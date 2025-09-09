Week 2 Fantasy Football Player Rankings For Every Position and Flex Rankings
With one week of NFL action in the book, we have a better idea about player roles, depth-chart placement and in turn, projected future fantasy football value. For example, the trade that sent Tank Bigsby to the Eagles elevates Travis Etienne Jr., who played a featured role for the Jaguars in Week 1.
What's more, the loss of Xavier Worthy and George Kittle to injuries has elevated other players in the rankings, including Hollywood Brown and to a lesser degree, Jake Tonges. With that said, here are my fantasy player rankings for Week 2. Be sure to check back all week for daily updates!
Week 2 Fantasy Quarterback Rankings
RK
Player
TM
Opponent
1
Josh Allen
BUF
at NYJ
2
Lamar Jackson
BAL
vs. CLE
3
Jalen Hurts
PHI
at KC
4
Jayden Daniels
WAS
at GB
5
Joe Burrow
CIN
vs. JAC
6
Justin Herbert
LAC
at LV
7
Kyler Murray
ARI
vs. CAR
8
Patrick Mahomes
KC
vs. PHI
9
Baker Mayfield
TB
at HOU
10
Dak Prescott
DAL
vs. NYG
11
Justin Fields
NYJ
vs. BUF
12
Jared Goff
DET
vs. CHI
13
Caleb Williams
CHI
at DET
14
Bo Nix
DEN
at IND
15
Drake Maye
NE
at MIA
16
Brock Purdy
SF
at NO
17
Geno Smith
LV
vs. LAC
18
Jordan Love
GB
vs. WAS
19
Aaron Rodgers
PIT
vs. SEA
20
Trevor Lawrence
JAC
at CIN
21
J.J. McCarthy
MIN
vs. ATL
22
Michael Penix Jr.
ATL
at MIN
23
Daniel Jones
IND
vs. DEN
24
Tua Tagovailoa
MIA
vs. NE
25
C.J. Stroud
HOU
vs. TB
26
Bryce Young
CAR
at ARI
27
Russell Wilson
NYG
at DAL
28
Matthew Stafford
LAR
at TEN
29
Joe Flacco
CLE
at BAL
30
Sam Darnold
SEA
at PIT
31
Cam Ward
TEN
vs. LAR
32
Spencer Rattler
NO
vs. SF
Week 2 Fantasy Running Back Rankings
RK
Player
TM
Opponent
1
Bijan Robinson
ATL
at MIN
2
Christian McCaffrey
SF
at NO
3
Saquon Barkley
PHI
at KC
4
Derrick Henry
BAL
vs. CLE
5
Jahmyr Gibbs
DET
vs. CHI
6
De'Von Achane
MIA
vs. NE
7
Chase Brown
CIN
vs. JAC
8
Ashton Jeanty
LV
vs. LAC
9
Jonathan Taylor
IND
vs. DEN
10
Kyren Williams
LAR
at TEN
11
Bucky Irving
TB
at HOU
12
Josh Jacobs
GB
vs. WAS
13
James Cook
BUF
at NYJ
14
Breece Hall
NYJ
vs. BUF
15
Alvin Kamara
NO
vs. SF
16
James Conner
ARI
vs. CAR
17
Chuba Hubbard
CAR
at ARI
18
Travis Etienne Jr.
JAC
at CIN
19
David Montgomery
DET
vs. CHI
20
Omarion Hampton
LAC
at LV
21
Jacory Croskey-Merritt
WAS
at GB
22
Tony Pollard
TEN
vs. LAR
23
Kenneth Walker III
SEA
at PIT
24
D'Andre Swift
CHI
at DET
25
Tyrone Tracy Jr.
NYG
at DAL
26
J.K. Dobbins
DEN
at IND
27
Dylan Sampson
CLE
at BAL
28
TreVeyon Henderson
NE
at MIA
29
Javonte Williams
DAL
vs. NYG
30
Aaron Jones Sr.
MIN
vs. ATL
31
Jaylen Warren
PIT
vs. SEA
32
Jordan Mason
MIN
vs. ATL
33
RJ Harvey
DEN
at IND
34
Zach Charbonnet
SEA
at PIT
35
Nick Chubb
HOU
vs. TB
36
Rhamondre Stevenson
NE
at MIA
37
Isiah Pacheco
KC
vs. PHI
38
Austin Ekeler
WAS
at GB
39
Tyler Allgeier
ATL
at MIN
40
Trey Benson
ARI
vs. CAR
41
Kareem Hunt
KC
vs. PHI
42
Jerome Ford
CLE
at BAL
43
Braelon Allen
NYJ
vs. BUF
44
Justice Hill
BAL
vs. CLE
45
Rachaad White
TB
at HOU
46
Rico Dowdle
CAR
at ARI
47
Najee Harris
LAC
at LV
48
Ty Johnson
BUF
at NYJ
49
Tank Bigsby
PHI
at KC
50
Bhayshul Tuten
JAC
at CIN
51
Ray Davis
BUF
at NYJ
52
Brian Robinson Jr.
