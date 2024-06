Oregon Football Tickets on Sale: How Much vs. Ohio State, at Michigan?

πŸπŸŽπŸπŸ’ π π¨π¨π­π›πšπ₯π₯ 𝐒𝐒𝐧𝐠π₯𝐞 π†πšπ¦πž π“π’πœπ€πžπ­π¬ - ππŽπ– 𝐎𝐍 𝐒𝐀𝐋𝐄

πŸ‘‡https://t.co/WTvy6M5hSu



Secure your tickets NOW before they sellout‼️#GoDucks πŸ¦† pic.twitter.com/f6GnNe4ovr