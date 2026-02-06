2026 Winter Olympics TV Guide: Full Schedule and What to Watch Every Day of the Games
The 2026 Milan Cortina Olympics are finally here.
Competition at the 2026 Winter Games began Wednesday, Feb. 4 with four curling matches, and the puck dropped Thursday, Feb. 5, to launch the women’s hockey tournament. But the Olympic Games officially officially begin Friday with the opening ceremony, where the Olympic flame for the 2026 Milan Cortina Games will light the cauldron at Milan’s San Siro Stadium.
This year, every event at the Olympic Games is available via stream on Peacock and NBCOlympics.com. Events will also be televised on NBC, USA Network, CNBC and NBCSN, while NBC.com and the NBC Sports app will also feature replays.
Below you will find a comprehensive list of every event scheduled for all 19 days of competition. If there is no channel listed, that event can be streamed live on Peacock and NBCOlympics.com.
Medal events are noted by MEDAL 🏅. Jump ahead to a date:
- Wednesday, Feb. 4
- Thursday, Feb. 5
- Friday, Feb. 6
- Saturday, Feb. 7
- Sunday, Feb.8
- Monday, Feb. 9
- Tuesday, Feb. 10
- Wednesday, Feb. 11
- Thursday, Feb. 12
- Friday, Feb. 13
- Saturday, Feb. 14
- Sunday, Feb. 15
- Monday, Feb. 16
- Tuesday, Feb. 17
- Wednesday, Feb. 18
- Thursday, Feb. 19
- Friday, Feb. 20
- Saturday, Feb. 21
- Sunday, Feb. 22
Wednesday, Feb. 4
Curling
Mixed doubles round robin
- 1:05 p.m. ET: Canada vs. Czechia, Estonia vs. Switzerland, Great Britain vs. Norway, Sweden vs. South Korea
Thursday, Feb. 5
Curling
Mixed doubles round robin
- 4:05 a.m. ET: Czechia vs. Sweden, Great Britain vs. Estonia, Norway vs. USA, South Korea vs. Italy
- 7:35 a.m. ET: Norway vs. Canada, USA vs. Switzerland (USA Network)
- 1:05 p.m. ET: Canada vs. Italy (USA Network), Czechia vs. Great Britain, Estonia vs. Sweden, Switzerland vs. South Korea
Hockey
Women’s preliminary round
- 6:10 a.m. ET: Sweden vs. Germany
- 8:40 a.m. ET: Italy vs. France
- 10:40 a.m. ET: USA vs. Czechia (USA Network)
- 3:10 p.m. ET: Finland vs. Canada (USA Network)
Snowboarding
Big air
- 1:30 p.m. ET: Men’s qualifying (USA Network)
Friday, Feb. 6
Curling
Mixed doubles round robin
- 4:05 a.m. ET: Italy vs. Switzerland, Sweden vs. Great Britain, USA vs. Canada
- 8:35 a.m. ET: USA vs. Czechia, Italy vs. Estonia, South Korea vs. Great Britain, Sweden vs. Norway
Figure Skating
- 4 a.m. ET: Team rhythm dance (USA Network; airs on NBC at 12 p.m. ET)
- 5:35 a.m. ET: Team pairs short (USA Network; airs on NBC at 12:30 p.m. ET)
- 7:35 a.m. ET: Team women’s short (USA Network; airs on NBC at 1 p.m. ET)
Hockey
Women’s preliminary round
- 6:10 a.m. ET: France vs. Japan
- 8:40 a.m. ET: Czechia vs. Switzerland
- 3:10 p.m. ET: Switzerland vs. Canada (USA Network)
Opening Ceremony
