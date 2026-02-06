SI

2026 Winter Olympics TV Guide: Full Schedule and What to Watch Every Day of the Games

Team USA defeated Czechia 5–1 to open the women’s hockey tournament at the 2026 Milan Cortina Games.
Team USA defeated Czechia 5–1 to open the women’s hockey tournament at the 2026 Milan Cortina Games. | Jamie Squire/Getty Images

The 2026 Milan Cortina Olympics are finally here.

Competition at the 2026 Winter Games began Wednesday, Feb. 4 with four curling matches, and the puck dropped Thursday, Feb. 5, to launch the women’s hockey tournament. But the Olympic Games officially officially begin Friday with the opening ceremony, where the Olympic flame for the 2026 Milan Cortina Games will light the cauldron at Milan’s San Siro Stadium.

This year, every event at the Olympic Games is available via stream on Peacock and NBCOlympics.com. Events will also be televised on NBC, USA Network, CNBC and NBCSN, while NBC.com and the NBC Sports app will also feature replays.

Below you will find a comprehensive list of every event scheduled for all 19 days of competition. If there is no channel listed, that event can be streamed live on Peacock and NBCOlympics.com.

Medal events are noted by MEDAL 🏅. Jump ahead to a date:

  1. Wednesday, Feb. 4
  2. Thursday, Feb. 5
  3. Friday, Feb. 6
  4. Saturday, Feb. 7
  5. Sunday, Feb.8
  6. Monday, Feb. 9
  7. Tuesday, Feb. 10
  8. Wednesday, Feb. 11 
  9. Thursday, Feb. 12 
  10. Friday, Feb. 13
  11. Saturday, Feb. 14
  12. Sunday, Feb. 15
  13. Monday, Feb. 16
  14. Tuesday, Feb. 17
  15. Wednesday, Feb. 18
  16. Thursday, Feb. 19
  17. Friday, Feb. 20
  18. Saturday, Feb. 21
  19. Sunday, Feb. 22

Wednesday, Feb. 4

Curling 

Mixed doubles round robin

  • 1:05 p.m. ET: Canada vs. Czechia, Estonia vs. Switzerland, Great Britain vs. Norway, Sweden vs. South Korea

Thursday, Feb. 5

Curling

Mixed doubles round robin

  • 4:05 a.m. ET: Czechia vs. Sweden, Great Britain vs. Estonia, Norway vs. USA, South Korea vs. Italy
  • 7:35 a.m. ET: Norway vs. Canada, USA vs. Switzerland (USA Network)
  • 1:05 p.m. ET: Canada vs. Italy (USA Network), Czechia vs. Great Britain, Estonia vs. Sweden, Switzerland vs. South Korea

Hockey 

Women’s preliminary round

  • 6:10 a.m. ET: Sweden vs. Germany
  • 8:40 a.m. ET: Italy vs. France
  • 10:40 a.m. ET: USA vs. Czechia (USA Network)
  • 3:10 p.m. ET: Finland vs. Canada (USA Network)

Snowboarding 

Big air

  • 1:30 p.m. ET: Men’s qualifying (USA Network)

Friday, Feb. 6

Curling

Mixed doubles round robin

  • 4:05 a.m. ET: Italy vs. Switzerland, Sweden vs. Great Britain, USA vs. Canada
  • 8:35 a.m. ET: USA vs. Czechia, Italy vs. Estonia, South Korea vs. Great Britain, Sweden vs. Norway

Figure Skating

  • 4 a.m. ET: Team rhythm dance (USA Network; airs on NBC at 12 p.m. ET)
  • 5:35 a.m. ET: Team pairs short (USA Network; airs on NBC at 12:30 p.m. ET)
  • 7:35 a.m. ET: Team women’s short (USA Network; airs on NBC at 1 p.m. ET)

Hockey

Women’s preliminary round

  • 6:10 a.m. ET: France vs. Japan
  • 8:40 a.m. ET: Czechia vs. Switzerland
  • 3:10 p.m. ET: Switzerland vs. Canada (USA Network)

Opening Ceremony

2026 Winter Olympics opening ceremony

  • 1:40 p.m. ET: Coverage begins on NBC; re-airs on NBC at 8 p.m. ET

Saturday, Feb. 7

Curling

Mixed doubles round robin

  • 4 a.m. ET: Great Britain vs. Canada (USA Network), Switzerland vs. Sweden
  • 8:35 a.m. ET: USA vs. Great Britain, Estonia vs. Norway, South Korea vs. Czechia, Sweden vs. Italy
  • 1:05 p.m. ET: USA vs. South Korea, Canada vs. Estonia, Czechia vs. Switzerland, Norway vs. Italy

