la repetición, no es penalti”.





Además quiso aprovechar para dar un palo a los árbitros diciendo que “Otra cosa es que, bueno, hay muchos árbitros que no han sido jugadores, que no han sido defensas, y que esto nos perjudica gravemente a los defensas. Hay veces que da la sensación que tenemos que cortarnos las dos manos para jugar”.





Juan Manuel Serrano Arce/GettyImages





Además aseguró que el árbitro le dijo que "Dice que cubro mucho espacio. Pero la pelota, si no me da en la mano, me da en la cara. Además, es una jugada en la que él (jugador del Osasuna) está de espaldas. Yo en ningún momento sé si va a centrar, si va a controlar la pelota. Es que tengo la pelota a centímetros, no hay ningún tipo de posibilidades de que yo pueda apartar la mano en esa jugada. Mientras a los árbitros se les dé la posibilidad de elegir entre una cosa y la otra, y no haya un reglamento explícito, este es y esto no es, va a ser muy difícil”.



Como acostumbra, Piqué se mostró muy duro con los árbitros y ha dejado claro que ara él es un castigo injusto el penalti.