2026 Winter Olympics opening ceremony
- 1:40 p.m. ET: Coverage begins on NBC; re-airs on NBC at 8 p.m. ET
Saturday, Feb. 7
Curling
Mixed doubles round robin
- 4 a.m. ET: Great Britain vs. Canada (USA Network), Switzerland vs. Sweden
- 8:35 a.m. ET: USA vs. Great Britain, Estonia vs. Norway, South Korea vs. Czechia, Sweden vs. Italy
- 1:05 p.m. ET: USA vs. South Korea, Canada vs. Estonia, Czechia vs. Switzerland, Norway vs. Italy
Figure skating
- 1:45 p.m. ET: Men’s team short (NBC)
- 4 p.m. ET: Team free dance (NBC)
Hockey
Women’s preliminary round
- 6:10 a.m. ET: Germany vs. Japan
- 8:40 a.m. ET: Sweden vs. Italy
- 10:40 a.m. ET: USA vs. Finland (USA Network)
- 3:10 p.m. ET: Switzerland vs. Canada (USA Network)
Luge
- 11 a.m. ET: Men’s singles (Run 1)
- 12:30 p.m. ET: Men’s singles (Run 2; NBC coverage starts at 12:45 p.m. ET)
Skiing
Freestyle skiing
- 4:30 a.m. ET: Women’s slopestyle qualifying (USA Network)
- 8 a.m. ET: Men’s slopestyle qualifying
Alpine skiing
- 5:30 a.m. ET: Men’s downhill MEDAL 🏅 (USA Network)
Cross-country skiing
- 7 a.m. ET: Women’s skiathlon MEDAL 🏅
Ski jumping
- 11:45 a.m. ET: Women’s normal hill MEDAL 🏅
Snowboarding
Big air
- 1:30 p.m. ET: Men’s final (USA Network; airs on NBC at 3:15 p.m. ET) MEDAL 🏅
Speedskating
- 10 a.m. ET: Women’s 3000m final (NBC) MEDAL 🏅
Sunday, Feb.8
Biathlon
- 8:05 a.m. ET: Mixed 4x6km relay (NBC coverage at 8:45 a.m. ET)
Curling
Mixed doubles round robin
- 4:05 a.m. ET: Estonia vs. South Korea, Norway vs. Czechia (USA Network)
- 8:30 a.m. ET: USA vs. Estonia (USA Network), Canada vs. Sweden, Great Britain vs. Switzerland, Italy vs. Czechia
- 1:05 p.m. ET: Canada vs. South Korea, Italy vs. Great Britain, USA vs. Sweden, Switzerland vs. Norway
Hockey
Women’s preliminary round
- 10: 40 a.m. ET: France vs. Sweden
- 3:10 p.m. ET: Czechia vs. Finland
Figure skating
- 1:30 p.m. ET: Pairs’ free skate (USA Network)
- 2:45 p.m. ET: Women’s free skate (USA Network)
- 3:55 p.m. ET: Men’s free skate (USA Network) MEDAL 🏅
Luge
Singles
- 11 a.m. ET: Men’s singles (Run 3; USA Network)
- 12:30 a.m. ET: Men’s singles (final run; USA Network) MEDAL 🏅
Skiing
Alpine skiing
- 5:30 a.m. ET: Women’s downhill (USA Network; NBC coverage at 9:20 a.m. ET) MEDAL 🏅
Cross-country skiing
- 6:30 a.m. ET: Men’s skiathlon (USA Network; NBC coverage at 7 a.m. ET) MEDAL 🏅
Snowboarding
Big air
- 1:30 p.m. ET: Women’s qualifying
Giant slalom
- 3 a.m. ET: Men’s and women’s parallel qualifying (USA Network)
- 7 a.m. ET: Men’s and women’s parallel finals (NBC coverage at 7:30 a.m. ET) MEDAL 🏅
Speedskating
- 10 a.m. ET: Men’s 5000m final MEDAL 🏅
Monday, Feb. 9
Curling
Mixed doubles round robin
- 4:05 a.m. ET: Czechia vs. Estonia, Norway vs. South Korea, Switzerland vs. Canada, USA vs. Italy
- 12 p.m. ET: Mixed doubles semifinals (USA Network)
Figure skating
- 1:20 p.m. ET: Rhythm dance (USA Network; NBC coverage at 2:40 p.m. ET)