Figure skating

  • 1:45 p.m. ET: Men’s team short (NBC)
  • 4 p.m. ET: Team free dance (NBC)

Hockey

Women’s preliminary round

  • 6:10 a.m. ET: Germany vs. Japan
  • 8:40 a.m. ET: Sweden vs. Italy
  • 10:40 a.m. ET: USA vs. Finland (USA Network)
  • 3:10 p.m. ET: Switzerland vs. Canada (USA Network)

Luge

  • 11 a.m. ET: Men’s singles (Run 1)
  • 12:30 p.m. ET: Men’s singles (Run 2; NBC coverage starts at 12:45 p.m. ET)

Skiing

Freestyle skiing

  • 4:30 a.m. ET: Women’s slopestyle qualifying (USA Network)
  • 8 a.m. ET: Men’s slopestyle qualifying 

Alpine skiing

  • 5:30 a.m. ET: Men’s downhill MEDAL 🏅 (USA Network)

Cross-country skiing

  • 7 a.m. ET: Women’s skiathlon MEDAL 🏅

Ski jumping

  • 11:45 a.m. ET: Women’s normal hill MEDAL 🏅

Snowboarding

Big air

  • 1:30 p.m. ET: Men’s final (USA Network; airs on NBC at 3:15 p.m. ET) MEDAL 🏅

Speedskating

  • 10 a.m. ET: Women’s 3000m final (NBC) MEDAL 🏅

Sunday, Feb.8

Biathlon

  • 8:05 a.m. ET: Mixed 4x6km relay (NBC coverage at 8:45 a.m. ET)

Curling

Mixed doubles round robin

  • 4:05 a.m. ET: Estonia vs. South Korea, Norway vs. Czechia (USA Network)
  • 8:30 a.m. ET: USA vs. Estonia (USA Network), Canada vs. Sweden, Great Britain vs. Switzerland, Italy vs. Czechia
  • 1:05 p.m. ET: Canada vs. South Korea, Italy vs. Great Britain, USA vs. Sweden, Switzerland vs. Norway

Hockey

Women’s preliminary round

  • 10: 40 a.m. ET: France vs. Sweden
  • 3:10 p.m. ET: Czechia vs. Finland

Figure skating

  • 1:30 p.m. ET: Pairs’ free skate (USA Network)
  • 2:45 p.m. ET: Women’s free skate (USA Network)
  • 3:55 p.m. ET: Men’s free skate (USA Network) MEDAL 🏅

Luge

Singles

  • 11 a.m. ET: Men’s singles (Run 3; USA Network)
  • 12:30 a.m. ET: Men’s singles (final run; USA Network) MEDAL 🏅

Skiing

Alpine skiing

  • 5:30 a.m. ET: Women’s downhill (USA Network; NBC coverage at 9:20 a.m. ET) MEDAL 🏅

Cross-country skiing

  • 6:30 a.m. ET: Men’s skiathlon (USA Network; NBC coverage at 7 a.m. ET) MEDAL 🏅

Snowboarding

Big air

  • 1:30 p.m. ET: Women’s qualifying

Giant slalom

  • 3 a.m. ET: Men’s and women’s parallel qualifying (USA Network)
  • 7 a.m. ET: Men’s and women’s parallel finals (NBC coverage at 7:30 a.m. ET) MEDAL 🏅

Speedskating

  • 10 a.m. ET: Men’s 5000m final MEDAL 🏅

Monday, Feb. 9

Curling

Mixed doubles round robin

  • 4:05 a.m. ET: Czechia vs. Estonia, Norway vs. South Korea, Switzerland vs. Canada, USA vs. Italy
  • 12 p.m. ET: Mixed doubles semifinals (USA Network)

Figure skating

  • 1:20 p.m. ET: Rhythm dance (USA Network; NBC coverage at 2:40 p.m. ET)

Hockey

Women’s preliminary round

  • 6:10 a.m. ET: Japan vs. Italy
  • 10:40 a.m. ET: Germany vs. France
  • 2:40 p.m. ET: USA vs. Switzerland (USA Network)
  • 3:10 p.m. ET: Canada vs. Czechia

