High School On SI Iowa All-State Football Team Released
The Iowa high school football season has come and gone once more, as seven state champions were crowned recently inside the UNI-Dome in Cedar Falls.
High School On SI Iowa has examined the stats, reviewed the records, and put together all-state teams for each of Iowa high school football's seven classifications.
First and second teams were compiled by the staff to determine all-state players. Each team consists of one quarterback, two running backs, two wide receivers and tight ends, five offensive linemen, a utility player and a kicker on offense.
The defense includes four linemen, three linebackers, four defensive backs, a utility player, a returner and a punter.
Several quality players were left off, as there were only so many spots to fill to form the all-state teams.
Here are the High School On SI Iowa all-state football teams for the 2026 season.
High School On SI Iowa All-State Football Teams
Class 5A
First Team
Offense
Quarterback: Ethan La Cava, Dowling Catholic
Running Back: Stanley Cooper, Southeast Polk
Running Back: Henry Smid, Dowling, Catholic
Wide Receiver: Bryce Beachem, Johnston
Wide Receiver: Pryor Reiners, Iowa City Liberty
Offensive Lineman: Carter Barrett, Dowling Catholic
Offensive Lineman: Evan Behrens, Johnston
Offensive Lineman: Will Clausen, Cedar Rapids Prairie
Offensive Lineman: Noah White, Southeast Polk
Offensive Lineman: Lincoln Walsworth, Cedar Falls
Utility: Trevin Helming, Johnston
Kicker: Liam Mahmutagic, Dowling Catholic
Defense
Defensive Lineman: Brady Hagan, Dowling Catholic
Defensive Lineman: Ben Booth, Valley
Defensive Lineman: Mohamed Darboh, Des Moines Lincoln
Defensive Lineman: Dane Cox, Pleasant Valley
Linebacker: Dawson Whitinger, Ankeny
Linebacker: Owen Hupfer, Johnston
Linebacker: Kason Clayborne, Sioux City East
Defensive Back: Jeremiah Roberson, Dowling Catholic
Defensive Back: Adrian Clerry, Iowa City Liberty
Defensive Back: Zack Grider, Johnston
Defensive Back: Jack Wolfe, Southeast Polk
Utility: Gavin Stecker, Bettendorf
Returner: Chris Ford, Sioux City East
Punter: Dawson Weller, Ottumwa
Second Team
Offense
Quarterback: Mack Heitland, Waukee Northwest
Running Back: Blake Dorenkamp, Valley
Running Back: Dawson Kahl, Cedar Rapids Prairie
Wide Receiver: Jordon Green, Waukee Northwest
Wide Receiver: Carsen Gary, Cedar Falls
Offensive Lineman: Ari Raridon, Valley
Offensive Lineman: Blake Vonderhaar, Pleasant Valley
Offensive Lineman: Evan Mitchell, Dowling Catholic
Offensive Lineman: Gabe Winter, Waukee Northwest
Offensive Lineman: Tanner Ruby, Ankeny
Utility: Emri Jones, Johnston
Kicker: Ricky Solis Downing, Johnston
Defense
Defensive Lineman: Holden Heideman, Linn-Mar
Defensive Lineman: Jarron Weber, Cedar Rapids Kennedy
Defensive Lineman: Jackson Herlich, Pleasant Valley
Defensive Lineman: Izzah Grandon, Cedar Falls
Linebacker: Brayden Hanks, Cedar Falls
Linebacker: Gabe Blanshan, Urbandale