Hockey
Women’s preliminary round
- 6:10 a.m. ET: Japan vs. Italy
- 10:40 a.m. ET: Germany vs. France
- 2:40 p.m. ET: USA vs. Switzerland (USA Network)
- 3:10 p.m. ET: Canada vs. Czechia
Luge
Singles
- 11 a.m. ET: Women’s singles (Run 1; USA Network)
- 12:30 p.m. ET: Women’s singles (Run 2; USA Network)
Skiing
Alpine skiing
- 4:30 a.m. ET: Men’s team combined, downhill (USA Network)
- 7:50 a.m. ET: Men’s team combined, slalom (USA Network) MEDAL 🏅
Freestyle skiing
- 6:30 a.m. ET: Women’s freeski slopestyle final (USA Network) MEDAL 🏅
Ski jumping
- 12 p.m. ET: Men’s normal hill MEDAL 🏅
Snowboarding
Big air
- 1:30 p.m. ET: Women’s final (NBC) MEDAL 🏅
Speedskating
- 11:30 a.m. ET: Women’s 1000m final (USA Network; NBC coverage at 12 p.m. ET) MEDAL 🏅
Tuesday, Feb. 10
Biathlon
- 7:30 a.m. ET: Men’s 20km individual MEDAL 🏅
Curling
Mixed doubles
- 8:05 a.m. ET: Bronze medal game (USA Network) MEDAL 🏅
- 12 p.m. ET: Gold medal game (USA Network) MEDAL 🏅
Figure skating
- 12:30 p.m. ET: Men’s short program (Part 1; USA Network)
- 1:45 p.m. ET: Men’s short program (Part 2; NBC)
Hockey
Women’s preliminary round
- 6:10 a.m. ET: Japan vs. Sweden
- 10:40 a.m. ET: Italy vs. Germany
- 2:10 p.m. ET: USA vs. Canada
- 3:10 p.m. ET: Finland vs. Switzerland
Luge
Singles
- 11 a.m. ET: Women’s singles (Run 3; USA Network)
- 12:30 p.m. ET: Women’s singles final run (USA Network; NBC at 12:45 p.m.) MEDAL 🏅
Skiing
Alpine skiing
- 4:30 a.m. ET: Women’s team combined, downhill (USA Network)
- 7:50 a.m. ET: Women’s team combined, slalom (USA Network) MEDAL 🏅
Cross-country skiing
- 3:15 a.m. ET: Men’s and women’s sprint qualifying (USA Network)
- 5:45 a.m. ET: Men’s and women’s sprint finals (USA Network coverage at 6:10 a.m. ET) MEDAL 🏅
- 4:30 p.m. ET: Men’s 20km individual (USA Network) MEDAL 🏅
Freestyle skiing
- 5:15 a.m. ET: Men’s moguls qualifying (Round 1; USA Network coverage at 5:45 a.m. ET)
- 6:30 a.m. ET: Men’s slopestyle final (USA Network) MEDAL 🏅
- 10:30 a.m. ET: Women’s moguls qualifying (Round 1; USA Network)
Ski jumping
- 11:30 a.m. ET: Mix team normal hill MEDAL 🏅
Speedskating
Short track
- 4:30 a.m. ET: Mixed team relay finals (and more) (USA Network at 11:30 a.m. ET) MEDAL 🏅
Wednesday, Feb. 11
Biathlon
- 8:15 a.m. ET: Women’s 15km individual MEDAL 🏅
Curling
Men’s round robin
- 1:05 p.m. ET: USA vs. Czechia, China vs. Great Britain, Canada vs. Germany, Sweden vs. Italy
Figure Skating
- 1:30 p.m. ET: Free dance (Part 1; USA Network)
- 2:15 p.m. ET: Free dance (Part 2; NBC) MEDAL 🏅
Hockey
Men’s preliminary round
- 10:40 a.m. ET: Slovakia vs. Finland (USA Network)
- 3:10 p.m. ET: Sweden vs. Italy (USA Network)
Luge
Doubles
- 11 a.m. ET: Women’s doubles (Run 1; USA Network)
- 11:50 a.m. ET: Men’s doubles (Run 1; USA Network)
- 12:45 p.m. ET: Women’s doubles (Run 2; NBC) MEDAL 🏅
- 6 p.m. ET: Men’s doubles (Run 2; USA Network) MEDAL 🏅
