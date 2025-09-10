NFL Straight-Up Moneyline Picks for Every Game in Week 2
- Atlanta Falcons
- Tampa Bay Buccaneers
- Carolina Panthers
- New Orleans Saints
- New York Giants
- Dallas Cowboys | News, Scores, Schedules & Standings
- Philadelphia Eagles
- Washington Commanders
- Green Bay Packers
- Detroit Lions
- Pittsburgh Steelers
- Chicago Bears
- Minnesota Vikings
- San Francisco 49ers
- Los Angeles Rams
- Seattle Seahawks
- Arizona Cardinals
- Houston Texans
- Tennessee Titans
- Jacksonville Jaguars
- New York Jets
- New England Patriots
- Buffalo Bills | News, Scores, Schedules & Standings
- Miami Dolphins
- Baltimore Ravens
- Cleveland Browns
- Cincinnati Bengals
- Kansas City Chiefs
- Los Angeles Chargers
- Las Vegas Raiders
- Denver Broncos
Week 1 of the 2025 NFL season is officially in the books! Nine writers, reporters, editors, and insiders are committed to giving their picks for the each week this season. In this article, point spreads don't matter, all we care about is who going to win each game.
Let's take a look at how each person did in Week 1 and then we'll move on to everyone's Week 2 picks.
Week 1 Results
- Albert Breer, Senior NFL Reporter 12-4 (+3.57 units)
- Clare Brennan, Associate Editor 11-5 (+1.68 units)
- Mitch Goldich, Senior Editor 10-6 (-0.21 units)
- Gilberto Manzano, NFL Staff Writer 5-11 (-9.36 units)
- Conor Orr, Senior Writer 14-2 (+7.93 units)
- John Pluym, NFL Managing Editor 12-4 (+2.86 units)
- Matt Verderame, NFL Staff Writer 11-5 (+0.94 units)
- Iain MacMillan, Senior Editor, Betting 9-7 (-1.35 units)
- Peter Dewey, Associate Managing Editor, Betting 10-6 (-0.95 unit)
NFL Week 2 Picks
All odds listed are via DraftKings Sportsbook
Commanders (+142) vs. Packers (-170)
- Clare Brennan: Packers
- Mitch Goldich: Packers
- Gilberto Manzano: Packers
- Conor Orr: Packers
- John Pluym: Commanders
- Matt Verderame: Packers
- Iain MacMillan: Packers
- Peter Dewey: Packers
Rams (-230) vs. Titans (+190)
- Clare Brennan: Rams
- Mitch Goldich: Rams
- Gilberto Manzano: Rams
- Conor Orr: Rams
- John Pluym: Rams
- Matt Verderame: Rams
- Iain MacMillan: Titans
- Peter Dewey: Rams
Jaguars (+142) vs. Bengals (-170)
- Clare Brennan: Bengals
- Mitch Goldich: Jaguars
- Gilberto Manzano: Bengals
- Conor Orr: Jaguars
- John Pluym: Jaguars
- Matt Verderame: Bengals
- Iain MacMillan: Bengals
- Peter Dewey: Jaguars
Browns (+575) vs. Ravens (-850)
- Clare Brennan: Ravens
- Mitch Goldich: Ravens
- Gilberto Manzano: Ravens
- Conor Orr: Ravens
- John Pluym: Ravens
- Matt Verderame: Ravens
- Iain MacMillan: Ravens
- Peter Dewey: Ravens
Bills (-325) vs. Jets (+260)
- Clare Brennan: Bills
- Mitch Goldich: Bills
- Gilberto Manzano: Bills
- Conor Orr: Bills
- John Pluym: Bills
- Matt Verderame: Bills
- Iain MacMillan: Bills
- Peter Dewey: Bills
Patriots (-102) vs. Dolphins (-118)
- Clare Brennan: Patriots