Luge

Singles

  • 11 a.m. ET: Women’s singles (Run 1; USA Network)
  • 12:30 p.m. ET: Women’s singles (Run 2; USA Network)

Skiing

Alpine skiing

  • 4:30 a.m. ET: Men’s team combined, downhill (USA Network) 
  • 7:50 a.m. ET: Men’s team combined, slalom (USA Network) MEDAL 🏅

Freestyle skiing

  • 6:30 a.m. ET: Women’s freeski slopestyle final (USA Network) MEDAL 🏅

Ski jumping

  • 12 p.m. ET: Men’s normal hill MEDAL 🏅

Snowboarding

Big air

  • 1:30 p.m. ET: Women’s final (NBC) MEDAL 🏅

Speedskating

  • 11:30 a.m. ET: Women’s 1000m final (USA Network; NBC coverage at 12 p.m. ET) MEDAL 🏅

Tuesday, Feb. 10

Biathlon

  • 7:30 a.m. ET: Men’s 20km individual MEDAL 🏅

Curling

Mixed doubles

  • 8:05 a.m. ET: Bronze medal game (USA Network) MEDAL 🏅
  • 12 p.m. ET: Gold medal game (USA Network) MEDAL 🏅

Figure skating

  • 12:30 p.m. ET: Men’s short program (Part 1; USA Network)
  • 1:45 p.m. ET: Men’s short program (Part 2; NBC)

Hockey

Women’s preliminary round

  • 6:10 a.m. ET: Japan vs. Sweden
  • 10:40 a.m. ET: Italy vs. Germany
  • 2:10 p.m. ET: USA vs. Canada
  • 3:10 p.m. ET: Finland vs. Switzerland

Luge

Singles

  • 11 a.m. ET: Women’s singles (Run 3; USA Network)
  • 12:30 p.m. ET: Women’s singles final run (USA Network; NBC at 12:45 p.m.) MEDAL 🏅

Skiing

Alpine skiing

  • 4:30 a.m. ET: Women’s team combined, downhill (USA Network)
  • 7:50 a.m. ET: Women’s team combined, slalom (USA Network) MEDAL 🏅

Cross-country skiing

  • 3:15 a.m. ET: Men’s and women’s sprint qualifying (USA Network)
  • 5:45 a.m. ET: Men’s and women’s sprint finals (USA Network coverage at 6:10 a.m. ET) MEDAL 🏅
  • 4:30 p.m. ET: Men’s 20km individual (USA Network) MEDAL 🏅

Freestyle skiing

  • 5:15 a.m. ET: Men’s moguls qualifying (Round 1; USA Network coverage at 5:45 a.m. ET)
  • 6:30 a.m. ET: Men’s slopestyle final (USA Network) MEDAL 🏅
  • 10:30 a.m. ET: Women’s moguls qualifying (Round 1; USA Network)

Ski jumping

  • 11:30 a.m. ET: Mix team normal hill MEDAL 🏅

Speedskating

Short track

  • 4:30 a.m. ET: Mixed team relay finals (and more) (USA Network at 11:30 a.m. ET) MEDAL 🏅

Wednesday, Feb. 11 

Biathlon

  • 8:15 a.m. ET: Women’s 15km individual MEDAL 🏅

Curling

Men’s round robin

  • 1:05 p.m. ET: USA vs. Czechia, China vs. Great Britain, Canada vs. Germany, Sweden vs. Italy

Figure Skating

  • 1:30 p.m. ET: Free dance (Part 1; USA Network)
  • 2:15 p.m. ET: Free dance (Part 2; NBC) MEDAL 🏅

Hockey

Men’s preliminary round

  • 10:40 a.m. ET: Slovakia vs. Finland (USA Network)
  • 3:10 p.m. ET: Sweden vs. Italy (USA Network)

Luge

Doubles

  • 11 a.m. ET: Women’s doubles (Run 1; USA Network)
  • 11:50 a.m. ET: Men’s doubles (Run 1; USA Network)
  • 12:45 p.m. ET: Women’s doubles (Run 2; NBC) MEDAL 🏅
  • 6 p.m. ET: Men’s doubles (Run 2; USA Network) MEDAL 🏅

Nordic combined

Normal hill

  • 3:10 a.m. ET: Men’s ski jump (USA Network at 4 a.m. ET)
  • 7:45 a.m. ET: Men’s 10k race MEDAL 🏅