Nordic combined
Normal hill
- 3:10 a.m. ET: Men’s ski jump (USA Network at 4 a.m. ET)
- 7:45 a.m. ET: Men’s 10k race MEDAL 🏅
Skiing
Alpine skiing
- 5:30 a.m. ET: Men’s Super-G MEDAL 🏅
Freestyle
- 5 a.m. ET: Women’s moguls qualifying (Round 2)
- 8:15 a.m. ET: Women’s moguls final (airs on NBC at 12 p.m. ET) MEDAL 🏅
Snowboarding
- 4:30 a.m. ET: Women’s halfpipe qualifying (USA Network at 4:45 a.m. ET)
- 1:30 p.m. ET: Men’s halfpipe qualifying (NBC)
Speedskating
- 12:30 p.m.: Men’s 1000m MEDAL 🏅
Thursday, Feb. 12
Curling
Men’s round robin
- 8:05 a.m. ET: USA vs. Switzerland, Great Britain vs. Sweden, Norway vs. Germany
Women’s round robin
- 3:05 a.m. ET: USA vs. South Korea, Canada vs. Denmark, Italy vs. Switzerland, Japan vs. Sweden
- 1:05 p.m. ET: USA vs. Sweden, China vs. Great Britain, Denmark vs. Japan, Italy vs. South Korea
Hockey
Men’s preliminary round
- 6:10 a.m. ET: Switzerland vs. France
- 10:40.m. ET: Czechia vs. Canada (USA Network)
- 3:10 p.m. ET: Germany vs. Denmark
- 3:10 p.m. ET: USA vs. Latvia
Luge
Team relay
- 12:30 p.m. ET: Team relay final (NBC) MEDAL 🏅
Skeleton
- 3:30 a.m. ET: Men’s skeleton (Run 1)
- 5:05 a.m. ET: Men’s skeleton (Run 2)
Skiing
Alpine skiing
- 5:30 a.m. ET: Women’s Super-G (USA Network) MEDAL 🏅
Cross-country skiing
- 7 a.m. ET: Women’s 10k final (USA Network; airs on NBC at 4 p.m. ET) MEDAL 🏅
Freestyle skiing
- 4 a.m. ET: Men’s moguls qualifying (USA Network)
- 6:15 a.m. ET: Men’s moguls final (USA Network at 6:45 a.m. ET) MEDAL 🏅
Snowboarding
Snowboard cross
- 4 a.m. ET: Men’s qualifying (USA Network at 4:35 a.m. ET)
- 7:45 a.m. ET: Men’s final (USA Network at 8:35 a.m. ET) MEDAL 🏅
Halfpipe
- 1:30 p.m. ET: Women’s final (NBC) MEDAL 🏅
Speedskating
Short track
- 2:15 p.m. ET: Women’s 500m and men’s 1000m finals (USA Network) MEDAL 🏅
5000m
- Women’s final MEDAL 🏅
Friday, Feb. 13
Biathlon
- 8 a.m. ET: Men’s 10k sprint (USA Network)
Curling
Men’s round robin
- 3 a.m. ET: USA vs. Canada (USA Network), China vs. Norway, Great Britain vs. Italy, Switzerland vs. Czechia
- 1:05 p.m. ET: Canada vs. Sweden, Czechia vs. Norway, Germany vs. Italy, Switzerland vs. China
Women’s round robin
- 8:05 a.m. ET: USA vs. Canada, China vs. Switzerland, Denmark vs. Sweden, Great Britain vs. South Korea
Figure skating
- 1 p.m. ET: Men’s free skate (Part 1; USA Network)
- 3 p.m. ET: Men’s free skate (Part 2; NBC) MEDAL 🏅
Hockey
Men’s preliminary round
- 6:10 a.m. ET: Finland vs. Sweden
- 6:10 a.m. ET: Italy vs. Slovakia
- 10:40 a.m. ET: France vs. Czechia
- 3:10 p.m. ET: Canada vs. Switzerland
Women’s quarterfinals
- 10:40 a.m. ET: TBD vs. TBD
- 3:10 p.m. ET: TBD vs. TBD (USA Network)
Skeleton
- 10 a.m. ET: Women’s skeleton (Run 1; USA Network)
- 11:45 a.m. ET: Women’s skeleton (Run 2; USA Network)
- 1:30 p.m. ET: Men’s skeleton (Run 3)
- 3:05 p.m. ET: Men’s skeleton (final run) MEDAL 🏅
