NFL Straight-Up Moneyline Picks for Every Game in Week 4
There's no avoiding the fact that the SI team had a rough Week 3 of picks in what was a slate of games with plenty of unlikely outcomes. Conor Orr and I were the only two members of the roundtable who walked away with a profitable week.
We move on to Week 4, the final week of action before BYE weeks begin.
Let's take a look at the results so far this season, and then we'll dive into everyone's picks for Week 4.
NFL Week 3 Results
- Albert Breer, Senior Writer: 6-10 (-7.86 units)
- Eva Geitheim, NFL Writer: 7-9 (-6.03 units)
- Mitch Goldich, Senior Editor: 6-10 (-7.59 units)
- Mike Kadlick, NFL Senior News Writer: 6-10 (-7.27 units)
- Gilberto Manzano, NFL Staff Writer: 4-12 (-10.65 units)
- Conor Orr, Senior Writer: 11-5 (+2.69 units)
- John Pluym, NFL Managing Editor: 8-8 (-3.83 units)
- Matt Verderame, NFL Staff Writer: 7-9 (-6.12 units)
- Iain MacMillan, Senior Editor, Betting: 10-6 (+1.95 units)
- Peter Dewey, Associate Managing Editor, Betting: 5-10 (-9.51 units)
Season-to-Date Results
- Albert Breer, Senior Writer: 28-20 (-6.08 units)
- Eva Geitheim, NFL Writer: 28-20 (-4.21 units)
- Mitch Goldich, Senior Editor: 24-24 (-13.25 units)
- Mike Kadlick, NFL Senior News Writer: 29-19 (-2.91 units)
- Gilberto Manzano, NFL Staff Writer: 23-25 (-12.06 units)
- Conor Orr, Senior Writer: 28-20 (-2.26 units)
- John Pluym, NFL Managing Editor: 26-22 (-9.74 units)
- Matt Verderame, NFL Staff Writer: 29-19 (-3.94 units)
- Iain MacMillan, Senior Editor, Betting: 27-21 (-2.68 units)
- Peter Dewey, Associate Managing Editor, Betting: 25-22 (-11.40 units)
NFL Week 4 Picks
All odds listed are via DraftKings Sportsbook
Steelers (-148) vs. Browns (+124)
- Albert Breer:
- Eva Geitheim: Steelers
- Mitch Goldich: Browns
- Mike Kadlick: Browns
- Gilberto Manzano: Browns
- Conor Orr: Browns
- John Pluym: Steelers
- Matt Verderame: Steelers
- Iain MacMillan: Browns
- Peter Dewey: Browns
Colts (-185) vs. Commanders (+154)
- Albert Breer:
- Eva Geitheim: Commanders
- Mitch Goldich: Colts
- Mike Kadlick: Commanders
- Gilberto Manzano: Commanders
- Conor Orr: Colts
- John Pluym: Colts
- Matt Verderame: Colts
- Iain MacMillan: Colts
- Peter Dewey: Commanders
Patriots (+235) vs. Bills (-290)
- Albert Breer:
- Eva Geitheim: Bills
- Mitch Goldich: Bills
- Mike Kadlick: Bills
- Gilberto Manzano: Bills
- Conor Orr: Bills
- John Pluym: Bills
- Matt Verderame: Bills
- Iain MacMillan: Bills
- Peter Dewey: Bills
Jets (+145) vs. Bears (-175)
- Albert Breer:
- Eva Geitheim: Bears
- Mitch Goldich: Bears
- Mike Kadlick: Bears
- Gilberto Manzano: Bears
- Conor Orr: Bears
- John Pluym: Bears
- Matt Verderame: Bears
- Iain MacMillan: Jets
- Peter Dewey: Bears
Jaguars (+124) vs. Bengals (-148)
- Albert Breer:
- Eva Geitheim: Jaguars
- Mitch Goldich: Jaguars
- Mike Kadlick: Bengals
- Gilberto Manzano: Jaguars
- Conor Orr: Jaguars
- John Pluym: Jaguars
- Matt Verderame: Jaguars
- Iain MacMillan: Jaguars
- Peter Dewey: Jaguars
Cardinals (-130) vs. Giants (+110)
- Albert Breer:
- Eva Geitheim: Cardinals
- Mitch Goldich: Cardinals
- Mike Kadlick: Cardinals
- Gilberto Manzano: Giants