SF
at NO
53
Cam Skattebo
NYG
at DAL
54
Kenneth Gainwell
PIT
vs. SEA
55
Blake Corum
LAR
at TEN
56
DJ Giddens
IND
vs. DEN
57
Ollie Gordon II
MIA
vs. NE
58
Miles Sanders
DAL
vs. NYG
59
Emanuel Wilson
GB
vs. WAS
60
AJ Dillon
PHI
at KC
Week 2 Fantasy Wide Receiver Rankings
RK
Player
TM
Opponent
1
Ja'Marr Chase
CIN
at BAL
2
CeeDee Lamb
DAL
vs. NYG
3
Puka Nacua
LAR
at TEN
4
Justin Jefferson
MIN
vs. ATL
5
Amon-Ra St. Brown
DET
vs. CHI
6
Malik Nabers
NYG
at DAL
7
Drake London
ATL
at MIN
8
Nico Collins
HOU
vs. TB
9
Brian Thomas Jr.
JAC
at CIN
10
Jaxon Smith-Njigba
SEA
at PIT
11
Garrett Wilson
NYJ
vs. BUF
12
Ladd McConkey
LAC
at LV
13
Marvin Harrison Jr.
ARI
vs. CAR
14
A.J. Brown
PHI
at KC
15
DK Metcalf
PIT
vs. SEA
16
Mike Evans
TB
at HOU
17
Tee Higgins
CIN
vs. JAC
18
Emeka Egbuka
TB
at HOU
19
Hollywood Brown
KC
vs. PHI
20
D.J. Moore
CHI
at DET
21
Courtland Sutton
DEN
at IND
22
Ricky Pearsall
SF
at NO
23
Zay Flowers
BAL
vs. CLE
24
Tyreek Hill
MIA
vs. NE
25
Terry McLaurin
WAS
at GB
26
Tetairoa McMillan
CAR
at ARI
27
Devonta Smith
PHI
at KC
28
Davante Adams
LAR
vat TEN
29
Jakobi Meyers
LV
vs. LAC
30
Jerry Jeudy
CLE
at BAL
31
Chris Olave
NO
vs. SF
32
George Pickens
DAL
vs. NYG
33
Rome Odunze
CHI
at DET
34
Jameson Williams
DET
vs. CHI
35
Keenan Allen
LAC
at LV
36
Keon Coleman
BUF
at NYJ
37
Deebo Samuel Sr.
WAS
at GB
38
Travis Hunter
JAC
at CIN
39
Quentin Johnston
LAC
at LV
40
Khalil Shakir
BUF
at NYJ
41
Calvin Ridley
TEN
vs. LAR
42
Jauan Jennings
SF
at NO
43
Stefon Diggs
NE
at MIA
44
Michael Pittman Jr.
IND
vs. DEN
45
Jaylen Waddle
MIA
vs. NE
46
Cedric Tillman
CLE
at BAL
47
Rashid Shaheed
NO
vs. SF
48
Kayshon Boutte
NE
at MIA
49
Jayden Reed
GB
vs. WAS
50
Wan'Dale Robinson
NYG
at DAL
51
Matthew Golden
GB
vs. WAS
52
Josh Downs
IND
vs. DEN
53
Romeo Doubs
GB
vs. WAS
54
Cooper Kupp
SEA
at PIT
55
Adam Thielen
MIN
vs. ATL
56
Xavier Legette
CAR
at ARI
57
Ray-Ray McCloud
ATL
at MIN
58
Tre Tucker
LV
vs. LAC
59
DeMario Douglas
NE
at MIA
60
Jayden Higgins
HOU
vs. TB
Week 2 Fantasy Tight End Rankings
RK
Player
TM
Opponent
1
Trey McBride
ARI
vs. CAR
2
Brock Bowers
LV
vs. LAC
3
Sam LaPorta
DET
vs. CHI
4
Travis Kelce
KC
vs. PHI
5
Tyler Warren
IND
vs. DEN
6
T.J. Hockenson
MIN
vs. ATL
7
Mark Andrews
BAL
vs. CLE
8
Jake Ferguson
DAL
at NYG
9
Dallas Goedert
PHI
at KC
10
Hunter Henry
NE
at MIA
11
Tucker Kraft
GB
vs. WAS
12
David Njoku
CLE
at BAL
13
Dalton Kincaid
BUF
at NYJ
14
Zach Ertz
WAS
at GB
15
Evan Engram
DEN
at IND
16
Kyle Pitts
ATL
at MIN
17
Brenton Strange
JAC
at CIN
18
Harold Fannin Jr.