Skiing

Alpine skiing

  • 5:30 a.m. ET: Men’s Super-G MEDAL 🏅

Freestyle

  • 5 a.m. ET: Women’s moguls qualifying (Round 2)
  • 8:15 a.m. ET: Women’s moguls final (airs on NBC at 12 p.m. ET) MEDAL 🏅

Snowboarding

  • 4:30 a.m. ET: Women’s halfpipe qualifying (USA Network at 4:45 a.m. ET)
  • 1:30 p.m. ET: Men’s halfpipe qualifying (NBC)

Speedskating

  • 12:30 p.m.: Men’s 1000m MEDAL 🏅

Thursday, Feb. 12 

Curling

Men’s round robin

  • 8:05 a.m. ET: USA vs. Switzerland, Great Britain vs. Sweden, Norway vs. Germany

Women’s round robin

  • 3:05 a.m. ET: USA vs. South Korea, Canada vs. Denmark, Italy vs. Switzerland, Japan vs. Sweden
  • 1:05 p.m. ET: USA vs. Sweden, China vs. Great Britain, Denmark vs. Japan, Italy vs. South Korea

Hockey

Men’s preliminary round

  • 6:10 a.m. ET: Switzerland vs. France
  • 10:40.m. ET: Czechia vs. Canada (USA Network)
  • 3:10 p.m. ET: Germany vs. Denmark
  • 3:10 p.m. ET: USA vs. Latvia

Luge

Team relay

  • 12:30 p.m. ET: Team relay final (NBC) MEDAL 🏅

Skeleton

  • 3:30 a.m. ET: Men’s skeleton (Run 1)
  • 5:05 a.m. ET: Men’s skeleton (Run 2)

Skiing

Alpine skiing

  • 5:30 a.m. ET: Women’s Super-G (USA Network) MEDAL 🏅

Cross-country skiing

  • 7 a.m. ET: Women’s 10k final (USA Network; airs on NBC at 4 p.m. ET) MEDAL 🏅

Freestyle skiing

  • 4 a.m. ET: Men’s moguls qualifying (USA Network)
  • 6:15 a.m. ET: Men’s moguls final (USA Network at 6:45 a.m. ET) MEDAL 🏅

Snowboarding

Snowboard cross

  • 4 a.m. ET: Men’s qualifying (USA Network at 4:35 a.m. ET)
  • 7:45 a.m. ET: Men’s final (USA Network at 8:35 a.m. ET) MEDAL 🏅

Halfpipe

  • 1:30 p.m. ET: Women’s final (NBC) MEDAL 🏅

Speedskating

Short track

  • 2:15 p.m. ET: Women’s 500m and men’s 1000m finals (USA Network) MEDAL 🏅

5000m

  • Women’s final MEDAL 🏅

Friday, Feb. 13

Biathlon

  • 8 a.m. ET: Men’s 10k sprint (USA Network)

Curling

Men’s round robin

  • 3 a.m. ET: USA vs. Canada (USA Network), China vs. Norway, Great Britain vs. Italy, Switzerland vs. Czechia
  • 1:05 p.m. ET: Canada vs. Sweden, Czechia vs. Norway, Germany vs. Italy, Switzerland vs. China

Women’s round robin

  • 8:05 a.m. ET: USA vs. Canada, China vs. Switzerland, Denmark vs. Sweden, Great Britain vs. South Korea

Figure skating

  • 1 p.m. ET: Men’s free skate (Part 1; USA Network)
  • 3 p.m. ET: Men’s free skate (Part 2; NBC) MEDAL 🏅

Hockey

Men’s preliminary round

  • 6:10 a.m. ET: Finland vs. Sweden
  • 6:10 a.m. ET: Italy vs. Slovakia
  • 10:40 a.m. ET: France vs. Czechia
  • 3:10 p.m. ET: Canada vs. Switzerland

Women’s quarterfinals

  • 10:40 a.m. ET: TBD vs. TBD
  • 3:10 p.m. ET: TBD vs. TBD (USA Network)

Skeleton

  • 10 a.m. ET: Women’s skeleton (Run 1; USA Network) 
  • 11:45 a.m. ET: Women’s skeleton (Run 2; USA Network) 
  • 1:30 p.m. ET: Men’s skeleton (Run 3)
  • 3:05 p.m. ET: Men’s skeleton (final run) MEDAL 🏅

