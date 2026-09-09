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SI

NFL Straight-Up Moneyline Picks for Every Game in Week 1

SI Staff|
The Chiefs are favored against the Broncos in Week 1.
The Chiefs are favored against the Broncos in Week 1. | USA TODAY Sports via Reuters Connect

The NFL season is back, and so is the SI Team's roundtable picks! We have a loaded crew for this year's weekly roundtable article.

Let's take a look at this week's panel, and then we'll dive into everyone's picks for all 16 Week 1 games.

2026 SI NFL Roundtable Participants

NFL Week 1 Picks

All odds listed are via DraftKings Sportsbook

Patriots (+140) vs. Seahawks (-166)

  • Albert Breer: Seahawks
  • Eva Geitheim: Seahawks
  • Mitch Goldich: Seahawks
  • Mike Kadlick: Seahawks
  • Gilberto Manzano: Seahawks
  • Conor Orr: Patriots
  • John Pluym: Seahawks
  • Matt Verderame: Seahawks
  • Iain MacMillan: Seahawks
  • Peter Dewey: Patriots

49ers (+164) vs. Rams (-198)

  • Albert Breer: Rams
  • Eva Geitheim: 49ers
  • Mitch Goldich: Rams
  • Mike Kadlick: 49ers
  • Gilberto Manzano: Rams
  • Conor Orr: Rams
  • John Pluym: Rams
  • Matt Verderame: Rams
  • Iain MacMillan: 49ers
  • Peter Dewey: Rams

Buccaneers (+170) vs. Bengals (-205)

  • Albert Breer: Bengals
  • Eva Geitheim: Bengals
  • Mitch Goldich: Buccaneers
  • Mike Kadlick: Buccaneers
  • Gilberto Manzano: Buccaneers
  • Conor Orr: Buccaneers
  • John Pluym: Bengals
  • Matt Verderame: Bengals
  • Iain MacMillan: Buccaneers
  • Peter Dewey: Bengals

Saints (+250) vs. Lions (-310)

  • Albert Breer: Lions
  • Eva Geitheim: Lions
  • Mitch Goldich: Lions
  • Mike Kadlick: Lions
  • Gilberto Manzano: Lions
  • Conor Orr: Lions
  • John Pluym: Lions
  • Matt Verderame: Lions
  • Iain MacMillan: Lions
  • Peter Dewey: Lions

Jets (+102) vs. Titans (-122)

  • Albert Breer: Jets
  • Eva Geitheim: Jets
  • Mitch Goldich: Titans
  • Mike Kadlick: Jets
  • Gilberto Manzano: Titans
  • Conor Orr: Jets
  • John Pluym: Titans
  • Matt Verderame: Titans
  • Iain MacMillan: Titans
  • Peter Dewey: Jets

Ravens (-175) vs. Colts (+145)

  • Albert Breer: Ravens
  • Eva Geitheim: Ravens
  • Mitch Goldich: Ravens
  • Mike Kadlick: Ravens
  • Gilberto Manzano: Colts
  • Conor Orr: Ravens
  • John Pluym: Ravens
  • Matt Verderame: Ravens
  • Iain MacMillan: Colts
  • Peter Dewey: Ravens

Falcons (+154) vs. Steelers (-185)

  • Albert Breer: Steelers
  • Eva Geitheim: Steelers
  • Mitch Goldich: Steelers
  • Mike Kadlick: Steelers
  • Gilberto Manzano: Steelers
  • Conor Orr: Steelers
  • John Pluym: Steelers
  • Matt Verderame: Steelers
  • Iain MacMillan: Steelers
  • Peter Dewey: Steelers

Bears (-162) vs. Panthers (+136)

  • Albert Breer: Bears
  • Eva Geitheim: Bears
  • Mitch Goldich: Bears
  • Mike Kadlick: Bears
  • Gilberto Manzano: Bears
  • Conor Orr: Bears
  • John Pluym: Panthers
  • Matt Verderame: Bears
  • Iain MacMillan: Panthers
  • Peter Dewey: Bears

Browns (+360) vs. Jaguars (-470)

  • Albert Breer: Jaguars
  • Eva Geitheim: Jaguars
  • Mitch Goldich: Jaguars
  • Mike Kadlick: Jaguars
  • Gilberto Manzano: Jaguars
  • Conor Orr: Browns
  • John Pluym: Jaguars
  • Matt Verderame: Jaguars
  • Iain MacMillan: Jaguars
  • Peter Dewey: Jaguars

Bills (-118) vs. Texans (-102)

  • Albert Breer: Bills
  • Eva Geitheim: Texans
  • Mitch Goldich: Texans
  • Mike Kadlick: Bills
  • Gilberto Manzano: Texans
  • Conor Orr: Texans
  • John Pluym: Texans
  • Matt Verderame: Texans
  • Iain MacMillan: Bills
  • Peter Dewey: Texans

Dolphins (+154) vs. Raiders (-185)

  • Albert Breer: Raiders
  • Eva Geitheim: Raiders
  • Mitch Goldich: Raiders
  • Mike Kadlick: Raiders
  • Gilberto Manzano: Raiders
  • Conor Orr: Dolphins
  • John Pluym: Raiders
  • Matt Verderame: Raiders
  • Iain MacMillan: Raiders
  • Peter Dewey: Raiders

Packers (+100) vs. Vikings (-120)

  • Albert Breer: Packers
  • Eva Geitheim: Vikings
  • Mitch Goldich: Vikings
  • Mike Kadlick: Packers
  • Gilberto Manzano: Vikings
  • Conor Orr: Packers
  • John Pluym: Vikings
  • Matt Verderame: Packers
  • Iain MacMillan: Packers
  • Peter Dewey: Packers

Commanders (+180) vs. Eagles (-218)

  • Albert Breer: Commanders
  • Eva Geitheim: Eagles
  • Mitch Goldich: Eagles
  • Mike Kadlick: Eagles
  • Gilberto Manzano: Eagles
  • Conor Orr: Commanders
  • John Pluym: Eagles
  • Matt Verderame: Eagles
  • Iain MacMillan: Commanders
  • Peter Dewey: Eagles

Cardinals (+390) vs. Chargers (-520)

  • Albert Breer: Chargers
  • Eva Geitheim: Chargers
  • Mitch Goldich: Chargers
  • Mike Kadlick: Chargers
  • Gilberto Manzano: Chargers
  • Conor Orr: Chargers
  • John Pluym: Chargers
  • Matt Verderame: Chargers
  • Iain MacMillan: Chargers
  • Peter Dewey: Chargers

Cowboys (-162) vs. Giants (+136)

  • Albert Breer: Cowboys
  • Eva Geitheim: Cowboys
  • Mitch Goldich: Cowboys
  • Mike Kadlick: Cowboys
  • Gilberto Manzano: Cowboys
  • Conor Orr: Cowboys
  • John Pluym: Cowboys
  • Matt Verderame: Cowboys
  • Iain MacMillan: Cowboys
  • Peter Dewey: Cowboys

Broncos (+130) vs. Chiefs (-155)

  • Albert Breer: Broncos
  • Eva Geitheim: Broncos
  • Mitch Goldich: Broncos
  • Mike Kadlick: Chiefs
  • Gilberto Manzano: Broncos
  • Conor Orr: Broncos
  • John Pluym: Chiefs
  • Matt Verderame: Chiefs
  • Iain MacMillan: Chiefs
  • Peter Dewey: Broncos

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Odds refresh periodically and are subject to change.

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Published | Modified
SI Staff
SI STAFF

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