CLE
at BAL
19
Jonnu Smith
PIT
vs. SEA
20
Cade Otton
TB
at HOU
21
Colston Loveland
CHI
at DET
22
Juwan Johnson
NO
vs. SF
23
Pat Freiermuth
PIT
vs. SEA
24
Jake Tonges
SF
at NO
25
Dalton Schultz
HOU
vs. TB
26
Chigoziem Okonkwo
TEN
vs. LAR
27
Tyler Conklin
LAC
at LV
28
Ja'Tavion Sanders
CAR
at ARI
29
Mason Taylor
NYJ
vs. BUF
30
Theo Johnson
NYG
at DAL
31
Mike Gesicki
CIN
vs. CAR
32
Michel Mayer
LV
vs. LAC
Week 2 Fantasy Flex Rankings
RK
Player
Pos
TM
Opponent
1
Ja'Marr Chase
WR
CIN
at BAL
2
Bijan Robinson
RB
ATL
at MIN
3
Christian McCaffrey
RB
SF
at NO
4
Saquon Barkley
RB
PHI
at KC
5
CeeDee Lamb
WR
DAL
vs. NYG
6
Puka Nacua
WR
LAR
at TEN
7
Derrick Henry
RB
BAL
vs. CLE
8
Jahmyr Gibbs
RB
DET
vs. CHI
9
Justin Jefferson
WR
MIN
vs. ATL
10
Amon-Ra St. Brown
WR
DET
vs. CHI
11
De'Von Achane
RB
MIA
vs. NE
12
Malik Nabers
WR
NYG
at DAL
13
Drake London
WR
ATL
at MIN
14
Chase Brown
RB
CIN
vs. JAC
15
Ashton Jeanty
RB
LV
vs. LAC
16
Nico Collins
WR
HOU
vs. TB
17
Jonathan Taylor
RB
IND
vs. DEN
18
Brian Thomas Jr.
WR
JAC
at CIN
19
Kyren Williams
RB
LAR
at TEN
20
Jaxon Smith-Njigba
WR
SEA
at PIT
21
Bucky Irving
RB
TB
at HOU
22
Josh Jacobs
RB
GB
vs. WAS
23
Trey McBride
TE
ARI
vs. CAR
24
Brock Bowers
TE
LV
vs. LAC
25
Garrett Wilson
WR
NYJ
vs. BUF
26
James Cook
RB
BUF
at NYJ
27
Ladd McConkey
WR
LAC
at LV
28
Marvin Harrison Jr.
WR
ARI
vs. CAR
29
A.J. Brown
WR
PHI
at KC
30
Breece Hall
RB
NYJ
vs. BUF
31
Alvin Kamara
RB
NO
vs. SF
32
DK Metcalf
WR
PIT
vs. SEA
33
Mike Evans
WR
TB
at HOU
34
Tee Higgins
WR
CIN
vs. JAC
35
Emeka Egbuka
WR
TB
at HOU
36
James Conner
RB
ARI
vs. CAR
37
Travis Etienne Jr.
RB
JAC
at CIN
38
Chuba Hubbard
RB
CAR
at ARI
39
Hollywood Brown
WR
KC
vs. PHI
40
D.J. Moore
WR
CHI
at DET
41
Courtland Sutton
WR
DEN
at IND
42
Ricky Pearsall
WR
SF
at NO
43
Zay Flowers
WR
BAL
vs. CLE
44
David Montgomery
RB
DET
vs. CHI
45
Omarion Hampton
RB
LAC
at LV
46
Tyreek Hill
WR
MIA
vs. NE
47
Terry McLaurin
WR
WAS
at GB
48
Tetairoa McMillan
WR
CAR
at ARI
49
Devonta Smith
WR
PHI
at KC
50
Davante Adams
WR
LAR
vat TEN
51
Jakobi Meyers
WR
LV
vs. LAC
52
Jacory Croskey-Merritt
RB
WAS
at GB
53
Jerry Jeudy
WR
CLE
at BAL
54
Chris Olave
WR
NO
vs. SF
55
Tony Pollard
RB
TEN
vs. LAR
56
Kenneth Walker III
RB
SEA
at PIT
57
Sam LaPorta
TE
DET
vs. CHI
58
George Pickens
WR
DAL
vs. NYG
59
D'Andre Swift
RB
CHI
at DET
60
Travis Kelce
TE
KC
vs. PHI
61
Rome Odunze
WR
CHI
at DET
62
Jameson Williams
WR
DET
vs. CHI
63
Keenan Allen
WR
LAC
at LV
64
Tyler Warren
TE
IND
vs. DEN
65
Keon Coleman
WR
BUF
at NYJ
66
Deebo Samuel Sr.