Skiing

Cross-country skiing

  • 5:45 a.m. ET: Men’s 10k (USA Network) MEDAL 🏅

Snowboarding

Snowboard cross

  • 4 a.m. ET: Women’s qualifying
  • 7:30 a.m. ET: Women’s finals (USA Network at 8:30 a.m. ET)

Halfpipe

  • 1:30 p.m. ET: Men’s halfpipe final (NBC) MEDAL 🏅

Speedskating

  • 10:30 a.m. ET: Men’s 10,000m (USA Network) MEDAL 🏅

Saturday, Feb. 14

Biathlon

  • 8:45 a.m. ET: Women’s 7.5km sprint MEDAL 🏅

Curling

Women’s round robin

  • 3 a.m. ET: Great Britain vs. Canada, Italy vs. China, Switzerland vs. Japan
  • 1:05 p.m. ET: USA vs. Japan, Canada vs. Switzerland, Italy vs. Sweden, South Korea vs, Denmark

Men’s round robin

  • 8:05 a.m. ET: USA vs. Germany, Czechia vs. Great Britain, Sweden vs. China, Switzerland vs. Canada

Hockey

Men’s preliminary round

  • 6 a.m. ET: Germany vs. Latvia (CNBC)
  • 6:10 a.m. ET: Sweden vs. Slovakia
  • 10:40 a.m. ET: Finland vs. Italy (USA Network)
  • 3:10 p.m. ET: USA vs. Denmark

Women’s quarterfinals

  • 10:40 a.m. ET: TBD vs. TBD
  • 3:10 p.m. ET: TBD vs. TBD

Skeleton

  • 12 p.m. ET: Women’s skeleton (Run 3; NBC) 
  • 1:45 p.m. ET: Women’s skeleton final run MEDAL 🏅

Skiing

Alpine skiing

  • 4 a.m. ET: Men’s giant slalom (Run 1)
  • 7:20 a.m. ET: Men’s giant slalom (Run 2; NBC) MEDAL 🏅

Cross-country skiing

  • 6 a.m. ET: Women’s 4x7.5km (USA Network; airing on NBC at 7 a.m. ET) MEDAL 🏅
  • 12:30 p.m. ET: Women’s 4x7.5km relay (NBC) MEDAL 🏅

Freestyle skiing

  • 4:30 a.m. ET: Women’s dual moguls finals (USA Network; NBC at 10 a.m. ET) MEDAL 🏅
  • 1:30 p.m. ET: Women’s big air qualifying

Ski jumping

  • 11:30 a.m. ET: Men’s large hill MEDAL 🏅

Speedskating

  • 10 a.m. ET: Women’s team pursuit (USA Network) MEDAL 🏅
  • 11 a.m. ET: Men’s 500m final MEDAL 🏅

Short track

  • 2:15 p.m. ET: Men’s 1500m finals MEDAL 🏅

Sunday, Feb. 15

Biathlon

  • 5:15 a.m. ET: Men’s 12.5km pursuit (USA Network at 9:30 a.m. ET) MEDAL 🏅
  • 8:45 a.m. ET: Women’s 10k pursuit (NBC) MEDAL 🏅

Bobsled

  • 4 a.m. ET: Women’s monobob (Run 1; NBC coverage at 9:30 a.m. ET)
  • 5:50 a.m. ET: Women’s monobob (Run 2; NBC coverage at 10:30 a.m. ET))

Curling

Men’s round robin

  • 3 a.m. ET: USA vs. Sweden, Germany vs. Great Britain, Norway vs. Italy
  • 1:05 p.m. ET: USA vs. Norway, China vs. Canada, Great Britain vs. Switzerland, Italy vs. Czechia

Women’s round robin

  • 8:05 a.m. ET: USA vs. China, Japan vs. South Korea, Great Britain vs. Sweden, Denmark vs. Italy

Figure skating

  • 1:45 p.m. ET: Pairs short program (Part 1; USA Network)
  • 3 p.m. ET: Pairs short program (Part 2; NBC) 

Hockey

Men’s preliminary round

  • 6 a.m. ET: Switzerland vs. Czechia 
  • 10:40 a.m. ET: Canada vs. France
  • 1 p.m. ET: Denmark vs. Latvia
  • 3:10 p.m. ET: USA vs. Germany

Skeleton

  • 12 p.m. ET: Mixed team event (NBC coverage at 12:15 p.m. ET) MEDAL 🏅

Skiing

Alpine skiing

  • 4 a.m. ET: Women’s giant slalom (Run 1; USA Network)
  • 7:20 a.m. ET: Women’s giant slalom (Run 2; NBC) MEDAL 🏅