Linebacker: Brecken Beer, Waukee
Defensive Back: Neil James, Iowa City West
Defensive Back: Jayden Zachary, Dowling Catholic
Defensive Back: Max Martinez, Indianola
Defensive Back: Rilynd Pezzetti, Ankeny Centennial
Utility: Landon Rinnan, Urbandale
Returner: Mario Sciorrotta, Valley
Punter: Ethan Curry, Bettendorf
Class 4A
First Team
Offense
Quarterback: Cash Parks, Cedar Rapids Xavier
Running Back: Drew Bergfeld, Western Dubuque
Running Back: Isaiah Hansen, Newton
Wide Receiver: Jayden Stephens, Waverly-Shell Rock
Wide Receiver: Hayden Schulte, Carlisle
Offensive Lineman: Will Slagle, Grinnell
Offensive Lineman: Simon Hauser, North Polk
Offensive Lineman: Ethan Kuennen, Decorah
Offensive Lineman: Preston Kimmey, Waverly-Shell Rock
Offensive Lineman: Alex Brodersen, Sergeant Bluff-Luton
Utility: Ty Weiss, Cedar Rapids Xavier
Kicker: Logan Barton, Cedar Rapids Washington
Defense
Defensive Lineman: Xavier Jones, Sergeant Bluff-Luton
Defensive Lineman: Aidyn Halverson, Pella
Defensive Lineman: Caleb Bonert, Western Dubuque
Defensive Lineman: Austin Dostal, Cedar Rapids Xavier
Linebacker: Beau Morio, Cedar Rapids Xavier
Linebacker: Kyler Van Maanen, Pella
Linebacker: Easton Jorgenson, Waverly-Shell Rock
Defensive Back: Justin Ehler, Sergeant Bluff-Luton
Defensive Back: Matthew Beam, Cedar Rapids Xavier
Defensive Back: Kyan Vaassen, Western Dubuque
Defensive Back: Nolan Johnson, Waverly-Shell Rock
Utility: Nick Milburn, Newton
Returner: Jude Mortensen, Lewis Central
Punter: Tru McBride, Fort Dodge
Second Team
Offense
Quarterback: CJ Haug, Carlisle
Running Back: Dawson Doyle, Cedar Rapids Xavier
Running Back: Braydan Doss, Lewis Central
Wide Receiver: Logan Van Den Broek, Pella
Wide Receiver: Trace Hansen, ADM
Offensive Lineman: Andrew Renner, Cedar Rapids Xavier
Offensive Lineman: Clayton Hogan, Western Dubuque
Offensive Lineman: Drake Buthe, Glenwood
Offensive Lineman: Gavin Roth, Carlisle
Offensive Lineman: Trent Wesselmann, Gilbert
Utility: Griffin Simpson, Pella
Kicker: Jackson Price
Defense
Defensive Lineman: Kyler McNeal, Lewis Central
Defensive Lineman: Carson Oberhoffer, ADM
Defensive Lineman: Carter Riley, Decorah
Defensive Lineman: Nolan Wilgenbusch, Cedar Rapids Xavier
Linebacker: Dylan Bowles, Glenwood
Linebacker: Carter Berg, Carlisle
Linebacker: Gage Branderhorst, Pella
Defensive Back: Dax Koedam, Sergeant Bluff-Luton
Defensive Back: Sam Moser, Fort Dodge
Defensive Back: Haze Stephens, Glenwood
Defensive Back: Bonfils Iranzi, Cedar Rapids Washington
Utility: Josh Lampe, Newton
Returner: Ethan Eiseman, Glenwood
Punter: James Silva dos Santos, Bondurant-Farrar
Class 3A
First Team
Offense
Quarterback: Maddox Kelley, Solon
Running Back: Davis Tokheim, Des Moines Christian
Running Back: Adam Malik, Carroll
Wide Receiver: Kaden Hoeper, Solon
Wide Receiver: Maddon McIntire, Clear Lake
Offensive Lineman: Declan Heying, Des Moines Christian
Offensive Lineman: Myles Pudenz, Carroll
