With Selection Sunday over, here's how to watch every game of the first round.

The first four will be played Tuesday and Wednesday. The first round will be played Thursday and Friday.

Download your full bracket here.

Here's the complete schedule:

First Four

Tuesday, March 13

Matchup: LIU-Brooklyn vs. Radford

​Region: East

Time: 6:30 p.m. ET

TV channel: TruTV

Matchup: St. Bonaventure vs. UCLA

​Region: East

Time: 9 p.m. ET

TV channel: TruTV

Wednesday, March 14

Matchup: N.C. Central vs. Texas Southern

​Region: West

Time: 6:30 p.m. ET

TV channel: TruTV

Matchup: Arizona vs. Syracuse

​Region: Midwest

Time: 9 p.m. ET

TV channel: TruTV

First Round

Thursday, March 15

Matchup: (10) Oklahoma vs. (7) Rhode Island​

​Region: West

Time: Noon ET

TV channel: CBS

Matchup: (14) Wright St. vs. (3) Tennessee​

​Region: South

Time: 12:30 p.m. ET

TV channel: TruTV

Matchup: (13) UNCG vs. (4) Gonzaga​

​Region: West

Time: 1:20 p.m. ET

TV channel: TNT

Matchup: (16) Penn vs. (1) Kansas

​Region: Midwest

Time: 1:50 p.m. ET

TV channel: TBS

Matchup: (15) Iona vs. (2) Duke​

​Region: Midwest

Time: 2:30 p.m. ET

TV channel: CBS

Matchup: (11) Loyola (IL) vs. (6) Miami​

​Region: South

Time: 3 p.m. ET

TV channel: TruTV

Matchup: (12) S. Dakota St. vs. (5) Ohio St.​

​Region: West

Time: 3:50 p.m. ET

TV channel: TNT

Matchup: (9) NC State vs. (8) Seton Hall

​Region: Midwest

Time: 4:20 p.m. ET

TV channel: TBS

Matchup: (16) LIU Brooklyn/Radford vs. (1) Villanova

​Region: East

Time: 6:45 p.m. ET

TV channel: TNT

Matchup: (12) Davidson vs. (5) Kentucky​

​Region: South

Time: 7 p.m. ET

TV channel: CBS

Matchup: (11) San Diego St. vs. (6) Houston​

​Region: West

Time: 7:15 p.m. ET

TV channel: TBS

Matchup: (14) SFA vs. (3) Texas Tech

​Region: East

Time: 7:15 p.m. ET

TV channel: TruTV

​Matchup: (9) Alabama vs. (8) Virginia Tech​

​Region: East

Time: 9:15 p.m. ET

TV channel: TNT

Matchup: (13) Buffalo vs. (4) Arizona

​Region: South​

Time: 9:30 p.m. ET

TV channel: CBS

Matchup: (14) Montana vs. (3) Michigan

​Region: South

Time: 9:45 p.m. ET

TV channel: TBS

Matchup: (11) St. Bonaventure/UCLA vs. (6) Florida​

​Region: East

Time: 9:55 p.m. ET

TV channel: TruTV

Friday, March 16

Matchup: (10) Providence vs. (7) Texas A&M​

​Region: West

Time: Noon ET

TV channel: CBS

Matchup: (15) CSU Fullerton vs. (2) Purdue​

​Region: East

Time: 12:30 p.m. ET

TV channel: TruTV

Matchup: (13) Marshall vs. (4) Wichita St.​

​Region: East

Time: 1:20 p.m. ET

TV channel: TNT

Matchup: (15) Georgia St. vs. (2) Cincinnati​

​Region: South

Time: 1:50 p.m. ET

TV channel: TBS

Matchup:(15) Lipscomb vs. (2) UNC​

​Region: West

Time: 2:30 p.m. ET

TV channel: CBS

Matchup: (10) Butler vs. (7) Arkansas​

​Region: East

Time: 3 p.m. ET

TV channel: TruTV

Matchup: (12) Murray St. vs. (5) West Virginia​

​Region: East

Time: 3:50 p.m. ET

TV channel: TNT

Matchup: (10) Texas vs. (7) Nevada

​Region: South

Time: 4:20 p.m. ET

TV channel: TBS

Matchup: (9) Kansas St. vs. (8) Creighton​

​Region: South

Time: 6:45 p.m. ET

TV channel: TNT

Matchup: (14) Bucknell vs. (3) Michigan St.​

​Region: Midwest

Time: 7 p.m. ET

TV channel: CBS

Matchup: (16) NC Central/Texas Southern vs. (1) Xavier​

​Region: West

Time: 7:15 p.m. ET

TV channel: TBS

Matchup: (13) Charleston vs. (4) Auburn​

​Region: Midwest

Time: 7:15 p.m. ET

TV channel: TruTV

Matchup: (16) UMBC vs. (1) Virginia​

​Region: South

Time: 9:15 p.m. ET

TV channel: TNT

Matchup: (11) Arizona St./Syracuse vs. (6) TCU​

​Region: Midwest

Time: 9:30 p.m. ET

TV channel: CBS

Matchup: (9) Florida St. vs. (8) Missouri

​Region: West

Time: 9:45 p.m. ET

TV channel: TBS

Matchup: (12) New Mexico St. vs. (5) Clemson​

​Region: Midwest

Time: 9:55 p.m. ET

TV channel: TruTV