Cross-country skiing

  • 6 a.m. ET: Men’s 4x75km relay (NBC coverage at 7 a.m. ET) MEDAL 🏅

Freestyle skiing

  • 4:30 a.m. ET: Men’s dual moguls finals (USA Network; NBC at 12:30 p.m. ET) MEDAL 🏅
  • 1:30 p.m. ET: Men’s big air qualifying (NBC)

Ski jumping

  • 11:30 a.m. ET: Women’s large hill finals MEDAL 🏅

Snowboarding

Snowboard cross

  • 7:35 a.m. ET: Mixed team snowboard cross finals (USA Network; NBC at 8:30 a.m. ET) MEDAL 🏅

Speedskating

  • 10 a.m. ET: Men’s team pursuit qualifying
  • 11 a.m. ET: Women’s 500m final (NBC) MEDAL 🏅

Monday, Feb. 16

Bobsled

  • 4 a.m. ET: Two-man bobsled (Run 1)
  • 5:55 a.m. ET: Two-man bobsled (Run 2)
  • 1 p.m. ET: Women’s monobob (Run 3; NBC)
  • 3:30 p.m. ET: Women’s monobob (Final run; NBC) MEDAL 🏅

Curling

Women’s round robin

  • 3 a.m. ET: China vs. Canada, Denmark vs. Great Britain, Sweden vs. Switzerland
  • 1:05 p.m. ET: USA vs. Italy, Japan vs. Canada, South Korea vs. China, Switzerland vs. Great Britain

Men’s round robin

  • 8:05 a.m. ET: Czechia vs. Canada, Great Britain vs Norway, Italy vs. China, Sweden vs. Germany

Figure skating

  • 2 p.m. ET: Pairs free skate (Part 1; USA Network) MEDAL 🏅

Hockey

Women’s semifinals

  • 10:40 a.m. ET: TBD vs. TBD
  • 3:10 p.m. ET: TBD vs. TBD

Skiing

Alpine skiing

  • 4 a.m. ET: Men’s slalom (Run 1; USA Network)
  • 7:20 a.m. ET: Men’s slalom (Run 2; USA Network; NBC at 2:45 pm. ET) MEDAL 🏅

Freestyle skiing

  • 1:30 p.m. ET: Women’s big air final MEDAL 🏅

Ski jumping

  • 1:30 p.m. ET: Men’s super team large hill MEDAL 🏅

Snowboarding

Snowboard slopestyle

  • 4:30 a.m. ET: Women’s qualifying (USA Network; NBC at 10 a.m. ET)
  • 8 a.m. ET: Men’s qualifying

Speedskating

Short track

  • 5 a.m. ET: Women’s 1000m finals and more MEDAL 🏅

1000m

  • 6:35 a.m. ET: Women’s final MEDAL 🏅

Tuesday, Feb. 17

Biathlon

  • 8:30 am ET: Men’s 4x7.5k relay (USA Network at 9:05 a.m. ET) MEDAL 🏅

Bobsled

  • 1 p.m. ET: Two-man bobsled (Run 3)
  • 3:05 p.m. ET: Two-man bobsled final run (USA Network at 5:30 p.m. ET) MEDAL 🏅

Curling

Men’s round robin

  • 3 a.m. ET: USA vs. China (USA Network at 6 a.m. ET), Switzerland vs. Sweden, Czechia vs. Germany
  • 1:05 p.m. ET: USA vs. Italy, Sweden vs. Norway, Germany vs. Switzerland, Canada vs. Great Britain

Women’s round robin

  • 8:05 a.m. ET: USA vs. Denmark, Italy vs. Japan, South Korea vs. Switzerland, Sweden vs. Canada

Figure skating

  • 12:45 p.m. ET: Women’s short program (Part 1; USA Network)
  • 2:40 p.m. ET: Women’s short program (Part 2; NBC) 

Hockey

Men’s qualification playoff

  • 6:10 a.m. ET: TBD vs. TBD
  • 6:10 a.m. ET: TBD vs. TBD
  • 10:40 a.m ET: TBD vs. TBD
  • 3:10 p.m. ET: TBD vs. TBD

Nordic combined

Large hill

  • 3:10 a..m. ET: Men’s ski jump (USA Network at 4 a.m. ET)
  • 7:45 a.m. ET: Men’s 10k race (USA Network at 9:50 a.m ET) MEDAL 🏅

