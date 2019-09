Las duras declaraciones de Emre Can contra la Juventus tras quedarse fuera de la Champions

El centrocampista alemán no fue incluido en la lista A de 22 inscritos de la Vecchia Signora para disputar la Champions y no ha dudado en criticar al club y al entrenador por excluirle.





Los clubes que disputan la Champions League 2019/2020 han enviado las listas con los jugadores inscritos para disputar la competición europea, y en la Juventus uno de los descartados ha sido Emre Can.





Al centrocampista no le ha sentado nada bien la decisión tomada por Maurizio Sarri y se ha mostrado muy crítico con su entrenador: "Estoy muy enfadado. Hace una semana el club me había comunicado justo lo opuesto, y ayer Sarri me llamó y, en menos de un minuto, me dijo que no estaba en la lista. La Juve no fue honesta conmigo", dijo Emre Can desde la concentración de la selección alemana.

El jugador también se mostró disgustado con el club y no descarta su salida del equipo: "Si lo hubiese sabido antes, no me hubiese quedado en la Juventus. Esta situación me genera rabia y desilusión. Quiero jugar la Champions", añadió el centrocampista.





La del alemán no es la única ausencia destacada en la lista A de la Juventus. El croata Mario Mandzukic y el italiano Giorogio Chiellini, que estará seis meses de baja tras operarse del ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha, también han sido excluidos de esa primera lista.