Offensive Lineman: Bradyn Schnoor, Solon
Offensive Lineman: Amir Dunlap-Gillespie, Davenport Assumption
Offensive Lineman: Brody Shipler, Algona
Utility: Nathan Manske, Algona
Kicker: Collin McKie, Solon
Defense
Defensive Lineman: Lucas Feuerbach, Solon
Defensive Lineman: Will Limbaugh, Algona
Defensive Lineman: Marshall Vorwald, West Delaware
Defensive Lineman: Davidae Coleman, Clear Lake
Linebacker: Tayten Rummel, Algona
Linebacker: Owen Bock, Solon
Linebacker: Raif Baack, Clear Lake
Defensive Back: Isaac Brownlee, Clear Lake
Defensive Back: Wyatt Young, Solon
Defensive Back: Grant Whitcomb, Sioux City Bishop Heelan
Defensive Back: Oliver Grice, Des Moines Christian
Utility: Paul Beswick, West Delaware
Returner: Kurt Joy, Keokuk
Punter: Zander Killion, Atlantic
Second Team
Offense
Quarterback: Jaxson McIntire, Clear Lake
Running Back: Moses Thacher, Fort Madison
Running Back: Ethan Bisgard, Fairfield
Wide Receiver: Jameson Gregoire, Central DeWitt
Wide Receiver: Jace Purdum, Creston
Offensive Lineman: Jay Georgen, West Delaware
Offensive Lineman: Cade Fadden, Des Moines Christian
Offensive Lineman: Sawyer Wolfswinkel, Sioux Center
Offensive Lineman: Max Aesoph, Sioux City Bishop Heelan
Offensive Lineman: Zaydenn Shute, Nevada
Utility: Cody Milliman, Solon
Kicker: Carter Hall, Clear Lake
Defense
Defensive Lineman: Isaiah Lange, Mount Pleasant
Defensive Lineman: Marshall Vorwald, West Delaware
Defensive Lineman: Greyson Hartman, Washington
Defensive Lineman: Nick Graff, Dubuque Wahlert Catholic
Linebacker: Foster Owens, Solon
Linebacker: Broedy Hendricks, Humboldt
Linebacker: Kyler Patton, Iowa Falls-Alden
Defensive Back: Prince Weagbah, Sioux City Bishop Heelan
Defensive Back: Drake Braun, Des Moines Christian
Defensive Back: Cale Shovlain, Des Moines Christian
Defensive Back: Drake Braun, Des Moines Christian
Utility: James Thomsen, Solon
Returner: Bradyn Watkins, Clear Lake
Punter: Wyatt Johnson, West Delaware
Class 2A
First Team
Offense
Quarterback: Colin Willis, Roland-Story
Running Back: Laken Caves, Alburnett
Running Back: Jarin Hoffman, Kuemper Catholic
Wide Receiver: Luke Thoreson, Roland-Story
Wide Receiver: Bryer Putman, Wilton
Offensive Lineman: Eaghen Fleshman, Alburnett
Offensive Lineman: Gavin Jeter, Roland-Story
Offensive Lineman: Cayl Muller, Osage
Offensive Lineman: Fred Huisman, Central Lyon/George-Little Rock
Offensive Lineman: Nash Leonard, Kuemper Catholic
Utility: Bennett Stecker, Spirit Lake
Kicker:
Defense
Defensive Lineman: Jephte Raymond, Central Lyon/George-Little Rock
Defensive Lineman: Nate Brenneman, Boyden-Hull/Rock Valley
Defensive Lineman: Ryder Palmersheim, Dike-New Hartford
Defensive Lineman: Lucas Diehl, Kuemper Catholic
Linebacker: Jaxx DeJean, OABCIG
Linebacker: Cooper Franklin, Alburnett
Linebacker: Griffin Glynn, Kuemper Catholic
Defensive Back: Raif Jensen, OABCIG
Defensive Back: Brady Kirch, Central Lyon/George-Little Rock
Defensive Back: Jake Knoll, Roland-Story