Skiing

Freestyle skiing

  • 4:45 a.m. ET: Women’s aerials qualifying (NBC at 12 p.m. ET)
  • 7:30 a.m. ET: Men’s aerials qualifying (NBC at 12 p.m. ET)
  • 1:30 p.m. ET: Men’s big air final (NBC) MEDAL 🏅

Snowboarding

  • 7 a.m. ET: Women’s slopestyle final (USA Network; NBC at 12:45 p.m. ET) MEDAL 🏅

Speedskating

  • 8:30 a.m. ET: Men’s and women’s team pursuit semifinals and finals (USA Network) MEDAL 🏅

Wednesday, Feb. 18

Biathlon

  • 8:45 a.m. ET: Women’s 4x6k relay (NBC coverage at 12 p.m. ET) MEDAL 🏅

Curling

Women’s round robin

  • 3 a.m. ET: USA vs. Great Britain, China vs. Denmark, Sweden vs. South Korea
  • 1:05 p.m. ET: Canada vs Italy, China vs Sweden, Great Britain vs. Japan, Switzerland vs. Denmark

Men’s round robin

  • 8:05 a.m. ET: USA vs. Great Britain, Norway vs. Switzerland, Italy vs. Canada, China vs. Czechia

Hockey

Men’s quarterfinals

  • 6:10 a.m. ET: TBD vs. TBD
  • 10:40 a.m. ET: TBD vs. TBD (USA Network)
  • 12:10 p.m. ET: TBD vs. TBD
  • 3:10 p.m. ET: TBD vs. TBD (NBC)

Skiing

Alpine skiing

  • 4 a.m. ET: Women’s slalom (Run 1)
  • 7:20 a.m. ET: Women’s slalom (Run 2; USA Network)

Cross-country skiing

  • 3:45 a.m. ET: Men’s and women’s team sprint free, qualifying (USA Network at 5 a.m. ET)
  • 8:30 a.m ET: Men’s and women’s team sprint free, finals (USA Network; NBC coverage at 12:45 p.m ET) MEDAL 🏅

Freestyle skiing

  • 5:30 a.m. ET: Women’s aerials final (USA Network; NBC coverage at 1:30 p.m. ET) MEDAL 🏅

Snowboarding

Slopestyle

  • 6:30 a.m. ET: Men’s snowboard slopestyle final (USA Network at 6:45 a.m. ET; NBC coverage at 2:15 p.m. ET) MEDAL 🏅

Speedskating

Short track

  • 2:15 p.m. ET: Men’s 500m and women’s relay finals (USA Network at 2:30 p.m. ET) MEDAL 🏅

Thursday, Feb. 19

Curling

Men’s round robin

  • 3:05 a.m. ET: China vs. Germany, Italy vs. Switzerland, Norway vs. Canada, Sweden vs. Czechia

Men’s semifinals

  • 1:05 p.m. ET: TBD vs. TBD
  • 1:05 p.m. ET: TBD vs. TBD

Women’s round robin

  • 8:05 a.m. ET: USA vs. Switzerland, Japan vs. China, Great Britain vs. Italy, Canada vs. South Korea

Figure skating

  • 1 p.m. ET: Women’s free skate (NBC) MEDAL 🏅

Hockey

Women’s tournament

  • 8:40 a.m. ET: Bronze medal game (USA Network at 12 p.m. ET)
  • 1:10 p.m. ET: Gold medal game (USA Network)

Nordic combined

Large hill

  • 3:10 a.m. ET: Men’s team large hill ski jump
  • 8 a.m. ET: Men’s team large hill 2x7.5k relay (USA Network at 8:20 a.m. ET) MEDAL 🏅

 

Skiing

Ski mountaineering

  • 3:50 a.m. ET: Men’s and women’s sprints, heats
  • 6:55 a.m. ET: Men’s and women’s sprints, finals MEDAL 🏅

Freestyle skiing

  • 4:30 a.m. ET: Men’s halfpipe qualifying (USA Network at 8:45 a.m. ET)
  • 5:30 a.m. ET: Men’s aerials final (USA Network; NBC at 12 p.m. ET) MEDAL 🏅

Ski jumping

  • 5 a.m. ET: Men’s team large hill (USA Network)

