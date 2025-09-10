SI

NFL Straight-Up Moneyline Picks for Every Game in Week 2

The Sports Illustrated team breaks down their picks to win all 16 games in Week 2 of the 2025 NFL season.
Week 1 of the 2025 NFL season is officially in the books! Nine writers, reporters, editors, and insiders are committed to giving their picks for the each week this season. In this article, point spreads don't matter, all we care about is who going to win each game.

Let's take a look at how each person did in Week 1 and then we'll move on to everyone's Week 2 picks.

Week 1 Results

NFL Week 2 Picks

All odds listed are via DraftKings Sportsbook

Commanders (+142) vs. Packers (-170)

  • Clare Brennan: Packers
  • Mitch Goldich: Packers
  • Gilberto Manzano: Packers
  • Conor Orr: Packers
  • John Pluym: Commanders
  • Matt Verderame: Packers
  • Iain MacMillan: Packers
  • Peter Dewey: Packers

Rams (-230) vs. Titans (+190)

  • Clare Brennan: Rams
  • Mitch Goldich: Rams
  • Gilberto Manzano: Rams
  • Conor Orr: Rams
  • John Pluym: Rams
  • Matt Verderame: Rams
  • Iain MacMillan: Titans
  • Peter Dewey: Rams

Jaguars (+142) vs. Bengals (-170)

  • Clare Brennan: Bengals
  • Mitch Goldich: Jaguars
  • Gilberto Manzano: Bengals
  • Conor Orr: Jaguars
  • John Pluym: Jaguars
  • Matt Verderame: Bengals
  • Iain MacMillan: Bengals
  • Peter Dewey: Jaguars

Browns (+575) vs. Ravens (-850)

  • Clare Brennan: Ravens
  • Mitch Goldich: Ravens
  • Gilberto Manzano: Ravens
  • Conor Orr: Ravens
  • John Pluym: Ravens
  • Matt Verderame: Ravens
  • Iain MacMillan: Ravens
  • Peter Dewey: Ravens

Bills (-325) vs. Jets (+260)

  • Clare Brennan: Bills
  • Mitch Goldich: Bills
  • Gilberto Manzano: Bills
  • Conor Orr: Bills
  • John Pluym: Bills
  • Matt Verderame: Bills
  • Iain MacMillan: Bills
  • Peter Dewey: Bills

Patriots (-102) vs. Dolphins (-118)

  • Clare Brennan: Patriots
  • Mitch Goldich: Patriots
  • Gilberto Manzano: Patriots
  • Conor Orr: Patriots
  • John Pluym: Patriots
  • Matt Verderame: Patriots
  • Iain MacMillan: Dolphins
  • Peter Dewey: Dolphins

49ers (-218) vs. Saints (+180)

  • Clare Brennan: 49ers
  • Mitch Goldich: 49ers
  • Gilberto Manzano: 49ers
  • Conor Orr: 49ers
  • John Pluym: 49ers
  • Matt Verderame: 49ers
  • Iain MacMillan: 49ers
  • Peter Dewey: 49ers

Giants (+205) vs. Cowboys (-250)

  • Clare Brennan: Cowboys
  • Mitch Goldich: Cowboys
  • Gilberto Manzano: Cowboys
  • Conor Orr: Cowboys
  • John Pluym: Cowboys
  • Matt Verderame: Cowboys
  • Iain MacMillan: Cowboys
  • Peter Dewey: Cowboys

Broncos (-135) vs. Colts (+114)

  • Clare Brennan: Broncos
  • Mitch Goldich: Broncos
  • Gilberto Manzano: Broncos
  • Conor Orr: Broncos
  • John Pluym: Colts
  • Matt Verderame: Colts
  • Iain MacMillan: Broncos
  • Peter Dewey: Broncos

Bears (+205) vs. Lions (-250)

  • Clare Brennan: Lions
  • Mitch Goldich: Lions
  • Gilberto Manzano: Lions
  • Conor Orr: Bears
  • John Pluym: Lions
  • Matt Verderame: Lions
  • Iain MacMillan: Lions
  • Peter Dewey: Lions

Seahawks (+130) vs. Steelers (-155)

  • Clare Brennan: Seahawks
  • Mitch Goldich: Seahawks
  • Gilberto Manzano: Steelers
  • Conor Orr: Seahawks
  • John Pluym: Steelers
  • Matt Verderame: Steelers
  • Iain MacMillan: Steelers
  • Peter Dewey: Steelers

Panthers (+230) vs. Cardinals (-285)

  • Clare Brennan: Cardinals
  • Mitch Goldich: Cardinals
  • Gilberto Manzano: Cardinals
  • Conor Orr: Cardinals
  • John Pluym: Cardinals
  • Matt Verderame: Cardinals
  • Iain MacMillan: Panthers
  • Peter Dewey: Cardinals

Eagles (-125) vs. Chiefs (+105)

  • Clare Brennan: Eagles
  • Mitch Goldich: Eagles
  • Gilberto Manzano: Chiefs
  • Conor Orr: Chiefs
  • John Pluym: Chiefs
  • Matt Verderame: Eagles
  • Iain MacMillan: Eagles
  • Peter Dewey: Eagles

Falcons (+170) vs. Vikings (-205)

  • Clare Brennan: Vikings
  • Mitch Goldich: Vikings
  • Gilberto Manzano: Falcons
  • Conor Orr: Vikings
  • John Pluym: Vikings
  • Matt Verderame: Vikings
  • Iain MacMillan: Falcons
  • Peter Dewey: Vikings

Buccaneers (+114) vs. Texans (-135)

  • Clare Brennan: Buccaneers
  • Mitch Goldich: Buccaneers
  • Gilberto Manzano: Texans
  • Conor Orr: Buccaneers
  • John Pluym: Buccaneers
  • Matt Verderame: Buccaneers
  • Iain MacMillan: Texans
  • Peter Dewey: Buccaneers

Chargers (-185) vs. Raiders (+154)

  • Clare Brennan: Chargers
  • Mitch Goldich: Chargers
  • Gilberto Manzano: Chargers
  • Conor Orr: Chargers
  • John Pluym: Chargers
  • Matt Verderame: Chargers
  • Iain MacMillan: Chargers
  • Peter Dewey: Chargers

Published