Skiing
Cross-country skiing
- 5:45 a.m. ET: Men’s 10k (USA Network) MEDAL 🏅
Snowboarding
Snowboard cross
- 4 a.m. ET: Women’s qualifying
- 7:30 a.m. ET: Women’s finals (USA Network at 8:30 a.m. ET)
Halfpipe
- 1:30 p.m. ET: Men’s halfpipe final (NBC) MEDAL 🏅
Speedskating
- 10:30 a.m. ET: Men’s 10,000m (USA Network) MEDAL 🏅
Saturday, Feb. 14
Biathlon
- 8:45 a.m. ET: Women’s 7.5km sprint MEDAL 🏅
Curling
Women’s round robin
- 3 a.m. ET: Great Britain vs. Canada, Italy vs. China, Switzerland vs. Japan
- 1:05 p.m. ET: USA vs. Japan, Canada vs. Switzerland, Italy vs. Sweden, South Korea vs, Denmark
Men’s round robin
- 8:05 a.m. ET: USA vs. Germany, Czechia vs. Great Britain, Sweden vs. China, Switzerland vs. Canada
Hockey
Men’s preliminary round
- 6 a.m. ET: Germany vs. Latvia (CNBC)
- 6:10 a.m. ET: Sweden vs. Slovakia
- 10:40 a.m. ET: Finland vs. Italy (USA Network)
- 3:10 p.m. ET: USA vs. Denmark
Women’s quarterfinals
- 10:40 a.m. ET: TBD vs. TBD
- 3:10 p.m. ET: TBD vs. TBD
Skeleton
- 12 p.m. ET: Women’s skeleton (Run 3; NBC)
- 1:45 p.m. ET: Women’s skeleton final run MEDAL 🏅
Skiing
Alpine skiing
- 4 a.m. ET: Men’s giant slalom (Run 1)
- 7:20 a.m. ET: Men’s giant slalom (Run 2; NBC) MEDAL 🏅
Cross-country skiing
- 6 a.m. ET: Women’s 4x7.5km (USA Network; airing on NBC at 7 a.m. ET) MEDAL 🏅
- 12:30 p.m. ET: Women’s 4x7.5km relay (NBC) MEDAL 🏅
Freestyle skiing
- 4:30 a.m. ET: Women’s dual moguls finals (USA Network; NBC at 10 a.m. ET) MEDAL 🏅
- 1:30 p.m. ET: Women’s big air qualifying
Ski jumping
- 11:30 a.m. ET: Men’s large hill MEDAL 🏅
Speedskating
- 10 a.m. ET: Women’s team pursuit (USA Network) MEDAL 🏅
- 11 a.m. ET: Men’s 500m final MEDAL 🏅
Short track
- 2:15 p.m. ET: Men’s 1500m finals MEDAL 🏅
Sunday, Feb. 15
Biathlon
- 5:15 a.m. ET: Men’s 12.5km pursuit (USA Network at 9:30 a.m. ET) MEDAL 🏅
- 8:45 a.m. ET: Women’s 10k pursuit (NBC) MEDAL 🏅
Bobsled
- 4 a.m. ET: Women’s monobob (Run 1; NBC coverage at 9:30 a.m. ET)
- 5:50 a.m. ET: Women’s monobob (Run 2; NBC coverage at 10:30 a.m. ET))
Curling
Men’s round robin
- 3 a.m. ET: USA vs. Sweden, Germany vs. Great Britain, Norway vs. Italy
- 1:05 p.m. ET: USA vs. Norway, China vs. Canada, Great Britain vs. Switzerland, Italy vs. Czechia
Women’s round robin
- 8:05 a.m. ET: USA vs. China, Japan vs. South Korea, Great Britain vs. Sweden, Denmark vs. Italy
Figure skating
- 1:45 p.m. ET: Pairs short program (Part 1; USA Network)
- 3 p.m. ET: Pairs short program (Part 2; NBC)
Hockey
Men’s preliminary round
- 6 a.m. ET: Switzerland vs. Czechia
- 10:40 a.m. ET: Canada vs. France
- 1 p.m. ET: Denmark vs. Latvia
- 3:10 p.m. ET: USA vs. Germany
Skeleton
- 12 p.m. ET: Mixed team event (NBC coverage at 12:15 p.m. ET) MEDAL 🏅
Skiing
Alpine skiing
- 4 a.m. ET: Women’s giant slalom (Run 1; USA Network)
- 7:20 a.m. ET: Women’s giant slalom (Run 2; NBC) MEDAL 🏅
Cross-country skiing
