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SI

NFL Straight-Up Moneyline Picks for Every Game in Week 4

Iain MacMillan|
SI NFL Betting Roundtable
SI NFL Betting Roundtable | Sports Illustrated

There's no avoiding the fact that the SI team had a rough Week 3 of picks in what was a slate of games with plenty of unlikely outcomes. Conor Orr and I were the only two members of the roundtable who walked away with a profitable week.

We move on to Week 4, the final week of action before BYE weeks begin.

Let's take a look at the results so far this season, and then we'll dive into everyone's picks for Week 4.

NFL Week 3 Results

Season-to-Date Results

NFL Week 4 Picks

All odds listed are via DraftKings Sportsbook

Steelers (-148) vs. Browns (+124)

  • Albert Breer:
  • Eva Geitheim: Steelers
  • Mitch Goldich: Browns
  • Mike Kadlick: Browns
  • Gilberto Manzano: Browns
  • Conor Orr: Browns
  • John Pluym: Steelers
  • Matt Verderame: Steelers
  • Iain MacMillan: Browns
  • Peter Dewey: Browns

Colts (-185) vs. Commanders (+154)

  • Albert Breer:
  • Eva Geitheim: Commanders
  • Mitch Goldich: Colts
  • Mike Kadlick: Commanders
  • Gilberto Manzano: Commanders
  • Conor Orr: Colts
  • John Pluym: Colts
  • Matt Verderame: Colts
  • Iain MacMillan: Colts
  • Peter Dewey: Commanders

Patriots (+235) vs. Bills (-290)

  • Albert Breer:
  • Eva Geitheim: Bills
  • Mitch Goldich: Bills
  • Mike Kadlick: Bills
  • Gilberto Manzano: Bills
  • Conor Orr: Bills
  • John Pluym: Bills
  • Matt Verderame: Bills
  • Iain MacMillan: Bills
  • Peter Dewey: Bills

Jets (+145) vs. Bears (-175)

  • Albert Breer:
  • Eva Geitheim: Bears
  • Mitch Goldich: Bears
  • Mike Kadlick: Bears
  • Gilberto Manzano: Bears
  • Conor Orr: Bears
  • John Pluym: Bears
  • Matt Verderame: Bears
  • Iain MacMillan: Jets
  • Peter Dewey: Bears

Jaguars (+124) vs. Bengals (-148)

  • Albert Breer:
  • Eva Geitheim: Jaguars
  • Mitch Goldich: Jaguars
  • Mike Kadlick: Bengals
  • Gilberto Manzano: Jaguars
  • Conor Orr: Jaguars
  • John Pluym: Jaguars
  • Matt Verderame: Jaguars
  • Iain MacMillan: Jaguars
  • Peter Dewey: Jaguars

Cardinals (-130) vs. Giants (+110)

  • Albert Breer:
  • Eva Geitheim: Cardinals
  • Mitch Goldich: Cardinals
  • Mike Kadlick: Cardinals
  • Gilberto Manzano: Giants
  • Conor Orr: Cardinals
  • John Pluym: Giants
  • Matt Verderame: Cardinals
  • Iain MacMillan: Cardinals
  • Peter Dewey: Cardinals

Rams (-162) vs. Eagles (+136)

  • Albert Breer:
  • Eva Geitheim: Rams
  • Mitch Goldich: Eagles
  • Mike Kadlick: Rams
  • Gilberto Manzano: Rams
  • Conor Orr: Rams
  • John Pluym: Rams
  • Matt Verderame: Rams
  • Iain MacMillan: Rams
  • Peter Dewey: Rams

Packers (-185) vs. Buccaneers (+154)

  • Albert Breer:
  • Eva Geitheim: Packers
  • Mitch Goldich: Packers
  • Mike Kadlick: Packers
  • Gilberto Manzano: Packers
  • Conor Orr: Packers
  • John Pluym: Packers
  • Matt Verderame: Packers
  • Iain MacMillan: Packers
  • Peter Dewey: Packers