- Mitch Goldich: Patriots
- Gilberto Manzano: Patriots
- Conor Orr: Patriots
- John Pluym: Patriots
- Matt Verderame: Patriots
- Iain MacMillan: Dolphins
- Peter Dewey: Dolphins
49ers (-218) vs. Saints (+180)
- Clare Brennan: 49ers
- Mitch Goldich: 49ers
- Gilberto Manzano: 49ers
- Conor Orr: 49ers
- John Pluym: 49ers
- Matt Verderame: 49ers
- Iain MacMillan: 49ers
- Peter Dewey: 49ers
Giants (+205) vs. Cowboys (-250)
- Clare Brennan: Cowboys
- Mitch Goldich: Cowboys
- Gilberto Manzano: Cowboys
- Conor Orr: Cowboys
- John Pluym: Cowboys
- Matt Verderame: Cowboys
- Iain MacMillan: Cowboys
- Peter Dewey: Cowboys
Broncos (-135) vs. Colts (+114)
- Clare Brennan: Broncos
- Mitch Goldich: Broncos
- Gilberto Manzano: Broncos
- Conor Orr: Broncos
- John Pluym: Colts
- Matt Verderame: Colts
- Iain MacMillan: Broncos
- Peter Dewey: Broncos
Bears (+205) vs. Lions (-250)
- Clare Brennan: Lions
- Mitch Goldich: Lions
- Gilberto Manzano: Lions
- Conor Orr: Bears
- John Pluym: Lions
- Matt Verderame: Lions
- Iain MacMillan: Lions
- Peter Dewey: Lions
Seahawks (+130) vs. Steelers (-155)
- Clare Brennan: Seahawks
- Mitch Goldich: Seahawks
- Gilberto Manzano: Steelers
- Conor Orr: Seahawks
- John Pluym: Steelers
- Matt Verderame: Steelers
- Iain MacMillan: Steelers
- Peter Dewey: Steelers
Panthers (+230) vs. Cardinals (-285)
- Clare Brennan: Cardinals
- Mitch Goldich: Cardinals
- Gilberto Manzano: Cardinals
- Conor Orr: Cardinals
- John Pluym: Cardinals
- Matt Verderame: Cardinals
- Iain MacMillan: Panthers
- Peter Dewey: Cardinals
Eagles (-125) vs. Chiefs (+105)
- Clare Brennan: Eagles
- Mitch Goldich: Eagles
- Gilberto Manzano: Chiefs
- Conor Orr: Chiefs
- John Pluym: Chiefs
- Matt Verderame: Eagles
- Iain MacMillan: Eagles
- Peter Dewey: Eagles
Falcons (+170) vs. Vikings (-205)
- Clare Brennan: Vikings
- Mitch Goldich: Vikings
- Gilberto Manzano: Falcons
- Conor Orr: Vikings
- John Pluym: Vikings
- Matt Verderame: Vikings
- Iain MacMillan: Falcons
- Peter Dewey: Vikings
Buccaneers (+114) vs. Texans (-135)
- Clare Brennan: Buccaneers
- Mitch Goldich: Buccaneers
- Gilberto Manzano: Texans
- Conor Orr: Buccaneers
- John Pluym: Buccaneers
- Matt Verderame: Buccaneers
- Iain MacMillan: Texans
- Peter Dewey: Buccaneers
Chargers (-185) vs. Raiders (+154)
- Clare Brennan: Chargers
- Mitch Goldich: Chargers
- Gilberto Manzano: Chargers
- Conor Orr: Chargers
- John Pluym: Chargers
- Matt Verderame: Chargers
- Iain MacMillan: Chargers
- Peter Dewey: Chargers
Claim the latest DraftKings promo code offer today. Sign up and place a $5 bet to earn a guaranteed $300 in bonus bets plus over $200 off NFL Sunday Ticket. Regardless of the outcome of your wager, DraftKings will add eight $25 bonus bet tokens to your new account and award one promo code for a discounted NFL Sunday ticket subscription.
Odds refresh periodically and are subject to change.
If you or someone you know has a gambling problem and wants help, call 1-800-GAMBLER.