Defensive Back: Tayden Moret, Western Christian
Utility: Gavin Muller, Osage
Returner: Easton Gifford, Kuemper Catholic
Punter: Roston McCarty, PCM
Second Team
Offense
Quarterback: Gunner Edwards, Wilton
Running Back: Keaton Gates, West Branch
Running Back: Fiston Carlson, Roland-Story
Wide Receiver: Abram Decena, Centerville
Wide Receiver: Jaizik Miller, Spirit Lake
Offensive Lineman: Cael Harman, Central Lyon/George-Little Rock
Offensive Lineman: Hayden Shannon, PCM
Offensive Lineman: Jackson Knutson, Spirit Lake
Offensive Lineman: Tommy Miller, Mid-Prairie
Offensive Lineman: Garrison Thummel, Van Meter
Utility: Michelet Sedam, Central Lyon/George-Little Rock
Kicker: Logan Koob, Central Lyon/George-Little Rock
Defense
Defensive Lineman: Preston Vonnahme, Kuemper Catholic
Defensive Lineman: Tyler Lambert, Roland-Story
Defensive Lineman: Justin Strand, Alburnett
Defensive Lineman: Jackson Kellogg, New Hampton
Linebacker: Mallon Malausky, Cherokee
Linebacker: Tynan Schipper, Central Lyon/George-Little Rock
Linebacker: Jerron Heller, Okoboji
Defensive Back: Logan Jaeschke, Southeast Valley
Defensive Back: Kyson Jalas, Spirit Lake
Defensive Back: Lexon Blevins, Van Meter
Defensive Back: Jacob Feaker, Dike-New Hartford
Utility: Kyle Youngbear, South Tama County
Returner: Isaiah Moudy, Waukon
Punter: Rafael Avalos, Clarke
Class 1A
First Team
Offense
Quarterback: Braden Weig, South Hardin
Running Back: Mason Pruisner, Aplington-Parkersburg
Running Back: Gabriel Hegelheimer, Iowa City Regina
Wide Receiver: Jake Scott MVAOCOU
Wide Receiver: Tate Pfantz, Aplington-Parkersburg
Offensive Lineman: Maverrick Kalb, Treynor
Offensive Lineman: Nate Parizek, Iowa City Regina
Offensive Lineman: Maison Copp, Aplington-Parkersburg
Offensive Lineman: Kyle Seltz, Grundy Center
Offensive Lineman: Micah Van Beek, West Lyon
Utility: River Kramer, West Lyon
Kicker: Riley Lauver, Treynor
Defense
Defensive Lineman: Jerrence Knoblock, West Lyon
Defensive Lineman: Traesyn Cope, Clarion-Goldfield/Dows
Defensive Lineman: Will Evans, Iowa City Regina
Defensive Lineman: Will Sadr, Treynor
Linebacker: Huxley Lingenfelter, Clarion-Goldfield/Dows
Linebacker: Parker Mulder, Aplington-Parkersburg
Linebacker: Roan Eckhoff, Iowa City Regina
Defensive Back: Luke Jacobson, Aplington-Parkersburg
Defensive Back: Easton DeJong, West Lyon
Defensive Back: Trey Streb, Iowa City Regina
Defensive Back: Noah Kluesner, Dyersville Beckman Catholic
Utility: Tate Wallace, Iowa City Regina
Returner: Landon Fisch, Sigourney-Keota
Punter: Kingston Holman, Aplington-Parkersburg
Second Team
Offense
Quarterback: Blayk Hart, West Marshall
Running Back: JJ Phillips, Pleasantville
Running Back: Kam Adams, South Hardin
Wide Receiver: Brock Casey, Treynor
Wide Receiver: Kaleb Moeller, Iowa City Regina
Offensive Lineman: Porter Shetler, Iowa City Regina
Offensive Lineman: Cole Koch, West Lyon
Offensive Lineman: Jacob Dare, West Marshall
