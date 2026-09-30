NFL Straight-Up Moneyline Picks for Every Game in Week 4

There's no avoiding the fact that the SI team had a rough Week 3 of picks in what was a slate of games with plenty of unlikely outcomes. Conor Orr and I were the only two members of the roundtable who walked away with a profitable week.

We move on to Week 4, the final week of action before BYE weeks begin.

Let's take a look at the results so far this season, and then we'll dive into everyone's picks for Week 4.

NFL Week 3 Results

Season-to-Date Results

NFL Week 4 Picks

All odds listed are via DraftKings Sportsbook

Steelers (-148) vs. Browns (+124)

Albert Breer:

Eva Geitheim: Steelers

Steelers Mitch Goldich: Browns

Browns Mike Kadlick: Browns

Browns Gilberto Manzano: Browns

Browns Conor Orr: Browns

Browns John Pluym: Steelers

Steelers Matt Verderame: Steelers

Steelers Iain MacMillan: Browns

Browns Peter Dewey: Browns

Colts (-185) vs. Commanders (+154)

Albert Breer:

Eva Geitheim : Commanders

: Commanders Mitch Goldich : Colts

: Colts Mike Kadlick: Commanders

Commanders Gilberto Manzano : Commanders

: Commanders Conor Orr: Colts

Colts John Pluym: Colts

Colts Matt Verderame: Colts

Colts Iain MacMillan : Colts

: Colts Peter Dewey: Commanders

Patriots (+235) vs. Bills (-290)

Albert Breer:

Eva Geitheim: Bills

Bills Mitch Goldich: Bills

Bills Mike Kadlick : Bills

: Bills Gilberto Manzano : Bills

: Bills Conor Orr: Bills

Bills John Pluym: Bills

Bills Matt Verderame: Bills

Bills Iain MacMillan: Bills

Bills Peter Dewey: Bills

Jets (+145) vs. Bears (-175)

Albert Breer:

Eva Geitheim: Bears

Bears Mitch Goldich: Bears

Bears Mike Kadlick: Bears

Bears Gilberto Manzano : Bears

: Bears Conor Orr : Bears

: Bears John Pluym : Bears

: Bears Matt Verderame : Bears

: Bears Iain MacMillan : Jets

: Jets Peter Dewey: Bears

Jaguars (+124) vs. Bengals (-148)

Albert Breer:

Eva Geitheim : Jaguars

: Jaguars Mitch Goldich: Jaguars

Jaguars Mike Kadlick : Bengals

: Bengals Gilberto Manzano : Jaguars

: Jaguars Conor Orr : Jaguars

: Jaguars John Pluym : Jaguars

: Jaguars Matt Verderame : Jaguars

: Jaguars Iain MacMillan : Jaguars

: Jaguars Peter Dewey: Jaguars

Cardinals (-130) vs. Giants (+110)

Albert Breer :

: Eva Geitheim : Cardinals

: Cardinals Mitch Goldich : Cardinals

: Cardinals Mike Kadlick : Cardinals

: Cardinals Gilberto Manzano : Giants

: Giants Conor Orr : Cardinals

: Cardinals John Pluym : Giants

: Giants Matt Verderame : Cardinals

: Cardinals Iain MacMillan : Cardinals

: Cardinals Peter Dewey: Cardinals

Rams (-162) vs. Eagles (+136)

Albert Breer:

Eva Geitheim: Rams

Rams Mitch Goldich : Eagles

: Eagles Mike Kadlick: Rams

Rams Gilberto Manzano: Rams

Rams Conor Orr: Rams

Rams John Pluym: Rams

Rams Matt Verderame: Rams

Rams Iain MacMillan: Rams

Rams Peter Dewey: Rams

Packers (-185) vs. Buccaneers (+154)

Albert Breer:

