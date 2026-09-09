NFL Straight-Up Moneyline Picks for Every Game in Week 1
The NFL season is back, and so is the SI Team's roundtable picks! We have a loaded crew for this year's weekly roundtable article.
Let's take a look at this week's panel, and then we'll dive into everyone's picks for all 16 Week 1 games.
2026 SI NFL Roundtable Participants
- Albert Breer, Senior Writer
- Eva Geitheim, NFL Writer
- Mitch Goldich, Senior Editor
- Mike Kadlick, NFL Senior News Writer
- Gilberto Manzano, NFL Staff Writer
- Conor Orr, Senior Writer
- John Pluym, NFL Managing Editor
- Matt Verderame, NFL Staff Writer
- Iain MacMillan, Senior Editor, Betting
- Peter Dewey, Associate Managing Editor, Betting
NFL Week 1 Picks
All odds listed are via DraftKings Sportsbook
Patriots (+140) vs. Seahawks (-166)
- Albert Breer: Seahawks
- Eva Geitheim: Seahawks
- Mitch Goldich: Seahawks
- Mike Kadlick: Seahawks
- Gilberto Manzano: Seahawks
- Conor Orr: Patriots
- John Pluym: Seahawks
- Matt Verderame: Seahawks
- Iain MacMillan: Seahawks
- Peter Dewey: Patriots
49ers (+164) vs. Rams (-198)
- Albert Breer: Rams
- Eva Geitheim: 49ers
- Mitch Goldich: Rams
- Mike Kadlick: 49ers
- Gilberto Manzano: Rams
- Conor Orr: Rams
- John Pluym: Rams
- Matt Verderame: Rams
- Iain MacMillan: 49ers
- Peter Dewey: Rams
Buccaneers (+170) vs. Bengals (-205)
- Albert Breer: Bengals
- Eva Geitheim: Bengals
- Mitch Goldich: Buccaneers
- Mike Kadlick: Buccaneers
- Gilberto Manzano: Buccaneers
- Conor Orr: Buccaneers
- John Pluym: Bengals
- Matt Verderame: Bengals
- Iain MacMillan: Buccaneers
- Peter Dewey: Bengals
Saints (+250) vs. Lions (-310)
- Albert Breer: Lions
- Eva Geitheim: Lions
- Mitch Goldich: Lions
- Mike Kadlick: Lions
- Gilberto Manzano: Lions
- Conor Orr: Lions
- John Pluym: Lions
- Matt Verderame: Lions
- Iain MacMillan: Lions
- Peter Dewey: Lions
Jets (+102) vs. Titans (-122)
- Albert Breer: Jets
- Eva Geitheim: Jets
- Mitch Goldich: Titans
- Mike Kadlick: Jets
- Gilberto Manzano: Titans
- Conor Orr: Jets
- John Pluym: Titans
- Matt Verderame: Titans
- Iain MacMillan: Titans
- Peter Dewey: Jets
Ravens (-175) vs. Colts (+145)
- Albert Breer: Ravens
- Eva Geitheim: Ravens
- Mitch Goldich: Ravens
- Mike Kadlick: Ravens
- Gilberto Manzano: Colts
- Conor Orr: Ravens
- John Pluym: Ravens
- Matt Verderame: Ravens
- Iain MacMillan: Colts
- Peter Dewey: Ravens
Falcons (+154) vs. Steelers (-185)
- Albert Breer: Steelers
- Eva Geitheim: Steelers
- Mitch Goldich: Steelers
- Mike Kadlick: Steelers
- Gilberto Manzano: Steelers
- Conor Orr: Steelers
- John Pluym: Steelers
- Matt Verderame: Steelers
- Iain MacMillan: Steelers
- Peter Dewey: Steelers
Bears (-162) vs. Panthers (+136)
- Albert Breer: Bears
- Eva Geitheim: Bears
- Mitch Goldich: Bears
- Mike Kadlick: Bears
- Gilberto Manzano: Bears
- Conor Orr: Bears
- John Pluym: Panthers
- Matt Verderame: Bears
- Iain MacMillan: Panthers
- Peter Dewey: Bears
Browns (+360) vs. Jaguars (-470)
- Albert Breer: Jaguars
- Eva Geitheim: Jaguars
- Mitch Goldich: Jaguars
- Mike Kadlick: Jaguars
- Gilberto Manzano: Jaguars
- Conor Orr: Browns
- John Pluym: Jaguars
- Matt Verderame: Jaguars
- Iain MacMillan: Jaguars
- Peter Dewey: Jaguars
Bills (-118) vs. Texans (-102)
- Albert Breer: Bills
- Eva Geitheim: Texans
- Mitch Goldich: Texans
- Mike Kadlick: Bills
- Gilberto Manzano: Texans
- Conor Orr: Texans
- John Pluym: Texans
- Matt Verderame: Texans
- Iain MacMillan: Bills
- Peter Dewey: Texans
Dolphins (+154) vs. Raiders (-185)
- Albert Breer: Raiders
- Eva Geitheim: Raiders
- Mitch Goldich: Raiders
- Mike Kadlick: Raiders
- Gilberto Manzano: Raiders
- Conor Orr: Dolphins
- John Pluym: Raiders
- Matt Verderame: Raiders
- Iain MacMillan: Raiders
- Peter Dewey: Raiders
Packers (+100) vs. Vikings (-120)
- Albert Breer: Packers
- Eva Geitheim: Vikings
- Mitch Goldich: Vikings
- Mike Kadlick: Packers
- Gilberto Manzano: Vikings
- Conor Orr: Packers
- John Pluym: Vikings
- Matt Verderame: Packers
- Iain MacMillan: Packers
- Peter Dewey: Packers
Commanders (+180) vs. Eagles (-218)
- Albert Breer: Commanders
- Eva Geitheim: Eagles
- Mitch Goldich: Eagles
- Mike Kadlick: Eagles
- Gilberto Manzano: Eagles
- Conor Orr: Commanders
- John Pluym: Eagles
- Matt Verderame: Eagles
- Iain MacMillan: Commanders
- Peter Dewey: Eagles
Cardinals (+390) vs. Chargers (-520)
- Albert Breer: Chargers
- Eva Geitheim: Chargers
- Mitch Goldich: Chargers
- Mike Kadlick: Chargers
- Gilberto Manzano: Chargers
- Conor Orr: Chargers
- John Pluym: Chargers
- Matt Verderame: Chargers
- Iain MacMillan: Chargers
- Peter Dewey: Chargers
Cowboys (-162) vs. Giants (+136)
- Albert Breer: Cowboys
- Eva Geitheim: Cowboys
- Mitch Goldich: Cowboys
- Mike Kadlick: Cowboys
- Gilberto Manzano: Cowboys
- Conor Orr: Cowboys
- John Pluym: Cowboys
- Matt Verderame: Cowboys
- Iain MacMillan: Cowboys
- Peter Dewey: Cowboys
Broncos (+130) vs. Chiefs (-155)
- Albert Breer: Broncos
- Eva Geitheim: Broncos
- Mitch Goldich: Broncos
- Mike Kadlick: Chiefs
- Gilberto Manzano: Broncos
- Conor Orr: Broncos
- John Pluym: Chiefs
- Matt Verderame: Chiefs
- Iain MacMillan: Chiefs
- Peter Dewey: Broncos
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