- 6 a.m. ET: Men’s 4x75km relay (NBC coverage at 7 a.m. ET) MEDAL 🏅
Freestyle skiing
- 4:30 a.m. ET: Men’s dual moguls finals (USA Network; NBC at 12:30 p.m. ET) MEDAL 🏅
- 1:30 p.m. ET: Men’s big air qualifying (NBC)
Ski jumping
- 11:30 a.m. ET: Women’s large hill finals MEDAL 🏅
Snowboarding
Snowboard cross
- 7:35 a.m. ET: Mixed team snowboard cross finals (USA Network; NBC at 8:30 a.m. ET) MEDAL 🏅
Speedskating
- 10 a.m. ET: Men’s team pursuit qualifying
- 11 a.m. ET: Women’s 500m final (NBC) MEDAL 🏅
Monday, Feb. 16
Bobsled
- 4 a.m. ET: Two-man bobsled (Run 1)
- 5:55 a.m. ET: Two-man bobsled (Run 2)
- 1 p.m. ET: Women’s monobob (Run 3; NBC)
- 3:30 p.m. ET: Women’s monobob (Final run; NBC) MEDAL 🏅
Curling
Women’s round robin
- 3 a.m. ET: China vs. Canada, Denmark vs. Great Britain, Sweden vs. Switzerland
- 1:05 p.m. ET: USA vs. Italy, Japan vs. Canada, South Korea vs. China, Switzerland vs. Great Britain
Men’s round robin
- 8:05 a.m. ET: Czechia vs. Canada, Great Britain vs Norway, Italy vs. China, Sweden vs. Germany
Figure skating
- 2 p.m. ET: Pairs free skate (Part 1; USA Network) MEDAL 🏅
Hockey
Women’s semifinals
- 10:40 a.m. ET: TBD vs. TBD
- 3:10 p.m. ET: TBD vs. TBD
Skiing
Alpine skiing
- 4 a.m. ET: Men’s slalom (Run 1; USA Network)
- 7:20 a.m. ET: Men’s slalom (Run 2; USA Network; NBC at 2:45 pm. ET) MEDAL 🏅
Freestyle skiing
- 1:30 p.m. ET: Women’s big air final MEDAL 🏅
Ski jumping
- 1:30 p.m. ET: Men’s super team large hill MEDAL 🏅
Snowboarding
Snowboard slopestyle
- 4:30 a.m. ET: Women’s qualifying (USA Network; NBC at 10 a.m. ET)
- 8 a.m. ET: Men’s qualifying
Speedskating
Short track
- 5 a.m. ET: Women’s 1000m finals and more MEDAL 🏅
1000m
- 6:35 a.m. ET: Women’s final MEDAL 🏅
Tuesday, Feb. 17
Biathlon
- 8:30 am ET: Men’s 4x7.5k relay (USA Network at 9:05 a.m. ET) MEDAL 🏅
Bobsled
- 1 p.m. ET: Two-man bobsled (Run 3)
- 3:05 p.m. ET: Two-man bobsled final run (USA Network at 5:30 p.m. ET) MEDAL 🏅
Curling
Men’s round robin
- 3 a.m. ET: USA vs. China (USA Network at 6 a.m. ET), Switzerland vs. Sweden, Czechia vs. Germany
- 1:05 p.m. ET: USA vs. Italy, Sweden vs. Norway, Germany vs. Switzerland, Canada vs. Great Britain
Women’s round robin
- 8:05 a.m. ET: USA vs. Denmark, Italy vs. Japan, South Korea vs. Switzerland, Sweden vs. Canada
Figure skating
- 12:45 p.m. ET: Women’s short program (Part 1; USA Network)
- 2:40 p.m. ET: Women’s short program (Part 2; NBC)
Hockey
Men’s qualification playoff
- 6:10 a.m. ET: TBD vs. TBD
- 6:10 a.m. ET: TBD vs. TBD
- 10:40 a.m ET: TBD vs. TBD
- 3:10 p.m. ET: TBD vs. TBD
Nordic combined
Large hill
- 3:10 a..m. ET: Men’s ski jump (USA Network at 4 a.m. ET)
- 7:45 a.m. ET: Men’s 10k race (USA Network at 9:50 a.m ET) MEDAL 🏅
Skiing
Freestyle skiing
- 4:45 a.m. ET: Women’s aerials qualifying (NBC at 12 p.m. ET)
- 7:30 a.m. ET: Men’s aerials qualifying (NBC at 12 p.m. ET)