WR
WAS
at GB
67
Tyrone Tracy Jr.
RB
NYG
at DAL
68
J.K. Dobbins
RB
DEN
at IND
69
TreVeyon Henderson
RB
NE
at MIA
70
Travis Hunter
WR
JAC
at CIN
71
Quentin Johnston
WR
LAC
at LV
72
Khalil Shakir
WR
BUF
at NYJ
73
Dylan Sampson
RB
CLE
at BAL
74
Aaron Jones Sr.
RB
MIN
vs. ATL
75
Jaylen Warren
RB
PIT
vs. SEA
76
Calvin Ridley
WR
TEN
vs. LAR
77
T.J. Hockenson
TE
MIN
vs. ATL
78
Jauan Jennings
WR
SF
at NO
79
Stefon Diggs
WR
NE
at MIA
80
Michael Pittman Jr.
WR
IND
vs. DEN
81
Jaylen Waddle
WR
MIA
vs. NE
82
Javonte Williams
RB
DAL
vs. NYG
83
Mark Andrews
TE
BAL
vs. CLE
84
Jordan Mason
RB
MIN
vs. ATL
85
RJ Harvey
RB
DEN
at IND
86
Cedric Tillman
WR
CLE
at BAL
87
Zach Charbonnet
RB
SEA
at PIT
88
Nick Chubb
RB
HOU
vs. TB
89
Rhamondre Stevenson
RB
NE
at MIA
90
Jake Ferguson
TE
DAL
at NYG
91
Rashid Shaheed
WR
NO
vs. SF
92
Dallas Goedert
TE
PHI
at KC
93
Kayshon Boutte
WR
NE
at MIA
94
Isiah Pacheco
RB
KC
vs. PHI
95
Jayden Reed
WR
GB
vs. WAS
96
Wan'Dale Robinson
WR
NYG
at DAL
97
Hunter Henry
TE
NE
at MIA
98
Matthew Golden
WR
GB
vs. WAS
99
Josh Downs
WR
IND
vs. DEN
100
Tucker Kraft
TE
GB
vs. WAS
Week 2 Fantasy Kicker Rankings
RK
Player
TM
Opponent
1
Brandon Aubrey
DAL
vs. NYG
2
Chris Boswell
PIT
vs. SEA
3
Cameron Dicker
LAC
at LV
4
Jake Bates
DET
vs. CHI
5
Will Reichard
MIN
vs. ATL
6
Matt Prater
BUF
at NYJ
7
Chad Ryland
ARI
vs. CAR
8
Evan McPherson
CIN
vs. JAC
9
Tyler Loop
BAL
vs. CLE
10
Ka'imi Fairbairn
HOU
vs. TB
11
Joshua Karty
LAR
at TEN
12
Cairo Santos
CHI
at DET
13
Chase McLaughlin
TB
at HOU
14
Wil Lutz
DEN
at IND
15
Cam Little
JAC
at CIN
16
Daniel Carlson
LV
vs. LAC
17
Brandon McManus
GB
vs. WAS
18
Harrison Butker
KC
vs. PHI
19
Matt Gay
WAS
vs. GB
20
Jake Elliott
PHI
at KC
21
Riley Patterson
MIA
vs. NE
22
Younghoe Koo
ATL
at MIN
23
Spencer Shrader
IND
vs. DEN
24
Andres Borregales
NE
at MIA
25
Jason Myers
SEA
at PIT
26
Blake Grupe
NO
vs. SF
27
Joey Slye
TEN
vs. LAR
28
Graham Gano
NYG
at DAL
29
Ryan Fitzgerald
CAR
at ARI
30
Nick Folk
NYJ
vs. BUF
31
Andre Szmyt
CLE
at BAL
32
TBD
SF
at NO
Week 2 Fantasy Defense Rankings
RK
Player
TM
1
49ers
SF
2
Rams
LAR
3
Broncos
DEN
4
Vikings
MIN
5
Cardinals
ARI
6
Steelers
PIT
7
Bills
BUF
8
Ravens
BAL
9
Cowboys
DAL
10
Lions
DET
11
Buccaneers
TB
12
Chargers
LAC
13
Dolphins
MIA
14
Texans
HOU
15
Patriots
NE
16
Colts
IND
17
Bengals
CIN
18
Seahawks
SEA
19
Packers
GB
20
Falcons
ATL
21
Giants
NYG
22
Eagles
PHI
23
Raiders
LV
24
Commanders
WAS
25
Chiefs
KC
26
Bears
CHI
27
Jets
NYJ
28
Titans
TEN
29
Jaguars
JAC
30
Saints
NO
31
Panthers
CAR
32
Browns
CLE