Offensive Lineman: Emerson Kreinbrink, Northeast
Offensive Lineman: Eli Recker, Dyersville Beckman Catholic
Utility: Braylon Bingham, Pleasantville
Kicker: Wilson Buckley
Defense
Defensive Lineman: Beckham DeSotel, West Marshall
Defensive Lineman: Manning Pfantz, South Hardin
Defensive Lineman: Mason Roeder, Dyersville Beckman Catholic
Defensive Lineman: Jerry Brunow, Underwood
Linebacker: Luke Hamilton, Iowa City Regina
Linebacker: Daxton Metzger, West Lyon
Linebacker: Austin Moss, Treynor
Defensive Back: Ryan Tracy, Iowa City Regina
Defensive Back: Jack Wessels, Dyersville Beckman Catholic
Defensive Back: Casey Williamson, South Hardin
Defensive Back: Mason McCarty, West Lyon
Utility: Noah Drew, Lawton-Bronson
Returner: Liam Steege, Sumner-Fredericksburg
Punter: Garrett Krause, South Central Calhoun
Class A
First Team
Offense
Quarterback: Jackson Verschoor, Woodbury Central
Running Back: Braylon Lopez, West Sioux
Running Back: Abe McGill, Woodbury Central
Wide Receiver: Jayden Lloyd, Woodbury Central
Wide Receiver: Braden Wheatley, North Linn
Offensive Lineman: Rafael Lopez, West Sioux
Offensive Lineman: Brody Hagemann, Woodbury Central
Offensive Lineman: Gavin Wunder, West Hancock
Offensive Lineman: Alex Gonzalez, Saint Ansgar
Offensive Lineman: Logan Miller, North Linn
Utility: Rogan Heidt, Maquoketa Valley
Kicker: Hugo Hernandez, West Sioux
Defense
Defensive Lineman: Carter Wright, Woodbury Central
Defensive Lineman: Jared Cervantes, West Sioux
Defensive Lineman: Landon Mertens, North Linn
Defensive Lineman: Carter LeClere, Maquoketa Valley
Linebacker: Holden Koele, Woodbury Central
Linebacker: Eli Mora, West Sioux
Linebacker: Kyle Engelken, Maquoketa Valley
Defensive Back: Porter Schwiesow, Saint Ansgar
Defensive Back: Brady Hogan, East Buchanan
Defensive Back: Cole Jeppesen, Riverside
Defensive Back: Crosby Yoder, Logan-Magnolia
Utility: Henry Adam, Pekin
Returner: Will Sommerfelt, North Linn
Punter: Clay Buseman, AGWSR
Second Team
Offense
Quarterback: Liam Sheehan, West Sioux
Running Back: Mason Houser, Riverside
Running Back: Max Robbins, Mason City Newman
Wide Receiver: Nolan Demke, West Sioux
Wide Receiver: Grayson Lloyd, Woodbury Central
Offensive Lineman: Cash Suhr, ACGC
Offensive Lineman: Trenton Elledge, East Buchanan
Offensive Lineman: Mason Small, Le Mars Gehlen Catholic
Offensive Lineman: Micky Nielsen, Saint Ansgar
Offensive Lineman: Cameron Zellmer, Council Bluffs St. Albert
Utility: Eli Harpenau, MMCRU
Kicker: Cooper Hamilton, Council Bluffs St. Albert
Defense
Defensive Lineman: Jack Gericke, North Linn
Defensive Lineman: Brody Dolph, Saint Ansgar
Defensive Lineman: Gage Greenfield, Sibley-Ocheyedan
Defensive Lineman: Jevyn Severson, Madrid
Linebacker: Keagan Wiggs, West Monona
Linebacker: Brayton Shreckengost, West Fork
Linebacker: Ira Hawk, Martensdale-St. Marys
Defensive Back: Ben Krohn, Council Bluffs St. Albert
Defensive Back: Finn Dougherty, Maquoketa Valley