- 1:30 p.m. ET: Men’s big air final (NBC) MEDAL 🏅
Snowboarding
- 7 a.m. ET: Women’s slopestyle final (USA Network; NBC at 12:45 p.m. ET) MEDAL 🏅
Speedskating
- 8:30 a.m. ET: Men’s and women’s team pursuit semifinals and finals (USA Network) MEDAL 🏅
Wednesday, Feb. 18
Biathlon
- 8:45 a.m. ET: Women’s 4x6k relay (NBC coverage at 12 p.m. ET) MEDAL 🏅
Curling
Women’s round robin
- 3 a.m. ET: USA vs. Great Britain, China vs. Denmark, Sweden vs. South Korea
- 1:05 p.m. ET: Canada vs Italy, China vs Sweden, Great Britain vs. Japan, Switzerland vs. Denmark
Men’s round robin
- 8:05 a.m. ET: USA vs. Great Britain, Norway vs. Switzerland, Italy vs. Canada, China vs. Czechia
Hockey
Men’s quarterfinals
- 6:10 a.m. ET: TBD vs. TBD
- 10:40 a.m. ET: TBD vs. TBD (USA Network)
- 12:10 p.m. ET: TBD vs. TBD
- 3:10 p.m. ET: TBD vs. TBD (NBC)
Skiing
Alpine skiing
- 4 a.m. ET: Women’s slalom (Run 1)
- 7:20 a.m. ET: Women’s slalom (Run 2; USA Network)
Cross-country skiing
- 3:45 a.m. ET: Men’s and women’s team sprint free, qualifying (USA Network at 5 a.m. ET)
- 8:30 a.m ET: Men’s and women’s team sprint free, finals (USA Network; NBC coverage at 12:45 p.m ET) MEDAL 🏅
Freestyle skiing
- 5:30 a.m. ET: Women’s aerials final (USA Network; NBC coverage at 1:30 p.m. ET) MEDAL 🏅
Snowboarding
Slopestyle
- 6:30 a.m. ET: Men’s snowboard slopestyle final (USA Network at 6:45 a.m. ET; NBC coverage at 2:15 p.m. ET) MEDAL 🏅
Speedskating
Short track
- 2:15 p.m. ET: Men’s 500m and women’s relay finals (USA Network at 2:30 p.m. ET) MEDAL 🏅
Thursday, Feb. 19
Curling
Men’s round robin
- 3:05 a.m. ET: China vs. Germany, Italy vs. Switzerland, Norway vs. Canada, Sweden vs. Czechia
Men’s semifinals
- 1:05 p.m. ET: TBD vs. TBD
- 1:05 p.m. ET: TBD vs. TBD
Women’s round robin
- 8:05 a.m. ET: USA vs. Switzerland, Japan vs. China, Great Britain vs. Italy, Canada vs. South Korea
Figure skating
- 1 p.m. ET: Women’s free skate (NBC) MEDAL 🏅
Hockey
Women’s tournament
- 8:40 a.m. ET: Bronze medal game (USA Network at 12 p.m. ET)
- 1:10 p.m. ET: Gold medal game (USA Network)
Nordic combined
Large hill
- 3:10 a.m. ET: Men’s team large hill ski jump
- 8 a.m. ET: Men’s team large hill 2x7.5k relay (USA Network at 8:20 a.m. ET) MEDAL 🏅
Skiing
Ski mountaineering
- 3:50 a.m. ET: Men’s and women’s sprints, heats
- 6:55 a.m. ET: Men’s and women’s sprints, finals MEDAL 🏅
Freestyle skiing
- 4:30 a.m. ET: Men’s halfpipe qualifying (USA Network at 8:45 a.m. ET)
- 5:30 a.m. ET: Men’s aerials final (USA Network; NBC at 12 p.m. ET) MEDAL 🏅
Ski jumping
- 5 a.m. ET: Men’s team large hill (USA Network)
Speedskating
- 10:30 a.m. ET: Men’s 1500m final (USA Network; NBC at 12:30 p.m. ET) MEDAL 🏅
Friday, Feb. 20
Biathlon
- 8:15 a.m. ET: Men’s 15k mass start (USA Network; NBC at 12:15 p.m. ET)
Bobsled
- 12 p.m. ET: Two-woman bobsled (Run 1; NBC)
- 1:50 p.m. ET: Two-woman bobsled (Run 2)
Curling
Women’s semifinals