Titans (+525) vs. Ravens (-750)

  • Albert Breer:
  • Eva Geitheim: Ravens
  • Mitch Goldich: Ravens
  • Mike Kadlick: Ravens
  • Gilberto Manzano: Ravens
  • Conor Orr: Ravens
  • John Pluym: Ravens
  • Matt Verderame: Ravens
  • Iain MacMillan: Ravens
  • Peter Dewey: Ravens

Cowboys (+120) vs. Texans (-142)

  • Albert Breer:
  • Eva Geitheim: Texans
  • Mitch Goldich: Cowboys
  • Mike Kadlick: Texans
  • Gilberto Manzano: Texans
  • Conor Orr: Texans
  • John Pluym: Texans
  • Matt Verderame: Cowboys
  • Iain MacMillan: Cowboys
  • Peter Dewey: Cowboys

Dolphins (+455) vs. Vikings (-625)

  • Albert Breer:
  • Eva Geitheim: Vikings
  • Mitch Goldich: Vikings
  • Mike Kadlick: Vikings
  • Gilberto Manzano: Vikings
  • Conor Orr: Vikings
  • John Pluym: Vikings
  • Matt Verderame: Vikings
  • Iain MacMillan: Vikings
  • Peter Dewey: Vikings

Chiefs (-225) vs. Raiders (+185)

  • Albert Breer:
  • Eva Geitheim: Raiders
  • Mitch Goldich: Chiefs
  • Mike Kadlick: Chiefs
  • Gilberto Manzano: Chiefs
  • Conor Orr: Raiders
  • John Pluym: Chiefs
  • Matt Verderame: Chiefs
  • Iain MacMillan: Chiefs
  • Peter Dewey: Chiefs

Broncos (+124) vs. 49ers (-148)

  • Albert Breer:
  • Eva Geitheim: 49ers
  • Mitch Goldich: Broncos
  • Mike Kadlick: 49ers
  • Gilberto Manzano: Broncos
  • Conor Orr: Broncos
  • John Pluym: 49ers
  • Matt Verderame: 49ers
  • Iain MacMillan: 49ers
  • Peter Dewey: 49ers

Chargers (+300) vs. Seahawks (-380)

  • Albert Breer:
  • Eva Geitheim: Seahawks
  • Mitch Goldich: Seahawks
  • Mike Kadlick: Seahawks
  • Gilberto Manzano: Chargers
  • Conor Orr: Seahawks
  • John Pluym: Seahawks
  • Matt Verderame: Seahawks
  • Iain MacMillan: Seahawks
  • Peter Dewey: Seahawks

Lions (-180) vs. Panthers (+150)

  • Albert Breer:
  • Eva Geitheim: Panthers
  • Mitch Goldich: Lions
  • Mike Kadlick: Lions
  • Gilberto Manzano: Panthers
  • Conor Orr: Lions
  • John Pluym: Lions
  • Matt Verderame: Lions
  • Iain MacMillan: Lions
  • Peter Dewey: Lions

Falcons (+124) vs. Saints (-148)

  • Albert Breer:
  • Eva Geitheim: Falcons
  • Mitch Goldich: Saints
  • Mike Kadlick: Saints
  • Gilberto Manzano: Saints
  • Conor Orr: Falcons
  • John Pluym: Saints
  • Matt Verderame: Saints
  • Iain MacMillan: Falcons
  • Peter Dewey: Falcons

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Odds refresh periodically and are subject to change.

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Published | Modified
Iain MacMillan
IAIN MACMILLAN

Originally from Nova Scotia, Iain MacMillan is a senior editor covering betting, with a focus on NFL, NHL, and golf. He hosts the Bacon Bets Podcast and has been featured on VSIN, BetQL and Monumental Sports Network. He is a member of the Metropolitan Golf Writers Association and his beloved Falcons and Maple Leafs break his heart on a yearly basis.

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