Defensive Back: Hayden Freyholtz, West Fork
Defensive Back: Waylon Raue, North Linn
Utility: Miles Carpenter, Nashua-Plainfield
Returner: Grayson Falk, Saint Ansgar
Punter:Jace Duncan, Van Buren County
Eight-Player
First Team
Offense
Quarterback: Nolan Kriegel, Iowa Valley
Running Back: Treyvon Herron, Gladbrook-Reinbeck
Running Back: CJ McGregor, Bishop Garrigan
Wide Receiver: Landon Blum, Woodbine
Wide Receiver: Caden Oswald, Coon Rapids-Bayard
Offensive Lineman: Mason Hoyt, Iowa Valley
Offensive Lineman: Lane Meyer, Audubon
Offensive Lineman: Cole Gramer, Gladbrook-Reinbeck
Offensive Lineman: Max Merrill, North Union
Offensive Lineman: Jacob Cogdill, Woodbine
Utility: Aiden Kjergaard, Audubon
Kicker: Jakob Kurzewitz, Audubon
Defense
Defensive Lineman: Lucas Olson, Woodbine
Defensive Lineman: Cael Dop, Southeast Warren
Defensive Lineman: Griffin Mohr, Coon Rapids-Bayard
Defensive Lineman: Kyler Sallis, Don Bosco
Linebacker: Blaine Leaders, Woodbine
Linebacker: Madden Miller, Bishop Garrigan
Linebacker: Chance Hoyt, Iowa Valley
Defensive Back: Mason Kasperbauer, Audubon
Defensive Back: Dalton Klein, Remsen St. Mary’s
Defensive Back: Layne Peska, Iowa Valley
Defensive Back: Darius Rasmussen, Kingsley-Pierson
Utility: Tristen Burkhart, Boyer Valley
Returner: Carson Crouch, North Union
Punter: Hayden Larsen, Audubon
Second Team
Offense
Quarterback: Cal Pryor, Woodbine
Running Back: Jax Steger, Edgewood-Colesburg
Running Back: Quentin Dalton, Bedford
Wide Receiver: Ayden Coenen, Woodbine
Wide Receiver: Cooper Hoye, North Union
Offensive Lineman: Ben Pierschbacher, Edgewood-Colesburg
Offensive Lineman: Keegan Stelken, Edgewood-Colesburg
Offensive Lineman: Lucas Minor, Bedford
Offensive Lineman: Clay VanAernam, Audubon
Offensive Lineman: Broderick Owens, Woodbine
Utility: Greyson Colegrove, North Union
Kicker: Maksym Dovbil, Boyer Valley
Defense
Defensive Lineman: Jack Seglem, Kingsley-Pierson
Defensive Lineman: Abner Zaugg, West Bend-Mallard
Defensive Lineman: Jordan Kriener, Turkey Valley
Defensive Lineman: Gabe Gray, Bedford
Linebacker: Aiden Hellman, Don Bosco
Linebacker: Wyatt Klaaschen, Kingsley-Pierson
Linebacker: Kenton Stout, Montezuma
Defensive Back: Cooper Dryer, Stanton
Defensive Back: Sam Doeschot, Kingsley-Pierson
Defensive Back: Dayce Arthur, Edgewood-Colesburg
Defensive Back: Brooks Hanson, GTRA
Utility: Kale Moore, Moravia
Returner: Jorgen Nowatzke, Audubon
Punter: Zach Kaufmann, CAM
Dana Becker has been a sports writer in Iowa since 2000, writing for The Fort Dodge Messenger, Mason City Globe-Gazette, Cedar Rapids Gazette and others. Dana resides in northcentral Iowa and started as a writer with SB Live Sports in 2022 focused on the state of Iowa. Along with providing coverage of football and wrestling, Dana also spotlights cross country, swimming, basketball, track and field, soccer, tennis, golf, baseball and softball. He began writing for High School on SI in 2023.Follow danabecker