Speedskating

  • 10:30 a.m. ET: Men’s 1500m final (USA Network; NBC at 12:30 p.m. ET) MEDAL 🏅

Friday, Feb. 20

Biathlon

  • 8:15 a.m. ET: Men’s 15k mass start (USA Network; NBC at 12:15 p.m. ET)

Bobsled

  • 12 p.m. ET: Two-woman bobsled (Run 1; NBC)
  • 1:50 p.m. ET: Two-woman bobsled (Run 2)

Curling

Women’s semifinals

  • 8:05 a.m. ET: TBD vs. TBD (USA Network at 9 a.m. ET)
  • 8:05 a.m. ET: TBD vs. TBD

Men’s tournament

  • 1:05 p.m. ET: Bronze medal game MEDAL 🏅

Hockey

Men’s semifinals

  • 10:40 a.m. ET: TBD vs. TBD (USA Network at 11:50 a.m. ET)
  • 3:10 p.m. ET: TBD vs. TBD (NBC)

Skiing

Freestyle skiing

  • 4 a.m. ET: Women’s ski cross qualifying (USA Network)
  • 5:55 a.m. ET: Women’s ski cross finals (USA Network) MEDAL 🏅
  • 1:30 p.m. ET: Men’s freeski halfpipe final (NBC) MEDAL 🏅

Speedskating

  • 11 a.m. ET: Women’s 1500m final (USA Network; NBC at 1 p.m. ET) MEDAL 🏅

Short track

  • 2:15 p.m. ET: Women’s 1500m and men’s relay finals (USA Network) MEDAL 🏅

Saturday, Feb. 21

Biathlon

  • 8:15 a.m. ET: Women’s 12.5k mass start (USA Network)

Bobsled

Men’s bobsled

  • 4 a.m. ET: Four-man bobsled (Run 1; USA Network)
  • 5:55 a.m. ET: Four-man bobsled (Run 2; USA Network at 11 a.m. ET)

Women’s bobsled

  • 1 p.m. ET: Two-woman bobsled (Run 3; NBC)
  • 3:15 p.m. ET: Two-woman bobsled (final run; NBC)

Curling

Women’s tournament

  • 8:05 a.m. ET: Bronze medal game (USA Network at 10:20 a.m. ET) MEDAL 🏅

Men’s tournament

  • 1 p.m. ET: Gold medal game (CNBC) MEDAL 🏅

Figure skating

  • 2 p.m. ET: Exhibition gala (NBC coverage at 2:55 p.m. ET)

Hockey

Men’s tournament

  • 2:40 p.m. ET: Bronze medal game (USA Network) MEDAL 🏅

Skiing

Cross-country skiing

  • 5 a.m. ET: Men’s 50k mass start, classic (USA Network at 6:10 a.m. ET; NBC at 11:30 a.m. ET) MEDAL 🏅

Freestyle skiing

  • 4 a.m. ET: Men’s ski cross, qualifying
  • 4:45 a.m. ET: Mixed team aerials, final (USA Network) MEDAL 🏅
  • 5:55 a.m. ET: Men’s ski cross, finals (USA Network at 11:45 a.m. ET; NBC at 4:30 p.m. ET) MEDAL 🏅
  • 1:30 p.m. ET: Women’s freeski halfpipe, final (NBC) MEDAL 🏅

Ski mountaineering

  • 7:30 a.m. ET: Mixed team relay (USA Network) MEDAL 🏅

Speedskating

  • 9 a.m. ET: Men’s and women’s mass start (USA Network; NBC at 10 a.m. ET) MEDAL 🏅

Sunday, Feb. 22

Bobsled

Men’s bobsled

  • 4 a.m. ET: Four-man bobsled (Run 3)
  • 6:15 a.m. ET: Four-man bobsled (final run; USA Network at 6:35 a.m. ET; NBC at 7:15 a.m. ET and 11 a.m. ET) MEDAL 🏅

Curling

Women’s tournament

  • 5:05 a.m. ET: Gold medal game (USA Network and NBC at 7 a.m. ET) MEDAL 🏅

Hockey

Men’s tournament

  • 2:40 p.m. ET: Gold medal game (NBC) MEDAL 🏅

Skiing

Cross-country skiing

  • 4 a.m. ET: Women’s 50k mass start, classic (USA Network; NBC at 11:45 a.m. ET) MEDAL 🏅

Closing Ceremony

  • 2:30 p.m. ET: 2026 Winter Olympics Closing Ceremony (NBC)