- Conor Orr: Cardinals
- John Pluym: Giants
- Matt Verderame: Cardinals
- Iain MacMillan: Cardinals
- Peter Dewey: Cardinals
Rams (-162) vs. Eagles (+136)
- Albert Breer:
- Eva Geitheim: Rams
- Mitch Goldich: Eagles
- Mike Kadlick: Rams
- Gilberto Manzano: Rams
- Conor Orr: Rams
- John Pluym: Rams
- Matt Verderame: Rams
- Iain MacMillan: Rams
- Peter Dewey: Rams
Packers (-185) vs. Buccaneers (+154)
- Albert Breer:
- Eva Geitheim: Packers
- Mitch Goldich: Packers
- Mike Kadlick: Packers
- Gilberto Manzano: Packers
- Conor Orr: Packers
- John Pluym: Packers
- Matt Verderame: Packers
- Iain MacMillan: Packers
- Peter Dewey: Packers
Titans (+525) vs. Ravens (-750)
- Albert Breer:
- Eva Geitheim: Ravens
- Mitch Goldich: Ravens
- Mike Kadlick: Ravens
- Gilberto Manzano: Ravens
- Conor Orr: Ravens
- John Pluym: Ravens
- Matt Verderame: Ravens
- Iain MacMillan: Ravens
- Peter Dewey: Ravens
Cowboys (+120) vs. Texans (-142)
- Albert Breer:
- Eva Geitheim: Texans
- Mitch Goldich: Cowboys
- Mike Kadlick: Texans
- Gilberto Manzano: Texans
- Conor Orr: Texans
- John Pluym: Texans
- Matt Verderame: Cowboys
- Iain MacMillan: Cowboys
- Peter Dewey: Cowboys
Dolphins (+455) vs. Vikings (-625)
- Albert Breer:
- Eva Geitheim: Vikings
- Mitch Goldich: Vikings
- Mike Kadlick: Vikings
- Gilberto Manzano: Vikings
- Conor Orr: Vikings
- John Pluym: Vikings
- Matt Verderame: Vikings
- Iain MacMillan: Vikings
- Peter Dewey: Vikings
Chiefs (-225) vs. Raiders (+185)
- Albert Breer:
- Eva Geitheim: Raiders
- Mitch Goldich: Chiefs
- Mike Kadlick: Chiefs
- Gilberto Manzano: Chiefs
- Conor Orr: Raiders
- John Pluym: Chiefs
- Matt Verderame: Chiefs
- Iain MacMillan: Chiefs
- Peter Dewey: Chiefs
Broncos (+124) vs. 49ers (-148)
- Albert Breer:
- Eva Geitheim: 49ers
- Mitch Goldich: Broncos
- Mike Kadlick: 49ers
- Gilberto Manzano: Broncos
- Conor Orr: Broncos
- John Pluym: 49ers
- Matt Verderame: 49ers
- Iain MacMillan: 49ers
- Peter Dewey: 49ers
Chargers (+300) vs. Seahawks (-380)
- Albert Breer:
- Eva Geitheim: Seahawks
- Mitch Goldich: Seahawks
- Mike Kadlick: Seahawks
- Gilberto Manzano: Chargers
- Conor Orr: Seahawks
- John Pluym: Seahawks
- Matt Verderame: Seahawks
- Iain MacMillan: Seahawks
- Peter Dewey: Seahawks
Lions (-180) vs. Panthers (+150)
- Albert Breer:
- Eva Geitheim: Panthers
- Mitch Goldich: Lions
- Mike Kadlick: Lions
- Gilberto Manzano: Panthers
- Conor Orr: Lions
- John Pluym: Lions
- Matt Verderame: Lions
- Iain MacMillan: Lions
- Peter Dewey: Lions
Falcons (+124) vs. Saints (-148)
- Albert Breer:
- Eva Geitheim: Falcons
- Mitch Goldich: Saints
- Mike Kadlick: Saints
- Gilberto Manzano: Saints
- Conor Orr: Falcons
- John Pluym: Saints
- Matt Verderame: Saints
- Iain MacMillan: Falcons
- Peter Dewey: Falcons
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Originally from Nova Scotia, Iain MacMillan is a senior editor covering betting, with a focus on NFL, NHL, and golf. He hosts the Bacon Bets Podcast and has been featured on VSIN, BetQL and Monumental Sports Network. He is a member of the Metropolitan Golf Writers Association and his beloved Falcons and Maple Leafs break his heart on a yearly basis.Follow iainmacbets