- 8:05 a.m. ET: TBD vs. TBD (USA Network at 9 a.m. ET)
- 8:05 a.m. ET: TBD vs. TBD
Men’s tournament
- 1:05 p.m. ET: Bronze medal game MEDAL 🏅
Hockey
Men’s semifinals
- 10:40 a.m. ET: TBD vs. TBD (USA Network at 11:50 a.m. ET)
- 3:10 p.m. ET: TBD vs. TBD (NBC)
Skiing
Freestyle skiing
- 4 a.m. ET: Women’s ski cross qualifying (USA Network)
- 5:55 a.m. ET: Women’s ski cross finals (USA Network) MEDAL 🏅
- 1:30 p.m. ET: Men’s freeski halfpipe final (NBC) MEDAL 🏅
Speedskating
- 11 a.m. ET: Women’s 1500m final (USA Network; NBC at 1 p.m. ET) MEDAL 🏅
Short track
- 2:15 p.m. ET: Women’s 1500m and men’s relay finals (USA Network) MEDAL 🏅
Saturday, Feb. 21
Biathlon
- 8:15 a.m. ET: Women’s 12.5k mass start (USA Network)
Bobsled
Men’s bobsled
- 4 a.m. ET: Four-man bobsled (Run 1; USA Network)
- 5:55 a.m. ET: Four-man bobsled (Run 2; USA Network at 11 a.m. ET)
Women’s bobsled
- 1 p.m. ET: Two-woman bobsled (Run 3; NBC)
- 3:15 p.m. ET: Two-woman bobsled (final run; NBC)
Curling
Women’s tournament
- 8:05 a.m. ET: Bronze medal game (USA Network at 10:20 a.m. ET) MEDAL 🏅
Men’s tournament
- 1 p.m. ET: Gold medal game (CNBC) MEDAL 🏅
Figure skating
- 2 p.m. ET: Exhibition gala (NBC coverage at 2:55 p.m. ET)
Hockey
Men’s tournament
- 2:40 p.m. ET: Bronze medal game (USA Network) MEDAL 🏅
Skiing
Cross-country skiing
- 5 a.m. ET: Men’s 50k mass start, classic (USA Network at 6:10 a.m. ET; NBC at 11:30 a.m. ET) MEDAL 🏅
Freestyle skiing
- 4 a.m. ET: Men’s ski cross, qualifying
- 4:45 a.m. ET: Mixed team aerials, final (USA Network) MEDAL 🏅
- 5:55 a.m. ET: Men’s ski cross, finals (USA Network at 11:45 a.m. ET; NBC at 4:30 p.m. ET) MEDAL 🏅
- 1:30 p.m. ET: Women’s freeski halfpipe, final (NBC) MEDAL 🏅
Ski mountaineering
- 7:30 a.m. ET: Mixed team relay (USA Network) MEDAL 🏅
Speedskating
- 9 a.m. ET: Men’s and women’s mass start (USA Network; NBC at 10 a.m. ET) MEDAL 🏅
Sunday, Feb. 22
Bobsled
Men’s bobsled
- 4 a.m. ET: Four-man bobsled (Run 3)
- 6:15 a.m. ET: Four-man bobsled (final run; USA Network at 6:35 a.m. ET; NBC at 7:15 a.m. ET and 11 a.m. ET) MEDAL 🏅
Curling
Women’s tournament
- 5:05 a.m. ET: Gold medal game (USA Network and NBC at 7 a.m. ET) MEDAL 🏅
Hockey
Men’s tournament
- 2:40 p.m. ET: Gold medal game (NBC) MEDAL 🏅
Skiing
Cross-country skiing
- 4 a.m. ET: Women’s 50k mass start, classic (USA Network; NBC at 11:45 a.m. ET) MEDAL 🏅
Closing Ceremony
- 2:30 p.m. ET: 2026 Winter Olympics Closing Ceremony (NBC)
More Winter Olympics on Sports Illustrated
Tom Dierberger is a staff writer and editor on the Breaking and Trending News team at Sports Illustrated. He joined SI in November 2023 after stints at FOX Sports, Bally Sports and NBC Sports. Dierberger has a bachelor's in communication from St. John's University. In his spare time, he can be seen throwing out his arm while playing fetch with his dog, Walter B. Boy.Follow tomdierberger