Eva Geitheim : Packers

: Packers Mitch Goldich : Packers

: Packers Mike Kadlick : Packers

: Packers Gilberto Manzano : Packers

: Packers Conor Orr : Packers

: Packers John Pluym: Packers

Packers Matt Verderame : Packers

: Packers Iain MacMillan : Packers

: Packers Peter Dewey: Packers

Titans (+525) vs. Ravens (-750)

Albert Breer:

Eva Geitheim: Ravens

Ravens Mitch Goldich: Ravens

Ravens Mike Kadlick: Ravens

Ravens Gilberto Manzano : Ravens

: Ravens Conor Orr: Ravens

Ravens John Pluym: Ravens

Ravens Matt Verderame: Ravens

Ravens Iain MacMillan : Ravens

: Ravens Peter Dewey: Ravens

Cowboys (+120) vs. Texans (-142)

Albert Breer:

Eva Geitheim: Texans

Texans Mitch Goldich: Cowboys

Cowboys Mike Kadlick: Texans

Texans Gilberto Manzano : Texans

: Texans Conor Orr: Texans

Texans John Pluym: Texans

Texans Matt Verderame: Cowboys

Cowboys Iain MacMillan : Cowboys

: Cowboys Peter Dewey: Cowboys

Dolphins (+455) vs. Vikings (-625)

Albert Breer:

Eva Geitheim : Vikings

: Vikings Mitch Goldich : Vikings

: Vikings Mike Kadlick: Vikings

Vikings Gilberto Manzano: Vikings

Vikings Conor Orr: Vikings

Vikings John Pluym: Vikings

Vikings Matt Verderame : Vikings

: Vikings Iain MacMillan: Vikings

Vikings Peter Dewey: Vikings

Chiefs (-225) vs. Raiders (+185)

Albert Breer:

Eva Geitheim: Raiders

Raiders Mitch Goldich: Chiefs

Chiefs Mike Kadlick: Chiefs

Chiefs Gilberto Manzano : Chiefs

: Chiefs Conor Orr: Raiders

Raiders John Pluym : Chiefs

: Chiefs Matt Verderame: Chiefs

Chiefs Iain MacMillan: Chiefs

Chiefs Peter Dewey: Chiefs

Broncos (+124) vs. 49ers (-148)

Albert Breer:

Eva Geitheim: 49ers

49ers Mitch Goldich : Broncos

: Broncos Mike Kadlick: 49ers

49ers Gilberto Manzano: Broncos

Broncos Conor Orr: Broncos

Broncos John Pluym: 49ers

49ers Matt Verderame: 49ers

49ers Iain MacMillan : 49ers

: 49ers Peter Dewey: 49ers

Chargers (+300) vs. Seahawks (-380)

Albert Breer:

Eva Geitheim: Seahawks

Seahawks Mitch Goldich: Seahawks

Seahawks Mike Kadlick: Seahawks

Seahawks Gilberto Manzano: Chargers

Chargers Conor Orr: Seahawks

Seahawks John Pluym: Seahawks

Seahawks Matt Verderame: Seahawks

Seahawks Iain MacMillan: Seahawks

Seahawks Peter Dewey: Seahawks

Lions (-180) vs. Panthers (+150)

Albert Breer:

Eva Geitheim: Panthers

Panthers Mitch Goldich: Lions

Lions Mike Kadlick: Lions

Lions Gilberto Manzano : Panthers

: Panthers Conor Orr: Lions

Lions John Pluym: Lions

Lions Matt Verderame: Lions

Lions Iain MacMillan : Lions

: Lions Peter Dewey: Lions

Falcons (+124) vs. Saints (-148)

Albert Breer:

Eva Geitheim: Falcons

Falcons Mitch Goldich : Saints

: Saints Mike Kadlick: Saints

Saints Gilberto Manzano : Saints

: Saints Conor Orr : Falcons

: Falcons John Pluym: Saints

Saints Matt Verderame : Saints

: Saints Iain MacMillan : Falcons

: Falcons Peter Dewey: Falcons

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